На вопросы отвечает Дмитрий Куприн, заместитель председателя правления Банк-Т.

Добрый день, Роман.

С Вашей заявкой не всё так просто. Не могу сказать, почему Вам могут отказать в кредите в иных банках, но укажу, на что обратили бы внимание в Банк — Т при рассмотрении Вашей заявки.

1) У Вас не урегулирован вопрос с армией. Отсрочка каждые полгода — это, как Вы правильно указываете, временная. Возможность неполучения очередной отсрочки, даже если Вы рассматриваете ее как гипотетическую, может привести к нарушению обслуживания кредита.

2) Мы рассматриваем заявки на кредит от Клиентов со стажем работы по месту работы на дату подачи заявки — от 6 месяцев.

3) При оценке финансового состояния, возможно, для запрашиваемого Вами срока кредита не хватает доходов для выплаты. Поскольку дополнительный доход от сетевого маркетинга, думаю, сложно подтвердить документально и принять в расчет.

4) Банки неохотно кредитуют клиентов с пропиской в другом регионе. Вам стоит попробовать обратиться с заявкой в банк по месту Вашей регистрации.

и, наконец

5) Если Вы ранее не брали кредитов и не числитесь в базах недобросовестных заемщиков, а также не имели проблем с органами правоохранения, то информация об отказах в предоставлении кредитов в конкретном банке не может служить основанием для отказа в каждом последующем. Такая информация централизованно нигде не собирается. В Вашем случае, скорее, это совокупность изложенных мной факторов.