На ваши вопросы отвечает эксперт Московского Индустриального банка

|Вопрос:
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Добрый день Александра! Меня очень обрадовала новость о проекте, внесенном на рассмотрение. Новость о возможности дистанционно открывать банковский счет помещена на http://www.modber.ru/news/distanciono…lnost.html. В статье говорится, что процедура открытия банковского счета для компаний и индивидуальных предпринимателей будет максимально упрощена и оформление должно проводится без проволочек. В новости говорится, что достоверность представленной информации банки будут проверять по базам Единого государственного реестра. Пока это проект, но мне интересн:о даже, если он будет принят с поправками, такой подход существенно сэкономит время клиентов и он невыгоден для банка. А как вы, работники банка рассматриваете и оцениваете этот проект. По-моему, для вас увеличивается объем работы- верификация электронных форм документов, повышается риск мошенничества. Меня интересует конкретный алгоритм действий при дистанционном открытии счетов конкретно в вашем банке, так в перспективе имею соответствующие планы, так живу не в Москве.
|Ответ:
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Добрый день! Благодарю за интересный вопрос и за ожидание ответа. Действительно, действующее законодательство обязывает предпринимателя при открытии расчетного счета предоставлять в кредитную организацию определенный пакет документов на бумаге. Новации заключаются в том, что теперь банк сможет сам получить все документы в электронном виде из базы Единого государственного реестра, при этом отделение банка посещать все-таки придется.
Реализация данной инициативы выгодна Банку: упрощает ведение электронных досье, позволяет тратить минимум времени и денег на копирование/сканирование оригиналов. Это выгодно и клиентам: сократятся расходы на заверение документов у нотариусов, для открытия расчетного счета предприятию достаточно будет оформить в Банке одно заявление.
Московский Индустриальный банк планирует реализовать подобную возможность, однако на текущий момент конечный алгоритм действий клиента еще не сформирован. О возможности дистанционного открытия счета Банк обязательно уведомит всех Клиентов, разместив необходимую информацию на сайте ОАО «МИнБ» www.minbank.ru.
|Вопрос:
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Вечер добрый.Подскажите,пожалуйста,хочу открыть свое дело,может ли ваш банк выдать кредит в размере 3.3 млн. рублей?
|Ответ:
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Добрый день! Благодарю за интерес, проявленный к кредитным продуктам Московского Индустриального банка. Для оформления Заявления-анкеты на предоставление потребительного кредита для юридических лиц, Вам необходимо обратиться в удобное для Вас отделение Банка. Для рассмотрения заявки необходимо предоставить следующий пакет документов:
— разрешение на занятие отдельными видами деятельности (копии лицензий) — в случае необходимости, выписку из ЕГРЮЛ на момент предъявления ходатайства о кредитовании,
— нотариально заверенные копии учредительных документов,
— свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
— свидетельства о постановке на налоговый учет — если в Банке не открыт расчетный счет,
— ксерокопии паспортов руководителя фирмы и главного бухгалтера, имеющих право подписи финансовых документов,
— документ о предоставлении руководителю предприятия соответствующих полномочий для оформления документов, связанных с выдачей кредита (если это предусмотрено уставом предприятия),
— бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату (Баланс предприятия (форма № 1), Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)) с отметкой о ее принятии налоговой инспекцией, с оригинальными подписями уполномоченных лиц и печатью.
Информацию о нахождении офисов и графиков их работы Вы можете уточнить на сайте Банка www.minbank.ru, в разделе «Офисы и банкоматы». Всегда рады видеть Вас среди клиентов ОАО «МИнБ»!
|Вопрос:
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Какая процентная ставка при просрочки кредита, ежемесячная оплата которой составляет 15574 руб, а также ипотечного кредита ежеквартальная сумма которой составляет 302 250 руб.?
|Ответ:
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Добрый день! Благодарю за вопрос. Сообщаю, что размер пени при нарушении срока возврата кредита устанавливается Банком в индивидуальном порядке и зависит от даты заключения кредитного договора. Для ответа на вопрос прошу направить более подробную информацию о Ваших договорах (указанную в п. 1) на адрес электронной почты info@minbank.ru.
|Вопрос:
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Здравствуйте, дело в том, что на мой телефон приходят смс от вашего банка о передвижении денежных средств. У меня нет карты вашего банка. Я уже трижды звонила в банк и просила отключить мой телефон от этой карты, так как это не мое и мне не нужно. Но трижды мне говорили "Да да да", а в итоге ничего не менялось. А сегодня мне пришло уже поздравление с днем рождения на имя Виктор Викторович… Чисто по человечески уже неприятно. Что мне делать в такой ситуации?
|Ответ:
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Добрый день! Благодарю Вас за отзыв. Мы обязательно разберемся в ситуации, однако для этого я прошу Вас предоставить номер телефона, на который приходят СМС-сообщения на электронный адрес Банка info@minbank.ru.
|Вопрос:
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Почему банк не возвращает деньги по вине которого отправили другому получателю,как мне написать притензию
|Ответ:
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Добрый день!
