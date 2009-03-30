На ваши вопросы отвечают эксперты Московского Кредитного Банка

|Вопрос:
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я работающая в Москве россиянка,пенсионерка,с хорошей зарплатой. Могу ли я взять у вас кредит в размере 300 тысяч рублей?есть ли у вас ограничения?спасибо.
|Ответ:
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Уважаемая Нина Лиджиевна!
Мы с удовольствием рассмотрим Вашу заявку на кредит на сумму 300 000 рублей.
— на момент полного погашения кредита заемщику не должно быть более 60 лет.
Для подробного расчета и консультации Вы можете обратиться в Контакт-центр Банка по телефону 8 (800) 100-4-888.
Спасибо за Ваше обращение.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте!
Проинформируйте пожалуйста,есть ли в вашем банке какой либо депозит(вклад),с частичным или полным снятием к которому привязана деб.карта(не электрон),или же депозит(вклад)к которому можно привязать дебетовую карту с интернет банкингом для возможности переводить суммы с депозита на карточный счёт…??
спасибо.
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
Исходя из описанных Вами параметров, предлагаю Вам оформить вклад «Практичный». Данный вклад предполагает частичное снятие денежных средств в пределах неснижаемого остатка. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей (400 долларов США/евро).
Подробные условия вклада на нашем сайте — http://mkb.ru/facility/private_person/deposit/practical/
При открытии вклада возможно оформление карты платежной системы Master Card без взимания комиссии за предоставление карточного продукта за весь период действия карты. Категория карты зависит от суммы открываемого вклада.
Для осуществления возможности перевода денежных средств с депозита на карту не выходя из дома, Вы можете подключиться к системе МКБ Онлайн тарифу «Дистанционные платежи». Подключение к системе осуществляется совершенно бесплатно.
|Вопрос:
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могу я вашем банке взять 200000р на свои нужды.
|Ответ:
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Уважаемый Дмитрий!
Мы предоставляем кредиты частным клиентам на любые потребительские цели на сумму не более 600 000 руб.
Более подробно с условиями потребительского кредитования Вы можете ознакомиться на нашем сайте — http://mkb.ru/facility/private_person/consume_credit/
Для получения устной консультации и предварительного расчета суммы кредита предлагаю Вам связаться с нашими специалистами Контакт-центра по телефону 8 (800) 100-4-888
С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса
|Вопрос:
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Со скольки лет дают кредиты в вашем банке…мне 20…
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
МКБ предоставляет кредиты лицам в возрасте от 23 лет.
С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса
|Вопрос:
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Уважаемая Людмила!
Требуется срочно подстраховаться кредитом в объеме 2—5 млн. руб. на оперативную деятельность предприятия. В залог Вексель СБ РФ на сумму 10 млн. руб. предъявлением не ранее 4 мая 2009 г.
Речь идет именно о страховке.
Продавать вексель — «жаба душит».
А перекредитоваться — может выгоднее?
В ожидании ответа
Ген директор ООО «Агентство «Артос ГАЛ»
А. В. Уваров
|Ответ:
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Уважаемый Алексей Васильевич!
К сожалению, мы не предоставляем кредиты по залог векселя.
В Вашей ситуации предлагаю обратиться непосредственно в Сбербанк, при этом вексель также может выступать в качестве залога.
С уважением,
|Вопрос:
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Человек открыл счет «Дальновидный» в Вашем банке (13% годовых). Сумма 10000 евро.Сколько он получит в виде процентов: в январе 2009,феврале 2009 и март 2009.Сумма конкретна, ставка известна.Ну как? Осилите???
Александр Владимирович.
|Ответ:
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Уважаемый Александр Владимирович!
Исходя из параметров вклада указанных Вами в вопросе ориентировочный доход по вкладу с учетом налогообложения составит:
|Вопрос:
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Уважаемая Людмила,
обращаюсь к Вам с вопросом, так как два разных работника отделения банка дали противоположную информацию.
Я хотела бы полностью досрочно погасить потребительский кредит. Такая возможность имеется в начале месяца (предположим, 1-го марта). Один из консультантов сказал, что это можно сделать в любой день, другой — что это можно сделать исключительно в установленную договором дату погашения (условно, 20-го марта). В договоре, если читать буквально, говорится о частичном досрочном погашении в установленную дату, а о дате полного досрочного погашения прямо не сказано.
Пожалуйста, помогите разобраться в ситуации.
Заранее спасибо за ответ.
|Ответ:
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Уважаемая Юлия!
В описанной Вами ситуации, действительно имеет место предоставления некорректной информации о процедуре досрочного погашения кредита.
