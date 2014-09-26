На ваши вопросы отвечает эксперт Фора-Банка

Ответ:

Здравствуйте, уважаемый Владимир! Банки правомочны отказать заявителю в выдаче кредита без объяснения причин. Вместе с тем, получив от банка отказ по заявке на предоставление кредита без разъяснения его причин, Вы можете проанализировать их самостоятельно. Причинами отказа в выдаче кредитов могут быть низкая платежеспособность, плохая кредитная история, несоответствие требованиям банка по конкретному виду кредита, предоставление ложных персональных сведений. Самой распространенной причиной отказа является низкая или недостаточная платежеспособность клиента. Любая кредитная организация, выдавая кредит, прежде всего, должна быть уверена в том, что выданные ею деньги заемщик вернет в установленный срок и в полном объеме, а поэтому «проблемные» клиенты банку не нужны. Именно поэтому банки, рассматривая заявки на выдачу кредитов, в первую очередь проводят оценку платежеспособности клиента. И если при рассмотрении сведений о заработной плате, трудовом стаже и должности потенциального заемщика, наличии у него личного движимого и недвижимого имущества, а также числа находящихся на его иждивении родственников, банк решит, что существует серьезный риск невозврата кредита из-за недостаточной платежеспособности заемщика, то клиенту будет отказано в кредите. Не менее распространенной причиной отказа в предоставлении кредита является и плохая кредитная история потенциального заемщика. Так, заемщикам, которые берут кредит не в первый раз, а в предыдущие разы проявили себя не самым «благоприятным» клиентом (например, задерживали платежи), скорее всего, им откажут в предоставлении займа по причине их плохой кредитной истории. Иногда платеж, просроченный по случайности всего на один день, может привести к тому, то кредитная история заемщика будет серьезно испорчена. Однако не нужно думать, что, задержав когда-то выплату на день-два, можно ставить крест на своей дальнейшей кредитной истории раз и навсегда. В банковской сфере работают достаточно адекватные сотрудники. И под «плохой кредитной историей» они подразумевают злостные нарушения и серьезные просрочки. Нередко причины отказа по кредиту могут быть вызваны изначальным несоответствием заемщика тем или иным требованиям банка. Так, подавая заявку на ипотеку, стаж потенциального заемщика на последнем месте работы может быть ниже, чем требуется в банке, например, вместо 3—6 месяцев — всего 4 недели. Или же определенный кредитный продукт рассчитан на заемщиков в возрасте не младше 25 лет, а клиент, подавший на него заявку, недавно достиг лишь 21 года. Безусловно, отказ по кредиту получат и те клиенты, которые, подавая документы на оформление займа, предоставили банку заведомо ложную информацию. Чаще всего речь идет о «преувеличении» получаемой заработной платы, «преуменьшении» числа иждивенцев, ложной информации о занимаемой должности и т. д. Также маленькие хитрости и уловки, на которые клиенты идут в данном случае, могут не только не остаться незамеченными кредитором, но и стать причиной отказа в выдаче кредита, а также помещении клиента в «черный список». Кроме того, банк обязательно учитывает все долговые обязательства заявителя по ранее полученным, но не погашенным кредитам. Не стоит забывать, что, погашая кредит, придется ежемесячно выплачивать банку порядка 50% всех своих доходов. Можно взять до 5 кредитов, но одно условие при этом должно выполняться непреложно — заемщику должно оставаться на удовлетворение текущих жизненных потребностей не менее половины его дохода. Дмитрий Орлов