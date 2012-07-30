На ваши вопросы отвечает эксперт Банка «Пойдём!»

|Вопрос:
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Елена, позволю себе рекомендации по работе Вашего банка и Вашего слогана! Слоган однозначно менять, финансовые решения Вы мягко говоря не находите, более того, то что Вы называете финансовыми решениями получить можно в любом банке, поверьте с двумя документами сейчас работают все и решения по рядовым вопросам принимают шустрее и на лучших условиях. А если вопрос посложнее, то за него либо не берутся, либо, если берутся, то решают!
|Ответ:
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Евгений, добрый день!
Я понимаю Ваше разочарование. При этом возможно, в настоящий момент это не то решение, которое поможет Вам. Я надеялась, что вместе Вы разберётесь в ситуации, и если кредит действительно не тот инструмент, который сейчас Вам необходим, в процессе беседы Вы поймёте почему, и найдёте иные спообы решения проблемы. Вероятно, мы не очень хорошо справились с задачей предложить финансовое решение, об этом я сожалею. Я говорила Вам с самого начала, что выдача кредита — это ответственность консультанта. Предполагаю, она не нашла достаточно оснований для принятия положительного решения, такое бывает. Вы всегда можете обратиться к другому консультанту, исход может быть иным. Спасибо Вам за эту ситуацию, она наверняка поможет нам исправить недостатки, которые я заметила, читая Ваше сообщение. Должна отметить, что это не касается решения консультанта отказать в кредите.
Меня насторожила информация об обещаниях до кредитного интервью. Вам никто не должен был обещать, что «вопрос решенный», до момента встречи. И если так было, это точно большая ошибка, над которой мы будем сейчас работать. Также меня очень волнует, каким образом Вы потеряли 15 тысяч рублей. Мы действительно имеем к этому отношение? Тогда расскажите мне в письме, пожалуйста, как такое могло получиться, потому что я впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией. Мы обязательно разберемся.
Меня расстраивает тот факт, что мы допустили, чтобы Вы засомневались в наших словах и делах. Для нас это большой урок!
Мы хотели помочь.
Лично я надеюсь, вскоре Вы найдёте лучшее решение. Я желаю Вам этого!
|Вопрос:
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Мне нужен кредит на 180 000р на 10 лет
|Ответ:
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Добрый день!
Обратитесь в банк. Бюро Пойдём! в Вашем городе нет. Удачи!
|Вопрос:
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какую примерно сумму ямогу получить с зарплатой 8000руб
|Ответ:
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Добрый день!
Я бы иначе подошла к этому вопросу. Внимательно посчитайте свои расходы и определите максимально допустимый размер ежемесячного платежа. Если Вы возьмете кредит, например, в Пойдём!, в сумме 100000 рублей на пять лет, то Ваш платеж составит около 3,5 тысяч рублей. Ваша цель достойна того, чтобы Вы отдавали половину своей зарплаты дотаточно долгое время? Сумму ежемесячного платежа можно уменьшить за счет увеличения срока кредита (в Пойдём! максмальный срок составляет пять лет), но в этом случае платеж уменьшится незначительно, а итоговая стоимость кредита, напротив, изменится заметно. Ответ на Ваш вопрос я сформулирую так: Вы можете получить такой кредит, который сможете обсуживать, учитывая Ваши расходы. Удачи!
|Вопрос:
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Здравствуйте,как я могу получить счет выписку по кредиту и как узнать сколько осталось для погашения?
|Ответ:
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Здравствуйте, Елена!
Такую информацию Вы можете получить только в банке, в котором брали кредит. Обратитесь в отделение или в контакт-центр. Удачи!
|Вопрос:
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Здравствуйте Елена!
|Ответ:
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Добрый день!
На сайте у них указан номер для регионов: 8 800 100-77-33. Я звонила, мне ответили. Более перспективный вариант — обратиться в отделение банка. Удачи!
|Вопрос:
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Здраствуйте Елена!!!
|Ответ:
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Здравствуйте, Сергей!
Я полагаю, оформить универсальную карту можно в салоне связи «Связной». В Тихорецке он находится по адресу ул. Подвойского, д. 39А . Попробуйте.
Удачи!
|Вопрос:
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Здравствуйте Елена.
|Ответ:
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Добрый день, Алексей!
Бюро Пойдём! есть в нескольких городах Московской области. Посмотрите список отделений на сайте www.poidem.ru Если недалеко от места Вашего постоянного проживания (регистрация обязательна) есть бюро Пойдём!, работая в Москве, Вы можете взять кредит.
Удачи!
|Вопрос:
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здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно сообщить в банк об измене номера мобильного телефона?
|Ответ:
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Добрый день!
Позвонить в контакт-центр, либо прийти в отделение. При этом я думаю, если Вы им понадобитесь, они Вас найдут.)
|Вопрос:
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Добрый день! Работаете ли Вы с кредитными брокерами и если да, то по какой схеме.
|Ответ:
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Добрый день, Ирина!
