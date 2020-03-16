На ваши вопросы отвечают эксперты компании «CARCADE Лизинг»

|Вопрос:
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Здравствуйте!
Пожалуйста, проконсультируйте по вопросу лизинга.
Вгруппе компаний есть лизинговая, другая фирма начинает строительство торгового комплекса. Можно ли это строительство провести через лизинг, и как это сделать?
|Ответ:
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Галина, здравствуйте! Спасибо за вопрос.
Направление деятельности CARCADE — лизинг автомобилей.
|Вопрос:
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Нашей организацией был заключен договор лизинга на автомашину, был сделан первоначальный взнос, застрахован по договору КАСКО, авто было переданно нам по акту. Но по договору лизинга, на учет в органы ГИБДД автомобиль должен был поставить лизингодатель в течении пяти дней, что он не сделал и не делает уже в течение шести месяцев. На наше уведомление о разрыве сделки никаких ответов не дает, деньги не возвращает. Имеет ли он право на это, и каковы должны быть наши действия?
|Ответ:
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Алим, здравствуйте! Спасибо за вопрос.
Все зависит от условий заключенного договора лизинга, которых я не знаю, а, следовательно, сложно давать рекомендации в такой ситуации. Если использовать предмет лизинга, действительно, невозможно, то можно попытаться расторгнуть договор по ст. 620 ГК РФ в судебном порядке по требованию Арендатора из-за невозможности использования предмета лизинга и из-за создания препятствий в пользовании предметом лизинга Арендодателем- данная статья ГК едина как для аренды имущества, так и для лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, поподробнее о лизинге на строителство животноводческого комплекса в 1000 голов скота. Какова процедура, какие проценты сроки аренды и т. п.
|Ответ:
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Булат, здравствуйте! Спасибо за вопрос.
|Вопрос:
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Добрый день, Алексей!
очень хотелось бы получить ответы на несколько вопросов. Надеюсь, что Вы, как профессионал, будете профессиональны в своих ответах и дадите четкие ответы на вопросы, которые у меня появились после общения с сотрудниками вашей компании, и представителей автосалонов.
1. считаете ли Вы нормальной практикой то, что сотрудники Вашей лизинговой компании постоянно посещая автосалоны, систематически одаривают сотрудников отделов продаж этих автосалонов различными подарками (как минимум шампанское). Или, например, за счет Вашей компании организовываются корпоративы автосалонов. Как это можно расценивать, если такое происходит во многих городах и салонах, и это не личная инициатива сотрудников. Стимулирование продаж?
2. Почему Ваша компания скрывает истинный размер ставки финансирования сделок, которая у вас в диапазоне от 24-до 36%, (при рефинансировании 13%), под которую финансирует проект, прикрываясь так называемым удорожанием? К сожалению, у нас малый бизнес не всегда может понять различия между удорожанием и ставкой, под которую ведется расчет сделки. Вот банки обязали раскрывать эффективную ставку. Есть лизинговые компании которые открыто показывают свои ставки. Почему её скрывает Ваша компания? Какова цель этого сокрытия, этой подмены понятий?
3. Как вы оценивайте перспективы лизинга в 2009 году?
Заранее спасибо.
|Ответ:
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Евгений, здравствуйте! Спасибо за обращение в нашу компанию.
1) CARCADE Лизинг существует на рынке автолизинговых услуг России уже более 10 лет и на протяжении всего этого времени работа с автопартнерами являлась для нас приоритетным направлением. Партнерские отношения выражаются и в совместных проектах для наших общих клиентов, и в рекламных акциях, направленных на стимулирование продаж автомобилей в лизинг, и в обучающих мероприятиях по лизингу для сотрудников автосалонов, и в совместных выездных корпоративных мероприятиях, и в поздравлении наших коллег с днем рождения, Новым годом, 23 февраля, 8 марта… и так далее.
То, что выглядит с вашей стороны «систематическим одариванием», на самом деле является лишь частью комплексной партнерской программы, которая действует на всей территории продаж CARCADE Лизинг.
2) Что касается второго вопроса, то лизинг — это форма аренды с возможностью выкупа, а при аренде ставка не раскрывается. Кроме того, это уже сложившиеся обычаи делового оборота указывать не эффективную ставку, а годовое удорожание, и у клиентов нет потребности видеть эффективную ставку. При желании эту ставку можно легко рассчитать по нашему графику лизинговых платежей.
