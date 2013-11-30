На ваши вопросы отвечают эксперты Московского Областного Банка

здравствуйте, такой вопрос искали не дорогую и более менее надёжную машину пришли в салон на ул. Ташкентская ООО «Эвита» спросили цену на Логан Рено 1.4 менеджер сказал 319 т. р. голая цена нам понравилась решили приобрести попросили посчитать с КАСКО и что там необходимо. без чего не продают, получилось 360 т. р. цена устроила пошли оформлять кредит там нам предложили из нескольких банков Советский под 18% годовых на 3 года получалось около 15 т. р. в месяц нас это устроило причём без первоначального взноса. Стали оформлять продлилось это конечно долго более 2 часов, хотя мы были одни, ожидали когда подготовят документы и в итоге мы подписали договор на 530 т. р хотя мы читали и подписывали договор на 360 т. р. а про 530 т. р. сказали что этот документ для страховой компании если угонят и сумма с процентами указана, получился обман это оказалась стоимость авто и ещё выяснилось что % составляют 24 годовых и на 5 лет и это ещё не всё, полная процентная ставка получилось 40% мы в шоке и на документе о полной % ставки мы подозреваем стоит не моего мужа подпись очень она отличается от его подписи мелкая, а муж чётко и крупно подписывает и пишет. Писали претензию об и изменении договора или расторжении естественно отказ о комплектации машины подавали заявления вообще молчание, а мы её приобрели без магнитолы, без стеклоподъёмников, без гидроусилителя руля, без кондиционера вообщем совсем пустая только центральный замок защита картера патронник, который как сказал менеджер в подарок, но даже и с ним наценка получилась 211 т. р. откуда такая цена получилась до сих пор ответа внятного не дали приобрели машину 24.07.2013 г. такое же почти сообщение прочитала по защите прав потребителя, на этом же сайте,также с банком Советским заключала договор. Получается это уже практика обмана у них такая. что делать помогите. до глубины души обидно что так обманывают мы же ни когда ни кого не обманывали наверно поэтому такие доверчивые. мы с мужем уже брали по этому адресу машину 14 -ю и всё было нормально кредит конечно уже погасили всё нас устраивало поэтому пришли опять сюда, хотя предложений было много и теперь понимаю лучше чем мы заключили. с уважением ОП.