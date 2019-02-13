На ваши вопросы отвечают эксперты Банка "Ренессанс Кредит"

|Вопрос:
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Банк ренессанс выбыл кредит на 57 месяцев,спасибо. Предупредил,что при закрытие кредита могу обратиться в по СК благосостояние письменно и с предоставлением необходимых справок,для возвращения части страховой суммы. Менеджеры банка не упомянули,что для этого нужно было написать заявление на расторжение договора в течение 14 дней со страховой компанией. Через 2 месяца кредит закрываю,отправлю справки в страховую компанию и получаю лаконичный отказ в виде фиги. Спабо банку,что сотрудничает с такими страхователями,которые живут и работают ещё в 90 х. Годах. Вопрос с награбленным таким образом делятся с банком,или им не хватает. Постараюсь рассказать про это своим друзьям и т.д. хороший у вас партнёр.
|Вопрос:
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Здраствуйте,Я Максимов О.В. в КБ "Ренессанс Кредит" Договор 1) №47015808841 от 31.12.10,2)№11750041529 от 30.11.13. Незаконные действия Банка и Коллекторов 03.02.19 в 09:44 мне пришло сообщение от КБ"Ренессанс Кредит"(далее Банк) ,что мой договор 47015808841 от 31.12.10 передан в работу ООО "Национальная Служба Взыскания" далее ООО"НСВ" тел. 88002343057 , на указанном номере телефона Банка в сообщении 88002001042 идет постоянный сброс моего звонка или отвечает автоответчик, тем самым оставляя меня от необходимой информации. Я неоднократно писал заявления Банку об отказе,удалении, запрете на передачу, использование, обработку и хранение моих персональных данных, на что Банк не обращал внимание продолжал противоправные действия с моими персональными данными, согласно ответа мне письмом Руководителя Правового управления от ООО "НСВ" В.Ю. Тюрин Исх.№10008 от 16 октября 2014 года, данная организация или как там ее... получило требование об удалении всех данных относительно меня из своих информационных систем персональных данных, удалило и в дальнейшем не каких действий на взыскание задолженности в отношении меня осуществлять не будет. Обращаю внимание,что 07.02,19 мне,моему работодателю и родственникам и знакомым по нескольку десятков раз ежедневно поступают звонки от ООО"НСВ" на телефоны, компрометируя меня , при этом требовательным хамским тоном рассказывают об моей необоснованной задолженности в КБ "Ренессанс Кредит. Прошу Вас прекратить все возможные работы с моими персональными данными, данными моего работодателя,родственников и близких мне людей,обо всех вопросах касающихся меня сообщать в переписке со мной посредством почтовых отправлений с уведомлением о вручении. В письменной форме указать, о всех фактах передачи моих персональных данных третьим лицам, с обоснованием сделанного. в случае не предоставлении информации предупреждаю об уголовной ответственности,предусмотренной ст.140 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
|Вопрос:
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Здраствуйте я Максимов О.В., 31.12.10 Банк со мной заключил договор предоставления и обслуживание Расчетных карт 47015808841,на основании чего был открыт банковский счет 408178.........08841. По договору зачислены денежные средства Банка 26000 рублей,согласно выписки банка от 21.01.15, на 08.02.19 согласно выписки Банка взятой в Кредитно Кассовом Офисе Белгород КБ Ренессанс Кредит сумма полной задолженности Заемщика перед Банком составляет 235687,90 рублей. Прошу Вас предоставить информацию о том есть ли сейчас активная не заблокированная по операциям Расчетная карта, которую вы якобы обслуживаете, доступный лимит по карте, формулу расчета задолженности 235687,90 рублей согласно законодательству России и в понятной для обывателя форме, сумму уплаченных мной денежных средств на данный банковский счет за весь период со дня открытия счета. За получение информации указанной здесь, в офисе Белгород мне предложили взять платную справку об дополнительной информации за 550 рублей, прошу оставить не без внимание это, и напоминаю о последствиях об не предоставлении информации.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Добрый день!
В настоящее время выпуск дебетовых карт с тарифным планом ТП 202 не осуществляется.