Так же хотел бы отметить, что ставка рефинансирования уже давно не отражает реальные процентные ставки на рынке, которые давно уже превышают 20—25% по рублям.
3) Теперь по поводу перспектив развития лизинговой отрасли. В условиях нестабильности и высокой степени неопределенности, к сожалению, сложно давать прогнозы на год вперед. Но уже сейчас очевидно, что 2009 г. будет очень не простым периодом и для лизингового бизнеса, и для экономики страны в целом.
В первом квартале текущего года мы ожидаем падения рынка на 50—70% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Увы, но финансовый кризис отбросил рынок лизинговых услуг в своем развитии где-то на 3—4 года назад. В наименьшей степени это отразилось на сегменте автолизинга.
И все же несмотря ни на что лизинг по-прежнему остается наиболее доступным и выгодным источником финансирования. А в условиях сокращения количества кредитных продуктов, предлагаемых банками, программы лизинговых компаний становятся особенно актуальными. И в первую очередь это касается небольших предприятий, которым и в докризисное время получить кредит было не просто.
|Вопрос:
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Добрый день. Лизинговая компания заключает с фирмой договор лизинга в котором предметом выступают автомобили в колличестве 80 штук, согласно приложению. Сумма лизинговых платежей более 20 млн. руб. Оплачено 15 млн. При этом, стоимость каждой автомашины (150000 руб.), агрегатные данные и иные номера оговорены только в приложении к договору. Автомашины были переданы в залог банку в обеспечении полученного кредита, который в силу определенных причин остался не выплаченным. Как установлено законом, в случае обращения взыскания на автомашины и реализации их с торгов, сторолной в договоре лизинга становится покупатель данных машин.
Если мы смодулируем ситуацию, при которой автомашины были приобретены на торгах 8 покупателями. Поскольку закно не устанавливает иное, как будет определена обязанность лизингополучателя по оплате оставшихся платежей и не получится ли, что часть таких машин будет считаться оплаченой? И как Вы считаете, можно ли считать договор заключенным, если не оговорены условия лизинга по каждой машине отдельно? Заранеее спасибо за ответ.
|Ответ:
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Самвел Суренович, здравствуйте! Спасибо за вопрос.
К сожалению, из вашего вопроса не совсем понятно, кто именно передал автомобили в залог банку и кем именно не был оплачен кредит. Поэтому в ответе возможны некоторые неточности. Но если предположить, что в залог банку были переданы автомобили Лизинговой компанией, то закон определяет следующее:
|Вопрос:
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Здравствуйте, я индивидуальный предприниматель. Как я могу взять автомобиль в лизинг?
|Ответ:
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Сергей Владимирович, здравствуйте! Спасибо за вопрос.
Чтобы приобрести автомобиль в лизинг, вам потребуется предоставить следующие документы:
• Копии учредительных документов, заверенные печатью и подписью руководителя, (нотариальное заверение не требуется!);
|Вопрос:
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Как делать проводки по бухгалтерскому счёту по лизингу?
|Ответ:
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Фирдавс, здравствуйте! Спасибо за вопрос.
Хотелось бы уточнить, где именно расположено ваше предприятие — на территории России или территории Таджикистана? Возможно, будет правильнее, если вы проконсультируетесь с бухгалтером из Душанбе.
|Вопрос:
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Здравствуйте,
Очень хочу работать в банковской сфере. Читаю вакансии -обязателен опыт от 1 года до 3-х лет работы в банке. Кроме того, есть и возрастные ограничения до 30 лет.
Вопрос: Возможно претендовать на какую-нибудь вакансию в банке при условии:
что мне 31 год, имею высшее экономическое образование, уверенный пользователь ПК, у меня нет опыта в банковской сфере?
|Ответ:
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Давид, здравствуйте! Вы обратились в лизинговую компанию, если вас интересует работа именно в банке, предлагаю обратиться к эксперту из банковской области.
Если решите попробовать свои силы в качестве менеджера по лизингу, добро пожаловать на наш сайт, где вы сможете заполнить анкету соискателя: http://www.carcade.com/career/.
|Вопрос:
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Здравствуйте, интересует следующий вопрос, почему не оформляют лизинг на частное лицо, а если будут, то когда? Спасибо.
|Ответ:
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Алексей Александрович, здравствуйте! Спасибо за вопрос.
