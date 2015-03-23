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Кредитные карты

Ренессанс Кредит» является одним из лидеров сектора потребительского кредитования в России. Основанный в 2003 году банк охватывает 68 регионов России. Сеть банка насчитывает 170 отделений и свыше 35 000 точек продаж.
В ноябре 2011 в продуктовой линейке «Ренессанс Кредит» появилась Прозрачная карта. Уже в марте 2012 карта попала на страницы журнала FORBES, который поместил ее на первое место в рейтинге кредитных карт в сегменте Standard. Летом 2012 года «Ренессанс Кредит» в сотрудничестве с «Евросеть» и ЦФТ объявили о запуске нового проекта. Партнеры расширили функционал карты «Кукуруза», выпущенной компаниями «Евросеть» и ЦФТ на платформе МПС MasterCard. Так на российском рынке впервые появился продукт, объединивший в себе предоплаченную карту нефинансовой организации, виртуальную кредитную карту банка и сервисы бонусной программы.
Данный раздел представляет собой «горячую линию», которая модерируются экспертами «Ренессанс Кредит». Эксперты банка готовы ответить на общие вопросы о кредитных картах, а также дать разъяснения непосредственно по продуктам «Ренессанс Кредит». Для того чтобы задать интересующий вас вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос».

Вопросы, не относящиеся к деятельности банка «Ренессанс Кредит», или оскорбительного характера будут удаляться.
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На ваши вопросы отвечает эксперт Банка "Ренессанс Кредит"

Николай Юртаев
Николай Юртаев
эксперт по клиентскому сервису службы поддержки клиентов банка «Ренессанс Кредит»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Сложности с обслуживанием карты 120 Оформление карты 85 Просроченная задолженность 43 Жалобы 17 Минимальный платеж 16 Интернет-банк 15 Опротестование транзакций 13 Закрытие карты 11 Льготный период 9 CashBack/BonusBack 8 Электронные отчеты/смс 2
Вопрос:

Здравствуйте Николай!
У меня есть кредитная карта visa gold одного из банков первой десятки, я ей активно пользовался. Израсходован был почти весь лимит, примерно 90 из 100 тыс. руб. Какое то время я оплачивал проценты по долгу(ежемесячно), либо чуть больше. Затем я единоразово погасил весь долг. Внес нужную сумму на своб дебетовую карту того же банка, затем воспользовавшись интернет банком перевел необходимую сумму на счет кредитной карты.
Через какое-то время на почту пришла выписка по карте вот такого вида:
2015-03-12 Внутрибанковский перевод между счетами, ***** А. А. 89308.42
2015-03-12 Погашение процентов Дог. ************** от 200314—2642.46
2015-03-12 Погашение ОД Дог. *************** от 200314—86665.96

Таким образом не смотря на внесение полной суммы у меня все равно значится задолженность.
Законно ли такое списание если я внес всю сумму до даты ежемесячного обязательного платежа? Я имею ввиду сумму −2642.46р. Если нет — то какие мне действия предпринять в данном случае?
Заранее большое спасибо!

постоянный адрес
otmorozen (Москва) 23.03.2015 13:07
Ответ:

Добрый день.

В первую очередь хочу сообщить, что за пользование кредитными средствами Вы оплачиваете банку проценты, их размер указан в договоре/тарифном плане/условиях (здесь речь не идет о льготном периоде кредитования).

Если отталкиваться от тех сведений, которые Вы указали в сообщении, то могу отметить, что из внесенной Вами суммы денежных средств сначала были списаны проценты, оставшаяся часть была списана на погашение основного долга.

Если Вы не согласны с данными списаниями, то могу рекомендовать Вам получить детельную выписку по счету карты, а также справку, отражающую информацию о сумме полного погашения долга по карте (с разбивкой). При неоюбходимости можете написать в офисе обращение по данной ситуации с просьбой предоставления официального письменного ответа от банка.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев
Вопрос:

Мною и моей супругой Ириной Добриогло в Новороссийском отделении банка Траст 14.03.2015 года получены банковские карты. Работники банка обещали, что на наши телефоны придут СМС с ПИН-кодами в течение суток. После того, как СМС мы не получили вновь обратились в банк, где нам посоветовали позвонить по телефону 8 800 775 75 75. По прошествии 3-х суток мы позвонили по указанному телефону, нас успокоили, что информация с ПИНами вот-вот придет. После 5-ти суток мы снова позвонили, результата нет. На сегодняшний день прошло 8 суток, результат тот же. Есть твердое мнение, что эти СМС так и не будут получены. Почему такое неуважительное отношение к давним клиентам банка Траст?

