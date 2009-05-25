На ваши вопросы отвечает эксперт «Альфа-банка»

|Вопрос:
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Если я забыл свой интернет адрес, могу ли я с вашей помщью восстанвить его для погашения кредита прямо сейчас?
|Ответ:
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Добрый день,
не понятен Ваш вопрос. Если Вас интересует адрес интернет-банка «Альфа-Клик» то это https://click.alfabank.ru.
|Вопрос:
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Добрый день!
Альфа-банк не так давно приобрел банк «Северная Казна», чей функционал и сервис как банка, так и банковских услуг во многом опережал функционал и сервис альфа-банка. Взять хотябы услугу интернет-банка в северной казне и альфа-клик в альфа-банке. Меня интересует планируется ли перенять те достижения, которые имелись в интернет-банке Северной Казны? К примеру это возможность оплаты коммунальных услуг посредством интернет-банка, альфа-клик на данный момент в нашеи регионе такую услугу не предоставляет. Так же полная возможность распоряжаться своими средствами, открывая и закрывая вклады посредством интернет-банка. Так же интересно узнать планируется в альфа-клике применить некий налог бонусной системы реализованной некогда в интернет-банке Северной Казны?
Или в конечном счете так и получится, что в действительности приобретя Северную Казну, альфа-банк так и не смог перенять то хорошее, что было заложено в технической части Северной казны, и в итоге альфа-банк приобрел лишь голые стены, и ни чего более?
|Ответ:
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Добрый день,
ранее я уже писал, что наиболее востребованные функции интернет-банка Северной Казны будут переведены в Альфа-Клик. Это будет делаться поэтапно в соответствии с популярностью сервисов и сложностью перевода. Первые новые получатели появятся в интернет-банке «Альфа-Клик» уже в самом скором будущем.
|Вопрос:
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Планирует ли Альфа-Банк ввести комиссию за просмотр остатка в банкомате? Как поступл, к примеру, Балтийский Банк? Как вы считаете, это адекватный способ заработать для банка в условиях кризиса или есть более приемлемые способы (комиссия за ведение счета, снятие наличных, к примеру)?
|Ответ:
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Добрый день,
На текущий момент таких планов нет.
Я не знаю какие именно цели преследовал Балтийский Банк, но на мой взгляд комиссия за снятие наличных была бы менее приемлемым способом заработать (т.к. бесплатной альтернативы нет).
Кстати, лично я никогда не использую банкомат для того, чтобы узнать остаток на счете, для этого есть намного более удобные инструменты (запрос по SMS, мобильный банк и т. д.)
|Вопрос:
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как я могу проверить состояние счёта на своей пластиковой карте севергазбанка через интернет?
|Ответ:
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Добрый день, Андрей
Скорее всего никак, но лучше уточнить в телефонном-центре банка, предоставляет ли он такой сервис.
|Вопрос:
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В одном из банков, при открытии расчетного счета для юр. лица сказали, что системы дистанционного обслуживания подключаются не ранее чем через 6 месяцев, ссылаясь на некое указание центробанка. В интернете я ничего на эту тему не нашел. Не могли бы вы прояснить этот вопрос?
|Ответ:
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Добрый день,
мне таки ограничения не известны, поэтому прокомментировать данный случай не могу. В большинстве банков, в том числе в Альфа-Банке, Вы можете открыть расчетный счет и практически сразу пользоваться удаленным доступом.
|Вопрос:
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Добрый день! Мне пришло смс такого содержания» Срочно позвонить в компанию Этап по задолжности перед Альфа-банком 8-8452-57-46-09. " Но я кредит не брала!!!
|Ответ:
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Добрый день,
такие вопросы лучше задавать на Горячей линии https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=435351
в данной тебе задаются вопросы по удаленному банковскому обслуживанию.
|Вопрос:
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Здравствуйте Владимир, мне часто звонят из банка Хомкредит и утверждают,что я у них взяла кредит, и должна погасить его. Я когда то брала кредит, и погасила его полностью, после этого мне прислали какую то пластиковую карту,но я ею не пользовалась, а теперь я должна отчитаться им за очередной кредит,который я не брала, . Я могу предположить, что кто нибудь мог воспользоваться моей картой, и активировать ее,но а отсутствие кредитного договора? как быть мне? Ведь я не подписывала кредитного договора, что мне теперь может грозить по закону. Что является соглашение при взятии дистанционного кредита по телефону.?
|Ответ:
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Добрый день,
если Вы никаким образом не подтверждали свое согласие на новый кредит и не активировали карту, которую Вам прислали, то по закону Вам ничего не грозит. Лучше подойти в банк и прояснить ситуацию. Если кто-то активировал Вашу карту по телефону (кстати, для этого ее еще надо было у Вас украсть), то у банка должны обязательно храниться записи разговоров.
|Вопрос:
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Есть ли возможность через Call-центр получать информацию об остатках на моём счете в банке по телефону, сказав для приличия кодовое слово или ещё какой-либо пароль? В банк ехать неблизко, а зачастую, когда возникает подобное желание — ночь и банк не работает. А Call-центр работает круглосуточно,говорят.
Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день,
такой сервис предлагают практически все банки, но процедура идентификации может отличаться: где-то попросят только кодовое слово, где-то запросят дополнительные вопросы, а где-то попросят ввести логин и пароль в автоматическом режиме (IVR).
Кстати, в некоторых банках, через Call-центр вы можете не только получить информацию по остатку, но и многие другие операции сделать.
|Вопрос:
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Добрый день.
Когда в Альфа-Клик будет возможность платить налоги и штрафы (ГИБДД)?
Данные платежи имеют такие реквизиты как КБК, ОКПО и т. п.
Павел.
|Ответ:
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Добрый день,
пока срок назвать Вам не могу, но в планах такая задача есть. Сейчас ведутся работы над достаточно большим количеством других задач, о которых клиенты узнают уже достаточно скоро.
|Вопрос:
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как я через интернет могу проверить колличество денег на своём счету.
|Ответ:
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Добрый день,
именно для этого и создана такая услуга, как интернет-банкинг. Уточните, есть ли такая услуга у Вашего банка, и как к ней подключиться.
|Вопрос:
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Очень удобная и комфортная и понятная — система дистанционного обслуживания «Альфа-Клик». Но есть один недостаток — через нее невозможно открытие депозитных счетов. Раньше это было возможно, но потом (как мне сказали в банке — по соображениям безопасности) — ее отключили. Мне не совсем понятно при чем здесь безопасность — это ведь не операция перевода денежных средств, клиент идентифицируется и размещает (пополняет, закрывает) срочный вклад в сфере своих средств. Если проблема касается правовых норм по недопущению открытию дистанционно счетов, то есть масса способов решить эту проблему. Так, как к примеру, ее решили в ВТБ-24 (Телебанк), ЮниКредитБанке и еще ряде банков.
Считаете ли Вы что эту операцию можно и нужно ввести?
|Ответ:
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Добрый день,
спасибо за позитивный отзыв об интернет-банке «Альфа-Клик».
Что касается возможности управлять депозитами, но в Альфа-Клике ее не было никогда, она была в старом интернет-банке, который был до Альфа-Клика, приэтом это был не автоматический функционал, а заявка, которая потом обрабатывалась вручную. В интернет-банке «Альфа-Клик» все функции полностью автоматизированы и проходят в режиме онлайн. В будущем мы добавим и возможность управлять депозитами онлайн.
К безопасности это никакого отношения не имеет. Что касается правовых норм, то там вопросы есть, но, думаю, они решаемы.
|Вопрос:
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Не работает Альфа-клик? (ранее в принципе все работало). Уже целый день не могу осуществить перевод. Возможно дело в каких-либо настройках программ на компьютере? В чем причина?
|Ответ:
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Добрый день,
чтобы решить Вашу проблему, нам нужно Вас идентифицировать и получить более детальное описание ситуации. Свяжитесь, пожалуйста, со службой поддержки интернет-банка через телефонный центр банка (8 (495) 78-888-78 или 8-800-200-00-00).
|Вопрос:
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Добрый вечер!С чем связана ограниченность информации об интернет-банкинге,в плане статистич.данных и анализа?
|Ответ:
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Добрый день,
ограниченность статистики об интернет-банкинге связано, во-первых, с нежеланием банков раскрывать свои показатели и цифры и, во-вторых, с отсутствием стандартных и контролируемых метрик. Если за все депозиты банки отчитываются перед ЦБ по утвержденным стандартам, то за количество онлайн-пользователей никто ни перед кем не отчитывается, т. е. это сугубо внутренняя информация банка. Соответственно, когда банк называет то или иное количество клиентов, то довольно сложно судить о том, что стоит за этим числом: зарегистрированные клиенты, клиенты, которые хотя бы 1 раз воспользовались сервисом или клиенты, которые пользуются сервисом регулярно и с какой регулярностью.
|Вопрос:
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Добрый день.
Подскажите сроки рассмотрения претензии по списаниям средств с зарплатной карты в Ввашем банке. Чем это регламентируется?
При снятии денег с зарплатной карты через банкомат чужого банка были списаны деньги, но выданы не были. Была написана претензия.Помогите, пожалуйста. Претензия № 090323315. Спасибо
|Ответ:
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Добрый день,
подобные вопросы нужно задавать в горячей линии банка (https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=435351), а не в данном разделе.
|Вопрос:
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Небольшие замечания по Альфа Клику:)
При проведении платежей за МГТС и Ростелеком (возможно и коммуналку):
> Обращаем Ваше внимаение, что за данную операцию будет списана комиссия в рамере 29 рублей (за исключением услуг А-Клуб). (очепятка)
2. Можно ли сделать так, чтобы после нажатия на кнопку «получить одноразовый пароль» на следующей странице фокус ввода сразу попадал на поле ввода этого пароля? Было бы значительно удобнее. Особенно тем, кто с яблофона или пда платит
|Ответ:
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Добрый день, Владимир
Спасибо за внимательность, ошибку уже поправили.
По второму пункту тоже подправим чуть позже.
Горячая линия с 06.06.2008 просмотрена 147 114 раз