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ТрансКредитБанк: Горячая линия

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информация о банке «Транскредитбанк»

На ваши вопросы отвечает эксперт ТрансКредитБанка.

Алексей Киричек
Алексей Киричек
директор департамента сопровождения розничного бизнеса
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Банковские карты 350 Потребительские кредиты 319 Разное 202 Дистанционное обслуживание 159 Переводы и платежи 150 Ипотека 125 Вклады 20
Вопрос:

Повторю свой вопрос.
На основании КАКОГО ДОКУМЕНТА банк не принимает налоговые платежи в офисах банка без указания УИН?
Если вы отвечая на мой вопрос оперируете этим.
Казначейство России № 42—7.4—05/5.4—147 от 12.03.2013 «О Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах» адресовано Участникам системы ГИС ГМП, то есть банкам, а не клиентам банков. Прошу Вас обратить внимание на последний абзац в указанном письме, в котором говорится: «При отсутствии в распоряжении идентификаторов либо одного из идентификаторов в соответствующих полях извещения о приеме к исполнению распоряжения Участником проставляются нули («0»)».

постоянный адрес
z0rg00 (Тюмень) 31.10.2013 08:04
Ответ:

Добрый день!

Как уже было сказано, банк принимает платежи и без указания данного реквизита. Но, в случае незаполнения корректного УИН, существует вероятность попадания государственных платежей клиентов на нераспознанные счета.

Приведенная Вами информация имеется в распоряжении операционистов и должна быть исполнена. В случае возникновения проблем рекомендуем обращаться к руководителю обслуживающего Вас дополнительного офиса.

С уважением,

ОАО «ТрансКредитБанк».

Алексей Киричек
Вопрос:

Что произойдет с моими деньгами сегодня?
Три года назад я открыл вклад Фирменный, который закрывается сегодня, 31.10.2013. Как мне получить деньги? Сначала выяснил, (здесь, в рубрике ответили) что будет пролонгация. Чтобы ее избежать, надо именно 31.10.2013 прийти в банк и забрать деньги. Потом мне сказали (в главном офисе на 5й армии Екатерина), что деньги вечером переведут на карту. Сегодня я позвонил в колл центр (31.10.2013, 03.18 мск Андрей, номер 029036), где мне сказали, что по звонку пролонгацию отменить не могут. Что деньги упадут на новый счет «до востребования», а не на карту. Что нужно потом вручную перевести деньги на карту. Во сколько можно прийти в отделение банка и забрать деньги мне пояснить не смогли.

Меня бесит ваш ленивый банк, которому досаждают клиенты. Я БОЛЬШЕ НИ ЗА ЧТО НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ СЮДА НЕ ПОЛОЖУ.
Во-первых, почему нельзя отказаться от пролонгации в любое время действия вклада, а необходимо приходить день-в-день закрытия, в рабочее время чтоб забрать деньги?
Во-вторых, почему нельзя отказаться от пролонгации в интернет-банке?
В-третьих, почему оператор ЦОК не может отменить пролонгацию?
Почему деньги падают на счет «до востребования», с которого нужно переводить, а перевод внутри банка между своими счетами выполняется целые сутки! Очень современно! Современный банк!

И ПОСЛЕДНЕЕ. ПОЧЕМУ МНЕ РАЗНЫЕ В БАНКЕ ЛЮДИ ГОВОРЯТ РАЗНЫЕ ВЕЩИ?

постоянный адрес
Svill (Иркутск) 31.10.2013 03:51
Ответ:

Добрый день!

Вы можете перевести деньги сегодня через интернет портал себе на карту и закрыть счет.

С уважением,
ТрансКредитБанк (ОАО)

 

 

Алексей Киричек
Вопрос:

На основании какого документа банк не принимает налоговые платежи в офисах банка без указания УИН?
Никем до сих пор не вводилась обязанность для клиентов банков писать новый идентификатор. Банк России и Минфин РФ не внесли изменения в свои нормативно-правовые акты.

постоянный адрес
z0rg00 (Тюмень) 30.10.2013 11:16
Ответ:

Добрый день!

В соответствии с требованиями Федерального казначейства Российской Федерации и в целях обеспечения корректного квитирования информации об уплате государственных платежей уникальный идентификатор начисления указывается по требованию клиента.

Информируем Вас о том, что прием платежей без заполнения УИН приводит к попаданию государственных платежей клиентов на нераспознанные счета и не квитуются с выставленными физическим лицам начислениями. Таким образом, штрафы и налоги не считаются оплаченными.

С уважением,

ОАО «ТрансКредитБанк».

Алексей Киричек
Вопрос:

Добрый день.
Я снимал в банкомате Транскредитбанка наличные в размере 5000 рублей с карты другого банка. В итоге авторизация прошла на 5225 рублей, никакой информации по этому поводу на чеке нет. Как это понимать? Я надеюсь, окончательная сумма, которая будет списана, составит именно 5000?

