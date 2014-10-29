На ваши вопросы отвечает эксперт Соверен Банка

Добрый день, Уважаемый клиент!

Личный кабинет или Интернет-банкинг — это общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям (по ним), предоставляющийся в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.

Как правило, услуги интернет-банкинга включают:

выписки по счетам;

предоставление информации по банковским продуктам (депозиты, кредиты и т. д.);

внутренние переводы на счета банка;

переводы на счета в других банках;

оплату услуг.

Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), то необходимо перезвонить по номеру 7 (495) 698-63-63 для идентификации и предоставления логина для входа в систему.