На ваши вопросы отвечают эксперты Банка "Ренессанс Кредит"

Вопрос:

Добрый день. У меня есть кредитная карта вашего банка, номер договора 41750913222. 24.09.19 года мне поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности Сбербанка и попросили уточнить, переводил ли я деньги в Ростов-на-Дону. Я сказал, что перевод не осуществлял. Затем мне задали вопрос, есть ли у меня карты в других банках, я ответил, что есть в Ренессансе. Меня перевели якобы на службу безопасности Ренессанса, где мне сообщили, что с моей карты пытаются перевести деньги. Сотрудник огласил последние 4 цифры номера карты, после этого попросил номер. Следом он начал рассказывать для чего это нужно, как в целом работает служба безопасности. В итоге разговор длился около 30 минут. За это время взломали личный кабинет Ренессанса и перевели на карту другого банка 14900 рублей. После этого я позвонил на горячую линию, заблокировал карту и интернет банк. Так же я обратился в отделение банка в Пензе на ул. Славы, где написал заявление об опровержении операции. Мне сказали, что срок обработки 5 рабочих дней и в результате со мной свяжется специалист. На следующий день я также написал заявление в полицию, где его приняли и сказали, чтобы я дождался ответа от банка и проинформировал из о решении. В итоге ответ от банка пришёл только 1.02.19 года, со мной связался сотрудник и сказал: «Это смс-мошенничество, обратитесь в полицию». Я ожидал более содержательного ответа, что банк проведёт какую-то проверку по факту перевода, а в итоге служба безопасности банка не проявила никакой инициативы и все перевела на сотрудников полиции, даже не дав никакого письменного ответа. Прошу принять это к сведению и все же провести проверку внутри банкам вернуть деньги, а так же проценты, которые я вынужден выплачивать на эту сумму. В противном случае я буду вынужден обратится в прокуратуру. постоянный адрес 09.02.2019 10:19 afonin_2013 (Пенза)09.02.2019 10:19