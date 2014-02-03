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Кредитные истории

Данный раздел представляет собой «Горячую линию» по всем вопросам связанными с работой бюро кредитных историй. Наши эксперты готовы ответить на общие вопросы по этой теме, а также дать разъяснения непосредственно субъектам (физическим и юридическим лицам) и пользователям (банкам) кредитных историй.

Для того чтобы задать интересующий вас вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен экспертам, которые в короткие сроки подготовят на него ответ.
Раздел модерируется представителями "Национального бюро кредитных историй".

На ваши вопросы отвечает эксперт ОАО "Национальное бюро кредитных историй"

Алексей Волков
Алексей Волков
директор по маркетингу ОАО «Национальное бюро кредитных историй»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

Здравствуйте!
Вопрос такой. Если я уже однажды, при заполнении кредитной заявки, давал свое согласие банку на обработку и получение сведений из своей кредитной истории, означает ли это, что согласие дано на неопределенный срок? Т. е. может ли банк после погашения кредита подавать запросы в БКИ о моей кредитной истории?
И второй вопрос. Если я дал такое согласие одному банку, в который подал заявку, означает ли это, что данное согласие распространяется и на другие кредитные организации?

постоянный адрес
abalu (Омск) 03.02.2014 09:27
Ответ:

Добрый день,

Закон «О кредитных историях»№ 218 ФЗ чётко определяет срок действия согласия — Согласие субъекта кредитной истории, полученное кредитной организацией, сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (кредита).

Согласие распространяется только на ту кредитную организацию, которой Вы его выдали.

С уважением,

Алексей Волков
Вопрос:

Брал кредит в банке Москвы его в городе закрыли пришлось платить через другой банк один из платеж не прошел.Кредитная история испорчена.Своей вины я не вижу.Как восстановить свою КИ.

постоянный адрес
вася173 (Комсомольск-на-Амуре) 03.02.2014 06:21
Ответ:

Добрый день,

Если в своей кредитной истории Вы обнаружили недостоверные данные, рекомендуем Вам написать заявление об оспаривании информации в адрес бюро кредитных историй. Ознакомиться с порядком оспаривания и скачать бланк заявления можно на сайте НБКИ http://www.nbki.ru/serviceszaem/spor/

С уважением,

Алексей Волков
Вопрос:

Здравствуйте! Такая проблема: в 2008г брал кредит в Хоум Кредите на мобильный телефон, платил без просрочек, последний платеж не доплатил несколько копеек в итоге через несколько месяцев пришлось оплатить со штрафом. Кредит закрыл получается уже в 2009 г. В январе этого года попытался взять так же телефон, заполнял заявку в «Евросети"- моментальный отказ. Сотрудница сказала что отправляла сразу в 4 банка: «Русский Стандарт», «ОТП Банк», «Хоум кредит», «Альфа банк». Но при этом мне не дали даже анкету на подписание. Сейчас мне необходима крупная сумма (300 000р), прописан в Воронежской области, живу и тружусь в п. Пангодах, есть временная прописка, общий стаж более года, на последнем месте 6 месяцев, доход 30000—32000р чистыми. Реально ли взять такую сумму? И почему мне отказывают даже в кредите на телефон (стоимость 15990р)?

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IwanM (ЯНАО, п. Пангоды) 02.02.2014 23:11
Ответ:

Добрый день,

Информируем Вас о том, что данные о фактических просрочках из кредитной истории не удаляются. По закону «О кредитных историях» кредитная история хранится в течение 15 лет с момента внесения последней записи. 

Причины отказа в выдаче кредита могут быть разные. Кредиторы имеют полное право не разглашать перечень параметров, по которым они проверяют заемщиков.

С уважением,

Алексей Волков
Вопрос:

Здравствуйте! Состоял в браке три месяца, в этот срок супруга приобрела на свое имя в автосалоне иномарку в кредит, меня в известность не поставила. Сейчас мы в разводе. Вопрос — в случае не исполнения своих обязательств по кредиту бывшей супругой будут ли ко мне применены какие-то санкции со стороны банка? Совместно нажитого имущества, кроме этой кредитной иномарки, у нас нет.

постоянный адрес
gros2004 (Москва) 02.02.2014 08:25
Ответ:

Добрый день,

Ваш вопрос не относится к деятельности Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и теме кредитных историй.

Рекомендуем Вам обратиться к юристу по семейному праву.

С уважением,

Алексей Волков
Вопрос:

Добрый вечер! Как мне узнать причину отказа банков в кредите, если кредитная история у меня хорошая и скоринг высокий. Спасибо.