С 04.02.2019 года банк начал выпускать новые дебетовые карты с тарифным планом ТП 206. Проценты также начисляются на минимальную сумму остатка — от 0 до 499 999,99 рублей — 7,25%, свыше этой суммы — 6%. При этом условия по уже оформленным дебетовым картам с тарифным планом ТП 202 остались без изменений.
Ознакомиться подробнее с тарифным планом новой дебетовой карты Вы можете на сайте банка.
С Уважением,
Ренессанс Кредит.
|Вопрос:
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Читаете ли вы вопросы и претензии людей, прежде чем писать ответы?
|Ответ:
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Добрый день!
Понимаю Ваши эмоции, вызванные сложившейся ситуацией.
Как и сообщали Вам ранее в рамках отзыва, оставленного в разделе «Народный рейтинг», нами было принято Ваше обращение в работу и проведена внутренняя проверка, по результатам которой произведено отключение указанных номеров телефонов от звонков рекламного характера. Подобное информирование более не будет осуществляться.
Просим еще раз принять наши искренние извинения за беспокойство.
С Уважением,
|Вопрос:
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ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ НЕ МОГУ ЗАЙТИ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ! 7 ЯНВАРЯ ПЫТАЛСЯ 3 СУТОК, ПОЛУЧИЛОСЬ ТОЛЬКО 10 ЯНВАРЯ, С 11 ЯНВАРЯ ПО 11 ФЕВРАЛЯ ВСЁ БЕЗ УСПЕХА, ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ, ВТБ, ПОМСВЯЗЬБАНК ВХОД В КАБИНЕТ ПРЕКРАСНЫЙ.! НА ПОРТАЛЕ БАНКИ RU -СОТНИ ОБРАЩЕНИЙ О ПЛОХОЙ РАБОТЕ ЛИЧНЫХ КАБИНЕТОВ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
|Вопрос:
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здравствуйте! оформляю заявку на кредит. система просит телефон городской, у меня его нет. что делать? все банки просят городской телефон, а у меня его нет, так и сижу не кредитованный
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Добрый день. Являюсь клиентом банка, имеется кредитная карта, по которой в интернет-банке 06.02.2019 в 9.30 мной была произведена транзакция оплаты услуг мобильной связи. На балансе карты была сумма 141.56 р, а также были накоплены баллы по программе Лояльность в количестве 323 балла. Для оплаты услуг мобильной связи я использовала накопленные баллы, в конвертации 2 балла=1 рубль. Оплатила 160 рублей. Мне пришла смс «На Ваш счет начислено 160.00 р. за счет бонусов за покупки в Оплата услуг…» В интернет-банке отразилась информация «Зачисление денежных средств на счет по карте по программе Лояльности. Оплата услуг: Сотовая связь (МТС);По курсу 1 рубль =2 балл.». Казалось бы, куда понятнее: дважды по-русски написано «денежные средства начислены». Но в 10.50 пришла смс " По договору … образовалась техническая задолженность −18.44». Т. е. деньги с моего счета списали, о зачислении денежных средств сообщили дважды, но не зачислили. В результате моя кредитная карта заблокирована с формулировкой «не оплачена вовремя»! Я тут же позвонила в КЦ банка. Мне ответили, что зачисление денежных средств по программе Лояльность происходит в течение 3 дней, а на вопрос «А зачем тогда банк сообщает мне о якобы зачисленных денежных средствах в интернет-банке и смс?» никто внятно ответить не смог. Зарегистрировали мое обращение и разбирают его до сих пор. Прошло уже 5 дней, карта заблокирована, я уверена, что банк еще и отразит это в моей кредитной истории, что негативно отразится на моих планах о снижении процентной ставки по договору кредитования (предложение банка). Вопрос: с моей стороны были выполнены все условия пользования кредитной картой. Прошли все, озвученные сотрудниками банка, сроки зачисления денежных средств за счет бонусов. Вопрос по обращению не решается никак. Зачем банк дезинформирует клиента по вопросам зачисления денежных средств и блокирует карту по надуманным поводам? Я ничего не нарушила. Что значит «не оплачена вовремя», когда карта была оплачена вовремя? Почему в смс данная задолженность обозначена как техническая, а интернет-банке как не оплаченная вовремя, почему такие разноречивые объяснения? Когда будет решен вопрос с зачислением денежных средств по программе Лояльность и карта будет разблокирована? Найдет ли эта техническая ошибка банка отражение в моей кредитной истории? Почему и баллы списаны и деньги не поступили?
|Ответ:
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Добрый день!
