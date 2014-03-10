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ДжиИ Мани Банк: Горячая линия

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информация о банке «Современный Коммерческий Банк (бывш. ДжиИ Мани Банк)»

На ваши вопросы отвечает эксперт ДжиИ Мани Банка

Евгения Лигай
Евгения Лигай
специалист по социальным медиа управления внешних связей и коммуникаций ДжиИ Мани Банка
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все потребительский кредит 8 кредитные карты 5 разное 3 вклады 1
Вопрос:

добрый день. как я могу узнат сколко у меня долг.

постоянный адрес
Zuqulba (Краснодар) 10.03.2014 15:27
Ответ:

Добрый день, уважаемый Автор!

Для уточнения суммы долга Вы можете обратиться в центр телефонного обслуживания по номеру 8 (800) 700-10-10 или в ближайшее отделение банка.

Евгения Лигай
Вопрос:

Здравствуйте!! подскажите пожалуйста! у меня и мужа есть просрочка! и действующие кредиты! хотели бы узнать можно взять кредит для погашения всех кредитов! возможно ли это сделать с помощью вашего банка!

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olenka1597 (Курган) 10.03.2014 13:14
Ответ:

Уважаемый Автор!

ЗАО «ДжиИ Мани Банк» не предоставляет кредиты на рефинансирование.

Евгения Лигай
Вопрос:

Евгения, добрый день!
вопрос по процентной ставке 12,9%, которая ыигурирует во всех рекламных продуктах банка, — почему банк идет на обман потребителей, нарушает закон? Эта кампания сделана для привлечения непонимающих клиентов, чтобы «нагрузить» их по-полной?
данной ставки в банке нет, можете привести статистику для подтверждения клиенто-ориентированности банка?

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Urban1 (Москва) 08.03.2014 11:08
Ответ:

Уважаемый Автор!

Решение о выдаче кредита принимается банком индивидуально на основании анализа предоставленных данных и документов. В случае если по результатам комплексной оценки кредитоспособности заявителя банк не считает возможным выдать кредит по ставке 12,9%, банк оставляет за собой право предложить другие варианты кредитов, процентная ставка по которым может отличаться от ставки по кредиту «Особый».

Также информируем, что кредит наличными «Особый», как и любое другое кредитное предложение банка, не является публичным предложением (офертой), таким образом, банк не обязан предоставлять кредит по тарифу «Особый» каждому заявителю.

 

Евгения Лигай
Вопрос:

Здравствуйте,
подскажите пожалуйста. Моя коллега на работе взяла кредит в Вашем банке. Сейчас она находится на больничном, в связи с беременностью и родами. Возможна ли рассрочка или отсрочка оплаты кредита?

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aleksasha_82 (Санкт-Петербург) 06.03.2014 14:07
Ответ:

Уважаемый Автор!

Условиями подписанного договора возможность предоставления отсрочки оплаты кредита или рассрочка не предусмотрена.

Евгения Лигай
Вопрос:

Здраствуйте Евгения. У меня такой вопрос, до каких пор банки будут нарушать конституцию РФ гарантирующей гражданам РФ равные права и возможности, до каких пор будет продолжаться возрастная дискриминация граждан РФ пенсионного возраста?
Мы также платим налоги, многие из нас работают и получают достойную зарплату, позволяющую выполнять свои обязательства по кредитам, Почему если нам кто то из банков и дает кредит, то под грабительские проценты, и весьма ограниченные суммы.
Ведь известно, что люди пенсионного возраста добросовестно исполняют свои обязательства по кредитам, неужели именно этот фактор и заставляет банки заниматься узаконеным грабежом, а другие банки просто игнорировать гаждан пенсионного возаста.

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wallhover (Москва) 06.03.2014 11:25
Ответ:

Уважаемый Автор!

В ЗАО «ДжиИ Мани Банк» оформить кредит могут граждане России в возрасте до 74 лет включительно, которые:

  • имеют постоянную регистрацию в любом регионе России;
  • работают и фактически проживают в регионе, в котором обратились за кредитом, или в соседнем регионе.
  • не имеют просроченной задолженности по банковским кредитам.

