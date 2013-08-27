На ваши вопросы отвечает эксперт Инвестиционного Республиканского Банка

|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день!
Спасибо, что вы отметили проделанную нами работу.
Да, разработанные нами курсы предполагают, что вы сможете получить базовые знания и расширить имеющиеся для ведения успешной торговли. После большинства занятий слушатель получает методическое пособие автора семинара.
На сентябрь у нас запланированы занятия и для опытных трейдеров, такие как «Excel для трейдера» и «Волновая теория Эллиотта».
Следите за нашими анонсами и обновлениями на корпоративном сайте:
http://www.inresbank.ru/retail/learning/
Желаю Вам наилучших торговых решений!
|Вопрос:
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Здравствуйте, Михаил!
|Ответ:
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Добрый день!
Спасибо за вопрос.
Программа обучения трейдеров в нашем Учебном Центре разработана и мы готовы поделиться с Вами знаниями. На данный момент у нас есть четыре курса для трейдеров: «Разумный инвестор», «Основы работы на валютных и товарных рынках», «Принципы построения торговых систем», «Технический анализ — шаги в неведомое». Уровень сложности курсов постепенно повышается, и если вы пройдете их последовательно, то у вас сложиться полная картина того как нужно работать на открытых рынках.
Подробно ознакомиться с программой наших курсов и текущим расписанием вы можете на сайте компании в разделе Обучение.
http://www.inresbank.ru/retail/learning/
Если Вас интересует именно рынок FOREX, то вам не обойтись без наших курсов «Основы работы на валютных и товарных рынках» и «Принципы построения торговых систем».
Записаться на семинары можно непосредственно на сайте или позвонив по телефону: 8-499-249-09 — 08.
Практические занятия проводятся по таким программам как: «Интренет-дилинг», «Квик» и «Meta Trader 5» — занятия предназначены для закрепления навыков начинающих трейдеров.
Кроме того, для поддержки трейдеров регулярно обновляется раздел «Монитор рынка», где вы можете найти торговые идеи для своей работы на рынке от наших аналитиков.
Желаю удачных сделок!
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Здравствуйте.
Действительно, в нашем банке вы можете открыть валютный депозит с тарифом «Сезон успеха» по ставке 3% годовых.
|Вопрос:
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Михаил, здравствуйте!
|Ответ:
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Здравствуйте, Максим!
1. В свое время планировалось, что формой такого рода фондов, о которых Вы пишете, могли бы стать жилищные накопительные кооперативы. В 2004 году они даже получили отдельное законодательное регулирование. Однако, ввиду несовершенства законов и отсутствия интереса инвесторов, эти институты почти не получили распространения, а их количество едва доходило до полусотни.
|Вопрос:
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Подскажите пожалуйста,как вы относитесь к защите капитала в валюте Сингапурский доллар в случае локального кредитного кризиса в России?Насколько я знаю, Сингапурская экономика очень активно развивается.
|Ответ:
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Уважаемый, a.rotschild!
Начнем с того, что Сингапур — это маленькое государство с маленькой территорией и раздутой экономикой. Да — там много небоскребов, но в случае кризиса столь мелкое государственное образование пострадает крайне сильно. Страна-офис и стана-фабрика не имеющая ресурсов (даже пресной воды) крайне уязвима. Стоит смениться моде на i-фоны и кризис неминуем — некуда сбывать электронные компоненты.
Локальный кредитный кризис в России — невозможен. Да, может начаться с России, но пострадают все. Поэтому не могу сказать, что мы будем изолированы от кризиса даже если его и спровоцируем.
По валюте буду писать честно: страна-иллюзия, курс валюты — фантом. Да, даже в какой-то момент времени ничего — то есть воздух — тоже стоит денег, иногда дороже всего остального (офисные площади и видимость закона), но в мире достаточно государств основу экономик которых составляет экспорт сырья, что куда надежнее: Канада, Австралия, Норвегия. Так что я бы не стал, ожидая кризиса, не смотря на самую большую долю ВВП на душу населения и тому подобные показатели вкладываться в Сингапурский Доллар.
