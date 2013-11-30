На ваши вопросы отвечают эксперты Московского Областного Банка

|Вопрос:
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здравствуйте приобрел новый импортный авто в кредит оформил полис каско итд прошел год сотрудники банка стали напоминать о приобретении нового полиса каско на новый год просрочек за прошедший год 0 могу ли я пиобрести полис каско с оплатой страховой компании в несколько этапов? как посмотрит на это банк? Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день. Согласно кредитному договору заемщик обязан оплатить полис КАСКО в срок, единовременно. Франшиза и поэтапная оплата запрещены.
|Вопрос:
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Я гражданин Казахстана афицально устроен на работу могу я получить автокредит
|Ответ:
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Добрый день. АКБ МОСОБЛБАНК ОАО кредует на условии наличия гражданства РФ.
|Вопрос:
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Елена, добрый вечер! Партнерство.
|Ответ:
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Добрый день. Советуем Вам позвонить по телефону 2791
|Вопрос:
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Добрый день! Подскажите пожалуйста, автострохование по «КАСКО» на второй год расчитывается от полной стоимости автомобиля по чеку, или с учетом амортизации.
|Ответ:
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Добрый день. Как правило, расчет производится на основе справедливой стоимости (с учетом амортизации).
|Вопрос:
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мне 68 лет работаю токарем получаю 28000+пенсия хочу купить авто в кредит (renoult) являюсь вашим
|Ответ:
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Добрый день. На данный момент в АКБ МОСОБЛБАНК ОАО действует специальное предложение для работающих пенсионеров по программе «Драйв».
Для подачи заявки на автокредит, просьба обратиться либо в любой офис Банка либо к официальному дилеру предпочитаемой марки.
Будем рады видеть Вас в рядах наших клиентов.
|Вопрос:
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Приобрела автомобиль в г. Москва, там же стоит на учете. Для постановки на учет в г. Краснотурьинске Свердловской области, необходимо ехать в Екатеринбург. В отведенные банком сроки для предоставления ПТС банку не укладываюсь. Что делать?
|Ответ:
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Добрый день. Советуем обратиться с заявлением о сложившейся ситуации и просьбой о отсрочке сдачи ПТС в любой офис Банка на имя Начальника Управления автокредитования.
|Вопрос:
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правда что банки предостовляют автокредиты от2.9%
|Ответ:
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Добрый день. Некоторые Банки могут выдавать автокредиты под пониженную ставку. Как правило, это предполагает дополнительные условия по сделке, к примеру, первоначальный взнос от 50%.
Для более подробного понимания возможности получения кредита под пониженный процент, необходимо обратиться за разъяснениями в Банк, представивший данную рекламу.
|Вопрос:
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Заключая сделку в автосалоне работник банка включила в стоимость кредита разовую комиссию стоянки — 15т. , увеличила на 10т первоначальный взнос, якобы у меня там до чего-то не хватает. По факту я внесла 60т, а в документах указано 70т. В итоге машина подорожала на 25т, соответственно и кредит. Вобщем работник банка ввел меня в полное заблуждение. Я понимаю, что меня банк попросту обманывает. Прошу объяснить правомерность действий раб. банка. Особенно интересует включение комиссии автосалона, не проинформировав меня об этом. Сам работник банка объясняет это тем, что если бы я внесла эти деньги сразу, то тогда ничего бы не было, а так платите 15т с процентами 5лет. Прошу разъяснить законность действий. Банк Русфинанс.
|Ответ:
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Добрый день. Банк не участвует в ценообразовании товара. Все возможные претензии небходимо предъявлять к непосредственному продавцу — автосалону.
Также необходимо выяснить кто именно производил Ваше консультирование, точно ли работник Банка, так, если это был не работник Банк, а салона, все претензии, опять же, должны быть направлены в сторону автосалона.
