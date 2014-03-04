На ваши вопросы отвечают эксперты С банка

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами С банка. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

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