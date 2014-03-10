На ваши вопросы отвечает эксперт ДжиИ Мани Банка

|Вопрос:
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добрый день. как я могу узнат сколко у меня долг.
|Ответ:
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Добрый день, уважаемый Автор!
Для уточнения суммы долга Вы можете обратиться в центр телефонного обслуживания по номеру 8 (800) 700-10-10 или в ближайшее отделение банка.
|Вопрос:
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Здравствуйте!! подскажите пожалуйста! у меня и мужа есть просрочка! и действующие кредиты! хотели бы узнать можно взять кредит для погашения всех кредитов! возможно ли это сделать с помощью вашего банка!
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
ЗАО «ДжиИ Мани Банк» не предоставляет кредиты на рефинансирование.
|Вопрос:
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Евгения, добрый день!
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
Решение о выдаче кредита принимается банком индивидуально на основании анализа предоставленных данных и документов. В случае если по результатам комплексной оценки кредитоспособности заявителя банк не считает возможным выдать кредит по ставке 12,9%, банк оставляет за собой право предложить другие варианты кредитов, процентная ставка по которым может отличаться от ставки по кредиту «Особый».
Также информируем, что кредит наличными «Особый», как и любое другое кредитное предложение банка, не является публичным предложением (офертой), таким образом, банк не обязан предоставлять кредит по тарифу «Особый» каждому заявителю.
|Вопрос:
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Здравствуйте,
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
Условиями подписанного договора возможность предоставления отсрочки оплаты кредита или рассрочка не предусмотрена.
|Вопрос:
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Здраствуйте Евгения. У меня такой вопрос, до каких пор банки будут нарушать конституцию РФ гарантирующей гражданам РФ равные права и возможности, до каких пор будет продолжаться возрастная дискриминация граждан РФ пенсионного возраста?
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
В ЗАО «ДжиИ Мани Банк» оформить кредит могут граждане России в возрасте до 74 лет включительно, которые:
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Имеется ли филиалы Вашего банка в г. Барнауле и Красноярске? Хочу оформить потребительский кредит по онлайн-заявке…
|Ответ:
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Добрый день, уважаемый Автор!
По состоянию на 7.03.2014 г. отделений ЗАО «ДжиИ Мани Банк» в городах Барнаул и Красноярск нет.
|Вопрос:
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Здравствуйте. дадут ли мне кредит? я мать-одиночка, муж умер, воспитываю троих детей, они учатся в школе. получаю пенсию 17000. мне 35 лет. смогу предоставить справку что я получаю пенсию с пенсионного фонда.
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
Решение о предоставлении кредита принимается на основании анализа информации о заявителе и документов, с учетом его кредитоспособности и платежеспособности. Окончательное решение принимается после обращения заявителя непосредственно в отделение банка.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Уже второй месяц подряд получаю от имени «GE Money Bank» о том, что с якобы моего счета снято 50 рублей за обслуживание.
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
С 01.01.2014 г. введено комиссионное вознаграждение за обслуживание банковского счета (далее — комиссия за обслуживание счёта) и взимается ежемесячно в случае одновременного выполнения следующих условий:
Предположу, что у Вас был открыт счет в ЗАО «Дельта Банк», который в 2004 г. был продан GE Money.
Вы можете обратиться в ближайшее отделение ДжиИ Мани Банк и распорядиться остатком средств на счете.
|Вопрос:
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Добрый день Евгения!
|Ответ:
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Уважаемая Оксана!
С Тарифами по вкладу Вы можете ознакомиться по ссылке www.gemoney.ru/deposit/tariff. При досрочном снятии средств со вклада проценты начисляются по ставке, соответствующей сроку, в течение которого сумма вклада находилась на счете (Если средства лежали на счете 365 дней — см. колонку 365 дн.).
|Вопрос:
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Почему рекламу ваш банк размещает предлагая кредит под 12,9% годовых, а реально после обращения в банк выдают только под 21,9%?
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
Решение о выдаче кредита принимается банком индивидуально на основании анализа предоставленных данных и документов. В случае если по результатам комплексной оценки кредитоспособности заявителя банк не считает возможным выдать кредит по ставке 12.9%, банк оставляет за собой право предложить другие варианты кредитов, процентная ставка по которым может отличаться от ставки по кредиту «Особый» или отказать в предоставлении кредита. При этом Банк руководствуется собственной кредитной политикой и оставляет за собой право не комментировать причины принятых решений.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Могу ли я оформить кредит в вашем банке проживая в г. Стерлитамак
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
ЗАО «ДжиИ Мани Банк» предоставляет кредиты гражданам РФ, которые работают и фактически проживают в регионе, в котором обратились за кредитом, или в соседнем регионе. По состоянию на 7.03.2014 г. подразделений нашего банка в г. Стерлитамаке нет.
|Вопрос:
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МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ КРЕДИТ В ВАШЕМ БАНКЕ
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
С полной информацией о кредитах, предоставляемых нашим банком, Вы можете ознакомиться на официальном сайте банка www.gemoney.ru или по телефону горячей линии 8 (800) 700-08-90.
Благодарю за проявленный интерес.
|Вопрос:
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Я считаю ваш ответ не коректный, по моей проблеме. Я Вам предоставил постановление из полиции. Заявление в полицию на кражу кредитной карты Вашего банка я написал сразу. Также я звонил в ваш банк по поводу блокировки карты, и меня даже не проинформировали, что можно написать заявление на оспаривание транзакций. Я также брал выписку о всех произведенных операций за этот период. Это ваш банк не запрашивает пин код при оплате картой, пин код от той карты остался у меня. И кто виноват? Буду вынужден писать жалобу в ЦБ РФ.
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
Благодарю Вас за высказанное мнение. Обращаться в гос. органы — Ваше право.
|Вопрос:
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Добрый день. В июне 2013 года у меня украли кредитную карту и воспользовались ей при оплате товаров в магазинах. Обратился в полицию на следующий день. И тишина. В декабре мне звонят и приглашают в полицию, заменили следователя. Выдали мне постановление с которым я пошел в банк 28 декабря. Через месяц мне позвонили из банка, чтобы я пришел написать заявление на оспаривание транзакций. В конце января 2014 года написал заявление Прошло 2 недели звоню в банк узнать когда мне вернут деньги. С моего номера отбиваются.
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
Согласно п. 3.3.7 Раздела IV Общих условий обслуживания физических лиц ЗАО ДжиИ Мани Банк (действуют с «15» ноября 2013 г.) неполучение банком письменных претензий от клиента в течение 45 дней со дня формирования отчета считается подтверждением корректности Отчета и согласием клиента со всеми операциями и суммами, отраженными в Отчете.
Оспариваемые Вами транзакции происходили 2 июня 2013 года. Оспорить операции, совершенные после срока, указанного в Общих условиях, невозможно.
Обращаю Ваше внимание, что ст. 9 Закона «О национальной платежной системе» с 1 января 2014 года, что позже проведенных по карте транзакций.
|Вопрос:
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Мне пришло сообщение, что ответ на мою жалобу отправлен по указанному мною адресу. Я просила в заявлении отправить по email. Ничего не пришло. Куда все послали?
|Ответ:
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Уважаемый Автор!
Проверьте, пожалуйста, Вашу электронную почту еще раз.
Горячая линия с 08.06.2012 просмотрена 314 124 раза