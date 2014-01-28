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Банк «Союз»: Горячая линия

Качество обслуживания клиентов является одним из приоритетных направлений в работе Банка «СОЮЗ».

Раздел «Горячая линия» предоставляет Вам возможность высказать свое мнение о работе Банка, о качестве предоставляемого сервиса и о продуктах и услугах Банка. Также в данном разделе Вы всегда можете задать интересующий Вас вопрос о продуктах и услугах Банка «СОЮЗ». Ваш вопрос или отзыв будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

Обращаем Ваше внимание, что для решения конфликтных ситуаций, связанных с банковским обслуживанием может потребоваться идентификация и уточнение Ваших персональных данных. В целях безопасности и сохранности Ваших персональных данных просим Вас направлять более подробную информацию по защищенным каналам обратной связи для клиентов.

Обращение Вы всегда можете разместить на официальном сайте Банка, для этого необходимо перейти по следующей ссылке: http://www.banksoyuz.ru/ru/hotline/. Также возможно направить сообщение по следующим каналам:
— на электронный адрес hotline@banksoyuz.ru;
— оставить сообщение через сотрудника Единой справочной службы по бесплатному телефону 8-800-100-33-22;
— написать официальный запрос по форме банка в любом удобном для Вас офисе;
— направить письменный запрос по Почте России по адресу: 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1.

Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к Банку «Союз», будут удаляться.
информация о банке «Союз»

На ваши вопросы отвечают эксперты Банка «Союз»

Ирина Шевченко
Ирина Шевченко
начальник Управления качества обслуживания
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
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все Разное 223 Потребительские кредиты 147 Автокредиты 141 Ипотека 109 О банке 89 Кредитные карты 61 Вклады 47
Вопрос:

Ирина! Прошу, обьясните, как получить код участника, чтобы оформить банковскую карту
Visa Classik " Аэрофлот С ув. Галина.

постоянный адрес
sluckina.galina (С. Мильково Камчатского кр.) 04.03.2014 06:08
Ответ:

Галина, добрый день.

К сожалению, в АКБ«СОЮЗ» (ОАО) такого продукта нет. 

Ирина Шевченко
Вопрос:

Здравствуйте! вклад «Замороженный процент». Возможно ли перечисление процентов на пластиковую карту?

постоянный адрес
val2323 (Москва) 28.01.2014 12:56
Ответ:

Уважаемый клиент, уточните, пож-та, что Вы имеете ввиду под опцией» перечисление процентов»? Свое уточнение Вы можете прислать на hotline@banksoyuz.ru

Ирина Шевченко
Вопрос:

Здравствуйте. Прошу помочь разобраться с возвратом средств по карте VISA.

постоянный адрес
Ovrirk (Иркутск) 22.01.2014 10:21
Ответ:

Уважаемый клиент,

Ваш вопрос рассмотрен и будет решен Иркутским филиалом.

Ирина Шевченко
Вопрос:

Здравствуйте. Я хочу открыть вклад в Вашем банке в г. Волгограде. Вопрос — после того как срок вклада закончится, я смогу забрать сумму вклада в московском отделении или же это возможно только в том отделении в котором открывался вклад?

И есть ли такая функция в интернет-банке — перевод суммы вклада на свой же текущий счет? Для того чтобы можно было перевести деньги уже с текущего счета — например на свой же текущий счет, но уже открытый в московском отделении вашего банка или же в другой банк.

постоянный адрес
ianton (Волгоград) 07.01.2014 13:33
Ответ:

Уважаемый Клиент!

Провести любые операции по вкладу Вы можете только в том регионе, где он был открыт.

При наличии Интернет Сервис Банка у Вас появится возможность проверять наличие средств на своих счетах и контролировать их перемещение, получать выписки за любой промежуток времени. У Вас будет возможность переводить деньги между своими счетами, а также на счета физических и юридических лиц, открытые в любом другом банке.

