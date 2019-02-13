На ваши вопросы отвечает эксперт СМП Банка

|Вопрос:
|
Год назад, обратилась в банк за помощью. В связи с кризисной ситуацией, снижением моего дохода и снижениям ставок по ипотеке -написала заявление о снижении процентной ставки, на что получила отказ.
В понедельник (спустя год)11.02.2019г, на мое обращение вдруг приходит еще одно письмо, хотите снизить ставку, заполните заявление и пришлите его нам. Радости моей не было придел. Думаю неужели за 6 лет ипотеки, банк наконец то решил немного ослабить мне эту удавку.
Заполнила в тот же день. 12.02.2019г. прислали, что отправлено на рассмотрение. С радостью и нетерпением жду результата. И сегодня 13.02.2019г. ответ- Отказ.
А простите....вы мне для чего вообще это присылали? Для чего вложили бланк заявления в письмо, дав надежду?
Таких поступков со стороны банка я никак не ожидала! Прошу дать разъяснение вашим действиям, для чего издеваться над клиентами?
|Вопрос:
|
Сообщите пожалуйста в каком пункте какого нормативного документа банка доступного клиентам банка указано, что сумма межбанковских переводов в системе «СМП ON-Банк» не ограничена
|Вопрос:
|
Здравствуйте,
хотел бы обратить Ваше внимание на следующую неудобную ситуацию.
04.02. я обратился в 18:15 ч. по Москве на ГЛ чтобы уточнить, может ли нерезидент (не гражданства РФ, нет ВНЖ) открывать вклад, т.е. работает ли банк с иностранцами. Ответили положительно, мол, только паспорт для этого нужно (обычно еще нотариальный перевод, миграционная карта и вр. регистрация требуется).
09.02. в Москве, ДО "Университетский" на Ленинский пр-те 74 выясняется, что не только требуется нотариальный перевод паспорта - он был в наличии - но что его даже надо оставлять, т. к. не имеют право снять себе копию и заверять для собственных нужд. Так как нотариальный перевод стоит немалых денег, вклад не был открыт.
Правильно ли сотрудники на ГЛ и в ДО поступали? И почему о том, что банк себе для собственных нужд не может сделать копии, заранее не предупреждают? Это сэкономило бы всем много времени.
|Вопрос:
|
В ответе на https://www.banki.ru/services/question…d=10842845 нет запрошенной информации по лимитам. Дополните пожалуйста
|Ответ:
|
Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что лимиты в системе «СМП ON-Банк» отсутствуют, если только клиент самостоятельно их не установит (например, для переводов получателю в другом банке).
С уважением,
|Вопрос:
|
Добрый день. Юлия!
|Ответ:
|
Добрый день!
К сожалению, не представляется возможным корректно ответить на Ваш вопрос, т. к. в Вашем обращении недостаточно фактической информации.
Просим Вас указать ИНН юридического лица, наименование офиса Банка в котором Вы обслуживаетесь.
Указанные уточнения просим направить на электронный адрес: pochta@smpbank.ru с указанием ссылки на данный отзыв.
Надеемся, что данная ситуация не повлияет на Ваше мнение о работе Банка, а дальнейшее сотрудничество с нами будет только положительным.
С уважением,
|Вопрос:
|
Прошу сообщить со ссылкой на соответствующий пункт нормативного документа банка доступного клиентам банка лимиты и тарифы на межбанковские переводы собственных денежных средств на счета физических и юридических лиц открытые в других банках на основании распоряжения, поданного клиентом через каналы системы ДБО «СМП ON-Банк».
|Ответ:
|
Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что с Тарифами Акционерного общества Банк «Северный морской путь» на расчетное и кассовое обслуживание физических лиц в валюте Российской Федерации, с которыми Вы можете ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу: https://smpbank.ru/ru/private/tariffs/. В соответствии с п. 22.1. Перевод денежных средств в другие банки принятый по системе «СМП ON-Банк» составляет 0,5% от суммы перевода (мин. 50 руб. — макс. 500 РУБ).
