На ваши вопросы отвечают эксперты Промсвязьбанка

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Промсвязьбанк: Горячая линия

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами Промсвязьбанка. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.
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Вопрос:

Я, всё таки, надеюсь на какой-то здравый смысл. На то, что это не воровская контора, а приличное место. Меня грубо и беспардонно обворовали, залезли в мой карман, который я им сам, по простоте душевной, доверил. Я не собираюсь зря порочить эту организацию. Не ищу дивидендов. Отдайте мне, …, мои деньги! Они ушли с моего счета. В банке!!! В Промсвязьбанке! Банк потерял, или украл мои деньги! Он был обязан их беречь, холить, и нежить! Вам это кажется нормальным?

https://www.banki.ru/services/response…minComment

постоянный адрес
ovm4psb (Ростов-на-Дону) 30.09.2012 23:20
Ответ:

Уважаемый Олег!

По Вашему обращению проводится дополнительная проверка. В самое ближайшее время Вам будет предоставлен ответ.

С уважением,
ОАО «Промсвязьбанк»

Анна Румянцева
Вопрос:

здравствуйте. подскажите банк в тольятти сегодня работает? если да то как.и номер телефона.спасибо.

постоянный адрес
1948 (Тольятти) 30.09.2012 09:39
Ответ:

Добрый день, Василий!

Режим работы операционного офиса Тольяттинский:
обслуживание физ. лиц понедельник — пятница: 09.00—19.00,
обслуживание юр. лиц понедельник — пятница: 09.00—17.30,
суббота, воскресенье: выходные дни.

Контакты: 8-(8482)-51-76-55; 51-76-56
http://samara.psbank.ru/office/detail/?reg=29&city=261&ofMetro=&ofType=&x=68&y=8

С уважением,
ОАО «Промсвязьбанк»

Анна Румянцева
Вопрос:

Могу ли я оплатить платёжку ООО Квантамедика клиента Промсвязьбанка в г Москве в отделение Промсвязьбанка
в городе Набережные Челны без коммисии

постоянный адрес
Volden (Набережные Челны) 29.09.2012 10:09
Ответ:

Здравствуйте!

Возможно несколько способов оплаты:
— пополнение счета в кассе Банка без открытия счета, при проведении операции взимается комиссия в размере 1,5% от суммы пополнения (минимум 150 руб., максимум — 2000 руб.;

— внутрибанковский перевод без комиссии, для этого необходимо открытие счета или оформление банковской карты.

Надеемся, что консультация помогла Вам разобраться.

С уважением,
ОАО «Промсвязьбанк»

Анна Румянцева
Вопрос:

Здравствуйте, пользуюсь услугами вашего банка более 5 лет (реутовское отделение), в принципе был всем доволен, у меня операций мало, один перевод в месяц в от 20 до 60 т. рублей потом делаю внутри банковский перевод на карточку доходную. Но сегодня был просто ошарашен отношением вашего персонала и руководства, меня ни кто не предупредил что с 1.08.12 поднимаются тарифы на обслуживание аш до 2000 РУБ., причем задним числом, причем я посещаю банк ежемесячно по нескольку раз, объявлений вывешено не было, даже не было предложено оформить банк-клиент т. к. в этом случае я плачу только 1000р. Все узнал только сегодня 28.09.12, когда увидел что с меня сняли по картотеке с 31.08.12—2000 рублей и требуют еще за сентябрь еще 2000рублей, при моих то оборотах это полный грабеж. Хотя посещал банк 29.08.12 мне об изменениях тарифа никто слова не сказал …!!!!! Извините, но это полное свинство. Неужели нельзя было заранее, хотя бы в июле месяца предупредить об изменениях тарифов предложить банк — клиент, или вам все пофигу!!! Исходя из вышесказанного ТРЕБУЮ, во первых ОБЪЯСНЕНИЙ, во вторых, вернуть 2 тысячи рублей, за август 2012 г. , разрешить перевести деньги на карточку без комиссии в сентябре, т. к. сегодня 28.09.12 и банк-клиент я не смогу оформить физически!! В противном случае, я покидаю ваш банк, наверное такой небольшой клиент не играет для вас большой роли, НО я в городе реутове человек НЕ ПОСЛЕДНИЙ, искренне обещаю Вам «рекламу» что клиентов после этого у вас прибавится в разы…
С Уважением Дмитрий.
Р. S. Пытался пообщаться сегодня с вашим управляющим в отделении реутовский -болеет, со своим операционистом- болеет, то что банк больной я уже понял.

