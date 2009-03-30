На ваши вопросы отвечают эксперты Московского Кредитного Банка

Вопрос:

Уважаемая Людмила,

Большое спасибо, что разобрались в ситуации с моим переводом в Китай отделение «Краснопресненское».

Хочу заметить, что что я ни в коем случае не оспаривал право банка требовать превод документов.

К сожалению, с этими перводами возникла и еще одна проблема. Получатель получил не всю отправленную сумму, хотя в заявлении мною было четко указано, что расходы по переводу будут оплачены мной. На текущий счет была внесена дополнительная сумма для покрытия возможной комисии банка кореспондента. Однако МКБ списал только собственную комисиию, а комиссию банка посредника списали с получателя. Замечу, что средств на счету было более чем достаточно, для оплаты этой комисси. Стоит ли упоминать, что получатель в гневе, идаже предположил, что я таким образом хотел его «надуть».

В результате, мне придется переводить дополнительную сумму тому же получателю. А это значит опять заполнять от руки формы с множеством граф, исправления в которых недопустимы.

В данном случае, мне это придется сделать.

Как избежать подобных проблем с комиссиями в будущем?

Существуе ли форма заявления в электронном виде? Мне гораздо удобнее заполнять ее на компьютере! постоянный адрес 23.03.2009 22:55 Andrey98 (Москва)23.03.2009 22:55