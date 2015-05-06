На ваши вопросы отвечают эксперты ОТП Банка

Добрый день!!! я очень прошу вас разобраться с моей проблемой. у меня кредитная карта, да я вовремя не выплатили долг и ко мне начали звонить угрожать во общем ужас я очень извиняла и по их требованию внесла половину суммы, после чего мне сказали чтобы вас внесли в график обратно позвоните по номеру 88007009740, я так и сделала переговорила с оператором мне всё объяснили и сказали что меня восстановили в график. я спросила мне ещё что то нужно сделать мне сказали нет у вас всё в порядке только сказали после 28 апреля перезвонить и уточник сумму следующего платежа. но мне так и продолжают звонить с номеров 89250025601,89268681623 не представляются угрожают, именно мужчины я им объясняю, что меня вернули в график, но они меня не слышать говорят я вру и ни кто меня не вернёт в графих, звонят с утра до часов 9 вечера. я просто устала выслушивать это хамство. я всё понимаю я вот так просрочила, но я ведь после первого звонка в течении трёх дней внесла ту сумму которую с меня по требовали, и как мне сказали раз я быстро отреагировала без проблем меня восстановят в график. я вас очень прошу сделайте что нибудь что бы мне больше не звонили, я беременная и так нервничаю от этих звонков. я бы могла не брать трубку, но нельзя если я не возьму они звонят всем моим родственникам. мои данные Гведашвили Ирина Владимировна дата рождение 8.01.1986г