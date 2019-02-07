На ваши вопросы отвечают эксперты ЮниКредит Банка

|Вопрос:
|
Добрый день хочу подать жалобу на работу банка и его сотрудников в нашем городе .На Алексеева Михаила Юрьевича писать он в нашем городе вроде тока один имеет руководящую должность банка Юникредит или сразу писать на имя Матвеева.И.Д. Три месяца воруют деньги со счёта .Звонил просил объяснить не могут. Плоти по кредиту разберемся .Банк не может воровать .Месяц прошел результата ноль звонят почему задерживаете оплату .Говорю где остаток денег.Платите разберемся второй месяц прошел ноль ,Поехал в банк с распечатками из личного кабинета прошу объяснить два часа сидели считали так и так не могут объяснить куда и как деваются остатки как считались пеня за просрочку пока ждал объяснений от банка .Как не считали головой машут плечами разводят. Написал заявление .А звонки идут каждый день .Платите пеня будет .Две недели прождал терпел звонки объяснял каждому почему приостановил выплаты ,пока банк не разберется ноль.Сегодня заблокировали лимит по карте которая не имеет к этому кредиту не какова отношения по ней все оплачивается она просто тоже в этом банке для удобства оплаты по счету.Звоню оператору прошу проверить он говорит вашего объявления не поступало это как так .зарегистрировал по новому .надеюсь не как преждние приняли поэтому поеду писать жалобу буду добиваться справедливости по поводу платежей и блокировке карты
|Вопрос:
|
Добрый день!
Удивительная у вас служба оценки качества обслуживания! 15.01.2019 я написал обращение по качеству обслуживания в офисе сотрудиками банка №319/625-2019ОК.
12.02.2019 мне приходит СМС о том, что ответ мне был направлен и просят оценить качество работы.. Уважаемые банкиры, я не получал никакого ответа. Какое может быть качество.
|Вопрос:
|
Елена, добрый день. Вклад "всё для жизни" в валюте, сроком на 1 год требует каких то дополнительных условий для вкладчика,например страхование. Какой максимальный процент можно получить при вложении вклада в долларах на год, без дополнительных условий.Сергей.
|Вопрос:
|
Добрый вечер,вот уже неделю отправили исполнительный лист и к сожалению ни ответа,ни привета.В телефонном режиме ни кто ничего не говорит и связь только с оператором.Может все таки кто нибудь ответит что с моим листом !!!!!!!!!!!
|Вопрос:
|
В связи с тем, что считаю ответ Ваш просто отпиской, либо некомпетентностью сотрудника готовившего ответ, пишу еще раз, прочтите внимательно и просьба не отвечать отпиской!Если Ваш так называемый банк, действовал бы по закону, при открытии счета, за 13 дней в месяц, банк взыскал сумму за месяц, значит за 17 дней банк забрал деньги за невыполненную услугу и должен был выдать корпоративную карту, чего не было выполнено со стороны банка, надеюсь изложил понятно, как предприниматель должен использовать деньги со счета если банк не дал возможности расходования средств по корпоративной карте????Может быть вопрос для банка сложный?!Тогда давайте будем встречаться в суде!Прошу Вас обосновать письменно, почему и как банк не выполняя условия договора, может считать мои действия под 115ФЗ????????
Добрый день, дублирую свой вопрос с предоставлением моих данных, для разбора и получения ответа, на сегодняшний день счет закрыт необоснованно, деньгами не могу воспользоваться, что приносит мне большой убыток!
Прошу срочно разобраться и дать мне ответ!
Уважал когда-то Ваш банк, но к сожалению из-за очень «УМНОЙ» сб банка, стало противно общаться, все больше и больше!!Нельзя в солидном банке, как Вы себя считаете иметь таких «УМНЫХ» сбэшников как девушки на тверской в былые времена, по другому их трудно назвать (я понимаю, чтоб выслужиться перед начальством, может и в позу встанут из-за денег, а не по уму, так как по уму, они явно не блещут, много людей уже смеются над Вашим банком благодаря мне!Месяц открывали счет на ИП, типа проверка!В конечном итоге через месяц открыли р/с, который уже был не нужен, так как за 3 дня открыл в другом банке, денег естественно не было на счете, так как уже забыл про этот Ваш смехотворный банк, ну открыли и ладно!Сказали, карта корпоративная не выпущена, не успели типа, но числа 9 января 19 года будет, что делать никто не знает из сотрудников!Посоветовали перевести деньги, если придут на мое имя и карту в любом банке, что я и сделал вынужденно перед новым годом!После нового года приехав в банк, услышал от оператора, что «УМНИКИ СБ», естественно я опять вспомнил тверскую в былые времена, то есть сбешников из юникредита отказали мне в карте!!!Я понимаю, что «УМНИКИ» которые позорят банк решили это, думал пока не подавать в суд!Но когда мне сегодня позвонили и предложили закрыть счет, так как «УМНИКИ» считают, что я подпадаю под 115ФЗ! Официально заявляю, счет закрывать не буду, деньги переводить не буду, буду судиться с Вашими тупарями!!!Спасибо!!!
