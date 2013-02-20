На ваши вопросы отвечают эксперты Смоленского Банка

|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день!Согласно выбранному Вами тарифу, у Вас установлен льготный период кредитования 50 дней — это то количество дней, в которые Вам не начисляются проценты за пользование кредитными средствами, если задолженность будет полностью погашена в течение данного периода. Если Вы не погасили задолженность в течение льготного периода, то Вам начисляются проценты согласно вашему тарифу. В соглашении прописаны условия начисления процентов в случае несоблюдения условий грейс-периода.
|Вопрос:
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здравствуйте скажите а можно заказать вашу карту если я живу в уфе?
|Ответ:
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Добрый день!
К сожалению, клиентами Смоленского Банка могут стать жители Москвы, Смоленска, Московской и Смоленской областей.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Спасибо за Ваш вопрос! Действительно, условия по кредитной карте «Эталон» изменились в соответствии с тенденциями рынка. Мы активно развиваемся — развиваются и наши продукты. Условия по карте «Эталон» стали привлекательнее, благодаря появившемуся грейс-периоду.
К сожалению, пролонгация старых тарифов для действующих клиентов Банком не предусмотрена.
|Вопрос:
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Добрый день,
|Ответ:
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Добрый день!
Спасибо за Ваш вопрос! В программе ипотечного кредитования Банка залогом может выступать только приобретаемая квартира.
Что касается ответа на второй вопрос, то для того чтобы такая квартира могла являться залогом, от заемщика требуются следующие документы:
1. Разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на отчуждение квартиры (если собственник квартиры в возрасте до 14 лет или недееспособен).
2. Разрешение (согласие) на дачу законным представителем согласия на отчуждение квартиры (если собственник квартиры в возрасте от 14 до 18 лет или ограниченно дееспособен).
|Вопрос:
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добрый день,
|Ответ:
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Добрый день!
Вы можете направить свое резюме в управление по работе с персоналом по адресу kadr@sbbg.ru.
|Вопрос:
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Здравствуйте, меня заинтересовали вклады вашего банка и акция по бесплатной выдаче карты с овердрафтом. Скажите пожалуйста, данная карта выдается всем вкладчикам или требуется дополнительное подтверждение дохода? Также интересует, положено ли бесплатное страхование за рубежом по данной карте.
|Ответ:
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Добрый день!
Для вкладчиков не требуется подтверждение дохода при оформлении кредитной карты. Суммма кредитного лимита — 50% от суммы вклада, максисум составляет 500 тысяч рублей.
|Вопрос:
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Здравствуйте, уважаемые эксперты.
|Ответ:
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Добрый день!
Поскольку услуга страхования заемщиков помогает защитить как клиента, так и банк в непредвиденных ситуациях и, соответственно, служит для банка дополнительной гарантией возврата кредита, это позволяет банку рассматривать клиента как менее рискового и предложить кредит по таким привлекательным условиям.
Согласно действующим тарифам по предоставлению потребительских кредитов полное и частичное досрочное погашение возможно без штрафов и комиссий с 1-го месяца пользования кредитом. Подача заявления возможна не менее чем за 30 дней до даты предполагаемого досрочного погашения.
Смоленский Банк рад сообщить, что с 3 сентября 2012 года обновилась линейка потребительских кредитов, были внесены позитивные изменения в тарифы действующих продуктов, в том числе была отменена комиссия за расчетное обслуживание. Данное изменение коснется клиентов, оформляющих кредиты по новым тарифам. С учетом того, что при подписании договора предоставления потребительского кредита клиент соглашается с его условиями и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливается кредитной организацией по соглашению с клиентами, для клиентов, заключивших договора до 3 сентября 2012 года и производящих погашение кредитов по условиям данных договоров, пересчет и возврат комиссии за расчетное обслуживание не предусмотрен.
|Вопрос:
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Возможно восстановление Gold статуса карты, которого меня лишили после увольнения из Смоленского Банка при плановом первыпуске? У меня в настоящий момент стандартная Clssic.
|Ответ:
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Добрый день!
Да, Вы можете обратиться в любое отделение Смоленского Банка и оформить заявку на выпуск карты категории Gold.
|Вопрос:
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Возможно ли получить карту Gold по специальному предложению для сайта banki.ru с постоянной регистрацией в Саратове?
|Ответ:
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Добрый день!
К сожалению, карта Gold с кредитным лимитом выдается клиентам, имеющим постоянную регистрацию в регионах присутствия Банка (Москва, Московская область). Смоленский Банк может предложить Вам дебетовую карту Gold.
|Вопрос:
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у меня взят кредит под залог квартиры у физлица. сделка оформлена в регпалате как ипотека. могу ли я получить одобрение банка на рефинансирование этого кредита под залог этой квартиры
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Уважаемые Денис Белов, Юлия Романова и Сергей Косенко!
|Ответ:
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Добрый день!
Головной офис Смоленского Банка находится в Смоленске. В Москве действует филиал Банка, который имеет тот же номер лицензии, что и головной офис. Активы, прибыль, вклады всегда указываются в целом от Банка, как правило, московские и смоленские показатели суммируются.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
Данное предложение действительно для Московского региона.
|Вопрос:
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Добрый вечер. Я в шоке от вашего банка. Вчера пополнила свою карту смоленского банка из киви кошелька на сумму 37000 р. Пришли сразу смс. на номер о поступлении. А утром мне позвонили из банка и сказали что у меня задолженность 30400 на карте. Что мол я снимала какието лишние до этого средства. Помогите разобраться. Во всех филиалах мне дают разные распечатки что якобы я в феврале сняла ссуду. хотя я ничего не снимала и не подписывала никаких договоров, и карта сама дебетовая. за все время по распечатке приход привышает расход.
|Ответ:
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Добрый день!
Для разрешения данной ситуации просим Вас обратиться в любой офис Смоленского Банка с письменным заявлением, по результатам рассмотрения которого Вам будет предоставлен официальный ответ.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Вопрос такой, имею постоянную регистрацию в Смоленске, но проживаю и работаю в Москве, могу ли я оформить кредит наличными в Москве не имея в этом городе даже временной регистрации.
|Ответ:
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Добрый день! Да, Вы можете оформить кредит НаЛичными в Москве.
|Вопрос:
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Увидел в вашем интернет-банкинге вирnуальную клавиатуру без нажатия клавиш в качестве защиты от вируса. Очень интересное решение! Больше нигде не видел такого. Это ваша разработка? У вас есть разовые коды для подтверждения платежей? C scratch-карточек или пин-калькулятора?
|Ответ:
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Добрый день!
Спасибо за вопрос.
Да, интернет-банкинг — полностью разработка специалистов Смоленского Банка. Разовые коды для подтверждения платежей у нас есть. Доставка одноразовых паролей может осуществляться с помощью смс-сообщений или с помощью генератора одноразовых паролей otp-token, который может быть выдан клиенту по желанию.
Горячая линия с 26.06.2012 просмотрена 48 265 раз