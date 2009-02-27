На ваши вопросы отвечают эксперты Москоммерцбанка

|Вопрос:
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Добрый день,
существует ли в вашем банке программа «Коммерческая ипотека», т. е. кредитование физического на цели выкупа коммерческой недвижимости под залог этой же недвижимости?
|Ответ:
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Здравствуйте, Ольга. В настоящее время в Москоммерцбанке приостановлено предоставление кредитов по программе «Коммерческая ипотека». Сейчас мы рассматриваем заявки при наличии действующего бизнеса под залог имеющейся недвижимости, сроки кредитования до 36 месяцев. В случае возобновления кредитования по программе «Коммерческая ипотека» информация будет размещена на сайте банка.
|Вопрос:
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в каком банке можно взять кредит на развитие бизнеса с нуля?
спасибо
|Ответ:
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Здравствуйте, Надежда. Москоммерцбанк в данное время не предоставляет кредиты для стартового бизнеса, кредитуем только бизнес, действующий не менее 12 месяцев к моменту обращения в банк. Большинство если не все банки сейчас занимают аналогичную позицию, поэтому, к сожалению, в данном случае не могу рекомендовать что-либо конкретное.
|Вопрос:
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Уважаемая Инна Касьяновна!
На днях обратился в сбербанк по поводу компенсации вкладов сбербанка СССР. по вкладу от 1990 года компенсацию выплатили без проолблем. А вот по вкладу от 1992 сказали, что он по закону компенсации не подлежит. Скажите, будет ли решаться впоследствии вопрос о вкладах после 1992. или о них следует позабыть?
Спасибо, Андрей Слежаков.
|Ответ:
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Ваш вопрос не относится к теме рубрики.
|Вопрос:
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Здравствуйте, я учредитель и ген. директор. вопрос по кредиту для юр. лица: существуем год, обороты с сентября 2008 г, небольшие, в общем около 100 тыс руб мес по р\счету, делала ремонт в офисе и на складе (собсвт. вложения) и все контракты перенесла на этот год. Сейчас заключены 3 контракта с очень солидными контрагентами, но все 100% постоплаты. Не хватает оборотных средств: 450—500 тыс руб, срок от 2-до 36 мес, как банк сочтет возможным. Или мы отдаем сразу все, как только клиент расплачивается с нами за товар (Вас это в принципе не должно волновать, я просто объясняю ситуацию), или оставляем деньги для реализации новых проектов. Залог — мояы машина стоимостью 1 млн руб, новая. Возможно ли получить кредит с такими вводными?
|Ответ:
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Здравствуйте, Елена.
Москоммерцбанк кредитует действующий бизнес, при этом под действующим бизнесом понимается фактическая предпринимательская деятельность, осуществляемая не менее 12 месяцев к моменту обращения в банк и имеющая своим результатом определенные доходы, позволяющие погашать запрашиваемый кредит. Т. е. отправной точкой является не дата регистрации, а дата начала деятельности. Во всех остальных случаях проект считается стартовым и банком не рассматривается ввиду повышенных рисков.
|Вопрос:
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Инна, добрый день!
У нас ИП, существуем 19 мес., среднимесячный оборот 350 000 руб., все расчёты по банку, занимаемся грузоперевозками. Нужен кредит без залога и поручителей 250 000 руб., на 6 мес. Сможет ли Ваш банк нам помочь? Если Вас не затруднит, расскажите про овердрафтный кредит.
|Ответ:
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Добрый день, Лариса!
