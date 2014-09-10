На ваши вопросы отвечает эксперт МТС-Банка.

У меня есть кредитная карта с 22.06.2011, к ней есть кредитный лимит 91 330 рублей. В июне карту перевыпустили. Кредитом пользовался уже 2—3 раза с начала договора, в начале июня взял снова.

Два платежа я выплатил, после чего пропустил 3 платеж.

Мне начали звонить какие то люди, на 8 день просрочки, каждые 3—4 дня, представляются сотрудниками банка, пытаются стыдить меня и требуют оплаты, пугают какими то отсрочками и тем что отправят информацию в бюро кредитных историй(присылают СМС что банк готов расторгнуть договор досрочно). Так же «закрывают» меня к отказу от оплаты (это у них какой то инструмент устрашения), после чего его фиксируют. А потом опять звонят и опять вся сначала.

Два раза звонили с номера банка.

После второго такого звонка, я позвонил в банк и спросил про задолженности. Мне сказали что начислили штраф 600 рублей (вместо 1600 который обещали в первом звонке), больше никаких начислений в этом месяце не будет.

То есть за просроченный платеж я заплатил 600 рублей долга.

Теперь мне надлежит выплатить прошлый платеж + штраф + платеж за сентябрь не позднее 20 числа. К этому сроку я и решил погасить, о чем сказал первому мне звонившему (сказали что это банк не устраивает. Странно… я ведь сверху плачу штраф).

Так же я поинтересовался у оператора, почему они мне звонят и требуют оплатить задолженность пугая меня какими то отсрочками, и тем что отправят мою историю в бюро кредитных историй(после первого звонка сказали что отправили),если я уже заплатил штраф увеличением долга?

На что получил ответ, что банк не звонил мне и не звонит, это наверное коллекторское агентство и банк не отвечает за то и не знает того, что они говорят. Сказали оплатить и тогда мне не будут звонить.

Я честно говоря не сообразил поинтересоваться в каком пункте договора я подписался под грубой нянькой.

Сегодня позвонили вновь с не определяющегося номера и снова начали требовать задолженность. Я поинтересовался фамилией звонящей, на что сказали, сотруднику банка представляться не нужно. Дальше приступили опять к угрозам про отсрочки и бюро. Я сказал что разговаривать не буду с тем кого не знаю, после чего у меня поинтересовались, может мне отправить бригаду?

Тут я предложил, написать заявление в полицию о том, что банк (или от банка) меня угрожают и принуждают, но тут опять начали с начала. Я положил трубку.



Итак резюме, в котором мои вопросы:

1. Должен ли я вообще, на основании чего, общаться с коллекторским агентством? И о чем?

2. Почему я как клиент приносящий деньги банку, на основании договора о предоставлении кредита, по которому я в случае просрочки платежа, плачу больше, должен подвергаться давлению и угрозам со стороны нанятых банком третьих лиц?

3. Что это за отсрочки? Что это еще за бригады? У меня по договору ничего подобного нет, или я это пропустил?

4. Как можно разрешить это недоразумение и убрать «детский сад» из деловых отношений, которые следуют из договора? Или это нормальная практика банка?

По договору, обязанность банка давать мне деньги, моя обязанность платить, и я платил и буду на то и договор, и условия в нем.

5. Есть ли смысл в данном моем отзыве или нужно записывать разговоры…? Или просто делать вид что все нормально и платить?