постоянный адрес
naata (Самара) 01.02.2014 18:04
Ответ:

Добрый день,

Причины отказа в выдаче кредита могут быть разные. И кредиторы имеют полное право не разглашать перечень параметров, по которым они проверяют заемщиков.

Обращаем Ваше внимание на то, что с 1 июля вступает в силу закон № 363, согласно которому в кредитной истории появится так называемая «информационная часть». В нее после получения информации от кредитора бюро кредитных историй будет включать сведения об отказе в кредите и его причинах.

С уважением,

Алексей Волков
Вопрос:

хочу проверить авто на залог по винкоду

постоянный адрес
goshana (Воронеж) 31.01.2014 21:31
Ответ:

Добрый день,

Национальное бюро кредитных историй по собственной инициативе создало базу залогового движимого имущества. Сейчас в этой базе хранится информация о 60% автомобилей, находящихся в залоге. Чтобы выяснить, находится ли автомобиль в залоге, достаточно указать VIN-номер или номер ПТС. Кредиторы могут это делать с помощью традиционных для обмена с бюро информационных каналов, а потенциальные покупатели, физические лица, — воспользовавшись услугами партнерских организаций. Например, Агентство кредитной информации (www.akrin.ru) — партнер НБКИ — предоставляет доступ к «Базе залоговых автомобилей и другого движимого имущества» в режиме онлайн. Стоимость одного запроса — 300 рублей.

С уважением,

Алексей Волков
Вопрос:

Добрый вечер. Подскажите, где и как можно получить полный отчет о кредитной истории, с описанием и комментариями по отказам. Заказывал КИ в банках, но там только общая информация, данные на заемщика, действующие и закрытые кредиты и список запросов в НБКИ. Хочется реально понимать, что сделано не так и где есть недочеты. Заранее спасибо.

постоянный адрес
serega26vip (Ставрополь) 31.01.2014 18:38
Ответ:

Добрый день,

На сегодняшний день в кредитной истории не отображается информация по отказам.

В любом Банке действуют утвержденные нормативные документы с условиями выдачи потребительских кредитов и необходимым пакетом документов для подачи заявки на рассмотрение в Банк. Ввиду специфики своей деятельности, Банк оставляет за собой право отказа по кредитной заявке без объяснения причин.

С уважением,

Алексей Волков
Вопрос:

Стоимость выписки по кредитной истории?

постоянный адрес
Аполлинария (Санкт-Петербург) 30.01.2014 21:11
Ответ:

Добрый день,

 В рамках года при обращении в БКИ напрямую кредитный отчет предоставляется бесплатно.

Подробнее с процессом получения кредитной истории, в том числе и узнать какие данные необходимо указать в запросе, можно ознакомиться на сайте Национального бюро кредитных историй http://www.nbki.ru/serviceszaem/svedeniya/

С уважением,

Алексей Волков
Вопрос:

Добрый день, вопрос такой. Примерно в 2008 будучи молодым и нуждающимся в деньгах, брал 3 кредита, 2 техникой и один наличными. Суммы 20 , 8 и 10 т. р соответственно. Первые раз что-то гасил, но потом кризис крепчал, работы не было и платить перестал. Слали письма, звонили. Но по адресу не жил, а телефон сменил. Ну как-то все и прекратилось.
По прошествии 6 лет появился достаток и хороший доход. И будучи порядочным (ну более или менее) появилась мысль погасить эти кредиты. Но есть сомнения уместна ли будет эта честность сейчас, про прошествии срока давности? Одно дело заплатить банкам 20+8+10 (плюс % по договору на срок кредита ну и пару тысяч штрафу) и извиниться, а другое что они начнут какие-нибудь разбирательства, пойдут в суд, начнут считать проценты по сегодняшний день или еще какие «трудности». И пожалеешь что вообще решили вернуть. Ведь просто повторюсь был молодым и просто не было этих денег.Или лучше уже все оставить так как есть? Спасибо

постоянный адрес
Vladimir17 (Краснодар) 29.01.2014 13:42
Ответ:

Добрый день,

Сообщаем Вам, что срок исковой давности в данном случае не действует. Т. к. исковая давность не применяется автоматически, а только по заявлению стороны в судебном процессе. А именно, если даже срок исковой давности прошел, но ни одна из сторон в процессе не заявляет об этом, право истца подлежит защите, суд рассматривает дело по существу и выносит решение по общим правилам судопроизводства.

Могу предположить, что Ваш долг был признан «безнадёжным», с соответствующей отметкой в кредитной истории, и передан на взыскание коллекторам.

