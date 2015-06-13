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Индивидуальный инвестиционный счет

В условиях непростой ситуации в мировой экономике очень важно защитить свой капитал от инфляции, валютных колебаний и других негативных явлений. Для этого необходимо принимать верные инвестиционные решения, и лучше всего обратиться к профессионалам.

Финансовая группа БКС — один из крупнейших национальных брокеров и многолетний лидер российского рынка ценных бумаг по оборотам. Входит в категорию «ААА» (максимальная надежность) в рейтинге Национального Рейтингового Агентства. Компания предлагает своим клиентам доступ к ведущим российским и мировым торговым площадкам в одном терминале, качественную аналитику, а также один из наиболее инновационных инвестиционных инструментов — структурные продукты.

Наши эксперты готовы ответить на любые вопросы, связанные с инвестициями и ценными бумагами, а также подробно рассказать об инновационном продукте для частных инвесторов — индивидуальном инвестиционном счете.

Вопросы, не относящиеся к ФГ «БКС», будут удаляться.

На ваши вопросы отвечает эксперт ФГ «БКС»

Андрей Алетдинов
Андрей Алетдинов
член правления, управляющий брокерской компании
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

Добрый День Андрей! спасибо за ответ, но у меня еще к вам несколько вопросов. 1) В тарифах вашей компании написано, что ежемесячный сбор по брокерскому обслуживанию составляет какой то %, но минимум 177 руб в месяц, если я куплю в рамках ИИС скажем облигацию какой то компании со сроком экспирации 2018г, то все это время с моего счета будет списываться 177 руб в месяц? За 3 года приличная сумма накапает, поэтому я принял для себя решение что ваши структурные продукты обходятся намного дешевле, там я заплачу всего 20 долларов за контракт скажем продукта Феникс. если я не прав то скажите пож-та где. 2) Можно ли иметь 2 ИИС у разных брокеров и как это выглядит в рамках налоговых потом льгот? 3) Если я счет открою в июне 2015, а деньги положу в декабре 2015г, то в январе можно ли получить налоговые льготы? 4) Если открыть ИИС и купить структурный продукт Феникс на 300 000 в 2015 г., а в 2016 г. будет на ИИС уже 360 000 к примеру, то налоговую льготу за 2016г, в 2017г клиент получает 13% НДФЛ с 300 000 или с 360 000 руб? 39000 или 45 800? налоговая льгота 13%. Заранее огромное вам спасибо за ответ.

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zhivotov13 (Липецк) 13.06.2015 14:08
Ответ:

Добрый день, Дмитрий!

1. Клиент сам принимает решение, какой продукт ему интереснее в рамках ИИС. Комиссия за депозитарное обслуживание списывается в случае наличия операций по счету клиента в этом месяце. То есть комиссия будет списана за месяц, в котором было приобретение ценных бумаг.

2. Два ИИС иметь нельзя.

3. Да, все верно, только не в январе, а в апреле.

4. Налоговая льгота распространяется на сумму до 400 т. р. внесенную в отчетный период т. е. внесли в 2015 получите в 2016 и т. д.

Андрей Алетдинов
Вопрос:

Добрый день.

Имеет ли брокер право в одностороннем порядке расторгнуть договор по ИИС? Если это произойдет до истечения трехлетнего срока, клиент теряет налоговые льготы?

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tomich (Томск) 01.06.2015 10:45
Ответ:

Добрый день.

Нет, клиент не теряет, налоговые льготы. Чтобы брокер расторг отношения с клиентом надо очень сильно постараться.

Андрей Алетдинов
Вопрос:

Добрый День! Хочу открыть ИИС в вашей компании, но у меня есть несколько вопросов: 1) Как известно клиент выбирает из 2-х вар-тов льгот по счету ИИС: на доходы или взнос, а может ли клиент менять эти 2 вар-та, я скажем хочу вначале получить 13% на прибыль от счета, а спустя 3 года поменять на 13% от гос-ва на НДФЛ или наоборот? 2) В ответах с пользователями вы обещали к июню пересмотреть свои тарифные планы, в связи с этим вопрос: какие я получу затраты, если просто открою ИИС и куплю на всю сумму ОФЗ со сроком экспирации 2018 г. и можно ли не открывать брокерский счет, а просто покупать у вас структурные готовые продукты В рамках ИИС? Спасибо заранее за ответ!

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zhivotov13 (Липецк) 30.05.2015 07:47
Ответ:

Добрый день, Дмитрий!

Можно менять только до конца текущего года, пока вы не получите налогового вычета. Уточните, пожалуйста, об изменениях, каких тарифов идёт речь? В рамках ИИС обязательно надо открывать брокерский счёт, это не стоит никаких денег. Вы можете купить структурный продукт вне ИИС, но тогда не получите бонусов ИИС.

Андрей Алетдинов
Вопрос:

Здравствуйте. Я выбираю где открыть индивидуальный инвестиционный счет. Лично торговать не хочу, нужно доверительное управление. Есть у Вас ДУ для ИИС? Какие низкорисковые стратегии Вы можете предложить? На сколько % снизит доходность приобретаемых в рамках ДУ инвестинструментов общая сумма всяческих комиссий (Ваши, депозитария и т. д. и т. п.)?
Заранее благодарю за предоставление подробной информации по вышеуказанным вопросам.
С уважением, Игорь

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Игорь (Екатеринбург) 27.05.2015 12:44
Ответ:

Добрый день, Игорь!

