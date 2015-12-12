На ваши вопросы отвечает эксперт ФГ «БКС»

|Вопрос:
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Здравствуйте скажите пожалуйста вот то интересное сайт обнаружил продукт от БКС https://valuta.bcs-bank.com/step2
|Ответ:
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Добрый день!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей новой услуге. В соответствии с условиями данной услуги, клиент имеет возможность зафиксировать курс, сумму, валюту и сторону сделки сегодня и провести расчеты по сделке через три дня. Все параметры, указанные выше, фиксируются в момент совершения сделки на сайте. Вне зависимости от ситуации на рынке, ни один параметр сделки не изменится. Через три дня при проведении расчетов клиент получит валюту/рубли по тому курсу, который был зафиксирован.
При фиксировании условий сделки с клиента будет взиматься комиссия за бронирование (подобно тому, как взимается плата при онлайн бронировании гостиниц). Указанная комиссия возвращается клиенту непосредственно в момент проведения расчетов по сделке (то есть через 3 дня).
Для того чтобы воспользоваться услугой, у клиента должен быть действующий паспорт гражданина РФ, ему должно быть более 18 лет. Нерезидентам данная услуга не предоставляется. Для совершения операции потребуется телефон, email и пластиковая карта любого банка РФ, поддерживающая технологию защиты платежа.
Прибыль любого банка в рамках услуг по обмену валют не носит спекулятивный характер и не несет рыночных рисков.
|Вопрос:
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Здравствуйте
|Ответ:
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Добрый день, Александр!
1) Да, вы все верно поняли. Единственное — на каждые вложенные 400 т. р. в течение 3 лет вы сможете получать налоговый вычет 13%, т. е. до 52000 рублей.
|Вопрос:
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Здравствуйте Вопрос такой вот ты есть но то есть продукт бкс http://m.bcs-express.ru/news/article/127233 предполагает акции Сбербанка и ВТБ под 13 процентов годовых, с минусом НДС верно я понял? и плюс я еще получу вычет налоговый. Или выгоднее купить ОФЗ 24.018 под 14.8%, из него НДС не будет считаться, верно я понял? И такой вопрос Можно ли сначала выбрать в ИИС, то что 1 год государство дает налогового вычет а второй год просто торговать фьючерсами российские государство тебя не удерживает 13% можно ли так?
|Ответ:
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Добрый день, Александр!
Купив Ноту № 1 вы можете заработать 13% годовых в рублях. Так же вы можете получить налоговый вычет до 52 000 рублей. Второй год торговать фьючерсами и не заплатить 13% с дохода не получится.
Менять типы вычета в течение действия договора инвестиционного счета нельзя. Либо на взнос, либо на доход. Выбор вычета возможен и на третий год существования договора.
Данная ОФЗ — FLOATER, по которой купон пересматривается раз в купонный период (полгода) и вычисляется по формуле 6-месячная RUONIA+74 bp.
В системах везде считается, что ставка будет неизменной, и поэтому в калькуляторах отображается такая высокая доходность. Однако, это неверное предположение, и доходность по ней, в случае снижения ставок денежного рынка может существенно отличаться в итоге.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Эдвард!
|Ответ:
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Добрый день, Станислав!
Спасибо за ваши вопросы мы с удовольствием на них ответим, но узкоспециализированные профессиональные вопросы лучше обсуждать при личной встречи.
Встреча позволит вам задать все интересующие вопросы и получить на них незамедлительные ответы. Адрес и контактную информацию отправлю вам личным сообщением.
|Вопрос:
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Вопрос относится к ФГ БКС и ноте № 1 данной компании.
|Ответ:
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Добрый день, Виктор!
Поскольку наша дискуссия, как и в случае с Дмитрием, перешла в профессиональное русло, предлагаю встретиться.
