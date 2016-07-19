На ваши вопросы отвечает эксперт БКИ «Эквифакс»

|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Здравствуйте!
1. По Вашему вопросу сообщаю, что в качестве аналитического инструмента, который определит необходимые действия для улучшения Вашей кредитной истории на основе данных, которые хранятся в нашем Бюро, Вы можете использовать «Идеальный заемщик». Данная услуга представлена по следующей ссылке: https://online.equifax.ru/shop/product/11. Для получения рекомендаций по повышению скорингового балла, Вы самостоятельно указываете желаемый скоринговый балл и время, которое Вам потребуется для этого. Для достижения желаемого результата Вам необходимо выполнить предоставленные рекомендации в полном объеме во временной промежуток, выбранный Вами. Также Вы можете самостоятельно составить прогноз изменения скоринг балла в зависимости от ситуации, которая может возникнуть. Например, Вы планируете открыть новый кредит, или, возможно, что Вами будет допущена несвоевременность оплаты. Таким образом, выбрав критерии, Вы смоделируете будущую ситуацию.
2. В случае если Вы заключаете с банком договор кредитования, то информация по оформленным обязательствам банк обязан по закону передать хотя бы в одно бюро кредитных историй. В случае если Вы закрываете договор кредитования, банк обновляет информацию бюро и статус активного договора изменяет на статус закрытого договора.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Могу ли я взять второй кредит, в одном и том же банке? Сумма первого кредита 50000, уже больше 1 года без просрочки оплачиваю
|Ответ:
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Здравствуйте! Бюро не является кредитной организацией и не занимается вопросами кредитования. Каждая кредитная организация самостоятельно оценивает информацию, которую Вы предоставляете в заявке на кредит, а также информацию, которая хранится в Вашей кредитной истории, в соответствии с кредитной политикой конкретной кредитной организации.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Появилась необходимость взять кредит. До этого был кредит в 2012 в сбербанке на 110000 погашенный без просрочек, кредит в альфа банке в 2011 на 16000(по кредитной карте) — тоже закрыт без просрочек, и действующая кредитная карта сбербанка по которой есть долг и он оплачивается в сроки.При обращении в 2 банка получил отказ на уровне онлайн заявки. Решил посмотреть кредитную историю. В 2008 году брал кредит кредитной картой на 10000(покупка товара) и по обстоятельствам вышло что я не платил и просрочка была пол года. Потом весь долг был погашен. Но в кредитной истории указано что просрочки текущие, но кредит закрыт. Кредит был взят в ДжиИ Мани Банке, которого уже нет. Хотел бы узнать, что можно сделать чтоб исправить в БКИ данные о просрочках что бы улучшить рейтинг.
|Ответ:
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Здравствуйте! Кредитные организации согласно Закону «О кредитных историях» должны предоставлять информацию о кредитных обязательствах, оформленных заемщиком, в том числе и о просрочках, совершаемых при оплате кредита, хотя бы в одно Бюро кредитных историй. Если при оплате ежемесячных платежей Вами был нарушен график оплаты, то после оплаты просроченной задолженности данная информация будет храниться в разделе «закрытые просрочки». Кредитная история хранится в течение 10 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в кредитной истории. К сожалению, изменение кредитной истории, в том случае, если она содержит верную информацию, не предусмотрено законом о кредитных историях. Также для улучшения своей кредитной истории Вы можете использовать продукт «Идеальный заемщик». Данная услуга представлена по следующей ссылке: https://online.equifax.ru/shop/product/11. Для получения рекомендаций по повышению скорингового балла, Вы самостоятельно указываете желаемый скоринговый балл и время, которое Вам потребуется для этого. Для достижения желаемого результата Вам необходимо выполнить предоставленные рекомендации в полном объеме во временной промежуток, выбранный Вами. Также Вы можете самостоятельно составить прогноз изменения скоринг балла в зависимости от ситуации, которая может возникнуть. Например, Вы планируете открыть новый кредит, или, возможно, что Вами будет допущена несвоевременность оплаты. Таким образом, выбрав критерии, Вы смоделируете будущую ситуацию.
