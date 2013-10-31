На ваши вопросы отвечает эксперт ТрансКредитБанка.

|Вопрос:
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Повторю свой вопрос.
|Ответ:
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Добрый день!
Как уже было сказано, банк принимает платежи и без указания данного реквизита. Но, в случае незаполнения корректного УИН, существует вероятность попадания государственных платежей клиентов на нераспознанные счета.
Приведенная Вами информация имеется в распоряжении операционистов и должна быть исполнена. В случае возникновения проблем рекомендуем обращаться к руководителю обслуживающего Вас дополнительного офиса.
С уважением,
ОАО «ТрансКредитБанк».
|Вопрос:
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Что произойдет с моими деньгами сегодня?
|Ответ:
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Добрый день!
Вы можете перевести деньги сегодня через интернет портал себе на карту и закрыть счет.
С уважением,
|Вопрос:
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На основании какого документа банк не принимает налоговые платежи в офисах банка без указания УИН?
|Ответ:
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Добрый день!
В соответствии с требованиями Федерального казначейства Российской Федерации и в целях обеспечения корректного квитирования информации об уплате государственных платежей уникальный идентификатор начисления указывается по требованию клиента.
Информируем Вас о том, что прием платежей без заполнения УИН приводит к попаданию государственных платежей клиентов на нераспознанные счета и не квитуются с выставленными физическим лицам начислениями. Таким образом, штрафы и налоги не считаются оплаченными.
С уважением,
ОАО «ТрансКредитБанк».
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день!
Рекомендуем Вам ознакомиться с процентными ставками по ипотечному кредитованию на сайте Банка: http://www.tcb.ru/retail/credits/in_group/
Сожалеем, но размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита составляет не менее 20%.
С уважением,
ТрансКредитБанк (ОАО)
|Вопрос:
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Здравствуйте! Скажите пожалуйста в вашем банке возможно оформления ипотеки не работающим на РЖД???
|Ответ:
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Добрый день!
ОАО «Транс/КредитБанк» предоставляет ипотечные кредиты только сотрудникам РЖД, участникам зарплатного проекта и сотрудникам аккредитованных компаний.
С уважением,
ОАО «ТрансКредитБанк».
|Вопрос:
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Добрый день, в сентябре месяце в Тольятти была размещена вакансия в транскредитбанке на кредитного менеджера, первое собеседование с Дмитрием я прошла, пригласили на второе, сняли все ксерокопии документов (диплом, паспорт, трудовая книжка), сказали что отправят на проверку СБ приблизительно 3 дня, а потом будет еще 4 теста… в итоге ответа никакого не последовало, звонила сама через неделю, напишите ответ по какой причине Ваши сотрудники не перезванивают и не говорят ответ?
|Ответ:
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Добрый день!
Рекомендуем Вам обратиться в указанный Вами филиал с письменным запросом о причинах отказа.
С уважением,
ОАО «ТрансКредитБанк».
|Вопрос:
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Добрый день, Алексей!
|Ответ:
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Добрый день!
В настоящее время ОАО «ТрансКредитБанк» находится в стадии реорганизации юридического лица путем присоединения к Группе ВТБ, с данным предложение рекомендуем Вам обратиться к нашим коллегам в Банк ВТБ24.
С уважением,
ТрансКредитБанк (ОАО)
|Вопрос:
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Попытался взять кредит в банке, но при расчете средней зарплаты сотрудники банка расчитали сумму меньше, чем просчитала бухгалтерия с места работы. Сумма выплаты оказалась меньше необходимой. Обратился в другой банк, но мне не могут выплатить необходимую сумму из-за долга по кредиту в сумме 9080 рублей в Транскредитбанке. Кредит я погасил досрочно 3.10.2013 г. Я обратился в банк за справкой о погашении кредита, но с меня требуют оплатить 100 рублей за оформление справки. Почему я должен платать за некачественную работу системного администратора который не может качественно удалить информацию. А если я поеду за границу и вылезет ошибочная информация о долге, кто будет отвечать за ваши ошибки. Пока отвечаю я. К сожалению мне приходится общатся с банком так как мне переводят зарплату через ваш банк. За две недели уже вторая ошибка сотрудников банка за которые расплачиваюсь я. Очень недоволен работой сотрудников банка.
|Ответ:
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Доброе утро!
