На ваши вопросы отвечает эксперт ДжиИ Мани Банка

|Вопрос:
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В 2007 году был взят потребительский кредит, при досрочном погашении оператор банка выдал нам оплаченный счет, при этом деньги в кассе были (как оказалось) потом не учтены, мы написали претензию, нам сказали что все в порядке. Теперь выясняется,что банк поставил нам просрочку платежа более месяца, тем самым испортив нам кредитную историю.
|Ответ:
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Добрый день, уважаемый Автор!
Спасибо за вопрос-обращение и информацию в закрытой части письма. Вынужден попросить Вас перепроверить в каком банке был взят кредит и в каком банке он был оплачен. Я не уверен, что кредит Вы брали в ЗАО «ДжиИ Мани Банк». Если все-таки окажется, что кредит был взят в ЗАО «ДжиИ Мани Банк», в котором я работаю, прошу написать Вас на адрес otzyv@ge.com с изложением Вашего обращения.
И еще — просрочка в один месяц в 2007 году вряд ли может повлиять на решение кредитного учреждения о выдаче кредита в 2013 или 2014 году, если, конечно, это не отговорка с их стороны.
Хорошего дня и с наступающим Новым Годом!
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Доброе утро, уважаемый Автор!
Рекомендую:
— в случае повторных обращений записать все разговоры на диктофон (есть такая функция в большинстве смартфонов), предупредив об этом тех, кто будут делать звонки;
— написать указанному Вами банку через их Горячую Линию на данном сайте с предложением немедленно прекратить необоснованные звонки;
— если у этого банка нет Горячей Линии на данном сайте, напишите отзыв на их работу в Народном рейтинге и не забудьте поставить Вашу оценку нескоординированности действий различных служб одного учреждения.
Хорошего дня и с наступающим Новым Годом!
|Вопрос:
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Здравствуйте.Скажите пожалуйста: Дают ли кредит неработающему инвалиду 2 группы по зрению?Здравствуйте мне 20 лет. Я инвалид 2 группы по зрению с детства. Я не работаю. Скажите пожалуйста могу ли я получить кредит на смартфон стоймостью ~20 000 рублей? Мой доход от пенсии составляет 9 тысяч с копейками
|Ответ:
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Добрый вечер, уважаемый Автор!
Все предложения для пенсионеров Вы можете найти на данном сайте в разделе «Потребительские кредиты». Для этого в расширенном поиске Вам надо выбрать кредиты для пенсионеров.
Прошу учесть, что у каждого банка своя кредитная политика и поэтому каждый банк самостоятельно решает кому и на каких условиях предоставлять или нет свои кредиты.
Хорошего дня и с наступающим Новым Годом!
|Вопрос:
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Здраствуйте! Родители два года назад взяли кредит на 5 лет и весной этого года досрочно погасили. Возможно ли вернуть страховку??? В сбербанке специалист сказала, что невозможно! и отказалась даже принимать заявление
|Ответ:
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Добрый день, уважаемый Автор!
Если получатели кредита хотят получить обратно страховку в связи стем, что страхового случая не произошло, рекомендую внимательно изучить условия страхования — уверен, что там нет обязательства Страховой компании и Банка вернуть средства в случае, если страховой случай не произойдет
В случае, если получатели кредита считают, что страховка как дополнительная услуга им была навязана, они могут обратиться в суд с доказательством того, что страховка была навязана.
В любом случае, это могут сделать только получатели кредита или лица, действующие от их имени на основании нотариально заверенной доверенности.
Хорошего дня и с наступающими праздниками!
|Вопрос:
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Добрый день, меня зовут, Виктория Викторовна Дениченко. Вчера, т. е. 28.12.2013 г. я в центре «Молодости» Desheli приобрела косметику в кейсе в кредит. Косметику я не открывала, сегодня я ее сдала обратно, получив на руки акт приема-передачи товара. Обстоятельства складываются так, что я выплачивать самостоятельно не смогу за нее, так как мой брак распался. Я не хочу, чтобы одобрили этот кредит, так как я не способна его оплачивать, у меня два кредита уже есть. Что делать?
|Ответ:
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Добрый вечер, уважаемый Автор!
