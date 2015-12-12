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Инвестиции

В условиях непростой ситуации в мировой экономике очень важно защитить свой капитал от инфляции, валютных колебаний и других негативных явлений. Для этого необходимо принимать верные инвестиционные решения, и лучше всего обратиться к профессионалам.
Компания БКС Брокер — уже 20 лет предоставляет финансовые услуги, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших брокеров с максимальным рейтингом надежности «ААА» от Национального Рейтингового Агентства.
Компания предлагает своим клиентам полный спектр услуг для инвестирования, доступ к ведущим российским и мировым торговым площадкам в одном терминале, качественную аналитику, а также один из наиболее инновационных продуктов — индивидуальные инвестиционные ноты.
Ноты — это первые в России структурированные облигации, допущенные к торгам на Московской бирже, которые позволяют инвесторам получать фиксированную выплату (купон) в размере до 25% годовых.
Наши эксперты готовы ответить на любые вопросы, связанные с инвестициями, а также рассказать об уникальных продуктах БКС, которые позволят сохранить и преумножить капитал в сложившейся экономической ситуации.

Вопросы, не относящиеся к ФГ «БКС», будут удаляться.

На ваши вопросы отвечает эксперт ФГ «БКС»

Эдвард Голосов
Эдвард Голосов
член правления, директор по управлению активами ФГ «БКС»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

Здравствуйте скажите пожалуйста вот то интересное сайт обнаружил продукт от БКС https://valuta.bcs-bank.com/step2
То есть и там можно купить доллары скажем по 65 руб. Например задержка 3 дня то есть если будет через 3 дня доллар стоить на ММВБ 100 руб. Или 30 руб. Я все равно приобрету его по 65 руб.? Тогда в чем выгода БКС если на бирже он будет стоить например 100 руб. А я куплю его 65 руб. ? В чем выгода БКС тогда?

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Александр (Краснодар) 12.12.2015 08:22
Ответ:

Добрый день!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей новой услуге. В соответствии с условиями данной услуги, клиент имеет возможность зафиксировать курс, сумму, валюту и сторону сделки сегодня и провести расчеты по сделке через три дня. Все параметры, указанные выше, фиксируются в момент совершения сделки на сайте. Вне зависимости от ситуации на рынке, ни один параметр сделки не изменится. Через три дня при проведении расчетов клиент получит валюту/рубли по тому курсу, который был зафиксирован.

При фиксировании условий сделки с клиента будет взиматься комиссия за бронирование (подобно тому, как взимается плата при онлайн бронировании гостиниц). Указанная комиссия возвращается клиенту непосредственно в момент проведения расчетов по сделке (то есть через 3 дня).

Для того чтобы воспользоваться услугой, у клиента должен быть действующий паспорт гражданина РФ, ему должно быть более 18 лет. Нерезидентам данная услуга не предоставляется. Для совершения операции потребуется телефон, email и пластиковая карта любого банка РФ, поддерживающая технологию защиты платежа.

Прибыль любого банка в рамках услуг по обмену валют не носит спекулятивный характер и не несет рыночных рисков. 

Эдвард Голосов
Вопрос:

Здравствуйте
интересную штуку мне тут рассказали, То есть получается Если я положу 400000 руб. Эти 13% я получу единоразово то есть эти 13% надо разделить на 3 года Да, это очень мало а если я положу 400000 и выберу не возмещение государством 13% А то что с меня не будут брокер брать 13% запятая то получается эти 400000 м могу 3 года спекулировать на любых инструментах в том числе и на фьючерсах и заработать предположим 800000 и с этих 800000 не будут разобраться 13% что в итоге выгодней чем получить один раз 59000 руб. И растянуть их на 3 года. Все ли верно я понял? С другой стороны надо И еще эти 800000 руб. Заработать

А вообще непонятная ситуация заходил на топовые фирмы которые предлагают индивидуальный инвестиционный счет, У всех разные продукты у всех Заманчиво Вот хотелось бы хотя бы иметь не учитывая налогового вычета, стабильно 20% в год подскажите пожалуйста у кого и какой продукт выбрать? А также Вот путаюсь Тоесть я вложил предположим на индивидуальный инвестиционный счет 100 руб. И предположим заработал в 16 году 20 руб. Я эти 20 руб. С могу вывести только через 3 года? Все верно ли я понял?

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Александр (Краснодар) 12.12.2015 07:08
Ответ:

Добрый день, Александр! 

