На вопросы отвечает Дмитрий Куприн, заместитель председателя правления Банк-Т.

|Вопрос:
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здравствуйте!!!я хотела бы узнать,мой дедушка когда я родилась открыл на меня счёт в банке (целевой вклад на детей)это было в 1993 а в 1998 была деноминация и от 30000 отстригли три нуля и мне интересно пологается мне компинсация или нет???и что мне делать в этой ситуации???ответти мне пожалуйста…желательно на mail.заренее спасибо!!!жду ответа..
|Ответ:
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Здравствуйте, Юлия.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1092 от 25.12.2009 г. гражданам Российской Федерации (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) предоставлено право на получение компенсации по вкладам, числящимся на счетах Сбербанка РФ по состоянию на 20 июня 1991 года.
Соответственно, насколько мне известно, по вкладам в банках РФ, открытым позднее 20.06.1991 г., никаких компенсаций не предусмотрено. Поскольку деноминация 1998 года не имела характера конфискационной денежной реформы, изменился номинал денежных знаков. то, строго говоря, нет предмета для компенсации. Денежные знаки образца 1997 года находятся в обращении по настоящее время.
Связавшись с Вашим банком, Вы сможете получить точные сведения о состоянии открытого на Ваше имя вклада.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в 1990 г. в Приморском крае Шкотовского района п. Тихоокеанский на меня и моего брата были положены деньги на сберегательную книжку. Поехать в Россию у меня нет возможности, как можно их снять?
С уважением Элина Алексеевна!
|Ответ:
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Добрый день, Элина Алексеевна.
При невозможности личного обращения в банк, интересы владельца счетов и вкладов в банке может представлять уполномоченное лицо, действующее по доверенности. Вы можете оформить доверенность на русском языке у консула России на Украине. Круг полномочий Вашего представителя Вы определяете сами. Консул имеет полномочия нотариуса, поэтому составленная им доверенность будет действительна на территории Российской Федерации. Ближайшее к Вам консульство, в сферу ведения которого относится Луганская область, находится в г. Харькове. Координаты для связи Вы можете получить на сайте Посольства Российской Федерации на Украине по ссылке http://www.embrus.org.ua/ru/generalconsulate
Предварительно рекомендую Вам уточнить в отделении Сбербанка РФ по месту открытия счета судьбу Вашего взноса и, зная сумму Ваших средств на счете, оценить экономическую целесообразность затеи.
Согласно нормативным документам, регулирующим вопрос выплаты компенсации по обесценившимся вкладам, начисление компенсации производится на остаток вклада по состоянию на 20.06.1991 г., исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году. При этом в 2011 г. иностранным гражданам (лицам без гражданства) (в том числе наследникам),а также по вкладам, принадлежащим иностранным гражданам (лицам без гражданства) выплата компенсации не осуществляется.
|Вопрос:
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Добрый день! Может ли действующая кредитная карта послужить причиной отказа в потребительском кредите?
|Ответ:
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Добрый день, Николай.
Да, может.
Кредитная карта — это один из видов кредитных продуктов банков. Операции по кредитной карте осуществляются только за счет кредитных средств, предоставленных банком клиенту-держателю такой карты. Для этого клиенту устанавливается лимит кредитования, открывается ссудный счет.
Поэтому при рассмотрении заявки на потребительский кредит лимит кредитования по кредитной карте учитывается составной частью общей задолженности клиента. Отказ может последовать в случае оценки банком Вашего финансового сосотояния как недостаточного для обслуживания нескольких кредитов.
|Вопрос:
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Добрый день! Подскажите пожалуйста почему мне могут отказывать в автокредите.
