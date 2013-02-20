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Смоленский Банк: Горячая линия

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На ваши вопросы отвечают эксперты Смоленского Банка

Денис Белов
Денис Белов
заместитель управляющего Московским филиалом Смоленского Банка
информация об эксперте
Юлия Романова
Юлия Романова
директор департамента маркетинговых коммуникаций Московского филиала Смоленского Банка
информация об эксперте
Сергей Косенко
Сергей Косенко
директор департамента розничного бизнеса Московского филиала Смоленского Банка
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категории вопросов
все банковские карты 8 потребительские кредиты 6 интернет-банкинг 3 контакт-центр 1 ипотека 1
Вопрос:

Здравствуйте!
У меня вопрос по грейс периоду.
Я недавно стал счастливым обладателем кредитной карты Эталон MC Gold и в моем Соглашении об условиях кредитования в пункте 3. указан льготный период 50 дней и у вас на сайте все понятно написано про 50 дней (http://sbbg.ru/retail/cards/standard/graceperiod/), но далее в том же Соглашении есть следующие фразы:
«В первый неполный календарный месяц пользования кредитом начисление процентов производится за период со дня, следующего за днем выдачи кредита, по последний календарный день текущего месяца.
В последний неполный календарный месяц пользования кредитом уплата процентов производится единовременно с возвратом суммы кредита, за период фактического пользования кредитом.
Клиент обязан ежемесячно, до последнего рабочего дня (не включительно) текущего месяца (за исключением первого календарного месяца пользования кредитом) погасить не менее 10% (десяти процентов) от суммы задолженности и проценты за пользование кредитом, начисленные в предыдущем месяце.»
из которых следует что льготный период составляет или от 1 до 29 дней или от 31 до 59 дней.
Объясните пожалуйста, какой вариант верный.

При обращении в службу поддержки по телефону мне назвали три разных варианта.

С уважением, Артем

постоянный адрес
ArtB (Москва) 20.02.2013 22:40
Ответ:

Добрый день! 

  Согласно выбранному Вами тарифу, у Вас установлен льготный период кредитования 50 дней — это то количество дней, в которые Вам не начисляются проценты за пользование кредитными средствами, если задолженность будет полностью погашена в течение данного периода. Если Вы не погасили задолженность в течение льготного периода, то Вам начисляются проценты согласно вашему тарифу. В соглашении прописаны условия начисления процентов в случае несоблюдения условий грейс-периода.  
Юлия Романова
Вопрос:

здравствуйте скажите а можно заказать вашу карту если я живу в уфе?

постоянный адрес
UJMANOVA (Уфа) 09.02.2013 23:26
Ответ:

Добрый день! 

К сожалению, клиентами Смоленского Банка могут стать жители Москвы, Смоленска, Московской и Смоленской областей. 

Юлия Романова
Вопрос:

Добрый день!

Подскажите, с чем связаны существенные ухудшение условий кредитования по кредитной карте «Эталон» для действующих клиентов?
Являюсь вашим клиентом, еще с момента открытия филиала в г. Москве, по действующему договору сейчас по карте у меня такие тарифы — 20% годовых по овердрафту, снятие наличных — 1% мин. $3, в банкоматах Мастер банка 0,09% даже за кредитные средства, правда нет льготного периода, но меня все вполне устраивало.

Через 2 мес у меня будет перевыпуск карты, но уже почему то без сохранения ранее действующих тарифов (меня об этом проинформировал по телефону сотрудник банка).

Итак, новые тарифы по Визе Классик — 24,9% годовых, комиссия за снятие наличных 4,9% мин. $5
По Визе Голд чуть ниже, но вобщем то они тоже существенно хуже действующих.
Рассматривает ли банк пролонгацию старых тарифных условий для действующих клиентов с положительной кредитной историей?
Тарифы, мягко сказать, не самые привлекательные становятся, на рынке есть и лучше условия…

постоянный адрес
A.Sv (Москва) 30.01.2013 12:02
Ответ:

Добрый день! 

Спасибо за Ваш вопрос! Действительно, условия по кредитной карте «Эталон» изменились в соответствии с тенденциями рынка. Мы активно развиваемся — развиваются и наши продукты. Условия по карте «Эталон» стали привлекательнее, благодаря появившемуся грейс-периоду. 

К сожалению, пролонгация старых тарифов для действующих клиентов Банком не предусмотрена. 

Юлия Романова
Вопрос:

Добрый день,
подскажите, может ли залогом в вашей программе ипотечного кредитования выступать не приобретаемая квартира, а другая имеющаяся в собственности квартира?
Может ли залогом являться приобретаемая квартира, если в числе собственников есть несовершеннолетний?

постоянный адрес
e_p (Москва) 16.01.2013 15:54
Ответ:

Добрый день! 

