На ваши вопросы отвечает эксперт компании «Домашние деньги»

|Вопрос:
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Добрый вечер. У вас есть услуга реструкторизация?
|Ответ:
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Добрый день, Наталья!
Для того чтобы мы смогли рассмотреть Ваш запрос на реструктуризацию долга, пожалуйста, направьте запрос по адресу press@domadengi.ru со следующей информацией: ФИО, город, контактная информация, номер договора, основание для реструктуризации.
Мы постараемся оперативно рассмотреть Вашу заявку и предоставить ответ.
Спасибо за обращение!
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый вечер, Андрей!
|Ответ:
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Добрый день, Елена!
Спасибо Вам за вопрос и за то, что выбрали нашу компанию.
Чтобы досрочно закрыть займ Вам необходимо обратиться к своему Персональному менеджеру, он рассчитает Вам сумму для досрочного погашения. Хочу обратить Ваше внимание, при повторном обращении в нашу компанию, Вы сможете рассчитывать на получение большего займа на более выгодных условиях.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте, подскажите как быть на рабочий телефон поступают звонки от ваших работников Домашние деньги. Человек уже не работает, а ваши работники этого не понимают и всё равно звонят. Как сделать чтобы не названивали на рабочий телефон??? Мешают работать.
|Ответ:
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Добрый день!
Мы обязательно с Вами свяжемся и постараемся решить возникшую проблему в кратчайшие сроки.
С уважением,
|Вопрос:
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Подскажите, какие успехи и проблемы существуют в деятельности микрофинансовых организаций в РФ
|Ответ:
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Добрый день, Анастасия!
Спасибо за ваш вопрос.
На фоне замедления роста банковской розницы рынок МФО демонстрирует уверенную позитивную динамику. Объем рынка МФО по итогам 2013 года составил 85 млрд рублей, что составляет 0,2—0,3% от рынка розничного кредитования в стране. В то же время, по оценкам экспертов, рынок МФО имеет потенциал роста до 350 млрд рублей. Кроме того МФО выполняют и социальную функцию — повышают финансовую грамотность населения и помогают сформировать и улучшить кредитую историю. Согласно совместному исследованию компании «Домашние деньги» и Национального бюро кредитных историй, проведенному в сентябре 2014 года, 13% заемщиков, имевших ранее плохую и удовлетворительную кредитные истории, обратившись в банки через один месяц после погашения займа в компании «Домашние деньги», смогли получить кредитные средства. Однако 31% клиентов компании «Домашние деньги» обращается за займом вновь, хотя и могут рассчитывать на получение заемных средств в банковском секторе.
Главная трудность с которой сталкиваются микрофинансовые организации — это проблема фондирования. Банки до сих пор остерегаются предоставлять большие кредитные линии для микрофинансовых организаций, а позволить себе размещение облигаций могут только крупные игроки этого рынка, которые уже давно работают, имеют стабильное положение на рынке и спрос на свои услуги.
С уважением,
|Вопрос:
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Меня очень поразила ваша ответственность в проверке кредитоспособности
|Ответ:
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Добрый день, Виктор!
Спасибо за ваш вопрос.
Компания «Домашние деньги» уделяет большое внимание обучению своих сотрудников. Мы регулярно проводим тренинги и встречи персональных менеджеров с руководством компании. Благодаря нашим сотрудникам Компания занимает лидирующие позиции на рынки микрофинансирования. Качество нашей работы по подбору и адаптации персонала оценил ведущий рекрутинговый портал SuperJob.ru. В 2009, 2010, 2011 и 2012 году компания «Домашние деньги» получала статус «Привлекательный работодатель».
С уважением,
|Вопрос:
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Андрей, здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день, Антон!
Спасибо за вопрос.
Компания «Домашние деньги» выдает займы на срок от 26 до 52 недель. Если вы захотите вернуть займ досрочно, то согласно действующему законодательству, досрочное погашение займа возможно в любое время с уведомлением за 30 дней.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день!
Мы обязательно с Вами свяжемся и постараемся решить возникшую проблему в кратчайшие сроки.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте!Скажите, пожалуйста, насколько серьёзна и чем чревата возникшая ситуация.Что говорится в Законе?Оказалась без работы и вообще без материальной поддержки.Два месяца состояла на бирже с 01.06.2014 г. по 11.09.2014 г.(справка из ЦЗН есть).В «Быстроденьги» 30 июля взяла 8000р. плюс 2560р.процентов на на 16 дней. В данный момент просрочка уже месяц.Денежных средств на погашение долга у меня нет.Вчера была в отделении «Быстроденьги». Отказали принять заявление на приостановление начисления процентов или хотя бы на отсрочку платежа. Сказали, что нет оснований. Звонила на горячую линию, сказали, что мои документы уже переданы в отдел по борьбе с задолжниками. Я платить не отказываюсь. Просто ситуация усугубляется с каждым днём. Проценты, штрафы и пени уже превышают сумму займа.Пожалуйста, помогите советом.
|Ответ:
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Елена, добрый день!
