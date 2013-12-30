Вход

Потребительские кредиты

Основными продуктами, предлагаемыми ЗАО «ДжиИ Мани Банк», являются кредит наличными, кредитные карты VISA, депозиты. Банк обслуживает потребителей через собственную разветвленную сеть продаж в Москве, Санкт-Петербурге и 58 городах Российской Федерации.

Корпорация «Дженерал Электрик» (GE) в 2004 году, частью которой является Банк, разработала и внедряет стандарты «Ответственного кредитования». В ДжиИ Мани Банке эти стандарты базируются на 4 принципах: наши клиенты принимают взвешенные решения, мы честны перед своими клиентами, мы ценим своих клиентов, мы с пониманием относимся к финансовым затруднениям клиента и применяются с 2005 года.

В декабре 2011 года Банк был удостоен Национальной Банковской премии за «Эффективную работу с Финансовым Омбудсменом».

Эксперт Банка отвечает на вопросы по теме «Потребительские кредиты». Для того чтобы задать вопрос, вам необходимо нажать на значок «Задать вопрос». Раздел модерируется представителями Банка.
Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.
информация о банке «Современный Коммерческий Банк (бывш. ДжиИ Мани Банк)»

На ваши вопросы отвечает эксперт ДжиИ Мани Банка

Эльман Мехтиев
Эльман Мехтиев
член правления ЗАО «ДжиИ Мани Банк»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

В 2007 году был взят потребительский кредит, при досрочном погашении оператор банка выдал нам оплаченный счет, при этом деньги в кассе были (как оказалось) потом не учтены, мы написали претензию, нам сказали что все в порядке. Теперь выясняется,что банк поставил нам просрочку платежа более месяца, тем самым испортив нам кредитную историю.

постоянный адрес
viki13 (Санкт-петербург) 30.12.2013 17:46
Ответ:

Добрый день, уважаемый Автор!

Спасибо за вопрос-обращение и информацию в закрытой части письма. Вынужден попросить Вас перепроверить в каком банке был взят кредит и в каком банке он был оплачен. Я не уверен, что кредит Вы брали в ЗАО «ДжиИ Мани Банк». Если все-таки окажется, что кредит был взят в ЗАО «ДжиИ Мани Банк», в котором я работаю, прошу написать Вас на адрес otzyv@ge.com с изложением Вашего обращения. 

И еще — просрочка в один месяц в 2007 году вряд ли может повлиять на решение кредитного учреждения о выдаче кредита в 2013 или 2014 году, если, конечно, это не отговорка с их стороны.

Хорошего дня и с наступающим Новым Годом!

Эльман Мехтиев
Вопрос:

Добрый день!
Ситуация следующая. По решению суда, вступившего в законную силу, банк ТРАСТ, обязан был исключить незаконно начисленные комиссии. График новых платежей они скорректировали с октября текущего года с учётом исключения сумм комиссий. Я являясь ответственным клиентом и не допускающим просрочек платежей до получения нового графика вносил в кассу банка требуюмую сумму. Новый график был получен мною перед очередным платежом только в декабре, ранее они мне его не давали. таким образом, за два месяца у меня произошла переплата. В банке мне сказали, что я могу внести только разницу до суммы нового ежемесячного платежа что и было сделано. Вместе с тем, мне начали поступать звонки об имеющейся задолженности по кредиту с требованием уплатить проценты. В банке мне сказали, что у меня нет задолженности. Звонившие после объяснения подтверждают отсутствие задолженности, но звонки идут от новых требователей. на сегодня их было уже 12.
Что делать с этими балбесами?

постоянный адрес
hal1963 (Казань) 30.12.2013 12:48
Ответ:

Доброе утро, уважаемый Автор!

Рекомендую:

— в случае повторных обращений записать все разговоры на диктофон (есть такая функция в большинстве смартфонов), предупредив об этом тех, кто будут делать звонки;

— написать указанному Вами банку через их Горячую Линию на данном сайте с предложением немедленно прекратить необоснованные звонки;

— если у этого банка нет Горячей Линии на данном сайте, напишите отзыв на их работу в Народном рейтинге и не забудьте поставить Вашу оценку нескоординированности действий различных служб одного учреждения.

Хорошего дня и с наступающим Новым Годом!

Эльман Мехтиев
Вопрос:

Здравствуйте.Скажите пожалуйста: Дают ли кредит неработающему инвалиду 2 группы по зрению?Здравствуйте мне 20 лет. Я инвалид 2 группы по зрению с детства. Я не работаю. Скажите пожалуйста могу ли я получить кредит на смартфон стоймостью ~20 000 рублей? Мой доход от пенсии составляет 9 тысяч с копейками

постоянный адрес
Hammenguei (Нижний Новгород) 29.12.2013 20:12
Ответ:

Добрый вечер, уважаемый Автор!

