На ваши вопросы отвечает эксперт Московского Индустриального банка

Добрый день! Благодарю за интересный вопрос и за ожидание ответа. Действительно, действующее законодательство обязывает предпринимателя при открытии расчетного счета предоставлять в кредитную организацию определенный пакет документов на бумаге. Новации заключаются в том, что теперь банк сможет сам получить все документы в электронном виде из базы Единого государственного реестра, при этом отделение банка посещать все-таки придется.

Реализация данной инициативы выгодна Банку: упрощает ведение электронных досье, позволяет тратить минимум времени и денег на копирование/сканирование оригиналов. Это выгодно и клиентам: сократятся расходы на заверение документов у нотариусов, для открытия расчетного счета предприятию достаточно будет оформить в Банке одно заявление.

Московский Индустриальный банк планирует реализовать подобную возможность, однако на текущий момент конечный алгоритм действий клиента еще не сформирован. О возможности дистанционного открытия счета Банк обязательно уведомит всех Клиентов, разместив необходимую информацию на сайте ОАО «МИнБ» www.minbank.ru.