Спасибо за Ваш вопрос! В программе ипотечного кредитования Банка залогом может выступать только приобретаемая квартира. 

Что касается ответа на второй вопрос, то для того чтобы такая квартира могла являться залогом, от заемщика требуются следующие документы:

1. Разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на отчуждение квартиры (если собственник квартиры в возрасте до 14 лет или недееспособен).

2. Разрешение (согласие) на дачу законным представителем согласия на отчуждение квартиры (если собственник квартиры в возрасте от 14 до 18 лет или ограниченно дееспособен).


Однако такой предмет ипотеки как для Банка, так и для заемщика является рисковым, так как впоследствии через суд ребенку может быть присуждена часть приобретенной клиентом квартиры, если будет признан факт ухудшения условий, поэтому мы не рекомендуем заемщикам приобретать такие квартиры.

Сергей Косенко
Вопрос:

добрый день,
возьмете на работу в отдел залогов оценщиком?

постоянный адрес
ergy2007 (Москва) 09.01.2013 14:28
Ответ:

Добрый день! 

Вы можете направить свое резюме в управление по работе с персоналом по адресу kadr@sbbg.ru. 

Юлия Романова
Вопрос:

Здравствуйте, меня заинтересовали вклады вашего банка и акция по бесплатной выдаче карты с овердрафтом. Скажите пожалуйста, данная карта выдается всем вкладчикам или требуется дополнительное подтверждение дохода? Также интересует, положено ли бесплатное страхование за рубежом по данной карте.

постоянный адрес
720 (Москва) 23.12.2012 20:27
Ответ:

Добрый день!

Для вкладчиков не требуется подтверждение дохода при оформлении кредитной карты. Суммма кредитного лимита — 50% от суммы вклада, максисум составляет 500 тысяч рублей.
Страховка для выезжающих зарубеж оформляется без комиссии.
Для карт категории Gold Вы можете без комиссии дополнительно оформить карту Priority Pass, которая дает право на доступ в залы первого класса, VIP-залы или бизнес-залы более 600 международных аэропортов мира, возможность пользования бизнес-услугами (телефон, интернет, факс, конференц-зал и т. д.)

Юлия Романова
Вопрос:

Здравствуйте, уважаемые эксперты.
В разделе «кредитование» на Вашем сайте обнаружил, что Вы внесли изменения в условия кредитования физлиц, а именно убрали комиссию за расчетное обслуживание, которая взималась ежемесячно в составе платежа по кредиту. Это очень позитивная новость. Но одновременно значительно повысили процентную ставку для простых заемщиков, не желающих присоединяться к страхованию. Это, безусловно, не очень приятное известие. Также на сайте прочитал информацию о том, что возможно частичное погашение кредита. В связи с этими нововведениями у меня два вопроса:
— как осуществляется частичное досрочное погашение? В правилах предоставления кредитов http://sbbg.ru/_upload/document_file/…vGFXzL.pdf говорится, что возможно только полное погашение.
— собираетесь ли Вы возвращать клиентам, заключившим договоры кредитования ранее, комиссию за расчетное обслуживание или нужно обращаться с иском в суд? Вы, конечно, будете здесь писать, что изменения условий сделаны в интересах клиентов и т. д. и т. п., но многим понятно, что это было сделано с целью избежать исковых заявлений от клиентов, ведь для Вас не секрет, что суды очень часто удовлетворяют требования заемщиков о признании этой комиссии нарушающей права потребителей.
Заранее благодарю за Ваши ответы.

постоянный адрес
curious_31 (Москва) 25.09.2012 10:18
Ответ:

Добрый день!

Поскольку услуга страхования заемщиков помогает защитить как клиента, так и банк в непредвиденных ситуациях и, соответственно, служит для банка дополнительной гарантией возврата кредита, это позволяет банку рассматривать клиента как менее рискового и предложить кредит по таким привлекательным условиям.

Согласно действующим тарифам по предоставлению потребительских кредитов полное и частичное досрочное погашение возможно без штрафов и комиссий с 1-го месяца пользования кредитом. Подача заявления возможна не менее чем за 30 дней до даты предполагаемого досрочного погашения.

Смоленский Банк рад сообщить, что с 3 сентября 2012 года обновилась линейка потребительских кредитов, были внесены позитивные изменения в тарифы действующих продуктов, в том числе была отменена комиссия за расчетное обслуживание. Данное изменение коснется клиентов, оформляющих кредиты по новым тарифам. С учетом того, что при подписании договора предоставления потребительского кредита клиент соглашается с его условиями и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливается кредитной организацией по соглашению с клиентами, для клиентов, заключивших договора до 3 сентября 2012 года и производящих погашение кредитов по условиям данных договоров, пересчет и возврат комиссии за расчетное обслуживание не предусмотрен.

