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Кредитные карты

В настоящий момент розничный бизнес МТС Банка направлен, прежде всего, на кредитование физических лиц, выпуск и обслуживание пластиковых карт, предоставление клиентам удобных современных сервисов для удаленного управления счетами. Совместно с ОАО «Мобильные телесистемы» разработан и выведен на рынок уникальный продукт — универсальная (дебетово-кредитная) банковская карта «МТС Деньги», которая, обладая всеми опциями банковской карты, открывает её держателям доступ к широким возможностям бонусной программы телекоммуникационного оператора МТС. Также на стыке телекоммуникационной и банковской сфер в сотрудничестве с МТС и международной платежной системой MasterCard запущен сервис по осуществлению бесконтактных NFC-платежей (Near Field Communication) с телефона по технологии MasterCard PayPass, который призван максимально упростить обыденные клиентские транзакции (микроплатежи) в адрес предприятий торговли, сферы услуг и т. д.

Развитие розничного бизнеса МТС Банка опирается на синергию с телекоммуникационным оператором. Используя розничную сеть продаж МТС, МТС Банк стремится максимально приблизиться к своему клиенту, обеспечив возможность воспользоваться продуктами и услугами МТС Банка, которые надежны и безопасны, а также отвечают высочайшим рыночным требованиям.

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На ваши вопросы отвечает эксперт МТС-Банка.

Сергей Картаев
Сергей Картаев
заместитель руководителя блока розничного бизнеса ОАО «МТС-Банк»
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Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

Здравствуйте, у меня вопрос по кредитной карте. Пользуюсь картой с начала года. 1 сентября я начала рассчитываться этой картой в магазинах. Какого числа я должна вернуть эту сумму обратно на кредитную карту. 1 октября — это уже поздно или нет?

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Елена Калашникова (Красноуфимск) 10.09.2014 10:21
Ответ:

Елена, здравствуйте!

Сумма минимального платежа и дата внесения денежных средств для погашения задолженности по карте зависит от тарифа, по которому обслуживается карта.

Уточнить, по какому тарифу обслуживается Ваша карта, можно в Центре телефонного обслуживания Банка по телефону 8 (800) 250-0-520 либо в отделении Банка.

Сергей Картаев
Вопрос:

Добрый день! Через интернет приобрела билет на самолет фирмы «Московия». Однако обратный рейс не состоялся, и 11.08.14 деньги на банковскую карту этой компанией мне были возвращены. 08.09.14 эти деньги были списаны с моей карты. В местом отделении Сбербанка мне пояснили, что перевод был авторизированным, поэтому он правомерен. Получается, что меня просто подразнили, а потом забрали деньги. Вопрос — а если бы деньги у меня лежали на вкладе, кто-то положил туда энную сумму, мог бы он потом эту сумму изъять без моего ведома? Не является ли подобная операция незаконной?

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chijikchijik (Г. Астрахань) 09.09.2014 15:01
Ответ:

Светлана, добрый день!

Для решения интересующего Вас вопроса следует обращаться в компанию-организатор перевозок и банк-эмитент карты, с которой произведена оплата.

Сергей Картаев
Вопрос:

Здравствуйте!
Сегодня с толкнулась с такой проблемой.
Девушка в салоне МТС попросила оформить кредитную карту банка, т. к. у них план и т. д.
Ну я с благими намерениями согласилась помочь.
После всех процедур и «липовых» данных о моей работе и семье, она сама погорила с сотрудником банка.
В заключение попросила прийти за картой завтра. Это больше похоже на развод, поэтому я потребовала отказа и вернуть все мои документы. Мне отдали копию паспорта и заявление.
Какова вероятность. что я сильно влипла? Как проверить оформили на меня все-таки карту или нет?
в техподдержку не могу дозвониться.

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topchii (Волгоград) 08.09.2014 22:31
Ответ:

Здравствуйте, Марина!

Предоставленных Вами данных недостаточно для проведения полноценной проверки, в связи с чем просим Вас связаться с Банком по телефону Контактного центра 8-800-250-0-520 для прохождения идентификации. Специалисты Контактного центра Банка проконсультируют Вас по этому вопросу и предоставят информацию о дальнейших действиях.