1) Да, вы все верно поняли. Единственное — на каждые вложенные 400 т. р. в течение 3 лет вы сможете получать налоговый вычет 13%, т. е. до 52000 рублей. 
В рамках ИИС мы предлагаем клиентам консервативные инвестиционные решения, такие как Нота№ 1 (13% годовых в рублях).
2) У нас также есть и более доходные инструменты, например, Нота№ 2 (до 25%) годовых. Ее вы также можете приобрести в рамках Индивидуального инвестиционного счета
3) Да, вы сможете вывести денежные средства через 3 года с даты открытия генерального соглашения. В течение этого времени вы можете совершать любые инвестиционно-торговые операции по вашему счету, включая приобретение валюты.

Эдвард Голосов
Вопрос:

Здравствуйте Вопрос такой вот ты есть но то есть продукт бкс http://m.bcs-express.ru/news/article/127233 предполагает акции Сбербанка и ВТБ под 13 процентов годовых, с минусом НДС верно я понял? и плюс я еще получу вычет налоговый. Или выгоднее купить ОФЗ 24.018 под 14.8%, из него НДС не будет считаться, верно я понял? И такой вопрос Можно ли сначала выбрать в ИИС, то что 1 год государство дает налогового вычет а второй год просто торговать фьючерсами российские государство тебя не удерживает 13% можно ли так?

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Александр (Краснодар) 10.12.2015 21:40
Ответ:

Добрый день, Александр!

Купив Ноту № 1 вы можете заработать 13% годовых в рублях. Так же вы можете получить налоговый вычет до 52 000 рублей. Второй год торговать фьючерсами и не заплатить 13% с дохода не получится.

Менять типы вычета в течение действия договора инвестиционного счета нельзя. Либо на взнос, либо на доход. Выбор вычета возможен и на третий год существования договора.

Данная ОФЗ — FLOATER, по которой купон пересматривается раз в купонный период (полгода) и вычисляется по формуле 6-месячная RUONIA+74 bp.

В системах везде считается, что ставка будет неизменной, и поэтому в калькуляторах отображается такая высокая доходность. Однако, это неверное предположение, и доходность по ней, в случае снижения ставок денежного рынка может существенно отличаться в итоге.

Эдвард Голосов
Вопрос:

Здравствуйте, Эдвард!

Еще один вопрос по НОТЕ 1. Про как формируется доходность в 13% понятно (валютный своп + доходность по указанным облигациям). Спасибо за ответ!

Вот кипрская компания выпустила бумаг на 500 000 000 RUB . Если я правильно понимаю первичного размещения не было, а вы потихоньку продаете эти бумаги на ММВБ? Сколько вы уже продали (точней интересует сколько вам еще осталось продать)? В стакане это БКС выставляет каждое утро бумаги объемом 100 по цене 100 ?

Если я правильно понимаю валютный своп и покупка бумаг банков был произведен до момента выпуска ноты? Или они реализуется при каждой покупки бумаги у вас? Если своп уже был произведен и бумаги банков куплены на всю сумму, то есть ли организация которая это проконтролировала? Например все купленные вами бумаги были переданы в какую то крупную контору / банк и она является гарантом того, что описываемая вами процедура реально произошла и НОТА 1 будет гарантированно погашена путем продажи этих бумаг и обратным валютным свопом? То есть мы должны вам верить на слово, что своп и покупка бумаг были, и что вы в любой момент не продадите эти бумаги и не попытаетесь вывести деньги из кипрской компании в офшоры, или есть серьезная организация которая произвела все проверки, бумаги храняться в их депозитариях и она является гарантом того, что нота 1 будет погашена (ну если ничего не произойдет с бумагами банков на которых она строиться)?

Ну и еще интересует список рисков. Пожалуйста огласите его публично. То есть перечислите случаи в которых инвестор может не получить обещанного купона или частично или полностью суммы вложений. Той информации которая есть в проспекте явно не достаточно для освещения всех рисков. А то произойдет как с нотами банка ТРАСТ (http://www.vedomosti.ru/finance/artic…st-v-sude). Когда клиенты судятся из за того, что им не рассказали о рисках. А как оказалось ноты списались как только достаточность капитала банка упала, и произошла санация. Причем банк существует и по сей день, а ноты превратились из ценной бумаги в обычную туалетную. Является ли данные ноты субординированным кредитом или он привязан к такому типу кредита? Я вообще удивлен что вы выпустили ноты без описания всех рисков на русском, как же вам позволили сделать такое?!?

Спасибо за ответы!

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stanislav111 (Ростов на дону) 04.12.2015 10:34
Ответ:

Добрый день, Станислав!

