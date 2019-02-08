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Банк "Возрождение": Горячая линия

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На ваши вопросы отвечает эксперт Банка «Возрождение»

Анастасия Ковалева
Анастасия Ковалева
Управляющий эксперт банка «Возрождение»
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категории вопросов
все Разное 962 Ипотека 205 Потребительские кредиты 200 Кредитные карты 180 О банке 151 Вклады 110 Автокредиты 12
Вопрос:

Добрый день. Какой пакет документов мне выдаст Ваш банк для снятия обременения по ипотеке в росреестре или как мне снять обременение, ведь ипотека еще погашена в 2016 году?

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89162259749 (Москва) 11.02.2019 11:00
Ответ:

Здравствуйте!

Для снятия обременения по ипотеке Вам будет предоставлено письмо об исполнении обязательств, Закладная с записью о погашении ипотеки (если Закладная составлялась) и доверенность на предоставление интересов залогодержателя в Росреестре.
Рекомендуем Вам обратиться в обслуживающий офис Банка для решения Вашего вопроса и получения более подробной информации по Вашей ситуации.

С уважением,
Банк «Возрождение» (ПАО).

Анастасия Ковалева
Вопрос:

Здравствуйте!
Появилась необходимость перевезти доллары с Украины в Россию. Знаю что это можно сделать с помощью Вестерн юнион. Но это дороговато.
Какие есть ещё варианты если работать с банком «Возрождение»?
Скажите пожалуйста можно ли в вашем банке снять доллары с карты украинского банка? Если да, то какие условия (комиссия, лимиты)?
Возможен ли перевод долларов со счёта в укробанке на счёт в банке «Возрождение»? Используется ли в данном случае SWIFT ли нет?
Заранее спасибо!

постоянный адрес
Ежко (Нижний Новгород) 08.02.2019 16:40
Ответ:

Здравствуйте!

Перевод денежных средств в нашем Банке возможен только по системе «Золотая корона». Выдача наличных денежных средств по картам других банков через устройства Банка в кассовом/операционном окне Банка будет осуществляться комиссией в размере 3,0% от суммы выдачи. Перевод с валютного счета зарубежного банка возможен с использованием SWIFT, за перевод взимается комиссия.

С уважением, Банк «Возрождение» (ПАО).

Анастасия Ковалева
Вопрос:
Здравствуйте если я вам скину номер карту вы мне сделаете чтобы я карту добавил к телефону
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Sany2809 (Редкино) 06.02.2019 11:14
Вопрос:

Почему я не могу добавить карту возрождения на телефон пишут обратитесь к иметентам

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Sany2809 (Редкино) 06.02.2019 11:07
Ответ:

Здравствуйте!

На данный момент доступ для добавления банковской карты к сервису Pay Pass предоставляется только по картам Mastercard на телефонах моделей Apple, на которых есть программа Wallet.
На иных моделях телефонов и к картам других платежных систем, к сожалению, на данный момент сервис не предоставляется.

С уважением,
Банк «Возрождение» (ПАО).

Анастасия Ковалева
Вопрос:

Здравствуйте, я являюсь клиентом банка «Возрождение» на днях я заметил, что с моего счета списывают деньги. Причем я никаких одноразовых кодов никуда не ввожу. Списывают на Qiwi. Можно узнать, если я запрошу детализированную выписку в банке, там будет видно номер счета Qiwi,ФИО его владельца?

постоянный адрес
Abvgde (Москва) 03.02.2019 23:47
Ответ:

Здравствуйте!

В случае обнаружения подозрительных операций необходимо незамедлительно осуществить блокировку карты и обратиться в Банк с соответствующим заявлением.
Дополнительно сообщаем, что в выписке по карте данные получателя не отражаются.

С уважением,
Банк «Возрождение» (ПАО).

Анастасия Ковалева
Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, почему в вашем отделении на Китай городе в субботу работают только 2 специалиста по ипотеке?? Где логика? Народу в субботу намного больше, почему человек должен час(!!) ждать, чтобы справку забрать? Отвратительный уровень обслуживания

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Allisa83 (Москва) 02.02.2019 13:46
Ответ:

Здравствуйте!

Благодарим Вас за предоставленную информацию.
В момент Вашего обращения длительность обслуживания была связана с увеличенным потоком клиентов.
В ближайшее время в ДО «Центральный» получить справку возможно будет у любого сотрудника офиса, не только в ипотечном отделе.
Приносим извинения за доставленные неудобства.