Мы не работаем с брокерами, тем более по каким-то схемам. Наши клиенты приходят к нам сами, чаще всего по рекомендациям довольных клиентов. Брокеры — это посредники, а участие посредника в сделке, как правило, обходится дороже для обеих сторон. У нас есть компании — партнеры, которые рекомендуют нас своим клиентам, а мы в свою очередь, рекомендуем их своим клиентам. Сотрудничаем мы таким образом в том случае, если действительно считаем друг друга достойными рекомендации, и подходящими для конкретного клиента. Удачи!
|Вопрос:
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Добрый день, Елена!
|Ответ:
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Добрый день, Юлия!
Смысл обратиться есть всегда, но ничего гарантировать я Вам не могу, решение принимает финансовый консультант. В Пойдём! испорченная когда-то кредитная история не является помехой в получении кредита. Откровенно поговорите с консультантом, возможно, она найдет для Вас решение. Я рекомендую Вам побеседовать с Дорофеевой Юлией. Удачи!
|Вопрос:
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Как можно получить распечатку по оплаченным платежам и остатке задолженности по потребительскому кредиту в Альфабанке
|Ответ:
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Добрый день, Мадина!
Полагаю, обратиться в отделение Альфа банка. Удачи!
|Вопрос:
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Елена, добрый день. У меня трудная финансовая ситуация, требующая нестандартного финансового решения. У меня был оформлен кредит и кредитные карты, которые я использовал. В какой-то момент действие фирмы в которой я работал было приостановлено и я остался без работы и сразу замены найти не смог. Соответственно держаться в графике оговоренным в договоре с банками стало невозможным. При этом я всегда был на связи и всегда был доступен для личных встреч. Какое-то время мне удавалось перехватывать у знакомых, чтобы пусть и с просрочками, но держаться в графике. Но потом стало уже банально не удобно и я не нашел другого решения, как ввязаться в микрофинансовые кредиты. Сейчас так и держусь с просрочками в несколько дней, но в графике. И все бы ничего, работа у меня уже давно стабильная и заработок растет, но при этом ежемесячный расход на погашение кредитов и микрофинансов находится на критическом уровне. Я для себя вижу и ищу единственный выход — это консолидация всех долгов в одном кредите, я готов предоставить все договора, как с микрофинансами, так и с банками, а так же любые документы подтверждающие мой нынешний и прошлый трудовой стаж. Сразу скажу в Ваш банк уже обращался и был нечестен сказав, что просроченных платежей у меня перед другими банками не было. Но когда совсем поджимает, не знаешь, как себя вести и не всегда принимаешь адекватные решения, чтобы только выкрутиться. Сожалею об этом. Подскажите могу ли я рассчитывать на какое-то финансовое решение с Вашей стороны?
|Ответ:
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Добрый день, Евгений!
Я думаю, Вам следует пообщаться с финансовым консультантом. Возможно, вместе вы найдете решение. Сообщите мне на адрес elapshina@poidem.ru Ваши координаты. Мы свяжемся с Вами. Спасибо.
|Вопрос:
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Здравствуйте! На данный момент я проживаю без регистрации работаю но нахожусь на испытательном сроке.Смогу ли я взять в вашем банке потребительский кредит в размере 50000 рублей?
|Ответ:
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Добрый день, Сергей!
В Пойдём! наличие постоянной регистрации в регионе кредитования является обязательным требованием к заемщику. Так что, сожалею, но вряд ли.
|Вопрос:
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Здравствуйте,Елена.Я оформила кредит в вашем банке,но при заключении договора меня не предупредили о страховке и ее сумме,узнала я об этом только после того,как проглядела график платежей,он отличался от приходно-кассового ордера,где сумма указана та,которую я получила на руки,а в графике сумма отличается.Можно как-нибудь анулировать страховку,ведь для меня эта сумма не приемлима.
|Ответ:
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Добрый день, Флюра!
Я предполагаю, что Вы брали кредит не в Пойдём!. Наш финансовый консультант вряд ли упустила бы эту информацию в ходе интервью. Если все же это случилось с Вами в нашем бюро, Вы можете расторгнуть договор страхования. При этом вместе с консультантом внимательно посчитайте, сколько составит экономия. Скорее всего нисколько, но при этом Вы потеряете ценность страхования риска. Страховка кредита в Пойдём! незначительно отражается на общей стоимости кредита. Удачи!
|Вопрос:
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ДОБРЫЙ ДЕНЬ!ХОЧУ ВЗЯТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ 230000 РУБ НА 5 ЛЕТ НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ.Я ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ. КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ НЕТ,ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОХОД ПО ДЕКЛАРАЦИИ НЕБОЛЬШОЙ ПОТОМУ ЧТО НА ВМЕНЕННОМ ДОХОДЕ, ДОЛГОВ НЕТ.
|Ответ:
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Добрый день, Галина!
Очень приятно получить сообщение из г. Иловля. Я часто слышу об успешности команды и очень высокой лояльности клиентов бюро Пойдём! в Вашем городе. Странно, что Вы еще не обратились к Каштанову Владимиру) Я бы рекомендовала Вам сделать это прямо сейчас, если бы не сумма. В Иловле максимальная сумма кредита составляет 150 тысяч рублей, это гораздо меньше, чем Вам необходимо. Хотя, если у Вас есть свободное время, обратитесь к Владимиру, может, вместе Вы найдете подходящее решение. Удачи!
Горячая линия с 16.09.2011 просмотрена 149 536 раз