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ОТП Банк: Горячая линия

Уважаемые клиенты и партнеры!

Активное развитие ОТП Банка в течение последнего года, смена названия и фирменного стиля, введение новых кредитных и депозитных продуктов и рост количества отделений и дополнительных офисов, открываемых по всей России, требует от нас и повышения качества обслуживания.

Мы намерены по-новому взглянуть на вопрос взаимодействия с каждым из Вас. Мы не будем более оставаться в стороне от любых возникающих вопросов, а хотим напрямую отвечать на них — именно для этого и создана данная горячая линия.

В настоящем разделе Вы можете задать любой вопрос, который связан как с деятельностью ОТП Банка, так и с особенностями предоставления тех или иных услуг. Для этого мы выбрали ряд наиболее приоритетных с нашей точки зрения направлений, что позволит нашим специалистам подготовить наиболее полные и качественные ответы на все поступающие вопросы.

С уважением,
ОТП Банк

Раздел модерируется представителями банка.
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На ваши вопросы отвечают эксперты ОТП Банка

Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова
ведущий специалист отдела регионального развития и альтернативных коммуникаций
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Кредитные карты 6126 Потребительские кредиты 6068 ОТП Банк – о банке 803 Ипотека 151 Автокредиты 111 Вклады 90 Кредиты малому бизнесу 29 Мобильные банкиры 3
Вопрос:

Здравствуйте! Я хочу обратиться с жалобой. Никогда не брала кредит в ОТП банке. В течение нескольких месяцев я вынуждена выслушивать от операторов вашего банка о простроченной задолженности. Мне называют фамилию незнакомого мне человека(Наговицына). Все это время я получаю смс с требованием о погашении задолженности. Вот мой номер телефона 89242665746. Примите меры. И пожалуйста проверяйте номера телефонов при оформлении кредитов.

постоянный адрес
10vera (Спасск-Дальний) 06.05.2015 09:08
Ответ:

Добрый день. Спасибо, что Вы сообщили нам о такой ситуации. Мы обязательно проверим корректность звонков. Для этого просьба уточнить в ответном письме на email zabota@otpbank.ru — номера телефонов, на которые поступают звонки, ФИО (полностью). В письме процитируйте Ваш отзыв и сделайте пометку Банки.ру. Приносим извинения за доставленные беспокойства.

Екатерина Кузнецова
Вопрос:

Здравствуйте Екатерина! Я пользуюсь кредитной картой вашего банка просрочек у меня нет! 30 апреля я сломала руку и на данный момент не трудоспособная. 12 мая мне нужно внести очередной платеж. Из-за нетрудоспособности внести его не смогу, что можно сделать? Я обращалась на горячую линию по телефону с просьбой отсрочить платеж мне посоветовали написать Вам? поскольку мой кредитный договор не предусматривает реструктиризации

постоянный адрес
gagolkina (Cамара) 06.05.2015 06:36
Ответ:

Добрый день! Мы понимаем Вашу ситуацию, но, к сожалению, в настоящее время по данному виду кредитования реструктуризация условий кредитного договора не производится, в связи с чем, единственно верным решением в сложившейся ситуации является выполнение действующих условий тарифного плана карты.

 

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Екатерина Кузнецова
Вопрос:

добрый день! Я сотрудник банка. У меня умер отец, и я хотела бы получить материальную помощь в связи со смертью. Дело в том, что я только куда не обращалась, никто мне ответ не дает, и писала на сайт spravka@otpbank.ru и обращалась непосредственно к своим руководителям — ответа либо нет, либо игнорируют, либо не знают. Подскажи пожалуйста, кому направить мое заявление? Заранее спасибо за понимание

постоянный адрес
JuliaFed (КРАСНОЯРСК) 30.04.2015 18:06
Ответ:

Добрый день! Вы можете позвонить на ресепшен Банка (495) 783-54-00, Ваш звонок переведут в ответственное подразделение.

Екатерина Кузнецова
Вопрос:

Здравствуйте! Я написала заявление в банк на изменение условий договора, заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных и заявление о предоставлении информации и документов. Почему сотрудники банка звонят моим бывшим коллегам? Номер телефона именно этого человека, которому звонят ваши сотрудники я не давала, так как в тот момент я не знала этого человека. Действие банка нарушает права человека о неприкосновенности частной жизни. Я указала свои контактные данные в заявлении и прошу вести переписку почтой или электронной почтой.

