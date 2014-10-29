На ваши вопросы отвечает эксперт Соверен Банка

|Вопрос:
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как подключить мобильный банк?
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО) необходимо обратиться по телефону +7 (495) 698-63-63.
|Вопрос:
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как войти в личный кабинет, ну или что то такое
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
Личный кабинет или Интернет-банкинг — это общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям (по ним), предоставляющийся в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.
Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), то необходимо перезвонить по номеру 7 (495) 698-63-63 для идентификации и предоставления логина для входа в систему.
|Вопрос:
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здравствуйте, я являюсь клиентом вашего банка, мне был одобрен кредит по одному документу, хотела уточнить остается ли данное предложение в силе (информация об одобрении кредита поступила по телефону)
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), то информацию можете уточнить по телефону (495) 698-63-63 или предоставьте номер телефона, по которому можно с вами связаться.
|Вопрос:
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хочу оформить в вашем банке карту чтоб зар.плату начимляли на нее можно ли это сделать через интернет
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
Заявку на выпуск карты вы можете оставить на нашем сайте www.svrbank.ru или по телефону (495) 698-63-63. В случае, если у организации не открыт зарплатный проект в «Соверен Банк» (ЗАО), то необходимо предоставить номер счета работодателю для перевода заработной платы на счет карты.
|Вопрос:
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Здравствуйте!Подскажите как произвести перевод денег с карты на счет получателя.
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), то вы можете обратиться в офис Банка или произвести перевод в Соверен- Онлайн.
|Вопрос:
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у меня универсальная карта visa. Как проверить движение средств по карте?
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
|Вопрос:
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здравствуйте скажите пожалуйста как можно посмотреть баланс?
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
|Вопрос:
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Можно ли узнать сколько осталось погасить остаток кредита?
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
|Вопрос:
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При оформлении автокредита предусмотрена дополнительная услуга (обязательная) страхование жизни. Подскажите, при досрочном погашении автокредита, должен ли банк пересчитать сумму страховки и вернуть деньги? В других банках (Сбербанк) такая процедура предусмотрена!!!
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
В «Соверен Банк» (ЗАО) страхование жизни является необязательной опцией. В случае если страховка жизни уже была оформлена, то при досрочном погашении необходимо обратиться в страховую компанию для возврата страховой премии.
|Вопрос:
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Я оформил автокредит в автосалоне у банка партнёра. Но автосалон не отдаёт мне автомобиль потому что банк не перечесляет деньги. Могу ли я отказаться от этого банка и взять автокредит в другом банке? Если можно как это сделать правильно?
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
В данном случае, вы имеете право отказаться от исполения обязательств по кредитному договору в соответствии с законом о потребительском кредитования без предварительного уведомления Банка, если с момента подписания кредитного договора прошло не более 30 календарных дней. Вы можете обратиться в Банк, предъявив паспорт и кредитный договор и полностью закрыть кредит.
|Вопрос:
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Добрый день Ирина.
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
|Вопрос:
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ЗДРАВСТВУЙТЕ…ЖИВУ ДАЛЕКО ОТ ГОРОДА И ЕЩЕ НЕМОГУ В ИНТЕРНЕТЕ УЗНАТЬ СЧЕТ НА МОЕЙ КАРТЕ…ПОДСКАЖИТЕ КАК???
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), то все операции по счету вы можете проверить в Соверен-Онлайн или обратиться по телефону (495) 698-63-63 для уточнения информации.
|Вопрос:
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подскажите когда будет доступно автокредитование для людей с крымской пропиской?
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
|Вопрос:
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Добрый день!..Какую карту Вы посоветуете приобрести для оплаты услуг через Интернет.? В частности,приобретение ж. д. и авиабилетов…Спасибо!
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
В «Соверен Банк» (ЗАО) выпускаются карты платежной системы VISA и MasterCard. Все зависимости от статуса карты вы можете производить любые операции в интернете для оплаты услуг. Подать заявку вы можете на нашем сайте или по телефону (495) 698-63-63. Для вашего удобства наш сотрудник может доставить вам карту в любое удобное для вас время.
|Вопрос:
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утеряна карта VISA не знаю куда обратиться номер карты не помню до банка доехать не могу,убедительная просьба заблокировать мой счет до появления в банке с удостоверением личности
|Ответ:
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Добрый день, Уважаемый клиент!
К сожалению, вы не сообщили клиентом какого Банка являетесь. Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), вам необходимо обратиться по телефону (495) 698-63-63 для полной идентификации.
Горячая линия с 16.07.2014 просмотрена 48 737 раз