На ваши вопросы отвечают эксперты ОТП Банка

|Вопрос:
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Здравствуйте! Я хочу обратиться с жалобой. Никогда не брала кредит в ОТП банке. В течение нескольких месяцев я вынуждена выслушивать от операторов вашего банка о простроченной задолженности. Мне называют фамилию незнакомого мне человека(Наговицына). Все это время я получаю смс с требованием о погашении задолженности. Вот мой номер телефона 89242665746. Примите меры. И пожалуйста проверяйте номера телефонов при оформлении кредитов.
|Ответ:
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Добрый день. Спасибо, что Вы сообщили нам о такой ситуации. Мы обязательно проверим корректность звонков. Для этого просьба уточнить в ответном письме на email zabota@otpbank.ru — номера телефонов, на которые поступают звонки, ФИО (полностью). В письме процитируйте Ваш отзыв и сделайте пометку Банки.ру. Приносим извинения за доставленные беспокойства.
|Вопрос:
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Здравствуйте Екатерина! Я пользуюсь кредитной картой вашего банка просрочек у меня нет! 30 апреля я сломала руку и на данный момент не трудоспособная. 12 мая мне нужно внести очередной платеж. Из-за нетрудоспособности внести его не смогу, что можно сделать? Я обращалась на горячую линию по телефону с просьбой отсрочить платеж мне посоветовали написать Вам? поскольку мой кредитный договор не предусматривает реструктиризации
|Ответ:
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Добрый день! Мы понимаем Вашу ситуацию, но, к сожалению, в настоящее время по данному виду кредитования реструктуризация условий кредитного договора не производится, в связи с чем, единственно верным решением в сложившейся ситуации является выполнение действующих условий тарифного плана карты.
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|Вопрос:
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добрый день! Я сотрудник банка. У меня умер отец, и я хотела бы получить материальную помощь в связи со смертью. Дело в том, что я только куда не обращалась, никто мне ответ не дает, и писала на сайт spravka@otpbank.ru и обращалась непосредственно к своим руководителям — ответа либо нет, либо игнорируют, либо не знают. Подскажи пожалуйста, кому направить мое заявление? Заранее спасибо за понимание
|Ответ:
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Добрый день! Вы можете позвонить на ресепшен Банка (495) 783-54-00, Ваш звонок переведут в ответственное подразделение.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Я написала заявление в банк на изменение условий договора, заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных и заявление о предоставлении информации и документов. Почему сотрудники банка звонят моим бывшим коллегам? Номер телефона именно этого человека, которому звонят ваши сотрудники я не давала, так как в тот момент я не знала этого человека. Действие банка нарушает права человека о неприкосновенности частной жизни. Я указала свои контактные данные в заявлении и прошу вести переписку почтой или электронной почтой.
|Ответ:
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Добрый день! Для урегулирования ситуации, пожалуйста, направьте письмо на эл. адрес Zabota@otpbank.ru , в письме укажите Ваши ФИО, дату рождения, номер телефона, на который поступают звонки и ФИО владельца телефона.
|Вопрос:
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Здравствуйте! скоро уже год как я настойчиво прошу банк, клиентом которого я не являюсь, удалить мой номер из базы обзвона (своей и коллекторского агентства Кредитэкспресс).
|Ответ:
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Добрый день! Указанный Вами номер телефона удален из ПО Банка, в настоящее время, действительно, телефон числится в базе обзвона коллекторского агентства. Мы проведем необходимые исправительные работы. Если по истечению двух дней звонки не прекратятся, пожалуйста, напишите повторно.
|Вопрос:
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Здравствуйте. У меня такой вопрос: у меня пропали бланки для оплаты кредита. оплачивала всегда по почте. Как мне теперь быть?
|Ответ:
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Добрый день! Вы можете получить бланки почтовых переводов для оплаты кредита в торговой точке, в которой был оформлен кредит, или в отделении почтовой связи и заполнить его самостоятельно.
|Вопрос:
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Здравствуйте!Помоги пожалуйста разрешить мою ситуацию.Датой окончания льготного периода по моей кредитной карте является 27.04.2015
|Ответ:
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Добрый день! Для полготовки ответа на Ваш вопрос, необходимо смотреть Вашу финансовую информацию, пожалуйста, направьте запрос на эл. адрес spravka@otpbank.ru, в письме процитируйте Ваш отзыв, укажите ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта. Просьба, прикрепить скан/фото Вашего платежного поручения.