постоянный адрес
dgin (Карабаш) 30.04.2015 08:59
Ответ:

Добрый день! Для урегулирования ситуации, пожалуйста, направьте письмо на эл. адрес Zabota@otpbank.ru , в письме укажите Ваши ФИО, дату рождения, номер телефона, на который поступают звонки и ФИО владельца телефона.

Екатерина Кузнецова
Вопрос:

Здравствуйте! скоро уже год как я настойчиво прошу банк, клиентом которого я не являюсь, удалить мой номер из базы обзвона (своей и коллекторского агентства Кредитэкспресс).
Телефонный террор продолжается, и ни публикация отзыва на данном портале (https://www.banki.ru/services/response.. ./7882477/), ни письмо Андрею Беляеву не дает результатов.
Куда еще обратиться? Некомпетентная работа сотрудников Вашего банка в течении длительного времени доставляет мне серьезные неудобства.
Когда это закончится?

постоянный адрес
Евгения Кириченко (Московская область) 28.04.2015 15:37
Ответ:

Добрый день! Указанный Вами номер телефона удален из ПО Банка, в настоящее время, действительно, телефон числится в базе обзвона коллекторского агентства. Мы проведем необходимые исправительные работы. Если по истечению двух дней звонки не прекратятся, пожалуйста, напишите повторно.
Просим принять наши извинения за доставленные неудобства!

 

Екатерина Кузнецова
Вопрос:

Здравствуйте. У меня такой вопрос: у меня пропали бланки для оплаты кредита. оплачивала всегда по почте. Как мне теперь быть?

постоянный адрес
urchenkova (Г. Саранск) 28.04.2015 10:08
Ответ:

Добрый день! Вы можете получить бланки почтовых переводов для оплаты кредита в торговой точке, в которой был оформлен кредит, или в отделении почтовой связи и заполнить его самостоятельно.
Реквизиты ОТП Банка, Вы можете посмотреть на нашем сайте, здесь — http://www.otpbank.ru/about/essential/
Обращаем Ваше внимание на то, что ОТП Банк предлагает для своих клиентов ряд удобных способов оплаты, позволяющих в короткий срок и с минимальной комиссией перевести денежные средства на счет. Более подробно ознакомиться с данной информацией Вы можете на нашем сайте, перейдя по ссылке: http://www.otpbank.ru/retail/canalplateg/.

 

Екатерина Кузнецова
Вопрос:

Здравствуйте!Помоги пожалуйста разрешить мою ситуацию.Датой окончания льготного периода по моей кредитной карте является 27.04.2015
Утром 25.04.2015 в салоне МТС пополняю счёт карты на нужную сумму, мгновенно приходит смс от ОТП о зачислении денег на карту.Деньги с карты после пополнения нигде не снимались и не тратились.Но сегодня утром приходит смс о необходимости внести минимальный платёж до 05.05.2015.Захожу в отпдирект.Доступный остаток с учётом кредитного лимита равен той сумме, на которую я пополнил карту.НО!Почему-то начислены проценты, в данных о льготном периоде теперь значится 0 (полагаю, что я не по своей вине вылетел из него).Звоню на горячую линию, автоответчик так же называет мне сумму остатка на карте равную сумме пополнения мной в субботу.Оператор ничего объяснить не может и говорит только «обратитесь в золотую корону, платёж не прошёл».Хорошо, звоню в золотую корону.Там мне говорят, что платёж прошёл, отправлен, остальные вопросы к банку.Собственно у меня несколько вопросов:
1.Где деньги, если они числятся на карте, но не засчитались и якобы не прошли?
2.Почему я должен платить проценты и вылетать из льготного периода, если я заблаговременно пополнил счёт и смс от банка в тот же час тому подверждение?
3.К кому мне обращаться, если никто не знает, что делать?
Надеюсь Вы мне поможете разрешить данную ситуацию, т. к. являюсь исправным плательщиком, ни разу не было конфликтных ситуаций и очень не хотелось бы портить впечатление о вашем банке.Спасибо!

