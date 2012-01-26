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Фора-Банк: Горячая линия

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на ваши вопросы отвечает эксперт Фора-Банка

Ольга Яхнис
Ольга Яхнис
начальник управления ипотечного кредитования
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все ипотека 26 разное 2 банковские карты 1
Вопрос:

Добрый день!
Планирую открыть бизнес,сейчас в разработке бизнес план.
Для реализации,хотел бы взять кредит на сумму 2000000р,возможно?

постоянный адрес
J-unk (Рязань) 26.01.2012 15:10
Ответ:

Добрый день!

Возможно. Необходимо изучить Ваш бизнес план. Рассмотреть залоги, которые Вы можете нам предоставить. Кредиты мы выдаем только в местах присутствия наших филиалов.

Спасибо за вопрос. Ждем Вас в наших отделениях.

Ольга Яхнис
Вопрос:

Добрый день!
Возможно ли рефинансирование ипотечного кредита, выданного ранее? Спасибо.

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(vmironova) Вера Миронова (Голицыно) 16.01.2012 00:52
Ответ:

Добрый день, Сергей!

На данный момент Банк не рефинансирует ипотечные кредиты. СПасибо.

 

Ольга Яхнис
Вопрос:

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, с кем можно переговорить по несанкционированному использованию пластиковой карточки стороннего банка через ваш банкомат (предположительно Ленинградское шоссе, дом 25) в сентябре 2011 года?

постоянный адрес
roman-sp (Москва) 12.01.2012 10:38
Ответ:

Добрый день!

Попробуйте обратиться в Управление пластиковых карт по общему телефону 775-65-55. Спасибо.

Ольга Яхнис
Вопрос:

хотим взять в ипотеку квартиру на вторичном рынке.
Общая стоимость квартиры 4 500 000
Сумма ипотеки 3 000 000
Первоначальный взнос 1 500 000
Мне 29 лет, без соучредителей
Доход по справе 2 НДФЛ 27—30 тысяч
Доход по форме банка 97—100 тысяч

Какую ипотечную программу вы мне можете предложить?

Мой тел 89629627856 Ирина

постоянный адрес
(vmironova) Вера Миронова (Москва) 11.01.2012 15:18
Ответ:

Ирина, добрый день!

На сегодняшний день самый выгодный ипотечный продукт «Ипотечный кредит «Всем по карману». Исходя из предоставленных параметров процентная ставка 13,3% аннуитетный платеж от 34 500 рублей.

Спасибо.

Ольга Яхнис
Вопрос:

Добрый день.
Вопрос по ипотеке.
Возможно ли взять ипотеку без первого взноса?, или взять потреб.кредит для первого взноса у Вас в банке
Спасибо

постоянный адрес
(vmironova) Вера Миронова (Москва) 09.01.2012 12:14
Ответ:

Добрый день!

По продуктам Банка минимальный первоначальный взнос — 30%. По вопросам потребительского кредитования обращайтесь в Банк. Спасибо.

Ольга Яхнис
Вопрос:

Здравствуйте!!! Уважаемая Ольга, подскажите пожалуйста, реально ли взять ипотеку индивидуальному предпринимателю, если ИП существует 15 месяцев и упращенная система налогооблажения. Спасибо.

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(vmironova) Вера Миронова (Москва) 05.01.2012 23:36
Ответ:

Здравствуйте!

По нашим продуктам рассматриваются ИП существующие более 2ух лет. Спасибо.

Ольга Яхнис
Вопрос:

Здравствуйте. Меня зовут Яков, хотел бы узнать могу ли я получить кредит на покупку помещения под автосервис, и оно же являлось бы залогом по кредиту. Если да то, что для этого надо и каковы условия. Спасибо.

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(vmironova) Вера Миронова (Москва) 30.12.2011 17:52
Ответ:

Добрый день, Яков!

Все действующие продукты есть на сайте. Список документов и условия прилагаются к каждому продукту. Обращайтесь на прямую в ипотечный центр по тел. 8 495 228 1939.

Спасибо.

Ольга Яхнис
Вопрос:

Здравствуйте!Скажите пожалуйста,реально ли получить ипотечный кредит в вашем банке индивидуальному предпринимателю,существует 5лет.

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(vmironova) Вера Миронова (Москва) 19.12.2011 14:36
Ответ:

Добрый день!

