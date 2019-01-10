На ваши вопросы отвечают эксперты Бинбанка

|Вопрос:
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Хочу поблагодарить сотрудницу Ростовского отделения банка, Мариам, за проявленное внимание к моей ситуации. И помощь в разрешении вопроса. А также Управляющую доп.офисом банка в г. Новочеркасске. Управляющая вышла и за 10 минут лишилась проблема, которую пытались решить операционисты ДО г. Новочеркасск, пости месяц. БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!
|Ответ:
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Добрый день!
Ваши слова благодарности уже переданы Мариам и ее руководителю.
Надеемся, что дальнейшее обслуживание в Банке будет вызывать у Вас исключительно положительные эмоции.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Почему не начислены бонусы за декабрь?
|Ответ:
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Добрый день!
В связи с длительными праздничными днями бонусы будут начислены в ближайшее время.
Надеемся на понимание.
|Вопрос:
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Спасибо что в очередной раз " позаботились» о нас!
|Ответ:
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Добрый день!
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Мы проведем проверку и по результату Вас проинформируем.
|Вопрос:
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Уважаемая Виктория Степанова, я как и многие обманутые вашим банком вкладчики получила от вас ответ-пустышку, который можно перевести как «сама ду. а» Ваша сотрудница Скоробогатова Ю. В. когда оформляла мне вклад от 10.01.18 г. очень красноречиво рассказывала мне о банковском продукте " Вклад максимальный процент». Возможно, что она должна была рассказать мне так, как вы описали, но дело было совсем не так. Только после внесения денег в кассу она отдала мне страховой полис на страхование жизни с ВСК. На мой вопрос почему страхование жизни был ответ — ВСК это компания-партнер, и вы же знаете что ВКЛАДЫ страхуются, тч не волнуйтесь ваш ВКЛАД застрахован (премию наверное получила, за продажу страховки) Я пенсионерка,в ваших фин. делах ничего не понимаю, откуда я знала, что это явная ложь? Я привыкла думать, что банк это официальное учреждение и уж никак не могла предположить, что сотрудники намеренно вводят в заблуждение и кого — пенсионеров.Тем более, ни одного слова про 10 лет, про ежегодный взнос в 50 т. р (при моей пенсии в 10 тысяч) сказано не было. Все мы сильны «задним умом» и оказывается такая мошенническая схема Бинбинка и ВСК идет по всей России, это я читаю теперь на сайтах. Таких как я оказывается сотни. Времени у меня много и я вам обещаю, что постараюсь найти через соцсети таких же обманутых и буду организовывать таких же пострадавших для того, чтобы составить коллективные жалобы в Центральный банк, Роспотребнадзор и сама обращусь в суд. Вполне допускаю, что могу ничего не выиграть, но и у вас спокойной жизни не будет
|Ответ:
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Добрый день!
Для предоставления комментариев по Вашей ситуации просим уточнить Ваши ФИО, дату рождения, номер телефона электронным письмом на почту hotline_banki-ru@OPEN.RU, указав в теме письма «Обращение на Горячую линию 10812243»
|Вопрос:
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Где можно пополнить карту VISA, выданную Бинбанком. Там, где оон был, его нет. На Спартаковской улице.
|Ответ:
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Добрый день!
Пополнить карту Бинбанка можно в любом банкомате Бинбанка или Открытия, а также в банкоматах партнерах, в которых есть купюроприемники. Обслуживание вкладов будет осуществляться в любом бывшем офисе Бинбанка.
|Вопрос:
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Добрый день.Я хочу досрочно закрыть вклад в долларах США.Я нахожусь в Минске.а вклад открыт в Москве.Как мне заказать деньги на 27 января?В Москве я буду всего 1 день.При заключении договора -никакого кодового слова,для заказа денег по телефону,мне не предложили.Как мне заказать деньги на эту дату?
|Ответ:
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Добрый день!
Мы проверим предоставленную Вами информацию и по результату предоставим ответ.
|Вопрос:
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Добрый день! Нужна консультация по ипотеке. Есть ли возможность получить данную информацию по телефону (без приезда в офис)?
|Ответ:
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Добрый день!
По вопросам оформления ипотеки возможно обращаться по телефону 8-800-500-43-43.
