На ваши вопросы отвечает эксперт ФГ «БКС»

|Вопрос:
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Добрый День Андрей! спасибо за ответ, но у меня еще к вам несколько вопросов. 1) В тарифах вашей компании написано, что ежемесячный сбор по брокерскому обслуживанию составляет какой то %, но минимум 177 руб в месяц, если я куплю в рамках ИИС скажем облигацию какой то компании со сроком экспирации 2018г, то все это время с моего счета будет списываться 177 руб в месяц? За 3 года приличная сумма накапает, поэтому я принял для себя решение что ваши структурные продукты обходятся намного дешевле, там я заплачу всего 20 долларов за контракт скажем продукта Феникс. если я не прав то скажите пож-та где. 2) Можно ли иметь 2 ИИС у разных брокеров и как это выглядит в рамках налоговых потом льгот? 3) Если я счет открою в июне 2015, а деньги положу в декабре 2015г, то в январе можно ли получить налоговые льготы? 4) Если открыть ИИС и купить структурный продукт Феникс на 300 000 в 2015 г., а в 2016 г. будет на ИИС уже 360 000 к примеру, то налоговую льготу за 2016г, в 2017г клиент получает 13% НДФЛ с 300 000 или с 360 000 руб? 39000 или 45 800? налоговая льгота 13%. Заранее огромное вам спасибо за ответ.
|Ответ:
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Добрый день, Дмитрий!
1. Клиент сам принимает решение, какой продукт ему интереснее в рамках ИИС. Комиссия за депозитарное обслуживание списывается в случае наличия операций по счету клиента в этом месяце. То есть комиссия будет списана за месяц, в котором было приобретение ценных бумаг.
2. Два ИИС иметь нельзя.
3. Да, все верно, только не в январе, а в апреле.
4. Налоговая льгота распространяется на сумму до 400 т. р. внесенную в отчетный период т. е. внесли в 2015 получите в 2016 и т. д.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день.
Нет, клиент не теряет, налоговые льготы. Чтобы брокер расторг отношения с клиентом надо очень сильно постараться.
|Вопрос:
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Добрый День! Хочу открыть ИИС в вашей компании, но у меня есть несколько вопросов: 1) Как известно клиент выбирает из 2-х вар-тов льгот по счету ИИС: на доходы или взнос, а может ли клиент менять эти 2 вар-та, я скажем хочу вначале получить 13% на прибыль от счета, а спустя 3 года поменять на 13% от гос-ва на НДФЛ или наоборот? 2) В ответах с пользователями вы обещали к июню пересмотреть свои тарифные планы, в связи с этим вопрос: какие я получу затраты, если просто открою ИИС и куплю на всю сумму ОФЗ со сроком экспирации 2018 г. и можно ли не открывать брокерский счет, а просто покупать у вас структурные готовые продукты В рамках ИИС? Спасибо заранее за ответ!
|Ответ:
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Добрый день, Дмитрий!
|Вопрос:
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Здравствуйте. Я выбираю где открыть индивидуальный инвестиционный счет. Лично торговать не хочу, нужно доверительное управление. Есть у Вас ДУ для ИИС? Какие низкорисковые стратегии Вы можете предложить? На сколько % снизит доходность приобретаемых в рамках ДУ инвестинструментов общая сумма всяческих комиссий (Ваши, депозитария и т. д. и т. п.)?
|Ответ:
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Добрый день, Игорь!
Есть низкорисковые варианты вложений в государственные и корпоративные облигации. Доходность по таким инструментам составляет до 14% годовых. Добавим налоговый вычет (дополнительно 13% годовых). Итого за первый год вы можете рассчитывать на доходность до 27%.
Комиссии за совершение операций минимальны, в зависимости от пакета брокерских услуг который вы выберете, в среднем — 0.045% за сделку Так как у Вас нет большого опыта работы на финансовом рынке, предлагаю открыть счет и воспользоваться данным предложением, а в дальнейшем Ваш финансовый советник подберет варианты работы и с акциями, а также предложит пройти бесплатное обучение при необходимости.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день, Андрей!
|Вопрос:
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Андей,
|Ответ:
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Добрый день,
|Вопрос:
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1. Я окончательно запуталась в сроках, когда я могу получить налоговый вычет. Я хочу выбрать схему нал. вычета за завод ДС.
|Ответ:
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Добрый день, Светлана!