Спасибо за ваши вопросы мы с удовольствием на них ответим, но узкоспециализированные профессиональные вопросы лучше обсуждать при личной встречи.

Встреча позволит вам задать все интересующие вопросы и получить на них незамедлительные ответы. Адрес и контактную информацию отправлю вам личным сообщением.

Эдвард Голосов
Вопрос:

Вопрос относится к ФГ БКС и ноте № 1 данной компании.
Эдвард, хочу разместить лишние 10—15 миллионов, только странный какой-то у вас своп получается. Если вы взяли у меня 80 тыс. руб. и поменялись сроком на год с кем-то на доллары, то класть на депозит вам будет нечего. Зато по кредиту в долларах придётся заплатить процент второй стороне свопа. При этом процент по еврооблигациям Сбера 5,4%, а мне должны обещаете заплатить 13%. Естественно у меня возникает вопрос откуда вы возьмёте деньги? Какой банк принимает у вас рублёвый депозит и выдаёт кредит в долларах? Вам не кажется, что брать кредит в долларах крайне рискованное дело? Есть печальный опыт валютных заёмщиков. И сделайте, пожалуйста, проспект эмиссии на русском языке, иначе никто к вам не пойдет. Спасибо за ответ.

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Victor Makarov (Москва) 27.11.2015 20:28
Ответ:

Добрый день, Виктор!

Поскольку наша дискуссия, как и в случае с Дмитрием, перешла в профессиональное русло, предлагаю встретиться. 
Встреча позволит вам задать все интересующие вопросы и получить на них немедленные ответы. Адрес и контактную информацию отправлю вам личным сообщением.

1. Это «обмен» с кем-то рублей на доллары. В этом случае та сторона, которая получила рубли, выплачивает нам разницу процентов на регулярной основе. В конце срока происходит обратный обмен (долларов на рубли). Валютного риска нет. Разницу процентов мы получаем, так как доллары — по определению менее доходная (с точки зрения процентных ставок) валюта, и именно это нам вторая сторона и «компенсирует». При этом рубли она может положить на депозит, чтобы, собственно, получить деньги на выплаты нам. Важно понимать, что несмотря на обмены, вторая сторона в конце концов останется в долларах, а первая (мы) — в рублях, поэтому валютного риска никакая из сторон не несет.

2. Можно разбить операцию на 2 части, которые нам уже знакомы — кредит в долларах и депозит в рублях. Кредит в долларах используется на покупку долларовых активов (евробонды) и погашается долларами, которые приходят от погашения евробондов. Здесь валютного риска нет. Рубли кладутся на депозит, и по ним выплачивается повышенный процент. Сумма при погашении депозита уходит клиенту. Тут тоже никакого валютного риска. Отмечу, что в случае с валютными ипотечниками они занимали в долларах, покупая рублевый актив и имея рублевые доходы, поэтому сравнение не подходит.

Эдвард Голосов
Вопрос:

Вопрос относится к ФГ БКС. Объясните, пожалуйста, за счёт чего достигается столь высокая доходность ноты № 1? Из ваших предыдущих ответов понятно, что БКС, получив рублёвые средства инвесторов, заключает с кем-то валютный своп. Разницу между процентными ставками в рублях и долларах (11% годовых) БКС выплачивает этой компании. Купон по еврооблигациям Сбера всего 5,4%, а частным инвесторам обещаете 13%. Откуда деньги непонятно? Сделка убыточна для вас и прибыльна для другой стороны. Кто является второй стороной свопа с ФГ БКС?

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Victor Makarov (Москва) 25.11.2015 11:37
Ответ:

Добрый день, Виктор!

Валютный своп — простая техническая операция, которая позволяет на «время» занимать валюту на другую. Она аналогична комбинации сделок: кредит в валюте + депозит в рублях. Соответственно, деньги в рублях размещаются на депозите, и одновременно с ним открывается кредит в долларах. По депозиту получаем высокую рублевую ставку, по кредиту платим низкую долларовую, таким образом образуется прибыль в размере разницы между рублевой и долларовой ставками (порядка 7—8%). Поэтому никаких потерь ни одна из сторон не имеет, а повышенный доход по ноте обусловлен, можно сказать, природой валют.

 

Эдвард Голосов
Вопрос:

Здравствуйте, Эдвард!
Была информация на РБК,что сейчас на Московской бирже можно покупать Еврооблигации небольшими лотами так ли это?

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Sema113 (Москва) 24.11.2015 13:05
Ответ:

Добрый день, Елена!