Получить дополнительную информацию по условиям обслуживания клиентов Банка СОЮЗ Вы можете по телефонам единой справочной службы 8-800-100-33-22 (бесплатный звонок из любого региона РФ)

Ирина Шевченко
Вопрос:

Здравствуйте!
Я бывший вкладчик БПФ с превышением по сумме возврата. Возможно ли перечисление средств от АСВ на расчетный счет вклада «замороженный %» в дальнейшем, если я открою его в Вашем банке?

постоянный адрес
Руслан478 (Москва) 25.12.2013 15:06
Ответ:

Уважаемый Руслан,

перечисление возможно на текущий счет (баланс 40817), открытый в АКБ «СОЮЗ» (ОАО).

Вклады открываются только при наличии денежных средств на момент их заведения в Программном обеспечении.

Ирина Шевченко
Вопрос:

При заполнение заявления на открытие счёта и предоставление зарплатой карты я указывал чтобы мне предоставили доступ к системе удалённого управления счетами. Заявление заполнял 15 ноября 2013 года. Спустя месяц после открытия счёта при попытке пройти процедуру самостоятельной регистрации клиента появляется ошибка — Не верно указан номер телефона
Всё делал как указано в руководстве по регистрации в системе. При попытке проделать аналогичные действия в другом браузере получил сообщение «номер карты заблокирован для саморегистрации клиента»
1 — Почему номер карты заблокирован, если мне даже не приходило сообщение с логином и паролем?
2 — В течении какого срока разблокируют карту?
3 — Когда заработает интернет-банк?

постоянный адрес
KUsss123 (Самара) 16.12.2013 09:58
Ответ:

проблема решена

Ирина Шевченко
Вопрос:

Добрый день. В 2008 году я оформлял в вашем банке автокредит и в 2011 году его досрочно выплатил. Недавно я запросил свою кредитную историю в НБКИ и увидел там информацию которая не актуальна на данный момент. Почему ваш банк своевременно не передал информацию по полному погашению данного кредита, уже прошло более 2,5 лет? На данный момент там следующая информация — Статус: Активный; Задолженность: 29310 рублей; Последнее обновление 31.03.2011. Прошу разобраться и откорректировать данную информацию.

постоянный адрес
михаилнн (Нижний Новгород) 05.12.2013 13:21
Ответ:

Здравствуйте!

Ответ на Ваш вопрос направлен по электронной почте.

Ирина Шевченко
Вопрос:

в вашем банке у меня был автокредит.25 октября я получила sms сообщение с предложением кредита наличными,ставка 19% годовых.можно ли предватительно онлайн отправить заявку на кредит.

постоянный адрес
аут (Москва) 27.11.2013 18:30
Ответ:

Уважаемый Клиент!

Для клиентов с положительной кредитной историей Банк «Союз» предлагает специальный кредит «Широкие возможности»!

Что бы воспользоваться данным предложением необходимо подать пакет документов в любое отделение Банка «Союз», к сожалению on-line заявки не рассматриваются.

Срок рассмотрения 4 рабочих дня.

Спасибо за проявленный интерес к кредитным продуктам Банка «Союз»!

Ирина Шевченко
Вопрос:

Здравствуйте, имею карту банка СОЮЗ, забыл пинкод (точнее 1 последнюю цифру), непользовался 6мес картой, т. к уволился с работы. На карте осталась небольшая сумма. Знаю что при вводе 3 раза подряд блокируется карта, а если по 1 разу пробывать каждый день-это не относится? Не приведёт к блокировке? Спасибо

постоянный адрес
msk2187 (Москва) 14.11.2013 01:37
Ответ:

Уважаемый Клиент!

Денежные средства, оставшиеся на карте, Вы можете снять в любом отделении Банка «Союз» при предъявлении паспорта.

При вводе неверного ПИН кода (3 раза) карта автоматически блокируется на сутки (24 часа), после чего становится снова активной.