Мне 23 года, образование высшее. Состою на воинском учете, но каждый полгода получаю отсрочку по состоянию здоровья. На последнем месте работаю до 6 месяцев, з/п 40000р + есть еще дополнительный доход в 10 тысяч рублей(сетевой маркетинг). Прописка калужская область, но работаю и проживаю в Москве. Холост. Первоначальный взнос на автомобиль делаю 15% — это 105000р, полная стоимость авто + каско 750000р. Получаю отказ в каждом банке, причину естественно никто не называет. Последний раз пришел с гражданской женой, которая являлась моим поручителем, но что то никак… Еще интересует вопрос, сохраняется ли информация обо мне в каком либо ресурсе, куда потом заходят банки и видят мои обращения и решения других банков??
|Ответ:
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Добрый день, Роман.
С Вашей заявкой не всё так просто. Не могу сказать, почему Вам могут отказать в кредите в иных банках, но укажу, на что обратили бы внимание в Банк — Т при рассмотрении Вашей заявки.
1) У Вас не урегулирован вопрос с армией. Отсрочка каждые полгода — это, как Вы правильно указываете, временная. Возможность неполучения очередной отсрочки, даже если Вы рассматриваете ее как гипотетическую, может привести к нарушению обслуживания кредита.
2) Мы рассматриваем заявки на кредит от Клиентов со стажем работы по месту работы на дату подачи заявки — от 6 месяцев.
3) При оценке финансового состояния, возможно, для запрашиваемого Вами срока кредита не хватает доходов для выплаты. Поскольку дополнительный доход от сетевого маркетинга, думаю, сложно подтвердить документально и принять в расчет.
4) Банки неохотно кредитуют клиентов с пропиской в другом регионе. Вам стоит попробовать обратиться с заявкой в банк по месту Вашей регистрации.
и, наконец
5) Если Вы ранее не брали кредитов и не числитесь в базах недобросовестных заемщиков, а также не имели проблем с органами правоохранения, то информация об отказах в предоставлении кредитов в конкретном банке не может служить основанием для отказа в каждом последующем. Такая информация централизованно нигде не собирается. В Вашем случае, скорее, это совокупность изложенных мной факторов.
|Вопрос:
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Могу ли я обналичить чек BBVA Compass Bank?
|Ответ:
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Добрый день, Владимир.
Обналичить банковский чек можно в банках, предоставляющих услугу принятия чека на инкассо. Я понимаю, что с обналичиванием чека конкретного банка есть определенный вопрос. К сожалению, указать готовый вариант решения не представляется возможным.
|Вопрос:
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Взял в кредит в Связном телефон, кредит расписали на год. Каждый месяц аккуратно платил взносы, в предпоследний месяц решил погасить разом оставшиеся два платежа. По графе досрочное погашение платежа, внёс указанную сумму за два месяца, до этого пытался дозвониться в банк чтобы сообщить об этом. Дозвониться оказалось невозможно. Спустя месяц начались звонки из банка с требованиями внести ещё 32 рубля, на основании того что кредит был погашен досрочно и мол я должен был написать какое то заявление или позвонить. Кредит погашен полностью, в том что указанный телефон не отвечал, своей вины не вижу, удивлён таким телефонным террором со стороны Альфа-банка. Кроме того даже если бы я согласился что я должен такую сумму банку, то как бы я её послал; банкомат мелочь не принимает, отделение Альфа банка за перевод денег Альфа банку же дерёт 250 рублей, почтовый перевод равен по цене этой же сумме. Ну и скажите что делать в такой ситуации? Что касается моего отношения к этому банку, можно уже не спрашивать, таких заморочек ни с одним банком не было, хотя так же досрочно гасил кредиты…
|Ответ:
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Здравствуйте, Александр.
По Вашему вопросу я бы отметил следующее:
1) Ситуация, в общем, положительно характеризует банк, поскольку его учетные системы и процедуры точно и скрупулезно отслеживают процесс обслуживания кредита клиентом. Это ведь и своего рода залог того, что расчеты будут проведены правильно, банк своего не упустит, но и лишнего с клиента, хоть и по ошибке, не удержит.