Сергей Картаев
Вопрос:

мне приходят письма мтс банка с квитанциями, чтобы я оплатил неизвестно кем взятый кредит на мое имя, угрожают ограничением выезда, и тд… и все бы ничего, оплатил бы я этот кредит, но я даже не знаю, какой остаток нужно выплатить, операторы мтс банка никакой информации не дают без номера карты, а я ее и не видел никогда! как мне быть? куда платить, сколько, и что тут творится?

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ярослав!"№; (Осташков) 08.09.2014 21:14
Ответ:

Добрый день, Ярослав! 

Если у Вас есть основания полагать, что указанный Вами кредитный договор оформлен путем мошеннических действий, рекомендуем Вам подать в Банк письменное обращение для инициирования проверки со стороны Банка на предмет выявления нарушений при заключении данного кредитного договора. Данное обращение можно подать, обратившись в любое отделение Банка. При себе необходимо иметь действующий паспорт.

Сергей Картаев
Вопрос:

Здравствуйте, Сергей! Осенью прошлого года обращалась к Вам по поводу передачи требования долга коллекторам, хотя в документе, выданном при оформлении кредитной карты пункта таком праве банка нет. После этого мне звонила юрист, предложила написать заявление об отзыве персональных данных и передать в банк через салон связи МТС. Но там сказали, что это не входит в их полномочия. И звонки КА продолжались.
Задолженность имею с сентября 2013 г. в связи с потерей работоспособности из-за болезни мозга, многих сопутствующих заболеваний и осложнений, которые по сей день не позволяют мне встать на ноги (в прямом и переносном смыслах). В конце апреля- начале мая проходила стационарное лечение, и выпросила у врачей справку на основе выписного эпикриза, но не знаю куда и кому ее отправить. После микроинсульта у меня нарушена речь и чтобы ограничить волнения после общения с коллекторами(переживаний и без того хватает), практически не включаю телефон. Но видела СМС от КА USB, грозящего судебным преследованием. Только не знаю по какому закону и на каком основании они действуют (кстати, КА постоянно менялись). Сестра пыталась дозвониться в банк, но бесплатная линия почему-то постоянно занята.
Сергей! Поверьте, я не скрываюсь и не уклоняюсь от ответственности, а действительно серьезно больна и финансово несостоятельна. Постоянное и недешевое лечение оплачивает сестра и по мере сил помогает племянник. Зарплаты мужа хватает на питание и содержание 15-летней дочери и у него свои кредиты. Дополнительного дохода не имею, продать нечего.
Могу ли я просить Вас связаться с моей сестрой, чтобы прояснить ситуацию? Доп. данные оставляю в поле для банка. Заранее благодарна!

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Лоза (Пугачев, Саратовской обл.) 08.09.2014 18:56
Ответ:

Уважаемая Лариса!
Условиями Договора оговорена необходимость ежемесячного внесения минимальных платежей. Ввиду нерегулярного исполнения обязательств с Вашей стороны, по Договору имеются своевременно непогашенные обязательства и начислена плата за пропуск платежей. Сумма задолженности подлежит оплате.
Для получения информации по Вашему Договору третьему лицу необходимо обратиться в отделение Банка с нотариально заверенной доверенностью.
Дополнительно сообщаем, что в настоящий момент ведется проверка досье, оформленного при заключении Вашего договора. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных коллекторскими агентствами работа по взысканию задолженности будет осуществляться Банком.

Сергей Картаев
Вопрос:

Здравствуйте!

Имею обычную кредитную карту. Хотелось бы её переквалифицировать в МТС-Деньги и подключить опцию Mobile. Карта, кстати, именная., что добавило мне ещё один поход в ваш офис и ещё 3 часа ожидания в очереди и общения с вашими некомпетентными сотрудницами (свои впечатления уже писал в одном из отзывов про ваш банк с оценкой 1). Возможно ли это сделать без перевыпуска карты, без закрытия счета и без повторного переодобрения кредитного лимита и т. п.? Вспоминаю ваши жуткие 3 часовые очереди и отвратительный сервис с хамящими сотрудницами, так ужасаюсь этого всего, не хочу проходить повторно ваши круги ада. Просто боюсь, если я закрою карту, второй раз не приду за другой картой и вы просто потеряете меня как клиента.

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don.Padre (Санкт-Петербург) 08.09.2014 18:50
Ответ:

Здравствуйте!

