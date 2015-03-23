На ваши вопросы отвечает эксперт Банка "Ренессанс Кредит"

|Вопрос:
|
Здравствуйте Николай!
|Ответ:
|
Добрый день.
В первую очередь хочу сообщить, что за пользование кредитными средствами Вы оплачиваете банку проценты, их размер указан в договоре/тарифном плане/условиях (здесь речь не идет о льготном периоде кредитования).
Если отталкиваться от тех сведений, которые Вы указали в сообщении, то могу отметить, что из внесенной Вами суммы денежных средств сначала были списаны проценты, оставшаяся часть была списана на погашение основного долга.
Если Вы не согласны с данными списаниями, то могу рекомендовать Вам получить детельную выписку по счету карты, а также справку, отражающую информацию о сумме полного погашения долга по карте (с разбивкой). При неоюбходимости можете написать в офисе обращение по данной ситуации с просьбой предоставления официального письменного ответа от банка.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Мною и моей супругой Ириной Добриогло в Новороссийском отделении банка Траст 14.03.2015 года получены банковские карты. Работники банка обещали, что на наши телефоны придут СМС с ПИН-кодами в течение суток. После того, как СМС мы не получили вновь обратились в банк, где нам посоветовали позвонить по телефону 8 800 775 75 75. По прошествии 3-х суток мы позвонили по указанному телефону, нас успокоили, что информация с ПИНами вот-вот придет. После 5-ти суток мы снова позвонили, результата нет. На сегодняшний день прошло 8 суток, результат тот же. Есть твердое мнение, что эти СМС так и не будут получены. Почему такое неуважительное отношение к давним клиентам банка Траст?
|Ответ:
|
Добрый день.
Соглашусь, что ситуация достаточно неприятная.
В данном случае могу рекомендовать Вам самостоятельно обратиться в офис банка и уточнить альтернативные варианты получения пин-кода.
Дополнительно, без визита в офис, Вы можете уточнить информацию по Вашей ситуации, задав вопросы «Онлайн консультанту» на официальном сайте банка Траст http://www.trust.ru/.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Здравствуйте!
|Ответ:
|
Добрый день.
К сожалению, на сегодняшний день открытие счета в банке без личного визита невозможно.Российское законодательство прямо запрещает банкам открывать счета физическим лицам без личного присутствия.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Здравствуйте! Учусь платить в интернете. C карты Maestro перевела для пробы 11руб на оплату телевидения (Retail RUS MOSCOW COMSTAR_EASY PAY).____ Платеж прошёл, но выдало, что ещё надо перевести 7,63руб (Retail RUS MOSCOW EASY-PAY). ___ Игого, с карты снялось 18,63. Хотелось бы узнать, в чём дело(за что 7,63?). Хорошо, сумма маленькая, но страшно бОльшие суммы переводить.
|Ответ:
|
Добрый день.
Ранее на аналогичное сообщение уже предоставлял комментарий.
Повторюсь, что в данном случае могу рекомендовать Вам получить выписку по счету карты, где будут отражены все списания по счету.
Дополнительно получить консультацию по интересующему вопросу Вы можете, обратившись к представителю банка-эмитента карты, в т. ч. и в рамках данного раздела https://www.banki.ru/services/questions-answers/?show=bank.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Здравствуйте! Учусь платить в интернете. C карты Maestro перевела для пробы 11руб на оплату телевидения (Retail RUS MOSCOW COMSTAR_EASY PAY).____ Платеж прошёл, но выдало, что ещё надо перевести 7,63руб (Retail RUS MOSCOW EASY-PAY). ___ Игого, с карты снялось 18,63. Хотелось бы узнать, в чём дело(за что 7,63?). Хорошо, сумма маленькая, но страшно бОльшие суммы переводить.
|Ответ:
|
Добрый день.
К сожалению, Вы не сообщили о карте какого банка идет речь.
В данном случае могу рекомендовать получить выписку по счету карты, где будут отражены все списания по счету.
Дополнительно получить консультацию по интересующему вопросу Вы можете, обратившись к представителю банка-эмитента карты, в т. ч. и в рамках данного раздела https://www.banki.ru/services/questions-answers/?show=bank.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Здравствуйте.Имеет ли право банк называть просроченной задолженностью (по кредитной карте) комиссии, в частности (комиссию за перевод денег с карты на карту и комиссию за обслуживание кредитной карты -это ежегодная выплата) и накладывать на них штраф. Ведь комиссии не являются просроченной задолженностью?
|Ответ:
|
Добрый день.
К сожалению, не уточнили о карте какого банка идет речь.
Должен заметить, что информация о порядке начисления штрафных санкций указывается в договоре о карте/Условиях. Могу рекомендовать ознакомиться с данными документами.
Дополнительно получить консультацию по Вашему вопросу Вы можете, обратившись к представителю банка-эмитента, в т. ч. и в рамках данного раздела https://www.banki.ru/services/questions-answers/?show=bank.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Добрый день! 28.07.2011 в отделение «Сбербанка, России» оплатил услуги за обучение, в размере 14 250 руб.. Недавно выяснилось, что платеж не поступил на расчетный счет получателя. 13.03.2015 обратился в отделение банка для выяснения сложившейся ситуации. Сотрудник банка не смогла найти платеж. Пришлось написать заявление о возврате уплаченной денежной суммы, приложив при этом номер своего лицевого счета. 16.03.2015 в отделение того же банка, мне выдали отказ в проведении расследования возникшей ситуации, объяснив это тем, что срок хранения документов, на основании которых ОАО «Сбербанк России» может проанализировать возникшую ситуацию, истек. Подскажите пожалуйста, на каком счете находится уплаченная денежная сумма? Как вернуть оплаченные денежные средства?
|Ответ:
|
Добрый день.