2) Наверняка, в Кредитном договоре прописаны условия досрочного погашения задолженности, которые Вы не учли, но которые позволяют банку требовать уплаты от Вас определенной, хоть и малой, суммы, которая, однако, проходит по учету и должна быть закрыта. Невозможность дозвониться до банка, в данном случае, не может служить основанием для возникновения задолженности. Главное правило: Тарифы банка стоит изучать до получения услуги, тем более, если это касается кредитов.
3) Безотносительно отношения клиента к тому или иному банку и выводов о том, продолжать с ним сотрудничество или нет, задолженность перед банками нужно погашать. В данном случае, если у Вас есть банковская карта, попробуйте воспользоваться банкоматами банков или терминалами оплаты, которые предоставляют услуги по перечислению средств в погашение кредитов Вашего банка-кредитора.
|Вопрос:
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Добрый день! Подскажите, в каких банках РЕАЛЬНО можно рефенансировать ипотечный кредит? В нашем банке ВТБ24%ставка составляет 12.5.
|Ответ:
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Добрый день, Екатерина.
Из вопроса не вполне понятно, что Вы вкладываете в понятие «реально», при этом сообщая ставку банка ВТБ24. Больше интересует реальная возможность перекредитования или ставка 12,5 процентов кажется нереальной?
На самом деле, банкам проще прокредитовать, чем выдать кредит на перекредитование. Поскольку, кроме требований Банка России по кредитам с целью перекредитования, банку требуется понимание причин, вызвавших необходимость перекредитования. К этому надо отнестись с пониманием.
Банков, предоставляющих ипотеку, в настоящее время много. По г. Магнитогорску предложения банков по ипотеке исчисляются десятками.
Ставка по кредиту определяется видом ипотечной программы, суммой первоначального взноса и сроком. В Вашем случае добавляется фактор перекредитования. Ставка 12.5 процентов выглядит, в общем случае, без информации по перечисленным мной факторов, вполне «реальной».
|Вопрос:
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1 октября 1992 года в Москве в отделении Сбербанка по Адресу Тихвинский переулок, д. 13 открыл счет на 100 рублей. 31 декабря 1996 года был лично и проверил счет. С тех пор в москве не бывал, так являюсь сейчас гражданином Украины. В ноябре 2011 года планирую быть проездом в Москве. Хотелось бы узнать судьбу счета и возможность снятия средств. Счет № 70902 или 123852. С уважением!
|Ответ:
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Добрый день, Игорь Анатольевич.
Информацию по счетам и вкладам клиента банки могут предоставить самому клиенту или его представителю, действующему по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ, а также ограниченному Законом перечню лиц и организаций.
Я подробно ответил на данный вопрос Клавдии из г. Батайска от 23.08.11 18:17.
В данном случае информацию по судьбе Вашего счета Вы можете получить непосредственно в Сбербанке РФ.
По указанному Вами адресу Тихвинский пер., д. 13 расположено Марьинорощинское отделение № 7981/025 Сбербанка РФ. Телефон +7(499) 978-85-40. Информация взята с сайта «Мой район Москвы» по адресу http://www.mrm.ru/firm/cao/tverskoy/3/35/f_11770/
|Вопрос:
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1 Дочь открыла вклад в г. Чебоксары. Сейчас она находится в Мурманске. может ли она пополнить здесь свой вклад, открытый в Чебоксарах?
2. Могу ли я сам без её присутствия пополнить её вклад в Мурманске, так как на днях уедет из страны и довольно на долго?
|Ответ:
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Добрый день, Алексей.
1. Да, это возможно, путем безналичного перечисления с открытием или без открытия счета через отделение любого банка в Вашем городе. Перевододателем может выступать как Ваша дочь, так и Вы. Но необходимо знать реквизиты счета, на который предполагается осуществить перевод: номер счета, реквизиты банка получателя. Эти данные указываются в договоре счета или вклада. Безналичное перечисление — услуга платная, уровень платы различен для банков.
