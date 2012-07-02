На ваши вопросы отвечает эксперт Банка «Петрокоммерц»

|Вопрос:
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Проблемма заключается в том что денежные средства внесенные через терминал сбербанка 23.06.2012 на данную операцию имеется чек не поступили на счёт. Оператор того отделения где вносил деньги сказала что деньги поступят 27.06.2012. но до сих пор я не могу получить их скажите пожалуйста можно как нибудь пооперативней решить эту проблемму?
|Ответ:
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Добрый день, Евгений!
По всем вопросам, касающимся совершенной Вами операции, Вам необходимо обращаться напрямую в Сбербанк.
|Вопрос:
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Здравствуйте! У меня больше просьба, чем вопрос.
|Ответ:
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Добрый день, Сергей!
В случае если, Вы хотите избежать выплаты штрафных санкций по допущенной просрочке, Вы можете обратиться в отделение Банка-эмитента карты с соответствующим заявлением. Вопрос будет рассмотрен в индивидуальном порядке.
|Вопрос:
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Здравствуйте. В Понедельник 25.06.2012 г. мой знакомый приобрел карту в скб банке " Запаска». Сказали, что в пятницу поступит сумма 50 000 тыс. руб., но их до сих пор нет. Как узнать когда они поступят???
|Ответ:
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Добрый день, Ольга!
Информацию об установлении лимита на карту может получить только физическое лицо — владелец карты. По данному вопросу необходимо обратиться в центр поддержки клиентов СКБ Банка.
|Вопрос:
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Был необходим моментальный платёж с карты.
|Ответ:
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Добрый день, Сергей!
Для детализации причин задержки платежа Вы можете обратиться с претензией в платежную систему LiqPay.
|Вопрос:
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Сделал покупку на 30000р в мае обещали бонусы их так и небыло,зато смс что у меня долг 200р приходит постояно это притом что я заплатил 600р,как мне закрыть карту!!!
|Ответ:
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Добрый день, Артём!
Свяжитесь по телефону, указанному на обратной стороне карты и уточните процедуру закрытия карты. Надеюсь, что Ваш банк представит подробные разъяснения по возникшему вопросу.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Наталья, не могу найти форму для закрытия карты связной.Проценты все уплатила.Где мне ее найти?
|Ответ:
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Добрый день, Марина!
Уточнить ответ на свой вопрос Вы можете, связавшись непосредственно с сотрудниками Банка Связной.
|Вопрос:
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Здравствуйте,хочу узнать баланс карты,через телефон отсылаю на номер 5335 смс,присылают Доступно по карте ….. 2301—34 руб,7197 балов,ничего не пойму какой баланс?
|Ответ:
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Добрый день, Галина!
Свяжитесь с сотрудниками Банка-эмитента Вашей карты по телефону, указанному на обратной стороне карты.
|Вопрос:
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Я сегодня пыталась оформить кредитную карту в магазине «Связной» ТРЦ «Гринвич», но мне пришел отказ. Почему? Кредитная история у меня нормальная, работаю, да и сумму просила небольшую 30 тыс.
|Ответ:
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Добрый день, Александра!
Кредитная организация вправе не сообщать причину отказа Клиенту. Причин может быть много, например, высокая долговая нагрузка по действующим обязательствам. Вы можете обратиться в наш Банк для оформления кредитной карты с льготным периодом кредитования. Просчитать предварительно возможный кредитный лимит по карте ОАО Банк «Петрокоммерц» можно по ссылке.
|Вопрос:
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Здравствуйте.Вчера мне на карту ВИЗА перевели деньги с другой карты.По услуге мобильный банк мне пришло сообщение о том,что деньги успешно переведены,но на счете сумма не изменилась,т.е. деньги не поступили.Разъясните мне, пожалуйста,как такое может быть?
|Ответ:
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Добрый день, Ирина!
Выяснить точную дату зачисления денежных средств на счет, Вы можете, обратившись непосредственно в Банк, клиентом которого Вы являетесь.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Иван, добрый день!
В ОАО Банке «Петрокоммерц» без подтверждения трудовой деятельности и дохода Вы можете оформить автокредит по программе «Формула Авто» на сумму до 1 000 000 рублей с первоначальным взносом свыше 40% от стоимости автомобиля. Более подробно с условиями Вы можете ознакомиться по ссылке.
|Вопрос:
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Я являюсь вашим клиентом.Два месяца не получаю счета- выписки по почте. Сегодня зарегистрировалась на сайте. Что необходимо сделать чтобы счёт- выписка приходила на мою электронную почту?
|Ответ:
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Татьяна, добрый день!
ОАО Банк «Петрокоммерц» не предоставляет клиентам выписки по почте. Обратитесь в службу технической поддержки Банка, клиентом которого Вы являетесь.
|Вопрос:
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Здравствуйте!муж подал заявку на кредитную карту отп банка еще в мае.3 июня пришло смс на телефон что кредитная карта выслана по почте.И что ее нужно активировать в течении 5 дней.Но карту до сих пор до него не дошла.
|Ответ:
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Добрый день, Лариса!
О сроках доставки карты Вам необходимо уточнить непосредственно в Банке-эмитенте карты, т. е. ОТП.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Вот я заказывала на сайте дебетовую кредитную карту мастеркард/стандарт валютную.Заказывала ее на сайте Сбербанк.И вот у меня к вам вопрос-мне непонятно куда эта карта придет -либо по почте или в сбербанк.Уже прошло много времени может месяц уже-но что то ничего нет.Мои данные Вшивенко Татьяна Сергеевна.Адрес проживания пос.Хинганск-ул.Октябрьская 10,кв 62.ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 679141.При заказе карты при заполнении моих данных было написано что остановка Биробиджан.Вот и спрашивается куда эта карта придет либо в сбербанк в Биробиджан или в г. Облучье-там есть банки.Звонила по бесплатному номеру с сайта-но мне ничего внятно ответить не смогли -просто ответили что придет по месту жительства-впрочем я так и не поняла куда же все таки эта карта придет.По почте ничего нет.Очень прошу вас ответить на мой вопрос и направить ответ на электронную почту tatyanako.vshivenko@bk.ru
|Ответ:
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Добрый день, Татьяна!
Информацию о месте получения заказанной Вами дебетовой карты может предоставить только Банк-эмитент карты, т. е. Сбербанк.
|Вопрос:
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ЗДРАВСТВУЙТЕ НАТАЛЬЯ, ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ С КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКОЙ. Я ОПЛАЧИВАЛА ЕЖЕМЕСЯЧНО, НО КАКИМ ТО ОБРАЗОМ ПОЯВИЛАСЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.
|Ответ:
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Добрый день, Клавдия!
Задолженность может возникнуть только в случае, если на дату платежа на счете не оказалось всей необходимой к оплате суммы. Более детальную информацию о причинах возникновения задолженности Вы можете получить в Банке, клиентом которого являетесь.
|Вопрос:
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1) Законна ли выдача кредита (кредитной карты) банком в Российской Федерации лицам мужского пола годным к воинской службе и не имеющим военный билет (не служившим).
|Ответ:
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Добрый день, Александр!
Служба в армии не освобождает Вас от своевременной уплаты платежей по обязательствам, заключенным Вами ранее.
Горячая линия с 07.12.2011 просмотрена 132 485 раз