1. Это «обмен» с кем-то рублей на доллары. В этом случае та сторона, которая получила рубли, выплачивает нам разницу процентов на регулярной основе. В конце срока происходит обратный обмен (долларов на рубли). Валютного риска нет. Разницу процентов мы получаем, так как доллары — по определению менее доходная (с точки зрения процентных ставок) валюта, и именно это нам вторая сторона и «компенсирует». При этом рубли она может положить на депозит, чтобы, собственно, получить деньги на выплаты нам. Важно понимать, что несмотря на обмены, вторая сторона в конце концов останется в долларах, а первая (мы) — в рублях, поэтому валютного риска никакая из сторон не несет.
2. Можно разбить операцию на 2 части, которые нам уже знакомы — кредит в долларах и депозит в рублях. Кредит в долларах используется на покупку долларовых активов (евробонды) и погашается долларами, которые приходят от погашения евробондов. Здесь валютного риска нет. Рубли кладутся на депозит, и по ним выплачивается повышенный процент. Сумма при погашении депозита уходит клиенту. Тут тоже никакого валютного риска. Отмечу, что в случае с валютными ипотечниками они занимали в долларах, покупая рублевый актив и имея рублевые доходы, поэтому сравнение не подходит.
|Вопрос:
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Вопрос относится к ФГ БКС. Объясните, пожалуйста, за счёт чего достигается столь высокая доходность ноты № 1? Из ваших предыдущих ответов понятно, что БКС, получив рублёвые средства инвесторов, заключает с кем-то валютный своп. Разницу между процентными ставками в рублях и долларах (11% годовых) БКС выплачивает этой компании. Купон по еврооблигациям Сбера всего 5,4%, а частным инвесторам обещаете 13%. Откуда деньги непонятно? Сделка убыточна для вас и прибыльна для другой стороны. Кто является второй стороной свопа с ФГ БКС?
|Ответ:
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Добрый день, Виктор!
Валютный своп — простая техническая операция, которая позволяет на «время» занимать валюту на другую. Она аналогична комбинации сделок: кредит в валюте + депозит в рублях. Соответственно, деньги в рублях размещаются на депозите, и одновременно с ним открывается кредит в долларах. По депозиту получаем высокую рублевую ставку, по кредиту платим низкую долларовую, таким образом образуется прибыль в размере разницы между рублевой и долларовой ставками (порядка 7—8%). Поэтому никаких потерь ни одна из сторон не имеет, а повышенный доход по ноте обусловлен, можно сказать, природой валют.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Эдвард!
|Ответ:
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Добрый день, Елена!
Совершенно верно! С июня 2015 года БКС Брокер начал предоставлять доступ к еврооблигациям на Московской Бирже. Один из основных плюсов данного сервиса как раз в том, что большая часть инструментов торгуется дробными лотами размером в 1 бумагу. Это обеспечивает низкий порог входа всего в 1000 долларов США/евро, что в 100 раз меньше минимальной суммы для покупки еврооблигаций на иностранных рынках.
Московская Биржа и БКС Брокер прилагают существенные усилия для развития данного сервиса, чтобы еврооблигации стали доступны для максимально широкого круга российских инвесторов. В планах увеличение количества еврооблигаций с дроблеными лотами и расширение списка инструментов, по которым усилиями маркет мейкеров постоянно поддерживается ликвидность.
С более подробным описанием еврооблигаций на Московской Бирже можно ознакомиться на сайте БКС Брокер по адресу http://broker.ru/brokerage/services/eurobonds .
|Вопрос:
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Добрый день, Эдвард!
|Ответ:
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Добрый день, Антон!