постоянный адрес
Infight (Санкт-Петербург) 28.04.2015 09:54
Ответ:

Добрый день! Для полготовки ответа на Ваш вопрос, необходимо смотреть Вашу финансовую информацию, пожалуйста, направьте запрос на эл. адрес spravka@otpbank.ru, в письме процитируйте Ваш отзыв, укажите ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта. Просьба, прикрепить скан/фото Вашего платежного поручения.

Екатерина Кузнецова
Вопрос:

Добрый день!!! я очень прошу вас разобраться с моей проблемой. у меня кредитная карта, да я вовремя не выплатили долг и ко мне начали звонить угрожать во общем ужас я очень извиняла и по их требованию внесла половину суммы, после чего мне сказали чтобы вас внесли в график обратно позвоните по номеру 88007009740, я так и сделала переговорила с оператором мне всё объяснили и сказали что меня восстановили в график. я спросила мне ещё что то нужно сделать мне сказали нет у вас всё в порядке только сказали после 28 апреля перезвонить и уточник сумму следующего платежа. но мне так и продолжают звонить с номеров 89250025601,89268681623 не представляются угрожают, именно мужчины я им объясняю, что меня вернули в график, но они меня не слышать говорят я вру и ни кто меня не вернёт в графих, звонят с утра до часов 9 вечера. я просто устала выслушивать это хамство. я всё понимаю я вот так просрочила, но я ведь после первого звонка в течении трёх дней внесла ту сумму которую с меня по требовали, и как мне сказали раз я быстро отреагировала без проблем меня восстановят в график. я вас очень прошу сделайте что нибудь что бы мне больше не звонили, я беременная и так нервничаю от этих звонков. я бы могла не брать трубку, но нельзя если я не возьму они звонят всем моим родственникам. мои данные Гведашвили Ирина Владимировна дата рождение 8.01.1986г

постоянный адрес
yjas (Кизляр) 27.04.2015 15:33
Ответ:

 Добрый день! Приносим свои извинения за доставленные неудобства и сложившееся негативное отношение к качеству обслуживания. Для дальнейшей обработки Вашего обращения и принятия решения о проведении со специалистом ОТП Банка мероприятий, повышающих уровень качества обслуживания Клиентов, пожалуйста, направьте письмо на эл. адрес Zabota@otpbank.ru, в письме укажите Ваши ФИО, дату рождения, номер телефона, на который поступают звонки, дата и время звонка.
 Обращаем Ваше внимание, что согласно условий кредитного договора, в случае допущенных нарушений по оплате кредита, Банк в односторонн6ем порядке может осуществлять обзвон, по контактным номерам, указанным в персональной анкете Клиента.

 

Екатерина Кузнецова
Вопрос:

Добрый день!!! я очень прошу вас разобраться с моей проблемой. у меня кредитная карта, да я вовремя не выплатили долг и ко мне начали звонить угрожать во общем ужас я очень извиняла и по их требованию внесла половину суммы, после чего мне сказали чтобы вас внесли в график обратно позвоните по номеру 88007009740, я так и сделала переговорила с оператором мне всё объяснили и сказали что меня восстановили в график. я спросила мне ещё что то нужно сделать мне сказали нет у вас всё в порядке только сказали после 28 апреля перезвонить и уточник сумму следующего платежа. но мне так и продолжают звонить с номеров 89*5002*6*1,89*6868*6*3 не представляются угрожают, именно мужчины я им объясняю, что меня вернули в график, но они меня не слышать говорят я вру и ни кто меня не вернёт в графих, звонят с утра до часов 9 вечера. я просто устала выслушивать это хамство. я всё понимаю я вот так просрочила, но я ведь после первого звонка в течении трёх дней внесла ту сумму которую с меня по требовали, и как мне сказали раз я быстро отреагировала без проблем меня восстановят в график. я вас очень прошу сделайте что нибудь что бы мне больше не звонили, я беременная и так нервничаю от этих звонков. я бы могла не брать трубку, но нельзя если я не возьму они звонят всем моим родственникам.