|Вопрос:
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Добрый день!!! я очень прошу вас разобраться с моей проблемой. у меня кредитная карта, да я вовремя не выплатили долг и ко мне начали звонить угрожать во общем ужас я очень извиняла и по их требованию внесла половину суммы, после чего мне сказали чтобы вас внесли в график обратно позвоните по номеру 88007009740, я так и сделала переговорила с оператором мне всё объяснили и сказали что меня восстановили в график. я спросила мне ещё что то нужно сделать мне сказали нет у вас всё в порядке только сказали после 28 апреля перезвонить и уточник сумму следующего платежа. но мне так и продолжают звонить с номеров 89250025601,89268681623 не представляются угрожают, именно мужчины я им объясняю, что меня вернули в график, но они меня не слышать говорят я вру и ни кто меня не вернёт в графих, звонят с утра до часов 9 вечера. я просто устала выслушивать это хамство. я всё понимаю я вот так просрочила, но я ведь после первого звонка в течении трёх дней внесла ту сумму которую с меня по требовали, и как мне сказали раз я быстро отреагировала без проблем меня восстановят в график. я вас очень прошу сделайте что нибудь что бы мне больше не звонили, я беременная и так нервничаю от этих звонков. я бы могла не брать трубку, но нельзя если я не возьму они звонят всем моим родственникам. мои данные Гведашвили Ирина Владимировна дата рождение 8.01.1986г
|Ответ:
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Добрый день! Приносим свои извинения за доставленные неудобства и сложившееся негативное отношение к качеству обслуживания. Для дальнейшей обработки Вашего обращения и принятия решения о проведении со специалистом ОТП Банка мероприятий, повышающих уровень качества обслуживания Клиентов, пожалуйста, направьте письмо на эл. адрес Zabota@otpbank.ru, в письме укажите Ваши ФИО, дату рождения, номер телефона, на который поступают звонки, дата и время звонка.
|Вопрос:
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Добрый день!!! я очень прошу вас разобраться с моей проблемой. у меня кредитная карта, да я вовремя не выплатили долг и ко мне начали звонить угрожать во общем ужас я очень извиняла и по их требованию внесла половину суммы, после чего мне сказали чтобы вас внесли в график обратно позвоните по номеру 88007009740, я так и сделала переговорила с оператором мне всё объяснили и сказали что меня восстановили в график. я спросила мне ещё что то нужно сделать мне сказали нет у вас всё в порядке только сказали после 28 апреля перезвонить и уточник сумму следующего платежа. но мне так и продолжают звонить с номеров 89*5002*6*1,89*6868*6*3 не представляются угрожают, именно мужчины я им объясняю, что меня вернули в график, но они меня не слышать говорят я вру и ни кто меня не вернёт в графих, звонят с утра до часов 9 вечера. я просто устала выслушивать это хамство. я всё понимаю я вот так просрочила, но я ведь после первого звонка в течении трёх дней внесла ту сумму которую с меня по требовали, и как мне сказали раз я быстро отреагировала без проблем меня восстановят в график. я вас очень прошу сделайте что нибудь что бы мне больше не звонили, я беременная и так нервничаю от этих звонков. я бы могла не брать трубку, но нельзя если я не возьму они звонят всем моим родственникам.
|Ответ:
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Добрый день! Приносим свои извинения за доставленные неудобства и сложившееся негативное отношение к качеству обслуживания. Для дальнейшей обработки Вашего обращения и принятия решения о проведении со специалистом ОТП Банка мероприятий, повышающих уровень качества обслуживания Клиентов, пожалуйста, направьте письмо на эл. адрес Zabota@otpbank.ru, в письме укажите Ваши ФИО, дату рождения, номер телефона, на который поступают звонки, дата и время звонка.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Возможно ли оформить кредитную карту или кредит наличными в городе Элиста.P.S я постоянный клиент банка.
|Ответ:
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Добрый день! В настоящее время интересующий Вас вид кредитования предоставляется в регионах, в которых присутствует Дополнительный Офис ОТП Банка, а также при условии Вашей постоянной регистрации в регионе оформления кредита.
|Вопрос:
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Здравствуйте.Почему ваши сотрудники не называют полностью свои фио?почему хамят?Не думаю что от частоты звонков изменится ситуация с финансами.Как только деньги появятся,сразу внесу на счет.а занимать или закладывать что то в ломбард как советуют звонившие мне я не буду.да и нечего.спасибо.