постоянный адрес
Ashen (Владивосток) 30.10.2013 05:52
Ответ:

Добрый день!
ОАО «ТрансКредитБанк» не взимает комиссий за снятие наличных в национальной валюте в своих банкоматах, не зависимо от банка, выпустившего Вам карту. Обращаем Ваше внимание, что комиссию может снимать только банк, выпустивший Вам карту.
С уважением,
ТрансКредитБанк (ОАО)
 

Алексей Киричек
Вопрос:

Здравствуйте!
Мой муж работает на РЖД,нас интересует процент банка по ипотечному кредитованию и возможен ли первоначальный взнос на вторичное жилье в размере 10%?

постоянный адрес
Aleksey2011* (Энгельс) 25.10.2013 17:32
Ответ:

Добрый день!

 

Рекомендуем Вам ознакомиться с процентными ставками по ипотечному кредитованию на сайте Банка: http://www.tcb.ru/retail/credits/in_group/

Сожалеем, но размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита составляет не менее 20%.

 

С уважением,

ТрансКредитБанк (ОАО)

Алексей Киричек
Вопрос:

Здравствуйте! Скажите пожалуйста в вашем банке возможно оформления ипотеки не работающим на РЖД???

постоянный адрес
svetlanakyza (Зима) 24.10.2013 08:15
Ответ:

Добрый день!

ОАО «Транс/КредитБанк» предоставляет ипотечные кредиты только сотрудникам РЖД, участникам зарплатного проекта и сотрудникам аккредитованных компаний.

С уважением,

ОАО «ТрансКредитБанк».

Алексей Киричек
Вопрос:

Добрый день, в сентябре месяце в Тольятти была размещена вакансия в транскредитбанке на кредитного менеджера, первое собеседование с Дмитрием я прошла, пригласили на второе, сняли все ксерокопии документов (диплом, паспорт, трудовая книжка), сказали что отправят на проверку СБ приблизительно 3 дня, а потом будет еще 4 теста… в итоге ответа никакого не последовало, звонила сама через неделю, напишите ответ по какой причине Ваши сотрудники не перезванивают и не говорят ответ?

постоянный адрес
leno4ka1788 (Тольятти) 23.10.2013 16:29
Ответ:

Добрый день!

Рекомендуем Вам обратиться в указанный Вами филиал с письменным запросом о причинах отказа.

С уважением,

ОАО «ТрансКредитБанк».

Алексей Киричек
Вопрос:

Добрый день, Алексей!
Подскажите пожалуйста с кем можно переговорить по вопросу развития и дальнейшего улучшения имиджа Вашего Банка среди клиентов.

Более подробно в разделе «Информация для Банка»

постоянный адрес
skipriyan (Москва) 22.10.2013 15:43
Ответ:

Добрый день!

В настоящее время ОАО «ТрансКредитБанк» находится в стадии реорганизации юридического лица путем присоединения к Группе ВТБ, с данным предложение рекомендуем Вам обратиться к нашим коллегам в Банк ВТБ24.

С уважением,

ТрансКредитБанк (ОАО)

Алексей Киричек
Вопрос:

Попытался взять кредит в банке, но при расчете средней зарплаты сотрудники банка расчитали сумму меньше, чем просчитала бухгалтерия с места работы. Сумма выплаты оказалась меньше необходимой. Обратился в другой банк, но мне не могут выплатить необходимую сумму из-за долга по кредиту в сумме 9080 рублей в Транскредитбанке. Кредит я погасил досрочно 3.10.2013 г. Я обратился в банк за справкой о погашении кредита, но с меня требуют оплатить 100 рублей за оформление справки. Почему я должен платать за некачественную работу системного администратора который не может качественно удалить информацию. А если я поеду за границу и вылезет ошибочная информация о долге, кто будет отвечать за ваши ошибки. Пока отвечаю я. К сожалению мне приходится общатся с банком так как мне переводят зарплату через ваш банк. За две недели уже вторая ошибка сотрудников банка за которые расплачиваюсь я. Очень недоволен работой сотрудников банка.

постоянный адрес
11101957y (Омск) 18.10.2013 17:49
Ответ:

Доброе утро!

Для предоставления Вам ответа просим сообщить Ваши фамилию, имя и отчество, номер карты (первые 6 и последние 4 цифры номера карты), город, в котором Вы обслуживаетесь, а также адрес отделения Банка, в котором Вы погасили кредит. Информация просим предоставить через сайт банка http://www.tcb.ru/about/form_2/?ref=http://www.tcb.ru/, указав ссылку на Ваш вопрос или процитировав его в переписке.

С уважением,
ТрансКредитБанк (ОАО)

Алексей Киричек
Вопрос:

Здравствуйте,как посмотреть счет карты в интернете?

постоянный адрес
maryasova (Иркутск) 18.10.2013 12:45
Ответ:

Добрый день!

