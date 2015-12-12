На ваши вопросы отвечает эксперт ФГ «БКС»

Вопрос:

Прослушав ваше интервью, есть несколько мест где вы «лукавите».



— Говоря что доход по ноте для ИИС составляет 26%, совершенно не соответсвует правде. Во первых перечисляя на ИИС деньги, инвестор получает налоговый вычет не каждый год, а только один раз. А т. к. ИИС открывается минимум на три года (в противном случае налоговый вычет необходимо вернуть), то получает 13% не годовых, а на ТРИ года! То есть по +4.33% в год. Во вторых это не ОФЗ, а фактически корпоративная облигация. То есть доход с нее облагается по ставке 13% (если вы сравниваете с банковскими вкладами — которые не облагаются фактически НДФЛ, если их процент конечно не заоболачный). Соответственно купон приносит 11,3%. В третьих есть еще комиссия брокера и его обслуживания, которая съедает на покупке / продаже сложно сказать сколько но не меньше 0,2%. Итого мы имеем доходность не выше 15,4%, вместо рекламируемого вами 26%!!!



— Теперь по рискам. Вы говорите что риски это банкроство одного (или нескольких) из трех крупных банков РФ. И говорите что банкротство одного из них уменьшит доход на треть. А почему молчите о еще одном риске — при банркотстве «БКС Кипр», инвестор теряет все. Ведь эмитентом выступает именно он, и именно он начисляет купонный доход и обязуется выкупить облигации в 2017 году. Причем если я правильно понимаю это отдельная организация, и возможен даже случай что банк БКС премьер будет чувстсвовать себя хорошо, брокерская компания БКС тоже будет чувствовать себя хорошо, а вот БКС кипр, которая отвечает только за брокерское обслуживание на зарубежных валютных площадках обанкротиться — и этого будет достаточно что бы потерять все деньги по этой ноте.



Если я в чем то не прав — то пожалуйста поправьте меня.



Но судя по вопросам которые задают вам люди, у всех инвесторов возникает вопрос — откуда берутся эти 13%?!? Если посмотреть на облигации то можно увидеть что это еврооблигации — то есть доход по ним начисляется на в рублях. Ок, вы говорите делаем валютный своп — отлично, это защитит нас от риском валютных колебаний. Но откуда беруться 13% дохода по ноте, ведь доходность облигаций из которых она состоит всего лишь 3—6%!!! Покуда вы подробно не объясните инвесторам откуда берется такая высокая доходность — они врядли будут активно покупать ваши ноты. И конечно возникает банальный вопрос — кто является контролирующим органом, кто проверил что на объем данного выпуска действительно были куплены еврооблигации, прозведен валютный своп, и вообще доходность 13% не является мыльной, а полностью соответствует купленным облигациям?!? Где можно найти об этом отчет и кто является депозитарием для выкупленных облигаций, кто является гарантом что это не очередная МММ, а дейсвительно выкупленные облигации с хорошим дисконтом?!? постоянный адрес 20.11.2015 00:03 stanislav111 (Ростов на дону)20.11.2015 00:03