С уважением,
Банк «Возрождение» (ПАО).

Анастасия Ковалева
Вопрос:

Добрый день.

Планирую получить в Вашем банке ипотеку.

В связи с этим возникли вопросы:

1.Правильно ли я понимаю, что в случае, если я соглашусь присоединиться к Договору ипотечного страхования банка, то мои расходы на ипотеку составят 1% от суммы кредита увеличенного на 10%? Или, помимо этого, каждый год я должен буду дополнительно уплачивать банку комиссию за «За сбор, обработку и техническую передачу информации о физическом лице, связанную с распространением на него условий Договора ипотечного страхования» в размере 1% (0,7%+03%)? Т. е. получается, что мои расходы на страхование будут составлять уже 2%?

2.За какой срок я должен буду оплатить страховку при заключении ипотечного договора?

Спасибо.

постоянный адрес
Mdivanbeg (Санкт-Петербург) 01.02.2019 14:01
Ответ:

Здравствуйте!

Платеж за подключение к Договору коллективного страхования составляет:

— За 1-й год платеж — от 1 до 1,5% (от суммы кредита на момент выдачи, увеличенной на 10%) в зависимости от ипотечного продукта, выбранного клиентом. В данный платеж включена комиссия за сбор, обработку и техническую передачу информации о физическом лице.

— За 2-й и последующие годы личное страхование — 0,7%, страхование имущества 0,3% (при наличии) от остатка ссудной задолженности, увеличенного на 10%. В данный платеж так же уже включена комиссия за сбор, обработку и техническую передачу информации о физическом лице.

Присоединение к Договору коллективного страхования происходит в момент сделки, при этом ежегодная пролонгация осуществляется клиентом не позднее момента окончания оформленного в Банке страхования за предыдущий период.

С уважением, Банк «Возрождение» (ПАО).

Анастасия Ковалева
Вопрос:

здраствуйте! есть у меня карта вашего банка. была сделана для возврата компенсации из детского сада. срок действия карты истек в апреле 2018 года, но карту я не поменяла… начисления так на нее и идут до сих пор. но до того как закончился срок действия карты, на нее был наложен арест судебными приставами. вопрос заключается в том- смогу ли я поменять карту если на ней арест? или как то снять деньги с щета, если будет снят арест? спасибо

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alenka1806 (Кашира) 30.01.2019 15:25
Ответ:

Здравствуйте!
Вы можете осуществить перевыпуск карты, для этого Вам необходимо обратиться в офис Банка.
К сожалению, Вы не сможете проводить по карте операции, при условии действующего постановления об аресте до момента получения Банком Постановления об отмене ареста.
При этом, остаток денежных средств Вы можете получить в кассе офиса обслуживания.

С уважением,
Банк «Возрождение» (ПАО).

Анастасия Ковалева
Вопрос:

Прошу разъяснить,что берет банк при открытии вклада, если есть условие, «cумма вклада не может превышать размер страхового взноса (страховой премии), уплаченного по договору инвестиционного страхования жизни»

постоянный адрес
aleksandr_dr (Магадан) 30.01.2019 08:02
Ответ:

Здравствуйте!

В случае если условиями вклада определено заключение договора инвестиционного страхования жизни, то оформление Вклада осуществляется при одновременном заключении такого договора.
При этом сумма взноса по договору инвестиционного страхования определяется договором страхования.
Таким образом, клиент вносит на счет вклада сумму по договору вклада и оплачивает страховой взнос по договору страхования, который направляется с страховую компанию.

С уважением, Банк «Возрождение» (ПАО).

Анастасия Ковалева
Вопрос:

Здравствуйте,вопрос могу ли я подключить мобильный банк (возраждение) через банкомат?

постоянный адрес
oksana55oksi (Чехов) 29.01.2019 17:44
Ответ:

Здравствуйте!

Для возможности пользоваться Мобильным банком Вам необходимо загрузить приложение Мобильный банк на свой телефон, набрав в поисковиках магазинов Google Play или App Store: Банк «Возрождение».
Далее пройти регистрацию по формированию логина и пароля.
Вы может также обратиться в любой офис Банка, где сотрудники помогут Вам с регистрацией в приложении Мобильного банка.

С уважением,
Банк «Возрождение» (ПАО).

