На ваши вопросы отвечает эксперт Банка «Возрождение»

Вопрос:

С ноября 2018 года пытаемся добиться решения вопроса по страховке ипотеки от банка! Ипотека оформлена в 2014 году на меня и на мужа, муж получил инвалидность, теперь в новом договоре страхования должна быть только я. Для продления и оплаты страхового договора обращаемся в банк. Банк не убирает мужа из договора и у себя в программе не снимает галочку! Соответсвенно я не могу оплатить страховку!!! С ноября месяца просим сотрудников банка возрождение убрать галочку у себя и дать наконец-то оплатить страховку! БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО! Видимо это невыполнимо сложно для них, но нас без конца вызывают в офис на садово-каретной! То есть я (пенсионерка) с мужем-инвалидом из дальнего Подмосковья (Орехово-Зуево) постоянно езжу центральный офис в Москве, а нам говорят, что не могут дать оплатить, так как эта галочка ещё стоит!! Хотя заранее сотрудники нашего филиала неоднократно связывались и просили убрать эту галочку, чтобы мы приехали и подписали и оплатили все! Сотрудники центрального офиса подтверждают, что все готово, чтобы мы приехали, мы приезжаем, но ничего не изменилось! И так несколько раз! Если вы думаете, что нам нечем заняться, или у нас так много здоровья и желания к вам кататься и видите ваши удивленные лица, бездумные и наглые глаза и слышать «ничего не знаю, галочка стоит» , то вы ошибаетесь!!!! А теперь ещё нам звонят из банка и издевательски говорят, что если мы не оплатим страховку, банк потребует вернуть деньги!

Дозвониться в банк невозможно!! Не связывают с центральным отделением! Только автоответчик работает! Заказываем обратный звонок, никто не перезванивает!

Требую в кратчайшие сроки связаться со мной по данному вопросу! В свою очередь готова услышать ваши извинения и оплатить страховку!

Оганисян Сусанна Арамовна

Soa2611@mail.ru

+7 926 417-91-44 постоянный адрес 23.01.2019 21:59 Susanna2611 (Москва)23.01.2019 21:59