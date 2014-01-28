На ваши вопросы отвечают эксперты Банка «Союз»

Качество обслуживания клиентов является одним из приоритетных направлений в работе Банка «СОЮЗ».

Раздел «Горячая линия» предоставляет Вам возможность высказать свое мнение о работе Банка, о качестве предоставляемого сервиса и о продуктах и услугах Банка. Также в данном разделе Вы всегда можете задать интересующий Вас вопрос о продуктах и услугах Банка «СОЮЗ». Ваш вопрос или отзыв будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

Обращаем Ваше внимание, что для решения конфликтных ситуаций, связанных с банковским обслуживанием может потребоваться идентификация и уточнение Ваших персональных данных. В целях безопасности и сохранности Ваших персональных данных просим Вас направлять более подробную информацию по защищенным каналам обратной связи для клиентов.

Обращение Вы всегда можете разместить на официальном сайте Банка, для этого необходимо перейти по следующей ссылке: http://www.banksoyuz.ru/ru/hotline/. Также возможно направить сообщение по следующим каналам:

— на электронный адрес hotline@banksoyuz.ru;

— оставить сообщение через сотрудника Единой справочной службы по бесплатному телефону 8-800-100-33-22 ;

— написать официальный запрос по форме банка в любом удобном для Вас офисе;

— направить письменный запрос по Почте России по адресу: 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1.

Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к Банку «Союз», будут удаляться.