2. Да, в общем случае это тоже возможно, если иного не предусмотрено договором вклада конкретного банка, в котором будет открыт вклад. Для этого не требуется доверенность держателя вклада. Но, как правило, в банке, одновременно с открытием вклада, есть возможность оформить доверенность на представителя на распоряжение счетом вклада и средствами во вкладе. В данном случае, если Вкладчиком будет Ваша дочь, то Вы можете выступать ее представителем, действующим по доверенности. В этом случае Вы сможете осуществлять, кроме операций пополнения, расходные операции по вкладу, давать иные распоряжения по вкладу и счету вклада в рамках предоставленных Вам доверенностью полномочий.
|Вопрос:
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Как можно обналичить облигации Российского внутреннго выигрышного заема 1992 года по 1000 р. каждая. Мама умерла, нашла у нее 10 таких облигаций. И еще остались 3 Приватизационных чека образца 1992 года.Что с этим делать?
|Ответ:
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Добрый день, Светлана Николаевна.
Срок погашения облигаций Российского внутреннего выигрышного займа 1992 года истек 30 сентября 2004 года. Погашение произодилось в отделениях Сбербанка России. Срок использования приватизационных чеков также истек.
К сожалению, указанные бумаги в настоящее время не имеют никакой финансовой стоимости.
|Вопрос:
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Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться мне с картой ВИЗА Сбербанка. 15 августа я сделала заказ через интернет в магазине Walmart, находясь в городе Даллас (США). Деньги сразу были сняты с моего счёта карты при оформлении заказа. Через пару часов мне на эл. почту с магазина отправили письмо с сообщением об отказе в совершении покупки, а также сообщили, что оплату за товар магазин не совершил, и по всем финансовым вопросам нужно обращаться в банк. Прошло уже девять дней, но средства на мой счёт не возвращены. Какие должны быть мои действия, чтобы деньги вернуть на счёт? Я нахожусь в США и обратиться в банк за консультацией лично не могу.
|Ответ:
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Здравствуйте, Раиса.
Насколько я понимаю сложившуюся ситуацию: при совершении покупки прошла успешная операция оплаты, это значит, что торговое предприятие на авторизационный запрос в банк-эмитент получило подтверждение на проведение операции, Ваш банк заблокировал соответствующую сумму на счете, после чего Вам было направлено СМС-уведомление об операции по карте.
Далее торговое предприятие обнаружило, что не может предоставить Вам запрашиваемый товар, о чем и сообщило Вам в письменном виде.
Это означает, что представление в Ваш банк финансового документа на списание со счета средств по операции не состоится, соответствующие средства на Вашем счете будут разблокированы банком через 30 дней (срок устанавливается правилами платежной системы) по причине отсутствия финансовых требований к клиенту со стороны торгового предприятия.
Вам следует либо дождаться истечения этого срока для разблокировки средств, либо написать в свой банк письмо о досрочной разблокировке денежных средств, приложив переписку с торговым предприятием.
Если Ваш банк все же получит документ на финансовое возмещение по операции, и денежные средства будут списаны с Вашего счета, Вам необходимо по электронной почте направить в банк заявление на опротестование этого списания, указав причину несогласия со списанием и также приложив переписку с торговым предприятием.
Это стандартная ситуация и типовой порядок действий. Думаю, по контактным телефонам банка на оборотной стороне карты, которые, обычно, присутствуют на любой карте любого банка, после идентификации Вас как клиента по кодовому слову, заданному Вами при заключении договора с Банком, Вам предоставят необходимую информацию по Вашим операциям и состоянию счета.
|Вопрос:
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здравствуйте.в одном ваших банков находиться сбережения Бережнова Павла Павловича.помагите пожалуйста.
|Ответ:
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Добрый день, Клавдия.
Насколько мне понятен Ваш вопрос, Вас интересуют сбережения определенного физического лица, находящиеся в одном из российских банков.