По консервативной стратегии на ИИС в большинстве случаев лучше выбрать 13% налогового вычета. Дело в том, что доходность по ноте № 1, например — это 13% годовых. То есть налог по ноте составит 1.69% в год. При этом после погашения ноты Вы, скорее всего, реинвестируете в такую же консервативную стратегию на остаток от 3-летнего срока. Таким образом, за 3 года на вычете типа «налог с прибыли» Вы сможете получить 1.69%*3 = 5.07%. В первом виде вычетов Вы получите 13%, что явно больше. Это верно для консервативных стратегий. Конечно, если Вы ультраагрессивный инвестор и планируете зарабатывать более 33% годовых, вычет типа «налог на прибыль» может оказаться более предпочтительным для Вас.
|Вопрос:
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Эдвард, то, что Вы сейчас делаете по поводу валютного свопа, который, мол, и даст прибыль — это называется напустить туман. Сначала Вы пишите: «Все доллары, которые были получены при погашении облигации, с помощью последней части свопа конвертируются в рубли по тому же курсу, по которому в начале покупались доллары». Это похоже на вывод прибыли — сначала покупка долларов, потом продажа через 2 года по тому же курсу.
|Ответ:
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Добрый день, Дмитрий!
Поскольку наша дискуссия перешла уже в глубоко профессиональное русло, предлагаю встретиться. Личная встреча позволит вам задать все интересующие вопросы и получить на них немедленные ответы. Адрес и контактную информацию отправим вам личным сообщением.
|Вопрос:
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Эдвард, спасибо за Ваш ответ.
|Ответ:
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Добрый день, Дмитрий!
Валютный своп — это распространенный на рынке инструмент, в рамках которого одна из сторон может на время поменяться валютой с другой стороной. При этом в течение срока работы свопа выплачивается разница между процентами в разных валютах. Соответственно, своп на доллар-рубль как раз позволяет за счет этих выплат повысить доходность по Ноте до 13% годовых. Свопы заключаются с различными сторонами и регулируются риск-менеджментом компании. Кроме того, если у Компании есть свободная валютная ликвидность, она может сама обеспечить вторую сторону по такой сделке.
Это не оглавление, а цельная информация о продукте и рисках, подготовленная специально для широкого круга инвесторов. И именно из-за того, что продукт предназначены для широкого круга инвесторов, мы обязаны свести всю важную информацию в понятной и короткой форме, и не можем просто формально перевести проспект. Таким образом, информация о продукте и рисках обеспечивается полностью.
Эти инструменты являются доступными широкому кругу лиц и активно торгуются в Западной Европе, в том числе на бирже. Объем торгов по всем инструментам такого типа в одной только Германии составляет несколько миллиардов долларов в месяц. Возможно, вы путаете их с частными размещениями — там как раз и идет речь о минимальном объеме (но не лоте) в 100 тысяч долларов. Для таких продуктов эмитент не обязан делать публичное предложение и раскрывать документацию по выпуску, и они являются более простыми с точки зрения выпуска. Именно из-за простоты такой вариант распространен среди частных банков. Правда, объем потенциальных покупателей там ограничен 150 инвесторами.
То, что вы говорите, относится только к субординированным облигациям «нового образца». Они не входят в список референсных бумаг по нашей Ноте. Мы смотрим только на так называемый «старший» долг, то есть выпуски с высоким приоритетом погашения (более надежные).
Удачных инвестиций!
|Вопрос:
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Прослушав ваше интервью, есть несколько мест где вы «лукавите».
|Ответ:
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Добрый день, Станислав!
Ноты выпускаются компанией BrokerCreditService Ltd. Основная причина выпуска с отдельной компании (так называемой SPV) — это как раз минимизация рисков для инвесторов в ноты.
Валютный своп защищает не только от валютных колебаний. Он также выплачивает разницу между рублевой и долларовой ставками, благодаря чему те самые 3—6% в долларах и превращаются 13% в рублях.
Удачных инвестиций!
|Вопрос:
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Добрый день, Эдвард!
|Ответ:
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Добрый день, Виктор!
Вся информация по компании BrokerCreditService Structured Products Plc есть на странице отчетности эмитента на сайте Московской биржи: http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=8228. Вы найдете отчетности в разделе «Сообщения», раскрываемые в соответствии с иностранным правом.
Для возврата клиентских средств и выплаты купонов создается простейшая конструкция из портфеля евробондов и свопа.