Рекомендую Вам обратиться именно втот банк, в котором Вы хотели получить кредит на приобретение косметики. ЗАО «ДжиИ Мани Банк», в котором я работаю, не занимается кредитованием в магазинах и салонах.
Хорошего дня и с наступающим Новым Годом!
|Вопрос:
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Добрый день!Я брала потребительский кредит в Сбербанке 2 декабря.6 декабря внесла первый взнос, чтобы не платить перед Новым годом, а мне на телефон пришло сообщение об уплате до 30 декабря взнос.Надо ли мне еще платить?
|Ответ:
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Добрый день, уважаемый Автор!
По логике вещей, Вам не нужно ничего больше вносить для первого платежа, если сумма, которую Вы внесли на счет, равна или больше той, которая указана в графике платежей. Однако, окончательный ответ на свой вопрос Вы можете получить только у того банка, с которым у Вас кредитный договор. Вы можете задать им свой вопрос на их Горячей Линии на данном сайте.
Хорошего дня и с наступающим Новым Годом!
|Вопрос:
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У меня есть просрочки по кредитам. Я получаю пенсию и зарплату на карту сбербанка,могу я получить более крупный кредит.чтобы погасить другие,а платить один.
|Ответ:
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Добрый день, уважаемый Автор!
Если Вас интересуют предложени ябанков по рефинансированию, то Вы можете подобрать интересующий Вас вариант с помощью данного сайта. В разделе «Потребительские кредиты», выбрав опцию «расширенный поиск» Вам надо указать в цели кредита «рефинансирование».Если Вас интересует возможность рефинансирования в ЗАО «ДжиИ Мани Банк», в котором я работаю, вынужден заметить, что наш банк в настоящее время не предлагает кредиты на рефинансирование.
Хорошего дня и с наступающими праздниками!
|Вопрос:
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Здравствуйте подскажите пожалуйста нужен кредит на рефинансирование кредитов в других банках.
|Ответ:
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Добрый день, уважаемый Автор!
Для поиска кредитов на рефинансирование рекомендую воспользоваться опцией поиска кредитов в рубрике «Потребительские кредиты». Для этого в расширенном поиске Вам необходимо указать в цели кредита «рефинансирование».
Надеюсь, что Вы сможете выбрать вариант, кторый Вас устроит.
Хорошего дня и с наступающими праздниками!
|Вопрос:
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Добрый день! Помогите пожалуйста! Дело в том, что я рефинансирую кредит Сбербанка в Росбанке. Росбанк перечислил деньги, но в Сбербанке говорят, что спишут их только в день ежемесячного платежа, т. е. 14.01.2014 г., в Росбанке требуют справку о закрытии кредита в течении 10 календарных дней с момента перечисления денег (20.12.2013 г.), т. е 30.12.2013 г., потом комиссия 183руб в день. Как быть? И должна ли я платить за один и тот же кредит проценты в этом месяце в обоих банках, так как комиссию в Сбербанке с 14.12.13—14.01.14 меня просили оплатить наличкой? Очень жду Ваших ответов. Спасибо.
|Ответ:
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Добрый вечер, уважаемый Автор!
Не моуг помочь Вам сответом, так как не знаком с условиями кредитов на рефинансирование банка, о котором Вы говоите, но полагаю, что «комиссия» за отсутствие документа в действительности своей является штрафом за невыполнение условий договора.
Касательно того банка, в котором у Вас первый кредит — в соответствии с действующим законодательством кредитное учреждение имеет 30 дней на исполнение Вашего заявлеия о досрочном погашении (если Вы подали такое заявление и обеспечили наличие на счете средств, достаточных для такого погашения в день погашения).
Касательно 2-х кредитов — до той поры, пока не произойдет погашение первого кредита, у Вас 2 действующих кредита и Вам надо оплачивать проценты по 2-м кредитам…
Не могу ответить и о «комиссии в Сбербанке, которую попросили оплатить наличкой» — может, все-таки речь идет не о комиссии, а о процентах? Но даже проценты Вы имеете право оплачивать безналичным образом — главное, чтобы к дате списания средств на счете было достаточно.
Хорошего вечера и с наступающими праздниками!
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый вечер, уважаемый Автор!