Согласно Законодательству РФ, лизингом можно воспользоваться только в предпринимательских целях, а право на ведение предпринимательской деятельности на территории России имеют только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Соответственно, лизингом частное лицо воспользоваться не может.
На вопрос, когда лизингом смогут воспользоваться частные лица, ответить достаточно сложно. Все зависит как от развития Законодательства в этом направлении, так и от развития самой лизинговой услуги. Ведь главное преимущество лизинга — это оптимизация налогооблагаемой базы предприятия, что актуально для юридических лиц или ИП, но никак не для «частников».
|Вопрос:
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Здравствуйте! В данное время, я имею ввиду мировой кризис, существуют проблемы с платежами по лизингу.Подскажите пожалуйста, какие выходы из сложившейся ситуации, применяет «Каракаде Лизинг»? И еще один вопрос: возможно ли приобретение бывшей в употреблении лизинговойавтомобильной техники за наличный расчет, по выкупной или просроченной задолженности лзингополучтеля. Я имею ввиду по оговору новации. Спасибо
|Ответ:
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Александр, здравствуйте! Спасибо за вопрос.
1) Компания CARCADE Лизинг, как и все кредитные организации, столкнулась с общей ситуацией, когда показатель дебиторской задолженности стал расти. В первую очередь это отразилось на договорах, заключенных в валюте. К решению этой задачи мы подходим системно — в компании есть отдельный департамент, сотрудники которого работают в каждом городе присутствия; существует процедура «легкой вендикации», направленной на профилактику возможных задолженностей по техническим причинам и т. д.
Однако, CARCADE старается минимизировать риски еще на подготовительном этапе при заключении договора лизинга путем продуманной кредитной политики в компании, процедурой проведения лизинговой сделки, системой «fraud- скоринга» и т. д.
2) Информацию по изъятым предметам лизинга доступна и размещена на нашем сайте: http://www.carcade.com/catalog/17/ . В Вашем вопросе указан желаемый вид оплаты — наличными. Оплата по договору купли-продажи принимается путем безналичного и наличного расчета в зависимости от конкретной ситуации. Это зависит от месторасположения плательщика и существующих законодательных ограничений по приему наличных средств от юридических и физических лиц.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
По условиям договора лизинга (октябрь 2008 года) сумма платежей выражена в долларах США и в договоре нет пункта о праве изменения валюты графика платежей.
Поскольку курс доллара, установленный Банком России, в условиях кризиса имеет тенденцию к существенному росту (с момента заключения договора и до последнего очередного платежа курс возрос на 38,33%, и это всего за 5 платежей!!!), фактическая стоимость автомобиля, полученного нами в лизинг на 18 месяцев при условии соблюдения графика платежей в долларах будет существенно отличается от планируемого, что сводит на нет само понятие лизинга.
Но в общих условиях договора лизинга есть пункт (1.1), который гласит, что планируемые расходы на приобретение Предмета лизинга, размер и порядок уплаты лизинговых платежей устанавливаются в Графике платежей. Фактически произведенные расходы Лизингодателя указываются в Акте приема-передачи. Стороны соглашаются, что отклонение фактических расходов от планируемых является основанием для изменения общей суммы платежей путем подписания дополнительного соглашения, (за исключением отклонения на сумму менее 3000 рублей от планируемых, возникших в результате курсовой разницы).
Получается, что «правила игры» для лизингодателя и лизингополучателя разные?
Можем ли мы, ссылаясь на этот пункт:
1)просить об изменении общей суммы платежей, либо
2)о заключении нового договора с пересчетом суммы в рублях, либо
3)о досрочном выкупе предмета лизинга (в договоре мы не имеем права об обращении с этим вопросом до истечения 12 месяцев с даты передачи).
Можем ли мы надеяться на положительный результат для нас?
Заранее спасибо.
Галина Константиновна (Нижний Новгород). 05.02.2009 г.
|Ответ:
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Галина Константиновна, здравствуйте! Спасибо за вопрос.
К сожалению, лизинговые компании находятся в той же ситуации, что и их клиенты. У нас есть кредиты в долларах, которые также дорожают, и банки не идут на то, чтобы перевести долларовые кредиты в рублевые или зафиксировать курс.