Совершенно верно! С июня 2015 года БКС Брокер начал предоставлять доступ к еврооблигациям на Московской Бирже. Один из основных плюсов данного сервиса как раз в том, что большая часть инструментов торгуется дробными лотами размером в 1 бумагу. Это обеспечивает низкий порог входа всего в 1000 долларов США/евро, что в 100 раз меньше минимальной суммы для покупки еврооблигаций на иностранных рынках.

Московская Биржа и БКС Брокер прилагают существенные усилия для развития данного сервиса, чтобы еврооблигации стали доступны для максимально широкого круга российских инвесторов. В планах увеличение количества еврооблигаций с дроблеными лотами и расширение списка инструментов, по которым усилиями маркет мейкеров постоянно поддерживается ликвидность.

С более подробным описанием еврооблигаций на Московской Бирже можно ознакомиться на сайте БКС Брокер по адресу http://broker.ru/brokerage/services/eurobonds .

Эдвард Голосов
Вопрос:

Добрый день, Эдвард!

По консервативной стратегии на ИИС что лучше выбрать 13% налогового вычета или не платить налог с прибыли?

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Kustov (Москва) 23.11.2015 12:38
Ответ:

Добрый день, Антон!

По консервативной стратегии на ИИС в большинстве случаев лучше выбрать 13% налогового вычета. Дело в том, что доходность по ноте № 1, например — это 13% годовых. То есть налог по ноте составит 1.69% в год. При этом после погашения ноты Вы, скорее всего, реинвестируете в такую же консервативную стратегию на остаток от 3-летнего срока. Таким образом, за 3 года на вычете типа «налог с прибыли» Вы сможете получить 1.69%*3 = 5.07%. В первом виде вычетов Вы получите 13%, что явно больше. Это верно для консервативных стратегий. Конечно, если Вы ультраагрессивный инвестор и планируете зарабатывать более 33% годовых, вычет типа «налог на прибыль» может оказаться более предпочтительным для Вас.

Эдвард Голосов
Вопрос:

Эдвард, то, что Вы сейчас делаете по поводу валютного свопа, который, мол, и даст прибыль — это называется напустить туман. Сначала Вы пишите: «Все доллары, которые были получены при погашении облигации, с помощью последней части свопа конвертируются в рубли по тому же курсу, по которому в начале покупались доллары». Это похоже на вывод прибыли — сначала покупка долларов, потом продажа через 2 года по тому же курсу.
Своп- это просто договор. С какой стати контрагент будет брать на себя убыток из-за роста курса? Поскольку своп — важная часть сделки, он него зависят выплаты, а размещение 2х выпусков уже состоялось, при этом Вы не можете ответить, кто контрагент по договору: «Свопы заключаются с различными сторонами и регулируются риск-менеджментом компании. Кроме того, если у Компании есть свободная валютная ликвидность, она может сама обеспечить вторую сторону по такой сделке». Я делаю вывод — что «умные» слова созданы лишь для того, чтобы ввести в заблуждение потенциальных покупателей. Особенно последний пассаж, что компания сама с собой может заключить валютный своп. Где тогда прибыль? Вопрос: заключен ли уже валютный своп (по трем валютам?) и если да, то с кем?

Почему из русской версии о продукте ушла информация о рисках, хорошо изложенная в английской версии проcпекта? В русской версии это 1 лист, в английской — 33 листа. Почему ирландская биржа лучше защищает потенциальных инвесторов, чем наш ЦБ? Еще раз привожу ссылки. Кто не владеет английским, обязательно переведите сами, БКС за Вас это не сделает.
http://fs.moex.com/emidocs/2015/09/09…pectus.pdf
http://fs.moex.com/emidocs/2015/07/23…%20Plc.pdf

Я не могу писать о всем, поэтому оставляю дискуссию о минимуме в 100 тыс. долл. открытой.

Более интересной темой является списание референсных ценных бумаг. Я поясняю, поскольку не удовлетворен Вашим ответом. В ноту № 1 входят 3 ценные бумаги, их ISIN: XS0893205186, XS0863569298, XS0799357354. Все эти бумаги представляют собой еще одни ноты. Привязанные к субординированным кредитам соответствующих банков. Поправки к Закону о банках, которые ЦБ провел через Думу, вступившие в силу 23 декабря 2014 (п.25.1) требуют прекращения обслуживания таких бумаг при падении капитала банка ниже 2%. Все остальные категории клиентов продолжают банком обслуживаться.

Вы признали, что компания BrokerCreditService Structured Products Plc это SPV. SPV — это компания специального назначения, не ведущая операционной деятельности, штат которой состоит из одного номинального директора. Зачем же Вы тогда ранее утверждали обратное, что Эмитент — это операционная компания? Какая она операционная, если не имеет на сайте номера телефона и использует почту на гугл мейл?