постоянный адрес
Cher74 (Реутов) 28.09.2012 14:27
Ответ:

Уважаемый Дмитрий!

В соответствии с конъюнктурой на рынке Банк вводит изменения в тарифы. Информация об изменении в Тарифах всегда заранее размещается на нашем сайте, а также в офисах Банка.

Для проведения проверки по изложенной ситуации Ваше обращение передано в профильное подразделение Банка. Просим сообщить Ваши полные ФИО и дату рождения. Эти данные Вы можете прислать нам по адресу complaint@psbank.ru, в теме письма напишите «Горячая линия», а в тексте укажите ссылку на Ваш вопрос. Не позднее 3-х рабочих дней с Вами свяжется сотрудник Банка и предоставит обратную связь по Вашему обращению.

С уважением,
ОАО «Промсвязьбанк»

Анна Румянцева
Вопрос:

на каком основании 28.09.2012 года списали сумму в размере 499 рублей за смс информирование,сказав нам по телефону, что это плата на следующий 2013 год(с 28.09.2012 по 28.09 2013). Ранее 14.05.2012 нами (сотрудниками ММУ НЦГБ г. Новокуйбышевск) был подписан договор на списание 257 руб.(точнее не помню) за смс до конца 2012 года. Раньше,в других банках,такого не было.Нам отправляли смс для подтверждения и продления этой услуги,и только потом снимали деньги. Видимо ПРОМСВЯЗЬБАНК не считает нужным информировать своих клиентов и наглым образом ВОРУЕТ НАШИ ДЕНЬГИ!!! Просим разобраться, дать ответ и ВЕРНУТЬ НАШИ ДЕНЬГИ! люди вернулись из отпусков,получили 27.09 копеечный аванс,а утром 28.09 обеднели на 499 руб.

постоянный адрес
жанэ (Новокуйбышевск,Самарская область) 28.09.2012 11:29
Ответ:

Уважаемая Светлана!

Ваше обращение передано для рассмотрения в профильное подразделение Банка.
Для проведения проверки по изложенной Вами ситуации просим сообщить Ваши полные ФИО и дату рождения, а также 4 последние цифры номера Вашей карты. Эти данные Вы можете прислать нам по адресу complaint@psbank.ru, в теме письма напишите «Горячая линия», а в тексте укажите ссылку на Ваш вопрос.

Не позднее 3-х рабочих дней с Вами свяжется сотрудник Банка и предоставит обратную связь по Вашему обращению.

С уважением,
ОАО «Промсвязьбанк»

Анна Румянцева
Вопрос:

Какова комиссия при оплате счетов в кассе банка?
Конкретно — счет ХимЭнергоСбыт.
Спасибо

постоянный адрес
TeaLLL (Химки Московская обл.) 27.09.2012 20:15
Ответ:

Уважаемая Елена!

Полный сборник тарифов ОАО «Промсвязьбанк» на проведение переводов в пользу организаций размещен на страницах нашего сайта: http://www.psbank.ru/userfiles/documents/sbor_tar_perevod.pdf

В настоящее время «ХимЭнергоСбыт» не входит в этот сборник, поэтому при проведении оплаты через кассу взимается комиссия в размере: 2,0% от суммы перевода, но не менее 100 руб. и не более 2 000 руб.: http://www.psbank.ru/person/64/47/706/

Благодарим Вас за проявленный интерес к продуктам Банка.

