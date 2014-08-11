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Московский Индустриальный банк: Горячая линия

Раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным с продуктами Московского Индустриального банка. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

Вопросы, не относящиеся к Московскому Индустриальному банку, будут удаляться.
информация о банке «Московский Индустриальный Банк»

На ваши вопросы отвечает эксперт Московского Индустриального банка

Дмитрий Добрин
Дмитрий Добрин
вице-президент ОАО «МИнБ»
информация об эксперте
Александра Кирюшина
Александра Кирюшина
начальник отдела мониторинга качества клиентского обслуживания
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

Добрый день Александра! Меня очень обрадовала новость о проекте, внесенном на рассмотрение. Новость о возможности дистанционно открывать банковский счет помещена на http://www.modber.ru/news/distanciono…lnost.html. В статье говорится, что процедура открытия банковского счета для компаний и индивидуальных предпринимателей будет максимально упрощена и оформление должно проводится без проволочек. В новости говорится, что достоверность представленной информации банки будут проверять по базам Единого государственного реестра. Пока это проект, но мне интересн:о даже, если он будет принят с поправками, такой подход существенно сэкономит время клиентов и он невыгоден для банка. А как вы, работники банка рассматриваете и оцениваете этот проект. По-моему, для вас увеличивается объем работы- верификация электронных форм документов, повышается риск мошенничества. Меня интересует конкретный алгоритм действий при дистанционном открытии счетов конкретно в вашем банке, так в перспективе имею соответствующие планы, так живу не в Москве.

постоянный адрес
muqaddas (Москва) 11.08.2014 10:31
Ответ:

Добрый день! Благодарю за интересный вопрос и за ожидание ответа. Действительно, действующее законодательство обязывает предпринимателя при открытии расчетного счета предоставлять в кредитную организацию определенный пакет документов на бумаге. Новации заключаются в том, что теперь банк сможет сам получить все документы в электронном виде из базы Единого государственного реестра, при этом отделение банка посещать все-таки придется.

Реализация данной инициативы выгодна Банку: упрощает ведение электронных досье, позволяет тратить минимум времени и денег на копирование/сканирование оригиналов. Это выгодно и клиентам: сократятся расходы на заверение документов у нотариусов, для открытия расчетного счета предприятию достаточно будет оформить в Банке одно заявление.

Московский Индустриальный банк планирует реализовать подобную возможность, однако на текущий момент конечный алгоритм действий клиента еще не сформирован. О возможности дистанционного открытия счета Банк обязательно уведомит всех Клиентов, разместив необходимую информацию на сайте ОАО «МИнБ» www.minbank.ru.

Александра Кирюшина
Вопрос:

Вечер добрый.Подскажите,пожалуйста,хочу открыть свое дело,может ли ваш банк выдать кредит в размере 3.3 млн. рублей?
Есть фирмы,которые могут поставлять сырье для переработки.Есть компании,которые готовы покупать это переработанное сырье на постоянной основе!Имеются рабочие!Часть кредита,а именно 2 млн. рублей возможна под залог спецтехники.Со всеми компаниями есть договоренность,но пока в устной форме.
Окупаемость бизнеса не более 24 месяцев.
Спасибо.

постоянный адрес
Stas1702 (Киров(проживаю в Москве)) 03.08.2014 00:45
Ответ:

Добрый день! Благодарю за интерес, проявленный к кредитным продуктам Московского Индустриального банка. Для оформления Заявления-анкеты на предоставление потребительного кредита для юридических лиц, Вам необходимо обратиться в удобное для Вас отделение Банка. Для рассмотрения заявки необходимо предоставить следующий пакет документов:

 

— разрешение на занятие отдельными видами деятельности (копии лицензий) — в случае необходимости, выписку из ЕГРЮЛ на момент предъявления ходатайства о кредитовании,

— нотариально заверенные копии учредительных документов,

— свидетельства о государственной регистрации юридического лица,

— свидетельства о постановке на налоговый учет — если в Банке не открыт расчетный счет,

— ксерокопии паспортов руководителя фирмы и главного бухгалтера, имеющих право подписи финансовых документов,

— документ о предоставлении руководителю предприятия соответствующих полномочий для оформления документов, связанных с выдачей кредита (если это предусмотрено уставом предприятия),

— бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату (Баланс предприятия (форма № 1), Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)) с отметкой о ее принятии налоговой инспекцией, с оригинальными подписями уполномоченных лиц и печатью.

