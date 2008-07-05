На ваши вопросы отвечают эксперты компании «РТК-Лизинг»

Действительно, банки и лизинговые компании очень осторожно относятся к вновь созданным предприятиям, которые не имеют практического опыта успешной работы. Чтобы зарекомендовать себя в качестве возможного клиента рекомедую Вам поступить следующим образом:

— для начала определится с лизинговой компанией в вашем регионе, которая работает с индивидуальными предприятиями

— зарегистрировать частное предприятие (ИП, ЧЦ или ПБОЮЛ)

— взять в аренду необходимое для работы транспортное средство (или лучше несколько)

— как минимум полгода осуществлять деятельность, используя арендованный транспорт и отражая в отчетности всю выручку и затраты

— на основании полученных управленческих и финансовых данных от деятельности Вашего частного предприятия с использованием арендованного транспорта, подготовить краткий-бизнес план с обоснованием приобретения в лизинг нового транспорта

— накопить первоначальный аванс в размере как минимум 20% от стоимости необходимомго транспорта

— обратится в лизинговую компанию с заявкой как действующее частное предприятие с опытом работы

При таком подходе все у Вас получится.