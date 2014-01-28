На ваши вопросы отвечают эксперты Банка «Союз»

|Вопрос:
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Ирина! Прошу, обьясните, как получить код участника, чтобы оформить банковскую карту
|Ответ:
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Галина, добрый день.
К сожалению, в АКБ«СОЮЗ» (ОАО) такого продукта нет.
|Вопрос:
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Здравствуйте! вклад «Замороженный процент». Возможно ли перечисление процентов на пластиковую карту?
|Ответ:
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Уважаемый клиент, уточните, пож-та, что Вы имеете ввиду под опцией» перечисление процентов»? Свое уточнение Вы можете прислать на hotline@banksoyuz.ru
|Вопрос:
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Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с возвратом средств по карте VISA.
|Ответ:
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Уважаемый клиент,
Ваш вопрос рассмотрен и будет решен Иркутским филиалом.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Я хочу открыть вклад в Вашем банке в г. Волгограде. Вопрос — после того как срок вклада закончится, я смогу забрать сумму вклада в московском отделении или же это возможно только в том отделении в котором открывался вклад?
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
Провести любые операции по вкладу Вы можете только в том регионе, где он был открыт.
При наличии Интернет Сервис Банка у Вас появится возможность проверять наличие средств на своих счетах и контролировать их перемещение, получать выписки за любой промежуток времени. У Вас будет возможность переводить деньги между своими счетами, а также на счета физических и юридических лиц, открытые в любом другом банке.
Получить дополнительную информацию по условиям обслуживания клиентов Банка СОЮЗ Вы можете по телефонам единой справочной службы 8-800-100-33-22 (бесплатный звонок из любого региона РФ)
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Уважаемый Руслан,
перечисление возможно на текущий счет (баланс 40817), открытый в АКБ «СОЮЗ» (ОАО).
Вклады открываются только при наличии денежных средств на момент их заведения в Программном обеспечении.
|Вопрос:
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При заполнение заявления на открытие счёта и предоставление зарплатой карты я указывал чтобы мне предоставили доступ к системе удалённого управления счетами. Заявление заполнял 15 ноября 2013 года. Спустя месяц после открытия счёта при попытке пройти процедуру самостоятельной регистрации клиента появляется ошибка — Не верно указан номер телефона
|Ответ:
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проблема решена
|Вопрос:
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Добрый день. В 2008 году я оформлял в вашем банке автокредит и в 2011 году его досрочно выплатил. Недавно я запросил свою кредитную историю в НБКИ и увидел там информацию которая не актуальна на данный момент. Почему ваш банк своевременно не передал информацию по полному погашению данного кредита, уже прошло более 2,5 лет? На данный момент там следующая информация — Статус: Активный; Задолженность: 29310 рублей; Последнее обновление 31.03.2011. Прошу разобраться и откорректировать данную информацию.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Ответ на Ваш вопрос направлен по электронной почте.
|Вопрос:
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в вашем банке у меня был автокредит.25 октября я получила sms сообщение с предложением кредита наличными,ставка 19% годовых.можно ли предватительно онлайн отправить заявку на кредит.
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
Для клиентов с положительной кредитной историей Банк «Союз» предлагает специальный кредит «Широкие возможности»!
Что бы воспользоваться данным предложением необходимо подать пакет документов в любое отделение Банка «Союз», к сожалению on-line заявки не рассматриваются.
Срок рассмотрения 4 рабочих дня.
Спасибо за проявленный интерес к кредитным продуктам Банка «Союз»!
|Вопрос:
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Здравствуйте, имею карту банка СОЮЗ, забыл пинкод (точнее 1 последнюю цифру), непользовался 6мес картой, т. к уволился с работы. На карте осталась небольшая сумма. Знаю что при вводе 3 раза подряд блокируется карта, а если по 1 разу пробывать каждый день-это не относится? Не приведёт к блокировке? Спасибо
|Ответ:
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Уважаемый Клиент!
Денежные средства, оставшиеся на карте, Вы можете снять в любом отделении Банка «Союз» при предъявлении паспорта.
При вводе неверного ПИН кода (3 раза) карта автоматически блокируется на сутки (24 часа), после чего становится снова активной.
|Вопрос:
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Подскажите пожалуйста, какой срок расмотрения заявления о несогласии с транзакцией?
|Ответ:
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30 календарных дней (60 — для трансграничных операций) с даты получения претензии
|Вопрос:
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Добрый день, Ирина!
|Ответ:
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Здравствуйте!
Письмо направлено в сответствующее подразделение.
В случае заинтересованности с Вами свяжутся.
|Вопрос:
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В 2007 году мной был взят автокредит в г. Краснодаре, в процессе погашения в силу возникших обстоятельств пришлось общаться со службой поддержки, и был получен одобрительный ответ на вопрос «могу ли я временно снизить сумму выплаты по займу?» в последствии это я компенсировала более крупными платежами. Когда подошел срок окончания кредита, я начала звонить в банк с целью узнать состояние моего счёта, мне озвучили задолженность которую я погасила но решив перепроверить позвонила ещё на что получила не внятный ответ с в двое большей суммой. Мой третий звонок увенчался более скромной суммой и твёрдой уверенностью того что оператор сумму называет с потолка. Мной 10.09.2013г был оставлено первое сообщение в горячей линии. Оператор перезвонил мне в течении получаса но он не ответил внятно на мои вопросы, также он заявил что банк не отвечает на электронную почту и не отсылает ни какой информации по почте. Что в первую очередь противоречит кредитному договору.
|Ответ:
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Погашение задолженности по договору производилось с нарушением условий кредитного договора, о чем сотрудники Банка неоднократно сообщали Вам. Ответ на полученное письмо будет предоставлен Отделом по работе с проблемными активами Краснодарского филиала.
|Вопрос:
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подскажите немагу нигде найти,сколько взымается комиссии за снятие дненежных средств картой союз банк в банкоматх сбербанка?
|Ответ:
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Тарифы Вы можете посмотреть на сайте Банка по ссылке http://www.banksoyuz.ru/ru/tarifs.html Тарифы АКБ СОЮЗ (ОАО) по банковским картам
|Вопрос:
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Муж отправил претензию в ваш банк по форме банка 16 августа. До сих пор нет на нее ответа!Сколько ждать рассмотрения претензии?
|Ответ:
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Уважаемые клиенты,
Банком проводится служебное расследование, в ближайшее время в Ваш адрес будет направлен официальный ответ.
|Вопрос:
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хочу получить кредитную карту в день обращения т. е. завтра 31 июля…справка о доходах и копия трудовой есть…
|Ответ:
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Анатолий, в ближайшее время с Вами свяжется менеджер ДО «Пермский»
Горячая линия с 26.03.2008 просмотрена 488 544 раза