 

Информацию о нахождении офисов и графиков их работы Вы можете уточнить на сайте Банка www.minbank.ru, в разделе «Офисы и банкоматы». Всегда рады видеть Вас среди клиентов ОАО «МИнБ»!

 

Александра Кирюшина
Вопрос:

Какая процентная ставка при просрочки кредита, ежемесячная оплата которой составляет 15574 руб, а также ипотечного кредита ежеквартальная сумма которой составляет 302 250 руб.?

постоянный адрес
bela xubulova (Владикавказ) 30.07.2014 10:54
Ответ:

Добрый день! Благодарю за вопрос. Сообщаю, что размер пени при нарушении срока возврата кредита устанавливается Банком в индивидуальном порядке и зависит от даты заключения кредитного договора. Для ответа на вопрос прошу направить более подробную информацию о Ваших договорах (указанную в п. 1) на адрес электронной почты info@minbank.ru.

Александра Кирюшина
Вопрос:

Здравствуйте, дело в том, что на мой телефон приходят смс от вашего банка о передвижении денежных средств. У меня нет карты вашего банка. Я уже трижды звонила в банк и просила отключить мой телефон от этой карты, так как это не мое и мне не нужно. Но трижды мне говорили "Да да да", а в итоге ничего не менялось. А сегодня мне пришло уже поздравление с днем рождения на имя Виктор Викторович… Чисто по человечески уже неприятно. Что мне делать в такой ситуации?

постоянный адрес
Natali29 (Серпухов) 26.07.2014 17:11
Ответ:

Добрый день! Благодарю Вас за отзыв. Мы обязательно разберемся в ситуации, однако для этого я прошу Вас предоставить номер телефона, на который приходят СМС-сообщения на электронный адрес Банка info@minbank.ru. 

Александра Кирюшина
Вопрос:

Почему банк не возвращает деньги по вине которого отправили другому получателю,как мне написать притензию

постоянный адрес
den19811908 (Муром) 23.07.2014 22:52
Ответ:

Добрый день!

Благодарю за Ваше обращение. Претензию в адрес Московского Индустриального банка Вы можете направить по любому удобному каналу связи — на электронный адрес info@minbank.ru, на сайте Банка www.minbank.ru в разделе «Задать вопрос», обратившись в отделение Банка с соответствующим заявлением, либо позвонить по телефону Информационно-Сервисной службы 8—800—100—74 — 74.

Александра Кирюшина
Вопрос:

от чего зависит размер процентов по вкладам и может ли создаться ситуация в будущем когда ставка по рублевым вкладам будет составлять −4 процента как в американских и европейских банках

постоянный адрес
грибоедова_стрит (Краснодар) 22.07.2014 15:36
Ответ:

Добрый день! Благодарю за интерес, проявленный к продуктам Московского Индустриального банка. Размеры процентных ставок по вкладам определяется целым спектром внешних и внутрибанковских составляющих, таких как экономическая ситуация в стране, общее состояние финансового сектора, ликвидность банковской системы.

ОАО «МИнБ» предлагает одни из самых конкурентоспособных процентных ставок по вкладам. Размер процентной ставки зависит от множества факторов: суммы вклада, срока размещения денежных средств и т. д.

Изменение процентных ставок до показателей европейских стран также зависит от множества количества факторов — от инфляции до стабильности национальной валюты.

Александра Кирюшина
Вопрос:

Здравствуйте! Уважаемые сотрудники банка «МИнБ», ответьте мне на вопрос: почему с сайта «Банки.ру» удалили мой отзыв-комментарий по поводу вчерашней ситуации в филиале в г. Калуга (17.07.2014 г.). Я не собираюсь устраивать войну и склоки, т. к. в филиале есть кому это делать, я просто хочу знать ответ на свой вопрос. Спасибо.
С уважением, Рыбкина Л. А.

постоянный адрес
lorik7199 (Калуга) 18.07.2014 13:38
Вопрос:

Здравствуйте! собираюсь открыть р/с в МИнБ как ИП.
Подскажите пожалуйста, какая комиссия будет за перевод денежных средств с р/с на карту другого банка, а так же на карту МИнБ?