1. Налоговый вычет вы сможете получить на следующий год то есть весной 2016, но в случае вывода средств раньше чем через 3 года вы потеряете льготу. Фактически вычет вы получаете на следующий год, а вступаете в окончательные права через 3 года.
2. Да всё верно договор бессрочный, вывести средства вы можете в любой момент, но если хотите получить льготы то не раньше чем через 3 года.
3. Да можно, но брокер сообщит информацию о досрочном закрытии ИИС в ИФНС и у вас возникнет обязанность вернуть 52 000 в бюджет.
|Вопрос:
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Андрей,
|Ответ:
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Добрый день, Игорь!
Трехлетняя льгота распространяется только на обычные брокерские счета и отсчет этих трех лет начинается с момента покупки бумаг после 1 января 2014 года, поэтому Вам после перевода необходимо сделать продажу и покупку ЦБ обратно для начала отсчета этого срока.
|Вопрос:
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Андрей, ваши ответы противоречивы.
|Ответ:
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Добрый день, Роман!
Противоречия здесь нет. Дополнительно уточняю, что в случае если Вы покупаете ОФЗ и удерживаете ее до погашения, разница не облагается НДФЛ, а если Вы совершаете спекулятивные краткосрочные операции купли/продажи до погашения, положительный финансовый результат облагается НДФЛ.
|Вопрос:
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У меня есть ПИФы Сбербанка (Управление активами) и брокерский счет в Финаме для покупки акций на ММВБ. На обоих счетах суммы более 400 тыс. рублей. Вопрос: может ли какой-либо из этих уже открытых счетов быть рассматриваем в качестве индивидуального инвестиционного счета, или мне необходимо открывать новый счет?
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Добрый день, Виктор!
Да, закрыть ИИС и сохранить все полагающиеся по нему льготы можно не ранее, чем через 3 года с даты его открытия.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый вечер, Игорь!
Необязательно, можно сделать перевод, например, на брокерский счет, который Вы сможете открыть одновременно с ИИС.
|Вопрос:
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Уточнил, сменить тариф на предложенный вами я, увы, не могу.
|Ответ:
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Добрый день, Сергей!
Ваше предложение понятно, мы постараемся внести изменения в один из наших тарифов, чтобы описанная Вами стратегия работы на фондовом рынке также оставалась выгодной.
|Вопрос:
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1) Как соотносится налоговый вычет по ИИС и финансовый год (то есть 30 апреля)?
|Ответ:
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Добрый день, Виктор!
1. Не совсем понятен Ваш вопрос, если речь идет о праве получить вычет с суммы взноса на ИИС, то например, если в течение 2015 года, до 31 декабря, Вы внесете на ИИС 400 000 рублей, то подав декларацию до 1 апреля 2016 года, Вы получаете право на возврат 52000 рублей НДФЛ.
2. Не должны.
3. Право на вычет Вы можете реализовать не позднее чем через 3 года. Поэтому если планируете вносить денежные средства в 2015 году, декларацию необходимо подать до 2018 года включительно.
4. Доход состоит из двух частей: разницы цены покупки и цены погашения, если Вы купили ниже номинала (например, Вы купили ОФЗ за 950 рублей, а при погашении Вам заплатят номинал 1000 рублей) и вторая часть — это купоны, которые выплачиваются держателям облигаций в фиксированные даты их выплат; размер купона по каждой облигации также известен заранее. Сумма этих двух компонент и дает вам итоговую доходность ОФЗ к погашению. Купоны, а также разница цены покупки и погашения для ОФЗ освобождены от уплаты НДФЛ.
5. В минус при покупке облигаций, если Вы держите их до погашения, Вы можете уйти только в случае дефолта эмитента.
|Вопрос:
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Спасибо за совет, к сожалению я уже клиент вашей компании, но узнаю возможно ли перейти на рекомендуемый тариф.
|Ответ:
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Добрый день, Сергей!
Вы приводите расчеты для ситуации ежемесячной торговли на небольшие суммы. Если сделать то же самое, например, когда Вы покупаете ОФЗ на 400 000 рублей, то расчет будет следующий:
— доход в виде купона — 400 000 * (0,15* 2/12) = 10 000 рублей
— комиссии (тариф Профессиональный) остаются те же — 531 рубль
Итого: 10 000—531 = 9469, итоговая доходность — 14.2% годовых, а если погашение наступает не через 2 месяца, а, например, через 2 года, то итоговая доходность будет еще более близка к доходности купона 15% годовых.
Горячая линия с 24.02.2015 просмотрена 73 632 раза