Сергей Косенко
Вопрос:

Возможно восстановление Gold статуса карты, которого меня лишили после увольнения из Смоленского Банка при плановом первыпуске? У меня в настоящий момент стандартная Clssic.

постоянный адрес
PetrovichOld (Москва, Смоленск) 13.09.2012 10:38
Ответ:

Добрый день!

 

Да, Вы можете обратиться в любое отделение Смоленского Банка и оформить заявку на выпуск карты категории Gold.

Сергей Косенко
Вопрос:

Возможно ли получить карту Gold по специальному предложению для сайта banki.ru с постоянной регистрацией в Саратове?

постоянный адрес
iawia (Москва) 06.09.2012 11:57
Ответ:

Добрый день!

 

К сожалению, карта Gold с кредитным лимитом выдается клиентам, имеющим постоянную регистрацию в регионах присутствия Банка (Москва, Московская область). Смоленский Банк может предложить Вам дебетовую карту Gold.

Денис Белов
Вопрос:

у меня взят кредит под залог квартиры у физлица. сделка оформлена в регпалате как ипотека. могу ли я получить одобрение банка на рефинансирование этого кредита под залог этой квартиры

постоянный адрес
пати (Мо домодедово) 02.09.2012 14:43
Ответ:

Добрый день!


В Смоленском Банке действует ипотечная программа «Моя квартира» по Стандартам АИЖК, по которой ипотечный кредит предоставляется клиенту на длительный срок для приобретения жилой недвижимости на вторичном рынке жилья в собственность под залог приобретаемой недвижимости. К сожалению, данная программа не предполагает рефинансирование ипотечных кредитов.

Сергей Косенко
Вопрос:

Уважаемые Денис Белов, Юлия Романова и Сергей Косенко!
На сайте banki.ru в рейтинге «Все показатели» полностью отсутствует информация о Московском филиале Смоленского банка (номер лицензии, активы, прибыль, вклады физических лиц и т. д.).
Не могли бы Вы прокомментировать это.
С уважением, leomo

постоянный адрес
leomo (Москва) 17.08.2012 10:44
Ответ:

Добрый день!

 

Головной офис Смоленского Банка находится в Смоленске. В Москве действует филиал Банка, который имеет тот же номер лицензии, что и головной офис. Активы, прибыль, вклады всегда указываются в целом от Банка, как правило, московские и смоленские показатели суммируются.

Денис Белов
Вопрос:

Добрый день!
Предложение «Карта ГОЛД в подарок» деействительно для КАКОГО региона?

постоянный адрес
znak-omk (Москва) 16.08.2012 12:33
Ответ:

Добрый день! 

 

Данное предложение действительно для Московского региона. 

Юлия Романова
Вопрос:

Добрый вечер. Я в шоке от вашего банка. Вчера пополнила свою карту смоленского банка из киви кошелька на сумму 37000 р. Пришли сразу смс. на номер о поступлении. А утром мне позвонили из банка и сказали что у меня задолженность 30400 на карте. Что мол я снимала какието лишние до этого средства. Помогите разобраться. Во всех филиалах мне дают разные распечатки что якобы я в феврале сняла ссуду. хотя я ничего не снимала и не подписывала никаких договоров, и карта сама дебетовая. за все время по распечатке приход привышает расход.

постоянный адрес
lusi1810 (Смоленск) 14.08.2012 19:48
Ответ:

Добрый день! 

Для разрешения данной ситуации просим Вас обратиться в любой офис Смоленского Банка с письменным заявлением, по результатам рассмотрения которого Вам будет предоставлен официальный ответ.

Юлия Романова
Вопрос:

Здравствуйте! Вопрос такой, имею постоянную регистрацию в Смоленске, но проживаю и работаю в Москве, могу ли я оформить кредит наличными в Москве не имея в этом городе даже временной регистрации.

постоянный адрес
andreas72 (Смоленск) 01.08.2012 22:23
Ответ:

Добрый день! Да, Вы можете оформить кредит НаЛичными в Москве.

Сергей Косенко
Вопрос:

Увидел в вашем интернет-банкинге вирnуальную клавиатуру без нажатия клавиш в качестве защиты от вируса. Очень интересное решение! Больше нигде не видел такого. Это ваша разработка? У вас есть разовые коды для подтверждения платежей? C scratch-карточек или пин-калькулятора?

постоянный адрес
Лёлик_Анаболик (CПб) 18.07.2012 12:33
Ответ:

Добрый день! 

 

Спасибо за вопрос. 

Да, интернет-банкинг — полностью разработка специалистов Смоленского Банка. Разовые коды для подтверждения платежей у нас есть. Доставка одноразовых паролей может осуществляться с помощью смс-сообщений или с помощью генератора одноразовых паролей otp-token, который может быть выдан клиенту по желанию. 

 

Денис Белов

Горячая линия с 26.06.2012 просмотрена 48 265 раз