постоянный адрес
Gvendelen (Дмитров) 11.07.2014 17:24
Ответ:

Добрый день! Благодарю за обращение. В соответствии с Тарифами Банка, комиссия за перечисление по поручению индивидуального предпринимателя денежных средств для зачисления на счета физических лиц, в т. ч. на транзитные счета кредитных организаций с последующим зачислением на счета/карты физических лиц составляет:

 

  • в ОАО «МИнБ»* (0,5% от суммы, мин. 50 руб.)
  • *за исключением переводов на выплату заработной платы, выплат социального характера, по договорам подряда, пособий социальной поддержки (в т. ч. пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком), алиментов, страховых платежей и возмещений, перечислений по заключенным «зарплатным проектам»

 

  • в другие кредитные организации** (1% от суммы, мин. 50 руб.)

**за исключением переводов на выплату заработной платы, выплат социального характера, по договорам подряда, пособий социальной поддержки (в т. ч. пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком), алиментов, страховых платежей и возмещений

 

  • с использованием системы ПТК «Интернет-Банк» 25 руб.
  • на бумажном носителе 80 руб.

 

Ждем Вас в любом удобном офисе Московского Индустриального банка. График работы отделений Вы можете посмотреть на сайте Банка www.minbank.ru, в разделе «Офисы и банкоматы». 

Александра Кирюшина
Вопрос:

У меня заканчивается срок действия зарплатной пластиковой карты (золотая). Как продлить срок действия карты и сколько это стоит?

постоянный адрес
kadet0777 (Москва) 11.07.2014 12:12
Ответ:

Добрый день! Благодарю за вопрос. Для перевыпуска Вашей карты Вам необходимо обратиться в отделение Банка, в котором обслуживается Ваш счет и оформить соответствующее заявление. Сумму платы за перевыпуск карты статуса Gold рекомендую уточнить у Вашего работодателя.

График работы отделения Вы можете утончить на сайте Банка www.minbank.ru, в разделе «Офисы и банкоматы».

Александра Кирюшина
Вопрос:

Здравствуйте! Я являюсь держателем пластиковой карты выданной отделением Московского индустриального банка в г. Александрове Владимирской обл. более месяца назад при снятии денег банкомат обслуживаемый этим же отделением не выдал денег,хотя со счёта списал. В течении часа я в банке оформил претензию на несогласие с проведённой операцией,которую якобы отправили в центральный офис. По сей день деньги на счёт не возвращены, а в отделении,где я писал претензию отвечают,что нет пока информации,номера за которым зарегистрирован документ мне тоже не сообщают. Скажите,что мне делать в этой ситуации, в чём моя вина,что я второй месяц не могу получить свою зарплату? Ждать чего,пока время возможного обращения истечёт?

постоянный адрес
veter56 (Александров Владимирской обл.) 08.07.2014 17:09
Ответ:

Добрый день! Благодарю за ожидание ответа. По информации от ответственных сотрудников Ваше заявление принято и направлено в ответственное подразделение в день Вашего обращения. Банком проводится необходимое расследование и в ближайшее время денежные средства будут зачислены на Ваш карточный счет. Приношу извинения за длительное ожидание решения Банка и надеюсь на Ваше понимание. При возникновении дополнительных вопросов всегда буду рада ответить на них по адресу электронной почты info@minbank.ru

Александра Кирюшина
Вопрос:

Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, почему по валютному вкладу «пенсионный накопительный» были начислены проценты меньше, чем указано в договоре?

постоянный адрес
Vera57 (Черкесск) 04.07.2014 15:06
Ответ:

Добрый день!

Благодарю за ожидание ответа. Сообщаю, что проценты по договору банковского вклада были начислены корректно, в соответствии с условиями, действующими на дату пролонгации Вашего договора.

Надеюсь, что в телефонном разговоре со специалистом Банка Вы получили всю интересующую Вас информацию. Если у Вас появятся дополнительные вопросы, я всегда готова ответить на них по адресу электронной почты info@minbank.ru.

