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Кредитные истории

Зачастую качество кредитной истории заемщика становится решающим аргументом при одобрении кредита. Обладатель хорошей кредитной истории получает кредит всегда на выгодных условиях. А человек, допускавший просрочки платежей и испортивший свою кредитную историю, к сожалению, вызывает опасения у банков и зачастую получает отказ.

На все вопросы, связанные с формированием, содержанием, исправлением кредитной истории ответит генеральный директор ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» Олег Лагуткин.

Бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» имеет базу более чем 160 миллионов кредитных историй по физическим лицам и организациям, пополняемую 1200 крупнейшими банковскими и микрофинансовыми организациями на контрактной основе. Предоставляет кредитным организациям в РФ услуги по управлению рисками, аналитики и предотвращению мошенничества. Кроме того, БКИ «Эквифакс» содействует физ. лицам в получении своей кредитной истории с помощью сервиса «Кредитная история онлайн» (online.equifax.ru).

Будем рады оперативно ответить на ваши вопросы!

Вопросы, не относящиеся к деятельности бюро кредитных историй, будут удаляться
информация о бюро

На ваши вопросы отвечает эксперт БКИ «Эквифакс»

Олег Лагуткин
Олег Лагуткин
генеральный директор БКИ «Эквифакс»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

Здравствуйте!
Я год пользуюсь кредитной картой Хоум Кредит (лимит 160 тысяч), всегда погашаю свой долг в течение расчётного периода. ОТП-банк сделал мне предложение о кредитке с лимитом до 250 тысяч (конкретную сумму я могу выбрать самостоятельно). При этом приоритетом для меня является повторный запрос кредитной карты в Райффайзенбанке через три месяца (после отказа месяц назад, ради хорошей бонусной и скидочной программы этого банка).
Вопросы:
1. Как повлияет получение второй кредитной карты на мой кредитный рейтинг (в настоящее время 877 пунктов в Эквифаксе) и какую сумму вы порекомендуете мне выбрать, если, в целом, я не нуждаюсь в кредитных средствах?
2. Как это будет выглядеть для Эквифакса, если я сейчас возьму кредитный лимит у ОТП, а через два месяца откажусь от него? Другими словами, в Эквифакс поступит информация, что ОТП отказал мне в лимите, или, наоборот, я отказался от него? Как это скажется на моём рейтинге?

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livermore21 (Краснодар) 19.07.2016 20:37
Ответ:

Здравствуйте! 

1. По Вашему вопросу сообщаю, что в качестве аналитического инструмента, который определит необходимые действия для улучшения Вашей кредитной истории на основе данных, которые хранятся в нашем Бюро, Вы можете использовать «Идеальный заемщик». Данная услуга представлена по следующей ссылке: https://online.equifax.ru/shop/product/11. Для получения рекомендаций по повышению скорингового балла, Вы самостоятельно указываете желаемый скоринговый балл и время, которое Вам потребуется для этого. Для достижения желаемого результата Вам необходимо выполнить предоставленные рекомендации в полном объеме во временной промежуток, выбранный Вами. Также Вы можете самостоятельно составить прогноз изменения скоринг балла в зависимости от ситуации, которая может возникнуть. Например, Вы планируете открыть новый кредит, или, возможно, что Вами будет допущена несвоевременность оплаты. Таким образом, выбрав критерии, Вы смоделируете будущую ситуацию. 

2. В случае если Вы заключаете с банком договор кредитования, то информация по оформленным обязательствам банк обязан по закону передать хотя бы в одно бюро кредитных историй. В случае если Вы закрываете договор кредитования, банк обновляет информацию бюро и статус активного договора изменяет на статус закрытого договора.

Олег Лагуткин
Вопрос:

Здравствуйте! Могу ли я взять второй кредит, в одном и том же банке? Сумма первого кредита 50000, уже больше 1 года без просрочки оплачиваю

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Fedaleks (Якутск) 18.07.2016 10:09
Ответ:

Здравствуйте! Бюро не является кредитной организацией и не занимается вопросами кредитования. Каждая кредитная организация самостоятельно оценивает информацию, которую Вы предоставляете в заявке на кредит, а также информацию, которая хранится в Вашей кредитной истории, в соответствии с кредитной политикой конкретной кредитной организации. 

