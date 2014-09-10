На ваши вопросы отвечает эксперт МТС-Банка.

|Вопрос:
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Здравствуйте, у меня вопрос по кредитной карте. Пользуюсь картой с начала года. 1 сентября я начала рассчитываться этой картой в магазинах. Какого числа я должна вернуть эту сумму обратно на кредитную карту. 1 октября — это уже поздно или нет?
|Ответ:
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Елена, здравствуйте!
Сумма минимального платежа и дата внесения денежных средств для погашения задолженности по карте зависит от тарифа, по которому обслуживается карта.
Уточнить, по какому тарифу обслуживается Ваша карта, можно в Центре телефонного обслуживания Банка по телефону 8 (800) 250-0-520 либо в отделении Банка.
|Вопрос:
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Добрый день! Через интернет приобрела билет на самолет фирмы «Московия». Однако обратный рейс не состоялся, и 11.08.14 деньги на банковскую карту этой компанией мне были возвращены. 08.09.14 эти деньги были списаны с моей карты. В местом отделении Сбербанка мне пояснили, что перевод был авторизированным, поэтому он правомерен. Получается, что меня просто подразнили, а потом забрали деньги. Вопрос — а если бы деньги у меня лежали на вкладе, кто-то положил туда энную сумму, мог бы он потом эту сумму изъять без моего ведома? Не является ли подобная операция незаконной?
|Ответ:
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Светлана, добрый день!
Для решения интересующего Вас вопроса следует обращаться в компанию-организатор перевозок и банк-эмитент карты, с которой произведена оплата.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Здравствуйте, Марина!
Предоставленных Вами данных недостаточно для проведения полноценной проверки, в связи с чем просим Вас связаться с Банком по телефону Контактного центра 8-800-250-0-520 для прохождения идентификации. Специалисты Контактного центра Банка проконсультируют Вас по этому вопросу и предоставят информацию о дальнейших действиях.
|Вопрос:
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мне приходят письма мтс банка с квитанциями, чтобы я оплатил неизвестно кем взятый кредит на мое имя, угрожают ограничением выезда, и тд… и все бы ничего, оплатил бы я этот кредит, но я даже не знаю, какой остаток нужно выплатить, операторы мтс банка никакой информации не дают без номера карты, а я ее и не видел никогда! как мне быть? куда платить, сколько, и что тут творится?
|Ответ:
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Добрый день, Ярослав!
Если у Вас есть основания полагать, что указанный Вами кредитный договор оформлен путем мошеннических действий, рекомендуем Вам подать в Банк письменное обращение для инициирования проверки со стороны Банка на предмет выявления нарушений при заключении данного кредитного договора. Данное обращение можно подать, обратившись в любое отделение Банка. При себе необходимо иметь действующий паспорт.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Сергей! Осенью прошлого года обращалась к Вам по поводу передачи требования долга коллекторам, хотя в документе, выданном при оформлении кредитной карты пункта таком праве банка нет. После этого мне звонила юрист, предложила написать заявление об отзыве персональных данных и передать в банк через салон связи МТС. Но там сказали, что это не входит в их полномочия. И звонки КА продолжались.
|Ответ:
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Уважаемая Лариса!
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Здравствуйте!
Переоформление Вашей кредитной карты на карту МТС Деньги не представляется возможным. Данные карты обслуживаются по разным Тарифам и являются самостоятельными продуктами.
Карта МТС Деньги может быть получена Вами помимо уже имеющейся у Вас карты путем подачи соответствующей заявки в отделении Банка или в салоне-магазине МТС и в том случае, если условия предоставления карты и решение Банка по сумме Лимита будут приемлемы для Вас.
|Вопрос:
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Здравствуйте, имею кредитную карту вашего банка,на данный момент сложилось тяжелое материальное положение (нужны деньги на операцию), у меня такой вопрос я просрочила платеж в августе, можно ли просить банк о рефинансировании даного договора, или как-то отсрочить платежи на пару месяцев.Номер договора и свои данные напишу в информации для банка.
|Ответ:
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Уважаемая Татьяна!
Предоставленная Вами информация принята к сведению. Однако реструктуризация задолженности по карте «МТС-Деньги» невозможна.
|Вопрос:
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У меня есть кредитная карта с 22.06.2011, к ней есть кредитный лимит 91 330 рублей. В июне карту перевыпустили. Кредитом пользовался уже 2—3 раза с начала договора, в начале июня взял снова.
|Ответ:
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Владимир, добрый день!
Ответ Вам будет предоставлен по аналогичному отзыву в Народном рейтинге https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7072397/ .
|Вопрос:
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Добрый вечер! Подскажите пожалуйста я клиент банка у меня на данный момент нет открытых договоров. Можно ли в вашем банке оформить кредит наличными?
|Ответ:
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Уважаемый Армен!
В настоящее время кредит наличными предоставляется по программе для зарплатных клиентов либо под залог имеющейся жилой недвижимости, расположенной в регионе присутствия Банка.
