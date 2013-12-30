На ваши вопросы отвечает эксперт ДжиИ Мани Банка

Вопрос:

Эльман, доброго дня! Я к вам как к бывшему «Директору по сервису и развитию бизнеса в России и странах СНГ.»

Вот такая ситуация у меня в жизни. Может поможете добрым словом. Как говориться, если ты хочешь стать бизнесменом, обратись к бизнесмену …

Итак, я барышня, пройдя путь работника банка и кредитного брокера, открываю с партнером агентство недвижимости и финансовую компанию. На первое время денег хватало, когда -то брали кредиты,и как обычно- оплачивали их вовремя. Оплачивала я и кредиты родственников. Все было хорошо.. А потом наши застройщики (которые платят нам комиссию) перестали платить — денег нет, кредитный долг на меня «повис», недвижка встала, из-за кризиса и сотрудники перестали приносить прибыль в компанию.. и у меня проблемы с остальными поставщиками- то банк рухнул, то и у тех нет денег. И все это продолжается уже несколько месяцев. Решила заняться другим бизнесом- только и тут отдача не сразу будет.. Как доказать банкам, что мне сейчас реально нечем платить? (я платила не один год -ни разу не было просрочки), я плачу- сколько могу, но я не могу оставить и свою семью без еды (да, пускай я горе предприниматель, новенькая на рынке тут все понятно), Но вопрос и другой- какой совет вы мне можете еще дать? Может он -то мне и поможет? (Я понимаю что совет может тут быть один- бери плати кредит и живи спокойно, но все же..) Спасибо! Может личный опыт:) постоянный адрес 24.12.2013 01:24 bakulinatula (Тула)24.12.2013 01:24