Олег Лагуткин
Вопрос:

Здравствуйте. Появилась необходимость взять кредит. До этого был кредит в 2012 в сбербанке на 110000 погашенный без просрочек, кредит в альфа банке в 2011 на 16000(по кредитной карте) — тоже закрыт без просрочек, и действующая кредитная карта сбербанка по которой есть долг и он оплачивается в сроки.При обращении в 2 банка получил отказ на уровне онлайн заявки. Решил посмотреть кредитную историю. В 2008 году брал кредит кредитной картой на 10000(покупка товара) и по обстоятельствам вышло что я не платил и просрочка была пол года. Потом весь долг был погашен. Но в кредитной истории указано что просрочки текущие, но кредит закрыт. Кредит был взят в ДжиИ Мани Банке, которого уже нет. Хотел бы узнать, что можно сделать чтоб исправить в БКИ данные о просрочках что бы улучшить рейтинг.

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dx_o (Санкт-Петербург) 15.07.2016 23:01
Ответ:

Здравствуйте! Кредитные организации согласно Закону «О кредитных историях» должны предоставлять информацию о кредитных обязательствах, оформленных заемщиком, в том числе и о просрочках, совершаемых при оплате кредита, хотя бы в одно Бюро кредитных историй. Если при оплате ежемесячных платежей Вами был нарушен график оплаты, то после оплаты просроченной задолженности данная информация будет храниться в разделе «закрытые просрочки». Кредитная история хранится в течение 10 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в кредитной истории. К сожалению, изменение кредитной истории, в том случае, если она содержит верную информацию, не предусмотрено законом о кредитных историях. Также для улучшения своей кредитной истории Вы можете использовать продукт «Идеальный заемщик». Данная услуга представлена по следующей ссылке: https://online.equifax.ru/shop/product/11. Для получения рекомендаций по повышению скорингового балла, Вы самостоятельно указываете желаемый скоринговый балл и время, которое Вам потребуется для этого. Для достижения желаемого результата Вам необходимо выполнить предоставленные рекомендации в полном объеме во временной промежуток, выбранный Вами. Также Вы можете самостоятельно составить прогноз изменения скоринг балла в зависимости от ситуации, которая может возникнуть. Например, Вы планируете открыть новый кредит, или, возможно, что Вами будет допущена несвоевременность оплаты. Таким образом, выбрав критерии, Вы смоделируете будущую ситуацию. 

Олег Лагуткин
Вопрос:

Я оплатил досрочно кредит в Ханты-Мансийском банке,так хочу взять ипотеку в другом банке,но мой специалист по ипотеке сказал,что мой кредит задвоил то есть в НБКИ и другую базу дали не верные даны по окончанию кредита из за этого такая ситуация мне не могут дать ипотеку.позвонил на горячую линию банка Ханты-Мансийского и попросил максимально быстро обновить данные НБКИ на,что мне ответили нужно ждать 16 дней у меня нет такого времени.почему я должен страдать по вине банка.Вопрос такой как максимально быстро можно обновить данные в НБКИ

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slava-sever (Надым) 15.07.2016 21:22
Ответ:

Добрый день! Если в Вашем кредитном отчете содержится неактуальная информацию, Вы имеете право самостоятельно обратиться к источнику формирования кредитной истории или в бюро кредитных историй, где хранится данная информация. На основании официального запроса в форме заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю Бюро вправе выступить в качестве посредника между Вами и кредитной организацией. Обратите внимание на то, что рассмотрением данного заявления, а также принятием решения по вопросу изменения кредитной истории банк занимается самостоятельно. Бюро кредитных историй в течение 30 дней со дня получения заявления обязано провести дополнительную проверку информации, входящей в состав кредитной истории, запросив ее у источника формирования. Для изменения информации, которая хранится в БКИ «Эквифакс», запрос на изменение кредитной истории Вы можете также направить удаленно с помощью услуги Изменение кредитной истории.