|Вопрос:
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Я оплатил досрочно кредит в Ханты-Мансийском банке,так хочу взять ипотеку в другом банке,но мой специалист по ипотеке сказал,что мой кредит задвоил то есть в НБКИ и другую базу дали не верные даны по окончанию кредита из за этого такая ситуация мне не могут дать ипотеку.позвонил на горячую линию банка Ханты-Мансийского и попросил максимально быстро обновить данные НБКИ на,что мне ответили нужно ждать 16 дней у меня нет такого времени.почему я должен страдать по вине банка.Вопрос такой как максимально быстро можно обновить данные в НБКИ
|Ответ:
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Добрый день! Если в Вашем кредитном отчете содержится неактуальная информацию, Вы имеете право самостоятельно обратиться к источнику формирования кредитной истории или в бюро кредитных историй, где хранится данная информация. На основании официального запроса в форме заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю Бюро вправе выступить в качестве посредника между Вами и кредитной организацией. Обратите внимание на то, что рассмотрением данного заявления, а также принятием решения по вопросу изменения кредитной истории банк занимается самостоятельно. Бюро кредитных историй в течение 30 дней со дня получения заявления обязано провести дополнительную проверку информации, входящей в состав кредитной истории, запросив ее у источника формирования. Для изменения информации, которая хранится в БКИ «Эквифакс», запрос на изменение кредитной истории Вы можете также направить удаленно с помощью услуги Изменение кредитной истории.
|Вопрос:
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Здравствуйте!!! У меня 2 кредита один кредит 4745, второй 4688 в банке Хоум Кредит, выплачивала регулярно. Сейчас возникли трудности с финансовым положением из- за низкой заработной платы. На данный момент не могу их оплатить. Обратилась в банк что бы отсрочить платёж и изменить дату платежа, что бы не портить кредитную историю и вообще отношение с банком. Мне ответили что это не возможно, но отметку сделали в связи с трудной финансовой ситуацией. Сегодня от банка поступило предложение о закрытии кредита банком, но дают другой кредит в размере 4000 на срок 7 лет,и переплата составит около 200000. Данное предложение меня не устраивает. Можно ли все таки отсрочить платёж? Или решить проблему другим образом.
|Ответ:
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Здравствуйте! Бюро не является кредитной организацией и не занимается вопросами кредитования. Каждая кредитная организация самостоятельно оценивает информацию, которую Вы предоставляете в заявке на кредит, а также информацию, которая хранится в Вашей кредитной истории, в соответствии с кредитной политикой конкретной кредитной организации. Рекомендую повторно обратиться в кредитную организацию, где оформлен кредит, для упрощения существующей кредитной нагрузки по вопросу реструктуризации долга, если условиями договора займа (кредита) предусмотрена такая возможность.
|Вопрос:
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Здравствуйте скажите пожалуйста — я действительно могу не переживать за свои данные при получении своей кредитной истории через «Кредитная история онлайн» (online.equifax.ru).???
|Ответ:
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Здравствуйте! По Вашему вопросу сообщаю, что все услуги в сервисе «Кредитная история онлайн» предоставлены нашим бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз». При регистрации и подтверждении личности Вы получаете кредитный отчет, который будет идентичен с тем, что Вы бы могли получить в Бюро. Данный сервис был создан для субъектов кредитных историй для того, чтобы в любое время можно было получить отчет по кредитной истории, а также другие услуги, представленные в сервисе.
|Вопрос:
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Год назад потеряли с мужем работу, образовались задолженности, просили реструктуризацию отказали, спустя несколько месяцев сами предложили, вот теперь плохая история. После реструктуризации платим исправно. Сейчас срочно нужно 60 тыс. банки отказывают в получении кредита.
