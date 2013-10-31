На ваши вопросы отвечает эксперт ТрансКредитБанка.

Что произойдет с моими деньгами сегодня?

Три года назад я открыл вклад Фирменный, который закрывается сегодня, 31.10.2013. Как мне получить деньги? Сначала выяснил, (здесь, в рубрике ответили) что будет пролонгация. Чтобы ее избежать, надо именно 31.10.2013 прийти в банк и забрать деньги. Потом мне сказали (в главном офисе на 5й армии Екатерина), что деньги вечером переведут на карту. Сегодня я позвонил в колл центр (31.10.2013, 03.18 мск Андрей, номер 029036), где мне сказали, что по звонку пролонгацию отменить не могут. Что деньги упадут на новый счет «до востребования», а не на карту. Что нужно потом вручную перевести деньги на карту. Во сколько можно прийти в отделение банка и забрать деньги мне пояснить не смогли.



Меня бесит ваш ленивый банк, которому досаждают клиенты. Я БОЛЬШЕ НИ ЗА ЧТО НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ СЮДА НЕ ПОЛОЖУ.

Во-первых, почему нельзя отказаться от пролонгации в любое время действия вклада, а необходимо приходить день-в-день закрытия, в рабочее время чтоб забрать деньги?

Во-вторых, почему нельзя отказаться от пролонгации в интернет-банке?

В-третьих, почему оператор ЦОК не может отменить пролонгацию?

Почему деньги падают на счет «до востребования», с которого нужно переводить, а перевод внутри банка между своими счетами выполняется целые сутки! Очень современно! Современный банк!



И ПОСЛЕДНЕЕ. ПОЧЕМУ МНЕ РАЗНЫЕ В БАНКЕ ЛЮДИ ГОВОРЯТ РАЗНЫЕ ВЕЩИ?