постоянный адрес
dobroph (Новороссийск) 22.03.2015 00:28
Ответ:

Добрый день.

Соглашусь, что ситуация достаточно неприятная.

В данном случае могу рекомендовать Вам самостоятельно обратиться в офис банка и уточнить альтернативные варианты получения пин-кода.

Дополнительно, без визита в офис, Вы можете уточнить информацию по Вашей ситуации, задав вопросы «Онлайн консультанту» на официальном сайте банка Траст http://www.trust.ru/.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев
Вопрос:

Здравствуйте!
КАК ОТКРЫТЬ СЧЕТ В РОССИЙСКОМ БАНКЕ НАХОДЯСЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИИ ГРАЖДАНИНУ РОССИИ. Счета в российском банке нет.Мой брат находится в США в Вашингтоне,
приехать не может и какие документы нужны.Спасибо.

постоянный адрес
getahun (Фрязино Моск обл) 20.03.2015 22:10
Ответ:

Добрый день.

К сожалению, на сегодняшний день открытие счета в банке без личного визита невозможно.Российское законодательство прямо запрещает банкам открывать счета физическим лицам без личного присутствия.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев
Вопрос:

Здравствуйте! Учусь платить в интернете. C карты Maestro перевела для пробы 11руб на оплату телевидения (Retail RUS MOSCOW COMSTAR_EASY PAY).____ Платеж прошёл, но выдало, что ещё надо перевести 7,63руб (Retail RUS MOSCOW EASY-PAY). ___ Игого, с карты снялось 18,63. Хотелось бы узнать, в чём дело(за что 7,63?). Хорошо, сумма маленькая, но страшно бОльшие суммы переводить.

постоянный адрес
Светлана Садикова (Иваново) 20.03.2015 18:50
Ответ:

Добрый день.

Ранее на аналогичное сообщение уже предоставлял комментарий.

Повторюсь, что в данном случае могу рекомендовать Вам получить выписку по счету карты, где будут отражены все списания по счету.

Дополнительно получить консультацию по интересующему вопросу Вы можете, обратившись к представителю банка-эмитента карты, в т. ч. и в рамках данного раздела https://www.banki.ru/services/questions-answers/?show=bank.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев
Вопрос:

Здравствуйте! Учусь платить в интернете. C карты Maestro перевела для пробы 11руб на оплату телевидения (Retail RUS MOSCOW COMSTAR_EASY PAY).____ Платеж прошёл, но выдало, что ещё надо перевести 7,63руб (Retail RUS MOSCOW EASY-PAY). ___ Игого, с карты снялось 18,63. Хотелось бы узнать, в чём дело(за что 7,63?). Хорошо, сумма маленькая, но страшно бОльшие суммы переводить.

постоянный адрес
Светлана Садикова (Иваново) 20.03.2015 16:19
Ответ:

Добрый день.

К сожалению, Вы не сообщили о карте какого банка идет речь.

В данном случае могу рекомендовать получить выписку по счету карты, где будут отражены все списания по счету.

Дополнительно получить консультацию по интересующему вопросу Вы можете, обратившись к представителю банка-эмитента карты, в т. ч. и в рамках данного раздела https://www.banki.ru/services/questions-answers/?show=bank.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев
Вопрос:

Здравствуйте.Имеет ли право банк называть просроченной задолженностью (по кредитной карте) комиссии, в частности (комиссию за перевод денег с карты на карту и комиссию за обслуживание кредитной карты -это ежегодная выплата) и накладывать на них штраф. Ведь комиссии не являются просроченной задолженностью?

постоянный адрес
017P (Ярославль) 19.03.2015 18:36
Ответ:

Добрый день.

К сожалению, не уточнили о карте какого банка идет речь.

Должен заметить, что информация о порядке начисления штрафных санкций указывается в договоре о карте/Условиях. Могу рекомендовать ознакомиться с данными документами.

Дополнительно получить консультацию по Вашему вопросу Вы можете, обратившись к представителю банка-эмитента, в т. ч. и в рамках данного раздела https://www.banki.ru/services/questions-answers/?show=bank.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев
Вопрос:

Добрый день! 28.07.2011 в отделение «Сбербанка, России» оплатил услуги за обучение, в размере 14 250 руб.. Недавно выяснилось, что платеж не поступил на расчетный счет получателя. 13.03.2015 обратился в отделение банка для выяснения сложившейся ситуации. Сотрудник банка не смогла найти платеж. Пришлось написать заявление о возврате уплаченной денежной суммы, приложив при этом номер своего лицевого счета. 16.03.2015 в отделение того же банка, мне выдали отказ в проведении расследования возникшей ситуации, объяснив это тем, что срок хранения документов, на основании которых ОАО «Сбербанк России» может проанализировать возникшую ситуацию, истек. Подскажите пожалуйста, на каком счете находится уплаченная денежная сумма? Как вернуть оплаченные денежные средства?