Анастасия Ковалева
Вопрос:

Здравствуйте.Скажите пожалуйста, правда ли что при взятие ипотике под материнский капитал. Сумма мат.капитала приходит на счет продавцу квартиры после того как пенсионый фонд переведет эту сумму банку?

постоянный адрес
19062018korolek (Волоколамск) 27.01.2019 13:08
Ответ:

Здравствуйте!
Действительно, первоначально сумма материнского капитала поступает в банк, после чего денежные средства перечисляются по назначению.

С уважением,
Банк «Возрождение» (ПАО).

Анастасия Ковалева
Вопрос:

Доброе утро, подскажите пожалуйста, как можно связаться с банком на Садово-Каретной д. 22 стр. 1 с отделом по ипотеке, мне надо задать вопрос очень меня волнующий.

постоянный адрес
89154270084 (Москва) 25.01.2019 08:42
Ответ:

Здравствуйте!

Для связи с ДО «Садово-Каретный» обратитесь в Контактный центр Банка по телефону 8-800-755-00-05 с просьбой соединить Вас нужным офисом.

С уважением,
Банк «Возрождение» (ПАО).

Анастасия Ковалева
Вопрос:

Коллеги интересует вопрос непокрытого аккредитива, есть ли такая услуга у банка?

постоянный адрес
МихаилД (Санкт-Петербург) 24.01.2019 16:14
Ответ:

Здравствуйте!

К сожалению, данная услуга в Банке отсутствует.

С уважением, Банк «Возрождение» (ПАО).

Анастасия Ковалева
Вопрос:

Здравствуйте меня зовут Маслова Лидия Петровна.у меня проблема со страховкой мне регулярно звонят и говорят о задолжности.Я приезжаю в банк мне говорят задолжности нет.К кому мне обратиться? Звонки продолжаются.

постоянный адрес
L19730511 (Москва) 24.01.2019 14:49
Ответ:

Здравствуйте!

Звонки относительно задолженности по страхованию поступали Вам в связи с отсутствием информации об оплате страхования.
23.01.2019 на основании получения от Вас платежных документов об оплате страхования, Вы были исключены из списка обзвона.

С уважением,
Банк «Возрождение» (ПАО).
 

Анастасия Ковалева
Вопрос:
С ноября 2018 года пытаемся добиться решения вопроса по страховке ипотеки от банка! Ипотека оформлена в 2014 году на меня и на мужа, муж получил инвалидность, теперь в новом договоре страхования должна быть только я. Для продления и оплаты страхового договора обращаемся в банк. Банк не убирает мужа из договора и у себя в программе не снимает галочку! Соответсвенно я не могу оплатить страховку!!! С ноября месяца просим сотрудников банка возрождение убрать галочку у себя и дать наконец-то оплатить страховку! БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО! Видимо это невыполнимо сложно для них, но нас без конца вызывают в офис на садово-каретной! То есть я (пенсионерка) с мужем-инвалидом из дальнего Подмосковья (Орехово-Зуево) постоянно езжу центральный офис в Москве, а нам говорят, что не могут дать оплатить, так как эта галочка ещё стоит!! Хотя заранее сотрудники нашего филиала неоднократно связывались и просили убрать эту галочку, чтобы мы приехали и подписали и оплатили все! Сотрудники центрального офиса подтверждают, что все готово, чтобы мы приехали, мы приезжаем, но ничего не изменилось! И так несколько раз! Если вы думаете, что нам нечем заняться, или у нас так много здоровья и желания к вам кататься и видите ваши удивленные лица, бездумные и наглые глаза и слышать «ничего не знаю, галочка стоит» , то вы ошибаетесь!!!! А теперь ещё нам звонят из банка и издевательски говорят, что если мы не оплатим страховку, банк потребует вернуть деньги!
Дозвониться в банк невозможно!! Не связывают с центральным отделением! Только автоответчик работает! Заказываем обратный звонок, никто не перезванивает!
Требую в кратчайшие сроки связаться со мной по данному вопросу! В свою очередь готова услышать ваши извинения и оплатить страховку!
Оганисян Сусанна Арамовна
Soa2611@mail.ru
+7 926 417-91-44
постоянный адрес
Susanna2611 (Москва) 23.01.2019 21:59

Горячая линия с 18.11.2008 просмотрена 2 101 500 раз