Все предложения для пенсионеров Вы можете найти на данном сайте в разделе «Потребительские кредиты». Для этого в расширенном поиске Вам надо выбрать кредиты для пенсионеров.

Прошу учесть, что у каждого банка своя кредитная политика и поэтому каждый банк самостоятельно решает кому и на каких условиях предоставлять или нет свои кредиты.

Хорошего дня и с наступающим Новым Годом!

Эльман Мехтиев
Вопрос:

Здраствуйте! Родители два года назад взяли кредит на 5 лет и весной этого года досрочно погасили. Возможно ли вернуть страховку??? В сбербанке специалист сказала, что невозможно! и отказалась даже принимать заявление

постоянный адрес
Евгения Пунтусова (Курган) 29.12.2013 17:21
Ответ:

Добрый день, уважаемый Автор!

Если получатели кредита хотят получить обратно страховку в связи стем, что страхового случая не произошло, рекомендую внимательно изучить условия страхования — уверен, что там нет обязательства Страховой компании и Банка вернуть средства в случае, если страховой случай не произойдет

В случае, если получатели кредита считают, что страховка как дополнительная услуга им была навязана, они могут обратиться в суд с доказательством того, что страховка была навязана.

В любом случае, это могут сделать только получатели кредита или лица, действующие от их имени на основании нотариально заверенной доверенности.

Хорошего дня и с наступающими праздниками! 

Эльман Мехтиев
Вопрос:

Добрый день, меня зовут, Виктория Викторовна Дениченко. Вчера, т. е. 28.12.2013 г. я в центре «Молодости» Desheli приобрела косметику в кейсе в кредит. Косметику я не открывала, сегодня я ее сдала обратно, получив на руки акт приема-передачи товара. Обстоятельства складываются так, что я выплачивать самостоятельно не смогу за нее, так как мой брак распался. Я не хочу, чтобы одобрили этот кредит, так как я не способна его оплачивать, у меня два кредита уже есть. Что делать?

постоянный адрес
olpi (Волгодонск Ростовская область) 29.12.2013 14:23
Ответ:

Добрый вечер, уважаемый Автор!

Рекомендую Вам обратиться именно втот банк, в котором Вы хотели получить кредит на приобретение косметики. ЗАО «ДжиИ Мани Банк», в котором я работаю, не занимается кредитованием в магазинах и салонах.

Хорошего дня и с наступающим Новым Годом!

Эльман Мехтиев
Вопрос:

Добрый день!Я брала потребительский кредит в Сбербанке 2 декабря.6 декабря внесла первый взнос, чтобы не платить перед Новым годом, а мне на телефон пришло сообщение об уплате до 30 декабря взнос.Надо ли мне еще платить?

постоянный адрес
mid_1956 (Ульяновск) 28.12.2013 12:31
Ответ:

Добрый день, уважаемый Автор!

По логике вещей, Вам не нужно ничего больше вносить для первого платежа, если сумма, которую Вы внесли на счет, равна или больше той, которая указана в графике платежей. Однако, окончательный ответ на свой вопрос Вы можете получить только у того банка, с которым у Вас кредитный договор. Вы можете задать им свой вопрос на их Горячей Линии на данном сайте.

Хорошего дня и с наступающим Новым Годом!

Эльман Мехтиев
Вопрос:

У меня есть просрочки по кредитам. Я получаю пенсию и зарплату на карту сбербанка,могу я получить более крупный кредит.чтобы погасить другие,а платить один.

постоянный адрес
егор05 (Краснодар) 26.12.2013 16:15
Ответ:

Добрый день, уважаемый Автор!

Если Вас интересуют предложени ябанков по рефинансированию, то Вы можете подобрать интересующий Вас вариант с помощью данного сайта. В разделе «Потребительские кредиты», выбрав опцию «расширенный поиск» Вам надо указать в цели кредита «рефинансирование».Если Вас интересует возможность рефинансирования в ЗАО «ДжиИ Мани Банк», в котором я работаю, вынужден заметить, что наш банк в настоящее время не предлагает кредиты на рефинансирование.

Хорошего дня и с наступающими праздниками!

Эльман Мехтиев
Вопрос:

Здравствуйте подскажите пожалуйста нужен кредит на рефинансирование кредитов в других банках.
в какой банк лучше обратится. где могут предложить хорошие условия.

постоянный адрес
129281 (Москва) 26.12.2013 15:36
Ответ:

Добрый день, уважаемый Автор!

Для поиска кредитов на рефинансирование рекомендую воспользоваться опцией поиска кредитов в рубрике «Потребительские кредиты». Для этого в расширенном поиске Вам необходимо указать в цели кредита «рефинансирование».

