На ваши вопросы отвечают эксперты Промсвязьбанка

Уважаемая Елена!



С сентября 2009 года договором вклада признается Заявление, Подтверждение и Правила.

Поясню: Промсвязьбанк перешел на офертную схему заключения договора банковского вклада, то есть на форму договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ в сентябре 2009 года. Согласно данной схеме заключения договора при открытии вклада клиент подает в Банк Заявление на открытие вклада (по форме банка) и тем самым присоединяется к действующей в Банке редакции Правил размещения физическими лицами банковских вкладов в ОАО «Промсвязьбанк», а также к действующим Условиям привлечения соответствующего вклада. На основании данного Заявления Банк открывает вкладчику вклад и выдает клиенту Подтверждение об открытии вклада (по форме Банка).

В Заявлении и Подтверждении указываются основные параметры открытого вклада, такие как название вклада, срок, процентная ставка, сумма, порядок выплаты процентов, и другие условия, а также персональные данные вкладчика. В Правилах указан порядок открытия и ведения депозитного счета, порядок начисления и выплаты %%, права и обязанности сторон и др.

С Правилами можно ознакомиться на сайте http://www.psbank.ru/person/64/6981/ или в любом отделении Промсвязьбанка. Также при желании заверенную копию Правил можно получить у сотрудника Банка при оформлении вклада.

Способ заключения договора вклада путем присоединения является наиболее удобным, т. к. все существенные условия вклада размещены на одном листе (ранее в двустороннем договоре — это было 4—5 листов), а более общие и фундаментальные условия обслуживания — в Правилах, которые всегда доступны — на сайте или в любом отделении.

Договор присоединения при заключении банковского вклада в настоящее время — это широко распространенная форма заключения договора между банком и вкладчиком, которая используется во многих банках.

На основании Федерального закона № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» создана и функционирует система обязательного страхования вкладов физических лиц. ОАО «Промсвязьбанк» включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов.



Надеемся, что консультация помогла Вам разобраться.



С уважением,

ОАО «Промсвязьбанк