постоянный адрес
yjas (Кизляр) 27.04.2015 15:22
Ответ:

Добрый день! Приносим свои извинения за доставленные неудобства и сложившееся негативное отношение к качеству обслуживания. Для дальнейшей обработки Вашего обращения и принятия решения о проведении со специалистом ОТП Банка мероприятий, повышающих уровень качества обслуживания Клиентов, пожалуйста, направьте письмо на эл. адрес Zabota@otpbank.ru, в письме укажите Ваши ФИО, дату рождения, номер телефона, на который поступают звонки, дата и время звонка.
 Обращаем Ваше внимание, что согласно условий кредитного договора, в случае допущенных нарушений по оплате кредита, Банк в односторонн6ем порядке может осуществлять обзвон, по контактным номерам, указанным в персональной анкете Клиента.

 

Екатерина Кузнецова
Вопрос:

Здравствуйте. Возможно ли оформить кредитную карту или кредит наличными в городе Элиста.P.S я постоянный клиент банка.

постоянный адрес
марчело (Республика калмыкия город элиста) 27.04.2015 13:40
Ответ:

Добрый день! В настоящее время интересующий Вас вид кредитования предоставляется в регионах, в которых присутствует Дополнительный Офис ОТП Банка, а также при условии Вашей постоянной регистрации в регионе оформления кредита.
 В связи с тем, что Отделений ОТП Банка в Вашем регионе не представлено, можем Вам предложить воспользоваться услугами потребительского кредитования на приобретение товаров в торговых организациях, сотрудничающих с ОТП Банком.
 ОТП Банк активно развивает сеть представительств и, возможно, в скором времени в Вашем городе будет открыт Дополнительный Офис, предоставляющий полный спектр банковских услуг. С данной информацией Вы всегда сможете ознакомиться на официальном сайте www.otpbank.ru. 

Екатерина Кузнецова
Вопрос:

Здравствуйте.Почему ваши сотрудники не называют полностью свои фио?почему хамят?Не думаю что от частоты звонков изменится ситуация с финансами.Как только деньги появятся,сразу внесу на счет.а занимать или закладывать что то в ломбард как советуют звонившие мне я не буду.да и нечего.спасибо.

постоянный адрес
HATA39RU (Калининград) 26.04.2015 12:39
Ответ:

Добрый день! Приносим свои извинения за доставленные неудобства и сложившееся негативное отношение к качеству обслуживания. Для дальнейшей обработки Вашего обращения и принятия решения о проведении со специалистом ОТП Банка мероприятий, повышающих уровень качества обслуживания Клиентов, пожалуйста, направьте письмо на эл. адрес Zabota@otpbank.ru, в письме укажите Ваши ФИО, дату рождения, номер телефона, на который поступил звонок, дата и время звонка.
 Обращаем Ваше внимание, что согласно условий кредитного договора, в случае допущенных нарушений по оплате кредита, Банк в односторонн6ем порядке может осуществлять обзвон, по контактным номерам, указанным в персональной анкете Клиента.

 

Екатерина Кузнецова
Вопрос:

Екатерина, здравствуйте! 27.01.2015 я задавала Вам вопрос. Вы мне ответили: «Направленная Вами информация передана в соответствующее подразделение. Ответ Вам будет предоставлен с адреса zabota@otpbank.ru».
29.01.2015 мне на электронную почту viktoriya454@qip.ru пришло письмо с адреса zabota@otpbank.ru, что моя заявка принята к рассмотрению. До сих пор на нее нет ответа.

Уточните, пожалуйста, почему? Ведь прошло уже много времени.
Вот здесь Вы мне ответили: «Для уточнения информации на какой стадии рассмотрения находится Ваша заявка, рекомендуем обратиться в отделение ОТП Банка где Вы регистрировали данную заявку». Но мою заявку отправляли Вы, значит и спрашивать надо у Вас)))
ФИО, дату рождения, серию, номер старого и действующего паспорта и номер телефона укажу в информации для банка.
Ответ лучше прислать сюда или электронную почту viktoriya454@qip.ru, так как не всегда могу ответить на звонок.
Заранее спасибо!
С уважением,
Виктория

постоянный адрес
viktoriya174 (Челябинск) 25.04.2015 19:41
Ответ:

Добрый день! От лица Банк приносим извинение за длительное ожидание ответа! Ответ на Ваш запрос будет подготовлен в ближайшее время и направлен на Ваш электронный адрес.