Ирина Шевченко
Вопрос:

Подскажите пожалуйста, какой срок расмотрения заявления о несогласии с транзакцией?

постоянный адрес
фттф587 (Москва) 07.11.2013 10:33
Ответ:

30 календарных дней (60 — для трансграничных операций) с даты получения претензии

Ирина Шевченко
Вопрос:

Добрый день, Ирина!
Подскажите пожалуйста с кем можно переговорить по вопросу развития и дальнейшего улучшения имиджа Вашего Банка среди клиентов.

Более подробно в разделе «Информация для Банка»

постоянный адрес
skipriyan (Москва) 22.10.2013 17:30
Ответ:

Здравствуйте!

Письмо направлено в сответствующее подразделение.

В случае заинтересованности с Вами свяжутся.

Ирина Шевченко
Вопрос:

В 2007 году мной был взят автокредит в г. Краснодаре, в процессе погашения в силу возникших обстоятельств пришлось общаться со службой поддержки, и был получен одобрительный ответ на вопрос «могу ли я временно снизить сумму выплаты по займу?» в последствии это я компенсировала более крупными платежами. Когда подошел срок окончания кредита, я начала звонить в банк с целью узнать состояние моего счёта, мне озвучили задолженность которую я погасила но решив перепроверить позвонила ещё на что получила не внятный ответ с в двое большей суммой. Мой третий звонок увенчался более скромной суммой и твёрдой уверенностью того что оператор сумму называет с потолка. Мной 10.09.2013г был оставлено первое сообщение в горячей линии. Оператор перезвонил мне в течении получаса но он не ответил внятно на мои вопросы, также он заявил что банк не отвечает на электронную почту и не отсылает ни какой информации по почте. Что в первую очередь противоречит кредитному договору.
Мной было отправлено письмо с уведомлением в Краснодарский филиал на имя Чиркова В. Ф. которое они получили 01.10.2013г ответа не получено по сей день хоть все сроки на ответ вышли.
Также 18.10.2013 г. было оставлено второе сообщение в горячей линии поддержки но уже безрезультатно даже не позвонили. Работа банка отвратительна, схема работы персонала мошенническая и судя по прочитанным отзывам мне надо нанимать адвоката и подавать на банк в суд.

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elena997 (Станица Брюховецкая Краснодарского края) 22.10.2013 14:06
Ответ:

Погашение задолженности по договору производилось с нарушением условий кредитного договора, о чем сотрудники Банка неоднократно сообщали Вам. Ответ на полученное письмо будет предоставлен Отделом по работе с проблемными активами Краснодарского филиала.

Ирина Шевченко
Вопрос:

подскажите немагу нигде найти,сколько взымается комиссии за снятие дненежных средств картой союз банк в банкоматх сбербанка?

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xihnik (Балахна) 10.09.2013 19:05
Ответ:

Тарифы Вы можете посмотреть на сайте Банка по ссылке http://www.banksoyuz.ru/ru/tarifs.html Тарифы АКБ СОЮЗ (ОАО) по банковским картам

Ирина Шевченко
Вопрос:

Муж отправил претензию в ваш банк по форме банка 16 августа. До сих пор нет на нее ответа!Сколько ждать рассмотрения претензии?

постоянный адрес
arazinkina (Москва) 07.09.2013 14:37
Ответ:

Уважаемые клиенты,

Банком проводится служебное расследование, в ближайшее время в Ваш адрес будет направлен официальный ответ.

Ирина Шевченко
Вопрос:

хочу получить кредитную карту в день обращения т. е. завтра 31 июля…справка о доходах и копия трудовой есть…

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elkin-68 (Пермь2) 30.07.2013 08:56
Ответ:

Анатолий, в ближайшее время с Вами свяжется менеджер ДО «Пермский»

Ирина Шевченко

Горячая линия с 26.03.2008 просмотрена 488 544 раза