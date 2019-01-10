На ваши вопросы отвечают эксперты Бинбанка

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Бинбанк: Горячая линия

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Виктория Степанова
Виктория Степанова
отдел заботы о клиентах Бинбанка
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Вопрос:

Хочу поблагодарить сотрудницу Ростовского отделения банка, Мариам, за проявленное внимание к моей ситуации. И помощь в разрешении вопроса. А также Управляющую доп.офисом банка в г. Новочеркасске. Управляющая вышла и за 10 минут лишилась проблема, которую пытались решить операционисты ДО г. Новочеркасск, пости месяц. БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!

постоянный адрес
Snnak (Новочеркасск) 10.01.2019 14:12
Ответ:

Добрый день!

Ваши слова благодарности уже переданы Мариам и ее руководителю.

Надеемся, что дальнейшее обслуживание в Банке будет вызывать у Вас исключительно положительные эмоции.

Виктория Степанова
Вопрос:

Здравствуйте! Почему не начислены бонусы за декабрь?

постоянный адрес
nixon2591 (Новомосковск) 10.01.2019 10:25
Ответ:

Добрый день!

В связи с длительными праздничными днями бонусы будут начислены в ближайшее время.

Надеемся на понимание.

Виктория Степанова
Вопрос:

Спасибо что в очередной раз " позаботились» о нас!
Убрали одну просрочку, добавили 2 новых, опять несуществующие.
Очень профессионально! что тут скажешь, в одном кредитном расчете на протяжении 3х! месяцев не можете разобраться на основании своей же выписки с кредитного счета в которой просрочек нет.
что теперь опять по десятому кругу будете запрашивать платежки? Мне уже просто любопытна степень бардака в вашем банке!!!
Вы видимо считаете что уже довели свою работу до конца?
Разочарую Вас четвертая!!!! версия кредитной истории опять не соответствует реальности. Скрин выписки из БКИ у вас на почте.
Опять будете десятый раз приносить извинения и благодаоить за обратную связь? Или все-таки исправите свои ошибки наконец?

постоянный адрес
Lolita1973 (Новосибирск) 10.01.2019 07:45
Ответ:

Добрый день!

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Мы проведем проверку и по результату Вас проинформируем.

Виктория Степанова
Вопрос:

Уважаемая Виктория Степанова, я как и многие обманутые вашим банком вкладчики получила от вас ответ-пустышку, который можно перевести как «сама ду. а» Ваша сотрудница Скоробогатова Ю. В. когда оформляла мне вклад от 10.01.18 г. очень красноречиво рассказывала мне о банковском продукте " Вклад максимальный процент». Возможно, что она должна была рассказать мне так, как вы описали, но дело было совсем не так. Только после внесения денег в кассу она отдала мне страховой полис на страхование жизни с ВСК. На мой вопрос почему страхование жизни был ответ — ВСК это компания-партнер, и вы же знаете что ВКЛАДЫ страхуются, тч не волнуйтесь ваш ВКЛАД застрахован (премию наверное получила, за продажу страховки) Я пенсионерка,в ваших фин. делах ничего не понимаю, откуда я знала, что это явная ложь? Я привыкла думать, что банк это официальное учреждение и уж никак не могла предположить, что сотрудники намеренно вводят в заблуждение и кого — пенсионеров.Тем более, ни одного слова про 10 лет, про ежегодный взнос в 50 т. р (при моей пенсии в 10 тысяч) сказано не было. Все мы сильны «задним умом» и оказывается такая мошенническая схема Бинбинка и ВСК идет по всей России, это я читаю теперь на сайтах. Таких как я оказывается сотни. Времени у меня много и я вам обещаю, что постараюсь найти через соцсети таких же обманутых и буду организовывать таких же пострадавших для того, чтобы составить коллективные жалобы в Центральный банк, Роспотребнадзор и сама обращусь в суд. Вполне допускаю, что могу ничего не выиграть, но и у вас спокойной жизни не будет

постоянный адрес
maripe (Санкт-Петербург) 09.01.2019 23:25
Ответ:

Добрый день!

