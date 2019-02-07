На ваши вопросы отвечают эксперты Связь-Банка

|Вопрос:
|
Добрый день,
Подскажите, в какой офис в Москве можно обращаться клиенту банка Глобекс для пополнения депозита и возврата средств по сроку его окончания?за какой срок необходимо заказывать деньги и от какой суммы?
|Вопрос:
|
Добрый день.
Я, Пухов Кирилл Андреевич, 13.11.1984 г., был клиентом Вашего банка, а именно, у меня была кредитная карта, которую я закрыл уже довольно давно (точную дату пока не вспомню, нужно искать документы). Сейчас я сделал отчет по кредитной истории в Эквифакс, и выяснилось, что эта карта в бюро кредитных историй имеет статус "активно", при этом Дата актуальности информации стоит 17.08.2018. Т.е., Связь-банк не подавал информацию о закрытии кредитной карты в кредитные агентства уже пол года. Почему это произошло ?
|Вопрос:
|
В Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (ПАО АКБ «Связь-Банк») X
|Ответ:
|
Добрый день! Ответ будет предоставлен в разделе «Народный рейтинг».
|Вопрос:
|
В продолжение вопроса ниже про закрытие вклада «в том отделении, где открывали».
|Ответ:
|
Добрый день! Срок окончания вклада в Интернет-Банке не может приходиться на субботу, дата автоматически переносится на первый рабочий день. Для предоставления информации по Вашему вкладу Вам необходимо обратиться в Контактный-Центр или в дополнительный офис Банка для прохождения идентификации! С уважением, Связь-Банк!
|Вопрос:
|
Дорый день, Ирина!
|Ответ:
|
Добрый день! Согласно правилам размещения вкладов в случае, если день выплаты процентов или день окончания срока размещения вклада приходится на нерабочий день Банка (подразделение Банка, в котором оформлен договор вклада), днем выплаты процентов или днем окончания срока размещения считается следующий рабочий день Банка (подразделения Банка).
Мы сожалеем, но закрыть вклад действительно можно только в офисе открытия вклада.
C уважением, Связь-Банк!
|Вопрос:
|
Здравствуйте! 14.01.2019.г. в отделении на Марксисткой д. 1 закрывал вклад по доверенности,срок окончания которого был в ноябре 2018 г. Дважды просил сотрудника (Трофимов Е. О.)отделения ответить на вопрос пролонгировался ли вклад и на каких условиях(условия вклада подразумевают пролонгацию,но был ли такой вклад в линейке по состоянию на ноябрь 2018 г. я не знал) или же деньги лежат на текущем счете. Однако ответа на свой вопрос так и не получил. По прошествии примерно 15—20 минут (все это время сотрудник в прямом смысле этого слова ПЕРЕКЛАДЫВАЛ с одной стороны на другую 3 листа) мне предоставили заявление о закрытии действующего вклада,т.е. вклад пролонгировался, но сотрудник так и не удосужился ответить на поставленные перед ним вопросы. Естественно,что у меня это вызвало негодование, в ответ на которое последовало обращение на «ты» и просто откровенное хамство.За более чем 10-летний стаж вкладчика не в одном банковском учреждении ни в отношении себя,ни в отношении других посетителей, никогда такого обращения не видел. Позвонил на горячую линию, обращение приняли, через 2 дня был звонок из банка,но не успел поднять трубку. Более никто не удосужился уведомить о результатах рассмотрения заявления.
|Ответ:
|
Добрый день! Пожалуйста, направьте Ваши Ф. И.О. на адрес электронной почты qualityservice@sviaz-bank.ru! В теме письма укажите, пожалуйста, номер вопроса 10825733. Данная информация нам очень нужна для разбирательств.
|Вопрос:
|
Здравствуйте.Заключали вклад в Глобэксе- Инвистиционный.Программа «Выгодная альтернатива».Теперь банк стал Связь-банк. Нужно ли приходить для какой либо корректировке в документах?И честно говоря очень пожалели что вообще с этими инвистициями связались,быстрее бы прошло 3 года. Никогда в жизни больше не положим под такое.выгоднее на обычные вклад,пусть даже под 7%.
|Ответ:
|
Добрый день! Переоформление документов не требуется. С уважением, Связь-Банк!
|Вопрос:
|
Здравствуйте, когда станет доступен интернетбанк Глобэкса для физлиц?
|Вопрос:
|
Здравствуйте Ирина!
|Ответ:
|
Добрый день. Просим Вас направить детальную информацию на адрес электронной почты qualityservice@sviaz-bank.ru, в теме письмо просим указать номер вопроса.
|Вопрос:
|
Здравствуйте, уважаемая Ирина.
