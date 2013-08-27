На ваши вопросы отвечает эксперт Инвестиционного Республиканского Банка

Верно. Банки раздали слишком много на 40% больше чем в 2011. Но хороших плательщиков мало — пока у людей есть работа, глядишь проскочим. В случае дальнейшего раздувания кредитных портфелей и переход к некачественным заемщикам можем получить мощный откат по всем бумагам. Жадность и одновременная неэффективность ведения бизнеса могут оказаться весьма мощными катализаторами для того чтобы в один прекрасный момент не достать себе денег. Наши банки уже закредитованы сами на 180 млрд. долл., предприятия на 320 млрд. долл. Действительно,Запад может перестать давать деньги. И все же вряд ли кризис будет локальным- Россия — но предположим, что это так:

Когда все плохо в отдельно взятом месте — деньги лучше держать в иностранной валюте (швейцарский франк) и банк желательно Швейцарский (да, вот так вот наивно, ничего нового), однако когда такой период наступит… большой вопрос. К нашему с вами сожалению все случиться за два три дня. Если прозевать момент — с рынка можно уйти ни с чем — поэтому только системная торговля, только стоп-ордера. Предположим, деньги спасли, что дальше? Куда бежать кроме депозита и Швейцарского франка.

Понятно, что в случае проблем у банков их акции рухнут первыми, за ними все остальные. Скрыться от этого можно на мой взгляд лишь в товарных фьючерсах (золото, пшеница, кофе… только с умом и без фанатизма) и в американских облигациях (шучу, не надо американские облигации покупать) эта бесконечная PR компания банкротов уже набила оскомину. В кризис акции сильно упадут, облигации поднимутся — остаются товары, просто по тому что у товара дно есть — себестоимость. Если мы берем именно открытые рынки и денег у нас так прилично, то облигации крепких экономик — из тех, что наплаву Германия, Скандинавские страны, таже Швейцария. Япония — нет, Америка — нет. Развивающиеся рынки — нет. Уход в тоже залото физически???… да процентов на 10 от всего объема.

Защищаться акциями в период резкого кризиса — а именно такой он и будет, если с кредитами связан, считаю не верным, чтобы там компания не выпускала. Любая акция с любой отметки легко ходит на 30% на полуслухах, что уж говорить о системном сбое.