На ваши вопросы отвечают эксперты Промсвязьбанка

|Вопрос:
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Я, всё таки, надеюсь на какой-то здравый смысл. На то, что это не воровская контора, а приличное место. Меня грубо и беспардонно обворовали, залезли в мой карман, который я им сам, по простоте душевной, доверил. Я не собираюсь зря порочить эту организацию. Не ищу дивидендов. Отдайте мне, …, мои деньги! Они ушли с моего счета. В банке!!! В Промсвязьбанке! Банк потерял, или украл мои деньги! Он был обязан их беречь, холить, и нежить! Вам это кажется нормальным?
|Ответ:
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Уважаемый Олег!
|Вопрос:
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здравствуйте. подскажите банк в тольятти сегодня работает? если да то как.и номер телефона.спасибо.
|Ответ:
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Добрый день, Василий!
|Вопрос:
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Могу ли я оплатить платёжку ООО Квантамедика клиента Промсвязьбанка в г Москве в отделение Промсвязьбанка
|Ответ:
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Здравствуйте!
— внутрибанковский перевод без комиссии, для этого необходимо открытие счета или оформление банковской карты.
|Вопрос:
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Здравствуйте, пользуюсь услугами вашего банка более 5 лет (реутовское отделение), в принципе был всем доволен, у меня операций мало, один перевод в месяц в от 20 до 60 т. рублей потом делаю внутри банковский перевод на карточку доходную. Но сегодня был просто ошарашен отношением вашего персонала и руководства, меня ни кто не предупредил что с 1.08.12 поднимаются тарифы на обслуживание аш до 2000 РУБ., причем задним числом, причем я посещаю банк ежемесячно по нескольку раз, объявлений вывешено не было, даже не было предложено оформить банк-клиент т. к. в этом случае я плачу только 1000р. Все узнал только сегодня 28.09.12, когда увидел что с меня сняли по картотеке с 31.08.12—2000 рублей и требуют еще за сентябрь еще 2000рублей, при моих то оборотах это полный грабеж. Хотя посещал банк 29.08.12 мне об изменениях тарифа никто слова не сказал …!!!!! Извините, но это полное свинство. Неужели нельзя было заранее, хотя бы в июле месяца предупредить об изменениях тарифов предложить банк — клиент, или вам все пофигу!!! Исходя из вышесказанного ТРЕБУЮ, во первых ОБЪЯСНЕНИЙ, во вторых, вернуть 2 тысячи рублей, за август 2012 г. , разрешить перевести деньги на карточку без комиссии в сентябре, т. к. сегодня 28.09.12 и банк-клиент я не смогу оформить физически!! В противном случае, я покидаю ваш банк, наверное такой небольшой клиент не играет для вас большой роли, НО я в городе реутове человек НЕ ПОСЛЕДНИЙ, искренне обещаю Вам «рекламу» что клиентов после этого у вас прибавится в разы…
|Ответ:
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Уважаемый Дмитрий!
Для проведения проверки по изложенной ситуации Ваше обращение передано в профильное подразделение Банка. Просим сообщить Ваши полные ФИО и дату рождения. Эти данные Вы можете прислать нам по адресу complaint@psbank.ru, в теме письма напишите «Горячая линия», а в тексте укажите ссылку на Ваш вопрос. Не позднее 3-х рабочих дней с Вами свяжется сотрудник Банка и предоставит обратную связь по Вашему обращению.
|Вопрос:
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на каком основании 28.09.2012 года списали сумму в размере 499 рублей за смс информирование,сказав нам по телефону, что это плата на следующий 2013 год(с 28.09.2012 по 28.09 2013). Ранее 14.05.2012 нами (сотрудниками ММУ НЦГБ г. Новокуйбышевск) был подписан договор на списание 257 руб.(точнее не помню) за смс до конца 2012 года. Раньше,в других банках,такого не было.Нам отправляли смс для подтверждения и продления этой услуги,и только потом снимали деньги. Видимо ПРОМСВЯЗЬБАНК не считает нужным информировать своих клиентов и наглым образом ВОРУЕТ НАШИ ДЕНЬГИ!!! Просим разобраться, дать ответ и ВЕРНУТЬ НАШИ ДЕНЬГИ! люди вернулись из отпусков,получили 27.09 копеечный аванс,а утром 28.09 обеднели на 499 руб.