Спасибо за Ваш вопрос.
Действующее законодательство не содержит разделов, которые обязуют компанию, давшую займ, предоставлять рассрочку платежей или приостанавливать начисление процентов по просроченным обязательствам с Вашей стороны. Решение, идти Вам на встречу или нет, принимает Ваш займодавец — компания «Быстроденьги».
Рекомендую Вам обратиться в компанию «Быстроденьги» и пытаться решить с ними вопрос. Только сотрудники компании могут принять решение о предоставлении отсрочки по платежам.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день!
Спасибо за вопрос.
Ваш коллега рассказывал про наш продукт «Ваш доход». Это инвестиционное предложение компании «Домашние деньги». Максимальная доходность — 21% при инвестировании от 1.5 млн рублей сроком на 2 года. Высокая доходность обеспечивается за счет устойчивых позиций компании на рынке микрофинансирования и высокими темпами развития рынка в целом. Хочу обратить Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством, мкрофинансовые организации не могут привлекать менее 1.5 млн от физических лиц и 500 тыс от юридических лиц.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте, Андрей!
|Ответ:
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Добрый день, Сергей!
Спасибо за Ваш вопрос.
По правилам нашей компании вы должны погасить существующий займ, только потом подать заявку на повторный. Хочу отметить, что повторный займ в нашей компании выдается добросовестным заемщикам на льготных условиях — увеличена сумма займа и снижена процентная ставка.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте Андрей! У меня к Вам вопрос такого характера. Компания «Домашние деньги» привлекает коллекторские агенства для взыскания просроченной задолженности или же у вас есть служба по проблемным активам?
|Ответ:
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Добрый день, Ильнар!
Спасибо за Ваш вопрос.
В компании «Домашние деньги» существует своя служба взыскания, которая подключается к работе, если у клиента есть небольшая просрочка. Но если просрочка по договору очень большая, то мы уступаем этот договор коллекторскому агентству, которое само выбирает способы взыскания задолженности. Договор нам уже не принадлежит и мы не несем ответственности за работу коллекторов. Все эти условия прописаны в договоре, который подписывает заемщик при получении займа.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день, Андрей!
|Ответ:
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Добрый день, Юлия!
Спасибо за Ваш вопрос.
При получении займа от компании ООО «Домашние деньги» с клиентом заключается соответствующий договор, обязательный к выполнению для обеих сторон. По существующей практике, в случае если клиент не исполняет условия заключенного договора в части невозврата займа, то компания ООО «Домашние деньги» вынуждена обратиться в судебные инстанции, затем при вынесении соответствующего судебного постановления и получении судебно-исполнительного листа через службу судебных приставов в полном объеме взыскивается долг.
Любые предложения других организаций в оказании помощи по невозврату долга являются заведомо мошенническими схемами, противоречащими нормам российского законодательства. Сотрудничество с данными компаниями может негативно отразиться на Вашей повседневной жизни. Кроме того, подобными компаниями начинают интересоваться правоохранительные органы.
С уважением,
|Вопрос:
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У меня сын Ларионов АГ взял кредит в вашем банке со мной он не проживает более 1.5 лет есть решение суда о снятии его с регистрации. в конце июля он зашел переждать дождь вскоре позвонили сын сказал что это к нему. они были на кухне я за компьютером в другой дальней комнате разговора не слышала 5 августа сын был арестован и находится под следствием мне угрожают сотрудники вашего банка заставляя платить этот кредит мотивируя тем что сын записал меня как контактное лицо. я не зн основании ваши сотрудники грозят что ко мине и день и ночь будут посещать приставы пока я не верну долг сынаала что меня записали моего согласия никто не спрашивал. ничего не подписывала и сотрудником вашего банка не разговаривала и его не видела до сегодняшнего дня. почему я должна оплачивать долги сына? На каком
|Ответ:
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Добрый день, Елена!
Сожалеем из-за возникшей ситуации, однако хотим заметить, что при получении займа заключается договор, обязательный к выполнению для обеих сторон.
Если задержка по выплате займа чрезмерна, он переходит в коллекторскую службу, за деятельность которой компания «Домашние Деньги» не несет ответственность. Рекомендуем Вам связаться с представителями коллекторской службы для исключения Вашего номера из базы.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день, Сергей!
Спасибо за Ваш вопрос.
Отсутствие официального места работы не является причиной для отказа в получении займа в нашей компании, однако каждая заявка рассматривается индивидуально. Оформить заявку на получение займа Вы можете по телефону (8-800-555-35-35) или через сайт (www.domadengi.ru).
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день, Виталий!
Спасибо Вам за вопрос.
Займ оформляется по месту фактического пребывания заемщика, главными условиями является наличие гражданства РФ и прописка в регионе обслуживания нашей компании.
С уважением,
Горячая линия с 31.01.2014 просмотрена 42 209 раз