Так же данная информация размещена в разделе Вам и семье /Интернет-банк/Тарифы:
Переводы денежных средств в другие банки в пользу физических и юридических лиц:
— За счет собственных средств — 0,5% от суммы перевода (мин. 50 руб. — макс. 500 РУБ.)
— За счет кредитных средств на счетах банковских карт — 4,99% от суммы перевода
С уважением,
|Вопрос:
|
Добрый день.
|Ответ:
|
Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для возможности рефинансирования кредитов, оформленных в стороннем Банке, Вам необходимо обратиться в любой офис АО «СМП Банк» для подачи заявления на рефинансирование кредитов и предоставления пакета документов. Необходимый список документов, условия рефинансирования, требования к Заемщикам размещены на официальном сайте Банка в разделе: «Вам и семье» — «Потребительский кредит»/ «Ипотека» — «Рефинансирование» — «Список документов Заемщика»/ «Условия программы»/ «Кто может быть Заемщиком».
Обращаем Ваше внимание, что Вы можете оформить заявку на получение кредита на сайте Банка в разделе: «Вам и семье» — «Потребительский кредит»/»Ипотечный кредит» — «Рефинансирование» — «Подать заявку».
Дополнительно сообщаем, что при рассмотрении обращения клиентов о возможности проведения рефинансирования, Банк вправе запросить иные дополнительные документы.
Получить более детальную консультацию Вы можете, обратившись в любое отделение АО «СМП Банк». С адресами и режимом работы офисов Вы можете ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу: https://smpbank.ru/ru/contact/.
С уважением,
|Вопрос:
|
В связи с проверкой вкладов клиентов МОБ, для нормализации обслуживания клиентов настоятельно требую:
|Ответ:
|
Добрый день!
В 2016 г. ПАО МОСОБЛБАНК проведен аудит вкладов физических лиц, открытых до начала процедуры финансового оздоровления. В настоящее время в соответствии с ранее полученными рекомендациями Агентства по страхованию вкладов по введению дополнительного усиленного контроля за платежами физических лиц проводится дополнительная верификация для сегмента вкладов, не прошедших эту процедуру ранее.
Данная процедура обусловлена тем, что по части таких вкладов с минимально возможными суммами на счетах операции ранее активно не проводились, а во второй половине 2018 г. наблюдалось существенное увеличение операций на крупные суммы.
Подобного рода активность вызвала подозрения и была инициирована дополнительная проверка всего сегмента подобных вкладов в целях исключения недобросовестных действий, которые могут нанести ущерб находящемуся на санации Банку со стороны третьих лиц, безопасности и сохранности денежных средств клиентов.
Уведомление клиентов о необходимости прохождения верификации по вкладам вышеуказанного сегмента и связанным с ними счетам, в том числе с указанием перечня документов для предоставления, осуществляется сотрудниками Банка при обращении клиентов в офис и по телефону в справочно-информационный центр.
Касательно вопроса представления необходимых для верификации документов через офисы АО «СМП Банк», сообщаем, что ПАО МОСОБЛБАНК прорабатывает возможность заключения такого договора с АО «СМП Банк».
На текущий момент, Клиенты Банка могут направить в офисы ПАО МОСОБЛБАНК нотариально заверенные копии документов для дальнейшей проверки:
• документ, удостоверяющий личность Вкладчика;
• оригинал договора срочного банковского вклада на бумажном носителе;
• оригинал платежного/кассового документа, подтверждающего внесение денежных средств, при первичном заключении договора срочного банковского вклада;
• пенсионное удостоверение (если вклад «Пенсионный»).
По факту проведения верификации с Клиентом связываются сотрудники офиса для информирования.
С уважением,
|Вопрос:
|
Добрый день. Вопрос по ипотеке. Почему нельзя рефинансировать ипотеку ранее оформленную в смп банке, чтобы клиентам не приходилось уходить в другой банк, и второе почему нельзя настроить онлайн сервис по ипотеке для частично досрочного погашения ипотеки например как в ВТБ хотя бы. Почему вообще практически по каждому вопросу приходится ехать в офис банка график работы которого не совсем удобный мягко говоря. Давно являюсь клиентом смп банка и к сожалению впечатления ухудшаются…
|Ответ:
|
Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что Вы можете обратиться в банк с заявлением на рефинансирование ипотеки со снижением ставки до уровня текущих условий.