|Ответ:
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Добрый день! Приносим свои извинения за доставленные неудобства и сложившееся негативное отношение к качеству обслуживания. Для дальнейшей обработки Вашего обращения и принятия решения о проведении со специалистом ОТП Банка мероприятий, повышающих уровень качества обслуживания Клиентов, пожалуйста, направьте письмо на эл. адрес Zabota@otpbank.ru, в письме укажите Ваши ФИО, дату рождения, номер телефона, на который поступил звонок, дата и время звонка.
|Вопрос:
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Екатерина, здравствуйте! 27.01.2015 я задавала Вам вопрос. Вы мне ответили: «Направленная Вами информация передана в соответствующее подразделение. Ответ Вам будет предоставлен с адреса zabota@otpbank.ru».
|Ответ:
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Добрый день! От лица Банк приносим извинение за длительное ожидание ответа! Ответ на Ваш запрос будет подготовлен в ближайшее время и направлен на Ваш электронный адрес.
|Вопрос:
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Здравствуйте! В 4 декабря 2014 года мною с кредитной карты ОТП Банка единственный раз были сняты деньги. Через 2 недели я положила деньги назад не только в полном объеме, но и на 200 рублей больше. На телефон пришло СМС сообщение, что задолженность по кредитной карте погашена. Ни о чем не беспокоясь и не пользуясь картой я прожила спокойно до марта 2015 года. В марте сначала получила сообщение, что мне необходимо погасить задолженность в размере 109 руб, затем стали поступать звонки и голосом автоответчика делалось каждый день напоминание об уплате, причем сумма на разные даты называлась одна и та же. 02.04.2015 г. по почте пришло письмо, в котором указывалось, что на 19.03.2015 года у меня имеется полная задолженность в размере 1109,40 руб. 21.04.2015 года специалист кредитного отдела позвонила мне и уточнила, когда я погашу задолженность, назвав сумму 300 рублей. 23.04.2015 года я через банкомат Сбербанка внесла сумму в размере 1500 руб. Получила сообщение, что платеж принят. Сегодня, 24.04.2015 года я позвонила по телефону, указанному специалистом кредитного отдела, чтобы сообщить, что погасила задолженность. И получила ответ о том, что деньги не поступили, а моя задолженность составляет уже 3000 рублей!? Откуда??? В руководстве пользователя картой ОТП Банка ничего не сказано о том, как погасить полную задолженность, в кредитном отделе ответили, что надо подождать до 20.05. А долг будет увеличиваться? А за что и откуда такие суммы, если я с декабря 2014 года не совершала никаких операций? Помогите решить проблему!
|Ответ:
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Добрый день! К сожалению, Вы не предоставили данные для Вашей идентификации. Для того чтобы мы могли проверить информацию по Вашей карте, пожалуйста, направить запрос на электронный адрес бака spravka@otpbank.ru в письме необходимо указать: суть вопроса, Nдоговора/карты, ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта. В теме письма, укажите Банки.ру.
|Вопрос:
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День добрый! Возмущён Вашим поступком относительно моего договора. Более 3-х лет я пользовался кредитной картой Вашего банка не допуская ни одной просрочки платежа, исправно внося проценты и комиссии. Но к моему сожалению срок действия карты не безграничен и в 12/14 её срок был окончен. В нарушении всех сроков по договору карта была перевыпущена и выслана мне, но как выяснилось это просто кусок пластика! Красивый, золотой, с моей фамилией, но кусок пластика, потому как активировать я её не могу по непонятным для меня причинам. Ваш банк утратил для меня своё доверие — сначала нужно несколько раз звонить на горячую линию и просить перевыпустить карту, и позже выясняется, что новую карту выпустили просто для галочки. Так меня не подводил ещё ни один банк. Впредь буду рекомендовать знакомым не иметь с вами никаких дел.
|Ответ:
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Добрый день! Мы всегда стараемся найти индивидуальный подход в решении любого вопроса, но есть ряд требований банка, которые не могут гарантировать всегда положительный результат по заявке. Причину отклонения Вашей заявки на активацию карты банк в праве не пояснять, но если банк изменит в будущем свое решение, Вы обязательно будете уведомлены об этом в смс-сообщении или с Вами созвонится наш сотрудник.
|Вопрос:
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На мою претензию 15018797 от 25 февраля 2015 когда будет предоставлен ответ?
|Ответ:
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Добрый день! От лица Банка приносим извинения за длительное ожидание ответа! В настоящее, время на основании Вашего запроса инициирована проверка, в ближайшее время, Вам будет предоставлен ответ.
Горячая линия с 03.09.2008 просмотрена 3 709 750 раз