На ваши вопросы отвечает эксперт Банка «Пойдём!»

Евгений, добрый день!

Я понимаю Ваше разочарование. При этом возможно, в настоящий момент это не то решение, которое поможет Вам. Я надеялась, что вместе Вы разберётесь в ситуации, и если кредит действительно не тот инструмент, который сейчас Вам необходим, в процессе беседы Вы поймёте почему, и найдёте иные спообы решения проблемы. Вероятно, мы не очень хорошо справились с задачей предложить финансовое решение, об этом я сожалею. Я говорила Вам с самого начала, что выдача кредита — это ответственность консультанта. Предполагаю, она не нашла достаточно оснований для принятия положительного решения, такое бывает. Вы всегда можете обратиться к другому консультанту, исход может быть иным. Спасибо Вам за эту ситуацию, она наверняка поможет нам исправить недостатки, которые я заметила, читая Ваше сообщение. Должна отметить, что это не касается решения консультанта отказать в кредите.

Меня насторожила информация об обещаниях до кредитного интервью. Вам никто не должен был обещать, что «вопрос решенный», до момента встречи. И если так было, это точно большая ошибка, над которой мы будем сейчас работать. Также меня очень волнует, каким образом Вы потеряли 15 тысяч рублей. Мы действительно имеем к этому отношение? Тогда расскажите мне в письме, пожалуйста, как такое могло получиться, потому что я впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией. Мы обязательно разберемся.

Меня расстраивает тот факт, что мы допустили, чтобы Вы засомневались в наших словах и делах. Для нас это большой урок!

Мы хотели помочь.

Лично я надеюсь, вскоре Вы найдёте лучшее решение. Я желаю Вам этого!