Вы можете получить информацию о состоянии Вашего счета, а также о поступлении и расходе денежных средств за любой интересующий Вас период через интернет-банк. Для этого Вам необходимо зайти в интернет-банк в раздел Состояние счетов, выбрать интересующий Вас счет, внизу страницы выбрать период формирования справки по счету. Подробнее об услуге интернет-банк Вы можете узнать по ссылке: http://www.tcb.ru/pages/main/services/retail/7649/7650/index.shtml

С уважением,
ТрансКредитБанк (ОАО)

Алексей Киричек
Вопрос:

Здравствуйте! Занимаетесь ли Вы перекредитованием? Хотел бы консолидировать свои кредиты (желательно под меньший %). Просрочек по кредитам нет, интересует 250000 руб. Спасибо.

постоянный адрес
gjxnf-2006 (Нижний Тагил) 17.10.2013 12:34
Ответ:

Добрый день!

Рекомендуем Вам ознакомиться с условиями предоставляемых кредитов на сайте банка по адресу:

http://www.tcb.ru/retail/credits/

С уважением,
ТрансКредитБанк (ОАО)

Алексей Киричек
Вопрос:

При оформлении кредита кредитные специалисты утверждают, что страхование обязательно, говорят, что можно оформить страховку на пол года минимум, а без нее нельзя. Согласившись на пол года, в договоре после подписания прочли, что страховка оформлена на весь срок кредита (4 года). Узнали мы что от страхования можно отказаться, но сотрудник банка сказал, что не ранее чем через 3 месяца. В памятке по страхованию написано в любое время. Вопрос: что верно?

постоянный адрес
agafonova_anna1 (Кинель) 16.10.2013 22:30
Ответ:

Добрый день!

Вы можете отказаться от услуги страхования в любой момент, обратившись письменно в кредитное подразделение Банка.

С уважением,
ТрансКредитБанк (ОАО)

Алексей Киричек
Вопрос:

Здравствуйте Алексей,у меня к вам вопрос: 04.09.2013 я оформлял потребительский кредит,после подписание мною всех документов сотрудник банка дал мне еще один лист «Долгосрочное поручение клиента» где сообщалось мне что каждый месяц с меня дополнительно будут снимать определенную сумму за участие в программе страхования.С самого начало не было ни слова о страхование от сотрудника банка,он меня просто поставил перед фактом что я застрахован.Я стал объяснять что страховка мне не нужна,на что сотрудник мне ответил мол уже поздно,через 2 месяца можно будет расторгнуть договор страхования.
05.09.13 мне поступила на счет кредитная сумма и сразу же произошло списание по страховке,05.10.13 произошла второе списание по страховке,я обратился в отделение банка по вопросу расторжение договора страхования,на что мне ответили что расторгнуть договор можно будет только через 6 месяцев.
В страхования я не нуждаюсь,и расторгнуть договор страхование которое по сути было навязанное сотрудниками банка невозможно по их же словам,подскажите Алексей что делать в этой ситуации?

постоянный адрес
dekoi (Междуреченск) 16.10.2013 22:04
Ответ:

Добрый день!
Для предоставления Вам ответа просим сообщить Ваши фамилию, имя и отчество, номер карты (первые 6 и последние 4 цифры номера карты), город, в котором Вы обслуживаетесь. Данные Вы можете направить через сайт Банка: http://www.tcb.ru/about/form_2/
В тексте просим привести прямую ссылку на Ваш отзыв (или скопировать его и вставить в тело письма).

С уважением,
ТрансКредитБанк (ОАО).

Алексей Киричек
Вопрос:

по указу президента смс-информация о движение денежных средств по карте должно быть бесплатно. почему при подключении смс- информации в нашем банке эта услуга стоит 39 руб.? Я ПОЛУЧАЮ ЗАРАПЛАТУ ЧЕРЕЗ ТРАНСКРЕДИТ БАНК И НЕ ЯВЛЯЮСЬ КЛИЕНТОМ БАНКА? ОБРАЩАЛАСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ, НО ОТВЕТА ТАК И НЕ ДОЖДАЛАСЬ.

постоянный адрес
tas62 (Новокузнецк) 16.10.2013 16:36
Ответ:

Добрый день!

Мы не располагаем информацией об Указе, на который Вы ссылаетесь.

Банк вправе устанавливать тарифы на предоставляемые услуги.

С уважением,
ТрансКредитБанк (ОАО) 

Алексей Киричек
Вопрос:

Здраствуйте! Скажите пожалуйста, в январе мужу приходит бумага на получение военной ипотеке можем ли мы плюс к военной ипотеке взять в кредит еще миллион? Так как нам не хватает той суммы что будет выдана мужу и мы хотим купить квартиру именно в определенном доме и районе? Как нам будет лучше поступить???

постоянный адрес
Маргарита Бондаренко (Благовещенск) 16.10.2013 07:41
Ответ:

Добрый день!

Решение о предоставлении кредита принимается в индивидуальном порядке на основании анализа предоставленных Вами документов. Рекомендуем Вам обратиться в кредитное подразделение Банка, где ответят на Ваши вопросы.

С уважением,
ТрансКредитБанк (ОАО)

Алексей Киричек

Горячая линия с 24.06.2011 просмотрена 800 739 раз