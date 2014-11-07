На ваши вопросы отвечает эксперт компании «Домашние деньги»

Добрый день, Анастасия!

Спасибо за ваш вопрос.

На фоне замедления роста банковской розницы рынок МФО демонстрирует уверенную позитивную динамику. Объем рынка МФО по итогам 2013 года составил 85 млрд рублей, что составляет 0,2—0,3% от рынка розничного кредитования в стране. В то же время, по оценкам экспертов, рынок МФО имеет потенциал роста до 350 млрд рублей. Кроме того МФО выполняют и социальную функцию — повышают финансовую грамотность населения и помогают сформировать и улучшить кредитую историю. Согласно совместному исследованию компании «Домашние деньги» и Национального бюро кредитных историй, проведенному в сентябре 2014 года, 13% заемщиков, имевших ранее плохую и удовлетворительную кредитные истории, обратившись в банки через один месяц после погашения займа в компании «Домашние деньги», смогли получить кредитные средства. Однако 31% клиентов компании «Домашние деньги» обращается за займом вновь, хотя и могут рассчитывать на получение заемных средств в банковском секторе.

Главная трудность с которой сталкиваются микрофинансовые организации — это проблема фондирования. Банки до сих пор остерегаются предоставлять большие кредитные линии для микрофинансовых организаций, а позволить себе размещение облигаций могут только крупные игроки этого рынка, которые уже давно работают, имеют стабильное положение на рынке и спрос на свои услуги.

С уважением,