С уважением,
ОАО «Промсвязьбанк»

Анна Румянцева
Вопрос:

Добрый день! 10 сентября я отправила платеж за сервисный сбор компании Сентурия на реквизиты Промсвязьбанка. Сентурия утверждает, что деньги мои не пришли. Вот документ, подтверждающий, что деньги мной отправлены:
Платежное поручение
Пожалуйста, помогите разобраться в ситуации! Мне известно, что Вы очень надежный банк, ценящий своих клиентов.
Спасибо!
Елена.

постоянный адрес
Елена Назарова (Томск) 26.09.2012 16:56
Ответ:

Здравствуйте, Елена!

Постараюсь Вам помочь.
Для проведения проверки, пожалуйста, вышлите Ваши полные ФИО и дату рождения на адрес banki@psbank.ru.

С уважением,
ОАО «Промсвязьбанк»

Анна Румянцева
Вопрос:

Подскажите как ИП принимать платежи за оказанные услуги от физлиц безналом на р. счет в вашем банке. Сотрудник банка говорит что мне необходимо каждому клиенту выдавать доверенность на пополнение моего р. счета, но это не пополнение, а оплата услуг. Может мы не поняли друг друга. Есть вариант, что я выставляю счет на оплату физлицу, он приходит в отделение банка и оплачивает его без всяких доверенностей? или же как в сбербанке квитанцию ПД4 выписывать клиенту физлицу? требуется ли паспорт на совершение платежей? Сумма одного платежа не более 5000руб.

постоянный адрес
penza3 (Пенза) 26.09.2012 13:07
Ответ:

Доброго дня, Сергей!

Есть несколько вариантов пополнения счета ИП:

  • пополнение счета по доверенности (без комиссии), при выборе такого способа необходимо оформление доверенности на каждое физическое лицо;
  • внутрибанковский перевод (без комиссии), для этого необходимо каждому физическому лицу оформлять карту или счет и с этого счета проводится перевод;
  • также возможна оплата по реквизитам, которые ИП дает каждому физ. лицу, пополнение счета производится сразу в кассе Банка (перевод без открытия счета), хочу обратить внимание, что за перевод взимается комиссия в размере 1,5% от суммы пополнения (минимум 150 руб., максимум — 2000 руб.).

    • Надеюсь, что консультация поможет Вам разобраться.

    С уважением,
    ОАО «Промсвязьбанк

    Анна Румянцева
    Вопрос:

    Договор вклада.
    Здравствуйте! Открыла в Красноярском отделении ОАО «Промсвязьбанк» вклад «Моя выгода». Документы, которые я получила на руки:
    1. Заявление о присоединении к Правилам…
    2. Подтверждение о размещении ф. л. банковского вклада…
    3. Приходный кассовый ордер на сумму вклада.
    Но почему мне не выдали сам договор Вклада, а дали только «подтверждение о размещении банковского вклада»? В этом Подтверждении не указаны ни ответственности сторон, ни обязанности сторон, ни форс-мажор, да и ОАО «Промсвязьбанк» выступает в этом подтверждении «в лице операциониста». Получается, за исполнение условий вклада отвечает операционист?? А какую ответственность тогда несет Банк?
    Не является ли такое оформление документов ущемлением моих гарантий сохранности вклада? Какую юридическую силу имеет это Подтверждение? Возможно ли все таки получить сам Договор Вклада, а не только Подтверждение?
    Помогите, пожалуйста разобраться.

    постоянный адрес
    smolinael (Красноярск) 25.09.2012 07:08
    Ответ:

    Уважаемая Елена!

    С сентября 2009 года договором вклада признается Заявление, Подтверждение и Правила. 

    Поясню: Промсвязьбанк перешел на офертную схему заключения договора банковского вклада, то есть на форму договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ в сентябре 2009 года. Согласно данной схеме заключения договора при открытии вклада клиент подает в Банк Заявление на открытие вклада (по форме банка) и тем самым присоединяется к действующей в Банке редакции Правил размещения физическими лицами банковских вкладов в ОАО «Промсвязьбанк», а также к действующим Условиям привлечения соответствующего вклада. На основании данного Заявления Банк открывает вкладчику вклад и выдает клиенту Подтверждение об открытии вклада (по форме Банка).