Благодарю за ответ на предыдущий вопрос (с): "Клиенту был доначислен кэшбэк...."
Я попросил Клиента прокомментировать данный ответ. Привожу цитату из комментария:
"Да кешбек действительно был доначислен, но с оговоркой, что это все в рамках лояльности. Так и не признали, что недоначислен был неправильно."
Интересная история, не правда ли? Что так совершай покупки, что этак.... А Банк оставляет за собой право не засчитать повышенный КБ как в том, так и в другом случае.
Грустно как-то...
|Вопрос:
|
Здравствуйте, уважаемая Ирина.
|Ответ:
|
Добрый день! Клиенту был доначислен кэшбэк. а Тарифы со стороны Банка скорректированы.
|Вопрос:
|
Здравствуйте, уважаемая Ирина.
|Ответ:
|
Добрый день!
По физическим покупкам, совершенным в конце августа, по которым отражение по счету прошло в следующем периоде, для расчета будет применена категория А (при условии, что категория была установлена на дату совершения операции в ТСП).
Вас тоже от всей души с наступающими праздниками! Пусть новый год принесет только хорошее! :)
|Вопрос:
|
X Т. Е. Вы нас обманываете?Вы сообщаете что деньги на карте хотя они не понятно где, по крайней мере на счёте их нет, и при этом клиент Вашего банка портит свою кредитную историю и выплачивает штрафы за просроченные кредиты? присоединяйтеюсь к просьбе разъяснить ситуацию Black_White (Йошкар-Ола) 25.12.2018 21:16.так как???зачем тогда создавать мобильные банки и приложения которые дают ложную информацию???
|Ответ:
|
Добрый день. Ответ будет предоставлен на Ваш отзыв в разделе «Народный рейтинг X
|Вопрос:
|
X Добрый вечер!!!вчера 25.12.18 перевел средства на карту Вашего банка с карты Тинькофф и получил смс мобильного банка о зачислении на карту этих средств, также проверил зачисление средств в мобильном приложении. сегодня 26.12.18 у меня день списания кредита, сумма на карте достаточная, однако ее не списали.на горячей линии мне это объяснили тем, что деньги не поступили на счёт сославшись на ст. 161 ФЗ.у меня вопрос на какой счёт они не поступили?ведь карта должна быть непосредственно привязана к моему счету!!!разве я не прав? соответственно я отправив деньги на на свою карту отправил их не понятно куда. я как человек привыкший выполнять свои обязательства немножко ошарашен всей этой ситуацией.т.е. у вас карта не привязывается к конкретному счету а мобильное приложение при этом работает сообщая о зачислении средств?куда же они тогда зачисляются?и как вообще такая ситуация возможна!!!!
|Ответ:
|
Добрый день. Ответ будет предоставлен в разделе «Народный рейтинг X
|Вопрос:
|
X Уважаемая Ирина,
В ответ на мое обращение https://www.banki.ru/services/response…bankAnswer, пришел ответ, что за промокодом на вклад я не обращался, пользуясь случаем направляю Вам свой промокод 120814. Если появились трудности с идентификацией промокода — надо было обратиться ко мне, как к инициатору обращения, я бы предоставил Вам номер. В чем проблема? Зачем писать на сайте недостоверную информацию.
|Ответ:
|
Добрый день! По указанным персональным данным на сайте, Вас не удалось найти в перечне Клиентов, получивших промо код. Мы проверим дополнительно по номеру. Вами выбран был офис при получении кода? X
Горячая линия с 30.09.2011 просмотрена 1 118 232 раза