Москоммерцбанк предоставляет кредиты в форме овердрафт в сумме до 10 млн. рублей клиентам, имеющим счет в нашем банке. Размер лимита определяется в зависимости от объема оборотов по счету — не более 30% от среднемесячного оборота. Кредиты без залога и поручителей в данное время не предоставляются. Информацию о продукте можно увидеть на сайте банка: http://moskb.ru/business/overdraft/.
|Вопрос:
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здравствуйте!мне 34 г., я ип с июля 2007 г.,вид деятельности-предоставление транспортных услуг,в собств. имею а/м мерседес 1999 г. в.,р/с, правда в другом банке.плачу единыный налог на вменённый доход 730руб/квартал.хочется разития,обращался в различные банки за кредитом,везде отказывают,мол у вас маленький доход по налоговой декларации.а откуда мне взять доход больше,если налог по роду деятельности я плачу с транспортного с-ва,точнее с посадочных мест,машина у меня одна,для развития нужна ещё(микроавтобус),тогда собственно и доход будет больше. на это и нужен кредит,а его не дают.замкнутый круг вроде получается.может вы сможете чем нибудь помочь,посоветовать? есть ли у меня шанс на развитие бизнеса или я зря регистрировался,зря плачу налоги и сплю спокойно?честно говоря,уже устал обивать пороги банков и слышать одно и тоже.спасибо
|Ответ:
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Здравствуйте, Павел.
При принятии решения о кредитовании банк анализирует финансовые результаты деятельности заемщика и сопоставляет их с возможностью погашать кредит. Вероятноо, в вашем случае доход от текущей деятельности не позволяет обслуживать запрашиваемый кредит, тогда имеет смысл снизить сумму кредита. В любом случае рекомендую Вам обратиться в филиал Москоммерцбанка в городе Санкт-Петербург по телефону (812) 703-77-77 для получения квалифицированной консультации.
|Вопрос:
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Здравствуйте. У меня проблема с банком (не с Вашим) -знаю что я права.Где мне обратиться в суд по своему адресу,или по юр. адресу банка. СПАСИБО
|Ответ:
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Здравствуйте, Галина. Ваш вопрос не относится к теме рубрики.
|Вопрос:
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инна!можно ли в вашем банке получить кредит для покупки автомашины в размере 150000000 и на каких условиях
|Ответ:
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Здравствуйте, Олег Владимирович. Максимальная сумма кредита, предоставляемого Москоммерцбанком в рамках программы по малому и среднему бизнесу, составляет 50 млн. рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 25 млн. рублей для остальных регионов присутствия банка. К сожалению, в Улан-Удэ Москоммерцбанк не представлен.
|Вопрос:
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Инна,
Около 2 лет назад 2 учредителя организовали компанию. Основная цель компании — торговля товарами медицинского назначения. Был выбран поставщик в Германии. Товар этого поставщика не был зарегистрирован в России. Процесс регистрации оказался очень долгим. В конце прошлого года мы получили, наконец, все необходимые регистрационные документы. Источником средств для первых закупок у поставщика предполагались личные деньги, вырученные с продажи земли (у меня в собственности 25 соток земли в дачном поселке в Подмосковье). Однако, в связи с кризисом спрос на землю упал, а через месяц, после оформления компании на таможне, необходимо будет закупать товар в Германии. Как Вы думаете, есть возможность получить кредит для закупки товара в Германии у компании с нулевым оборотом? Сумма кредита около 125 000 евро, кредит на 6 мес., т. к. — это дефицитный и рентабельный товар.
|Ответ:
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Здравствуйте, Дмитрий. К сожалению, кредитование стартового бизнеса в Москоммерцбанке в данное время не осуществляется.
|Вопрос:
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Уважаемая Инна, здравствуйте!
Я уже задавал Вам вопрос, по поводу проведения залоговых инспекций, спасибо Вам за ответ. Скажите, а как можно связаться с залоговым отделом Вашего банка, если это возможно. Спасибо.
Дмитрий
|Ответ:
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Здравствуйте, Дмитрий. Вы можете воспользоваться номером, указанным на сайте банка (495) 363-22-22.
|Вопрос:
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Уважаемый директор,в условиях существующего финансового кризиса,
являясь И\Предпринимателем,имея в собственности магазин,хотелось
бы узнать: Как и где можно в срочном порядке получить кредитование для поддержки своего бизнеса,т.к вложения сделаны
приличные,не хотелось бы растерять и закрыть свой бизнес когда
работа налажена.Обращалась в наши обл.банки в г. Екатеринбурге-
получила отказ,обоснованный:-«Ждем новых тарифных линеек»,ждите и вы. А чего ждать??? если живем в нашем дотационном городе и районе по принципу «волка ноги кормят».
