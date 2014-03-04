Вход

С банк: Горячая линия

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами С банка. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.
Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к С банку, будут удаляться.
информация о банке «С банк»

На ваши вопросы отвечают эксперты С банка

Юлия Григорьева
Юлия Григорьева
начальник управления по связям с общественностью
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все разное 64 потребительские кредиты 21 банковские карты 15 о банке 12 вклады 4
Вопрос:

Спасибо.

постоянный адрес
tairus (Москва) 04.03.2014 11:22
Вопрос:

Как без комиссии, находясь в Санкт-Петербурге сделать платеж со своего счета в среднерусском филиале сбербанка на счет продавца, который открыт в другом банке, либо снять наличность. Сколько времени это займет?

постоянный адрес
Staruha (Десногорск) 03.03.2014 19:49
Ответ:

Добрый день!

 

Обращаем Ваше внимание, что Вы являетесь клиентом ОАО «Сбербанк России». Рекомендуем Вам с интересующими Вас вопросами обратиться на «Горячую линию» ОАО «Сбербанк России». 

 

C уважением

Ваш «С банк»

Юлия Григорьева
Вопрос:

Добрый день,

20 января 2014 закончился срок вклада Плюс Премия. Вклад был сделан в офисе г. Курска, о закрытии которого я выяснил только попытавшись дозвониться туда 20 января. В колл-центре банка ответили, что планируется открытие нового офиса в Курске в начале февраля, однако пока об этом никаких известий.

Ответьте, пожалуйста, будет ли открыт новый офис в Курске, если да, то когда точно?
Если нет, каким образом получить свой вклад?

Заранее спасибо.

постоянный адрес
donRumatta (Курск) 27.02.2014 11:27
Ответ:

Добрый день!

 

Подтверждаем, что Банк ранее рассматривал возможность размещения операционного офиса в г. Курске по ул. Дзержинского. В январе 2014 г. Банком было принято решение о необходимости подбора более удобного для клиентов места расположения отделения. На текущий момент такое помещение подобрано, вся необходимая документация подготовлена и находится в стадии подписания. В соответствии с утвержденным планом мероприятий открытие операционного офиса запланировано во второй половине мая 2014 г. по адресу: г. Курск, Красная площадь.

 

С уважением,

Ваш «С банк»

 

Юлия Григорьева
Вопрос:

Добрый день! Скажите почему эксперт «Горячей линии» не отвечает на вопросы от 20 февраля 2014г? Когда пройдет платеж?

постоянный адрес
rfkb,h (Астрахань) 26.02.2014 15:56
Ответ:

Добрый день!

Благодарим Вас за оставленный отзыв. На текущий момент неисполненных платежей по расчетному счету организации нет.

С уважением
Ваш «С банк»

 

Юлия Григорьева
Вопрос:

Удачи и процветания вашему банку!

постоянный адрес
EngineerR (Рязань) 24.02.2014 18:16
Ответ:

Добрый день!

Признательны Вам за отзыв. Рады, что качество обслуживания в Банке оставило у Вас положительные эмоции.
Всегда рады видеть Вас в числе наших клиентов.

 

С уважением,

Ваш «С банк»
 

Юлия Григорьева
Вопрос:

День добрый еще раз!
Огромное спасибо, что Вы на прошлой неделе выпустили один из наших платежей.
Может быть изыщите на этой неделе возможность провести и второй платеж?
Осталось то теперь в масштабах банка совсем смешная сумма: 120 тыс.

постоянный адрес
tairus (Москва) 24.02.2014 12:00
Ответ:

Добрый день!

Благодарим Вас за оставленный отзыв. На текущий момент неисполненных платежей по расчетному счету Вашей организации нет.

С уважением
Ваш «С банк»

 

Юлия Григорьева
Вопрос:

Уважаемая г-жа Григорьева! Наши поставщики ждут от нас оплаты, чтобы людям платить зарплату, но к сожалению, ваш банк снова задерживает исполнение наших платежных поручений! Огромная просьба, СРОЧНО исполнить платежные поручения по нашему расчетному счету 6503, открытому в центральном отделении на Китай-Городе!

постоянный адрес
kotkotovv (Москва) 21.02.2014 12:16
Ответ:

Добрый день!

Благодарим Вас за оставленный отзыв. На текущий момент неисполненных платежей по расчетному счету Вашей организации нет.

С уважением
Ваш «С банк»

Юлия Григорьева
Вопрос:

Когда в Курске планируется открытие филиала?

постоянный адрес
kira46 (Курск) 20.02.2014 17:08
Ответ:

Добрый день!

 

Банком было принято решение о необходимости подбора более удобного для клиентов места расположения отделения. На текущий момент такое помещение подобрано, вся необходимая документация подготовлена и находится в стадии подписания. В соответствии с утвержденным планом мероприятий открытие операционного офиса запланировано во второй половине мая 2014 г. по адресу: г. Курск, Красная площадь.

 

С уважением,

Ваш «С банк»

Юлия Григорьева
Вопрос:

Добрый день! Прошу вас ответить, на каком основании не выполняется платеж на расчетный счет посл.цифры 22913 с расчетного счета посл.цифры 18150? Сумма 75468 руб.Сберкред банк принял платеж 18.02.14 г. Письмо о возврате денег было направлено17.02.14 г. На каком основании вы пользуетесь нашими деньгами? У нас простаивает производство по выпуску станков,т.к.деньги для приобретения материалов ошибочно перечислили через Ваш банк. Наши покупатели будут накладывать штрафные санкции за просрочку поставок. Того, кто ошибся с платежом уволят.У нас нет возможности разбрасываться деньгами.
Требуем немедленного исполнения платежа.

