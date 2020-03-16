На ваши вопросы отвечают эксперты компании «CARCADE Лизинг»

Евгений, здравствуйте! Спасибо за обращение в нашу компанию.

1) CARCADE Лизинг существует на рынке автолизинговых услуг России уже более 10 лет и на протяжении всего этого времени работа с автопартнерами являлась для нас приоритетным направлением. Партнерские отношения выражаются и в совместных проектах для наших общих клиентов, и в рекламных акциях, направленных на стимулирование продаж автомобилей в лизинг, и в обучающих мероприятиях по лизингу для сотрудников автосалонов, и в совместных выездных корпоративных мероприятиях, и в поздравлении наших коллег с днем рождения, Новым годом, 23 февраля, 8 марта… и так далее.

То, что выглядит с вашей стороны «систематическим одариванием», на самом деле является лишь частью комплексной партнерской программы, которая действует на всей территории продаж CARCADE Лизинг.

2) Что касается второго вопроса, то лизинг — это форма аренды с возможностью выкупа, а при аренде ставка не раскрывается. Кроме того, это уже сложившиеся обычаи делового оборота указывать не эффективную ставку, а годовое удорожание, и у клиентов нет потребности видеть эффективную ставку. При желании эту ставку можно легко рассчитать по нашему графику лизинговых платежей.

Так же хотел бы отметить, что ставка рефинансирования уже давно не отражает реальные процентные ставки на рынке, которые давно уже превышают 20—25% по рублям.

3) Теперь по поводу перспектив развития лизинговой отрасли. В условиях нестабильности и высокой степени неопределенности, к сожалению, сложно давать прогнозы на год вперед. Но уже сейчас очевидно, что 2009 г. будет очень не простым периодом и для лизингового бизнеса, и для экономики страны в целом.

В первом квартале текущего года мы ожидаем падения рынка на 50—70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Увы, но финансовый кризис отбросил рынок лизинговых услуг в своем развитии где-то на 3—4 года назад. В наименьшей степени это отразилось на сегменте автолизинга.

И все же несмотря ни на что лизинг по-прежнему остается наиболее доступным и выгодным источником финансирования. А в условиях сокращения количества кредитных продуктов, предлагаемых банками, программы лизинговых компаний становятся особенно актуальными. И в первую очередь это касается небольших предприятий, которым и в докризисное время получить кредит было не просто.