Америка (от нее Сингапур зависит крайне сильно) тоже самая богатая страна в мире, только с балансом проблемы…
|Вопрос:
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Здавствуйте, Михаил!
|Ответ:
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Здравствуйте! Ликвидные облигации можно продать в любой момент на открытом рынке с учетом накопленного купонного дохода, в то время как банки могут не выплатить накопленный по депозиту доход в случае внепланового (внезапного) расторжения договора. Таким образом, облигации инструмент более гибкий по сравнению с вкладами и обеспечивающий прирост капитала за каждый день владения облигацией.
|Вопрос:
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Здравствуйте, у меня такой насущный вопрос который волнует я думаю многих. У меня есть накопления в размере 500 000 р. Эти деньги я коплю на квартиру. На данный момент они лежат на депозите под 11% годовых но вклад скоро закончится. Куда посоветовали бы Вы мне вложить свои накопления с учетом реалий данного времени. Примерный срок инвестирования 1—1,5 года.
|Ответ:
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Срок инвестирования 1—1,5 года крайне мал. Я бы не стал думать об инвестировании на столь короткий период времени. Что касается более агрессивной работы — спекуляций, то здесь необходимо иметь соответсвтующий навык и опыт. Учиться работать на рынке можно в нашем учебном центре. Приглашаю.
|Вопрос:
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Михаил, в последнее время все начали пугать кредитным пузырем, который вот-вот грозит лопнуть в России и похоронить и банки и рынок. Велика ли вероятность такого сценария по Вашему мнению? И что в этом случае стоит покупать? Какие тут могут защитные бумаги?
|Ответ:
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Верно. Банки раздали слишком много на 40% больше чем в 2011. Но хороших плательщиков мало — пока у людей есть работа, глядишь проскочим. В случае дальнейшего раздувания кредитных портфелей и переход к некачественным заемщикам можем получить мощный откат по всем бумагам. Жадность и одновременная неэффективность ведения бизнеса могут оказаться весьма мощными катализаторами для того чтобы в один прекрасный момент не достать себе денег. Наши банки уже закредитованы сами на 180 млрд. долл., предприятия на 320 млрд. долл. Действительно,Запад может перестать давать деньги. И все же вряд ли кризис будет локальным- Россия — но предположим, что это так:
Когда все плохо в отдельно взятом месте — деньги лучше держать в иностранной валюте (швейцарский франк) и банк желательно Швейцарский (да, вот так вот наивно, ничего нового), однако когда такой период наступит… большой вопрос. К нашему с вами сожалению все случиться за два три дня. Если прозевать момент — с рынка можно уйти ни с чем — поэтому только системная торговля, только стоп-ордера. Предположим, деньги спасли, что дальше? Куда бежать кроме депозита и Швейцарского франка.
Понятно, что в случае проблем у банков их акции рухнут первыми, за ними все остальные. Скрыться от этого можно на мой взгляд лишь в товарных фьючерсах (золото, пшеница, кофе… только с умом и без фанатизма) и в американских облигациях (шучу, не надо американские облигации покупать) эта бесконечная PR компания банкротов уже набила оскомину. В кризис акции сильно упадут, облигации поднимутся — остаются товары, просто по тому что у товара дно есть — себестоимость. Если мы берем именно открытые рынки и денег у нас так прилично, то облигации крепких экономик — из тех, что наплаву Германия, Скандинавские страны, таже Швейцария. Япония — нет, Америка — нет. Развивающиеся рынки — нет. Уход в тоже залото физически???… да процентов на 10 от всего объема.
Защищаться акциями в период резкого кризиса — а именно такой он и будет, если с кредитами связан, считаю не верным, чтобы там компания не выпускала. Любая акция с любой отметки легко ходит на 30% на полуслухах, что уж говорить о системном сбое.
|Вопрос:
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UniCredit Group несколько лет присылает отчёты и уведомления о сборах на имя Бурлака Николай Фёдорович, так как он является акционером, где можно посмотреть сколько акций у Бурлаки Н. Ф. и сколько они сейчас стоят. Спасибо
|Ответ:
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Не помогу с ответом на данный вопрос.
|Вопрос:
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Господа есть небольшой квест, помогите советом как его решить. В одной из стран есть постоянный приход наличных российских рублей, суть вопроса заключается в том, как всю эту рублевую наличность легально перевести в Россию и сколько это будет стоить, местные банки с рублями не работают. Варианты с криминалом не рассматриваем. Буду рад любым советам.
|Ответ:
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Не являюсь специалистом в данной области. Помочь не могу.
|Вопрос:
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Михаил, в последнее время много пишут про конец сырьевого суперцикла. По-Вашему — это совпадет по времени с концом нынешней эпохи дешевых денег? Как Вы видите перспективы цен на нефть на 1—3 года? И вопрос более глобальный: где нам ждать нового пузыря — нового суперцикла?
|Ответ:
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Цены на товар зависят не от того что сейчас, а от того на что будут надеяться спекулянты. Если дешевые деньги раскачают экономику и начнется рост — цены на товары (металлы, нефть и её производные) будут высоки.
