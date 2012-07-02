Вход

Кредитные карты

При помощи кредитной карты можно быстро и в необходимом объеме получить кредит на неотложные нужды, оплатить покупки или услуги, а также снять наличные.

Новый кредитный продукт — Кредитная карта от Банка «Петрокоммерц» может быть оформлена во всех точках обслуживания банка в 75 городах России, а использована по всему миру. Банк обеспечивает высокое качество обслуживания, предлагает простые и удобные сервисы, широкую банкоматную сеть, а также выгодные условия кредитования.

Наши эксперты готовы ответить на вопросы по теме «Кредитная карта», а также дать разъяснения по банковским картам Банка «Петрокоммерц».

Раздел модерируется представителями банка.
информация о банке «Петрокоммерц»

На ваши вопросы отвечает эксперт Банка «Петрокоммерц»

Наталья Ерофеева
Наталья Ерофеева
заместитель директора департамента розничных продуктов Банка «Петрокоммерц»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

Проблемма заключается в том что денежные средства внесенные через терминал сбербанка 23.06.2012 на данную операцию имеется чек не поступили на счёт. Оператор того отделения где вносил деньги сказала что деньги поступят 27.06.2012. но до сих пор я не могу получить их скажите пожалуйста можно как нибудь пооперативней решить эту проблемму?

постоянный адрес
yk07091976 (Нижний Тагил) 02.07.2012 11:49
Ответ:

Добрый день, Евгений!

По всем вопросам, касающимся совершенной Вами операции, Вам необходимо обращаться напрямую в Сбербанк.

Наталья Ерофеева
Вопрос:

Здравствуйте! У меня больше просьба, чем вопрос.
Суть: 30 июня с. г. у меня пропущен очередной платеж по кредитной карте 5213 2437 4991 3115. В виду траурных семейных обстоятельств пришлось выехать за пределы региона проживания. Оператор по телефону отнеслась с пониманием к ситуации (отдельное спасибо банку), посоветовала обратиться с письмом в банк. По телефону заверил, что после 9ти дней и возвращении к месту жительства, внесу платеж.
Убедительно прошу руководство банка отнестись с пониманием, не назначать штрафных санкций, не портить кредитную историю. За полтора года сотрудничества пропусков в платежах не было, за что банк увеличил первоначальную сумму.
Очень надеюсь на понимание. Заранее благодарен. С уважением Фомин С. В.

постоянный адрес
сергей фомин (Самара) 02.07.2012 09:34
Ответ:

Добрый день, Сергей!

В случае если, Вы хотите избежать выплаты штрафных санкций по допущенной просрочке, Вы можете обратиться в отделение Банка-эмитента карты с соответствующим заявлением. Вопрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке.

Наталья Ерофеева
Вопрос:

Здравствуйте. В Понедельник 25.06.2012 г. мой знакомый приобрел карту в скб банке " Запаска». Сказали, что в пятницу поступит сумма 50 000 тыс. руб., но их до сих пор нет. Как узнать когда они поступят???

постоянный адрес
Zoba4eva (Пермь) 01.07.2012 18:57
Ответ:

Добрый день, Ольга!

Информацию об установлении лимита на карту может получить только физическое лицо — владелец карты. По данному вопросу необходимо обратиться в центр поддержки клиентов СКБ Банка.

Наталья Ерофеева
Вопрос:

Был необходим моментальный платёж с карты.
Начал с liqpay — хорошая реклама.
В итоге, по всем системам деньги прошли а здесь: liqpay — зависли. В рекламе мгновенно, по факту задержка уже 2-е сутки! Какие есть рычаги воздействия? Что делать?

В поддержке ответили:
1) В Ваш банк был выслан запрос для подтверждения платежа. После того, как платеж будет подтвержден, средства поступят на Ваш счет ликпей
С уважением, LiqPay
2) Обычно это занимает 2—3 банковских дня!!!

и это называется мгновенно!?

постоянный адрес
zagar (Москва, Зеленоград) 01.07.2012 18:37
Ответ:

Добрый день, Сергей!

Для детализации причин задержки платежа Вы можете обратиться с претензией в платежную систему LiqPay.
 

Наталья Ерофеева
Вопрос:

Сделал покупку на 30000р в мае обещали бонусы их так и небыло,зато смс что у меня долг 200р приходит постояно это притом что я заплатил 600р,как мне закрыть карту!!!

постоянный адрес
Kay89 (Ноябрьск) 30.06.2012 17:49
Ответ:

Добрый день, Артём!

Свяжитесь по телефону, указанному на обратной стороне карты и уточните процедуру закрытия карты. Надеюсь, что Ваш банк представит подробные разъяснения по возникшему вопросу.

Наталья Ерофеева
Вопрос:

Здравствуйте, Наталья, не могу найти форму для закрытия карты связной.Проценты все уплатила.Где мне ее найти?

постоянный адрес
m23_08. (Челябинск) 30.06.2012 14:39
Ответ:

Добрый день, Марина!

Уточнить ответ на свой вопрос Вы можете, связавшись непосредственно с сотрудниками Банка Связной.

Наталья Ерофеева
Вопрос:

Здравствуйте,хочу узнать баланс карты,через телефон отсылаю на номер 5335 смс,присылают Доступно по карте ….. 2301—34 руб,7197 балов,ничего не пойму какой баланс?

постоянный адрес
galya47 (Кандалакша) 30.06.2012 01:14
Ответ:

Добрый день, Галина!

Свяжитесь с сотрудниками Банка-эмитента Вашей карты по телефону, указанному на обратной стороне карты.

Наталья Ерофеева
Вопрос:

Я сегодня пыталась оформить кредитную карту в магазине «Связной» ТРЦ «Гринвич», но мне пришел отказ. Почему? Кредитная история у меня нормальная, работаю, да и сумму просила небольшую 30 тыс.