Для предоставления комментариев по Вашей ситуации просим уточнить Ваши ФИО, дату рождения, номер телефона электронным письмом на почту hotline_banki-ru@OPEN.RU, указав в теме письма «Обращение на Горячую линию 10812243»

 

Виктория Степанова
Вопрос:

Где можно пополнить карту VISA, выданную Бинбанком. Там, где оон был, его нет. На Спартаковской улице.
Как теперь будут обслуживаться вклады, сделанные в тделении Бинбанка по адресу Ярцевская улица, дом 32?

постоянный адрес
irokotyan (Москва) 09.01.2019 20:42
Ответ:

Добрый день!

Пополнить карту Бинбанка можно в любом банкомате Бинбанка или Открытия, а также в банкоматах партнерах, в которых есть купюроприемники. Обслуживание вкладов будет осуществляться в любом бывшем офисе Бинбанка.

Виктория Степанова
Вопрос:

Добрый день.Я хочу досрочно закрыть вклад в долларах США.Я нахожусь в Минске.а вклад открыт в Москве.Как мне заказать деньги на 27 января?В Москве я буду всего 1 день.При заключении договора -никакого кодового слова,для заказа денег по телефону,мне не предложили.Как мне заказать деньги на эту дату?

постоянный адрес
openid.mail.ru/mail/zaharov.yuri (Минск) 09.01.2019 14:18
Ответ:

Добрый день!

Мы проверим предоставленную Вами информацию и по результату предоставим ответ.

Виктория Степанова
Вопрос:

Добрый день! Нужна консультация по ипотеке. Есть ли возможность получить данную информацию по телефону (без приезда в офис)?

постоянный адрес
sidorenkoe123 (Пермь) 07.01.2019 14:17
Ответ:

Добрый день!

По вопросам оформления ипотеки возможно обращаться по телефону 8-800-500-43-43.

По вопросам действующих ипотечных кредитов 8-800-700-78-77.

Виктория Степанова
Вопрос:
Добрый день! Являюсь держателем Карты mc black edition air milles . Одно из условий начисления пн- это ежемесячные траты от 25000 руб. Учитываются траты только с одной Карты? Или можно плюсовать траты с основной и дополнительной? Или это должны быть траты только с одной Карты? Тогда важно ли, с основной или с доп?
постоянный адрес
Sky08 (Владивосток) 06.01.2019 15:45
Вопрос:

Сохраняется ли после объединения с «Открытием» возможность владельцев карт Бинбанка снимать наличные без комиссии в банкоматах банков партнерах (Газпромбанк, Промсвязьбанк и т. д.) в рамках ранее действовавших условий и тарифов.

постоянный адрес
Golikov.VV (Астрахань) 05.01.2019 18:17
Ответ:

Добрый день!

По картам сохраняются все условия обслуживания. Обо всех изменениях, которые возможны в дальнейшем, Банк будет размещать информацию на сайте www.open.ru

 

Виктория Степанова
Вопрос:

Будет ли открыто ипотечное кредитование в Пскове? Спасибо за ответ.

постоянный адрес
89602228645 (Псков.) 04.01.2019 17:57
Ответ:

Добрый день!

По вопросам оформления ипотеки Вы можете обратится по телефону 8-800-500-43-43, где сотрудники ответят на все интересующие Вас вопросы.

Виктория Степанова
Вопрос:

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, была обладателем кредитной карты с 2008 года, в этом году, а точнее с июля 2018 карта и счет закрыты. Почему в БКИ предоставляется ложная информация по карте, что на ней есть задолженность и просрочка? Как быть в данной ситуации, из-за этого не могу оформить ипотеку.

постоянный адрес
89602228645 (Псков.) 04.01.2019 17:45
Ответ:

Добрый день!

