На ваши вопросы отвечают эксперты С банка

|Вопрос:
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Спасибо.
|Вопрос:
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Как без комиссии, находясь в Санкт-Петербурге сделать платеж со своего счета в среднерусском филиале сбербанка на счет продавца, который открыт в другом банке, либо снять наличность. Сколько времени это займет?
|Ответ:
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Добрый день!
Обращаем Ваше внимание, что Вы являетесь клиентом ОАО «Сбербанк России». Рекомендуем Вам с интересующими Вас вопросами обратиться на «Горячую линию» ОАО «Сбербанк России».
C уважением
Ваш «С банк»
|Вопрос:
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Добрый день,
|Ответ:
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Добрый день!
Подтверждаем, что Банк ранее рассматривал возможность размещения операционного офиса в г. Курске по ул. Дзержинского. В январе 2014 г. Банком было принято решение о необходимости подбора более удобного для клиентов места расположения отделения. На текущий момент такое помещение подобрано, вся необходимая документация подготовлена и находится в стадии подписания. В соответствии с утвержденным планом мероприятий открытие операционного офиса запланировано во второй половине мая 2014 г. по адресу: г. Курск, Красная площадь.
С уважением,
Ваш «С банк»
|Вопрос:
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Добрый день! Скажите почему эксперт «Горячей линии» не отвечает на вопросы от 20 февраля 2014г? Когда пройдет платеж?
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Удачи и процветания вашему банку!
|Ответ:
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Добрый день!
С уважением,
Ваш «С банк»
|Вопрос:
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День добрый еще раз!
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Уважаемая г-жа Григорьева! Наши поставщики ждут от нас оплаты, чтобы людям платить зарплату, но к сожалению, ваш банк снова задерживает исполнение наших платежных поручений! Огромная просьба, СРОЧНО исполнить платежные поручения по нашему расчетному счету 6503, открытому в центральном отделении на Китай-Городе!
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Когда в Курске планируется открытие филиала?
|Ответ:
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Добрый день!
Банком было принято решение о необходимости подбора более удобного для клиентов места расположения отделения. На текущий момент такое помещение подобрано, вся необходимая документация подготовлена и находится в стадии подписания. В соответствии с утвержденным планом мероприятий открытие операционного офиса запланировано во второй половине мая 2014 г. по адресу: г. Курск, Красная площадь.
С уважением,
Ваш «С банк»
|Вопрос:
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Добрый день! Прошу вас ответить, на каком основании не выполняется платеж на расчетный счет посл.цифры 22913 с расчетного счета посл.цифры 18150? Сумма 75468 руб.Сберкред банк принял платеж 18.02.14 г. Письмо о возврате денег было направлено17.02.14 г. На каком основании вы пользуетесь нашими деньгами? У нас простаивает производство по выпуску станков,т.к.деньги для приобретения материалов ошибочно перечислили через Ваш банк. Наши покупатели будут накладывать штрафные санкции за просрочку поставок. Того, кто ошибся с платежом уволят.У нас нет возможности разбрасываться деньгами.
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Г-жа Григорьева! Прошу дать ответ, на каком основании банк незаконно использует и удерживает средства нашей компании? В соответствии с законом вы обязаны исполнить платежное поручение не позже следующего операционного дня. Требую немедленного исполнения наших поручений!
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Уважаемая г-жа Григорьева! Ваш банк опять задерживает исполнение платежных поручений! Просим СРОЧНО исполнить платежное поручение по нашему расчетному счету 6695, открытому в отделении на Павелецкой!
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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День добрый.
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Здравствуйте. В банке мне смогут отдать деньги при наличае паспорта и моего номера счета, или обязательно нужен документ подтверждающий подлинность моего счета.
|Ответ:
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Добрый день.
Горячая линия с 27.06.2012 просмотрена 107 809 раз