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Nikodimus (Санкт-Петербург) 20.11.2015 19:42
Ответ:

Добрый день, Дмитрий!

Поскольку наша дискуссия перешла уже в глубоко профессиональное русло, предлагаю встретиться. Личная встреча позволит вам задать все интересующие вопросы и получить на них немедленные ответы. Адрес и контактную информацию отправим вам личным сообщением.

 

Эдвард Голосов
Вопрос:

Эдвард, спасибо за Ваш ответ.

Поскольку в вопросах других читателей много оговорок, хочу поделиться пониманием того, как устроены ноты.

Есть Эмитент. Он является ответчиком по долгу, сформированному через выпуск нот. Тут это солидная финансовая компания, кипрский офшор с номинальным директором и почтой на гугле gawling.company.limited@gmail.com. BrokerCreditService Structured Products Plc. Данной компанией владеет компания с Британских Вергинских Островов BCS Holding International Limited, головная компания холдинга БКС, еще одна номинальная компания. Эмитент в любой момент может прекратить как выплату тела долга, так и выплату купона. Это будет называться дефолт. После которого Вы компанию не найдете. Разве что приедете на Кипр убедиться, что она съехала из своей комнатушки в офисном центре.

Имейте в виду, когда Вам говорят, что компания входит в финансовый или банковский холдинг, огромный преогромный, это не значит ничего. Компании в холдинге не несут финансовой ответственности друг за друга. Даже если между ними есть договоры-поручительства, они рассматриваются как независимые компании. Вот решение суда по этому вопросу: http://www.dentons.com/ru/insights/al…ne-russian

В нотах есть Дилер. Он выкупает ноты у Эмитента, сразу весь выпуск. Это «розничный» продавец нот. Тут это BrokerCreditService (Cyprus) Limited. Владеет ею тот же BCS Holding International Limited. Выкупаются ноты на кредит, предоставленный «дружественным» банком. В данном случае банк БКС. Кредит предоставлен через банк-прокладку, т. к. кредитование связанных сторон банки показывать не любят. Как только Дилер распродаст на бирже данные ноты, реализация их станет проблемой владельцев бумаг.

Эдвард, хотел бы Вам задать следующие вопросы.
1. С какой компанией будут заключаться валютные свопы? (Валютный своп — это договор юр. лиц о покупке/продаже валюты по фиксированному курсу. Если курс поставить одинаковый, и за время сделки реальный биржевой курс валюты повысится, то контрагент выведет в офшор полученную прибыль).
2. Планируется ли перевод на русский язык полного проспекта ценных бумаг? То, на что Вы указываете — это «оглавление». Обеспечивайте адекватную информацию о рисках.
3. Как Вам удалось вывести производные финансовые инструменты в продажу широкому кругу лиц? На западе их продают лотами не менее чем по 100 тыс. Евро или Долл. И только квалифицированным инвесторам (Европа) либо квалифицированным инвесторам и работникам компании-эмитента (Англия). Откройте имя героя, кто Вам помог в ЦБ, учитывая низкую финансовую грамотность населения, вывести данный продукт на публичный рынок?
4. Говорите ли Вы о том, что референсные ценные бумаги в ноте № 1 в случае падения капитала банка ниже 2% списываются в обязательном порядке? При этом никакие другие категории клиентов этих банков не страдают.

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Nikodimus (Санкт-Петербург) 20.11.2015 05:45
Ответ:

Добрый день, Дмитрий!

Валютный своп — это распространенный на рынке инструмент, в рамках которого одна из сторон может на время поменяться валютой с другой стороной. При этом в течение срока работы свопа выплачивается разница между процентами в разных валютах. Соответственно, своп на доллар-рубль как раз позволяет за счет этих выплат повысить доходность по Ноте до 13% годовых. Свопы заключаются с различными сторонами и регулируются риск-менеджментом компании. Кроме того, если у Компании есть свободная валютная ликвидность, она может сама обеспечить вторую сторону по такой сделке.

Это не оглавление, а цельная информация о продукте и рисках, подготовленная специально для широкого круга инвесторов. И именно из-за того, что продукт предназначены для широкого круга инвесторов, мы обязаны свести всю важную информацию в понятной и короткой форме, и не можем просто формально перевести проспект. Таким образом, информация о продукте и рисках обеспечивается полностью.

