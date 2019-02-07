На ваши вопросы отвечают эксперты Связь-Банка

Вопрос:

X Добрый вечер!!!вчера 25.12.18 перевел средства на карту Вашего банка с карты Тинькофф и получил смс мобильного банка о зачислении на карту этих средств, также проверил зачисление средств в мобильном приложении. сегодня 26.12.18 у меня день списания кредита, сумма на карте достаточная, однако ее не списали.на горячей линии мне это объяснили тем, что деньги не поступили на счёт сославшись на ст. 161 ФЗ.у меня вопрос на какой счёт они не поступили?ведь карта должна быть непосредственно привязана к моему счету!!!разве я не прав? соответственно я отправив деньги на на свою карту отправил их не понятно куда. я как человек привыкший выполнять свои обязательства немножко ошарашен всей этой ситуацией.т.е. у вас карта не привязывается к конкретному счету а мобильное приложение при этом работает сообщая о зачислении средств?куда же они тогда зачисляются?и как вообще такая ситуация возможна!!!! постоянный адрес 26.12.2018 23:08 Romandmitriyrdn (Каспийск)26.12.2018 23:08