Олег Лагуткин
Вопрос:

Здравствуйте!!! У меня 2 кредита один кредит 4745, второй 4688 в банке Хоум Кредит, выплачивала регулярно. Сейчас возникли трудности с финансовым положением из- за низкой заработной платы. На данный момент не могу их оплатить. Обратилась в банк что бы отсрочить платёж и изменить дату платежа, что бы не портить кредитную историю и вообще отношение с банком. Мне ответили что это не возможно, но отметку сделали в связи с трудной финансовой ситуацией. Сегодня от банка поступило предложение о закрытии кредита банком, но дают другой кредит в размере 4000 на срок 7 лет,и переплата составит около 200000. Данное предложение меня не устраивает. Можно ли все таки отсрочить платёж? Или решить проблему другим образом.

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anastykaly86 (Г. Орск) 14.07.2016 21:07
Ответ:

Здравствуйте! Бюро не является кредитной организацией и не занимается вопросами кредитования. Каждая кредитная организация самостоятельно оценивает информацию, которую Вы предоставляете в заявке на кредит, а также информацию, которая хранится в Вашей кредитной истории, в соответствии с кредитной политикой конкретной кредитной организации. Рекомендую повторно обратиться в кредитную организацию, где оформлен кредит, для упрощения существующей кредитной нагрузки по вопросу реструктуризации долга, если условиями договора займа (кредита) предусмотрена такая возможность.

Олег Лагуткин
Вопрос:

Здравствуйте скажите пожалуйста — я действительно могу не переживать за свои данные при получении своей кредитной истории через «Кредитная история онлайн» (online.equifax.ru).???

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ТВладимировна (Новосибирск) 14.07.2016 07:51
Ответ:

Здравствуйте! По Вашему вопросу сообщаю, что все услуги в сервисе «Кредитная история онлайн» предоставлены нашим бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз». При регистрации и подтверждении личности Вы получаете кредитный отчет, который будет идентичен с тем, что Вы бы могли получить в Бюро. Данный сервис был создан для субъектов кредитных историй для того, чтобы в любое время можно было получить отчет по кредитной истории, а также другие услуги, представленные в сервисе.

Олег Лагуткин
Вопрос:

Год назад потеряли с мужем работу, образовались задолженности, просили реструктуризацию отказали, спустя несколько месяцев сами предложили, вот теперь плохая история. После реструктуризации платим исправно. Сейчас срочно нужно 60 тыс. банки отказывают в получении кредита.
Хотела рефинансировать имеющийся кредит с доп.наличными тоже отказывают.
Подскажите что можно предпринять в этой ситуации?????

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ТВладимировна (Новосибирск) 13.07.2016 11:02
Ответ:

Добрый день! Бюро кредитных историй не занимается вопросами рефинансирования и не может влиять на бакни при принятии решения о реструктаризации долга или рефинансирования. Рекомендую обратиться в кредитную организацию, где оформлен кредит, для упрощения существующей кредитной нагрузки по вопросу реструктуризации долга, если условиями договора займа (кредита) предусмотрена такая возможность.

Олег Лагуткин
Вопрос:

Добрый день.
У меня было 4 проблемных кредита (2 кредиты на сумму 250 000 и 2 карты на сумму 100 000), просрочка по всем была более 181 дня. Так получилось. Также была пятая карта с лимитом 120 000, по которой просрочек не было.
Сейчас у меня скоринговый балл в БКИ Эквифакс — 254, очень низкий. Другие БКИ не проверял.
Финансовое положение у меня улучшилось очень сильно (все 4 просрочки закрыл за 1 день), з. п. официально высокая.
Вопрос в следующем. На вашем сайте видел возможность приобретения консультаций по исправлению кредитной истории. Есть ли смысл мне приобретать данный продукт, чтобы за год-два исправить историю для ипотеки? Или в моем случае значительного исправления ожидать не стоит и про кредиты стоит забыть навсегда? Новый кредит мне вряд ли дадут банки даже для исправления истории на малую сумму, но в наличии есть карта с лимитом 120 000 по которой просрочек не было.
Если существенное исправление кредитной истории всё же возможно — не раздумывая приобрету Ваш продукт.
Заранее благодарен за ответ.
P.s. Понимаю, что мало данных для анализа ситуации. Поэтому уточню вопрос — при скорринговом балле 254 в БКИ эквифакс и недавних просрочках свыше 181 дня — есть ли шансы заметно улучшить кредитную историю и стоит ли приобретать ваш продукт? Либо в моем случае всё уже не подлежит исправлению?