|Ответ:
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Добрый день! Бюро кредитных историй не занимается вопросами рефинансирования и не может влиять на бакни при принятии решения о реструктаризации долга или рефинансирования. Рекомендую обратиться в кредитную организацию, где оформлен кредит, для упрощения существующей кредитной нагрузки по вопросу реструктуризации долга, если условиями договора займа (кредита) предусмотрена такая возможность.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день! Направьте, пожалуйста, Ваш вопрос для более детального рассмотрения на адрес электронной почты горячей линии нашего Бюро hotline@equifax.ru для проведения проверки. Проверка по Вашему вопросу будет проводиться нашими сотрудниками, после чего ответ будет направлен Вам на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день! Бюро не является кредитной организацией и не занимается вопросами кредитования. Каждая кредитная организация самостоятельно оценивает информацию, которую Вы предоставляете в заявке на кредит, а также информацию, которая хранится в Вашей кредитной истории, в соответствии с кредитной политикой конкретной кредитной организации.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Пару недель назад закрыл просроченный кредит, который должен был закрытся в 2014г, не знал об остатке маленьком по договору!
|Ответ:
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Здравствуйте! По Вашему вопросу сообщаем, что передача информации в бюро после полного погашения Вами обязательств перед кредитной организацией, банк — источник формирования кредитной истории предоставляет в бюро кредитных историй в течение 5 дней со дня совершения операции. Рекомендую Вам проверить информацию по данному кредиту, предоставленную бакном в бюро кредитных историй. Для уточнения наименования Бюро, в котором хранится Ваша кредитная история, необходимо отправить запрос в Центральный Каталог Кредитных Историй. На основании запроса Вам будет предоставлен полный список Бюро с адресами, по которым Вы можете обратиться и запросить свою кредитную историю. Для получения кредитной истории в БКИ «Эквифакс» Вы можете воспользоваться нашим сервисом «Кредитная история онлайн», где первый кредитный отчет предоставляется бесплатно. Если в Вашем кредитном отчете содержится неактуальная информацию, Вы имеете право самостоятельно обратиться к источнику формирования кредитной истории или в бюро кредитных историй, где хранится данная информация. На основании официального запроса в форме заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю Бюро вправе выступить в качестве посредника между Вами и кредитной организацией. Обратите внимание на то, что рассмотрением данного заявления, а также принятием решения по вопросу изменения кредитной истории банк занимается самостоятельно. Бюро кредитных историй в течение 30 дней со дня получения заявления обязано провести дополнительную проверку информации, входящей в состав кредитной истории, запросив ее у источника формирования. Для изменения информации, которая хранится в БКИ «Эквифакс», запрос на изменение кредитной истории Вы можете также направить удаленно с помощью услуги Изменение кредитной истории.
|Вопрос:
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Добрый день! Ситуация в следующем!Подавала на потребительский кредит в Сербанке 4 раза, и всегда отказ, в решении стоит «высокий риск благонадежности», причем у меня в сбербанке нет кредитной истории, и если первые два раза я подавала заявки на большие суммы, то последний раз в конце июня я подала заявку на 33 тыс руб, хотя за пару дней до этого я также подала заявку на ипотеку и мне одобрили, то 33 тыс руб и отказ это как то совсем несерьезно!