Благодарю за Ваше обращение. Претензию в адрес Московского Индустриального банка Вы можете направить по любому удобному каналу связи — на электронный адрес info@minbank.ru, на сайте Банка www.minbank.ru в разделе «Задать вопрос», обратившись в отделение Банка с соответствующим заявлением, либо позвонить по телефону Информационно-Сервисной службы 8—800—100—74 — 74.
|Вопрос:
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от чего зависит размер процентов по вкладам и может ли создаться ситуация в будущем когда ставка по рублевым вкладам будет составлять −4 процента как в американских и европейских банках
|Ответ:
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Добрый день! Благодарю за интерес, проявленный к продуктам Московского Индустриального банка. Размеры процентных ставок по вкладам определяется целым спектром внешних и внутрибанковских составляющих, таких как экономическая ситуация в стране, общее состояние финансового сектора, ликвидность банковской системы.
ОАО «МИнБ» предлагает одни из самых конкурентоспособных процентных ставок по вкладам. Размер процентной ставки зависит от множества факторов: суммы вклада, срока размещения денежных средств и т. д.
Изменение процентных ставок до показателей европейских стран также зависит от множества количества факторов — от инфляции до стабильности национальной валюты.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Уважаемые сотрудники банка «МИнБ», ответьте мне на вопрос: почему с сайта «Банки.ру» удалили мой отзыв-комментарий по поводу вчерашней ситуации в филиале в г. Калуга (17.07.2014 г.). Я не собираюсь устраивать войну и склоки, т. к. в филиале есть кому это делать, я просто хочу знать ответ на свой вопрос. Спасибо.
|Вопрос:
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Здравствуйте! собираюсь открыть р/с в МИнБ как ИП.
|Ответ:
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Добрый день! Благодарю за обращение. В соответствии с Тарифами Банка, комиссия за перечисление по поручению индивидуального предпринимателя денежных средств для зачисления на счета физических лиц, в т. ч. на транзитные счета кредитных организаций с последующим зачислением на счета/карты физических лиц составляет:
**за исключением переводов на выплату заработной платы, выплат социального характера, по договорам подряда, пособий социальной поддержки (в т. ч. пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком), алиментов, страховых платежей и возмещений
Ждем Вас в любом удобном офисе Московского Индустриального банка. График работы отделений Вы можете посмотреть на сайте Банка www.minbank.ru, в разделе «Офисы и банкоматы».
|Вопрос:
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У меня заканчивается срок действия зарплатной пластиковой карты (золотая). Как продлить срок действия карты и сколько это стоит?
|Ответ:
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Добрый день! Благодарю за вопрос. Для перевыпуска Вашей карты Вам необходимо обратиться в отделение Банка, в котором обслуживается Ваш счет и оформить соответствующее заявление. Сумму платы за перевыпуск карты статуса Gold рекомендую уточнить у Вашего работодателя.
График работы отделения Вы можете утончить на сайте Банка www.minbank.ru, в разделе «Офисы и банкоматы».
|Вопрос:
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Здравствуйте! Я являюсь держателем пластиковой карты выданной отделением Московского индустриального банка в г. Александрове Владимирской обл. более месяца назад при снятии денег банкомат обслуживаемый этим же отделением не выдал денег,хотя со счёта списал. В течении часа я в банке оформил претензию на несогласие с проведённой операцией,которую якобы отправили в центральный офис. По сей день деньги на счёт не возвращены, а в отделении,где я писал претензию отвечают,что нет пока информации,номера за которым зарегистрирован документ мне тоже не сообщают. Скажите,что мне делать в этой ситуации, в чём моя вина,что я второй месяц не могу получить свою зарплату? Ждать чего,пока время возможного обращения истечёт?
|Ответ:
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Добрый день! Благодарю за ожидание ответа. По информации от ответственных сотрудников Ваше заявление принято и направлено в ответственное подразделение в день Вашего обращения. Банком проводится необходимое расследование и в ближайшее время денежные средства будут зачислены на Ваш карточный счет. Приношу извинения за длительное ожидание решения Банка и надеюсь на Ваше понимание. При возникновении дополнительных вопросов всегда буду рада ответить на них по адресу электронной почты info@minbank.ru.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, почему по валютному вкладу «пенсионный накопительный» были начислены проценты меньше, чем указано в договоре?
|Ответ:
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Добрый день!