Надеюсь, что Вы сможете выбрать вариант, кторый Вас устроит.

Хорошего дня и с наступающими праздниками!

Эльман Мехтиев
Вопрос:

Добрый день! Помогите пожалуйста! Дело в том, что я рефинансирую кредит Сбербанка в Росбанке. Росбанк перечислил деньги, но в Сбербанке говорят, что спишут их только в день ежемесячного платежа, т. е. 14.01.2014 г., в Росбанке требуют справку о закрытии кредита в течении 10 календарных дней с момента перечисления денег (20.12.2013 г.), т. е 30.12.2013 г., потом комиссия 183руб в день. Как быть? И должна ли я платить за один и тот же кредит проценты в этом месяце в обоих банках, так как комиссию в Сбербанке с 14.12.13—14.01.14 меня просили оплатить наличкой? Очень жду Ваших ответов. Спасибо.

постоянный адрес
LediT (Казань) 26.12.2013 14:52
Ответ:

Добрый вечер, уважаемый Автор!

Не моуг помочь Вам сответом, так как не знаком с условиями кредитов на рефинансирование банка, о котором Вы говоите, но полагаю, что «комиссия» за отсутствие документа в действительности своей является штрафом за невыполнение условий договора.

Касательно того банка, в котором у Вас первый кредит — в соответствии с действующим законодательством кредитное учреждение имеет 30 дней на исполнение Вашего заявлеия о досрочном погашении (если Вы подали такое заявление и обеспечили наличие на счете средств, достаточных для такого погашения в день погашения).

Касательно 2-х кредитов — до той поры, пока не произойдет погашение первого кредита, у Вас 2 действующих кредита и Вам надо оплачивать проценты по 2-м кредитам…

Не могу ответить и о «комиссии в Сбербанке, которую попросили оплатить наличкой» — может, все-таки речь идет не о комиссии, а о процентах? Но даже проценты Вы имеете право оплачивать безналичным образом — главное, чтобы к дате списания средств на счете было достаточно.

Хорошего вечера и с наступающими праздниками! 

Эльман Мехтиев
Вопрос:

Добрый день!
У меня кредиты в нескольких банках: Русфинансбанк, Альфа-Банк, Джии Мани банк, Русский стандарт и Хоум Кредит. В настоящее время я нахожусь в декретном отпуске. У мужа трудности на работе — задерживают заработную плату уже за 2 месяца. В связи с чем у нас появились просрочки по оплатам по кредитам. Банки звонят и угрожают судом. Я ходила в сами банки, хотела написать заявление на реструктуризацию, но нигде у меня его не приняли. Как мне быть в данной ситуации? Ждать суда или платить по мере возможности меньшими платежами, чем минимальный платеж, установленный банком? На минимальные платежи у нас пока не хватает средств.

постоянный адрес
альфия хасанова (Казань) 26.12.2013 11:03
Ответ:

Добрый вечер, уважаемый Автор!

Рекомендую обратиться во все банки, указанные Вами, и представить документы, подтверждающие изменение материальных условий по причинам, независящим от Вас (если их нет — все равно лучше не скрываться)

Также рекомендую платить суммы, макисмально приближенные к суммам минимальных платежей по Вашим кредитнмы договорам.

В противном случае кредитные учреждения имеют право на досрочное истребование всей суммы долга, в том числе и через суд.

Хорошего вечера и с наступающими праздниками!

Эльман Мехтиев
Вопрос:

здравствуйте!я захотела взять первый раз кредит но во всех банках мне отказывают!почему?

постоянный адрес
бокс8014 (Можайск) 26.12.2013 10:02
Ответ:

Добрый день, уважаемый Автор!

Причин отказа может быть очень и очень много. Рекомендую воспользоваться функцией поиска кредитов на данном сайте, выбрав кредиты без требования наличия кредитной истории.

Хорошего дня и с наступающими праздниками

Эльман Мехтиев
Вопрос:

Здравствуйте!А можно машину оставить под залог,и на этом основании получить кредит?

постоянный адрес
arushanyan (Москва) 25.12.2013 16:10
Ответ:

Добрый день, уважаемый Автор!

ЗАО «ДжиИ Мани Банк», в котором я работаю, в настоящее время не занимается залоговым кредитованием. Поэтому в нашем банке Вы не сможете «оставить» автомобиль в залоге «и на этом основании получить кредит».

Полагаю, что Вам стоит поискать такие предложения, в том числе и с помощью данного сайта в разделе «Потребительские кредиты». Выбрав расширенный поиск, Вам нужно выбрать в поле «цель» значение «любая», в поле «залог и поручительство» — «требуется залог». Среди предложений, коорые «вернет» сайт после поиска, Вы найдете, в том числе, и предложения банков о получении потребительских кредитов под залог ТС (транспортного средства).