Если в двух словах о конструкции, то мы под каждый евробонд делаем обычный валютный своп — простейший финансовый инструмент. В рамках него деньги от продажи нот конвертируются в доллары, и на них покупается соответсвующий бонд. В свопе также прописывается обмен 2 раза в год выплаченных по еврооблигациям купонов из долларов в рубли. Все доллары, которые были получены при погашении облигации, с помощью последней части свопа конвертируются в рубли по тому же курсу, по которому в начале покупались доллары. Такая конструкция формируется на каждом из трех евробондов.
Успешных инвестиций!
|Вопрос:
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Почему никак не пойдут в рост акции АФК Система? Тот же вопрос по Дикси.
|Ответ:
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Добрый день!
АФК Система владеет МТС, а МТС в этом году продают. Поэтому и Система в данный момент не «в почете», так как ее результаты сильно зависят от пакета МТС.
Дикси и Магнит сейчас игнорируются иностранными инвесторами, так как они считают, что бумаги потребительского рынка из-за инфляции, санкций и снижения спроса не являются перспективными в этом году.
Удачных инвестиций!
|Вопрос:
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Эдуард, еще раз здравствуйте.
|Ответ:
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Дмитрий,
BrokerCreditService Structured Products Plc, которая является эмитентом нот, — часть Финансовой Группы БКС, компанией с 20-летней историей, обладающей кредитным рейтингом от международного агентства S&P. BrokerCreditService Structured Products — эмитент нот — это не «печать и директор», а одна из операционных компаний. У этой компании значительные активы и собственная аудируемая финансовая отчетность, публикуемая на сайте Ирландской фондовой биржи. Нам пришлось использовать компанию-нерезидента, зарегистрированную в одной из Европейских юрисдикций, потому что программа нот зарегистрирована Центральным Банком Ирландии, ноты листингуются на Ирландской бирже и кросс-листингуются на Московской бирже. К сожалению рынок структурных продуктов в России не развит и более простого практического способа сделать такой инструмент в России сейчас нет. Могу сказать, что использование одной из операционных компаний (и даже просто специально зарегистрированную для этого компанию) в качестве эмитента — стандартная практика среди западных банков-дистрибьютеров структурных продуктов. Инвестор должен доверять брэнду провайдера, с которым имеет дело. Скажу просто и прямо: если этого доверия нет, то продукты такого провайдера, вне зависимости от того, что написано в документах, покупать не стоит.
Привлекательная доходность по Ноте № 1 основана на повышенных доходностях по еврооблигациям российских госбанков. Мы покупаем еврооблигации за доллары, делаем валютный своп и получаем доходности выше, чем позволяют заработать депозиты этих банков.
Многие наши клиенты, которым позволяет сумма, могут открыть такие позиции самостоятельно. Порог входа в такие стратегии начинается где-то от 35 миллионов рублей. Специально для клиентов, которые не обладают такой суммой, была создана Нота № 1, доступная всего от 80 тысяч рублей номинала.
Еще раз повторю, что ФГ БКС успешно работает на рынке более 20 лет, обслуживает почти 200 тысяч клиентов с суммарными активами в миллиарды долларов. Если, как Вы пишите, мотивом создания это инструмента является завладение средствами клиентов, то, наверное, есть более легкие способы, чем потратить 9 месяцев и значительные средства на создание нового биржевого инструмента в России.
Вся информация о выпусках нот на русском языке есть в резюме проспектов. Они опубликованы на сайте Московской бирже и доступны по ссылкам:
http://fs.moex.com/emidocs/2015/09/09/1067722_Резюме%20проспекта_XS1269959034.pdf — нота XS1269959034
http://fs.moex.com/emidocs/2015/07/23/1047193_Резюме%20проспекта_XS1210016249.pdf — нота XS1210016249
|Вопрос:
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Эдвард, здравствуйте.
|Ответ:
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Добрый день, Дмитрий!
Спасибо за вопрос! Ответ будет такой же, как позавчера — к сожалению, мы не имеем права комментировать клиентские операции.
Горячая линия с 02.06.2014 просмотрена 39 232 раза