Для предоставления Вам ответа просим сообщить Ваши фамилию, имя и отчество, номер карты (первые 6 и последние 4 цифры номера карты), город, в котором Вы обслуживаетесь, а также адрес отделения Банка, в котором Вы погасили кредит. Информация просим предоставить через сайт банка http://www.tcb.ru/about/form_2/?ref=http://www.tcb.ru/, указав ссылку на Ваш вопрос или процитировав его в переписке.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте,как посмотреть счет карты в интернете?
|Ответ:
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Добрый день!
Вы можете получить информацию о состоянии Вашего счета, а также о поступлении и расходе денежных средств за любой интересующий Вас период через интернет-банк. Для этого Вам необходимо зайти в интернет-банк в раздел Состояние счетов, выбрать интересующий Вас счет, внизу страницы выбрать период формирования справки по счету. Подробнее об услуге интернет-банк Вы можете узнать по ссылке: http://www.tcb.ru/pages/main/services/retail/7649/7650/index.shtml
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Занимаетесь ли Вы перекредитованием? Хотел бы консолидировать свои кредиты (желательно под меньший %). Просрочек по кредитам нет, интересует 250000 руб. Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день!
Рекомендуем Вам ознакомиться с условиями предоставляемых кредитов на сайте банка по адресу:
http://www.tcb.ru/retail/credits/
С уважением,
|Вопрос:
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При оформлении кредита кредитные специалисты утверждают, что страхование обязательно, говорят, что можно оформить страховку на пол года минимум, а без нее нельзя. Согласившись на пол года, в договоре после подписания прочли, что страховка оформлена на весь срок кредита (4 года). Узнали мы что от страхования можно отказаться, но сотрудник банка сказал, что не ранее чем через 3 месяца. В памятке по страхованию написано в любое время. Вопрос: что верно?
|Ответ:
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Добрый день!
Вы можете отказаться от услуги страхования в любой момент, обратившись письменно в кредитное подразделение Банка.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте Алексей,у меня к вам вопрос: 04.09.2013 я оформлял потребительский кредит,после подписание мною всех документов сотрудник банка дал мне еще один лист «Долгосрочное поручение клиента» где сообщалось мне что каждый месяц с меня дополнительно будут снимать определенную сумму за участие в программе страхования.С самого начало не было ни слова о страхование от сотрудника банка,он меня просто поставил перед фактом что я застрахован.Я стал объяснять что страховка мне не нужна,на что сотрудник мне ответил мол уже поздно,через 2 месяца можно будет расторгнуть договор страхования.
|Ответ:
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Добрый день!
С уважением,
|Вопрос:
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по указу президента смс-информация о движение денежных средств по карте должно быть бесплатно. почему при подключении смс- информации в нашем банке эта услуга стоит 39 руб.? Я ПОЛУЧАЮ ЗАРАПЛАТУ ЧЕРЕЗ ТРАНСКРЕДИТ БАНК И НЕ ЯВЛЯЮСЬ КЛИЕНТОМ БАНКА? ОБРАЩАЛАСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ, НО ОТВЕТА ТАК И НЕ ДОЖДАЛАСЬ.
|Ответ:
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Добрый день!
Мы не располагаем информацией об Указе, на который Вы ссылаетесь.
Банк вправе устанавливать тарифы на предоставляемые услуги.
С уважением,
|Вопрос:
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Здраствуйте! Скажите пожалуйста, в январе мужу приходит бумага на получение военной ипотеке можем ли мы плюс к военной ипотеке взять в кредит еще миллион? Так как нам не хватает той суммы что будет выдана мужу и мы хотим купить квартиру именно в определенном доме и районе? Как нам будет лучше поступить???
|Ответ:
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Добрый день!
Решение о предоставлении кредита принимается в индивидуальном порядке на основании анализа предоставленных Вами документов. Рекомендуем Вам обратиться в кредитное подразделение Банка, где ответят на Ваши вопросы.
С уважением,
Горячая линия с 24.06.2011 просмотрена 800 739 раз