постоянный адрес
rfkb,h (Астрахань?) 20.02.2014 11:05
Ответ:

Добрый день!

Благодарим Вас за оставленный отзыв. На текущий момент неисполненных платежей по расчетному счету организации нет.

С уважением
Ваш «С банк»

Юлия Григорьева
Вопрос:

Здравствуйте!
Наша организация 28.01.14 г. отправила в банк на оплату 2 платежных поручения (аренда и коммунальные платежи). Платежки до сих пор висят в системе со статусом «на исполнении».
Аналогичная ситуация была в декабре, когда мы не смогли своевременно перечислить деньги субподрядчику и возместить сотрудникам расходы по авансовым отчетам за 2013 г. В результате
неоднократных звонков, разбирательств и личного общения с сотрудниками банка, платежи были проведены только в конце января 2014 г.
Большая просьба разобраться с ситуацией и посодействовать в скорейшем исполнении наших платежных поручений.

постоянный адрес
bgakmk (Г.Москва) 19.02.2014 16:30
Ответ:

Добрый день!

Благодарим Вас за оставленный отзыв. На текущий момент неисполненных платежей по расчетному счету Вашей организации нет.

С уважением
Ваш «С банк»

 

Юлия Григорьева
Вопрос:

Г-жа Григорьева! Прошу дать ответ, на каком основании банк незаконно использует и удерживает средства нашей компании? В соответствии с законом вы обязаны исполнить платежное поручение не позже следующего операционного дня. Требую немедленного исполнения наших поручений!

постоянный адрес
laura82 (Москва) 19.02.2014 08:49
Ответ:

Добрый день!

Благодарим Вас за оставленный отзыв. На основании Вашего обращения Банком в оперативном порядке проведено детальное рассмотрение всех указанных обстоятельств. На текущий момент неисполненных платежей по расчетному счету Вашей организации нет.

С уважением,
Ваш Сберкред Банк

Юлия Григорьева
Вопрос:

Уважаемая г-жа Григорьева! Ваш банк опять задерживает исполнение платежных поручений! Просим СРОЧНО исполнить платежное поручение по нашему расчетному счету 6695, открытому в отделении на Павелецкой!

постоянный адрес
laura82 (Москва) 18.02.2014 10:15
Ответ:

Добрый день!

Благодарим Вас за оставленный отзыв. На основании Вашего обращения Банком в оперативном порядке проведено детальное рассмотрение всех указанных обстоятельств. На текущий момент неисполненных платежей по расчетному счету Вашей организации нет.

С уважением,
Ваш Сберкред Банк

Юлия Григорьева
Вопрос:

Добрый день.
Пожалуйста исполните п/п за февраль.

постоянный адрес
Nikolavna (Москва) 18.02.2014 02:44
Ответ:

Добрый день!

На текущий момент неисполненных платежей по расчетному счету Вашей организации нет.

С уважением,
Ваш Сберкред Бан

 

Юлия Григорьева
Вопрос:

День добрый.
Только один вопрос. Имеет смысл ждать, что Вы выпустите наши платежи?
С декабря так и висят на исполнении две платежки на общую смешную сумму около 180 тыс.
Весь декабрь исправно звонили Вашему сотруднику, назначенному посылать клиентов … «на завтра» (внутренний 4324).
Все это время придерживались принципа «не раскачивать лодку» и ждали.
Мы понимаем, что трудно от Вас ожидать, что Вы честно дадите информацию о состоянии банка. Поэтому, если все плохо, просто не отвечайте или можете, как Ваш предшественник в данной ветке, предложить лично обратиться в банк за деньгами. Мы все поймем.
Если банк не спасти, то чем раньше начнется банкротство, тем лучше для клиентов. К сожалению, это аксиома.
Совсем недавно исполнилось 6 лет нашему сотрудничеству))).

постоянный адрес
tairus (Москва) 17.02.2014 12:28
Ответ:

Добрый день!

Благодарим Вас за оставленный отзыв. На текущий момент неисполненных платежей по расчетному счету Вашей организации нет.

С уважением
Ваш «С банк»

 

Юлия Григорьева
Вопрос:

Здравствуйте. В банке мне смогут отдать деньги при наличае паспорта и моего номера счета, или обязательно нужен документ подтверждающий подлинность моего счета.

постоянный адрес
ilinkovadima8937 (Саратов) 14.02.2014 22:12
Ответ:

Добрый день.

В случае если на Ваше имя в Банке открыт счет, либо оформлена соответствующая доверенность на управление счетом, то для проведения операции по выдаче денежных средств со счета достаточно предъявить паспорт гражданина РФ либо иной документ, подтверждающий личность в соответствии с требованиями законодательства РФ, для идентификации Банком Вас как клиента.
При наличии дополнительных вопросов, рекомендуем Вам обратиться в службу клиентской поддержки по телефону +7(495)788-78-78 и +7(800)200-09-20 (Звонок по России бесплатный!).

С уважением,
Ваш Сберкред Банк

Юлия Григорьева

Горячая линия с 27.06.2012 просмотрена 107 809 раз