Американцы начали развивать свой добывающий сектор. Нефть WTI при их себестоимости ниже 80$ не интересна, отсюда на ближайшие 2—3 года дешевой нефти не должно быть. Рынок ведь это не совсем полная демократия, правда?
Новый суперцикл (45 лет) возможен при появлении новой технологии, аналогичной открытию p-n перехода (транзистор).
Просто бычий рынок на развивающихся рынках на ближайшие три года возможен из-за того что не будет никаких новых идей для огромного количества нарисованных на счетах денег.
|Вопрос:
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Если возможна прошу дат ответ на этот вопрос; Может ли в управленческой структуре банка казначейства оказаться под курацией бухгалтерии (главного бухгалтера), и если нет прошу дать обоснование. Спасибо
|Ответ:
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К сожалению не могу дать ответ, так как не являюсь специалистом по данному направлению.
|Вопрос:
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Про 57 месяцев говорил не абы кто, а Сэм Стовал, стратег из S&P Capital IQ. Кстати, контора не занимается управлением, лишь аналитикой и предоставлением данных. Но я не об этом. А о нашем рынке. Вы всерьез думаете, что он будет расти при том, что все индикаторы — в том числе сжатие кредита — свидетельствует о конце роста экономики? Вот лично я не вижу никаких драйверов для того, чтобы российская экономика в среднесрочной перспективе ожила. Если тока мы не увидим очередные рекорды по Brent и не будет очередного витка перераспределения нефтяных доходов в том числе через повышение социальных расходов или иных капитальных затрат со стороны государственного бюджета. То есть Вы вполне допускаете возможность роста рынка акций вопреки стагнации экономики? При чем не в моменте, а на период в год или более?
|Ответ:
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Котировки акций зависят лишь от наличия или отсутствия свободных денег на рынке. Сейчас этих денег море. Так как кредитные портфели банков переполнены и больше выдвать кредиты некому — отсюда — деньги идут в риск, что мы и наблюдали по SP500. На развитых рынках эпоха больших доходностей подошла к концу — отсюда деньги пойдут туда где можно что-то взять. Единственное препятствие начало цикла повышения процентных ставок на Западе. Рост рынка, хотя и не глобальный, может наблюдаться и на фоне ужаса в экономике, а не только стогнации.
|Вопрос:
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Михаил, здравствуйте! Читал недавно аналитику про то, что во втором полугодии развивающиеся рынки будут падать, а вот развитые — напротив, продолжат рост. Как Вы считаете? Оцените пожалуйста, еще перспективы нынешнего бычьего рынка: в среднем бычьи рынки продолжаются 57 месяцев. А мы сейчас прошли 52 месяц. Иными словами, еще есть куда расти. Или же индексы более не будут обновлять свои максимумы?
|Ответ:
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По поводу средней продолжительности бычьих рыноков — хорошо что вы обращаете внимание на статистику, однако интенсивность и продолжительность вряд ли будет такой же как она была раньше. Возьмем SP500 — да он может дойти до 1750, однако текущие уровни для покупок неинетерсны из-за малого потенциала роста — хочется увидеть коррекцию хотя бы до 1480.00 тогда будет какой-то смысл. Без отдыха вряд ли сразу уйдем на 2000 ровно, хотя там находится долгосрочная цель.
По поводу развивающихся площадок — они менее предсказуемы и отличаются буйным нравом. На данный момент по многим российским бумагам можно начинать закупаться в долгую вне зависимости от дальнейшего развития сюжета. Будет ли рост ближайший год, например? Думаю да в районе 20—30 процентов. Сценарий легкого апокалипсиса индекс РТС на 1150 — рассматриваю, если увидите эти отметки можно подумать о среднесрочном формировании портфеля до достижения отметки 3200 (это не ошибка). А прогнозы… если их кто-то пишет, значит это кому-то нужно, скорее все наоборот произойдет, развивающиеся подтянуться к развитым. В конечном счете — мир глобален, на развитых рынках уже мало идей, значит деньги пойдут к нам, ну или в товарную группу, что «веселее», но более рискованно.
|Вопрос:
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Добрый день! Хочу вложиться в Сбер на 2 года. Что посоветуете — обыкновенные или префы?
|Ответ:
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На два года вкладываться в превелигированные акции смысла большого нет. Сбербанк практически полностью восстановил свои докризисные котировки +- 10%. В случае растущего тренда по рынку он вырастет за год до 130 рублей. Горизонт два — три года — 175 рублей. НО! При инвестициях никогда не ограничивайтесь одной бумагой. Не нужно играть в судьбу. Следите за нашими занятиями на сайте ИНРЕСБАНКа в разделе «Обучение».
Горячая линия с 04.06.2013 просмотрена 18 969 раз