|Ответ:
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Добрый день! Рекомендую Вам в первую очередь просмотреть переданную информацию о кредитных обязательствах в бюро. Для того, чтобы уточнить информацию о бюро, где хранится Ваша кредитная история, необходимо сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй. Вы также можете получить список бюро, где хранится, Ваша кредитная история в сервисе «Кредитная история онлайн» (более подробная информация о способах получения справки в сервисе «Кредитная история онлайн» на сайте online.equifax.ru). Далее обратиться в каждое бюро из списка, после уточнения информации о наличии информации по данному кредиту. А также, направьте, пожалуйста, Ваш вопрос для более детального рассмотрения на адрес электронной почты горячей линии нашего Бюро hotline@equifax.ru для проведения проверки. Проверка по Вашему вопросу будет проводиться нашими сотрудниками, после чего ответ будет направлен Вам на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
|Вопрос:
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здраствуйте где я могу получить развернутую кредитную историю. те какой то банк поставил отметку о невозвратном кредите
|Ответ:
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Здравствуйте! Для уточнения наименования Бюро, в котором хранится Ваша кредитная история, необходимо отправить запрос в Центральный Каталог Кредитных Историй. На основании запроса Вам будет предоставлен полный список Бюро с адресами, по которым Вы можете обратиться и запросить свою кредитную историю. Для получения кредитной истории в БКИ «Эквифакс» Вы можете воспользоваться нашим сервисом «Кредитная история онлайн», где первый кредитный отчет предоставляется бесплатно. Если в Вашем кредитном отчете содержится неактуальная информацию, Вы имеете право самостоятельно обратиться к источнику формирования кредитной истории или в бюро кредитных историй, где хранится данная информация. На основании официального запроса в форме заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю Бюро вправе выступить в качестве посредника между Вами и кредитной организацией. Обратите внимание на то, что рассмотрением данного заявления, а также принятием решения по вопросу изменения кредитной истории банк занимается самостоятельно. Бюро кредитных историй в течение 30 дней со дня получения заявления обязано провести дополнительную проверку информации, входящей в состав кредитной истории, запросив ее у источника формирования. Для изменения информации, которая хранится в БКИ «Эквифакс», запрос на изменение кредитной истории Вы можете также направить удаленно с помощью услуги Изменение кредитной истории
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Здравствуйте! Рекомендую Вам в первую очередь просмотреть переданную информацию о кредитных обязательствах в бюро. Для того, чтобы уточнить информацию о бюро, где хранится Ваша кредитная история, необходимо сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй. Вы также можете получить список бюро, где хранится, Ваша кредитная история в сервисе «Кредитная история онлайн» (более подробная информация о способах получения справки в сервисе «Кредитная история онлайн» на сайте online.equifax.ru). Далее обратиться в каждое бюро из списка, после уточнения информации о наличии информации по данному кредиту. А также, направьте, пожалуйста, Ваш вопрос для более детального рассмотрения на адрес электронной почты горячей линии нашего Бюро hotline@equifax.ru для проведения проверки. Проверка по Вашему вопросу будет проводиться нашими сотрудниками, после чего ответ будет направлен Вам на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
|Вопрос:
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Здравствуйте, сегодня по собственной неосторожности связалась с мошенниками. Пользуюсь картой, выданной банком ТРАСТ (зарплатный проект).При разговоре по телефону для проверки моей платежеспособности, женщина (мошенник) попросила предъявить номер карты и трех значный код, находящийся возле номера карты. Заподозрив что-то не ладное, сразу же позвонила в банк с просьбой о прерывании последующих операций и блокировки карты. Пока ждала каких либо действий от оператора банка, с моей карты были списаны 10 000 рублей. После чего карту заблокировали и последующие операции по списанию денег мошенниками не были произведены, но смс о их попытках приходили одна за одной. Все это случилось в течении 3х минут. В дальнейшем (через пол часа), находясь в отделении банка тут же написала заявление о произведении несанкционированного списания с моей карты. Мне сказали, что деньги находятся в системе блокировки и пока не списаны мошенниками, но вернуть их скорее всего невозможно. Прошу помочь разобраться в этом вопросе, так как операторы банка сказали, что завтра операция может пройти. При всем при этом, никаких кодов подтверждения операции, при переводе денег мошенникам, не приходило. И кроме номера карты и трехзначного кода, которые по сути может узнать любой человек, взявший в руки мою карту, никакой информации мошенникам передано не было. Очень опасаюсь того, что тормозные операторы банка поздно отреагируют на мою проблему и поданное мной заявление, в следствие чего деньги будет невозможно вернуть. Благодарю за понимание и за последующую помощь в решении моей проблемы.
|Ответ:
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Добрый день! Бюро кредитных историй не является кредитной организацией и не регулирует отношения между банком и заемщиком. Для урегулирования сложившейся ситуации Вы можете обращаться только в кредитную организацию, где у Вас оформлена карта.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Подскажите, как быть.
|Ответ:
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Здравствуйте! Бюро кредитных историй не регулирует отношения между заемщиком и судебными органами. Рекомендую Вам обратиться в суд для урегулирования существующей ситуации, а также уточнить информацию о переуступке прав требования на договор другой компании перед ликвидацией коллекторского агентства.
Горячая линия с 03.02.2014 просмотрена 198 778 раз