постоянный адрес
Рустам Гасанов (Казань) 19.03.2015 13:59
Ответ:

Добрый день.

Не могу сомневаться в корректности принятого решения коллегами по данному вопросу.

Могу лишь рекомендовать Вам при наличии платежного поручения повторно оформить заявление в банке для розыска внесенных средств.

К сожалению, у меня нет возможности оказать какое-либо содействие в урегулировании ситуации.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев
Вопрос:

Здравствуйте. У меня имеется кредитная карта вашего банка. Мне ее прислали по почте еще в 2013 году. Хотелось бы узнать действует она еще или нет? Если действует то какой лимит на карте и как можно ей воспользоватся?

постоянный адрес
ksysha0607 (Новосибирск) 18.03.2015 19:20
Ответ:

Добрый день.

По указанным данным не удалось идентифицировать Вас в качестве клиента нашего Банка.

Прошу Вас еще раз обратить внимание на Вашу карту, уточнить, что именно на ней написано — на лицевой стороне пластика указывается наименование банка-эмитента. Возможно, речь идет о банке Ренессанс (это другая кредитная организация).

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев
Вопрос:

Добрый вечер. У меня кредитная карта банка Уралсиб минимальный платеж на протяжении 2х лет с момента ее выпуска был 5% от общей суммы задолженности, в феврале я заплатил как обычно более 5%, но в марте выяснилось что этой суммы не достаточно так как банк изменил формулу расчета минимального платежа, в итоге платеж вырос примерно на 30%(5% от суммы общей задолженности + проценты по кредиту) банк выпустил дополнение к договору выяснил я все самостоятельно в банке разводят руками и говорят что предыдущая схема расчета была неверная.Имеет ли право банк менять схему расчета минимального платежа?

постоянный адрес
Sergey_Bakanov (Москва) 17.03.2015 22:50
Ответ:

Добрый день.

Возможность внесения банком изменений в порядок расчета минимального платежа должна быть прописана в договоре о карте/Условиях.

Могу рекомендовать Вам оформить заявление в банке по данной ситуации. Полученный официальный ответ сможет Вас сориентировать по дальнейшим действиям, при необходимости. Также получить дополнительную консультацию по Вашему вопросу Вы можете, заполнив форму обращения на сайте Уралсиб банка http://www.bankuralsib.ru/bank/feedback/index.wbp.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев
Вопрос:

Здравствуйте. У меня кредитная Карта MasterCard Momentum. В Сбербанке. на 40000 рублей. я сняла 700 рублей. Через пару дней долг составил 1000 рублей. я не успела вовремя погасть долг а через несколько дней на карте осталось 24000 рублей из 40. Как такое могло произойти???

постоянный адрес
alina4897 (Липецк) 17.03.2015 12:10
Ответ:

Добрый день.

В данном случае было бы правильно запросить в Сбербанке выписку по счету карты для того, чтобы отследить движения по счету — поступления и списания.

Также в офисе Сбербанка, либо на сайте https://www.sberbank.ru/moscow/ru/feedback/ Вы можете оставить обращение по описанной ситуации. По результатам проверки Вам будет предоставлен ответ.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев
Вопрос:

Здравствуйте!
Очень хотелось бы поблагодарить за качество и оперативность обслуживания сотрудников банка «Ренессанс кредит», получить ответ и документ удостоверяющий, что вопрос по банковскому договору № 637….353 завершен. Напомню, что были ранее присланные обращения и претензии, последнее обращение -регистрационный номер 10448714.
Описывать ситуацию, каким образом, оказалась заемщиком банка, а перечисленные на открытый на мое имя счет были переведены на счет третьего лица — организации, у которой я ничего не покупала, нет необходимости. Это история длится с ноября месяца.
На сегодняшний момент в Банк по адресу 115114 г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14. предоставлен «Акт о возврате товара» от 25.02.15 г., Платежное поручение№ 303 от 12.03.15 г.
Со слов менеджера принимая документы, было сказано, что кроме заполнения бланка «обращение клиента» ничего не надо было заявлять.
Теперь выясняется, что предоставить нужно заявление о возврате товара, заявление на досрочное погашении кредита, заявление перерасчета …Все это было сказано по телефону оператором.
У меня вопрос? Сколько таких заявлений нужно? Когда прекратится это безобразие? У Вас противоречивая информация. Ваша компания- партнер ООО «ЛЯ СПА», как Вы ранее называли,
отказываются оформлять дополнительные документы, уверяя меня, что «Акт о возврате товара», Платежное поручение, это все, что они предоставляют.
Не понятно, почему нужно постоянно доказывать и излагать вещи, о которых Вы прекрасно осведомлены, мошенническая схема придумана не клиентами. Не говоря уже, что были нарушены некоторые положения Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» и Гражданского кодекса РФ.
Кроме того, имеется просроченная задолженность. Образовалась она в результате, злостного игнорирования моих обращений в компанию ООО «ЛЯ СПА», которую Вы называете компания-партнер. На сегодняшний момент товар в салоне принят. Услугами салона я не пользовалась.
Прошу Банк ООО «Ренессанс Кредит» посодействовать в решении этого вопроса: снять с меня просроченную задолженность.
Искренне надеюсь и верю в то, что просьба разрешится без жалоб в Прокуратуры, в Роспотребнадзор, и судебных разбирательств.
Вашим конкурентным преимуществом была бы работа в режиме в онлайне. И ответ желательно получить по электронной почте.
Заранее спасибо.
С уважением,
Венера Карклинова

