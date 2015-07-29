На ваши вопросы отвечают эксперты Промсвязьбанка

Добрый день,ситуация следующая: я имел счет в вашем банке,дебетовую пластиковую карту,в общем то открывал ее для своей работы.

Выбрал ваш банк,так как у вас есть опция,а именно это создание неограниченного количества счетов,которые в онлайне привзяываются к одной карте.

Для специфика моей работы именно это и подходит,так как работа заключается в продажах клиентам товара.Перед приходом а банк,я уточнил у оператора

какое количество счетов я могу делать? 10-20-30 может лимит в месяц,неделю есть? Мне ответили что создавать можно скоько угодно счетов,это ваше право.

Оформив именную карту я стал работать,решил в один из дней снять сумму,что была на карте в отделении банка,снял без проблем сумму которую нужно было,

что бы далее продолжить работу.Но на следующий день,зайдя в онлайн банк обнаружил,что моя карта заблокирована и что банк просит меня обратится в отделение.

В отделении я узнал,что мой счет закрыт,карту при мне разрезали,поставили в черный список банка,заявив,что я теперь занесен в ерный список всех банков России.

На вопрос,а в чем сосбтвенно проблема? Оператор за стойкой сказала,что у меня создано очень много счетов(но лимита же нет?)и что это противоречит внутреннему

своду правил по пункту 15.Что это такое? Объясните пожалуйста…Так же оставшуюся сумму на карте я могу получить только через 45 дней в отделении банка.

Я не понимаю что вообще происходит и самое интересное,что сегодня пришла смс из банка о том,что банк удерживает с меня сумму в 22 000 на возмещение трат

по моему делу в суде! Почему закрыли счет? Что я нарушил? какой 15 пункт? Что за суд? Объясните что происходит???