Переоформление Вашей кредитной карты на карту МТС Деньги не представляется возможным. Данные карты обслуживаются по разным Тарифам и являются самостоятельными продуктами.

Карта МТС Деньги может быть получена Вами помимо уже имеющейся у Вас карты путем подачи соответствующей заявки в отделении Банка или в салоне-магазине МТС и в том случае, если условия предоставления карты и решение Банка по сумме Лимита будут приемлемы для Вас.

Сергей Картаев
Вопрос:

Здравствуйте, имею кредитную карту вашего банка,на данный момент сложилось тяжелое материальное положение (нужны деньги на операцию), у меня такой вопрос я просрочила платеж в августе, можно ли просить банк о рефинансировании даного договора, или как-то отсрочить платежи на пару месяцев.Номер договора и свои данные напишу в информации для банка.

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Marmozina (Снежинск) 07.09.2014 15:43
Ответ:

Уважаемая Татьяна!

Предоставленная Вами информация принята к сведению. Однако реструктуризация задолженности по карте «МТС-Деньги» невозможна.

Сергей Картаев
Вопрос:

У меня есть кредитная карта с 22.06.2011, к ней есть кредитный лимит 91 330 рублей. В июне карту перевыпустили. Кредитом пользовался уже 2—3 раза с начала договора, в начале июня взял снова.
Два платежа я выплатил, после чего пропустил 3 платеж.
Мне начали звонить какие то люди, на 8 день просрочки, каждые 3—4 дня, представляются сотрудниками банка, пытаются стыдить меня и требуют оплаты, пугают какими то отсрочками и тем что отправят информацию в бюро кредитных историй(присылают СМС что банк готов расторгнуть договор досрочно). Так же «закрывают» меня к отказу от оплаты (это у них какой то инструмент устрашения), после чего его фиксируют. А потом опять звонят и опять вся сначала.
Два раза звонили с номера банка.
После второго такого звонка, я позвонил в банк и спросил про задолженности. Мне сказали что начислили штраф 600 рублей (вместо 1600 который обещали в первом звонке), больше никаких начислений в этом месяце не будет.
То есть за просроченный платеж я заплатил 600 рублей долга.
Теперь мне надлежит выплатить прошлый платеж + штраф + платеж за сентябрь не позднее 20 числа. К этому сроку я и решил погасить, о чем сказал первому мне звонившему (сказали что это банк не устраивает. Странно… я ведь сверху плачу штраф).
Так же я поинтересовался у оператора, почему они мне звонят и требуют оплатить задолженность пугая меня какими то отсрочками, и тем что отправят мою историю в бюро кредитных историй(после первого звонка сказали что отправили),если я уже заплатил штраф увеличением долга?
На что получил ответ, что банк не звонил мне и не звонит, это наверное коллекторское агентство и банк не отвечает за то и не знает того, что они говорят. Сказали оплатить и тогда мне не будут звонить.
Я честно говоря не сообразил поинтересоваться в каком пункте договора я подписался под грубой нянькой.
Сегодня позвонили вновь с не определяющегося номера и снова начали требовать задолженность. Я поинтересовался фамилией звонящей, на что сказали, сотруднику банка представляться не нужно. Дальше приступили опять к угрозам про отсрочки и бюро. Я сказал что разговаривать не буду с тем кого не знаю, после чего у меня поинтересовались, может мне отправить бригаду?
Тут я предложил, написать заявление в полицию о том, что банк (или от банка) меня угрожают и принуждают, но тут опять начали с начала. Я положил трубку.

Итак резюме, в котором мои вопросы:
1. Должен ли я вообще, на основании чего, общаться с коллекторским агентством? И о чем?
2. Почему я как клиент приносящий деньги банку, на основании договора о предоставлении кредита, по которому я в случае просрочки платежа, плачу больше, должен подвергаться давлению и угрозам со стороны нанятых банком третьих лиц?
3. Что это за отсрочки? Что это еще за бригады? У меня по договору ничего подобного нет, или я это пропустил?
4. Как можно разрешить это недоразумение и убрать «детский сад» из деловых отношений, которые следуют из договора? Или это нормальная практика банка?
По договору, обязанность банка давать мне деньги, моя обязанность платить, и я платил и буду на то и договор, и условия в нем.
5. Есть ли смысл в данном моем отзыве или нужно записывать разговоры…? Или просто делать вид что все нормально и платить?

