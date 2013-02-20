На ваши вопросы отвечают эксперты Смоленского Банка

Добрый день!

Спасибо за Ваш вопрос! В программе ипотечного кредитования Банка залогом может выступать только приобретаемая квартира.

Что касается ответа на второй вопрос, то для того чтобы такая квартира могла являться залогом, от заемщика требуются следующие документы:

1. Разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на отчуждение квартиры (если собственник квартиры в возрасте до 14 лет или недееспособен).

2. Разрешение (согласие) на дачу законным представителем согласия на отчуждение квартиры (если собственник квартиры в возрасте от 14 до 18 лет или ограниченно дееспособен).



Однако такой предмет ипотеки как для Банка, так и для заемщика является рисковым, так как впоследствии через суд ребенку может быть присуждена часть приобретенной клиентом квартиры, если будет признан факт ухудшения условий, поэтому мы не рекомендуем заемщикам приобретать такие квартиры.