На ваши вопросы отвечают эксперты компании «РТК-Лизинг»

|Вопрос:
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здраствуйте.я-физическое лицо.есть огомное желание-заняться грузоперевозками.хочу взять грузовой автомобиль в лизинг.как это возможно сделать,ведь в условиях лизинга любой компании есть пункт-не менее года существования компании и доход с большим количеством нулей,которого,соответственно у меня в настоящее время нет.что можете посоветовать в данной ситуации?
|Ответ:
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Действительно, банки и лизинговые компании очень осторожно относятся к вновь созданным предприятиям, которые не имеют практического опыта успешной работы. Чтобы зарекомендовать себя в качестве возможного клиента рекомедую Вам поступить следующим образом:
— для начала определится с лизинговой компанией в вашем регионе, которая работает с индивидуальными предприятиями
— зарегистрировать частное предприятие (ИП, ЧЦ или ПБОЮЛ)
— взять в аренду необходимое для работы транспортное средство (или лучше несколько)
— как минимум полгода осуществлять деятельность, используя арендованный транспорт и отражая в отчетности всю выручку и затраты
— на основании полученных управленческих и финансовых данных от деятельности Вашего частного предприятия с использованием арендованного транспорта, подготовить краткий-бизнес план с обоснованием приобретения в лизинг нового транспорта
— накопить первоначальный аванс в размере как минимум 20% от стоимости необходимомго транспорта
— обратится в лизинговую компанию с заявкой как действующее частное предприятие с опытом работы
При таком подходе все у Вас получится.
|Вопрос:
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Все условия лизинга грузовых автомобилей?Какие нужны документы?Выгодней взять лизинг на юр. лицо или физ. лицо?
|Ответ:
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Для физического лица лизинг не актуален. Наибольший экономический эффект от приобретения имущества в лизинг достигается для предприятия, использующего общую схему налогообложения, так как только в этом случае предприятие может использовать в полном объеме льготы, предусмотренные законом о лизингке и налоговом кодексом РФ. Пакет документов для оформления лизинговой сделки примерно следующий:
— Устав и Учредительный договор общества
— приказ о назначении руководителя
— копии свидетельств о постановке на налоговый учет и присвоении ОРГРН
— анкета клиента
— бухгалтерская отчетность с расшифровками
По требованию лизингодателя могут быть запрошены дополнительные документы.
|Вопрос:
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Лизинг что это?
|Ответ:
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Цитата из Закона «О лизинге»:
«договор лизинга — договор, в соответствии с которым арендодатель (далее — лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее — лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем».
|Вопрос:
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Здравствуйте!
В 2007 году я решил приоблести в лизинг два автомобиля Nissan X-Trail для работы директору и заместителю, т. к. приходится много ездить по регионам. Цена одного автомобиля составляла 1 087 000 руб. за 1 ед. При обращении, лизинговые компании давали согласие на приобретению автомобилей с первоночальным взносом 10%, но я решил брать авто 2008 года. Его цена 1 180 540 руб. Когда вновь обратился получил отказ на таких условия. В ответ мне было сказано что в этом году сменились условия (если авто превышает 1 млн. руб. то первоночальный взнос 15—20%). Подскажите пожалуйста так ли это. Возможно ли у В Вашей компании оформление лизинга автомобилей с первоноч.взносом 10—15%. Авто уже в салоне первоночальный плтеж уже проплачен в салон. Заранее благодарен.
|Ответ:
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Добрый день!
Лизинговые компании правы, условия по лизингу действительно ужесточились повсеместно. Оформлять автомобиль в лизинг с авансом 10—15% на сегодняшний день мы не готовы.
|Вопрос:
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Как взять Американский тягач с еврофурой в лизинг как частное лицо.И на коких выгодных условиях.
|Ответ:
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Частному лицу — никак (если, конечно, Вы не зарегистрированы как предприниматель). Условия у всех разные, обзвоните лизинговые компании и уточните.
|Вопрос:
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Хочу приобрести атомабиль,а он в лизинге.Как мажно его оформить и какие «камни предкновения» ждут меня.
|Ответ:
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Если Вы хотите приобрести автомобиль (выкупить) у текущего лизингополучателя, который заключил с лизинговой компанией договор лизинга, то Вам необходимо дождаться пока лизингополучатель полностью оплатит лизинговые платежи, предусмотренные договором лизинга и не получит автомобиль в свою собственность. В случае, если Вы имеете договоренность с лизингополучателем о досрочном выкупе данного автомобиля, то этот вопрос необходимо согласовать с лизингодателем для определения стоимости закрытия лизинговой сделки.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
К примеру компания где я работаю торгует пластмассовыми стаканчиками, и обуродованием для производства этих самых пластмассовых стаканчиков. Причем стаканчики мы производим сами а оборудование покупаем за границей для перепродажи. Оборудование не дешевое, и многие предприятия которые хотели бы их у нас купить просто не могут позволить себе такое оборудование. Мой вопрос такой мы имеем статус юр. лица, можем ли мы отпускать это оборудование не в кредит а в лизинг? Какие могут возникнуть юр. препятствия?
|Ответ:
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Добрый день!