С уважением М. В
|Ответ:
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Здравствуйте, Марина Викторовна. К сожалению, Москоммерцбанк не представлен в Свердловской области.
|Вопрос:
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Уважаемая Инна
Меня интересуют следующие кредитные продукты:
1. Овердрафт на 30 дней
2. Краткосрочный кредит на 6 месяцев.
Вопросы:
1. Действующая ставка по овердрафту
2. Через сколько месяцев после открытия расчетного счета можно открыть овердрафт в Вашем банке
3. Принимается ли в качестве залога по краткосрочному кредиту на 6 месяцев-товары в обороте?
С уважением,
Виктор
|Ответ:
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Здравствуйте, Виктор.
Действующая ставка по овердрафту 21% годовых. Вы можете обратиться с заявлением на предоставление овердрафта через 3 месяца после открытия расчетного счета в Москоммерцбанке. В качестве залогового обеспечения обязательно недвижимое имущество, товары в обороте могут являться дополнительным обеспечением.
|Вопрос:
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Здравствуйте,
Очень хочу работать в банковской сфере. Читаю вакансии -обязателен опыт от 1 года до 3-х лет работы в банке. Кроме того, есть и возрастные ограничения до 30 лет.
Вопрос: Возможно претендовать на какую-нибудь вакансию в банке при условии:
что мне 31 год, имею высшее экономическое образование, уверенный пользователь ПК, у меня нет опыта в банковской сфере?
|Ответ:
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Вопрос не относится к теме рубрики.
|Вопрос:
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можно ли получить кредит 250000 руб. для ип физ.лицо с2004 г.
|Ответ:
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Здравствуйте, Татьяна. Москоммерцбанк предоставляет кредиты в сумме от 250 000 рублей индивидуальным предпринимателям. Вы можете ознакомиться с продуктовым предложением на сайте банка http://www.moskb.ru и получить консультацию по телефону (495) 363-22-22.
|Вопрос:
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Добрый день!Обращаюсь к вам на сайт с просьбой о помощи,так как в наших отделения Сбербанка внятно мне так ничего и не обьяснили.В сентябре 2006 г. мы с мужем взяли кредит «молодая семья» на 20 лет,в сумме 807000 руб.на покупку квартиры.Учитывая наш общий доход мы смогли это себе позволить,хотя пояса по-утянули.В январе 2007 г. мой муж погибает,и я остаюсь на едине с ребенком и огромным долгом.В сентябре 2007 г.,получив страховку за мужа,т.к. он военный −200 000 руб,я все деньки вкладываю в ссуду.Вопрос: эти деньги идут на погашение основного долга,либо процентов?Т.е проценты должны начисляться на оставшийся долг?Должны ли были мне пересчитать график платежа?Правильно ли я плачу согласно сумме,которую мне выводит банкомат,либо надо соответствовоть графику.Есть ли какие либо льготы в данной ситуации?Вожможен обмен или продажа жилья?моя зарплата вся уходит на погашение долга,ситуация просто безнадежная!Надеюсь на компетентный ответ.
|Ответ:
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Добрый день, Елена Алексеевна! В случае, если Вы не писали заявления о досрочном погашении кредита, а просто внесли деньги на счет, то, скорее всего, погашение осуществляется согласно графику платежей и проценты начисляются на остаток основного долга по кредиту без учета внесенных Вами 200 000 рублей. Вам необходимо обратиться в Сбербанк к менеджеру, оформлявшему кредит, написать заявление о частичном досрочном погашении кредита, тогда график платежей будет пересчитан в соответствии с условиями кредитного договора. Обмен или продажа жилья также как отсрочка по погашению или изменение графика в соответствии с Вашими доходами тоже возможна.
Горячая линия с 31.07.2008 просмотрена 120 981 раз