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marov (Оренбург) 12.07.2016 02:20
Ответ:

Добрый день! Направьте, пожалуйста, Ваш вопрос для более детального рассмотрения на адрес электронной почты горячей линии нашего Бюро hotline@equifax.ru для проведения проверки. Проверка по Вашему вопросу будет проводиться нашими сотрудниками, после чего ответ будет направлен Вам на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Олег Лагуткин
Вопрос:

Добрый день!
Завтра будет списание денежных средств с счета, кредит будет погашен в полном объеме. Просьба посодействовать в выдаче справки о закрытии кредиты в кратчайшие сроки, вопрос очень срочный! Прошу Вас, потому что, на горячей линии сказали ожидать до 3х недель для ее получения. Заранее спасибо!

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kredit1109 (Краснодар) 11.07.2016 14:48
Ответ:

Добрый день! Бюро не является кредитной организацией и не занимается вопросами кредитования. Каждая кредитная организация самостоятельно оценивает информацию, которую Вы предоставляете в заявке на кредит, а также информацию, которая хранится в Вашей кредитной истории, в соответствии с кредитной политикой конкретной кредитной организации. 

Олег Лагуткин
Вопрос:

Здравствуйте. Пару недель назад закрыл просроченный кредит, который должен был закрытся в 2014г, не знал об остатке маленьком по договору!
Вопрос.. Когда этот кредит, в кредитной истории, будет показан как закрывшийся?
Пробовал взять кредит, но в банке сказали, что имеется не погашенная просрочка по кредиту(хотя как говорил выше, я его закрыл пару недель назад)
Спасибо.

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turalsib (Залари) 09.07.2016 07:47
Ответ:

Здравствуйте! По Вашему вопросу сообщаем, что передача информации в бюро после полного погашения Вами обязательств перед кредитной организацией, банк — источник формирования кредитной истории предоставляет в бюро кредитных историй в течение 5 дней со дня совершения операции. Рекомендую Вам проверить информацию по данному кредиту, предоставленную бакном в бюро кредитных историй. Для уточнения наименования Бюро, в котором хранится Ваша кредитная история, необходимо отправить запрос в Центральный Каталог Кредитных Историй. На основании запроса Вам будет предоставлен полный список Бюро с адресами, по которым Вы можете обратиться и запросить свою кредитную историю. Для получения кредитной истории в БКИ «Эквифакс» Вы можете воспользоваться нашим сервисом «Кредитная история онлайн», где первый кредитный отчет предоставляется бесплатно. Если в Вашем кредитном отчете содержится неактуальная информацию, Вы имеете право самостоятельно обратиться к источнику формирования кредитной истории или в бюро кредитных историй, где хранится данная информация. На основании официального запроса в форме заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю Бюро вправе выступить в качестве посредника между Вами и кредитной организацией. Обратите внимание на то, что рассмотрением данного заявления, а также принятием решения по вопросу изменения кредитной истории банк занимается самостоятельно. Бюро кредитных историй в течение 30 дней со дня получения заявления обязано провести дополнительную проверку информации, входящей в состав кредитной истории, запросив ее у источника формирования. Для изменения информации, которая хранится в БКИ «Эквифакс», запрос на изменение кредитной истории Вы можете также направить удаленно с помощью услуги Изменение кредитной истории.

Олег Лагуткин
Вопрос:

Добрый день! Ситуация в следующем!Подавала на потребительский кредит в Сербанке 4 раза, и всегда отказ, в решении стоит «высокий риск благонадежности», причем у меня в сбербанке нет кредитной истории, и если первые два раза я подавала заявки на большие суммы, то последний раз в конце июня я подала заявку на 33 тыс руб, хотя за пару дней до этого я также подала заявку на ипотеку и мне одобрили, то 33 тыс руб и отказ это как то совсем несерьезно!
У меня есть одно подозрение почему мне приходят отказы! В июне 2015 мне какой то сотрудник коллекторской службы написал сообщение Вконтаке, что якобы у меня имеется задолженность в Россельхозбанке, в который я никогда в жизни не обращалась! В сообщении был указан телефон горячей линии, я позвонила, выяснилось что задолженность имеется но это абсолютно другой человек, у нас совпадение только по ФИО и дате рождения! Беспокоить меня спустя неделю перестали своими звонками, но у меня есть подозрение, что меня могли внести в Черный список клиентов Россельхозбанка и из-за этого мне теперь отказывают в другом банке! Помогите, как разобраться в этой ситуации?

