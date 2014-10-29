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Автокредиты

Всем, кто раздумывает над приобретением нового или «бывалого» автомобиля, для личного удовольствия или коммерческих нужд, отечественного или иностранного производителя, «Соверен Банк» (ЗАО) предлагает оценить преимущества новых программ автокредитования, стартовавших в июле 2014 года.
Автокредит от «Соверен Банк» (ЗАО) доступен гражданам России, имеющим постоянную или временную регистрацию в Москве и Московской области. Оформить, получить и погасить его можно без посещения офиса Банка: к вашим услугам онлайн-заявка на сайте, персональный менеджер, выезжающий к вам в удобное время и место, и сервисы дистанционного пополнения счета.
Наш эксперт Ирина Гончарова готова ответить на вопросы по теме «Автокредиты» и непосредственно по автокредитам в «Соверен Банк» (ЗАО).

Чтобы задать Ирине вопрос, необходимо нажать значок «Задать вопрос». Раздел модерируется представителями банка.

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информация о банке «Соверен Банк»

На ваши вопросы отвечает эксперт Соверен Банка

Ирина Гончарова
Ирина Гончарова
руководитель контакт-центра «Соверен Банк» (ЗАО)
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

как подключить мобильный банк?

постоянный адрес
rushania37 (Уфа) 29.10.2014 09:41
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!

Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО) необходимо обратиться по телефону +7 (495) 698-63-63.

Ирина Гончарова
Вопрос:

как войти в личный кабинет, ну или что то такое

постоянный адрес
serguni (Коряжма) 25.10.2014 12:57
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!

Личный кабинет или Интернет-банкинг — это общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям (по ним), предоставляющийся в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.
Как правило, услуги интернет-банкинга включают:
 выписки по счетам;
 предоставление информации по банковским продуктам (депозиты, кредиты и т. д.);
 внутренние переводы на счета банка;
 переводы на счета в других банках;
 оплату услуг.

Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), то необходимо перезвонить по номеру 7 (495) 698-63-63 для идентификации и предоставления логина для входа в систему.

 

Ирина Гончарова
Вопрос:

здравствуйте, я являюсь клиентом вашего банка, мне был одобрен кредит по одному документу, хотела уточнить остается ли данное предложение в силе (информация об одобрении кредита поступила по телефону)

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ilza_lavrenteva (Уфа) 20.10.2014 09:46
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!

Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), то информацию можете уточнить по телефону (495) 698-63-63 или предоставьте номер телефона, по которому можно с вами связаться.

Ирина Гончарова
Вопрос:

хочу оформить в вашем банке карту чтоб зар.плату начимляли на нее можно ли это сделать через интернет

постоянный адрес
miroliubova2014 (Ижевск) 15.10.2014 15:06
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!

Заявку на выпуск карты вы можете оставить на нашем сайте www.svrbank.ru или по телефону (495) 698-63-63. В случае, если у организации не открыт зарплатный проект в «Соверен Банк» (ЗАО), то необходимо предоставить номер счета работодателю для перевода заработной платы на счет карты.

Ирина Гончарова
Вопрос:

Здравствуйте!Подскажите как произвести перевод денег с карты на счет получателя.

постоянный адрес
Вольфрам 44 (Астрахань) 13.10.2014 11:33
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!

Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), то вы можете обратиться в офис Банка или произвести перевод в Соверен- Онлайн.

Ирина Гончарова
Вопрос:

у меня универсальная карта visa. Как проверить движение средств по карте?

постоянный адрес
контора (Москва) 12.10.2014 20:03
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!
Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), то операций по карточному счету вы можете проверить в Соверен-Онлайн или обратиться по телефону (495) 698-63-63 для уточнения информации.

Ирина Гончарова
Вопрос:

здравствуйте скажите пожалуйста как можно посмотреть баланс?

постоянный адрес
ezau1 (Rhfcyjzhcr) 10.10.2014 13:32
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!
Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), то наличие денежных средств на счете вы можете проверить в Соверен-Онлайн или обратиться по телефону (495) 698-63-63 для уточнения информации.

Ирина Гончарова
Вопрос:

Можно ли узнать сколько осталось погасить остаток кредита?

постоянный адрес
5L5 (Куйбышевский затон) 09.10.2014 12:53
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!
Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), то остаток задолженности по кредиту вы можете проверить в Соверен-Онлайн или обратиться по телефону (495) 698-63-63 для уточнения информации.

Ирина Гончарова
Вопрос:

При оформлении автокредита предусмотрена дополнительная услуга (обязательная) страхование жизни. Подскажите, при досрочном погашении автокредита, должен ли банк пересчитать сумму страховки и вернуть деньги? В других банках (Сбербанк) такая процедура предусмотрена!!!

постоянный адрес
89600185230 (Архангельск) 07.10.2014 14:10
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!

В «Соверен Банк» (ЗАО) страхование жизни является необязательной опцией. В случае если страховка жизни уже была оформлена, то при досрочном погашении необходимо обратиться в страховую компанию для возврата страховой премии.