Эти инструменты являются доступными широкому кругу лиц и активно торгуются в Западной Европе, в том числе на бирже. Объем торгов по всем инструментам такого типа в одной только Германии составляет несколько миллиардов долларов в месяц. Возможно, вы путаете их с частными размещениями — там как раз и идет речь о минимальном объеме (но не лоте) в 100 тысяч долларов. Для таких продуктов эмитент не обязан делать публичное предложение и раскрывать документацию по выпуску, и они являются более простыми с точки зрения выпуска. Именно из-за простоты такой вариант распространен среди частных банков. Правда, объем потенциальных покупателей там ограничен 150 инвесторами.

То, что вы говорите, относится только к субординированным облигациям «нового образца». Они не входят в список референсных бумаг по нашей Ноте. Мы смотрим только на так называемый «старший» долг, то есть выпуски с высоким приоритетом погашения (более надежные).

Удачных инвестиций!

Эдвард Голосов
Вопрос:

Прослушав ваше интервью, есть несколько мест где вы «лукавите».

— Говоря что доход по ноте для ИИС составляет 26%, совершенно не соответсвует правде. Во первых перечисляя на ИИС деньги, инвестор получает налоговый вычет не каждый год, а только один раз. А т. к. ИИС открывается минимум на три года (в противном случае налоговый вычет необходимо вернуть), то получает 13% не годовых, а на ТРИ года! То есть по +4.33% в год. Во вторых это не ОФЗ, а фактически корпоративная облигация. То есть доход с нее облагается по ставке 13% (если вы сравниваете с банковскими вкладами — которые не облагаются фактически НДФЛ, если их процент конечно не заоболачный). Соответственно купон приносит 11,3%. В третьих есть еще комиссия брокера и его обслуживания, которая съедает на покупке / продаже сложно сказать сколько но не меньше 0,2%. Итого мы имеем доходность не выше 15,4%, вместо рекламируемого вами 26%!!!

— Теперь по рискам. Вы говорите что риски это банкроство одного (или нескольких) из трех крупных банков РФ. И говорите что банкротство одного из них уменьшит доход на треть. А почему молчите о еще одном риске — при банркотстве «БКС Кипр», инвестор теряет все. Ведь эмитентом выступает именно он, и именно он начисляет купонный доход и обязуется выкупить облигации в 2017 году. Причем если я правильно понимаю это отдельная организация, и возможен даже случай что банк БКС премьер будет чувстсвовать себя хорошо, брокерская компания БКС тоже будет чувствовать себя хорошо, а вот БКС кипр, которая отвечает только за брокерское обслуживание на зарубежных валютных площадках обанкротиться — и этого будет достаточно что бы потерять все деньги по этой ноте.

Если я в чем то не прав — то пожалуйста поправьте меня.

Но судя по вопросам которые задают вам люди, у всех инвесторов возникает вопрос — откуда берутся эти 13%?!? Если посмотреть на облигации то можно увидеть что это еврооблигации — то есть доход по ним начисляется на в рублях. Ок, вы говорите делаем валютный своп — отлично, это защитит нас от риском валютных колебаний. Но откуда беруться 13% дохода по ноте, ведь доходность облигаций из которых она состоит всего лишь 3—6%!!! Покуда вы подробно не объясните инвесторам откуда берется такая высокая доходность — они врядли будут активно покупать ваши ноты. И конечно возникает банальный вопрос — кто является контролирующим органом, кто проверил что на объем данного выпуска действительно были куплены еврооблигации, прозведен валютный своп, и вообще доходность 13% не является мыльной, а полностью соответствует купленным облигациям?!? Где можно найти об этом отчет и кто является депозитарием для выкупленных облигаций, кто является гарантом что это не очередная МММ, а дейсвительно выкупленные облигации с хорошим дисконтом?!?

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stanislav111 (Ростов на дону) 20.11.2015 00:03
Ответ:

Добрый день, Станислав!

Речь идет о 26% годовых в первый год работы, и это действительно будет величина вашей прибыли в первый год работы. Далее, если вы выбираете вычет типа 13% от суммы инвестиций, вы начинаете платить налог 13% с 13%-ных купонов. Брокер является налоговым агентом и удержит налоги. Нота № 1 имеет срок до апреля 2017 года, и поэтому мы не можем рассчитать доход за все 3 года нахождения в ИИС — он может оказаться как выше, так и ниже рассчитанного вами 15.4%. 

Ноты выпускаются компанией BrokerCreditService Ltd. Основная причина выпуска с отдельной компании (так называемой SPV) — это как раз минимизация рисков для инвесторов в ноты. 

