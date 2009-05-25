На ваши вопросы отвечает эксперт «Альфа-банка»

Вопрос:

Очень удобная и комфортная и понятная — система дистанционного обслуживания «Альфа-Клик». Но есть один недостаток — через нее невозможно открытие депозитных счетов. Раньше это было возможно, но потом (как мне сказали в банке — по соображениям безопасности) — ее отключили. Мне не совсем понятно при чем здесь безопасность — это ведь не операция перевода денежных средств, клиент идентифицируется и размещает (пополняет, закрывает) срочный вклад в сфере своих средств. Если проблема касается правовых норм по недопущению открытию дистанционно счетов, то есть масса способов решить эту проблему. Так, как к примеру, ее решили в ВТБ-24 (Телебанк), ЮниКредитБанке и еще ряде банков.

Считаете ли Вы что эту операцию можно и нужно ввести? постоянный адрес (VUrbanskiy) Владимир Урбанский (Дмитров) 29.04.2009 16:25