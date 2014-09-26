На ваши вопросы отвечает эксперт Фора-Банка

|Вопрос:
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В сентябре 2014 была оформлена заявка на одобрение ипотечного кредита. Выбор сбербанка обусловлен тем, что получаю зарплату и пенсию через него. Сотрудник банка сказал, что заявка будет рассмотрена в течение 3 дней. Кроме того, удостоверил, что проблем не возникнет.. Через 4 дня получили ответ, что Сбербанк неодобрил нашу заявку,сотрудник банка, ссылаясь на то что они ничего не знают, назвать причину не смог. Срывается сделка с продавцом квартиры, он долго ждать не может.
|Ответ:
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Здравствуйте. Действительно, банки не раскрывают причины отказов в кредитовании, поскольку это может быть связано с различными факторами, например, несоответствие условиям, отрицательная кредитная история, высокая долговая нагрузка. В Вашем случае рекомендую обратиться за кредитом в другой банк или подать заявки сразу в несколько банков, чтобы повысить вероятность одобрения.
|Вопрос:
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Здраствуйте, можно ли оформить ипотеку на папу 2 500 000 рублей, зарплата28000, ему 54 года?
|Ответ:
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Здравствуйте, уважаемая Татьяна! Если целевое назначение интересующего Вас кредита заключается в том, чтобы с его помощью купить недвижимость, тогда для ответа на Ваш вопрос необходимо также знать, какую сумму собственных денежных средств потенциальный заемщик может внести в качестве первоначального взноса за покупаемый объект недвижимости. Если Вы хотите получить кредит под залог имеющейся недвижимости и использовать денежные средства по своему усмотрению, тогда для получения запрашиваемой суммы кредита на срок например, 10 лет и величине процентной ставки, например, 13% годовых, заемщику и членам его семьи необходимо иметь совокупный доход не менее 70 000 рублей в месяц. В этом случае ежемесячный аннуитетный платеж по возврату основного долга по кредиту и уплате процентов за пользование кредитом составит 37 500 рублей.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Проживаю в Сургутском районе, взяла ипотеку в г. Краснодаре. НЕ имею возможность лично писать заявление о досрочном погашении части кредита, в отделении СБРоссии г. Краснодара. Как можно решить эту проблему?
|Ответ:
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Здравствуйте, уважаемая Лариса! При отсутствии возможности лично обратиться в банк с заявлением о частичном досрочном погашении ипотечного кредита, Вы можете направить кредитному инспектору банка по электронной почте сканированную копию заявления, содержащего соответствующую просьбу, Вашу личную подпись, а также Ваше обязательство предоставить в последующем оригинал этого заявления. Таким образом осуществляется досрочное погашение ипотечных кредитов в АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО). Возможно другие банки предоставляет аналогичную услугу.
|Вопрос:
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1. Нужно ли оформлять страхование жизни взявшему ипотечный кредит на долевое строительство после оформления права собственности на построенную квартиру и оформление обременения по ипотеке?
|Ответ:
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Здравствуйте, уважаемый Сергей Владимирович! Если Вашим кредитным договором предусмотрена выдача Вами банку закладной, то для оформления закладной необходима оценка жилой площади в доме новостройке, произведенная аккредитованной банком независимой оценочной компанией. После государственной регистрации права собственности на недвижимость в обязательном порядке согласно требованиям федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» необходимо застраховать объект недвижимости от ущерба, который может быть нанесен предмету залога. Страхование жизни является добровольным и предусматривает вероятность смерти или потерю трудоспособности заемщика. В этом случае страховая компания оплатит банку-кредитору сумму кредита и начисленные проценты, а заложенная квартира достанется наследникам. При этом программами банка может быть предусмотрена повышенная процентная ставка, в случае отсутствия договора страхования.
|Вопрос:
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Добрый день! подскажите, пожалуйста, можно ли взять ипотечный кредит на вторичное жилье-квартиру, расположенную в 2ухэтажном доме? есть ли ограничения по этажности?
|Ответ:
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Ольга, здравствуйте.