Пункт 1.1 Договора лизинга касается только покрытия фактических затрат Лизингодателя, так как при расчете первоначального графика платежей за основу берется планируемая стоимость предмета лизинга, озвученная предварительно Поставщиком. Но при получении предмета лизинга от Поставщика стоимость предмета лизинга может быть изменена Поставщиком, в связи с чем производится перерасчет графика, поскольку затраты на приобретение ТС оказались выше ранее озвученных.
Досрочный выкуп до 12 месяцев невозможен из-за имеющихся налоговых рисков. Единственный выход из данной ситуации — это расторжение договора лизинга по соглашению сторон и продажа ТС по договору купли-продажи по назначенной лизингодателем стоимости.
|Вопрос:
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Добрый день! Я из Молдавии г. Кишинев, наша грузовая машина попала в ДТП в Москве (мы юридическое лицо). В страховой компании для выплаты ущерба мы сдали реквизиты нашего молдавского банка, а нам сказали, что нужны реквизиты российского банка. К сожелению, в России мы не имеем счета в банке. Могу я открыть счет в вашем банке через доверенное лицо (как физическое лицо) на его имя, чтобы страховая компания Ресо-гарантия могла перечислить деньги в вашем банке и вы чтобы перечислить деньги у нас в Молдавии? Жду вашего ответа!
|Ответ:
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Виолетта, здравствуйте! Вы обратились в лизинговую компанию.
Вам лучше обратиться к специалисту из банковской сферы.
|Вопрос:
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Телекомпания хочет приобрести для производственных нужд легковой автомобиль в лизинг, что для этого нужно?
|Ответ:
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Дмитрий, здравствуйте! Спасибо за интерес, проявленный к нашей компании.
CARCADE Лизинг работает с предприятиями, существующими на рынке не менее года и показывающими устойчивую прибыль.
Для заключения договора лизинга вам потребуются:
Также рада проинформировать вас о специальных предложениях, действующих в нашей компании в настоящее время.
Во-вторых, специальные условия приобретения автомобилей в лизинг действуют на ряд моделей марок BMW, Mercedes-Benz, а также Skoda и Volga-Siber.
За более подробной информацией предлагаю обратиться в наше Краснодарское представительство: 350020, Краснодар, ул. Коммунаров, д. 268, офис 35, тел: (861) 210-16-52/53
|Вопрос:
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Сумма в договоре указана в рублях, а график платежей (как приложение к договору) составлен в долларах. Каким образом можно внести изменения в договор об изменении валюты расчета?
Спасибо.
|Ответ:
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Татьяна, здравствуйте! Спасибо за вопрос.
По факту передачи предмета лизинга устанавливается фактическая стоимость предмета лизинга, указанная в рублевом эквиваленте, путем подписания Акта приема-передачи, который впоследствии является основанием для постановки на баланс приобретенного ОС.
График платежей может быть выражен как в рублях, так и в иностранной валюте, но только с обязательным указанием порядка расчета суммы к оплате в рублях. Право изменения валюты графика платежей должно быть установлено условиями договора лизинга, при отсутствии которого допустимо только при наличии согласия сторон договора лизинга.
|Вопрос:
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Добрый день.
У меня вопрос следующего характера.
Наша компания планирует взять оборудование в лизинг. Я читал, что при использования этого инструмента, аммортизауия может начисляться в быстрее до 6 раз. Вот хотелось бы узнать при каких условиях это действует. И на что следует обратиь внимание в договре лизинга
Заранее спасибо.
С уважением Евгений
|Ответ:
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Евгений, здравствуйте! Спасибо за вопрос.
Приобретая оборудование в лизинг, при условии, что балансодержателем является ваша компания, вы, действительно, можете использовать механизм ускоренной амортизации, но максимальный коэффициент при этом — не выше 3 (согласно пункту 7 статьи 259 НК РФ).
При заключении договора лизинга первое и самое важное, на что нужно обратить внимание, — это на саму компанию, с которой вам предстоит сотрудничать: срок работы компании на рынке, ее известность, репутация, цитируемость в СМИ. Запросите у представителей компании информацию о дополнительных услугах, оцените уровень предлагаемого сервиса, узнайте о возможности участие в партнерских программах и пр.
Помните, что вы выбираете финансового партнера и должны быть уверены в его надежности, профессионализме, опыте и готовности в любой ситуации придти к вам на помощь.
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