Валютный своп защищает не только от валютных колебаний. Он также выплачивает разницу между рублевой и долларовой ставками, благодаря чему те самые 3—6% в долларах и превращаются 13% в рублях.

Удачных инвестиций!

Эдвард Голосов
Вопрос:

Добрый день, Эдвард!

Смотрите, что получается, вы привлекаете в облигации средства клиентов, обещая гарантированную купонную доходность в 13%. Гарантированную кем, Сбербанком, ВТБ, ВЭБом? Нет, эмитент никому неизвестная кипрская компания, купленная недавно БКС. При этом информация об использовании полученных средств клиентов не раскрывается. Где финансовая отчётность компании, о которой вы говорите? Как предполагается возвращать клиентские средства и за счёт чего выплачивать купоны мне лично непонятно?
Вы говорите, что покупаете еврооблигации за доллары, потом делаете некий валютный своп и получаете доходность выше банковского депозита, т. е. за счёт операций на финансовом рынке. Объясните подробно всю схему на примере, что за своп, по каким ценам? Потенциальный инвестор в облигации должен это знать, чтобы оценить свои риски.
Странно, что московская биржа вообще пропустила ваши бумаги, видимо дела на нашем ФР совсем плохи.
Очень хочу вложить свободные средства, но получается кот в мешке. Скоро ФРС повысит ставки, еврооблигации купленные за доллары упадут в цене, вы, извиняюсь, выпрыгнете в окно, как многие прогоревшие трейдеры, а мне не хотелось бы остаться без денег.

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Victor Makarov (Москва) 19.11.2015 14:04
Ответ:

Добрый день, Виктор!

Вся информация по компании BrokerCreditService Structured Products Plc есть на странице отчетности эмитента на сайте Московской биржи: http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=8228. Вы найдете отчетности в разделе «Сообщения», раскрываемые в соответствии с иностранным правом. 

Для возврата клиентских средств и выплаты купонов создается простейшая конструкция из портфеля евробондов и свопа.

Если в двух словах о конструкции, то мы под каждый евробонд делаем обычный валютный своп — простейший финансовый инструмент. В рамках него деньги от продажи нот конвертируются в доллары, и на них покупается соответсвующий бонд. В свопе также прописывается обмен 2 раза в год выплаченных по еврооблигациям купонов из долларов в рубли. Все доллары, которые были получены при погашении облигации, с помощью последней части свопа конвертируются в рубли по тому же курсу, по которому в начале покупались доллары. Такая конструкция формируется на каждом из трех евробондов.

Успешных инвестиций!

 

Эдвард Голосов
Вопрос:

Почему никак не пойдут в рост акции АФК Система? Тот же вопрос по Дикси.

постоянный адрес
Amvrosi (Петербург) 19.11.2015 02:53
Ответ:

Добрый день!

АФК Система владеет МТС, а МТС в этом году продают. Поэтому и Система в данный момент не «в почете», так как ее результаты сильно зависят от пакета МТС.

Дикси и Магнит сейчас игнорируются иностранными инвесторами, так как они считают, что бумаги потребительского рынка из-за инфляции, санкций и снижения спроса не являются перспективными в этом году.

Удачных инвестиций!

 

Эдвард Голосов
Вопрос:

Эдуард, еще раз здравствуйте.

Эмитентом нот № 1 и № 2 является BrokerCreditService Structured Products Plc. Это кипрский офшор, под руководством номинального директора Димитры Каркалли. То есть компания состоит из печати и факсимиле, лежащих в офисе БКС.

И вот эта компания хочет получить под 13% годовых в рублях (как заемщик с хорошим кредитным рейтингом, ставка гос.ОФЗ РФ) кредит в 0,5 млрд. рублей.

Для этого используются наименования самых стабильных банков РФ (совет на будущее — будете выпускать долларовые ноты, привяжите выплаты к биржевому курсу американских гос.облигаций).

Далее компания BrokerCreditService (Cyprus) Limited выкупает всю эмиссию нот на заемные средства, предоставленные БКС банком, и продает их в розницу как маркет-мейкер на бирже РФ, возращая кредит БКС банку. А деньги за эмиссию в момент выпуска уже (по факту) ушли на Кипр.

Вопросы: где можно увидеть в переводе на русский язык проспект ценных бумаг, предназначенный для массового вкладчика от 80 тыс. руб. (который английским вряд ли владеет)? В частности, перевод раздела риски? На английском вот:
http://fs.moex.com/emidocs/2015/09/09…pectus.pdf
http://fs.moex.com/emidocs/2015/07/23…%20Plc.pdf

Несколько фраз оттуда: ноты могут не быть подходящей инвестицией для всех инвесторов. Потенциальный инвестор должен иметь существенные знания и опыт чтобы произвести надлежащую оценку нот, преимуществ и рисков инвестиций в ноты, и информации, содержащейся в данном проспекте.