Как правило, банки ограничивают объекты, под залог которых предоставляется кредит, годом постройки, техническим состоянием, иногда местом расположения. В каждом конкретном случае производится независимая оценка объекта кредитования, исходя из которой принимается решение о возможности кредитования.
|Вопрос:
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Добрый день, у меня такой вопрос на днях досрочно полностью погасили ипотечный кредит, получили справку о погашении кредита в которой написано, что задолженность по основному долгу 0,00 руб, а дальше написано что это не значит что отсутствует задолженность по пеням, штрафам и т. д. Вопрос, а как я могу убедиться что я действительно полностью рассчиталась с банком и желательно получить письменное подтверждение. Просила в банке выписку о состоянии ссудного счета, сказали что таких не дают. Как то не хочется чтобы через какое-то время обнаружились долги. Спасибо
|Ответ:
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Добрый день, уважаемая Татьяна! Факт погашения ссудной задолженности по кредиту нужно всегда подтверждать документально. При полном погашении кредита Вам следует обратиться к кредитору с заявлением, содержащим просьбу о закрытии ссудного счета. Вам должны выдать копию документа с пометкой сотрудников банка. Также попросите банк выдать справку о том, что кредит полностью погашен и никаких претензий к Вам банк не имеет. Также можно убедиться в закрытии кредита, обратившись в банк с просьбой предоставить акт сверки взаиморасчетов, который фиксирует наличие или отсутствие кредитных обязательств. Все полученные справки, документы бережно храните, они надежно защитят Вас в случае возникновения каких-либо проблем.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Могу ли я перейти от дифференцированной системы оплаты ипотечного кредита на аннуитетную.
|Ответ:
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Добрый день, уважаемый Денис! Перейти от дифференцированной системы оплаты ипотечного кредита на аннуитетную можно при согласии банка-кредитора. Если целью Вашей заинтересованности в переходе на аннуитетный способ является получение возможности делать более крупные выплаты и снижать таким образом стоимость обслуживания кредита, то следует иметь ввиду, что у заемщика кредита, предусматривающего дифференцированный способ его оплаты, также имеется право на досрочное погашение кредита. Благодаря этому праву заемщик может самостоятельно увеличивать размер ежемесячного платежа до любой суммы.
|Вопрос:
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Добрый день, подходят ли участники программы «Молодая семья» под социальную ипотеку.
|Ответ:
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Добрый день, уважаемая Екатерина! Рекомендуем Вам ознакомиться с информацией о реализуемых в Вашем городе программах социальной ипотеки. Механизмы социальной ипотеки, позволяющие улучшать жилищные условия социально не защищенных граждан с использованием ипотечного кредитования и государственной финансовой поддержки, могут распространяться и на такие категории, как молодые семьи. Существует несколько вариантов социальной ипотеки, предусматривающих дотирование процентной ставки по ипотечному кредиту; предоставление субсидии на часть стоимости ипотечного жилья; продажу государственного жилья в кредит по льготной цене. Какой из вариантов социальной ипотеки применяется в том или ином регионе зависит от инициативы местных властей. Для получения конкретной информации о социальной ипотеке в Вашем городе, следует обратиться в органы власти, отвечающие за жилищную политику города. Там должны проконсультировать по условиям социальной ипотеки, провести предварительные расчеты по необходимому первоначальному взносу, размеру и сроку кредита, величине ежемесячных выплат по ипотечному кредиту и минимальному доходу заемщика (его семьи). Кроме требований к участнику социальной ипотеки, которые предъявляют органы власти, существуют еще требования ипотечного банка, который сотрудничает с властью по программе социальной ипотеки и, собственно, выдает ипотечные кредиты. Требования к заемщику со стороны ипотечного банка могут касаться его гражданства и прописки, продолжительности трудового стажа и пр. После изучения установленных критериев и требований программы социальной ипотеки Вы можете самостоятельно оценить, соответствуете ли Вы им как участник программы «Молодая семья» (официальное название — подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»), с помощью которой Вы можете получить от государства безвозмездную субсидию на улучшение своих жилищных условий.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Я проживаю в Москве. Хочу приобрести квартиру в ипотеку в Московском регионе. У моей мамы есть материнский капитал. Она проживает в Волгограде. Какая есть возможность оформить ипотеку с условием реализации материнского капитала (либо как первоначального взноса, либо на погашение долга не важно), но чтобы моя мама не приезжала в Москву.
|Ответ:
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Добрый день, уважаемый Кирилл! Вы можете оформить ипотеку на себя, выступив основным заемщиком по ипотечному кредиту, а Ваша мама — в качестве созаемщика. Покупаемая с помощью ипотеки квартира должна являться собственностью всей семьи, поэтому она оформляется в долевую собственность. Затем обращайтесь в Пенсионный Фонд РФ с заявлением для использования материнского (семейного) капитала на цели, согласованные с банком-кредитором. Избежать очного участия мамы в сделке не удастся.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Здравствуйте.
