На ваши вопросы отвечает эксперт Банка «Петрокоммерц»

При помощи кредитной карты можно быстро и в необходимом объеме получить кредит на неотложные нужды, оплатить покупки или услуги, а также снять наличные.

Новый кредитный продукт — Кредитная карта от Банка «Петрокоммерц» может быть оформлена во всех точках обслуживания банка в 75 городах России, а использована по всему миру. Банк обеспечивает высокое качество обслуживания, предлагает простые и удобные сервисы, широкую банкоматную сеть, а также выгодные условия кредитования.

Наши эксперты готовы ответить на вопросы по теме «Кредитная карта», а также дать разъяснения по банковским картам Банка «Петрокоммерц».

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