Банком рассматриваются в качестве Заемщиков индивидуальные предприниматели с общим режимом налогооблажения и упрощенной системой налогооблажения.

Спасибо за вопрос.

Ольга Яхнис
Вопрос:

здравствуйте.могу взять ипотеку 600000 тысяч,если официальная зарплата 7000т. а получаю 17000т. начальник подписывает только официальную.есть другая работа там не устроена,но могут написать справку по форме банка получаю 12000т.в этом банке есть карта на ниё каждый месяц приходят алименты 9000т.могу ли я получить ипотеку зарания благодарна.спасибо.

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(vmironova) Вера Миронова (Томск) 18.12.2011 22:39
Ответ:

Добрый день!

По предоставленным данным мы можем Вам предложить несколько вариантов ипотечных продуктов. В городе Томск наш филиал не представлен. Ждем Вам в любом удомном филиале.

Спасибо.

Ольга Яхнис
Вопрос:

Здравствуйте, Ольга. Скажите, пожалуйста, может ли первоначальным капиталом при ипотеке быть материнский капитал? Можете отправить мне на эл. адрес бланк справки по форме банка, которая нужна при подаче документов на оформление ипотеки?

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(vmironova) Вера Миронова (Братск) 17.12.2011 15:22
Ответ:

Добрый день!

Всю информацию выслали Вам по электронной почте. Спасибо.

Ольга Яхнис
Вопрос:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, могу ли я взять ипотечный кредит на квартиру, собственником которой является моя мама (квартира куплена в рассрочку, наступает срок окончательной оплаты).
И еще один вопрос. Отличие ипотечного кредита и кредита на приобретение недвижимости.

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(vmironova) Вера Миронова (Москва) 16.12.2011 15:17
Ответ:

Добрый день!

Ситуация не типичная. Приезжайте к нам в ипотечный центр на переговры. Ипотечный кредит — кредит, который выдаётся Банком под залог недвижимого имущества. Спасибо.

Ольга Яхнис
Вопрос:

Я гражданка России, временно проживаю по работе в Казахстане, в городе Караганда. Могу ли я взять ипотеку на приобретения жилья в вашем банке в Москве или в Московской области? Какие для этого нужно предоставить документы? У меня трое детей, я слышала что государство покрывает часть выплат за ипотеку. Практикуется ли это в вашем банке?

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(vmironova) Вера Миронова (Караганда) 13.12.2011 19:12
Ответ:

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, налоговым резидентом какой страны Вы являетесь? Полный список документов есть на нашем сайте. Материнский капитал возможно использовать на досрочное погашение.

Спасибо.

Ольга Яхнис
Вопрос:

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем грозит заемщику уже зарегистрированная сделка с ошибкой в кредитном договоре (в названии улицы написали букву «а» вместо «о», Циалковского вместо Циолковского). Нужно ли переделывать кредитный договор?

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tana22 (Москва) 08.12.2011 17:22
Ответ:

Надежда, добрый день!

Советуем внести изменения в кредитный договор. Нужно Заемщику обратиться в Банк со своим экземпляром Договора. Далее во все экземпляры вносятся изменения и подаются данные в регистрационную палату.

Спасибо за вопрос.

Ольга Яхнис
Вопрос:

Уважаемая Ольга!,подскажите пожалуйста как мне связаться с отделом рекламы и маркетинга Вашего Банка? Имею желание предложить Вашим специалистам маркетинговый продукт. С уважением Владимир.

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(vmironova) Вера Миронова (Ярославль) 27.11.2011 22:31
Ответ:

Владимир, добрый день!

Наш многоканальный номер +7 495 775 6555 Тимофеев Константин. Спасибо.

Ольга Яхнис
Вопрос:

Здраствуйте!Мы собираемся взять ипотечный кредит в вашем банке,будет ли учитываться военная пенсия моего мужа и пенсия ребенка-инвалида в графе о доходах?Спасибо.

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(vmironova) Вера Миронова (Орехово-Зуево) 23.11.2011 11:01
Ответ:

Екатерина, добрый день!

На данный момент в Банке не предусмотрено таких программ. По действующим программам пенсия может учитываться только, как дополнительный доход, как основной не рассматривается.

Спасибо.

Ольга Яхнис

Горячая линия с 28.09.2011 просмотрена 38 707 раз