На ваши вопросы отвечает эксперт БКИ «Эквифакс»

Зачастую качество кредитной истории заемщика становится решающим аргументом при одобрении кредита. Обладатель хорошей кредитной истории получает кредит всегда на выгодных условиях. А человек, допускавший просрочки платежей и испортивший свою кредитную историю, к сожалению, вызывает опасения у банков и зачастую получает отказ.

На все вопросы, связанные с формированием, содержанием, исправлением кредитной истории ответит генеральный директор ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» Олег Лагуткин.

Бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» имеет базу более чем 160 миллионов кредитных историй по физическим лицам и организациям, пополняемую 1200 крупнейшими банковскими и микрофинансовыми организациями на контрактной основе. Предоставляет кредитным организациям в РФ услуги по управлению рисками, аналитики и предотвращению мошенничества. Кроме того, БКИ «Эквифакс» содействует физ. лицам в получении своей кредитной истории с помощью сервиса «Кредитная история онлайн» (online.equifax.ru).

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