Не могу сомневаться в корректности принятого решения коллегами по данному вопросу.
Могу лишь рекомендовать Вам при наличии платежного поручения повторно оформить заявление в банке для розыска внесенных средств.
К сожалению, у меня нет возможности оказать какое-либо содействие в урегулировании ситуации.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Здравствуйте. У меня имеется кредитная карта вашего банка. Мне ее прислали по почте еще в 2013 году. Хотелось бы узнать действует она еще или нет? Если действует то какой лимит на карте и как можно ей воспользоватся?
|Ответ:
|
Добрый день.
По указанным данным не удалось идентифицировать Вас в качестве клиента нашего Банка.
Прошу Вас еще раз обратить внимание на Вашу карту, уточнить, что именно на ней написано — на лицевой стороне пластика указывается наименование банка-эмитента. Возможно, речь идет о банке Ренессанс (это другая кредитная организация).
С Уважением,
Ренессанс Кредит
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Добрый вечер. У меня кредитная карта банка Уралсиб минимальный платеж на протяжении 2х лет с момента ее выпуска был 5% от общей суммы задолженности, в феврале я заплатил как обычно более 5%, но в марте выяснилось что этой суммы не достаточно так как банк изменил формулу расчета минимального платежа, в итоге платеж вырос примерно на 30%(5% от суммы общей задолженности + проценты по кредиту) банк выпустил дополнение к договору выяснил я все самостоятельно в банке разводят руками и говорят что предыдущая схема расчета была неверная.Имеет ли право банк менять схему расчета минимального платежа?
|Ответ:
|
Добрый день.
Возможность внесения банком изменений в порядок расчета минимального платежа должна быть прописана в договоре о карте/Условиях.
Могу рекомендовать Вам оформить заявление в банке по данной ситуации. Полученный официальный ответ сможет Вас сориентировать по дальнейшим действиям, при необходимости. Также получить дополнительную консультацию по Вашему вопросу Вы можете, заполнив форму обращения на сайте Уралсиб банка http://www.bankuralsib.ru/bank/feedback/index.wbp.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Здравствуйте. У меня кредитная Карта MasterCard Momentum. В Сбербанке. на 40000 рублей. я сняла 700 рублей. Через пару дней долг составил 1000 рублей. я не успела вовремя погасть долг а через несколько дней на карте осталось 24000 рублей из 40. Как такое могло произойти???
|Ответ:
|
Добрый день.
В данном случае было бы правильно запросить в Сбербанке выписку по счету карты для того, чтобы отследить движения по счету — поступления и списания.
Также в офисе Сбербанка, либо на сайте https://www.sberbank.ru/moscow/ru/feedback/ Вы можете оставить обращение по описанной ситуации. По результатам проверки Вам будет предоставлен ответ.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Здравствуйте!
|Ответ:
|
Добрый день.
В первую очередь хочу заметить, что в рамках данного раздела мы обсуждаем кредитный продукт — карты.
По Вашему вопросу хочу сообщить, что Ваше письменное обращение от 12.03.2015 года будет рассмотрено в приоритетном порядке, по результатам чего Вам будет направлен официальный ответ.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Хочу сделать подарок на 50-тилетие — подарочную дебетовую карту на 50000 рублей.
|Ответ:
|
Добрый день.
Могу предположить, что речь идет о подарочной карте Visa Сбербанка.
Согласно информации на официальном сайте Сбербанка, с 01.01.2015 года реализация предоплаченных карт временно приостановлена http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/bank_cards/debet/gift/giftc/.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Здравствуйте. У меня имеется кредитная карта вашего банка. Мне ее прислали по почте еще в 2013 году. Хотелось бы узнать действует она еще или нет? Если действует то какой лимит на карте и как можно ей воспользоватся?
|Ответ:
|
Добрый день.
Для того, чтобы я смог проверить информацию в системе Банка прошу Вас повторно оставить сообщение, указав в приватном окне автора ФИО (полностью) и дату рождения.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Здравствуйте, у меня такой вопрос,мой знакомый просит что бы я на себя оформила 2платиновые карты виза и мастер карт,он ими будит пользоваться, он не сможет оформить на меня кредит без моего согласия? Просто я боюсь что малоли обманет наберет кредитов
|Ответ:
|
Добрый день.
Разумеется, без Вашего согласия оформить карты на Ваше имя банк не сможет. Кроме того, на момент оформления Вам необходимо будет подписать ряд документов.
Хочу также обратить Ваше внимание на один важный момент — если карта будет оформлена на Ваше имя, то все обязательства по выполнению условий договора, в том числе и по возврату денежных средств, будут возложены исключительно на Вас.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
|Вопрос:
|
Через банкомат СБ внесла на кредитную карту 600 рублей в 20:07:04 13.03.15. СМС-ка не пришла, но чек я получила. Написано: внесено через депозит 600,00 руб.
|Ответ:
|
Добрый день.
В данном случае могу рекомендовать Вам запросить в Сбербанке выписку по счету, отражающую все поступления и списания.
Также все же рекомендую проверить информацию о доступном балансе по карте еще раз, поскольку на момент получения смс в системах Сбербанка просто могли быть не обновлены сведения.
С Уважением,
Ренессанс Кредит
Горячая линия с 10.09.2014 просмотрена 36 881 раз