Хорошего дня и с наступающими праздниками!

 

 

Эльман Мехтиев
Вопрос:

Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, насколько реальны угрозу сотрудников отдела взысканий банков, когда они говорят, что на следующий после крайнего срока оплаты они придут ко мне домой с судебным решением на руках и в сопровождении судебных приставов. Или же все-таки сначала мне придет повестка в суд, будет судебное заседание, а уж потом придут судебные приставы?

постоянный адрес
альфия хасанова (Казань) 24.12.2013 13:01
Ответ:

Добрый день, уважаемый Автор!

В соответствии с законодательством РФ, решение суда может быть принято только по итогам рассмотрения дела в судебном заседании. О возможности участия в судебном заседании стороны (участники — истец и ответчик) должны быть проинформированы надлежащим образом. В случае неявки одной из сторон при надлежащем информировании суд может принять решение и без её присутствия. В случае заблаговременного информирования одной из сторон о невозможности участия в заседании по уважительным причинам, суд, рассмотрев такое обращение, может принять решение о переносе заседания.

Только в случае принятия судом решения об удовлетворении иска решения суда передается в службу судебных приставов для его исполнения.

В большинстве случаев между решением суда и выездом судебных приставов проходит достаточно значительное количество времени, но, если служба банка по взысканию просроченной задолженности продолжает работу даже после подачи иска в суд, теоретически возможна ситуация, описанная в Вашем обращении.

Хорошего дня и с наступающими праздниками!

 

Эльман Мехтиев
Вопрос:

Что делать если по вине сотрудника банка вернулись деньги, и теперь мне приходиться платить комисию за повторный перевод? Как мне написать претензию этому отделению сбербанка?

постоянный адрес
udarcev_dm (Курган) 24.12.2013 09:25
Ответ:

Доброе утро, уважаемый Автор!

Для того, чтобы сообщить руководству указанного Вами банка о недостатках в работе их подразделений Вы можете воспользоваться Горячей Линией этого банка на данном сайте или оставить отзыв о работе конкретного отделения этого банка в Народном Рейтинге.

Хорошего дня и с наступающими праздниками!

Эльман Мехтиев
Вопрос:

Эльман, доброго дня! Я к вам как к бывшему «Директору по сервису и развитию бизнеса в России и странах СНГ.»
Вот такая ситуация у меня в жизни. Может поможете добрым словом. Как говориться, если ты хочешь стать бизнесменом, обратись к бизнесмену …
Итак, я барышня, пройдя путь работника банка и кредитного брокера, открываю с партнером агентство недвижимости и финансовую компанию. На первое время денег хватало, когда -то брали кредиты,и как обычно- оплачивали их вовремя. Оплачивала я и кредиты родственников. Все было хорошо.. А потом наши застройщики (которые платят нам комиссию) перестали платить — денег нет, кредитный долг на меня «повис», недвижка встала, из-за кризиса и сотрудники перестали приносить прибыль в компанию.. и у меня проблемы с остальными поставщиками- то банк рухнул, то и у тех нет денег. И все это продолжается уже несколько месяцев. Решила заняться другим бизнесом- только и тут отдача не сразу будет.. Как доказать банкам, что мне сейчас реально нечем платить? (я платила не один год -ни разу не было просрочки), я плачу- сколько могу, но я не могу оставить и свою семью без еды (да, пускай я горе предприниматель, новенькая на рынке тут все понятно), Но вопрос и другой- какой совет вы мне можете еще дать? Может он -то мне и поможет? (Я понимаю что совет может тут быть один- бери плати кредит и живи спокойно, но все же..) Спасибо! Может личный опыт:)

постоянный адрес
bakulinatula (Тула) 24.12.2013 01:24
Ответ:

Добрый день,уважаемый Автор!

Спасибо за доверие и интерес к моей биографии…

К сожалению, универсальных рецептов не существует и поэтому даже самое подробное описание проблемы не позволит ни одному бизнес-консультанут предложить способ решения проблемы, который «сработает на 100%«…

Могу сказать только, что:

— финансирование даже самого маленького бизнеса за счет потребительских кредитов рано или поздно приводит к реализации рисков потери не только бизнеса, но и имущества, нажитого вне бизнеса

— выплата одних кредитов за счет других имеет смысл только в случае, если есть «выигрыш» по суммам платежей, которые надо осуществлять.

Касательно того, как «доказать банкам» — не надо ничего доказывать, достаточно договориться о приемлемых платежах и выдерживать согласованный график (если, конечно, банк пойдет на реструктуризацию), в том числе и за счет продажи того бизнеса, который «не задался»

Хорошего дня и снаступающими праздниками!

Эльман Мехтиев

Горячая линия с 09.10.2012 просмотрена 113 621 раз