Срок Вашего кредита будет уменьшен, соответственно Вам не нужно будет оплачивать заключительные платежи.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день, уважаемая Наталья! Новое свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру Вы можете оформить, обратившись с соответствующим заявлением в территориальное отделение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в котором находится объект права (недвижимость). К заявлению приложите копию уведомления, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по МО о прекращении государственной регистрации ипотеки Вашей квартиры в связи с исполнением Вами обязательств по кредитному договору. За оформление нового свидетельства придется уплатить государственную пошлину в размере 200 рублей. Для того, чтобы разобраться в Вашей ситуации Вам необходимо обратиться c жалобой в банк-кредитор.
|Вопрос:
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Добрый день, у меня такой вопрос. Я хочу взять ипотеку, со заемщиком будет мой родной брат — он женат, после подписания договоров его жена автоматически становится со заемщиком? Ведь мы с братом будем иметь одинаковые права на приобретенную недвижимость? НЕ получится ли так что его жена будет иметь законное право на долю приобретаемой недвижимости?
|Ответ:
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Добрый день, уважаемый Николай! В соответствии с п. 1 ст. 34 Семейного Кодекса РФ, если Вы с супругой состоите в законном браке, то все приобретенное в браке является совместной собственностью супругов. Согласно п. 2 этой же статьи СК РФ общим имуществом супругов являются приобретенные за счет общих доходов супругов объекты недвижимости и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Поэтому, если покупаемая Вами квартира будет оформлена в долевую собственность на Вас и Вашего брата, то в этом случае та доля, которая будет оформлена на Вашего брата, будет совместно его и его супруги. Иное можно прописать, составив брачный договор (если супруга согласится).
|Вопрос:
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Здравствуйте. Планируем покупку квартиры. Имеем одобренный кредит от Банка ФК Открытие. Была найдена подходящая квартира. Однако оказалось, что квартира обременена ипотекой в пользу Сбербанка. Продавец планирует получить разрешение Банка на продажу.
|Ответ:
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Здравствуйте, уважаемый Михаил! Такая сделка возможна, но она обладает рядом характерных особенностей. Условия организации и проведения сделки будут зависеть не только от продавца и покупателя квартиры, но и от банка-залогодержателя, который должен дать согласие на продажу данной квартиры, определить момент и приемлемый способ погашения кредита. Возможны несколько вариантов продажи жилья, находящегося в залоге у ипотечного банка. Наиболее распространен способ, когда после получения в ипотечном банке разрешения на продажу жилья, а также после выяснения суммы долга по кредиту на определенную дату, заемщик заключает с покупателем квартиры предварительное соглашение, которое должно быть обязательно заверено нотариально. Покупатель выплачивает задолженность по кредиту на счет банка-кредитора, и, гасит кредит. Банк-кредитор выдает заемщику закладную и справку об отсутствии кредитной задолженности. Далее собственник квартиры в регистрационной службе должен зарегистрировать снятие обременения на жилье. Кроме этого, он оформляет переход права собственности на продаваемую недвижимость к покупателю и договор купли-продажи. Если помимо выплаты займа, продавец должен выплатить покупателю еще какую-либо сумму (если стоимость продажи жилья больше размера текущей задолженности по кредиту), эта денежная разница в день сделки размещается в депозитарной ячейке любого банка. Доступ к этим деньгам продавец получит после оформления в регистрационной службе договора купли-продажи. Существует и другой вариант продажи недвижимости. Клиент обращается в банк за разрешением продать жилье, находящееся у него в залоге. Если банк-залогодержатель не возражает, жилье выставляется на продажу. Покупатель размещает в депозитарную ячейку банка сумму, необходимую на погашение займа. Разница между продажной стоимостью квартиры и суммой долга по кредиту, если такая существует, размещается в другую депозитарную ячейку. Далее банк-залогодержатель сообщает регистрационной службе о том, что кредит выплачен, передает в эту организацию закладную. Затем происходит регистрация сделки купли-продажи недвижимости и перехода права собственности. Разницу между стоимостью жилья и суммой выплаченного кредита продавец получает после полной регистрации всех документов. Также возможна еще одна схема продажи жилья: заемщик приводит в ипотечный банк клиента, который готов оформить ипотечный кредит для покупки этого жилья на себя. Если банк одобряет нового заемщика, он оформляет кредит на него. В банке подписывается соглашение о переводе долга на покупателя и переходе к нему права собственности на недвижимость. Квартира, как и прежде, будет находиться в залоге у банка.
