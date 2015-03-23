На ваши вопросы отвечает эксперт Банка "Ренессанс Кредит"

Вопрос:

Здравствуйте!

Очень хотелось бы поблагодарить за качество и оперативность обслуживания сотрудников банка «Ренессанс кредит», получить ответ и документ удостоверяющий, что вопрос по банковскому договору № 637….353 завершен. Напомню, что были ранее присланные обращения и претензии, последнее обращение -регистрационный номер 10448714.

Описывать ситуацию, каким образом, оказалась заемщиком банка, а перечисленные на открытый на мое имя счет были переведены на счет третьего лица — организации, у которой я ничего не покупала, нет необходимости. Это история длится с ноября месяца.

На сегодняшний момент в Банк по адресу 115114 г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14. предоставлен «Акт о возврате товара» от 25.02.15 г., Платежное поручение№ 303 от 12.03.15 г.

Со слов менеджера принимая документы, было сказано, что кроме заполнения бланка «обращение клиента» ничего не надо было заявлять.

Теперь выясняется, что предоставить нужно заявление о возврате товара, заявление на досрочное погашении кредита, заявление перерасчета …Все это было сказано по телефону оператором.

У меня вопрос? Сколько таких заявлений нужно? Когда прекратится это безобразие? У Вас противоречивая информация. Ваша компания- партнер ООО «ЛЯ СПА», как Вы ранее называли,

отказываются оформлять дополнительные документы, уверяя меня, что «Акт о возврате товара», Платежное поручение, это все, что они предоставляют.

Не понятно, почему нужно постоянно доказывать и излагать вещи, о которых Вы прекрасно осведомлены, мошенническая схема придумана не клиентами. Не говоря уже, что были нарушены некоторые положения Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» и Гражданского кодекса РФ.

Кроме того, имеется просроченная задолженность. Образовалась она в результате, злостного игнорирования моих обращений в компанию ООО «ЛЯ СПА», которую Вы называете компания-партнер. На сегодняшний момент товар в салоне принят. Услугами салона я не пользовалась.

Прошу Банк ООО «Ренессанс Кредит» посодействовать в решении этого вопроса: снять с меня просроченную задолженность.

Искренне надеюсь и верю в то, что просьба разрешится без жалоб в Прокуратуры, в Роспотребнадзор, и судебных разбирательств.

Вашим конкурентным преимуществом была бы работа в режиме в онлайне. И ответ желательно получить по электронной почте.

Заранее спасибо.

С уважением,

Венера Карклинова постоянный адрес 16.03.2015 18:36 КЛИН7 (Москва)16.03.2015 18:36