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Промсвязьбанк: Горячая линия

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На ваши вопросы отвечают эксперты Промсвязьбанка

Маржана Адамова
Маржана Адамова
руководитель группы по работе с VIP клиентами
информация об эксперте
Дмитрий Двойнев
Дмитрий Двойнев
главный специалист отдела по работе с отзывами
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все кредитные карты 81 разное 44 потребительские кредиты 43 вклады 15 интернет-банк 14 ИП и юр. лица 11 ипотека 8 о банке 4
Вопрос:

Добрый день,ситуация следующая: я имел счет в вашем банке,дебетовую пластиковую карту,в общем то открывал ее для своей работы.
Выбрал ваш банк,так как у вас есть опция,а именно это создание неограниченного количества счетов,которые в онлайне привзяываются к одной карте.
Для специфика моей работы именно это и подходит,так как работа заключается в продажах клиентам товара.Перед приходом а банк,я уточнил у оператора
какое количество счетов я могу делать? 10-20-30 может лимит в месяц,неделю есть? Мне ответили что создавать можно скоько угодно счетов,это ваше право.
Оформив именную карту я стал работать,решил в один из дней снять сумму,что была на карте в отделении банка,снял без проблем сумму которую нужно было,
что бы далее продолжить работу.Но на следующий день,зайдя в онлайн банк обнаружил,что моя карта заблокирована и что банк просит меня обратится в отделение.
В отделении я узнал,что мой счет закрыт,карту при мне разрезали,поставили в черный список банка,заявив,что я теперь занесен в ерный список всех банков России.
На вопрос,а в чем сосбтвенно проблема? Оператор за стойкой сказала,что у меня создано очень много счетов(но лимита же нет?)и что это противоречит внутреннему
своду правил по пункту 15.Что это такое? Объясните пожалуйста…Так же оставшуюся сумму на карте я могу получить только через 45 дней в отделении банка.
Я не понимаю что вообще происходит и самое интересное,что сегодня пришла смс из банка о том,что банк удерживает с меня сумму в 22 000 на возмещение трат
по моему делу в суде! Почему закрыли счет? Что я нарушил? какой 15 пункт? Что за суд? Объясните что происходит???

постоянный адрес
molot235 (Санкт-Петербург) 30.07.2015 04:07
Ответ:

Уважаемый Сергей! 

Проверю всю информацию по Вашему обращению, и дополнительно Вас проинформирую.

С уважением, ПАО Промсвязьбанк.

 

 

Маржана Адамова
Вопрос:
Добрый день!
Обращался по телефону, но обещанного ответа так и не дождался. Скажите, ПСБ считает, что я дал мой номер телефона для того, чтобы читать рекламу? Или в очередной раз объяснять девочке из колл-центра, что мне не нужна кредитная карта? Я считаю, что мой номер телефона предназначен совсем для другого. Хотелось бы придти к взаимопониманию.
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fagot48 (Подольск) 29.07.2015 17:35
Вопрос:
Не могу зайти в интернет кабинет, нужен номер телефона на который приходит смс, но он уже не активен. Что делать?
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inisska (Москва) 28.07.2015 16:50
Вопрос:
Добрый день, я являюсь клиентом Промсвязьбанка более 3-х лет, в 2013 году оформил Суперкарту, с лимитом на 100 тысяч рублей. Через год пришло предложение банка об увеличении лимита до 150 тысяч и я согласился. В январе 2015 года, в отделении банка я написал заявление об уменьшении лимита карты до 50 тысяч, что и было выполнено. В июне 2015 года, я обратился в другой банк с заявлением на оформление потребительского кредита, и с удивлением узнал, что у меня в базе данных НБКИ числятся обе эти карты, одна с лимитом в 150 тысяч, другая с лимитом 50 тысяч. Обращался в отделение банка, мне предложили написать претензию для рассмотрении моего вопроса, прошел месяц ответа так и нет. Прошу внести изменения в базу данных НБКИ, а именно удалить задвоенную карту лимитом в 150 тысяч.
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toto2006_06 (Казань) 28.07.2015 15:57
Вопрос:
Здравствуйте я являюсь держателем заработной карты Промсвязьбанка. Я хочу взять ипотечный кредит на покупку дома 1400000 руб. Скажите пожалуйста что мне для этого нужно, какие справки нужны с места работы? И в какой ближайший банк можно обратиться? И вообще это реально получить у вас кредит? Спасибо.
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7145 (Гигант Сальский р-н Ростовская обл) 28.07.2015 15:20
Вопрос:
Удачного дня , в наше не легкое время !
постоянный адрес
arturtmb1971 (Тамбов) 27.07.2015 15:40
Вопрос:

БАНК СТАЛ ПЛОХИМ.РАНЬШЕ ВСЕ БЫЛО ХОРОШО.ЖИВУ В МОСКВЕ РАНЬШЕ У МЕТРО БЫЛ БАНКОМАТ С ПРИЕМОМ НАЛИЧНЫХ А СЕЙЧАС НЕТ!ВЕРНИТЕ БАНКОМАТ НА МЕТРО ЯСЕНЕВО!МНЕ НЕ УДОБНО ЕЗДИТЬ НА БЕЛЯЕВО!ИЛИ ДЛЯ ВАС ПРОСЬБА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА НЕ ЗНАЧИТ?ПРИДЕТСЯ УЙТИ ОТ ВАС.ИЛИ ВЕРНИТЕ БАНКОМАТ!

постоянный адрес
titan222 (МОСКВА) 25.07.2015 18:45
Ответ:

Здравствуйте!

Александр, сожалеем, что доставили Вам неудобства. 

Я направила коллегам ифнормацию, чтобы уточнили возможность установки банкомата на прием наличных у станции метро Ясенево. При успешном решении обязательно Вас уведомлю письмом на личную почту.

Для нас Важно мнение каждого клиента.

С уважением, 
ПАО Промсвязьбанк 

Маржана Адамова
Вопрос:

Здравствуйте,дадут ли мне кредит на сумму 450000 руб если я являюсь держателем зарплатной карты вашего банка.но в данный момент в кредитном отпуске

постоянный адрес
Инна Венедиктова (Рязань) 24.07.2015 12:54
Ответ:

Здравствуйте, Инна!

Рада Вам помочь в данном вопросе. Вы можете оставить заявку на кредитную карту по специальным условиям для наших зарплатных клиентов. Важно, что процентная ставка для Вас, при положительном решении будет ниже, чем мы предлагаем для розничных клиентов.

Более подробную информацию, Вы можете просмотреть и оставить заяву по следующей ссылке: http://www.psbank.ru/Personal/Everyday/Cards/SuperCard.

С уважением, 
ПАО Промсвязьбанк 

Маржана Адамова
Вопрос:

Когда наконец будет принято решение по вопросу о реструктуризации или кредитных каникулах по моему договору и карте?

постоянный адрес
Оксана Грикене (Москва) 23.07.2015 22:58
Ответ:

Здравствуйте, Оксана!

Приносим извинение за ожидание.

Ответ на Ваше обращение Вам предоставлен 28.07.2015

С уважением, 
ПАО Промсвязьбанк 

 

Маржана Адамова
Вопрос:

Добрый день!

Сегодня, при попытке обратиться к банкомату за выдачей денежных средств, столкнулись с проблемой. На экране устройства отображалась печальная надпись, что банкомат не обслуживает/выдача ДС невозможна. Когда можно ожидать исправления ситуации? (Адрес указан в доп. инф-и).

Спасибо.

постоянный адрес
maryanama (Москва) 21.07.2015 09:50
Ответ:

Здравствуйте!

Марьяна, спасибо за информацию о неработоспособности банкомата. 

На данное время банкомат работоспособен, операции проходят успешно.

Приносим свои извинения, что доставили недобства.

С уважением, 
ПАО Промсвязьбанк 

Маржана Адамова
Вопрос:

Скажите пожалуйста, служба безопасности банка учитывает сообщения граждан о наличии в Вашем банке счетов интернет-мошенников и какую дополнительную информацию можно сообщить?

постоянный адрес
mixail32 (Мурманск) 21.07.2015 02:18
Ответ:

Хорошего дня!

Михаил, спасибо Вам за предоставленную информацию. Мы проверим данные, которые Вы указали в письме и обязательно с Вами свяжемся, если нужны будут дополнительные данные.

С уважением, 
ПАО Промсвязьбанк 

Маржана Адамова
Вопрос:

Здравствуйте. Являюсь вашим клиентом более года. Успешно пользовалась вашей кредитной картой без просрочек. Мне предложили сделать небольшие вложения друзья, денег на руках отложенных не было. Помог ваш банк на сумму 300000руб. Все было успешно. Через почти пол года банк делает предложение сам на получение кредита в 6300000 под 25.9%. Я не долго думая, решила взять и эти деньги тоже вложить. Через 3 месяца, а именно март 2015 г., компания по вкладам не справляется с выплатами процентов(может слышали КПК«РОСТ»). на сегодняшний день компания под следствием, но на их счетах уже выведены миллионы. Судится я, конечно, попробую, но шанс вернуть деньги равен почти нулю. Последние месяцы мне тяжело даются оплаты по кредиту, они составляют 30 тыс. в месяц. Фирма, где я работаю, приостановила деятельность уже как пол года, сижу без зарплаты(так как фирма мужа, а я там ген. директор). Я не хочу портить отношения, но понимаю, что платить будет совсем нечем. Возможны ведь какие-то решения проблемы. Может я могу предоставить вам документы, что без.зарплаты и договоры свои о вложенных деньгах. Может можно мне как то выплачивать основной долг без %?? Не хотела бы доводить до суда, имущества у меня тоже нет под залог или не выплату. Заранее спасибо за понимание.