постоянный адрес
asha (Москва) 16.01.2019 20:02[I]
|Вопрос:
|
Добрый день, мной Тарычевым Александром Николаевичем в декабре 2014 года был приобретен автомобиль Nissan Patfinder 2011 года выпуска, VIN: VSKJVWR51U0447317 у Дружинина Александра Викторовича. Данный автомобиль оказался в залоге у АО"ЮниКредит Банк". 15 июля 2016 года, я выиграл судебное заседание в Отрадненском городском суде Самарской области, дело №2-972/2016, но по решению суда обременение так снято и не было. Если в ближайшее время автомобиль не будет исключен из реестра залогового имущества, то я буду вынужден обратится в Службу Судебных Приставов Российской Федерации.
|Вопрос:
|
Добрый вечер. Являюсь клиентом банка уже много лет. Беру потребительские кредиты и плачу ровно в срок. Удивляет тот факт , что постоянным клиентам в каждом следующем договоре поднимают процентную ставку по кредиту!? Но это не самый главный вопрос. И так внимание вопрос: почему без моего согласия(устного и письменного) и ведома, без соответствующих отметок в кредитом договоре, без устного заявления менеджера банка, после моих настоятельных просьб не открывать мне любого вида карточек, мне выпускают кредитную карту?? И если вы таким образом обманываете людей, то хотя бы включите «голову» и не заставляйте клиентов потом возиться по вашим офисам с заявлениями на закрытие этих неправомерно навязанных услуг.
|Вопрос:
|
X p>Добрый день! Интересует вопрос, рассматриваю ваш банк для возможного взятия кредита, ипотеки. Подскажите, схему сбора документов и подачи я знаю. Интересует вопрос-предварительный договор и основной договор купли-продажи возможно составить у вас прямо на сделке, есть такая услуга? Она платная? Сколько стоит? Ещё вопрос-в банке есть ячейки для сделок с недвижимостью или расчёты только по аккредитиву? Сколько стоит договор ячейки и сколько аккредитив? Можно ли покупаем квартиру оформить на двоих человек или только на одного? В отзывах где-то читал, что можно только на одного из супругов. Это действительно так? Спасибо.
|Ответ:
|
X p>Здравствуйте!
1. Договор купли-продажи готовится не менее чем за 2 дня до сделки. В Банке есть типовой шаблон договора купли-продажи, который можно заполнить самостоятельно (бесплатно). Также договор купли-продажи могут составить регистраторы Банка (по желанию клиента), в Санкт-Петербурге стоимость услуг от 5 000 руб., регистрация сделки в Росреестре оплачивается дополнительно, стоимость оговаривается индивидуально.
2. Взаиморасчеты возможно провести через аккредитив (Санкт-Петербург — 1 000 руб.) или через аренду банковской ячейки (Санкт-Петербург — 3 000 руб./1 месяц, 6 000 руб./3 месяца)
3. Оформление объекта недвижимости возможно в индивидуальную, общесовместную и долевую собственность
С уважением,
|Вопрос:
|
Сегодня в очередной раз позвонили по поводу задолженности на закрытой кредитной карте, которая стала образовываться после блокировки карты. Я объяснил девушке, что задолженность начислена ошибочно и уведомил ее что мною подано в банк заявление с целью разбирательства по данному вопросу. Девушка не слушала меня и продолжала заверять что звонки не прекратятся. Тогда я сообщил ей, что умею перенаправлять звонок от Юникредитбанк в прокуратуру Москвы. Это не сложно, достаточно на телефоне сделать переадресацию по принципу занято на номер прокуратуры, настроить на телефоне дозвон второй линии и вуаля, при звонке из банка нажав отбой, звонок уйдёт в прокуратуру. Разговоры записываются, запись разговоров как сделать не буду говорить, это с облачной телефонией заморочка, у меня есть такая. В ютюбе выложу записи, ищите по ключевику ЮНИКРЕДИТБАНК ЗВОНИТ В ПРОКУРАТУРУ.
|Ответ:
|
Здравствуйте! Судя по описанной Вами ситуации, могла возникнуть ошибка при расчете суммы к погашению задолженности по кредитной карте, что в последующем привело к возникновению просрочки, и поэтому Вам поступают звонки.