|Вопрос:
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Я 21 августа я подал заявку на ипотеку с сбербанке, в течении недели я так и не получил ответа о состоянии моего запроса на ипотеку. Решил сходить в банк и поинтересоваться. Оказывается банк откланил мою заявку на ипотеку и при этом не указал ни какую причину отказал. Что мне делать дальше если они мне отказали без причины?
|Ответ:
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Здравствуйте, уважаемый Владимир! Банки правомочны отказать заявителю в выдаче кредита без объяснения причин. Вместе с тем, получив от банка отказ по заявке на предоставление кредита без разъяснения его причин, Вы можете проанализировать их самостоятельно. Причинами отказа в выдаче кредитов могут быть низкая платежеспособность, плохая кредитная история, несоответствие требованиям банка по конкретному виду кредита, предоставление ложных персональных сведений. Самой распространенной причиной отказа является низкая или недостаточная платежеспособность клиента. Любая кредитная организация, выдавая кредит, прежде всего, должна быть уверена в том, что выданные ею деньги заемщик вернет в установленный срок и в полном объеме, а поэтому «проблемные» клиенты банку не нужны. Именно поэтому банки, рассматривая заявки на выдачу кредитов, в первую очередь проводят оценку платежеспособности клиента. И если при рассмотрении сведений о заработной плате, трудовом стаже и должности потенциального заемщика, наличии у него личного движимого и недвижимого имущества, а также числа находящихся на его иждивении родственников, банк решит, что существует серьезный риск невозврата кредита из-за недостаточной платежеспособности заемщика, то клиенту будет отказано в кредите. Не менее распространенной причиной отказа в предоставлении кредита является и плохая кредитная история потенциального заемщика. Так, заемщикам, которые берут кредит не в первый раз, а в предыдущие разы проявили себя не самым «благоприятным» клиентом (например, задерживали платежи), скорее всего, им откажут в предоставлении займа по причине их плохой кредитной истории. Иногда платеж, просроченный по случайности всего на один день, может привести к тому, то кредитная история заемщика будет серьезно испорчена. Однако не нужно думать, что, задержав когда-то выплату на день-два, можно ставить крест на своей дальнейшей кредитной истории раз и навсегда. В банковской сфере работают достаточно адекватные сотрудники. И под «плохой кредитной историей» они подразумевают злостные нарушения и серьезные просрочки. Нередко причины отказа по кредиту могут быть вызваны изначальным несоответствием заемщика тем или иным требованиям банка. Так, подавая заявку на ипотеку, стаж потенциального заемщика на последнем месте работы может быть ниже, чем требуется в банке, например, вместо 3—6 месяцев — всего 4 недели. Или же определенный кредитный продукт рассчитан на заемщиков в возрасте не младше 25 лет, а клиент, подавший на него заявку, недавно достиг лишь 21 года. Безусловно, отказ по кредиту получат и те клиенты, которые, подавая документы на оформление займа, предоставили банку заведомо ложную информацию. Чаще всего речь идет о «преувеличении» получаемой заработной платы, «преуменьшении» числа иждивенцев, ложной информации о занимаемой должности и т. д. Также маленькие хитрости и уловки, на которые клиенты идут в данном случае, могут не только не остаться незамеченными кредитором, но и стать причиной отказа в выдаче кредита, а также помещении клиента в «черный список». Кроме того, банк обязательно учитывает все долговые обязательства заявителя по ранее полученным, но не погашенным кредитам. Не стоит забывать, что, погашая кредит, придется ежемесячно выплачивать банку порядка 50% всех своих доходов. Можно взять до 5 кредитов, но одно условие при этом должно выполняться непреложно — заемщику должно оставаться на удовлетворение текущих жизненных потребностей не менее половины его дохода.
|Вопрос:
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Здравствуйте!Сегодня сталкнулась с очень неприятным моментом…Хотела внести деньги за ипотечный кредит вашего банка,но офис находившийся по ул. 50 л. Октября оказался закрыт в связи с переездом…меня устраивал их график равоты и возможность прейти в субботу так как он работал до 17:00,что было очень кстате…Остальные офисы даже не посчитали нужным прислать смс-оповещение о переезде и графике работы нового отделения…И в результате я осталась с невнесенным вовремя платежом и что предпринимать в такой крайне не приятной ситуации я не знаю…Также хотела бы отмететь,что ни один офис вашего банка не работает в воскресенье,что весьма не удобно…
|Ответ:
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Здравствуйте! ФОРА-БАНК не присутствует в Благовещенске, поэтому Ваш вопрос целесообразно адресовать банку-кредитору, который лишил Вас возможности своевременно внести очередной платеж.
Горячая линия с 07.04.2014 просмотрена 64 206 раз