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SmartToo (Москва) 06.09.2014 19:52
Ответ:

Владимир, добрый день!

Ответ Вам будет предоставлен по аналогичному отзыву в Народном рейтинге https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7072397/ .

Сергей Картаев
Вопрос:

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста я клиент банка у меня на данный момент нет открытых договоров. Можно ли в вашем банке оформить кредит наличными?

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pavel12128 (Железнодорожный) 06.09.2014 19:09
Ответ:

Уважаемый Армен!

В настоящее время кредит наличными предоставляется по программе для зарплатных клиентов либо под залог имеющейся жилой недвижимости, расположенной в регионе присутствия Банка.

Всю интересующую Вас информацию об условиях предоставления кредитных продуктов МТС Банка Вам всегда готовы предоставить в Контактном центре по круглосуточному телефону: 8-800-250-0-520 для России.

В случае, если Вас заинтересует одна из кредитных программ и Вы удовлетворяете требованиям Банка, Вы сможете оформить заявку на сайте либо с пакетом документов обратиться непосредственно в ближайший филиал Банка. 

 

Сергей Картаев
Вопрос:

Добрый день!
Вопросов несколько. Очень надеюсь на мирное решение и дальнейшее сотрудничество, так как на протяжении 6 лет являюсь клиентом вашего банка.
Ситуация 1: 1/07/14 с моей дебетовой карты вашего банка списано около 80 тыс руб без моего ведома, в этот же день я подала заявку на возврат ден средств в отделение банка на ст м Китай-город, а также в полицию(копии всех уведомлений и документов имеются), по непонятным причинам данная претензия не была зарегистрирована и мне пришлось на след день 2/07/14 ехать повторно и писать еще одно заявление(отделение на ст м Менделеевская). На данный момент 6/09/14, все возможные по законодательству сроки(60 дней) ответа вышли, но никакого ответа так и не поступило. 2/09/14 я написала письменную претензию, по которой требую рассмотреть мою заявку и все таки вернуть ден. средства-ответа так же нет…Очень не хотелось бы привлекать к решению данного вопроса юристов и обращаться в Суд и Центральный банк РФ
Ситуация2: 4/07/14 была заблокирована кредитная карта без какого-либо уведомления и на непонятных основаниях, являюсь постоянным активным пользователем данной карты, всегда своевременно погашаю задолжности, в данном случае не имею возможности пользоваться дебетовой картой в связи с описанной выше ситуацией.
ИТОГО: на сейчас я, находясь в положении-ухожу в декретный отпуск, осталась без каких-либо средств к существованию-зп карта обнулена, кредитная без моего ведома закрыта. Ни один сотрудник банка или оператор колл-центра ответить на мои вопросы не может. Очень надеюсь еще раз повторюсь на мирное урегулирование сложившийся ситуации…

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Annet'14 (Москва) 06.09.2014 10:59
Ответ:

Анна, добрый день!

По первой части Вашего вопроса истребовать денежные средства по оспоренным Вами операциям с банка-эквайрера согласно правилам и процедурам ведения претензионной работы Международной Платежной Системы Visa International нет законных оснований. Но Банк предпринимает все возможные меры для положительного решения вопроса.

По ситуации 2 в настоящее время со стороны Банка проводится дополнительная проверка.

О результатах проделанной работы Вы будете оповещены дополнительно.

Сергей Картаев
Вопрос:

Здравствуйте! Имеется просрочка по причине неплатежеспособности. Сейчас могу платить максимум 3000 на одну карту. Последний платеж в апреле. Пришла повестка в суд. Но я выписалась от туда. И живу сейчас в Москве. Готова оплачивать пока по минимуму. Возможно ли отклонить суд и избавится от коллекторов?

постоянный адрес
Алиса Ким (Москва) 06.09.2014 07:22
Ответ:

Добрый день! 

В связи с систематическим неисполнением обязательств Банк вправе принять решение о поручении взаимодействия по вопросам погашения задолженности специализированной службе. Предоставленная Вами информация принята к сведению.

Однако при наличии просроченных обязательств перед Банком реструктуризация задолженности по Вашим кредитным картам невозможна. Сумму к срочному погашению рекомендовано уточнить в Контактом центре Банка по номеру 8-800-250-0-520.

Следует отметить также, что в случае изменения контактной информации (например, места жительства) Клиент в соответствии с Условиями обязан своевременно оповестить об этом Банк.