Знаем, что сотрудник банка с Вами связался и предоставил необходимые комментарии.
В дополнении хочу отметить, что накопленные бонусы, действительно, можно потратить при оплате мобильной связи и коммунальных услуг в интернет/мобильном банке. Отметим, что такая возможность есть только у клиентов, у которых к моменту совершения операции на счете имеются денежные средства в размере, равном (или большем) сумме конвертируемых бонусов в денежном эквиваленте, которыми оплачиваются услуги мобильной связи или ЖКХ.
|Вопрос:
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Я являюсь клиентом банка.В связи с этим,по моему запросу,7 февраля был одобрен кредит на 500 000руб.Я пришла его получить в ближайшее ко мне отделение на ул Профсоюзной дом 13/12.
|Вопрос:
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Здравствуйте! я являюсь клиентом вашего банка…платила исправно…и вдруг мне сообщает сотрудник банка,что у меня арестован счет и я не могу погашать кредит дальше…я обратилась к приставам,они мне выдала документ,что арест ни на какие мои счета не накладывали…я обратилась в банк с просьбой,чтоб мне прислали официальное письмо кто арестовал мой счет,но мне отказали…в итоге я хочу платить и не могу…что делать?
|Ответ:
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Добрый день.
Действительно, в случае поступления в банк информации от Службы судебных приставов о блокировке счета на определенную сумму, на счет будут установлены ограничения по совершению операций.
Арест денежных средств или приостановление операций по счету может быть снят органом, применившим обеспечительную меру, или решением суда.
Для инициирования проверки просим направить личным сообщением Ваши персональные данные (ФИО, дату рождения, номер договора).
Получив необходимые сведения, мы проверим информацию и предоставим подробные комментарии.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
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Добрый день. У меня есть кредитная карта вашего банка, номер договора 41750913222. 24.09.19 года мне поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности Сбербанка и попросили уточнить, переводил ли я деньги в Ростов-на-Дону. Я сказал, что перевод не осуществлял. Затем мне задали вопрос, есть ли у меня карты в других банках, я ответил, что есть в Ренессансе. Меня перевели якобы на службу безопасности Ренессанса, где мне сообщили, что с моей карты пытаются перевести деньги. Сотрудник огласил последние 4 цифры номера карты, после этого попросил номер. Следом он начал рассказывать для чего это нужно, как в целом работает служба безопасности. В итоге разговор длился около 30 минут. За это время взломали личный кабинет Ренессанса и перевели на карту другого банка 14900 рублей. После этого я позвонил на горячую линию, заблокировал карту и интернет банк. Так же я обратился в отделение банка в Пензе на ул. Славы, где написал заявление об опровержении операции. Мне сказали, что срок обработки 5 рабочих дней и в результате со мной свяжется специалист. На следующий день я также написал заявление в полицию, где его приняли и сказали, чтобы я дождался ответа от банка и проинформировал из о решении. В итоге ответ от банка пришёл только 1.02.19 года, со мной связался сотрудник и сказал: «Это смс-мошенничество, обратитесь в полицию». Я ожидал более содержательного ответа, что банк проведёт какую-то проверку по факту перевода, а в итоге служба безопасности банка не проявила никакой инициативы и все перевела на сотрудников полиции, даже не дав никакого письменного ответа. Прошу принять это к сведению и все же провести проверку внутри банкам вернуть деньги, а так же проценты, которые я вынужден выплачивать на эту сумму. В противном случае я буду вынужден обратится в прокуратуру.