Чтобы мы могли провести проверку направьте, пожалуйста, Ваши ФИО, дату рождения и контактный номер телефона на адрес hotline_banki-ru@OPEN.RU (в теме письма просим указать: Обращение на Горячую линию 10809878)

Виктория Степанова
Вопрос:

Добрый день. У меня в Бинбанке 7 января заканчивается срок по вкладу. Ни одно мобильное приложение до 9 числа работать не будет, офис тоже закрыт. Банк объединился с ФК Открытие. Вкладами какого банка мне интересоваться? Когда я смогу закрыть вклад? Каковы перспективы работы офиса в нашем городе?

постоянный адрес
ИринаМанс (Альметьевск) 03.01.2019 18:37
Ответ:

Добрый день!

В настоящее время Вы можете ознакомиться с программами по вкладам на сайте Банка «Открытие» www.open.ru.

Вклад возможно закрыть сразу после праздников.

 

Виктория Степанова
Вопрос:

Добрый день, 25 декабря компания РЖД отправила перечислила мне алименты, это подтвердили в компании и даже номер платёжки сказал, однако на мой счёт они так и не поступили по сей день! Специалист горячей линии, сказал, что ничем помочь мне не может. Мол не вижу поступлений и все. Разве банк не должен перечислить мне деньги в течение следующего рабочего дня? В отделение банка я сегодня также не попала из-за укороченного рабочего дня. Хотелось бы разобраться в ситуации!!

постоянный адрес
Мария З (Вологда) 29.12.2018 20:01
Ответ:

Уважаемая Мария З!

Благодарим за обращение!

Для предоставления комментариев по Вашей ситуации просим уточнить Ваши ФИО, дату рождения, номер телефона, номер платежного поручения, его дату и сумму, электронным письмом на почту binbank@binbank.ru, указав в теме письма 'Дополнительная информация, Банки.ру', а в тексте — ссылку на отзыв.

Заранее благодарим за обратную связь.

С уважением,

Виктория Степанова
Вопрос:

На Ваш ответ сообщаю свои личные данные.

постоянный адрес
wallery53 (Королев) 29.12.2018 15:12
Ответ:

Уважаемый wallery53!

Благодарим за обратную связь!

Информируем, что вопросу о несогласии с оформлением Договора страхования проводится проверка в рамках обращения № 1-***438, по которому в ближайшее время Вам будет предоставлен ответ.

С уважением,

Виктория Степанова
Вопрос:

В конце декабря я обратился в БИНБАНК с просьбой о кредите. Учитывая, что у меня уже был 1 действующий кредит в другом банке, мне было предложено рефинансирование кредита. После сбора необходимых для этого документов я получил одобрение на кредит.
Вечером после работы 24.12.18 г. я пришел в офис БИНБАНКа в г. Королев, где и были оформлены соответствующие документы.
Придя домой и изучив все полученные документы я обнаружил, что на
меня оформлена туристическая страховка стоимостью 90т.руб.
Так как я пенсионер, то я понимаю необходимость страхования, но не до такой же степени (тем более, я не имею заграничного паспорта и права выезда). Более того, эта сумма естественно была включена в тело основного кредита,который я хотел оформить, с соответствующими %. Таким образом мой кредит становится для меня
почти 50%.
Естественно, что на следующий день 25.12.18 г. я пошел офис банка и написал заявление о расторжении договора о рефинансировании.
В том офисе, где я оформлял все документы, мне все время говорят
ждите ответа из Москвы.
В результате этого я к Новому году остался без денег (все деньги вернул в кассу банка) и с подорванным здоровьем (все время скачет давление).
Вопрос: Что я должен предпринять, чтобы решить эту проблему?
Может быть обратиться в суд?

постоянный адрес
wallery53 (Королев) 29.12.2018 12:29
Ответ:

Уважаемый wallery53!

Благодарим за обращение!

Просим уточнить Ваши ФИО, дату рождения и номер телефона электронным письмом на почту binbank@binbank.ru, указав в теме письма 'Дополнительная информация, Банки.ру', а в тексте — ссылку на отзыв.

Заранее благодарим за обратную связь.

С уважением,

Виктория Степанова

Горячая линия с 29.10.2008 просмотрена 1 516 306 раз