Осуществить досрочное погашение кредита возможно в любой день.
С уважением,
|Вопрос:
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У меня два вопроса:
1. При наступлении страхового случая застрахованы ли суммы процентов по вкладу «пенсионер»?
2. Какова сумма выплат по процентам вклада и какова периодичность (как рассчитывается)?
Желаю всех благ.
Виталий
|Ответ:
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Уважаемый Виталий Александрович!
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы.
При оформлении вклада «Пенсионер» для перечисления процентов по вкладу открывается текущий счет на основании заключенного Договора банковского счета.
Согласно положениям Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» денежные средства, размещаемые в банке на территории РФ на основании Договора банковского счета, подлежат страхованию. Следовательно, при наступлении страхового случая Вам будет выплачено страховое возмещение в размере 100% суммы вкладов (срочного вклада и текущего счета), не превышающей 700 000 рублей.
Ознакомиться с подробной информацией о Системе страхования вкладов и найти ответы на часто задаваемые вопросы Вы можете на нашем сайте — http://mkb.ru/facility/private_person/deposit/insurance/
С уважением,
|Вопрос:
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Уважаемая Людмила…брала в вашем банке кредит в июле месяце всё было у меня стабильно,в августе скропостижно у меня умерла мама все деньги ушли на похороны и я не смогла оплатить кредит…после всего наша ф-ма где я работала развалилась и с августа месяца я не могу получить ни деньги ни трудовую книжку.Сейчас я устроилась на другую работу но без трудовой книжки и соответственно зарплата у меня стала другим числом.что мне делать что бы на время приостановить проценты просроченной задолжности? В прошлом месяце я оплатила 35000 т. р сейчас у меня пока нет возможности заплатить как только я получу зарплату я обязательно погашу задолжность.Подскажите пожалуйсто что мне делать? Спасибо
|Ответ:
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Уважаемая Марина Александровна!
Мы готовы рассмотреть возможность изменения процедуры погашения кредита.
Вам необходимо обратиться в любое отделение МКБ с заявлением с указанием причины, по которой Вы не можете своевременно погашать кредит. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы. Например, если причиной является увольнение с работы, то копию трудовой книжки, если в связи уменьшением дохода, то справку о доходах.
О результатах рассмотрения мы сообщим Вам дополнительно.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Мне 60 лет -я работаю и получаю пенсию.Надо кредит в размере 250—300 тыс. руб. Мой оклад в размере 25 тыс. руб. Могу ли я расчитывать на вашу помощь.
|Ответ:
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Уважаемая Наталья Ивановна!
К сожалению, согласно условиям оформления кредита на момент полного погашения кредита заемщику не должно быть более 60 лет.
Спасибо за Ваше обращение.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте, Людмила!
Летом прошлого года оформил в вашем банке кредит на автомобиль сроком на 5 лет.
В январе этого года попал в серьёзное ДТП, автомобиль повреждён достаточно сильно, и специалисты автосервиса не горят желанием чинить его. Сейчас идёт согласование счёта со страховой, велика вероятность «конструктивной гибели». На дворе кризис, и кредитные предложения банков, в том числе МКБ резко сократились. К сожалению, 30% стоимости нового автомобиля я внести сейчас не могу, а перспектива остаться без машины сильно огорчает. При этом текущая сумма долга — около 560 тысяч рублей. Возможно ли после выплаты тотала страховой компании в пользу МКБ не закрывать кредит, а продолжить выплачивать долг на старых условиях (13%) в течение оставшихся четырёх лет, но уже под залог нового автомобиля? Или каким-то подобным образом решить мою проблему… С моей стороны не было ни единой просрочки выплат, я продолжаю работать, да и экономическая ситуация в стране начинает нормализовываться.
Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить ваш банк за отличное обслуживание!
Сотрудники всегда вежливы и учтивы, во всех отделениях, где мне приходилось бывать. Пользуюсь также системой МКБ-Онлайн, очень удобно.
Заранее спасибо.
|Ответ:
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Уважаемый Михаил!
Мы готовы рассмотреть возможность оформления нового кредита при условии, что стоимость нового автомобиля составит не более 600 000 рублей.
При этом ключевым фактором является Ваша платежеспособность необходимая для погашения нового кредита.
Действующие на сегодняшний день условия кредитования имеют ряд преимуществ перед автокредитами:
Более подробно с условиями кредитования Вы можете ознакомиться на нашем сайте — http://mkb.ru/facility/private_person/consume_credit/
Или обратиться в Контакт-центр Банка по телефону 8 (800) 100-4-888
К сожалению, условия ранее заключенного с Вами кредитного договора не предусматривают его пролонгацию.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте, Людмила!
