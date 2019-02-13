На ваши вопросы отвечает эксперт СМП Банка

Вопрос:

Здравствуйте,

хотел бы обратить Ваше внимание на следующую неудобную ситуацию.



04.02. я обратился в 18:15 ч. по Москве на ГЛ чтобы уточнить, может ли нерезидент (не гражданства РФ, нет ВНЖ) открывать вклад, т.е. работает ли банк с иностранцами. Ответили положительно, мол, только паспорт для этого нужно (обычно еще нотариальный перевод, миграционная карта и вр. регистрация требуется).



09.02. в Москве, ДО "Университетский" на Ленинский пр-те 74 выясняется, что не только требуется нотариальный перевод паспорта - он был в наличии - но что его даже надо оставлять, т. к. не имеют право снять себе копию и заверять для собственных нужд. Так как нотариальный перевод стоит немалых денег, вклад не был открыт.



Правильно ли сотрудники на ГЛ и в ДО поступали? И почему о том, что банк себе для собственных нужд не может сделать копии, заранее не предупреждают? Это сэкономило бы всем много времени. постоянный адрес 09.02.2019 11:23 Wannabuy (Москва)09.02.2019 11:23