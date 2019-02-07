На ваши вопросы отвечают эксперты Связь-Банка

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Связь-Банк: Горячая линия

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Ирина Салонина
Ирина Салонина
начальник Отдела управления качеством сервиса Связь-Банка
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категории вопросов
все ипотека 7 потребительские кредиты 4 автокредиты 2 разное 1
Вопрос:
Добрый день,
Подскажите, в какой офис в Москве можно обращаться клиенту банка Глобекс для пополнения депозита и возврата средств по сроку его окончания?за какой срок необходимо заказывать деньги и от какой суммы?
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Anton G (Москва) 07.02.2019 23:15
Вопрос:
Добрый день.

Я, Пухов Кирилл Андреевич, 13.11.1984 г., был клиентом Вашего банка, а именно, у меня была кредитная карта, которую я закрыл уже довольно давно (точную дату пока не вспомню, нужно искать документы). Сейчас я сделал отчет по кредитной истории в Эквифакс, и выяснилось, что эта карта в бюро кредитных историй имеет статус "активно", при этом Дата актуальности информации стоит 17.08.2018. Т.е., Связь-банк не подавал информацию о закрытии кредитной карты в кредитные агентства уже пол года. Почему это произошло ?
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UmbertoKavalli (Санкт-Петербург) 06.02.2019 11:53
Вопрос:

В Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) (ПАО АКБ «Связь-Банк») X
X 30 января 2019г X
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ», в лице генерального директора Вихарева Александра Юрьевича, просит рассмотреть ситуацию с отказом компании в открытии расчетного счета в ПАО АКБ «Связь-Банк». Для открытия расчетного счета нами были представлены все документы.
После представления всех документов позвонил сотрудник банка и сказал, что в течение 2-х дней будет решение и генерального директора пригласят в банк. Вместо этого 29 января 2019 г. без предварительного звонка руководителю компании сотрудник службы безопасности банка прибыл по юридическому адресу ООО «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ». Однако, в это время все сотрудники, включая генерального директора, были в разъездах. В виду того, что вход в офисы по адресу: г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6 корпус 2 посторонних лиц может, осуществляется только в сопровождении сотрудника компании арендатора, то свободно пройти к нам в офис сотрудник службы безопасности банка не смог.
После звонка сотрудника службы безопасности генеральным директором были предприняты все возможные меры для решения вопроса с осмотром офиса компании ООО «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» сотрудником банка — зам. генерального директора отменил встречу и был готов прибыть в офис в течение 30 минут, а также руководитель компании арендодателя был готов предоставить сотрудника для осмотра. Однако, сотрудник службы безопасности банка не стал ожидать ни зам. генерального директора ООО «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ», ни сотрудника компании арендодателя и покинул здание. И больше он на звонки генерального директора ООО «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» не отвечал.
Просим рассмотреть описанную ситуацию и решить положительно вопрос об открытии расчетного счета ООО «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» в ПАО АКБ «Связь-Банк», так как Ваш Банк является надежным кредитно-финансовым учреждением, плодотворно сотрудничает с предприятиями малого бизнеса и имеет значительную филиальную сеть, что важно для нашей компании.

Генеральный директор
ООО «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» X Вихарев А. Ю.

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Pervayaliniya (Москва) 31.01.2019 09:59
Ответ:

Добрый день! Ответ будет предоставлен в разделе «Народный рейтинг». 

Ирина Салонина
Вопрос:

В продолжение вопроса ниже про закрытие вклада «в том отделении, где открывали».

У меня он-лайн вклад. Разве он привязан к какому-то отделению?

И второй момент. Срок окончания вклада в Интернет-банке указан именно на субботу, а не ближайший рабочий день. Как это соотносится с вашим ответом?

постоянный адрес
az2012 (Москва) 28.01.2019 16:36
Ответ:

Добрый день! Срок окончания вклада в Интернет-Банке не может приходиться на субботу, дата автоматически переносится на первый рабочий день. Для предоставления информации по Вашему вкладу Вам необходимо обратиться в Контактный-Центр или в дополнительный офис Банка для прохождения идентификации! С уважением, Связь-Банк! 

Ирина Салонина
Вопрос:

Дорый день, Ирина!

Подскажите, пожалуйста, как в вашем современном и высокотехнологичном банке получить вовремя (т.е. в дату возврата вклада) свои средства?

Вклад заканчивается в субботу, но получить его можно только в том отделении, где вклад открывался (гы-гы), а оно в субботу не работает.