Напоминаем Вам, что кредитная история является основным фактором при рассмотрении заявки на кредит (потребительский/ипотека), в свою очередь, просрочки отрицательно сказываются на качестве кредитной истории и в дальнейшем уменьшают шансы на получение нового кредита. Также информируем Вас о том, что данные о просрочках из кредитной истории не удаляются и хранятся в течение 15 лет со дня внесения последней записи.

С уважением,

Алексей Волков
Вопрос:

Добрый день!
Попадает ли одобренный, но еще не выданный кредит в бюро кредитных историй?

постоянный адрес
opmoskalenko (Москва) 29.01.2014 13:21
Ответ:

Добрый день,

В кредитную историю попадает информация только по принятым на себя обязательствам по договору займа (кредита).

С уважением,

 

Алексей Волков
Вопрос:

как узнать свою кредитную историю

постоянный адрес
kalinalukc366 (Озёрск) 28.01.2014 18:20
Ответ:

Добрый день,

Для получения кредитной истории необходимо отправить официальный запрос в бюро кредитных историй (БКИ). Запрос может быть оформлен в виде телеграммы или заказного письма. Ваша личная подпись на запросе должна быть заверена уполномоченным лицом: в телеграмме — сотрудником отделения почтовой связи, в заказном письме — нотариусом. В течение 10 дней с момента получения Вашего запроса БКИ вышлет Вам кредитную историю на адрес, указанный в запросе. На сайте Национального бюро кредитных историй (http://www.nbki.ru/serviceszaem/svedeniya/) Вы можете подробнее узнать о процессе получения кредитной истории, а также уточнить, какие данные необходимо указать в запросе.

С уважением,

Алексей Волков
Вопрос:

Отправила онлайн запрос в ЦККИ. Пришел ответ- Ни в одном БКИ нет данных. Где искать кредитную историю?

постоянный адрес
28avn (Москва) 28.01.2014 16:32
Ответ:

Добрый день,

 Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) занимается сбором, хранением и представлением субъектам кредитных историй информации о бюро кредитных историй (БКИ), в котором сформированы их кредитные истории. Если в отчете из ЦККИ значится, что кредитная история во всех БКИ отсутствует, то это значит, что у Вас нет кредитной истории. Также возможно, что Вы меняли персональные данные, а в ЦККИ о Вас хранится старая информация. Вы можете повторно направить запрос в ЦККИ, указав прежние данные.

С уважением,

Алексей Волков
Вопрос:

Добрый день! Могу ли я узнать есть ли у моего мужа задолженности а банках? Если да, то каким образом?

постоянный адрес
nataprosto89 (Москва) 28.01.2014 12:41
Ответ:

Добрый день,

Вашему мужу необходимо обратиться с запросом в бюро кредитных историй (БКИ). В течение 10 дней со дня получения запроса БКИ вышлет ему кредитную историю.

 Для уточнения информации о том, в каком БКИ хранится его кредитная история, сделайте запрос в Центральный каталог кредитных историй https://ckki.cbr.ru/

С уважением,

Алексей Волков
Вопрос:

1) Каков процесс валютных переводов при получении кредита извне на счет юр. лица в рос. банке?
2) Какая комиссия предусмотрена при получении кредита извне на счет юр. лица в рос. банке?

постоянный адрес
x-Ibragim (Набережные Челны) 28.01.2014 08:52
Ответ:

Добрый день,

Ваш вопрос не относится к деятельности Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и теме кредитных историй.

Рекомендуем Вам обратиться непосредственно к кредитору.

С уважением,

Алексей Волков
Вопрос:

Доброго времени суток.
Директор по совместительству один из учредителей бизнеса, пробует взять бизнес-кредит на любые цели без обеспечения на три года. Банки отказывают, у руководителя, как у физ/лица плохая кредитная история. Как все таки получить кредит?

постоянный адрес
Anya_ri (Красноярск) 28.01.2014 08:13
Ответ:

Добрый день,

Причины отказа в выдаче кредита могут быть разные. Кредиторы имеют полное право не разглашать перечень параметров, по которым они проверяют заемщиков.

Основным условием получения кредита является качественная кредитная история. Поэтому рекомендуем директору ознакомиться с ней. Получить кредитную историю можно, обратившись с запросом в бюро кредитных историй (БКИ).

 Если заемщик не знает, в каком бюро хранится кредитная история, он может отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй http://ckki.www.cbr.ru/. В ответ на запрос он получит список БКИ, в которых хранится информация о нем.

С уважением,

Алексей Волков

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