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galka1992 (Санкт-Петербург) 08.07.2016 19:16
Ответ:

Добрый день! Рекомендую Вам в первую очередь просмотреть переданную информацию о кредитных обязательствах в бюро. Для того, чтобы уточнить информацию о бюро, где хранится Ваша кредитная история, необходимо сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй. Вы также можете получить список бюро, где хранится, Ваша кредитная история в сервисе «Кредитная история онлайн» (более подробная информация о способах получения справки в сервисе «Кредитная история онлайн» на сайте online.equifax.ru). Далее обратиться в каждое бюро из списка, после уточнения информации о наличии информации по данному кредиту. А также, направьте, пожалуйста, Ваш вопрос для более детального рассмотрения на адрес электронной почты горячей линии нашего Бюро hotline@equifax.ru для проведения проверки. Проверка по Вашему вопросу будет проводиться нашими сотрудниками, после чего ответ будет направлен Вам на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Олег Лагуткин
Вопрос:

здраствуйте где я могу получить развернутую кредитную историю. те какой то банк поставил отметку о невозвратном кредите

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openid.mail.ru/mail/...natal~ya (Кемерово) 08.07.2016 11:01
Ответ:

Здравствуйте! Для уточнения наименования Бюро, в котором хранится Ваша кредитная история, необходимо отправить запрос в Центральный Каталог Кредитных Историй. На основании запроса Вам будет предоставлен полный список Бюро с адресами, по которым Вы можете обратиться и запросить свою кредитную историю. Для получения кредитной истории в БКИ «Эквифакс» Вы можете воспользоваться нашим сервисом «Кредитная история онлайн», где первый кредитный отчет предоставляется бесплатно. Если в Вашем кредитном отчете содержится неактуальная информацию, Вы имеете право самостоятельно обратиться к источнику формирования кредитной истории или в бюро кредитных историй, где хранится данная информация. На основании официального запроса в форме заявления о внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю Бюро вправе выступить в качестве посредника между Вами и кредитной организацией. Обратите внимание на то, что рассмотрением данного заявления, а также принятием решения по вопросу изменения кредитной истории банк занимается самостоятельно. Бюро кредитных историй в течение 30 дней со дня получения заявления обязано провести дополнительную проверку информации, входящей в состав кредитной истории, запросив ее у источника формирования. Для изменения информации, которая хранится в БКИ «Эквифакс», запрос на изменение кредитной истории Вы можете также направить удаленно с помощью услуги Изменение кредитной истории

Олег Лагуткин
Вопрос:

Добрый день!
Ситуация следующая. Я подавала заявку в январе на ипотеку в Сбербанке, мне одобряют 4 с лишним миллиона. Я нахожу квартиру в мае, из возможных 4 миллионов беру 2, но мне не хватает немного денег на первоначальный взнос. Я подаю заявку на кредит в Сбере, на что мне приходит отказ. Причём! Лимит мне выставляют 250 000, то есть теоретически я могла бы взять кредит, если бы не одно но. В комментарии к отказу — кредитная история в Сбербанке идеальная, все хорошо, но вот по запросу с БКИ пришла чёрная кредитная история по мне.
Я говорю сотруднику, вы же понимаете, что это бред. За 4 месяца я никаких кредитов не брала, ранее просрочек по кредитам у меня никогда не было точно! И Сбербанк мне не одобрил бы целых 4 миллиона, если б у меня в самом деле была чёрная кредитная история. Причём год назад я брала кредит в Сбере и все хорошо.
Есть небольшие связи в Сбербанке, начала узнавать откуда взялась чёрная кредитная история. Удалось выяснить, что на мне якобы висят просроченные кредиты и кредитная карта с 2009 года!!! С такой чудной кредитной историей мне бы Сбербанк не одобрил кредит год назад и ипотеку.
Причём в 2009 году данные кредиты и карту я не брала и мне бы их никто не одобрил, т. к. я ещё училась и нигде никогда не работала.
Сотрудники Сбербанка, отвечавшие на мой запрос по кредитной истории, предположили, что ко моим данным случайно привязали чужую кредитную историю.
Вопрос: что мне делать, куда бежать, как исправить чужую ошибку и недостоверные данные в моей кредитной истории? Как узнать, кто подал такие данные? И как привести в порядок свою кредитную историю?
Заранее спасибо за ответ!