постоянный адрес
az2012 (Москва) 28.01.2019 15:00
Ответ:

Добрый день! Согласно правилам размещения вкладов в случае, если день выплаты процентов или день окончания срока размещения вклада приходится на нерабочий день Банка (подразделение Банка, в котором оформлен договор вклада), днем выплаты процентов или днем окончания срока размещения считается следующий рабочий день Банка (подразделения Банка). 

Мы сожалеем, но закрыть вклад действительно можно только в офисе открытия вклада.

C уважением, Связь-Банк! 

Ирина Салонина
Вопрос:

Здравствуйте! 14.01.2019.г. в отделении на Марксисткой д. 1 закрывал вклад по доверенности,срок окончания которого был в ноябре 2018 г. Дважды просил сотрудника (Трофимов Е. О.)отделения ответить на вопрос пролонгировался ли вклад и на каких условиях(условия вклада подразумевают пролонгацию,но был ли такой вклад в линейке по состоянию на ноябрь 2018 г. я не знал) или же деньги лежат на текущем счете. Однако ответа на свой вопрос так и не получил. По прошествии примерно 15—20 минут (все это время сотрудник в прямом смысле этого слова ПЕРЕКЛАДЫВАЛ с одной стороны на другую 3 листа) мне предоставили заявление о закрытии действующего вклада,т.е. вклад пролонгировался, но сотрудник так и не удосужился ответить на поставленные перед ним вопросы. Естественно,что у меня это вызвало негодование, в ответ на которое последовало обращение на «ты» и просто откровенное хамство.За более чем 10-летний стаж вкладчика не в одном банковском учреждении ни в отношении себя,ни в отношении других посетителей, никогда такого обращения не видел. Позвонил на горячую линию, обращение приняли, через 2 дня был звонок из банка,но не успел поднять трубку. Более никто не удосужился уведомить о результатах рассмотрения заявления.
Качество обслуживания в «Связь-Банке"на твердую «2» по 5-бальной шкале.

постоянный адрес
iserg79 (Москва) 19.01.2019 13:14
Ответ:

Добрый день! Пожалуйста, направьте Ваши Ф. И.О. на адрес электронной почты qualityservice@sviaz-bank.ru! В теме письма укажите, пожалуйста, номер вопроса 10825733. Данная информация нам очень нужна для разбирательств.

Ирина Салонина
Вопрос:

Здравствуйте.Заключали вклад в Глобэксе- Инвистиционный.Программа «Выгодная альтернатива».Теперь банк стал Связь-банк. Нужно ли приходить для какой либо корректировке в документах?И честно говоря очень пожалели что вообще с этими инвистициями связались,быстрее бы прошло 3 года. Никогда в жизни больше не положим под такое.выгоднее на обычные вклад,пусть даже под 7%.

постоянный адрес
akmakin (Тольятти) 15.01.2019 21:47
Ответ:

Добрый день! Переоформление документов не требуется. С уважением, Связь-Банк!

Ирина Салонина
Вопрос:
Здравствуйте, когда станет доступен интернетбанк Глобэкса для физлиц?
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bultik (Москва) 14.01.2019 18:59
Вопрос:

Здравствуйте Ирина!
Прошу Вас, проконсультировать как я могу сделать чарджбек от банка, если услуги по договору не выполнены, акт выполненных работ не подписан, а платеж был предоплтой в ноябре 2018 г

постоянный адрес
Анастасия Ютовец (Тольятти) 13.01.2019 22:07
Ответ:

Добрый день. Просим Вас направить детальную информацию на адрес электронной почты qualityservice@sviaz-bank.ru, в теме письмо просим указать номер вопроса. 

Ирина Салонина
Вопрос:
Здравствуйте, уважаемая Ирина.
Благодарю за ответ на предыдущий вопрос (с): "Клиенту был доначислен кэшбэк...."
Я попросил Клиента прокомментировать данный ответ. Привожу цитату из комментария:
"Да кешбек действительно был доначислен, но с оговоркой, что это все в рамках лояльности. Так и не признали, что недоначислен был неправильно."
Интересная история, не правда ли? Что так совершай покупки, что этак.... А Банк оставляет за собой право не засчитать повышенный КБ как в том, так и в другом случае.
Грустно как-то...
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Энди Таккер (Северск Томской области) 09.01.2019 11:41
Вопрос:

Здравствуйте, уважаемая Ирина.
Благодарю за ответ на предыдущий вопрос. И хочу попросить Вас прокомментирповать ситуацию, изложенную в приведенном отзыве:
https://www.banki.ru/services/response.. ./10156653/
Насколько я понял, банк отказал в начислении повышенного кэша за операции, физически совершенные в марте, но обработанные в апреле. Т. е. ситуация прямо противоположна моей.
Нет ли здесь какого-то противоречия?
Еще раз повторю свое поздравление как лично в Ваш адрес, так и Банку в целом.

