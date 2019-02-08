На ваши вопросы отвечает эксперт Банка «Возрождение»

|Вопрос:
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Добрый день. Какой пакет документов мне выдаст Ваш банк для снятия обременения по ипотеке в росреестре или как мне снять обременение, ведь ипотека еще погашена в 2016 году?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Для снятия обременения по ипотеке Вам будет предоставлено письмо об исполнении обязательств, Закладная с записью о погашении ипотеки (если Закладная составлялась) и доверенность на предоставление интересов залогодержателя в Росреестре.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Здравствуйте!
Перевод денежных средств в нашем Банке возможен только по системе «Золотая корона». Выдача наличных денежных средств по картам других банков через устройства Банка в кассовом/операционном окне Банка будет осуществляться комиссией в размере 3,0% от суммы выдачи. Перевод с валютного счета зарубежного банка возможен с использованием SWIFT, за перевод взимается комиссия.
С уважением, Банк «Возрождение» (ПАО).
|Вопрос:
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Здравствуйте если я вам скину номер карту вы мне сделаете чтобы я карту добавил к телефону
|Вопрос:
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Почему я не могу добавить карту возрождения на телефон пишут обратитесь к иметентам
|Ответ:
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Здравствуйте!
На данный момент доступ для добавления банковской карты к сервису Pay Pass предоставляется только по картам Mastercard на телефонах моделей Apple, на которых есть программа Wallet.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте, я являюсь клиентом банка «Возрождение» на днях я заметил, что с моего счета списывают деньги. Причем я никаких одноразовых кодов никуда не ввожу. Списывают на Qiwi. Можно узнать, если я запрошу детализированную выписку в банке, там будет видно номер счета Qiwi,ФИО его владельца?
|Ответ:
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Здравствуйте!
В случае обнаружения подозрительных операций необходимо незамедлительно осуществить блокировку карты и обратиться в Банк с соответствующим заявлением.
|Вопрос:
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Подскажите, пожалуйста, почему в вашем отделении на Китай городе в субботу работают только 2 специалиста по ипотеке?? Где логика? Народу в субботу намного больше, почему человек должен час(!!) ждать, чтобы справку забрать? Отвратительный уровень обслуживания
|Ответ:
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Здравствуйте!
Благодарим Вас за предоставленную информацию.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Платеж за подключение к Договору коллективного страхования составляет:
— За 1-й год платеж — от 1 до 1,5% (от суммы кредита на момент выдачи, увеличенной на 10%) в зависимости от ипотечного продукта, выбранного клиентом. В данный платеж включена комиссия за сбор, обработку и техническую передачу информации о физическом лице.
— За 2-й и последующие годы личное страхование — 0,7%, страхование имущества 0,3% (при наличии) от остатка ссудной задолженности, увеличенного на 10%. В данный платеж так же уже включена комиссия за сбор, обработку и техническую передачу информации о физическом лице.
Присоединение к Договору коллективного страхования происходит в момент сделки, при этом ежегодная пролонгация осуществляется клиентом не позднее момента окончания оформленного в Банке страхования за предыдущий период.
С уважением, Банк «Возрождение» (ПАО).
|Вопрос:
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здраствуйте! есть у меня карта вашего банка. была сделана для возврата компенсации из детского сада. срок действия карты истек в апреле 2018 года, но карту я не поменяла… начисления так на нее и идут до сих пор. но до того как закончился срок действия карты, на нее был наложен арест судебными приставами. вопрос заключается в том- смогу ли я поменять карту если на ней арест? или как то снять деньги с щета, если будет снят арест? спасибо
|Ответ:
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Здравствуйте!
|Вопрос:
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Прошу разъяснить,что берет банк при открытии вклада, если есть условие, «cумма вклада не может превышать размер страхового взноса (страховой премии), уплаченного по договору инвестиционного страхования жизни»
|Ответ:
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Здравствуйте!
В случае если условиями вклада определено заключение договора инвестиционного страхования жизни, то оформление Вклада осуществляется при одновременном заключении такого договора.
С уважением, Банк «Возрождение» (ПАО).
|Вопрос:
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Здравствуйте,вопрос могу ли я подключить мобильный банк (возраждение) через банкомат?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Для возможности пользоваться Мобильным банком Вам необходимо загрузить приложение Мобильный банк на свой телефон, набрав в поисковиках магазинов Google Play или App Store: Банк «Возрождение».
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте.Скажите пожалуйста, правда ли что при взятие ипотике под материнский капитал. Сумма мат.капитала приходит на счет продавцу квартиры после того как пенсионый фонд переведет эту сумму банку?
|Ответ:
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Здравствуйте!
|Вопрос:
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Доброе утро, подскажите пожалуйста, как можно связаться с банком на Садово-Каретной д. 22 стр. 1 с отделом по ипотеке, мне надо задать вопрос очень меня волнующий.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Для связи с ДО «Садово-Каретный» обратитесь в Контактный центр Банка по телефону 8-800-755-00-05 с просьбой соединить Вас нужным офисом.
С уважением,
|Вопрос:
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Коллеги интересует вопрос непокрытого аккредитива, есть ли такая услуга у банка?
|Ответ:
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Здравствуйте!
К сожалению, данная услуга в Банке отсутствует.
С уважением, Банк «Возрождение» (ПАО).
|Вопрос:
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Здравствуйте меня зовут Маслова Лидия Петровна.у меня проблема со страховкой мне регулярно звонят и говорят о задолжности.Я приезжаю в банк мне говорят задолжности нет.К кому мне обратиться? Звонки продолжаются.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Звонки относительно задолженности по страхованию поступали Вам в связи с отсутствием информации об оплате страхования.
С уважением,
|Вопрос:
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С ноября 2018 года пытаемся добиться решения вопроса по страховке ипотеки от банка! Ипотека оформлена в 2014 году на меня и на мужа, муж получил инвалидность, теперь в новом договоре страхования должна быть только я. Для продления и оплаты страхового договора обращаемся в банк. Банк не убирает мужа из договора и у себя в программе не снимает галочку! Соответсвенно я не могу оплатить страховку!!! С ноября месяца просим сотрудников банка возрождение убрать галочку у себя и дать наконец-то оплатить страховку! БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО! Видимо это невыполнимо сложно для них, но нас без конца вызывают в офис на садово-каретной! То есть я (пенсионерка) с мужем-инвалидом из дальнего Подмосковья (Орехово-Зуево) постоянно езжу центральный офис в Москве, а нам говорят, что не могут дать оплатить, так как эта галочка ещё стоит!! Хотя заранее сотрудники нашего филиала неоднократно связывались и просили убрать эту галочку, чтобы мы приехали и подписали и оплатили все! Сотрудники центрального офиса подтверждают, что все готово, чтобы мы приехали, мы приезжаем, но ничего не изменилось! И так несколько раз! Если вы думаете, что нам нечем заняться, или у нас так много здоровья и желания к вам кататься и видите ваши удивленные лица, бездумные и наглые глаза и слышать «ничего не знаю, галочка стоит» , то вы ошибаетесь!!!! А теперь ещё нам звонят из банка и издевательски говорят, что если мы не оплатим страховку, банк потребует вернуть деньги!
Дозвониться в банк невозможно!! Не связывают с центральным отделением! Только автоответчик работает! Заказываем обратный звонок, никто не перезванивает!
Требую в кратчайшие сроки связаться со мной по данному вопросу! В свою очередь готова услышать ваши извинения и оплатить страховку!
Оганисян Сусанна Арамовна
Soa2611@mail.ru
+7 926 417-91-44
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