С уважением,
|Вопрос:
|
Здравствуйте,у меня очень серьезная проблема с картой .17.01 .19я отправила деньги с моей карты ЮниКредит на карту сбербанка онлайн через интернет в приложении другого банка .это было приложение тинкофф банка sravni.ru Потом мне пришло сообщение что мои деньги отправлены.я была на работе и моя знакомая попросила отправить эти деньги очень срочно !!!и я решила отправить сразу онлайн в этой приложении.но она не получила деньги до сих пор .Уже сегодня 30.01 19.я сразу приходила в ЮниКредит банк и спросила почему он не получил деньги и они сказали ещё подождать 3_4дня .потом через 5дней .но он не получил до сих пор!!И я решила написать заявление про отмену перевода,сказали что ответы будут на заявление через две н.И хотела спросить точно ли я могу получить свои деньги обратно!?кому я ещё должна обращаться чтобы решить эту проблему по быстрее, пожалуйста помогите мне вернуть деньги!!!
|Вопрос:
|
Сегодня в очередной раз позвонили по поводу задолженности на закрытой кредитной карте, которая стала образовываться после блокировки карты. Я объяснил девушке, что задолженность начислена ошибочно и уведомил ее что мною подано в банк заявление с целью разбирательства по данному вопросу. Девушка не слушала меня и продолжала заверять что звонки не прекратятся. Тогда я сообщил ей, что умею перенаправлять звонок от Юникредитбанк в прокуратуру Москвы. Это не сложно, достаточно на телефоне сделать переадресацию по принципу занято на номер прокуратуры, настроить на телефоне дозвон второй линии и вуаля, при звонке из банка нажав отбой, звонок уйдёт в прокуратуру. Разговоры записываются, запись разговоров как сделать не буду говорить, это с облачной телефонией заморочка, у меня есть такая. В ютюбе выложу записи, ищите по ключевику ЮНИКРЕДИТБАНК ЗВОНИТ В ПРОКУРАТУРУ.
|Ответ:
|
Добрый день! Чтобы мы могли разобраться в ситуации и принять необходимые меры, пожалуйста, сообщите нам свои ФИО, дату рождения и номер мобильного телефона. Информацию можно направить нам в личные сообщения или указать в скрытой информации к новому вопросу в данном разделе. Заранее благодарим!
С уважением,
|Вопрос:
|
X p>Сотрудник на Монастырской,95б вчера в 10 утра звонит, что заявка на кредитку не одобрена, в 5 вечера перезванивает, что уже одобрена. Сегодня звонок автоинформатора из Москвы, что результат рассмотрения отрицательный — это форменное издевательство!!!
|Ответ:
|
X p>Здравствуйте! По первой заявке действительно был отказ. Затем заявка была заведена на рассмотрение повторно, согласовано одобрение.
Звонок автоинформатора с отрицательным решением относился к первой заявке, просьба не обращать на него внимания.
Кредитная карта была выпущена сегодня, по факту ее доставки в отделение Вы можете ее получить, подписав кредитный договор.
Надеемся на Ваше понимание.
С уважением,
|Вопрос:
|
Добрый день, дублирую свой вопрос с предоставлением моих данных, для разбора и получения ответа, на сегодняшний день счет закрыт необоснованно, деньгами не могу воспользоваться, что приносит мне большой убыток!
|Ответ:
|
Добрый день!
В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что АО ЮниКредит Банк в полной мере соблюдает требования российского законодательства в области ПОД/ФТ, в частности Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученых преступным путем, и финансированию терроризма». К сожалению, из Вашего обращения не очень понятно, какие именно действия Банка Вы считаете неправомерными. Предлагаем Вам конкретизировать Ваши претензии к действиям Банка, по возможности придерживаясь делового стиля общения.
С уважением,
АО ЮниКредит Банк
|Вопрос:
|
ВОПРОС: Почему такая ситуация случилась, как будете извиняться, как компенсировать неудобства и как будете дальше работать? Спасибо
|Вопрос:
|
Здравствуйте!
|Ответ:
|
Добрый день!
Ваш вопрос в работе Банка, зарегистрировано обращение № 319/1360—2019ОК от 25.01.2019
По результатам рассмотрения свяжемся с Вами.
С уважением,
АО Юникредит Банк
Горячая линия с 14.03.2008 просмотрена 3 727 692 раза