Не окажете помощь в сложившейся ситуации — мы продаём квартиру и покупаем другую —
наш покупатель настаивает на оплате долларами, а продавец другой квартиры — только рубли.
Нет ли в банке такого счёта — по которому можно будет получить рубли после регистрации сделки или доллары если сделка не состоится.
Может быть есть страховка сделки от изменения курса?
Может быть и Вы что-нибудь подскажете с высоты своего опыта.
Заранее спасибо.
|Ответ:
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Уважаемый Олег Геннадьевич!
В банковскую ячейку необходимо закладывать денежные средства в рублях РФ.
В качестве страховки от потерь от курсовой разницы в случае расторжения договора купли-продажи или отказа регистрирующего органа может служить указание в Договоре особых условий возврата денежных средств. В Договоре может быть оговорено, исходя, из какого курса будет рассчитываться сумма к возврату. Например, «возвратом Покупателю рублевого эквивалента по курсу (ЦБРФ или оговоренному сторонами курсу) суммы 00,00 долларов США».
Учитывая то, что в сделке участвует 2 квартиры, то особые условия должны прописываться в обоих Договорах купли-продажи.
С уважением,
|Вопрос:
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Несколько дней подряд не работает банкомат МКБ в Бибирево в торговом центре «Миллион мелочей» — экран потухший,на нем нет никаких стикеров, бумаг с информацией о принадлежности банкомата и услугах. Обращался в службу поддержки банка по телефонам 797-42-41, 777-48-88, но там никто никакой информации о работе банкомата не сообщил — все говорят что этот вопрос вообще не к ним. Вопрос — будет ли работать данный банкомат и когда или банк, судя по отсутствию какой-либо информации на банкомате, готовит его к демонтажу?
|Ответ:
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Уважаемый Владислав!
Благодарим Вас за предоставленную информацию. На сегодняшний день банкомат, расположенный в торгово-выставочном комплексе «Миллион мелочей» исправен и работает в обычном режиме.
В ближайшее время мы не планируем демонтировать данный банкомат.
С уважением,
|Вопрос:
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Уважаемая Людмила,
Большое спасибо, что разобрались в ситуации с моим переводом в Китай отделение «Краснопресненское».
Хочу заметить, что что я ни в коем случае не оспаривал право банка требовать превод документов.
К сожалению, с этими перводами возникла и еще одна проблема. Получатель получил не всю отправленную сумму, хотя в заявлении мною было четко указано, что расходы по переводу будут оплачены мной. На текущий счет была внесена дополнительная сумма для покрытия возможной комисии банка кореспондента. Однако МКБ списал только собственную комисиию, а комиссию банка посредника списали с получателя. Замечу, что средств на счету было более чем достаточно, для оплаты этой комисси. Стоит ли упоминать, что получатель в гневе, идаже предположил, что я таким образом хотел его «надуть».
В результате, мне придется переводить дополнительную сумму тому же получателю. А это значит опять заполнять от руки формы с множеством граф, исправления в которых недопустимы.
В данном случае, мне это придется сделать.
Как избежать подобных проблем с комиссиями в будущем?
Существуе ли форма заявления в электронном виде? Мне гораздо удобнее заполнять ее на компьютере!
|Ответ:
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Уважаемый Андрей!
С уважением,
|Вопрос:
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21.02.09 в офисе Вашего банка в г. Балашихе мои очень престарелые родственники Корнюшин А. Н. и Корнюшина С. Н. открыли вклад «Пенсионер». Для того, чтобы располагать возможностью пополнить при случае вклады стариков ими были в офисе банка оформлены доверенности на меня и мою жену Голуб В. В.
23.03.09 собирался пополнить оба вклада. Однако, сотрудник банка в офисе на Октябрьском поле сообщил, что доверенность на проведение операций по вкладу «неправильная» (оформлена на бланке предназначенном только для текущих счетов) и, следовательно, нелегитимна.
Если это верно, то профессиональная компетентность и служебное соответствие отдельных Ваших вызывает серьезные сомнения. Прошу проинформировать меня о предпринятых мерах.
|Ответ:
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Уважаемый Игорь!
В описанной Вами ситуации действительно имеет место некомпетентность сотрудников оформивших не правильную доверенность.
Мы приносим свои извинения Вам и Вашим родственникам за доставленные неудобства.
Во избежание подобных ситуаций в дальнейшем мы обязательно проведем беседу со всеми сотрудниками отделения «Балашихинское» и примем соответствующие меры.
С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса
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