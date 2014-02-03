На ваши вопросы отвечает эксперт ОАО "Национальное бюро кредитных историй"

Добрый день,

Сообщаем Вам, что срок исковой давности в данном случае не действует. Т. к. исковая давность не применяется автоматически, а только по заявлению стороны в судебном процессе. А именно, если даже срок исковой давности прошел, но ни одна из сторон в процессе не заявляет об этом, право истца подлежит защите, суд рассматривает дело по существу и выносит решение по общим правилам судопроизводства.

Могу предположить, что Ваш долг был признан «безнадёжным», с соответствующей отметкой в кредитной истории, и передан на взыскание коллекторам.

Напоминаем Вам, что кредитная история является основным фактором при рассмотрении заявки на кредит (потребительский/ипотека), в свою очередь, просрочки отрицательно сказываются на качестве кредитной истории и в дальнейшем уменьшают шансы на получение нового кредита. Также информируем Вас о том, что данные о просрочках из кредитной истории не удаляются и хранятся в течение 15 лет со дня внесения последней записи.

С уважением,