Всю интересующую Вас информацию об условиях предоставления кредитных продуктов МТС Банка Вам всегда готовы предоставить в Контактном центре по круглосуточному телефону: 8-800-250-0-520 для России.
В случае, если Вас заинтересует одна из кредитных программ и Вы удовлетворяете требованиям Банка, Вы сможете оформить заявку на сайте либо с пакетом документов обратиться непосредственно в ближайший филиал Банка.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Анна, добрый день!
По первой части Вашего вопроса истребовать денежные средства по оспоренным Вами операциям с банка-эквайрера согласно правилам и процедурам ведения претензионной работы Международной Платежной Системы Visa International нет законных оснований. Но Банк предпринимает все возможные меры для положительного решения вопроса.
По ситуации 2 в настоящее время со стороны Банка проводится дополнительная проверка.
О результатах проделанной работы Вы будете оповещены дополнительно.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Имеется просрочка по причине неплатежеспособности. Сейчас могу платить максимум 3000 на одну карту. Последний платеж в апреле. Пришла повестка в суд. Но я выписалась от туда. И живу сейчас в Москве. Готова оплачивать пока по минимуму. Возможно ли отклонить суд и избавится от коллекторов?
|Ответ:
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Добрый день!
В связи с систематическим неисполнением обязательств Банк вправе принять решение о поручении взаимодействия по вопросам погашения задолженности специализированной службе. Предоставленная Вами информация принята к сведению.
Однако при наличии просроченных обязательств перед Банком реструктуризация задолженности по Вашим кредитным картам невозможна. Сумму к срочному погашению рекомендовано уточнить в Контактом центре Банка по номеру 8-800-250-0-520.
Следует отметить также, что в случае изменения контактной информации (например, места жительства) Клиент в соответствии с Условиями обязан своевременно оповестить об этом Банк.
Вам необходимо обратиться в отделение Банка для оформления соответствующего заявления. С адресами месторасположения отделений Банка возможно ознакомиться на сайте Банка http://www.mtsbank.ru/about/branches/.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Константин, добрый день!
При использовании дополнительной Опции Shopping на счет карты возвращается 3% от оборота по карте МТС Деньги. Вознаграждение зачисляется на счет карты не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором суммы расходных операций списаны с текущего счета карты, соответственно вознаграждение за август 2014 может быть начислено до 06.09.2014. Максимальная сумма вознаграждения — 5000 рублей в месяц.
В связи с модернизацией оборудования Банка в выписке, полученной через Интернет-банкинг, информация о сумме начисленных вознаграждений по Опции Shopping временно не отражается. Делается всё возможное для скорейшего возобновления предоставления данной информации.
|Вопрос:
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как долго будут меня ещё доставать ваши специалисты банка по поводу погашения кредитного договора,хотя я вам уже ранее отправлял по Электронной почте фотографии документов,подтверждающих моё присутствие в городе по месту проживания и регистрации в эти дни (19 июля 2012 года) и физически не мог одновременно находиться в двух точках планеты Земля,между которыми расстояние почти 900 км,а также без наличия оригинала паспорта я бы не получил вышеуказанные документы в эту дату!!!?????!!!
|Ответ:
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Сергей, добрый день!
Ваше обращение зарегистрировано под № 230780 и принято в работу. О результатах проведенной работы Вы будете оповещены дополнительно.
|Вопрос:
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Добрый день! Имею карту VIsa немецкого банка Deutsche PostBank. Подскажите какие ограничения на суточную сумму и какие комиссии в банках Москвы существуют и в каком банке в Москве выгоднее снять сумму до 50 000 рублей Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день!
По картам международной платежной системы Visa, эмитированным сторонними банками, комиссия за снятие наличных денежных средств с карты в банкоматах ОАО «МТС-Банк» взиматься не будет. Лимит снятия для одной операции установлен в размере: 6000 — рублей, 200 — долларов США и Евро, ежедневный Лимит снятия отсутствует. Обратите внимание, что Банком — эмитентом карты могут быть установлены дополнительные ограничения и комиссии за данный вид операции.
Информацию по всем интересующим вопросам относительно других банков Вы можете уточнить самостоятельно.
|Вопрос:
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Здравствуйте Сергей у меня такой вопрос. Почему банк не дает согласия на повышения лимита по карте до 10 000 т. р Карта оформлена 17 05 2014. в ответ на смс запрос приходит,что в настоящие время МТС банк не может принять положительный ответ и тд.
|Ответ:
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Дмитрий, добрый день!
В соответствии с условиями обслуживания Банк вправе без объяснения причин отказать Держателю карты в увеличении Лимита. При вынесении отрицательного решения Банк рекомендует повторно направить запрос позднее. Увеличение лимита в дальнейшем может быть произведено также по инициативе Банка, о чем Вы будете проинформированы посредством sms-сообщения.
Если у Вас возникают вопросы, Вы всегда можете обратиться в Банк по любому доступному каналу обслуживания.
Горячая линия с 10.09.2012 просмотрена 312 591 раз