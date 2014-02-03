На ваши вопросы отвечает эксперт ОАО "Национальное бюро кредитных историй"

|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день,
Закон «О кредитных историях»№ 218 ФЗ чётко определяет срок действия согласия — Согласие субъекта кредитной истории, полученное кредитной организацией, сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (кредита).
Согласие распространяется только на ту кредитную организацию, которой Вы его выдали.
С уважением,
|Вопрос:
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Брал кредит в банке Москвы его в городе закрыли пришлось платить через другой банк один из платеж не прошел.Кредитная история испорчена.Своей вины я не вижу.Как восстановить свою КИ.
|Ответ:
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Добрый день,
Если в своей кредитной истории Вы обнаружили недостоверные данные, рекомендуем Вам написать заявление об оспаривании информации в адрес бюро кредитных историй. Ознакомиться с порядком оспаривания и скачать бланк заявления можно на сайте НБКИ http://www.nbki.ru/serviceszaem/spor/
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Такая проблема: в 2008г брал кредит в Хоум Кредите на мобильный телефон, платил без просрочек, последний платеж не доплатил несколько копеек в итоге через несколько месяцев пришлось оплатить со штрафом. Кредит закрыл получается уже в 2009 г. В январе этого года попытался взять так же телефон, заполнял заявку в «Евросети"- моментальный отказ. Сотрудница сказала что отправляла сразу в 4 банка: «Русский Стандарт», «ОТП Банк», «Хоум кредит», «Альфа банк». Но при этом мне не дали даже анкету на подписание. Сейчас мне необходима крупная сумма (300 000р), прописан в Воронежской области, живу и тружусь в п. Пангодах, есть временная прописка, общий стаж более года, на последнем месте 6 месяцев, доход 30000—32000р чистыми. Реально ли взять такую сумму? И почему мне отказывают даже в кредите на телефон (стоимость 15990р)?
|Ответ:
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Добрый день,
Информируем Вас о том, что данные о фактических просрочках из кредитной истории не удаляются. По закону «О кредитных историях» кредитная история хранится в течение 15 лет с момента внесения последней записи.
Причины отказа в выдаче кредита могут быть разные. Кредиторы имеют полное право не разглашать перечень параметров, по которым они проверяют заемщиков.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Состоял в браке три месяца, в этот срок супруга приобрела на свое имя в автосалоне иномарку в кредит, меня в известность не поставила. Сейчас мы в разводе. Вопрос — в случае не исполнения своих обязательств по кредиту бывшей супругой будут ли ко мне применены какие-то санкции со стороны банка? Совместно нажитого имущества, кроме этой кредитной иномарки, у нас нет.
|Ответ:
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Добрый день,
Ваш вопрос не относится к деятельности Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и теме кредитных историй.
Рекомендуем Вам обратиться к юристу по семейному праву.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый вечер! Как мне узнать причину отказа банков в кредите, если кредитная история у меня хорошая и скоринг высокий. Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день,
Причины отказа в выдаче кредита могут быть разные. И кредиторы имеют полное право не разглашать перечень параметров, по которым они проверяют заемщиков.
Обращаем Ваше внимание на то, что с 1 июля вступает в силу закон № 363, согласно которому в кредитной истории появится так называемая «информационная часть». В нее после получения информации от кредитора бюро кредитных историй будет включать сведения об отказе в кредите и его причинах.
С уважением,
|Вопрос:
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хочу проверить авто на залог по винкоду
|Ответ:
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Добрый день,
Национальное бюро кредитных историй по собственной инициативе создало базу залогового движимого имущества. Сейчас в этой базе хранится информация о 60% автомобилей, находящихся в залоге. Чтобы выяснить, находится ли автомобиль в залоге, достаточно указать VIN-номер или номер ПТС. Кредиторы могут это делать с помощью традиционных для обмена с бюро информационных каналов, а потенциальные покупатели, физические лица, — воспользовавшись услугами партнерских организаций. Например, Агентство кредитной информации (www.akrin.ru) — партнер НБКИ — предоставляет доступ к «Базе залоговых автомобилей и другого движимого имущества» в режиме онлайн. Стоимость одного запроса — 300 рублей.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый вечер. Подскажите, где и как можно получить полный отчет о кредитной истории, с описанием и комментариями по отказам. Заказывал КИ в банках, но там только общая информация, данные на заемщика, действующие и закрытые кредиты и список запросов в НБКИ. Хочется реально понимать, что сделано не так и где есть недочеты. Заранее спасибо.
|Ответ:
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Добрый день,
На сегодняшний день в кредитной истории не отображается информация по отказам.
В любом Банке действуют утвержденные нормативные документы с условиями выдачи потребительских кредитов и необходимым пакетом документов для подачи заявки на рассмотрение в Банк. Ввиду специфики своей деятельности, Банк оставляет за собой право отказа по кредитной заявке без объяснения причин.
