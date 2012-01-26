на ваши вопросы отвечает эксперт Фора-Банка

|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Возможно. Необходимо изучить Ваш бизнес план. Рассмотреть залоги, которые Вы можете нам предоставить. Кредиты мы выдаем только в местах присутствия наших филиалов.
Спасибо за вопрос. Ждем Вас в наших отделениях.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день, Сергей!
На данный момент Банк не рефинансирует ипотечные кредиты. СПасибо.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Попробуйте обратиться в Управление пластиковых карт по общему телефону 775-65-55. Спасибо.
|Вопрос:
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хотим взять в ипотеку квартиру на вторичном рынке.
|Ответ:
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Ирина, добрый день!
На сегодняшний день самый выгодный ипотечный продукт «Ипотечный кредит «Всем по карману». Исходя из предоставленных параметров процентная ставка 13,3% аннуитетный платеж от 34 500 рублей.
Спасибо.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день!
По продуктам Банка минимальный первоначальный взнос — 30%. По вопросам потребительского кредитования обращайтесь в Банк. Спасибо.
|Вопрос:
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Здравствуйте!!! Уважаемая Ольга, подскажите пожалуйста, реально ли взять ипотеку индивидуальному предпринимателю, если ИП существует 15 месяцев и упращенная система налогооблажения. Спасибо.
|Ответ:
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Здравствуйте!
По нашим продуктам рассматриваются ИП существующие более 2ух лет. Спасибо.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Меня зовут Яков, хотел бы узнать могу ли я получить кредит на покупку помещения под автосервис, и оно же являлось бы залогом по кредиту. Если да то, что для этого надо и каковы условия. Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день, Яков!
Все действующие продукты есть на сайте. Список документов и условия прилагаются к каждому продукту. Обращайтесь на прямую в ипотечный центр по тел. 8 495 228 1939.
Спасибо.
|Вопрос:
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Здравствуйте!Скажите пожалуйста,реально ли получить ипотечный кредит в вашем банке индивидуальному предпринимателю,существует 5лет.
|Ответ:
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Добрый день!
Банком рассматриваются в качестве Заемщиков индивидуальные предприниматели с общим режимом налогооблажения и упрощенной системой налогооблажения.
Спасибо за вопрос.
|Вопрос:
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здравствуйте.могу взять ипотеку 600000 тысяч,если официальная зарплата 7000т. а получаю 17000т. начальник подписывает только официальную.есть другая работа там не устроена,но могут написать справку по форме банка получаю 12000т.в этом банке есть карта на ниё каждый месяц приходят алименты 9000т.могу ли я получить ипотеку зарания благодарна.спасибо.
|Ответ:
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Добрый день!
По предоставленным данным мы можем Вам предложить несколько вариантов ипотечных продуктов. В городе Томск наш филиал не представлен. Ждем Вам в любом удомном филиале.
Спасибо.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Ольга. Скажите, пожалуйста, может ли первоначальным капиталом при ипотеке быть материнский капитал? Можете отправить мне на эл. адрес бланк справки по форме банка, которая нужна при подаче документов на оформление ипотеки?
|Ответ:
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Добрый день!
Всю информацию выслали Вам по электронной почте. Спасибо.
|Вопрос:
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Добрый день! Подскажите, пожалуйста, могу ли я взять ипотечный кредит на квартиру, собственником которой является моя мама (квартира куплена в рассрочку, наступает срок окончательной оплаты).
|Ответ:
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Добрый день!
Ситуация не типичная. Приезжайте к нам в ипотечный центр на переговры. Ипотечный кредит — кредит, который выдаётся Банком под залог недвижимого имущества. Спасибо.
|Вопрос:
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Я гражданка России, временно проживаю по работе в Казахстане, в городе Караганда. Могу ли я взять ипотеку на приобретения жилья в вашем банке в Москве или в Московской области? Какие для этого нужно предоставить документы? У меня трое детей, я слышала что государство покрывает часть выплат за ипотеку. Практикуется ли это в вашем банке?
|Ответ:
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Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, налоговым резидентом какой страны Вы являетесь? Полный список документов есть на нашем сайте. Материнский капитал возможно использовать на досрочное погашение.
Спасибо.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем грозит заемщику уже зарегистрированная сделка с ошибкой в кредитном договоре (в названии улицы написали букву «а» вместо «о», Циалковского вместо Циолковского). Нужно ли переделывать кредитный договор?
|Ответ:
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Надежда, добрый день!
Советуем внести изменения в кредитный договор. Нужно Заемщику обратиться в Банк со своим экземпляром Договора. Далее во все экземпляры вносятся изменения и подаются данные в регистрационную палату.
Спасибо за вопрос.
|Вопрос:
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Уважаемая Ольга!,подскажите пожалуйста как мне связаться с отделом рекламы и маркетинга Вашего Банка? Имею желание предложить Вашим специалистам маркетинговый продукт. С уважением Владимир.
|Ответ:
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Владимир, добрый день!
Наш многоканальный номер +7 495 775 6555 Тимофеев Константин. Спасибо.
|Вопрос:
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Здраствуйте!Мы собираемся взять ипотечный кредит в вашем банке,будет ли учитываться военная пенсия моего мужа и пенсия ребенка-инвалида в графе о доходах?Спасибо.
|Ответ:
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Екатерина, добрый день!
На данный момент в Банке не предусмотрено таких программ. По действующим программам пенсия может учитываться только, как дополнительный доход, как основной не рассматривается.
Спасибо.
Горячая линия с 28.09.2011 просмотрена 38 707 раз