    В Заявлении и Подтверждении указываются основные параметры открытого вклада, такие как название вклада, срок, процентная ставка, сумма, порядок выплаты процентов, и другие условия, а также персональные данные вкладчика. В Правилах указан порядок открытия и ведения депозитного счета, порядок начисления и выплаты %%, права и обязанности сторон и др.

    С Правилами можно ознакомиться на сайте http://www.psbank.ru/person/64/6981/ или в любом отделении Промсвязьбанка. Также при желании заверенную копию Правил можно получить у сотрудника Банка при оформлении вклада.

    Способ заключения договора вклада путем присоединения является наиболее удобным, т. к. все существенные условия вклада размещены на одном листе (ранее в двустороннем договоре — это было 4—5 листов), а более общие и фундаментальные условия обслуживания — в Правилах, которые всегда доступны — на сайте или в любом отделении.

    Договор присоединения при заключении банковского вклада в настоящее время — это широко распространенная форма заключения договора между банком и вкладчиком, которая используется во многих банках.

    На основании Федерального закона № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» создана и функционирует система обязательного страхования вкладов физических лиц. ОАО «Промсвязьбанк» включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов.

    Надеемся, что консультация помогла Вам разобраться.

    С уважением,
    ОАО «Промсвязьбанк

    Анна Румянцева
    Вопрос:

    «Уважаемый Андрей!
    Спасибо за положительную оценку интернет-банка PSB-Retail. Система постоянно обновляется и совершенствуется во многом благодаря предложениям пользователей системы, поэтому нам так важно получать от Вас обратную связь.
    Уже сейчас курсы драгоценных металлов Вы можете просматривать в разделе «Курсы валют». В любом случае я передам Ваше пожелание разработчикам, чтобы использование операции покупки-продажи драгоценных металлов сделать наиболее удобным.
    С уважением,
    ОАО «Промсвязьбанк»»
    Всё правильно, действительно так как вы сказали, курсы по драг металлам
    находятся в разделе КУРСЫ ВАЛЮТ.
    Но хочу заметить следующую нелогичность.
    У вас раздел называется КУРСЫ ВАЛЮТ, а драг. металлы к валютам не
    относятся. И поэтому моя логика не сработала, чтобы посмотреть курсы
    драг. металлов в разделе КУРСЫ ВАЛЮТ.
    Значит логично переименовать этот раздел с КУРСЫ ВАЛЮТ в раздел КУРСЫ ВАЛЮТ и ДРАГ. МЕТАЛЛОВ.
    Это первое
    Второе — не каждый спервого раза догадается искать нужную информацию в разных многочисленных разделах
    Поэтому лучше продублировать курс драг металлов в разделе покупки или продажи драг металла, ещё до того как клиент собирётся проводить операцию на покупку или продажу.
    А не тогда информировать клиента, когда он делает многочисленные клики, прежде чем увидет курс драг. металлов

    Спасибо за понимание потребностей клиентов.

    постоянный адрес
    TimeMachine (Великий Новгород) 25.09.2012 02:04
    Ответ:

    Хорошего дня, Андрей!

    Спасибо за Ваши дельные и актуальные замечания.
    Обязательно передам дополнительную информацию в профильное подразделение.

    С уважением,
    ОАО «Промсвязьбанк

    Анна Румянцева
    Вопрос:

    Добрый вечер! Скажите пожалуйста, возможно ли с доходной карты перевести на основной счет определенную сумму в интернет-банке?
    Эти операции у меня не получается сделать!

    постоянный адрес
    xadjik (Москва) 24.09.2012 23:35
    Ответ:

    Марина, добрый день!

    Да, такие операции возможны, если у Вас подключен операционный уровень обслуживания и есть активное средство подтверждения операций.

    Наши специалисты проконсультируют Вас круглосуточно по бесплатному номеру 8-800-333-0303. Также у Вас есть возможность написать нам на адрес Retail@psbank.ru (обязательно приложите PrintScreen ошибки).