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

 

Евгения Лигай
Вопрос:

Здравствуйте! Имеется ли филиалы Вашего банка в г. Барнауле и Красноярске? Хочу оформить потребительский кредит по онлайн-заявке…

постоянный адрес
gbgtwdctv (Барнаул) 04.03.2014 12:20
Ответ:

Добрый день, уважаемый Автор!

По состоянию на 7.03.2014 г. отделений ЗАО «ДжиИ Мани Банк» в городах Барнаул и Красноярск нет.

 

Евгения Лигай
Вопрос:

Здравствуйте. дадут ли мне кредит? я мать-одиночка, муж умер, воспитываю троих детей, они учатся в школе. получаю пенсию 17000. мне 35 лет. смогу предоставить справку что я получаю пенсию с пенсионного фонда.

постоянный адрес
Elm" (Набережные Челны) 01.03.2014 22:20
Ответ:

Уважаемый Автор!

Решение о предоставлении кредита принимается на основании анализа информации о заявителе и документов, с учетом его кредитоспособности и платежеспособности. Окончательное решение принимается после обращения заявителя непосредственно в отделение банка.

Евгения Лигай
Вопрос:

Здравствуйте. Уже второй месяц подряд получаю от имени «GE Money Bank» о том, что с якобы моего счета снято 50 рублей за обслуживание.
Но я никогда не имела дел с вашим банком. Как можно узнать откуда появился счет и как его заблокировать?

постоянный адрес
lnm (Электросталь) 01.03.2014 15:20
Ответ:

Уважаемый Автор!

С 01.01.2014 г. введено комиссионное вознаграждение за обслуживание банковского счета (далее — комиссия за обслуживание счёта) и взимается ежемесячно в случае одновременного выполнения следующих условий:

  • по счету в течение 90 дней или более не было операций (за исключением операций по списанию комиссий);
  • на счете имеется остаток денежных средств;
  • счет не был открыт в связи с заключением договора срочного вклада.

Предположу, что у Вас был открыт счет в ЗАО «Дельта Банк», который в 2004 г. был продан GE Money.

Вы можете обратиться в ближайшее отделение ДжиИ Мани Банк и распорядиться остатком средств на счете.

 

Евгения Лигай
Вопрос:

Добрый день Евгения!
Извините. так и не могу понять условие частичного снятия по вкладу «Правильный выбор»:
«В случае востребования всего вклада или части вклада до истечения срока проценты начисляются и выплачиваются по ставке, рассчитываемой по формуле:
Рассчитанная по указанной формуле ставка применяется к первоначально размещенной сумме вклада при первом снятии части вклада либо востребовании всего вклада
При всех последующих снятиях пересчитанная ставка применяется к сумме, которая остается после предыдущего снятия на счете.»
— Можно русскими словами и просто объяснить, если у меня отлежат деньги 366 дней и я захочу снять частично средства, то по какой % ставке будет расчитываться вклад?
Спасибо!
С ув. Оксана

постоянный адрес
ksuhako (Москва) 27.02.2014 19:51
Ответ:

Уважаемая Оксана!

С Тарифами по вкладу Вы можете ознакомиться по ссылке www.gemoney.ru/deposit/tariff. При досрочном снятии средств со вклада проценты начисляются по ставке, соответствующей сроку, в течение которого сумма вклада находилась на счете (Если средства лежали на счете 365 дней — см. колонку 365 дн.).
Вопрос:

Почему рекламу ваш банк размещает предлагая кредит под 12,9% годовых, а реально после обращения в банк выдают только под 21,9%?
24—236 февраля, заполнил заявку на сайте, поговорил с представителем по телефону, был приглашён в отделение, куда привёз кучу документов, и через час получил предложение 500 000 (просил 250 000) под 21,9% (просил 12,9%). За 21,9 даже сайт не стал бы открывать!
Это что недобросовестная реклама или обман потребителя?
Третьего не дано!

постоянный адрес
openid.yandex.ru/vfrolovsky (Москва) 26.02.2014 18:22
Ответ:

Уважаемый Автор!

Решение о выдаче кредита принимается банком индивидуально на основании анализа предоставленных данных и документов. В случае если по результатам комплексной оценки кредитоспособности заявителя банк не считает возможным выдать кредит по ставке 12.9%, банк оставляет за собой право предложить другие варианты кредитов, процентная ставка по которым может отличаться от ставки по кредиту «Особый» или отказать в предоставлении кредита. При этом Банк руководствуется собственной кредитной политикой и оставляет за собой право не комментировать причины принятых решений.