Вам необходимо обратиться в отделение Банка для оформления соответствующего заявления. С адресами месторасположения отделений Банка возможно ознакомиться на сайте Банка http://www.mtsbank.ru/about/branches/.

Сергей Картаев
Вопрос:

Здравствуйте!

У меня есть карта вашего банка МТС Деньги с опцией Shopping. В августе я совершил покупок больше чем на 15 000 р., но мне не начислили за них бонусы. От девушек из call-центра добиться ничего не получилось. Каждая операционистка отвечает на один и тот же вопрос по-разному.
Также хочу спросить следующее: у вас раньше в интернет-банке в выписке было видно сколько бонусов за какую транзакцию начислено. Этой информации нет уже больше 2-х месяцев. Я пробовал по телефону и в отделении банка получить выписку с разбивкой за какие транзакции сколько начислено, но никто этого предоставить не может.

Прошу разобраться с моими вопросами.

Спасибо.

Константин.

постоянный адрес
VKV0101001 (Москва) 05.09.2014 15:18
Ответ:

Константин, добрый день!

При использовании дополнительной Опции Shopping на счет карты возвращается 3% от оборота по карте МТС Деньги. Вознаграждение зачисляется на счет карты не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором суммы расходных операций списаны с текущего счета карты, соответственно вознаграждение за август 2014 может быть начислено до 06.09.2014. Максимальная сумма вознаграждения — 5000 рублей в месяц.

В связи с модернизацией оборудования Банка в выписке, полученной через Интернет-банкинг, информация о сумме начисленных вознаграждений по Опции Shopping временно не отражается. Делается всё возможное для скорейшего возобновления предоставления данной информации.

Сергей Картаев
Вопрос:

как долго будут меня ещё доставать ваши специалисты банка по поводу погашения кредитного договора,хотя я вам уже ранее отправлял по Электронной почте фотографии документов,подтверждающих моё присутствие в городе по месту проживания и регистрации в эти дни (19 июля 2012 года) и физически не мог одновременно находиться в двух точках планеты Земля,между которыми расстояние почти 900 км,а также без наличия оригинала паспорта я бы не получил вышеуказанные документы в эту дату!!!?????!!!

постоянный адрес
tankist77 (Ульяновск) 04.09.2014 23:09
Ответ:

Сергей, добрый день!

Ваше обращение зарегистрировано под № 230780 и принято в работу. О результатах проведенной работы Вы будете оповещены дополнительно.

Сергей Картаев
Вопрос:

Добрый день! Имею карту VIsa немецкого банка Deutsche PostBank. Подскажите какие ограничения на суточную сумму и какие комиссии в банках Москвы существуют и в каком банке в Москве выгоднее снять сумму до 50 000 рублей Спасибо.

постоянный адрес
vlend (Москва) 02.09.2014 14:24
Ответ:

Добрый день!

По картам международной платежной системы Visa, эмитированным сторонними банками, комиссия за снятие наличных денежных средств с карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» взиматься не будет. Лимит снятия для одной операции установлен в размере: 6000 — рублей, 200 — долларов США и Евро, ежедневный Лимит снятия отсутствует. Обратите внимание, что Банком — эмитентом карты могут быть установлены дополнительные ограничения и комиссии за данный вид операции.

Информацию по всем интересующим вопросам относительно других банков Вы можете уточнить самостоятельно.

Сергей Картаев
Вопрос:

Здравствуйте Сергей у меня такой вопрос. Почему банк не дает согласия на повышения лимита по карте до 10 000 т. р Карта оформлена 17 05 2014. в ответ на смс запрос приходит,что в настоящие время МТС банк не может принять положительный ответ и тд.

постоянный адрес
aheles132 (Липецк) 29.08.2014 11:57
Ответ:

Дмитрий, добрый день!

В соответствии с условиями обслуживания Банк вправе без объяснения причин отказать Держателю карты в увеличении Лимита. При вынесении отрицательного решения Банк рекомендует повторно направить запрос позднее. Увеличение лимита в дальнейшем может быть произведено также по инициативе Банка, о чем Вы будете проинформированы посредством sms-сообщения.

Если у Вас возникают вопросы, Вы всегда можете обратиться в Банк по любому доступному каналу обслуживания.

Сергей Картаев

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