постоянный адрес
татьяна даряшина (Санкт-петербург) 20.07.2015 17:29
Ответ:

Здравствуйте!

Татьяна, сожалеем, что произошла подобная ситуация.

Учитывая Ваши вопросы, я сделала запрос коллегам. Уведомлю Вас дополнительно о решении.

С уважением, 
ПАО Промсвязьбанк 

Маржана Адамова
Вопрос:
Здравствуйте! Хочу заказать карту All Inclusive с индивидуальным дизайном. Дизайн одобрили, но хочется, чтобы логотип платежной системы (Mastercard) на лицевой стороне был без белого фона, т.к. скрываются кое-какие детали моего рисунка. На картах стандартного дизайна ведь нет этого фона, и всё ок. По цвету мой рисунок контрастирует с цветом логотипа Mastercard, так что логотип хорошо будет видно и без этого белого фона. В вашем колл-центре мне ответили отказом на эту просьбу. Подскажите, банк всё-таки может выполнить это пустяковое пожелание или нет?
постоянный адрес
axis125 (Калининград) 18.07.2015 23:13
Вопрос:

Являюсь клиентом банка. Кредит без поручителей и залога. На данный момент есть трудности с погашением кредита (пишу честно, в отличии от многих). После многочисленных разговоров с операторами отдела задолжностей, Ваши сотрудники начали также звонить и беспокоить работодателя жены, утверждая что я указывал этот номер как домашний (бред, копия анкеты и договора на руках). Жена работает в ************, курируемой ***********. При разговоре Ваш сотрудник ведет себя грубо, нетактично, не соблюдает корпоративный этикет (чем принижает организацию, которую представляет), угрожает (!). При законном и закономерном ответе начинается ежеминутный прозвон. При попытке переключить на сотрудника ССБ — бросают трубку. Каждый раз пытались уточнить ФИО звонящего(ей), и фактический адрес работы для направления корреспонденции сотруднику или его руковолителю — результат грубость и истерия. Кроме этого, номер телефона ********** (который якобы давал Ваш сотрудник) был изъят ******* ** работодателя жены для проверки.

Просьба перестать звонить и удалить номера ********** (**********, **********) из базы обзвона. Все имеющиеся претензии можно урегулировать в соответствии с ГПК РФ, и больше НЕ нарушать в отношении жены следующие законы:

ст.*** УК РФ
ст.*** УК РФ
ст. *** ГК РФ
ФЗ *** «* ************ ******«
ч.* ст.*** УК РФ
ФЗ »* ****** * ********** ************" N***-*
ст. *** УК РФ
ст. *** УК РФ

на данный момент есть выписка от оператора телефонй связи о времени/дате и количестве звонков. Надеюсь, что жалобы на данном ресурсе будет достаточно, чтобы не привлекать ЦБ и т. д. Если я в чем-то ошибаюсь, приношу извинения и прошу пояснить. Спасибо за понимание.

постоянный адрес
Azatina (Москва) 16.07.2015 16:26
Ответ:

Хорошего дня! 

Спасибо за обращение.

Исключили номера, которые Вы указали в комментариях к письму, из базы обзвона.

Для решение Вашего вопроса, можем предложить Вам реструктуризацию и отмену штрафов. Для этого необходимо оплатить просроченную задолженность.

Надеемся Ваши вопросы будут решены в скором времени.

С уважением, 
ПАО Промсвязьбанк 

Маржана Адамова
Вопрос:

Здравствуйте, я хочу у вас открыть вклад, переведя значительную сумму с другого банка, какой процент я уплачу за перевод к вам с другого банка.?

постоянный адрес
Елкна Коновалова (Москва) 10.07.2015 14:46
Ответ:

Хорошего дня! 

Елена спасибо за интерес, проявленный к продуктам Банка.

Наш Банк не взимает комиссию за зачисление средств. Вам необходимо уточнить в Банке, откуда будет осуществлен перевод о сумме комиссии.

Рады Вас проконсультировать при возникновении вопросов.

С уважением, 
ПАО Промсвязьбанк

Маржана Адамова

Горячая линия с 30.07.2013 просмотрена 1 061 657 раз