Ваша компания может предоставлять оборудование в лизинг, если будет соблюдены следующие требования:
— лизинговая деятельность будет отражена в Уставе предприятия
— компания должна использовать общую систему налогообложения
— должен быть утвержден внутренний документооборот лизинговых операций и положение о лизинговых сделках в соответствии с ФЗ «О лизинге» и Налоговым кодексом РФ
— квалифицированные кадры
— налажено информирование ФСФМ (Федеральная служба финансового мониторинга) о совершенной любой лизинговой сделки
|Вопрос:
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Какие документы необходимы для открытия лизинговой компании?
|Ответ:
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Деятельность лизинговых компаний не лицензируется, поэтому процедура открытия новой лизинговой компании точно такая же, как и любого другого юридического лица (ООО, ЗАО или ОАО).
|Вопрос:
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скажите пожалуйста кто может заниматься лизингом? банк? чп? может ли ООО заниматься лизингом? ответьте пожалуйста на мой e-mail. спасибо.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Лизингом может заниматься любое юридическое лицо (ООО, ОАО, ЗАО) при условии использования общей схемы налогообложения, предусмотренной Налоговым кодексом и ФЗ «О лизинге», то есть без использования упрощенной системы. Банки обычно создают дочерние лизинговые компании в виде отдельного юридического лица.
|Вопрос:
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хочу взять оборудование из новых технологий за 1,5 млн.Обратилась в лизинговую компанию-отказали.Кредит в банке проблемно,хотя оборот за год 11 млн.Подскажите как добиться цели,а то вера в помощь развития малого бизнеса угасает.
С Уважением.
|Ответ:
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Здравствуйте, Галина!
Рекомендую более серьезно подготовиться к процедуре оценки Вашей заявки по лизингу. Предоставить ТЭО или бизнес-план проекта на период лизинга, рассмотритеть возможность увеличения авансового платежа (до 25—30%) или дополнительного обеспечения в виде поручительства. Почему бы Вам не обратится в другую лизинговую компанию? Уверен, что и в Вашем регионе представлено достаточно лизинговых компаний, которые могут профинансировать проект.
|Вопрос:
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Есть ли возможность у нашей компании стать представителем той или иной лизинговой компании в регионе, если ранее был опыт работы с ЛК в роли поставщика и сделки проходили достаточно серъезные. И что для этого нужно сделать? Обычно лизинговые компании предлагают стать агентами.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Обычно лизинговые компании практикуют открытие собственных филиалов в регионах. Там, где филиал еще не открыт или его открытие в настоящий момент нецелесообразно, работа может вестись и через агентов. Попробуйте заинтересоватьт лизинговую компанию интересным проектом, подпишите агентское соглашение и при позитивном опыте сотрудничества возможно станете представителем лизингодателя.
|Вопрос:
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Была преобретена машина в Екатеринбурге в лизинг заплатил 300 тыс.. Прицеп брал в лизинг Санкт Петербурге, заплати 300 тыс.. Не прошёл и месяц машину с прицепом угнали в Москве.Страховка была. Оставил её директору. Ни деректора ни машины с прицепом. Занимается этим делом в Москве. Машину с прицепом оформлял на себя. Что мне грозит за неуплату. Если найдут машину с прицепом что дальше с ними будет. Вернут ли мне эти деньги.
|Ответ:
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Рекомендую обратится с соттветствующими письменными заявлениями в лизинговую компанию, страховую компанию и в милицию. По факту хищения ТС милиция должна завести уголовное дело и выдать соответствующую справку страховщику, который на основании Вашего заявления (или заявления лизингодателя) и документа из милиции, выплатит страховое возмещение лизингодателю. Если ТС найдут, то имущество поступит в распоряжение страховщика, так как он уже выплатил по ним страховое возмещение. Внимательно прочитайте договор лизинга и стразховой полис, где должны подробно отращаться действия в подобной ситуации.
|Вопрос:
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Здравствуйте!Я хочу взять автомобили в лизинг и сдавать в прокат.Меня интересует вопрос-будет ли распространятся страховка по лизингу на случаи (угон,ущерб,автогражданская ответственность)произошедшие в результате сдачи автомобиля в прокат (тоесть случаи произошедшие с посторонним человеком,взявшим автомобиль в прокат).Интереует меня этот вопрос потому,что страховые компании не страхуют ТС сдаваемые в прокат.
С уважением.Заранее благодарен.
|Ответ:
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Добрый день!
Если лизингодатель страхует автомобиль, который лизингополучатель предполагает сдавать в аренду или прокат, то этот момент огаваривается со страховой компанией и она страхует соответствующий риск. Если все правильно оформлено, то страховка распространяется и на третье лицо, и каких либо отказов в страховом возмещении быть не должно. Оговаривайте с лизингодателем подробно вопрос страхования подобных рисков и обязательно проверяйте страховой полис или договор.
|Вопрос:
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Приятно удивлен оперативностью ответа!Что нужно сделать,чтобы стать Вашим региональным представителем?Какой необходим минимальный годовой объем сделок?На каких условиях? Спасибо!
|Ответ:
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Виктор!
В ближайшей перспективе в планах нашей компании не стоит вопрос об открытии филиала в г. Самаре. Тем не менее, Вы можете обратиться и прислать свои предложения и резюме в нашу Дирекцию по региональному развитию по e-mail:tymkov@rtc-leasing.ru
|Вопрос:
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Привет Саргей!Подскажите пожалуйста:с каким банком предпочтительней сотрудничать при открытии новой лизинговой компании в г. Самаре?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Я не настолько хорошо знаю рынок банковских услуг в г. Самаре, чтобы дать Вам конкретную рекомендацию. Рекомендую обратиться в несколько крупных банков, причем как в филиалы общероссийских банков, так и в известные местные банки. В любом случае, если лизинговая компания вновь образованная, то банки в первую очередь будут оценивать финансовое состояние лизингополучателя и сам лизинговый проект.
Горячая линия с 14.03.2008 просмотрена 59 219 раз