По российскому законодательству, в частности ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Федерального закона ФЗ № 395—1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности» банки обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах своих клиентов. За разглашение банковской тайны банки, должностные лица банков и их работники несут ответственность, включая возмещение причиненных убытков, в порядке, установленном федеральным законом.
При этом действующим законодательством определен круг субъектов, которым может быть предоставлена информация, составляющая банковскую тайну.
Так, справки по счетам и вкладам физических лиц, кроме их самих, выдаются Банком:
— судам,
— органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
— организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации,
— органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа.
В случае смерти владельца, справки по его счетам и вкладам выдаются Банками лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном Банку завещательном распоряжении или нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков.
В данном случае, поскольку не указана причина, по которой Вы осуществляете розыск вкладов, Вам следует, в зависимости от ситуации, обратиться в суд или к нотариусу. Если в Вашем городе есть юридическая консультация, обратитесь за консультацией к юристу, с описанием конкретной ситуации.
|Вопрос:
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Уважаемый Дмитрий! Карта/золотая/ у меня ОПТбанк договор № 2436257687 Президент-Председатель Правления — Коровин Алексей Александрович на сумму 16000 тыс. руб. счет 40817810300046596551. Номер телефона указан в письме и в СМС 8-800-200-70-01 Я отправила деньги согласно квитанции,которую мне выслали с письмом и суммой первого взноса.Так что тогда это было? Куда делась моя регистрация? И кто мне шлет СМС? о не выплате???? Прошу сообщить. С уважением Людмила Павловна!
|Ответ:
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Уважаемая Людмила Павловна,
Как я понял из Вашего письма, у Вас договор с ОТП-банком. И информацию по Вашим счетам Вы можете получить только в офисе этого банка или иными способами, предусмотренными Вашим с банком договором.
|Вопрос:
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Ваш основной бенифициар гн Перепелкин собирался приобрести для банк софт за 10 млн долларов? Что это за розничный софт и на какие средства он его собирался приобрести? За счет капитала банка или за счет акционеров?
|Ответ:
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Уважаемый Николай,
Решения по осуществлению Банком крупных расходов, включая системы программного обеспечения, принимаются Правлением Банка в рамках бюджета, утвержденного Советом Директоров. Никаких приобретений на указанные Вами суммы Банк не производил.
При этом Банк, в рамках планов по развитию, в настоящее время осуществляет существенную модернизацию применяемых им программных средств, включая обновление автоматизированной банковской системы учета операций, систем дистанционного обслуживания клиентов, систем взаимодействия с процессинговым центром по банковским картам. Выбор программных средств осуществляется исходя из стратегических планов по созданию банка нового поколения, надежности, быстродействия и безопасности. Банк изучает и применяемый зарубежными банками опыт в этой части, с учетом возможности использования применяемых там IT-систем в российских стандартах, для разрабатываемых банком продуктов.
|Вопрос:
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Здравствуйте, я хочу поехать в гости к сестре в америку, у меня деньги($), которые мне не хочется вести с cобой. Как вы посоветуете мне сделать, чтовы положить их в москве, а пользоваться ими в гостях.
|Ответ:
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Добрый день.
Для этого существует такой банковский инструмент как банковская карта одной из международных платежных систем, например, VISA или Master Card. С помощью карты Вы можете производить снятие наличных средств через банкоматы в валюте страны пребывания или осуществлять оплату товаров и услуг в магазинах и сервисных точках.
Для операций по карте Вы можете открыть счет в долларах США. В этом случае, при осуществлении операций в долларах США с использованием карты, не будет возникать комиссий за конвертацию. Изготовление карты занимает, в общем случае, до 7 календарных дней. Остаток средств по карте не подлежит таможенному декларированию при пересечении границы.
Для оформления карты Вам требуется лишь выбрать наиболее удобный для Вас банк, предварительно ознакомившись с Тарифами на обслуживание банковских карт.
Горячая линия с 09.06.2011 просмотрена 122 111 раз