С уважением,
|Вопрос:
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Стоимость выписки по кредитной истории?
|Ответ:
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Добрый день,
В рамках года при обращении в БКИ напрямую кредитный отчет предоставляется бесплатно.
Подробнее с процессом получения кредитной истории, в том числе и узнать какие данные необходимо указать в запросе, можно ознакомиться на сайте Национального бюро кредитных историй http://www.nbki.ru/serviceszaem/svedeniya/
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день, вопрос такой. Примерно в 2008 будучи молодым и нуждающимся в деньгах, брал 3 кредита, 2 техникой и один наличными. Суммы 20 , 8 и 10 т. р соответственно. Первые раз что-то гасил, но потом кризис крепчал, работы не было и платить перестал. Слали письма, звонили. Но по адресу не жил, а телефон сменил. Ну как-то все и прекратилось.
|Ответ:
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Добрый день,
Сообщаем Вам, что срок исковой давности в данном случае не действует. Т. к. исковая давность не применяется автоматически, а только по заявлению стороны в судебном процессе. А именно, если даже срок исковой давности прошел, но ни одна из сторон в процессе не заявляет об этом, право истца подлежит защите, суд рассматривает дело по существу и выносит решение по общим правилам судопроизводства.
Могу предположить, что Ваш долг был признан «безнадёжным», с соответствующей отметкой в кредитной истории, и передан на взыскание коллекторам.
Напоминаем Вам, что кредитная история является основным фактором при рассмотрении заявки на кредит (потребительский/ипотека), в свою очередь, просрочки отрицательно сказываются на качестве кредитной истории и в дальнейшем уменьшают шансы на получение нового кредита. Также информируем Вас о том, что данные о просрочках из кредитной истории не удаляются и хранятся в течение 15 лет со дня внесения последней записи.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день,
В кредитную историю попадает информация только по принятым на себя обязательствам по договору займа (кредита).
С уважением,
|Вопрос:
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как узнать свою кредитную историю
|Ответ:
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Добрый день,
Для получения кредитной истории необходимо отправить официальный запрос в бюро кредитных историй (БКИ). Запрос может быть оформлен в виде телеграммы или заказного письма. Ваша личная подпись на запросе должна быть заверена уполномоченным лицом: в телеграмме — сотрудником отделения почтовой связи, в заказном письме — нотариусом. В течение 10 дней с момента получения Вашего запроса БКИ вышлет Вам кредитную историю на адрес, указанный в запросе. На сайте Национального бюро кредитных историй (http://www.nbki.ru/serviceszaem/svedeniya/) Вы можете подробнее узнать о процессе получения кредитной истории, а также уточнить, какие данные необходимо указать в запросе.
С уважением,
|Вопрос:
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Отправила онлайн запрос в ЦККИ. Пришел ответ- Ни в одном БКИ нет данных. Где искать кредитную историю?
|Ответ:
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Добрый день,
Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) занимается сбором, хранением и представлением субъектам кредитных историй информации о бюро кредитных историй (БКИ), в котором сформированы их кредитные истории. Если в отчете из ЦККИ значится, что кредитная история во всех БКИ отсутствует, то это значит, что у Вас нет кредитной истории. Также возможно, что Вы меняли персональные данные, а в ЦККИ о Вас хранится старая информация. Вы можете повторно направить запрос в ЦККИ, указав прежние данные.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день! Могу ли я узнать есть ли у моего мужа задолженности а банках? Если да, то каким образом?
|Ответ:
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Добрый день,
Вашему мужу необходимо обратиться с запросом в бюро кредитных историй (БКИ). В течение 10 дней со дня получения запроса БКИ вышлет ему кредитную историю.
Для уточнения информации о том, в каком БКИ хранится его кредитная история, сделайте запрос в Центральный каталог кредитных историй https://ckki.cbr.ru/
С уважением,
|Вопрос:
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1) Каков процесс валютных переводов при получении кредита извне на счет юр. лица в рос. банке?
|Ответ:
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Добрый день,
Ваш вопрос не относится к деятельности Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и теме кредитных историй.
Рекомендуем Вам обратиться непосредственно к кредитору.
С уважением,
|Вопрос:
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Доброго времени суток.
|Ответ:
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Добрый день,
Причины отказа в выдаче кредита могут быть разные. Кредиторы имеют полное право не разглашать перечень параметров, по которым они проверяют заемщиков.
Основным условием получения кредита является качественная кредитная история. Поэтому рекомендуем директору ознакомиться с ней. Получить кредитную историю можно, обратившись с запросом в бюро кредитных историй (БКИ).
Если заемщик не знает, в каком бюро хранится кредитная история, он может отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй http://ckki.www.cbr.ru/. В ответ на запрос он получит список БКИ, в которых хранится информация о нем.
С уважением,
Горячая линия с 01.02.2012 просмотрена 933 468 раз