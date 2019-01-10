На ваши вопросы отвечают эксперты Бинбанка

Уважаемая Виктория Степанова, я как и многие обманутые вашим банком вкладчики получила от вас ответ-пустышку, который можно перевести как «сама ду. а» Ваша сотрудница Скоробогатова Ю. В. когда оформляла мне вклад от 10.01.18 г. очень красноречиво рассказывала мне о банковском продукте " Вклад максимальный процент». Возможно, что она должна была рассказать мне так, как вы описали, но дело было совсем не так. Только после внесения денег в кассу она отдала мне страховой полис на страхование жизни с ВСК. На мой вопрос почему страхование жизни был ответ — ВСК это компания-партнер, и вы же знаете что ВКЛАДЫ страхуются, тч не волнуйтесь ваш ВКЛАД застрахован (премию наверное получила, за продажу страховки) Я пенсионерка,в ваших фин. делах ничего не понимаю, откуда я знала, что это явная ложь? Я привыкла думать, что банк это официальное учреждение и уж никак не могла предположить, что сотрудники намеренно вводят в заблуждение и кого — пенсионеров.Тем более, ни одного слова про 10 лет, про ежегодный взнос в 50 т. р (при моей пенсии в 10 тысяч) сказано не было. Все мы сильны «задним умом» и оказывается такая мошенническая схема Бинбинка и ВСК идет по всей России, это я читаю теперь на сайтах. Таких как я оказывается сотни. Времени у меня много и я вам обещаю, что постараюсь найти через соцсети таких же обманутых и буду организовывать таких же пострадавших для того, чтобы составить коллективные жалобы в Центральный банк, Роспотребнадзор и сама обращусь в суд. Вполне допускаю, что могу ничего не выиграть, но и у вас спокойной жизни не будет