постоянный адрес
КЛИН7 (Москва) 16.03.2015 18:36
Ответ:

Добрый день.

В первую очередь хочу заметить, что в рамках данного раздела мы обсуждаем кредитный продукт — карты.

По Вашему вопросу хочу сообщить, что Ваше письменное обращение от 12.03.2015 года будет рассмотрено в приоритетном порядке, по результатам чего Вам будет направлен официальный ответ.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев
Вопрос:

Хочу сделать подарок на 50-тилетие — подарочную дебетовую карту на 50000 рублей.
Можно ли это сделать с Москве?

Спасибо

постоянный адрес
iadyan (Москва) 15.03.2015 02:12
Ответ:

Добрый день.

Могу предположить, что речь идет о подарочной карте Visa Сбербанка.

Согласно информации на официальном сайте Сбербанка, с 01.01.2015 года реализация предоплаченных карт временно приостановлена http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/bank_cards/debet/gift/giftc/.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев
Вопрос:

Здравствуйте. У меня имеется кредитная карта вашего банка. Мне ее прислали по почте еще в 2013 году. Хотелось бы узнать действует она еще или нет? Если действует то какой лимит на карте и как можно ей воспользоватся?

постоянный адрес
ksysha0607 (Новосибирск) 14.03.2015 13:11
Ответ:

Добрый день.

Для того, чтобы я смог проверить информацию в системе Банка прошу Вас повторно оставить сообщение, указав в приватном окне автора ФИО (полностью) и дату рождения.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев
Вопрос:

Здравствуйте, у меня такой вопрос,мой знакомый просит что бы я на себя оформила 2платиновые карты виза и мастер карт,он ими будит пользоваться, он не сможет оформить на меня кредит без моего согласия? Просто я боюсь что малоли обманет наберет кредитов

постоянный адрес
KSR (Хабаровск) 14.03.2015 11:00
Ответ:

Добрый день.

Разумеется, без Вашего согласия оформить карты на Ваше имя банк не сможет. Кроме того, на момент оформления Вам необходимо будет подписать ряд документов.

Хочу также обратить Ваше внимание на один важный момент — если карта будет оформлена на Ваше имя, то все обязательства по выполнению условий договора, в том числе и по возврату денежных средств, будут возложены исключительно на Вас.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

 

Николай Юртаев
Вопрос:

Через банкомат СБ внесла на кредитную карту 600 рублей в 20:07:04 13.03.15. СМС-ка не пришла, но чек я получила. Написано: внесено через депозит 600,00 руб.
Придя домой, в 20:37 в интернете купила книгу и решила оплатить картой (думала, что деньги наверняка уже зачислены.). Пришло СМС сообщение: покупка не выполнена недостаточно средств). Остаток до внесения был 20,00 руб. Стоимость книги 475,00 руб.
В 22:27:19 пришло СМС сообщение: операция зачисления на сумму 600,00 руб. АТМ 151543. Баланс: 0,00 руб.
Книга не оплачена, а на счете 0,00 руб А куда делись 600,00 + остаток 20,00?
Что это все значит?

постоянный адрес
weta55 (Воркута) 13.03.2015 23:42
Ответ:

Добрый день.

В данном случае могу рекомендовать Вам запросить в Сбербанке выписку по счету, отражающую все поступления и списания.

Также все же рекомендую проверить информацию о доступном балансе по карте еще раз, поскольку на момент получения смс в системах Сбербанка просто могли быть не обновлены сведения.

С Уважением,

Ренессанс Кредит

Николай Юртаев

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