Банк рассматривает такие запросы в индивидуальном порядке.
В части процедуры осуществления частичного досрочного погашения кредита информируем, что Вы можете направить в Банк Уведомление о досрочном погашение кредита (далее — Уведомление).
Форму уведомления Вы можете найти на сайте Банка, пройдя по ссылке http://smpbank.ru/ru/private/personal-loans/client-service-documents/.
Дополнительно информируем, что срок подачи Уведомления не менее, чем за 15 календарных дней.
В настоящее время для подачи Уведомления Вы можете воспользоваться следующими способами:
1. Подача заявления при личном посещении любого удобного дополнительного офиса Банка;
2. Отправка скан. копии заявления через систему СМП ON-Банк, с последующим предоставлением оригинала, при посещении офиса;
3. Отправка скан. копии заявления на адрес kredit@smpbank.ru., с последующим предоставлением оригинала, при посещении офиса.
Пожелание, изложенное в Вашем обращении в части настроек онлайн сервиса передана в профильное подразделение Банка.
С уважением,
|Вопрос:
|
Почему СМП банк, проводящий санацию МОБ, не организовал проверку документов по вкладам МОБ через свои отделения?
|Ответ:
|
Добпый день,
Касательно вопроса представления необходимых для верификации документов через офисы АО «СМП Банк», сообщаем, что ПАО МОСОБЛБАНК прорабатывает возможность заключения такого договора с АО «СМП Банк».
С уважением,
|Вопрос:
|
При оплате учёбы моего сына 22.01.2019 через терминал СМП банка обратил внимание что на чеке написано: ЧЕК ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО 24.07.2019. Скажите пожалуйста как это понимать? Что после этого срока чек будет не действителен? А если я хочу получить в дальнейшем налоговый вычет как докажу, что я платил если чек будет не действительным? Сталкиваюсь с этим впервые.
|Ответ:
|
Добрый день!
К сожалению, Банк не может по существу рассмотреть Ваше обращение. Просим Вас предоставить копию чека, указанного Вами в обращении, на электронный адрес: pochta@smpbank.ru.
По факту получения документа, мы обязательно проведем анализ изложенной Вами ситуации.
С уважением,
|Вопрос:
|
Здравствуйте,хочу сделать запрос.В городе Октябрьский,РБ,по ул. Промышленная находится дом.Он находится в залоге у вашего банка.Мы хотим его выкупить. Как нам можно связаться с ним? контакты.
|Ответ:
|
Добрый день!
По факту Вашего обращения 25.01.2019 с Вами связался ответственный сотрудник Банка для предоставления разъяснений по Вашему вопросу.
С уважением,
|Вопрос:
|
Здравствуйте. 9—11 января 2019 г. я оставляла на сайте обращение, ответ просила направить по электр. адрес. Ответа до сих пор нет (((
|Вопрос:
|
14 января 19 г заключила кредитаж потребительского кредита с КРФ АО «СМП Банком».
|Ответ:
|
Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что каждому Клиенту, сотрудниками Банка предлагаются все банковские продукты, в том числе и продукты компаний-партнеров.
Продажа и оформление дополнительных продуктов производится только по желанию клиента. Сотрудник проинформировал Вас о всех выгодах и преимуществах продукта «Финансовая защита», сообщил о об условиях отказа от программы и выдал заявление по форме Банка, которое Вы отказались заполнять. Одновременно сообщаем, что для рассмотрения вопроса о расторжении данной услуги необходимо заполнить данное заявление.
С уважением,
|Вопрос:
|
X Здраствуйте я нахожусь на Украине как я могу закрыть шот в вашем банке дистанционно?
|Ответ:
|
Добрый день! К сожалению, не представляется возможным корректно ответить на Ваш вопрос, т. к. в Вашем обращении недостаточно фактической информации. Просим Вас указать ФИО и номер счета, который Вы хотите закрыть. Указанные уточнения просим направить на электронный адрес: pochta@smpbank.ru с указанием ссылки на данный отзыв.
С уважением,
Горячая линия с 01.11.2012 просмотрена 592 976 раз