    Благодарим Вас за выбор в пользу продуктов и услуг Промсвязьбанка.

    С уважением,
    ОАО «Промсвязьбанк

    Анна Румянцева
    Вопрос:

    Копию отправил на горячую линию Екатерине Черной

    постоянный адрес
    ovm4psb (Шахты) 24.09.2012 16:24
    Ответ:

    Здравствуйте, Олег Владимирович!

    Ваше обращение передано для рассмотрения в профильное подразделение Банка для проведения дополнительной проверки.

    С уважением,
    ОАО «Промсвязьбанк

    Анна Румянцева
    Вопрос:

    Здравствуйте у меня есть карта VISA получал ее на прежнем месте работы но уже года 2 ей не пользуюсь. Могу ли я ее восстановить в вашем филиале в Тюмени, если я даже пароля от нее не помню и кидать туда деньги самостоятельно?

    постоянный адрес
    Armyan72rus (Тюмень) 23.09.2012 03:00
    Ответ:

    Добрый день!

    Да, это возможно при условии, что карта не была закрыта Вашей зарплатной организацией и тариф, которому выпускалась карта, продолжает действовать. Наши специалисты проконсультируют Вас в любом отделении Банка или по круглосуточному номеру 8-800-333-0303 (звонок по России бесплатно).

    С уважением,
    ОАО «Промсвязьбанк»

    Анна Румянцева
    Вопрос:

    здраствуйте.
    я взяла в банке кредит,. . скажите я могу взять другой кредит большую сумму. для погашения первого кредита и покупку задуманного?

    постоянный адрес
    ксана80 (Иваново) 22.09.2012 23:23
    Ответ:

    Здравствуйте, Оксана!

    Каждая заявка рассматривается индивидуально. Пожалуйста, обратиться в ближайшее к Вам отделение Промсвязьбанка.

    С уважением,
    ОАО «Промсвязьбанк»

    Анна Румянцева
    Вопрос:

    Добрый день.
    Я инвестирую свои накопления в серебро в виде обезличенного металическова
    счёта. В этом году через интернэт банк в Великом Новгороде появилась возможность покупать и продавать серебро на обезличенном металическом
    счёте.
    Я хочу вас поблагодарить и поздравить с тем что вы одни из первых банков
    внедрили покупку и продажу драг. металлов через интернэт банкинг.
    Но вместе с тем есть у вас и недоработки.
    А именно- к примеру я хочу купить или продать серебро. И чтобы узнать текущий
    курс продажи или покупки серебра я вынужден сделать много кликов по ссылкам
    в интернэт банкинге, это фактически запустить процедуру покупки или продажи
    серебра через интернэт банкинг. Но когда я всёже увижу через несколько кликов
    мышкой цену покупки или продажи, и в результате чего мне может непонравится
    цена покупки или продажи то я отменяю операцию.
    Тогда как это можно сделать проще. Показывать текущую котировку драгоценных металлов вместе с курсом рубля к доллару и евро.
    И тогда ваш интенэт банкинг в этом плане станет более удобным. А пока это серьёзная недоработка.
    Надеюсь что вы её исправите для удобства ваших клиентов.

    постоянный адрес
    TimeMachine (Великий Новгород) 22.09.2012 14:06
    Ответ:

    Уважаемый Андрей!

    Спасибо за положительную оценку интернет-банка PSB-Retail. Система постоянно обновляется и совершенствуется во многом благодаря предложениям пользователей системы, поэтому нам так важно получать от Вас обратную связь.

    Уже сейчас курсы драгоценных металлов Вы можете просматривать в разделе «Курсы валют». В любом случае я передам Ваше пожелание разработчикам, чтобы использование операции покупки-продажи драгоценных металлов сделать наиболее удобным.

    С уважением,
    ОАО «Промсвязьбанк»

    Анна Румянцева

    Горячая линия с 16.11.2011 просмотрена 595 025 раз