Евгения Лигай
Вопрос:

Здравствуйте. Могу ли я оформить кредит в вашем банке проживая в г. Стерлитамак

постоянный адрес
nickita.bog (Стерлитамак) 25.02.2014 10:06
Ответ:

Уважаемый Автор!

ЗАО «ДжиИ Мани Банк» предоставляет кредиты гражданам РФ, которые работают и фактически проживают в регионе, в котором обратились за кредитом, или в соседнем регионе. По состоянию на 7.03.2014 г. подразделений нашего банка в г. Стерлитамаке нет.

 

Евгения Лигай
Вопрос:

МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ КРЕДИТ В ВАШЕМ БАНКЕ

постоянный адрес
алексей видяев (КРАСНОЗНАМЕНСК) 22.02.2014 21:37
Ответ:

Уважаемый Автор!

С полной информацией о кредитах, предоставляемых нашим банком, Вы можете ознакомиться на официальном сайте банка www.gemoney.ru или по телефону горячей линии 8 (800) 700-08-90.

Благодарю за проявленный интерес.

Евгения Лигай
Вопрос:

Я считаю ваш ответ не коректный, по моей проблеме. Я Вам предоставил постановление из полиции. Заявление в полицию на кражу кредитной карты Вашего банка я написал сразу. Также я звонил в ваш банк по поводу блокировки карты, и меня даже не проинформировали, что можно написать заявление на оспаривание транзакций. Я также брал выписку о всех произведенных операций за этот период. Это ваш банк не запрашивает пин код при оплате картой, пин код от той карты остался у меня. И кто виноват? Буду вынужден писать жалобу в ЦБ РФ.

постоянный адрес
cepreuya (Таганрог) 21.02.2014 21:02
Ответ:

Уважаемый Автор!

Благодарю Вас за высказанное мнение. Обращаться в гос. органы — Ваше право.

Евгения Лигай
Вопрос:

Добрый день. В июне 2013 года у меня украли кредитную карту и воспользовались ей при оплате товаров в магазинах. Обратился в полицию на следующий день. И тишина. В декабре мне звонят и приглашают в полицию, заменили следователя. Выдали мне постановление с которым я пошел в банк 28 декабря. Через месяц мне позвонили из банка, чтобы я пришел написать заявление на оспаривание транзакций. В конце января 2014 года написал заявление Прошло 2 недели звоню в банк узнать когда мне вернут деньги. С моего номера отбиваются.
А как же вступление в силу статьи 9 Закона «О национальной платежной системе» с 1 января 2014 года, где говорится: «с 1 января 2014 владельцам банковских карт сначала возмещают сумму, незаконно списанную с их карточных счетов мошенниками, а уже потом банк расследует ситуацию»?
Когда вернут деньги и как быть с процентами, которые я все это время платил и плачу?

постоянный адрес
cepreuya (Таганрог) 18.02.2014 14:58
Ответ:

Уважаемый Автор!

Согласно п. 3.3.7 Раздела IV Общих условий обслуживания физических лиц ЗАО ДжиИ Мани Банк (действуют с «15» ноября 2013 г.) неполучение банком письменных претензий от клиента в течение 45 дней со дня формирования отчета считается подтверждением корректности Отчета и согласием клиента со всеми операциями и суммами, отраженными в Отчете.

Оспариваемые Вами транзакции происходили 2 июня 2013 года. Оспорить операции, совершенные после срока, указанного в Общих условиях, невозможно.

Обращаю Ваше внимание, что ст. 9 Закона «О национальной платежной системе» с 1 января 2014 года, что позже проведенных по карте транзакций.

Евгения Лигай
Вопрос:

Мне пришло сообщение, что ответ на мою жалобу отправлен по указанному мною адресу. Я просила в заявлении отправить по email. Ничего не пришло. Куда все послали?

постоянный адрес
renuz (Санкт-Петербург) 18.02.2014 14:31
Ответ:

Уважаемый Автор!

Проверьте, пожалуйста, Вашу электронную почту еще раз.

Евгения Лигай

Горячая линия с 08.06.2012 просмотрена 314 124 раза