Где можно увидеть меморандум, ценовое соглашение, соглашение о распространении по выпускам нот XS1269959034 и XS1210016249?

постоянный адрес
Nikodimus (Санкт-Петербург) 18.11.2015 08:58
Ответ:

Дмитрий,

BrokerCreditService Structured Products Plc, которая является эмитентом нот, — часть Финансовой Группы БКС, компанией с 20-летней историей, обладающей кредитным рейтингом от международного агентства S&P. BrokerCreditService Structured Products — эмитент нот — это не «печать и директор», а одна из операционных компаний. У этой компании значительные активы и собственная аудируемая финансовая отчетность, публикуемая на сайте Ирландской фондовой биржи. Нам пришлось использовать компанию-нерезидента, зарегистрированную в одной из Европейских юрисдикций, потому что программа нот зарегистрирована Центральным Банком Ирландии, ноты листингуются на Ирландской бирже и кросс-листингуются на Московской бирже. К сожалению рынок структурных продуктов в России не развит и более простого практического способа сделать такой инструмент в России сейчас нет. Могу сказать, что использование одной из операционных компаний (и даже просто специально зарегистрированную для этого компанию) в качестве эмитента — стандартная практика среди западных банков-дистрибьютеров структурных продуктов. Инвестор должен доверять брэнду провайдера, с которым имеет дело. Скажу просто и прямо: если этого доверия нет, то продукты такого провайдера, вне зависимости от того, что написано в документах, покупать не стоит. 

Привлекательная доходность по Ноте № 1 основана на повышенных доходностях по еврооблигациям российских госбанков. Мы покупаем еврооблигации за доллары, делаем валютный своп и получаем доходности выше, чем позволяют заработать депозиты этих банков.

Многие наши клиенты, которым позволяет сумма, могут открыть такие позиции самостоятельно. Порог входа в такие стратегии начинается где-то от 35 миллионов рублей. Специально для клиентов, которые не обладают такой суммой, была создана Нота № 1, доступная всего от 80 тысяч рублей номинала. 

Еще раз повторю, что ФГ БКС успешно работает на рынке более 20 лет, обслуживает почти 200 тысяч клиентов с суммарными активами в миллиарды долларов. Если, как Вы пишите, мотивом создания это инструмента является завладение средствами клиентов, то, наверное, есть более легкие способы, чем потратить 9 месяцев и значительные средства на создание нового биржевого инструмента в России.

Вся информация о выпусках нот на русском языке есть в резюме проспектов. Они опубликованы на сайте Московской бирже и доступны по ссылкам:

http://fs.moex.com/emidocs/2015/09/09/1067722_Резюме%20проспекта_XS1269959034.pdf — нота XS1269959034

http://fs.moex.com/emidocs/2015/07/23/1047193_Резюме%20проспекта_XS1210016249.pdf — нота XS1210016249

Эдвард Голосов
Вопрос:

Эдвард, здравствуйте.
Прокомментируйте, пожалуйста, информацию в СМИ о «рисовании» активов Пробизнесбанка путем заключения фиктивных сделок через Ваш депозитарий.
«Пробизнесбанк работал по такому принципу как минимум с двумя зарубежными депозитариями, связанными с ФГ БКС и группой «Открытие». Схема работала следующим образом: «Бумаги были, на определенную дату, но принадлежали они не банку, а передавались ему на время третьими лицами. Через некоторое время бумаги возвращались первоначальному владельцу. Оформлялось такое фиктивное наполнение счета банка в депозитарии как покупка бумаг, но неденежная, а с отсрочкой или рассрочкой платежа, которого в реальности так и не происходило».

http://open-broker.ru/ru/about/press-…dia/23130/

Налицо схема, которая при содействии БКС позволила Пробизнесбанку отражать на балансе значительные активы, которыми он не обладал. Для этого фиктивные сделки должны были быть регулярными. Шли через BrokerCreditService Cyprus Limited. Поэтому меня также и интересует вопрос, какие еще российские банки пользуются депозитарием БКС на Кипре.

постоянный адрес
Nikodimus (Санкт-Петербург) 17.11.2015 21:13
Ответ:

Добрый день, Дмитрий!

Спасибо за вопрос! Ответ будет такой же, как позавчера — к сожалению, мы не имеем права комментировать клиентские операции.

Эдвард Голосов

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