 

Ирина Гончарова
Вопрос:

Я оформил автокредит в автосалоне у банка партнёра. Но автосалон не отдаёт мне автомобиль потому что банк не перечесляет деньги. Могу ли я отказаться от этого банка и взять автокредит в другом банке? Если можно как это сделать правильно?

постоянный адрес
shigaz (Ижевск) 04.10.2014 19:53
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!

В данном случае, вы имеете право отказаться от исполения обязательств по кредитному договору в соответствии с законом о потребительском кредитования без предварительного уведомления Банка, если с момента подписания кредитного договора прошло не более 30 календарных дней. Вы можете обратиться в Банк, предъявив паспорт и кредитный договор и полностью закрыть кредит.

 

Ирина Гончарова
Вопрос:

Добрый день Ирина.
Возможно ли взять кредит на авто в Вашем банке жителям Крыма?

постоянный адрес
Kott80 (Симферополь) 02.10.2014 14:00
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!
В «Соверен Банк» (ЗАО) требования к заемщику для получения кредита следующие:
Возраст — от 23 лет (на дату получения кредита) до 60 лет (на дату погашения кредита)
Гражданство — РФ
Занятость — постоянное место работы в Москве или Московской области
Стаж работы — общий непрерывный — не менее 1 года, не менее 6 месяцев на текущем месте работы для наемных сотрудников, не менее 12 месяцев ведения бизнеса для физических лиц -ИП
Регистрация постоянная или временная (по месту пребывания от 3-х месяцев) регистрация в Москве или Московской области
Категория заемщика: 
— работники по найму,
— индивидуальные предприниматели,
— владельцы или совладельцы собственного бизнеса.
Контактные данные — Наличие двух контактных телефонов, один из которых стационарный.
Если вы соответствуете данным требованиям, будем рады видеть Вас в качестве нашего клиента.Подать заявку на кредит вы можете на нашем сайте www.svrbank.ru или по телефону (495) 698-63-63.

Ирина Гончарова
Вопрос:

ЗДРАВСТВУЙТЕ…ЖИВУ ДАЛЕКО ОТ ГОРОДА И ЕЩЕ НЕМОГУ В ИНТЕРНЕТЕ УЗНАТЬ СЧЕТ НА МОЕЙ КАРТЕ…ПОДСКАЖИТЕ КАК???

постоянный адрес
денис журавлев (АРХАНГЕЛЬСК) 30.09.2014 12:44
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!

Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), то все операции по счету вы можете проверить в Соверен-Онлайн или обратиться по телефону (495) 698-63-63 для уточнения информации.

Ирина Гончарова
Вопрос:

подскажите когда будет доступно автокредитование для людей с крымской пропиской?

постоянный адрес
200819740 (Евпатория) 30.09.2014 08:27
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!
В «Соверен Банк» (ЗАО) требования к заемщику для получения кредита следующие:
Возраст — от 23 лет (на дату получения кредита) до 60 лет (на дату погашения кредита)
Гражданство — РФ
Занятость — постоянное место работы в Москве или Московской области
Стаж работы — общий непрерывный — не менее 1 года, не менее 6 месяцев на текущем месте работы для наемных сотрудников, не менее 12 месяцев ведения бизнеса для физических лиц -ИП
Регистрация постоянная или временная (по месту пребывания от 3-х месяцев) регистрация в Москве или Московской области
Категория заемщика: 
— работники по найму,
— индивидуальные предприниматели,
— владельцы или совладельцы собственного бизнеса.
Контактные данные — Наличие двух контактных телефонов, один из которых стационарный.
Если вы соответствуете данным требованиям, будем рады видеть Вас в качестве нашего клиента.Подать заявку на кредит вы можете на нашем сайте www.svrbank.ru или по телефону (495) 698-63-63.

Ирина Гончарова
Вопрос:

Добрый день!..Какую карту Вы посоветуете приобрести для оплаты услуг через Интернет.? В частности,приобретение ж. д. и авиабилетов…Спасибо!

постоянный адрес
267184 (Долгопрудный) 27.09.2014 13:13
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!

 В «Соверен Банк» (ЗАО) выпускаются карты платежной системы VISA и MasterCard. Все зависимости от статуса карты вы можете производить любые операции в интернете для оплаты услуг. Подать заявку вы можете на нашем сайте или по телефону (495) 698-63-63. Для вашего удобства наш сотрудник может доставить вам карту в любое удобное для вас время.

Ирина Гончарова
Вопрос:

утеряна карта VISA не знаю куда обратиться номер карты не помню до банка доехать не могу,убедительная просьба заблокировать мой счет до появления в банке с удостоверением личности

постоянный адрес
Антон Боровиков (Оренбург) 27.09.2014 11:41
Ответ:

Добрый день, Уважаемый клиент!

К сожалению, вы не сообщили клиентом какого Банка являетесь. Если вы являетесь клиентом «Соверен Банк» (ЗАО), вам необходимо обратиться по телефону (495) 698-63-63 для полной идентификации.

Ирина Гончарова

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