постоянный адрес
ero-aleksandra (Кемерово) 29.06.2012 16:31
Ответ:

Добрый день, Александра!

Кредитная организация вправе не сообщать причину отказа Клиенту. Причин может быть много, например, высокая долговая нагрузка по действующим обязательствам. Вы можете обратиться в наш Банк для оформления кредитной карты с льготным периодом кредитования. Просчитать предварительно возможный кредитный лимит по карте ОАО Банк «Петрокоммерц» можно по ссылке.

Наталья Ерофеева
Вопрос:

Здравствуйте.Вчера мне на карту ВИЗА перевели деньги с другой карты.По услуге мобильный банк мне пришло сообщение о том,что деньги успешно переведены,но на счете сумма не изменилась,т.е. деньги не поступили.Разъясните мне, пожалуйста,как такое может быть?

постоянный адрес
irinaberez_31 (Сочи) 29.06.2012 13:19
Ответ:

Добрый день, Ирина!

Выяснить точную дату зачисления денежных средств на счет, Вы можете, обратившись непосредственно в Банк, клиентом которого Вы являетесь.

 

 

Наталья Ерофеева
Вопрос:

Здравствуйте!
Есть ли в Вашем банке программы кредитования на сумму кредита от 500 т. р. без требования документов, подтверждающих доход и трудовую занятость заемщика?

постоянный адрес
Johanaan (Краснодар) 29.06.2012 12:28
Ответ:

Иван, добрый день!

В ОАО Банке «Петрокоммерц» без подтверждения трудовой деятельности и дохода Вы можете оформить автокредит по программе «Формула Авто» на сумму до 1 000 000 рублей с первоначальным взносом свыше 40% от стоимости автомобиля. Более подробно с условиями Вы можете ознакомиться по ссылке.

Наталья Ерофеева
Вопрос:

Я являюсь вашим клиентом.Два месяца не получаю счета- выписки по почте. Сегодня зарегистрировалась на сайте. Что необходимо сделать чтобы счёт- выписка приходила на мою электронную почту?

постоянный адрес
тви52 (Лучегорск) 29.06.2012 11:59
Ответ:

Татьяна, добрый день!

ОАО Банк «Петрокоммерц» не предоставляет клиентам выписки по почте. Обратитесь в службу технической поддержки Банка, клиентом которого Вы являетесь.

Наталья Ерофеева
Вопрос:

Здравствуйте!муж подал заявку на кредитную карту отп банка еще в мае.3 июня пришло смс на телефон что кредитная карта выслана по почте.И что ее нужно активировать в течении 5 дней.Но карту до сих пор до него не дошла.

постоянный адрес
александр сидоров (Красноярский край г.лесосибирск) 27.06.2012 18:05
Ответ:

Добрый день, Лариса!

О сроках доставки карты Вам необходимо уточнить непосредственно в Банке-эмитенте карты, т. е. ОТП.

Наталья Ерофеева
Вопрос:

Здравствуйте! Вот я заказывала на сайте дебетовую кредитную карту мастеркард/стандарт валютную.Заказывала ее на сайте Сбербанк.И вот у меня к вам вопрос-мне непонятно куда эта карта придет -либо по почте или в сбербанк.Уже прошло много времени может месяц уже-но что то ничего нет.Мои данные Вшивенко Татьяна Сергеевна.Адрес проживания пос.Хинганск-ул.Октябрьская 10,кв 62.ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 679141.При заказе карты при заполнении моих данных было написано что остановка Биробиджан.Вот и спрашивается куда эта карта придет либо в сбербанк в Биробиджан или в г. Облучье-там есть банки.Звонила по бесплатному номеру с сайта-но мне ничего внятно ответить не смогли -просто ответили что придет по месту жительства-впрочем я так и не поняла куда же все таки эта карта придет.По почте ничего нет.Очень прошу вас ответить на мой вопрос и направить ответ на электронную почту tatyanako.vshivenko@bk.ru

постоянный адрес
ert6 (П.Хинганск) 27.06.2012 17:59
Ответ:

Добрый день, Татьяна!

Информацию о месте получения заказанной Вами дебетовой карты может предоставить только Банк-эмитент карты, т. е. Сбербанк.

Наталья Ерофеева
Вопрос:

ЗДРАВСТВУЙТЕ НАТАЛЬЯ, ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ С КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ. Я ОПЛАЧИВАЛА ЕЖЕМЕСЯЧНО, НО КАКИМ ТО ОБРАЗОМ ПОЯВИЛАСЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

постоянный адрес
LISACAC (КАРАЧАЕВСК) 27.06.2012 17:39
Ответ:

Добрый день, Клавдия!

Задолженность может возникнуть только в случае, если на дату платежа на счете не оказалось всей необходимой к оплате суммы. Более детальную информацию о причинах возникновения задолженности Вы можете получить в Банке, клиентом которого являетесь.

Наталья Ерофеева
Вопрос:

1) Законна ли выдача кредита (кредитной карты) банком в Российской Федерации лицам мужского пола годным к воинской службе и не имеющим военный билет (не служившим).
2) Законно ли требование кредитной организации в Российской Федерации взыскивать (требовать) проценты за просрочку платежей по кредиту за тот период в который гражданин проходил срочную службу в ВС РФ?

постоянный адрес
piter812 (СПб) 27.06.2012 12:22
Ответ:

Добрый день, Александр!

Служба в армии не освобождает Вас от своевременной уплаты платежей по обязательствам, заключенным Вами ранее.

Наталья Ерофеева

Горячая линия с 07.12.2011 просмотрена 132 485 раз