Александра Кирюшина
Вопрос:

Добр.День.Планирует ваш банк открывать филиалы в Крыму.Спасибо

постоянный адрес
bogdan2004 (Керчь) 03.07.2014 18:59
Ответ:

Добрый день! Благодарю за Ваш вопрос. Мы на постоянной основе проводим оптимитизацию нашей филиальной сети, при этом вопрос об открытии наших подразделений в Республике Крым находится в стадии разработки. Возможно, что в ближайшее время будет принято решение о целесообразности открытия отделений Московского Индустриального банка в Крыму. 

Александра Кирюшина
Вопрос:

Спасибо за ответ. Но я хотела бы взять кредит наличными и погасить в другом банке. Возможно ли это?

постоянный адрес
Фатима Биджева (Черкесск) 23.06.2014 12:20
Ответ:

Вы можете оформить как и рефинансирование кредита, которое поможет Вам погасить задолженность перед другим Банком, так и оформить потребительский кредит, как отдельный продукт.

Александра Кирюшина
Вопрос:

Здравствуйте! Могу ли я получить кредит в вашем банке для закрытия счета в другом банке. Так как в другом банке у меня карточка, я бы хотела закрыть ее, и видя раскладку своего платежа погашать предоставленную сумму. Просрочек у меня нет.

постоянный адрес
Фатима Биджева (Черкесск) 23.06.2014 11:33
Ответ:

Добрый день! Благодарю за Ваше обращение.

 

Если Вас интересует рефинансирование кредита, то Банк может предложить Вам оформить кредит для полного или частичного погашения кредитов, оформленных в других банках. Кредит предоставляется на условиях программ потребительского кредитования, которые действуют в Банке для участников зарплатных проектов: текущий кредит для участников зарплатных проектов, текущий кредит под залог недвижимости, кредит по депозит. Для оформления Заявления — анкеты на получение кредитной карты необходимо обратиться в ближайшее отделение Банка.

 

 К заемщику предъявляются следующие требования:

∙ гражданство — Россия,

∙ возраст — для женщин от 22 до 60 лет, для мужчин от 22 лет до 65 лет, ∙ трудовой стаж — не менее шести месяцев.

 

Для оформления текущего кредита потребуются документы:

∙ паспорт гражданина РФ,

∙ военный билет (для мужчин призывного возраста), ∙ справка, подтверждающая доход.

 

Процентная ставка по кредиту зависит от: срока кредита, с обеспечением или без обеспечения Вы оформляете кредит, есть ли у Вас полис личного страхования, а также положительная кредитная история в ОАО «МИнБ».

Под обеспечением подразумевается поручительство (не менее одного физического лица, в первую очередь, членов семьи, работоспособных и имеющих постоянный источник дохода), либо залог имущества (необремененных объектов недвижимости, транспортных средств).

 

 Подробную информацию о рефинансировании Вы можете уточнить на нашем сайте по адресу: www.minbank.ru в разделе «Частным лицам» — «Кредитование» — «Потребительское кредитование».

 

Адреса отделений ОАО «МИнБ», режим их работы Вы также сможете узнать на нашем сайте в разделе «Офисы и банкоматы». Мы будем рады видеть Вас в офисах нашего Банка!

Александра Кирюшина
Вопрос:

Хочу заказать кредитную карту на 70000 руб.

постоянный адрес
дже (Лиски) 22.06.2014 19:53
Ответ:

Добрый день! Благодарю за интерес, проявленный к кредитным продуктам Банка. Для оформления Заявления — анкеты на получение кредитной карты необходимо обратиться в отделение Банка и представить следующий пакет документов:

— паспорт гражданина РФ;

— справка по форме 2-НДФЛ за последние шесть месяцев работы.

 

Заявление на оформление кредитной карты рассматривается Банком в течение недели с момента получения Банком всех вышеперечисленных документов.

 

Для оформления кредитной карты ОАО «МИнБ» предусмотрены определенные требования к заемщику. В их числе:

— гражданство Российской Федерации;

— регистрация по месту жительства не менее двух лет;

— возраст (от 20 лет до 60 лет);

— регулярный доход, подтвержденный документально;

— трудовой стаж на последнем месте работы не менее шести месяцев.

 

С актуальными тарифами Вы можете самостоятельно ознакомитьсяна сайте Банка www.minbank.ru, в разделе «Частным лицам» — «Тарифы для физических лиц». 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

Александра Кирюшина

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