На ваши вопросы отвечают эксперты ЮниКредит Банка

Вопрос:

В связи с тем, что считаю ответ Ваш просто отпиской, либо некомпетентностью сотрудника готовившего ответ, пишу еще раз, прочтите внимательно и просьба не отвечать отпиской!Если Ваш так называемый банк, действовал бы по закону, при открытии счета, за 13 дней в месяц, банк взыскал сумму за месяц, значит за 17 дней банк забрал деньги за невыполненную услугу и должен был выдать корпоративную карту, чего не было выполнено со стороны банка, надеюсь изложил понятно, как предприниматель должен использовать деньги со счета если банк не дал возможности расходования средств по корпоративной карте????Может быть вопрос для банка сложный?!Тогда давайте будем встречаться в суде!Прошу Вас обосновать письменно, почему и как банк не выполняя условия договора, может считать мои действия под 115ФЗ????????

Добрый день, дублирую свой вопрос с предоставлением моих данных, для разбора и получения ответа, на сегодняшний день счет закрыт необоснованно, деньгами не могу воспользоваться, что приносит мне большой убыток!

Прошу срочно разобраться и дать мне ответ!

Уважал когда-то Ваш банк, но к сожалению из-за очень «УМНОЙ» сб банка, стало противно общаться, все больше и больше!!Нельзя в солидном банке, как Вы себя считаете иметь таких «УМНЫХ» сбэшников как девушки на тверской в былые времена, по другому их трудно назвать (я понимаю, чтоб выслужиться перед начальством, может и в позу встанут из-за денег, а не по уму, так как по уму, они явно не блещут, много людей уже смеются над Вашим банком благодаря мне!Месяц открывали счет на ИП, типа проверка!В конечном итоге через месяц открыли р/с, который уже был не нужен, так как за 3 дня открыл в другом банке, денег естественно не было на счете, так как уже забыл про этот Ваш смехотворный банк, ну открыли и ладно!Сказали, карта корпоративная не выпущена, не успели типа, но числа 9 января 19 года будет, что делать никто не знает из сотрудников!Посоветовали перевести деньги, если придут на мое имя и карту в любом банке, что я и сделал вынужденно перед новым годом!После нового года приехав в банк, услышал от оператора, что «УМНИКИ СБ», естественно я опять вспомнил тверскую в былые времена, то есть сбешников из юникредита отказали мне в карте!!!Я понимаю, что «УМНИКИ» которые позорят банк решили это, думал пока не подавать в суд!Но когда мне сегодня позвонили и предложили закрыть счет, так как «УМНИКИ» считают, что я подпадаю под 115ФЗ! Официально заявляю, счет закрывать не буду, деньги переводить не буду, буду судиться с Вашими тупарями!!!Спасибо!!!

постоянный адрес

asha (Москва) 16.01.2019 20:02[I] постоянный адрес 06.02.2019 16:12 asha (МОСКВА)06.02.2019 16:12