Екатерина Кузнецова
Вопрос:

Здравствуйте! В 4 декабря 2014 года мною с кредитной карты ОТП Банка единственный раз были сняты деньги. Через 2 недели я положила деньги назад не только в полном объеме, но и на 200 рублей больше. На телефон пришло СМС сообщение, что задолженность по кредитной карте погашена. Ни о чем не беспокоясь и не пользуясь картой я прожила спокойно до марта 2015 года. В марте сначала получила сообщение, что мне необходимо погасить задолженность в размере 109 руб, затем стали поступать звонки и голосом автоответчика делалось каждый день напоминание об уплате, причем сумма на разные даты называлась одна и та же. 02.04.2015 г. по почте пришло письмо, в котором указывалось, что на 19.03.2015 года у меня имеется полная задолженность в размере 1109,40 руб. 21.04.2015 года специалист кредитного отдела позвонила мне и уточнила, когда я погашу задолженность, назвав сумму 300 рублей. 23.04.2015 года я через банкомат Сбербанка внесла сумму в размере 1500 руб. Получила сообщение, что платеж принят. Сегодня, 24.04.2015 года я позвонила по телефону, указанному специалистом кредитного отдела, чтобы сообщить, что погасила задолженность. И получила ответ о том, что деньги не поступили, а моя задолженность составляет уже 3000 рублей!? Откуда??? В руководстве пользователя картой ОТП Банка ничего не сказано о том, как погасить полную задолженность, в кредитном отделе ответили, что надо подождать до 20.05. А долг будет увеличиваться? А за что и откуда такие суммы, если я с декабря 2014 года не совершала никаких операций? Помогите решить проблему!

постоянный адрес
ous (Тайшет) 24.04.2015 11:39
Ответ:

Добрый день! К сожалению, Вы не предоставили данные для Вашей идентификации. Для того чтобы мы могли проверить информацию по Вашей карте, пожалуйста, направить запрос на электронный адрес бака spravka@otpbank.ru в письме необходимо указать: суть вопроса, Nдоговора/карты, ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта. В теме письма, укажите Банки.ру.

Екатерина Кузнецова
Вопрос:

День добрый! Возмущён Вашим поступком относительно моего договора. Более 3-х лет я пользовался кредитной картой Вашего банка не допуская ни одной просрочки платежа, исправно внося проценты и комиссии. Но к моему сожалению срок действия карты не безграничен и в 12/14 её срок был окончен. В нарушении всех сроков по договору карта была перевыпущена и выслана мне, но как выяснилось это просто кусок пластика! Красивый, золотой, с моей фамилией, но кусок пластика, потому как активировать я её не могу по непонятным для меня причинам. Ваш банк утратил для меня своё доверие — сначала нужно несколько раз звонить на горячую линию и просить перевыпустить карту, и позже выясняется, что новую карту выпустили просто для галочки. Так меня не подводил ещё ни один банк. Впредь буду рекомендовать знакомым не иметь с вами никаких дел.

постоянный адрес
Al_exe_yka (Магнитогорск) 24.04.2015 11:22
Ответ:

Добрый день! Мы всегда стараемся найти индивидуальный подход в решении любого вопроса, но есть ряд требований банка, которые не могут гарантировать всегда положительный результат по заявке. Причину отклонения Вашей заявки на активацию карты банк в праве не пояснять, но если банк изменит в будущем свое решение, Вы обязательно будете уведомлены об этом в смс-сообщении или с Вами созвонится наш сотрудник.

Екатерина Кузнецова
Вопрос:

На мою претензию 15018797 от 25 февраля 2015 когда будет предоставлен ответ?

постоянный адрес
AlohaNor (Нижний Новгород) 24.04.2015 03:58
Ответ:

Добрый день! От лица Банка приносим извинения за длительное ожидание ответа! В настоящее, время на основании Вашего запроса инициирована проверка, в ближайшее время, Вам будет предоставлен ответ.

 

Екатерина Кузнецова

Горячая линия с 03.09.2008 просмотрена 3 709 750 раз