На ваши вопросы отвечает эксперт ФГ «БКС»

В условиях непростой ситуации в мировой экономике очень важно защитить свой капитал от инфляции, валютных колебаний и других негативных явлений. Для этого необходимо принимать верные инвестиционные решения, и лучше всего обратиться к профессионалам.

Финансовая группа БКС — один из крупнейших национальных брокеров и многолетний лидер российского рынка ценных бумаг по оборотам. Входит в категорию «ААА» (максимальная надежность) в рейтинге Национального Рейтингового Агентства. Компания предлагает своим клиентам доступ к ведущим российским и мировым торговым площадкам в одном терминале, качественную аналитику, а также один из наиболее инновационных инвестиционных инструментов — структурные продукты.

Наши эксперты готовы ответить на любые вопросы, связанные с инвестициями и ценными бумагами, а также подробно рассказать об инновационном продукте для частных инвесторов — индивидуальном инвестиционном счете.

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