По вопросам действующих ипотечных кредитов 8-800-700-78-77.
|Вопрос:
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Добрый день! Являюсь держателем Карты mc black edition air milles . Одно из условий начисления пн- это ежемесячные траты от 25000 руб. Учитываются траты только с одной Карты? Или можно плюсовать траты с основной и дополнительной? Или это должны быть траты только с одной Карты? Тогда важно ли, с основной или с доп?
|Вопрос:
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Сохраняется ли после объединения с «Открытием» возможность владельцев карт Бинбанка снимать наличные без комиссии в банкоматах банков партнерах (Газпромбанк, Промсвязьбанк и т. д.) в рамках ранее действовавших условий и тарифов.
|Ответ:
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Добрый день!
По картам сохраняются все условия обслуживания. Обо всех изменениях, которые возможны в дальнейшем, Банк будет размещать информацию на сайте www.open.ru
|Вопрос:
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Будет ли открыто ипотечное кредитование в Пскове? Спасибо за ответ.
|Ответ:
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Добрый день!
По вопросам оформления ипотеки Вы можете обратится по телефону 8-800-500-43-43, где сотрудники ответят на все интересующие Вас вопросы.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Скажите пожалуйста, была обладателем кредитной карты с 2008 года, в этом году, а точнее с июля 2018 карта и счет закрыты. Почему в БКИ предоставляется ложная информация по карте, что на ней есть задолженность и просрочка? Как быть в данной ситуации, из-за этого не могу оформить ипотеку.
|Ответ:
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Добрый день!
Чтобы мы могли провести проверку направьте, пожалуйста, Ваши ФИО, дату рождения и контактный номер телефона на адрес hotline_banki-ru@OPEN.RU (в теме письма просим указать: Обращение на Горячую линию 10809878)
|Вопрос:
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Добрый день. У меня в Бинбанке 7 января заканчивается срок по вкладу. Ни одно мобильное приложение до 9 числа работать не будет, офис тоже закрыт. Банк объединился с ФК Открытие. Вкладами какого банка мне интересоваться? Когда я смогу закрыть вклад? Каковы перспективы работы офиса в нашем городе?
|Ответ:
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Добрый день!
В настоящее время Вы можете ознакомиться с программами по вкладам на сайте Банка «Открытие» www.open.ru.
Вклад возможно закрыть сразу после праздников.
|Вопрос:
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Добрый день, 25 декабря компания РЖД отправила перечислила мне алименты, это подтвердили в компании и даже номер платёжки сказал, однако на мой счёт они так и не поступили по сей день! Специалист горячей линии, сказал, что ничем помочь мне не может. Мол не вижу поступлений и все. Разве банк не должен перечислить мне деньги в течение следующего рабочего дня? В отделение банка я сегодня также не попала из-за укороченного рабочего дня. Хотелось бы разобраться в ситуации!!
|Ответ:
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Уважаемая Мария З!
Благодарим за обращение!
Для предоставления комментариев по Вашей ситуации просим уточнить Ваши ФИО, дату рождения, номер телефона, номер платежного поручения, его дату и сумму, электронным письмом на почту binbank@binbank.ru, указав в теме письма 'Дополнительная информация, Банки.ру', а в тексте — ссылку на отзыв.
Заранее благодарим за обратную связь.
С уважением,
|Вопрос:
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На Ваш ответ сообщаю свои личные данные.
|Ответ:
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Уважаемый wallery53!
Благодарим за обратную связь!
Информируем, что вопросу о несогласии с оформлением Договора страхования проводится проверка в рамках обращения № 1-***438, по которому в ближайшее время Вам будет предоставлен ответ.
С уважением,
|Вопрос:
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В конце декабря я обратился в БИНБАНК с просьбой о кредите. Учитывая, что у меня уже был 1 действующий кредит в другом банке, мне было предложено рефинансирование кредита. После сбора необходимых для этого документов я получил одобрение на кредит.
|Ответ:
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Уважаемый wallery53!
Благодарим за обращение!
Просим уточнить Ваши ФИО, дату рождения и номер телефона электронным письмом на почту binbank@binbank.ru, указав в теме письма 'Дополнительная информация, Банки.ру', а в тексте — ссылку на отзыв.
Заранее благодарим за обратную связь.
С уважением,
Горячая линия с 29.10.2008 просмотрена 1 516 306 раз