|Вопрос:
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Здравствуйте.являясь клиенткой вашего банка вышла в просрочку по кредитной карте.в декабре 2018 я отделении вашего банка я оставила заявление на отзыв согласия на взаимодействие с третьими лицами при взыскании моей просроченной задолженности.в заявлении я указала «требую прекратить звонки,смс на все ИЗВЕСТНЫЕ НОМЕРА ПО МОЕМУ ДОГОВОРУ!!!«мне сотрудник ответила,что я должна была перечислить номера конкретно,которые я указывала.так как я договор заключала в 2012 году,то я естественно не помню какие номера указывала.я попросила озвучить номера,которые указывала при заключении договора,сотрудница ответила что «по политике банка,в целях МОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ваш банк не может мне предоставить данную информацию.вчера мне сказали что по номерам людей,с которыми я уже не общаюсь происходят звонки от имени вашего банка с требованием передать мне информацию об имеющейся задолженности перед вашей организацией(что уже является нарушением о неразглашении банковской тайны).так же озвучивается ложная информация о том,что я не выхожу на связь(якобы пропала).требую предоставить ответ по данному факту в письменной форме на адрес электронной почты. При отсутствии данного ответа или при отсутствии реакции вашего банка в течении недели..я вынуждена подать жалобу в роскомнадзор..роспотребнадзор и ФССП для привлечения вашего банка по ст. 14.57 КоАП РФ
|Ответ:
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Добрый день!
В соответствии с Общими условиями заключение договора означает согласие клиента на обработку его персональных данных. Клиент выражает свое безусловное согласие на обработку банком персональных данных клиента, содержащихся в договоре, анкете и в любых иных документах, предоставленных банку, в том числе это касается и контактных номеров телефонов, которые были указаны Вами при заключении договора. Действительно, для удаления/изменения контактных номеров телефонов клиенту необходимо обратиться в банк с заявлением, в котором ему необходимо указать, какие именно номера телефонов необходимо удалить/изменить.
Знаю, что Вы уже оставили обращение в разделе «Народный рейтинг». По Вашему отзыву уже проводится проверка. Мы обязательно предоставим Вам подробный ответ на указанный Вами адрес электронной почты, а также в рамках «Народного рейтинга», как только проанализируем все детали сложившейся ситуации.
С Уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте Николай. Сегодня в рассылке пришла новость ««Ренессанс Кредит» предложил обновленные дебетовые карты». На banki.ru размещена информация, что теперь бесплатное обслуживание дебетовой карты при сумме покупок от 5т.р. в месяц (ранее при среднемесячном остатке на счету карты от 30т.р.). И процент на остаток 7,25% до 499999р тоже при сумме покупок от 5т.р.(ранее условия по сумме покупок не было). Эти новые условия действуют для новых карт или и карты, выпущенные ранее тоже распространяются? Прошу пояснить ситуацию.
|Ответ:
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Добрый день.
За выпуск карты ТП 206 взимается комиссия в размере 99 рублей. Комиссия за обслуживание карты составляет 99 рублей ежемесячно, не взимается она, если в течение календарного месяца осуществить операции с использованием карты в предприятиях торговли или сервиса на сумму не менее 5 000 рублей.
Отмечу, что новая дебетовая карта с ТП 206 не участвует в бонусной программе «Простые радости», при этом по ней предусмотрен Cash-back 1% от суммы каждой операции по приобретению товаров и оплате услуг. Ознакомиться подробнее с тарифным планом новой дебетовой карты Вы можете на сайте банка.
|Вопрос:
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Доброе время суток.
|Ответ:
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Добрый день!
На сегодняшний день наши дебетовые карты выдаются с единым тарифным планом ТП 206. Ознакомиться с требованиями для получения карты, а также с тарифным планом Вы можете на сайте банка. Если у Вас уже есть оформленная карта, то ее тарифный план Вы можете посмотреть в договоре. Также Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов и уточнить интересующую информацию о тарифном плане.
В случае внесения изменений в Тарифы банка актуальная информация всегда публикуется на сайте.
Надеюсь, предоставленной информации оказалось достаточно. При возникновении новых вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
|Вопрос:
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Добрый вечер! Обратилась 23.01.2019 в 22:10 с претензией, но не просто оставили без внимания и ответа.
|Ответ:
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Добрый день.
Приносим извинения за срок рассмотрения отзыва. Нам потребовалось дополнительное время для проведения тщательного расследования.
С результатами проверки Вы сможете ознакомиться в рамках первичного обращения.
Отметим, что банк не настаивает на оформлении дополнительных программ, более того, их подключение или отказ не влияет на решение банка в выдаче кредита.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
Горячая линия с 08.04.2008 просмотрена 5 201 914 раз