|Ответ:
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Уважаемая Светлана!
|Вопрос:
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Какова комиссия при оплате счетов в кассе банка?
|Ответ:
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Уважаемая Елена!
|Вопрос:
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Добрый день! 10 сентября я отправила платеж за сервисный сбор компании Сентурия на реквизиты Промсвязьбанка. Сентурия утверждает, что деньги мои не пришли. Вот документ, подтверждающий, что деньги мной отправлены:
|Ответ:
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Здравствуйте, Елена!
|Вопрос:
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Подскажите как ИП принимать платежи за оказанные услуги от физлиц безналом на р. счет в вашем банке. Сотрудник банка говорит что мне необходимо каждому клиенту выдавать доверенность на пополнение моего р. счета, но это не пополнение, а оплата услуг. Может мы не поняли друг друга. Есть вариант, что я выставляю счет на оплату физлицу, он приходит в отделение банка и оплачивает его без всяких доверенностей? или же как в сбербанке квитанцию ПД4 выписывать клиенту физлицу? требуется ли паспорт на совершение платежей? Сумма одного платежа не более 5000руб.
|Ответ:
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Доброго дня, Сергей!
Надеюсь, что консультация поможет Вам разобраться.
|Вопрос:
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Договор вклада.
|Ответ:
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Уважаемая Елена!
Поясню: Промсвязьбанк перешел на офертную схему заключения договора банковского вклада, то есть на форму договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ в сентябре 2009 года. Согласно данной схеме заключения договора при открытии вклада клиент подает в Банк Заявление на открытие вклада (по форме банка) и тем самым присоединяется к действующей в Банке редакции Правил размещения физическими лицами банковских вкладов в ОАО «Промсвязьбанк», а также к действующим Условиям привлечения соответствующего вклада. На основании данного Заявления Банк открывает вкладчику вклад и выдает клиенту Подтверждение об открытии вклада (по форме Банка).
В Заявлении и Подтверждении указываются основные параметры открытого вклада, такие как название вклада, срок, процентная ставка, сумма, порядок выплаты процентов, и другие условия, а также персональные данные вкладчика. В Правилах указан порядок открытия и ведения депозитного счета, порядок начисления и выплаты %%, права и обязанности сторон и др.
С Правилами можно ознакомиться на сайте http://www.psbank.ru/person/64/6981/ или в любом отделении Промсвязьбанка. Также при желании заверенную копию Правил можно получить у сотрудника Банка при оформлении вклада.
Способ заключения договора вклада путем присоединения является наиболее удобным, т. к. все существенные условия вклада размещены на одном листе (ранее в двустороннем договоре — это было 4—5 листов), а более общие и фундаментальные условия обслуживания — в Правилах, которые всегда доступны — на сайте или в любом отделении.
Договор присоединения при заключении банковского вклада в настоящее время — это широко распространенная форма заключения договора между банком и вкладчиком, которая используется во многих банках.
На основании Федерального закона № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» создана и функционирует система обязательного страхования вкладов физических лиц. ОАО «Промсвязьбанк» включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов.
|Вопрос:
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«Уважаемый Андрей!
|Ответ:
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Хорошего дня, Андрей!
|Вопрос:
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Добрый вечер! Скажите пожалуйста, возможно ли с доходной карты перевести на основной счет определенную сумму в интернет-банке?
|Ответ:
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Марина, добрый день!
|Вопрос:
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Копию отправил на горячую линию Екатерине Черной
|Ответ:
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Здравствуйте, Олег Владимирович!
|Вопрос:
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Здравствуйте у меня есть карта VISA получал ее на прежнем месте работы но уже года 2 ей не пользуюсь. Могу ли я ее восстановить в вашем филиале в Тюмени, если я даже пароля от нее не помню и кидать туда деньги самостоятельно?
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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здраствуйте.
|Ответ:
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Здравствуйте, Оксана!
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Уважаемый Андрей!
Горячая линия с 16.11.2011 просмотрена 595 025 раз