Для более эффективного диалога с автосалоном советуем Вам обратиться в юридическую консультацию.
|Вопрос:
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здравствуйте, такой вопрос искали не дорогую и более менее надёжную машину пришли в салон на ул. Ташкентская ООО «Эвита» спросили цену на Логан Рено 1.4 менеджер сказал 319 т. р. голая цена нам понравилась решили приобрести попросили посчитать с КАСКО и что там необходимо. без чего не продают, получилось 360 т. р. цена устроила пошли оформлять кредит там нам предложили из нескольких банков Советский под 18% годовых на 3 года получалось около 15 т. р. в месяц нас это устроило причём без первоначального взноса. Стали оформлять продлилось это конечно долго более 2 часов, хотя мы были одни, ожидали когда подготовят документы и в итоге мы подписали договор на 530 т. р хотя мы читали и подписывали договор на 360 т. р. а про 530 т. р. сказали что этот документ для страховой компании если угонят и сумма с процентами указана, получился обман это оказалась стоимость авто и ещё выяснилось что % составляют 24 годовых и на 5 лет и это ещё не всё, полная процентная ставка получилось 40% мы в шоке и на документе о полной % ставки мы подозреваем стоит не моего мужа подпись очень она отличается от его подписи мелкая, а муж чётко и крупно подписывает и пишет. Писали претензию об и изменении договора или расторжении естественно отказ о комплектации машины подавали заявления вообще молчание, а мы её приобрели без магнитолы, без стеклоподъёмников, без гидроусилителя руля, без кондиционера вообщем совсем пустая только центральный замок защита картера патронник, который как сказал менеджер в подарок, но даже и с ним наценка получилась 211 т. р. откуда такая цена получилась до сих пор ответа внятного не дали приобрели машину 24.07.2013 г. такое же почти сообщение прочитала по защите прав потребителя, на этом же сайте,также с банком Советским заключала договор. Получается это уже практика обмана у них такая. что делать помогите. до глубины души обидно что так обманывают мы же ни когда ни кого не обманывали наверно поэтому такие доверчивые. мы с мужем уже брали по этому адресу машину 14 -ю и всё было нормально кредит конечно уже погасили всё нас устраивало поэтому пришли опять сюда, хотя предложений было много и теперь понимаю лучше чем мы заключили. с уважением ОП.
|Ответ:
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Добрый день. Так как срок давности относительно большой, советуем Вам обратиться в юр. консультацию для подачи иска в суд на продавца автотранспортного средства. После подачи иска в суд, советуем обратиться повторно к продавцу для попытки досудебного урегулирования претензии.
Банк не устанавливает стоимость авто, а лишь финансирует одобренную обоюдно со стороны покупателя и продавца сделку.
Имеет смысл давить на автосалон.
|Вопрос:
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Здравствуйте, могу ли я взять автомобиль в кредит если на новой работе я отработал 3 месяца и стаж тоже 3 месяца?
|Ответ:
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Добрый день. По минимальному стажу вы проходите, но необходима проверка прочей существенной информации.
Для получения решения — обратитесь с подачей заявки на автокредит в любой офис Банка.
|Вопрос:
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27.072013 оформил кредит на 550000 т.р. ежемесячный платеж со страховкой был рассчитан 17123руб, при платеже 20 октября банк выставляет не доплату в 6050 руб плюс просрочку.Банк не уведомляя меня изменил сумму ежемесячного платежа на 19900. правомочен ли банк делать так тем более не известив меня?
|Вопрос:
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Здравствуйте! Скажите пожалуйста, если внести 30% по автокредитования по госпрограмме, то можно без КАСКО
|Ответ:
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Добрый день. Такого условия нет. Новый автомобиль по программам автокредитования АКБ МОСОБЛБАНК ОАО должен быть обязательно застрахован КАСКО, в том числе и по гос. программе.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Добрый день. По условиям АКБ МОСОБЛБАНК ОАО уроженец республик Северного Кавказа должен иметь не менее 3-х лет постоянной регистрации по месту жительства отличному от места рождения.
Попробуйте получить потребительский кредит.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Возможно ли узнать через интернет действительно ли еще положительное решение банка по автокредиту? если да то как? спасибо
|Ответ:
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Добрый день. Банк, принимая то или иное решение, верифицирует данные клиента.
Для того, чтобы клиент получил какую-либо информацию, касающуюся себя, необходимо обратиться лично в любой офис Банка, предоставить паспорт, написать заявление с просьбой о предоставлении информации, а также позволить себя сфотографировать. При положительной верификации клиенту будет предоставлена интересующая информация.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Мне поступило предложение от банка о том что я могу оформить кредит под 16,5%. Могу ли я переоформить действующий кредит, который был оформлен под более высокий процент под указанный размер?
|Ответ:
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Добрый день. Вам необходимо уточнить у Банка, под какие цели он готов предоставить Вам средства. Если пункт о рефинансировании других кредитов имеется — да, вы можете погасить данными заемными средствами действующий кредит другого Банка.
Горячая линия с 03.09.2013 просмотрена 78 247 раз