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Энди Таккер (Северск Томской области) 29.12.2018 04:09
Ответ:

Добрый день! Клиенту был доначислен кэшбэк. а Тарифы со стороны Банка скорректированы. 

Ирина Салонина
Вопрос:

Здравствуйте, уважаемая Ирина.
В августе у меня была подключена категория повышенного начисления кэшбека А.
В сентябре — Б.
В конце августа были физически совершены покупки. Списание средств со счета произошло в сентябре.
Какая категория должна быть применена к данным покупкам для начисления кэшбека — А или Б?
Заранее благодарен за ответ.
С Наступающим Вас и всех сотрудников Банка!
Даже тех, с кем я не нашел взаимопонимания в решении вышеизложенного вопроса:)))

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Энди Таккер (Северск Томской области) 28.12.2018 06:08
Ответ:

Добрый день! 

По физическим покупкам, совершенным в конце августа, по которым отражение по счету прошло в следующем периоде, для расчета будет применена категория А (при условии, что категория была установлена на дату совершения операции в ТСП). 

Вас тоже от всей души с наступающими праздниками! Пусть новый год принесет только хорошее! :) 

 

 

Ирина Салонина
Вопрос:
X Т. Е. Вы нас обманываете?Вы сообщаете что деньги на карте хотя они не понятно где, по крайней мере на счёте их нет, и при этом клиент Вашего банка портит свою кредитную историю и выплачивает штрафы за просроченные кредиты? присоединяйтеюсь к просьбе разъяснить ситуацию Black_White (Йошкар-Ола) 25.12.2018 21:16.так как???зачем тогда создавать мобильные банки и приложения которые дают ложную информацию???
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Romandmitriyrdn (Каспийск) 27.12.2018 00:09
Ответ:
Добрый день. Ответ будет предоставлен на Ваш отзыв в разделе «Народный рейтинг X
Ирина Салонина
Вопрос:
X Добрый вечер!!!вчера 25.12.18 перевел средства на карту Вашего банка с карты Тинькофф и получил смс мобильного банка о зачислении на карту этих средств, также проверил зачисление средств в мобильном приложении. сегодня 26.12.18 у меня день списания кредита, сумма на карте достаточная, однако ее не списали.на горячей линии мне это объяснили тем, что деньги не поступили на счёт сославшись на ст. 161 ФЗ.у меня вопрос на какой счёт они не поступили?ведь карта должна быть непосредственно привязана к моему счету!!!разве я не прав? соответственно я отправив деньги на на свою карту отправил их не понятно куда. я как человек привыкший выполнять свои обязательства немножко ошарашен всей этой ситуацией.т.е. у вас карта не привязывается к конкретному счету а мобильное приложение при этом работает сообщая о зачислении средств?куда же они тогда зачисляются?и как вообще такая ситуация возможна!!!!
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Romandmitriyrdn (Каспийск) 26.12.2018 23:08
Ответ:
Добрый день. Ответ будет предоставлен в разделе «Народный рейтинг X
Ирина Салонина
Вопрос:
X Уважаемая Ирина,
В ответ на мое обращение https://www.banki.ru/services/response…bankAnswer, пришел ответ, что за промокодом на вклад я не обращался, пользуясь случаем направляю Вам свой промокод 120814. Если появились трудности с идентификацией промокода — надо было обратиться ко мне, как к инициатору обращения, я бы предоставил Вам номер. В чем проблема? Зачем писать на сайте недостоверную информацию.
постоянный адрес
orland1 (Москва) 26.12.2018 22:05
Ответ:
Добрый день! По указанным персональным данным на сайте, Вас не удалось найти в перечне Клиентов, получивших промо код. Мы проверим дополнительно по номеру. Вами выбран был офис при получении кода? X
Ирина Салонина

Горячая линия с 30.09.2011 просмотрена 1 118 232 раза