Рекомендую обратиться во все банки, указанные Вами, и представить документы, подтверждающие изменение материальных условий по причинам, независящим от Вас (если их нет — все равно лучше не скрываться)
Также рекомендую платить суммы, макисмально приближенные к суммам минимальных платежей по Вашим кредитнмы договорам.
В противном случае кредитные учреждения имеют право на досрочное истребование всей суммы долга, в том числе и через суд.
Хорошего вечера и с наступающими праздниками!
|Вопрос:
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здравствуйте!я захотела взять первый раз кредит но во всех банках мне отказывают!почему?
|Ответ:
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Добрый день, уважаемый Автор!
Причин отказа может быть очень и очень много. Рекомендую воспользоваться функцией поиска кредитов на данном сайте, выбрав кредиты без требования наличия кредитной истории.
Хорошего дня и с наступающими праздниками
|Вопрос:
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Здравствуйте!А можно машину оставить под залог,и на этом основании получить кредит?
|Ответ:
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Добрый день, уважаемый Автор!
ЗАО «ДжиИ Мани Банк», в котором я работаю, в настоящее время не занимается залоговым кредитованием. Поэтому в нашем банке Вы не сможете «оставить» автомобиль в залоге «и на этом основании получить кредит».
Полагаю, что Вам стоит поискать такие предложения, в том числе и с помощью данного сайта в разделе «Потребительские кредиты». Выбрав расширенный поиск, Вам нужно выбрать в поле «цель» значение «любая», в поле «залог и поручительство» — «требуется залог». Среди предложений, коорые «вернет» сайт после поиска, Вы найдете, в том числе, и предложения банков о получении потребительских кредитов под залог ТС (транспортного средства).
Хорошего дня и с наступающими праздниками!
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день, уважаемый Автор!
В соответствии с законодательством РФ, решение суда может быть принято только по итогам рассмотрения дела в судебном заседании. О возможности участия в судебном заседании стороны (участники — истец и ответчик) должны быть проинформированы надлежащим образом. В случае неявки одной из сторон при надлежащем информировании суд может принять решение и без её присутствия. В случае заблаговременного информирования одной из сторон о невозможности участия в заседании по уважительным причинам, суд, рассмотрев такое обращение, может принять решение о переносе заседания.
Только в случае принятия судом решения об удовлетворении иска решения суда передается в службу судебных приставов для его исполнения.
В большинстве случаев между решением суда и выездом судебных приставов проходит достаточно значительное количество времени, но, если служба банка по взысканию просроченной задолженности продолжает работу даже после подачи иска в суд, теоретически возможна ситуация, описанная в Вашем обращении.
Хорошего дня и с наступающими праздниками!
|Вопрос:
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Что делать если по вине сотрудника банка вернулись деньги, и теперь мне приходиться платить комисию за повторный перевод? Как мне написать претензию этому отделению сбербанка?
|Ответ:
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Доброе утро, уважаемый Автор!
Для того, чтобы сообщить руководству указанного Вами банка о недостатках в работе их подразделений Вы можете воспользоваться Горячей Линией этого банка на данном сайте или оставить отзыв о работе конкретного отделения этого банка в Народном Рейтинге.
Хорошего дня и с наступающими праздниками!
|Вопрос:
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Эльман, доброго дня! Я к вам как к бывшему «Директору по сервису и развитию бизнеса в России и странах СНГ.»
|Ответ:
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Добрый день,уважаемый Автор!
Спасибо за доверие и интерес к моей биографии…
К сожалению, универсальных рецептов не существует и поэтому даже самое подробное описание проблемы не позволит ни одному бизнес-консультанут предложить способ решения проблемы, который «сработает на 100%«…
Могу сказать только, что:
— финансирование даже самого маленького бизнеса за счет потребительских кредитов рано или поздно приводит к реализации рисков потери не только бизнеса, но и имущества, нажитого вне бизнеса
— выплата одних кредитов за счет других имеет смысл только в случае, если есть «выигрыш» по суммам платежей, которые надо осуществлять.
Касательно того, как «доказать банкам» — не надо ничего доказывать, достаточно договориться о приемлемых платежах и выдерживать согласованный график (если, конечно, банк пойдет на реструктуризацию), в том числе и за счет продажи того бизнеса, который «не задался»
Хорошего дня и снаступающими праздниками!
Горячая линия с 09.10.2012 просмотрена 113 621 раз