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Smile131214 (Новосибирск) 07.07.2016 02:18
Ответ:

Здравствуйте! Рекомендую Вам в первую очередь просмотреть переданную информацию о кредитных обязательствах в бюро. Для того, чтобы уточнить информацию о бюро, где хранится Ваша кредитная история, необходимо сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй. Вы также можете получить список бюро, где хранится, Ваша кредитная история в сервисе «Кредитная история онлайн» (более подробная информация о способах получения справки в сервисе «Кредитная история онлайн» на сайте online.equifax.ru). Далее обратиться в каждое бюро из списка, после уточнения информации о наличии информации по данному кредиту. А также, направьте, пожалуйста, Ваш вопрос для более детального рассмотрения на адрес электронной почты горячей линии нашего Бюро hotline@equifax.ru для проведения проверки. Проверка по Вашему вопросу будет проводиться нашими сотрудниками, после чего ответ будет направлен Вам на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Олег Лагуткин
Вопрос:

Здравствуйте, сегодня по собственной неосторожности связалась с мошенниками. Пользуюсь картой, выданной банком ТРАСТ (зарплатный проект).При разговоре по телефону для проверки моей платежеспособности, женщина (мошенник) попросила предъявить номер карты и трех значный код, находящийся возле номера карты. Заподозрив что-то не ладное, сразу же позвонила в банк с просьбой о прерывании последующих операций и блокировки карты. Пока ждала каких либо действий от оператора банка, с моей карты были списаны 10 000 рублей. После чего карту заблокировали и последующие операции по списанию денег мошенниками не были произведены, но смс о их попытках приходили одна за одной. Все это случилось в течении 3х минут. В дальнейшем (через пол часа), находясь в отделении банка тут же написала заявление о произведении несанкционированного списания с моей карты. Мне сказали, что деньги находятся в системе блокировки и пока не списаны мошенниками, но вернуть их скорее всего невозможно. Прошу помочь разобраться в этом вопросе, так как операторы банка сказали, что завтра операция может пройти. При всем при этом, никаких кодов подтверждения операции, при переводе денег мошенникам, не приходило. И кроме номера карты и трехзначного кода, которые по сути может узнать любой человек, взявший в руки мою карту, никакой информации мошенникам передано не было. Очень опасаюсь того, что тормозные операторы банка поздно отреагируют на мою проблему и поданное мной заявление, в следствие чего деньги будет невозможно вернуть. Благодарю за понимание и за последующую помощь в решении моей проблемы.

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Natasha31 (Королев) 05.07.2016 20:11
Ответ:

Добрый день! Бюро кредитных историй не является кредитной организацией и не регулирует отношения между банком и заемщиком. Для урегулирования сложившейся ситуации Вы можете обращаться только в кредитную организацию, где у Вас оформлена карта.

Олег Лагуткин
Вопрос:

Здравствуйте! Подскажите, как быть.
Был просроченный кредит перед банком, банк подал в суд, завели исполнительное производство. Пока шел суд (около года), банк продал долг коллекторскому агентству. Пристав назначил мне выплачивать долг через работодателя, 50% от з/п. Однако в настоящее время коллекторское агентство прекратило свое существование. Банк тоже отказывается получать эти деньги, так как кредитный договор ими был закрыт. В итоге моя з/п аккумулируется на счете районного отдела приставов и никуда не идет. Что делать — непонятно. Пристав говорит, что не может вернуть мне деньги, так как исполнительный лист существует и приговор суда должен исполняться. Что делать?

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anastagy (Красноярск) 05.07.2016 00:48
Ответ:

Здравствуйте! Бюро кредитных историй не регулирует отношения между заемщиком и судебными органами. Рекомендую Вам обратиться в суд для урегулирования существующей ситуации, а также уточнить информацию о переуступке прав требования на договор другой компании перед ликвидацией коллекторского агентства.

Олег Лагуткин

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