Благодарю за ожидание ответа. Сообщаю, что проценты по договору банковского вклада были начислены корректно, в соответствии с условиями, действующими на дату пролонгации Вашего договора.
Надеюсь, что в телефонном разговоре со специалистом Банка Вы получили всю интересующую Вас информацию. Если у Вас появятся дополнительные вопросы, я всегда готова ответить на них по адресу электронной почты info@minbank.ru.
|Вопрос:
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Добр.День.Планирует ваш банк открывать филиалы в Крыму.Спасибо
|Ответ:
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Добрый день! Благодарю за Ваш вопрос. Мы на постоянной основе проводим оптимитизацию нашей филиальной сети, при этом вопрос об открытии наших подразделений в Республике Крым находится в стадии разработки. Возможно, что в ближайшее время будет принято решение о целесообразности открытия отделений Московского Индустриального банка в Крыму.
|Вопрос:
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Спасибо за ответ. Но я хотела бы взять кредит наличными и погасить в другом банке. Возможно ли это?
|Ответ:
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Вы можете оформить как и рефинансирование кредита, которое поможет Вам погасить задолженность перед другим Банком, так и оформить потребительский кредит, как отдельный продукт.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Могу ли я получить кредит в вашем банке для закрытия счета в другом банке. Так как в другом банке у меня карточка, я бы хотела закрыть ее, и видя раскладку своего платежа погашать предоставленную сумму. Просрочек у меня нет.
|Ответ:
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Добрый день! Благодарю за Ваше обращение.
Если Вас интересует рефинансирование кредита, то Банк может предложить Вам оформить кредит для полного или частичного погашения кредитов, оформленных в других банках. Кредит предоставляется на условиях программ потребительского кредитования, которые действуют в Банке для участников зарплатных проектов: текущий кредит для участников зарплатных проектов, текущий кредит под залог недвижимости, кредит по депозит. Для оформления Заявления — анкеты на получение кредитной карты необходимо обратиться в ближайшее отделение Банка.
К заемщику предъявляются следующие требования:
∙ гражданство — Россия,
∙ возраст — для женщин от 22 до 60 лет, для мужчин от 22 лет до 65 лет, ∙ трудовой стаж — не менее шести месяцев.
Для оформления текущего кредита потребуются документы:
∙ паспорт гражданина РФ,
∙ военный билет (для мужчин призывного возраста), ∙ справка, подтверждающая доход.
Процентная ставка по кредиту зависит от: срока кредита, с обеспечением или без обеспечения Вы оформляете кредит, есть ли у Вас полис личного страхования, а также положительная кредитная история в ОАО «МИнБ».
Под обеспечением подразумевается поручительство (не менее одного физического лица, в первую очередь, членов семьи, работоспособных и имеющих постоянный источник дохода), либо залог имущества (необремененных объектов недвижимости, транспортных средств).
Подробную информацию о рефинансировании Вы можете уточнить на нашем сайте по адресу: www.minbank.ru в разделе «Частным лицам» — «Кредитование» — «Потребительское кредитование».
Адреса отделений ОАО «МИнБ», режим их работы Вы также сможете узнать на нашем сайте в разделе «Офисы и банкоматы». Мы будем рады видеть Вас в офисах нашего Банка!
|Вопрос:
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Хочу заказать кредитную карту на 70000 руб.
|Ответ:
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Добрый день! Благодарю за интерес, проявленный к кредитным продуктам Банка. Для оформления Заявления — анкеты на получение кредитной карты необходимо обратиться в отделение Банка и представить следующий пакет документов:
— паспорт гражданина РФ;
— справка по форме 2-НДФЛ за последние шесть месяцев работы.
Заявление на оформление кредитной карты рассматривается Банком в течение недели с момента получения Банком всех вышеперечисленных документов.
Для оформления кредитной карты ОАО «МИнБ» предусмотрены определенные требования к заемщику. В их числе:
— гражданство Российской Федерации;
— регистрация по месту жительства не менее двух лет;
— возраст (от 20 лет до 60 лет);
— регулярный доход, подтвержденный документально;
— трудовой стаж на последнем месте работы не менее шести месяцев.
С актуальными тарифами Вы можете самостоятельно ознакомитьсяна сайте Банка www.minbank.ru, в разделе «Частным лицам» — «Тарифы для физических лиц».
Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
Горячая линия с 23.08.2013 просмотрена 55 158 раз