Есть низкорисковые варианты вложений в государственные и корпоративные облигации. Доходность по таким инструментам составляет до 14% годовых. Добавим налоговый вычет (дополнительно 13% годовых). Итого за первый год вы можете рассчитывать на доходность до 27%.

Комиссии за совершение операций минимальны, в зависимости от пакета брокерских услуг который вы выберете, в среднем — 0.045% за сделку Так как у Вас нет большого опыта работы на финансовом рынке, предлагаю открыть счет и воспользоваться данным предложением, а в дальнейшем Ваш финансовый советник подберет варианты работы и с акциями, а также предложит пройти бесплатное обучение при необходимости.

Андрей Алетдинов
Вопрос:

Добрый день!
Прочитав все вопросы и ответы к ним у меня образовалась «каша» в голове.
К примеру, открыв ИИС 400 тыс. рублей я пользуюсь налоговым вычетом в размере 52 тыс. рублей (если я заплатил НДФЛ на такую или более сумму). На сколько я понял, воспользоваться налоговым вычетом я смогу через год после открытия ИИС. Допустим я воспользовался этим правом, мне перечислили 52 тыс., но что будет, если я после этого сразу заберу свои 400 т. р. с ИИС? Ведь говорилось, что ИИС должен открываться минимум на 3 года?
Благодарю за ответ.

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L0Muk (Владивосток) 06.05.2015 08:43
Ответ:

Добрый день, Андрей!

Брокер сообщит информацию о досрочном закрытии ИИС в ИФНС и у Вас возникнет обязанность вернуть 52 000 в бюджет. Закрыть без потери льгот ИИС Вы можете не ранее чем через 3 года.

Андрей Алетдинов
Вопрос:

Андей,
открыл ИИС, установил терминал Квик. Как разобраться в терминале? Смотрю видеоуроки, но качество не очень. Плиз, может дадите толковую ссылку на обучающий материал, думаю многим полезно будет. Спасибо.

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lxvs (Саратов) 13.04.2015 18:59
Ответ:

Добрый день,

У нас каждую день проходят обучающие вебинары, в том числе и по QUIK, ближайший будет 06 мая в 14:00, ознакомиться с расписанием можно на сайте http://broker.ru/studing

Андрей Алетдинов
Вопрос:

1. Я окончательно запуталась в сроках, когда я могу получить налоговый вычет. Я хочу выбрать схему нал. вычета за завод ДС.
15.04.15 я планирую завести на ИИС 400 тыс. В предыдущих ответах вы писали, что в таком случае, первый раз можно обратиться за НВ уже весной 2016, при этом на вашем сайте указано: «Налоговые льготы вступают в силу через три года, после открытия счета» — прокомментируйте, пож-та, где правда:).

2. Я правильно понимаю, что фактически данный договор (как и договор на БО) бессрочный, но выводить ДС (чтобы воспользоваться НВ) не ранее, чем через 3 года. Или при заключении договора я должна указать срок: 3 или 4 года, например, если я хочу на 4 года открыть ИИС?

3. И хотела уточнить про досрочное расторжение…если все-таки у клиента возникнет необходимость забрать ДС, то их невозможно вывести? или он просто льготы потеряет? И что будет, если клиент уже получил нал. вычет за 1 год (например, если это все-таки возможно).

Заранее спасибо.

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bullochka (Москва) 03.04.2015 17:31
Ответ:

Добрый день, Светлана!

1. Налоговый вычет вы сможете получить на следующий год то есть весной 2016, но в случае вывода средств раньше чем через 3 года вы потеряете льготу. Фактически вычет вы получаете на следующий год, а вступаете в окончательные права через 3 года.

2. Да всё верно договор бессрочный, вывести средства вы можете в любой момент, но если хотите получить льготы то не раньше чем через 3 года.

3. Да можно, но брокер сообщит информацию о досрочном закрытии ИИС в ИФНС и у вас возникнет обязанность вернуть 52 000 в бюджет.

Андрей Алетдинов
Вопрос:

Андрей,

тогда еще один вопрос — у меня открыт ИИС по варианту с уменьшением налога на сумму внесённых средств. Продолжает ли тогда работать по такому счёту обычный вычет на прибыль, когда держишь бумагу больше трёх лет? Если нет — начнёт ли трёхлетний срок отсчитываться если я закрываю ИИС и вывожу бумаги на обычный счёт?

С уважением,
Игорь

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Shebnik (Санкт-Петербург) 16.03.2015 13:12
Ответ:

Добрый день, Игорь!

Трехлетняя льгота распространяется только на обычные брокерские счета и отсчет этих трех лет начинается с момента покупки бумаг после 1 января 2014 года, поэтому Вам после перевода необходимо сделать продажу и покупку ЦБ обратно для начала отсчета этого срока.

Андрей Алетдинов
Вопрос:

Андрей, ваши ответы противоречивы.

Ранее вы говорили: «Доходы по ОФЗ необходимо разделить на две части. Вы освобождены от НДФЛ на купоны, но заплатите его в случае положительной курсовой разницы по сделкам купили-продажи/погашения».

Сейчас же вы говорите: «Купоны, а также разница цены покупки и погашения для ОФЗ освобождены от уплаты НДФЛ».

Поясните.

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RomanPro (Екатеринбург) 16.03.2015 05:18
Ответ:

Добрый день, Роман!

Противоречия здесь нет. Дополнительно уточняю, что в случае если Вы покупаете ОФЗ и удерживаете ее до погашения, разница не облагается НДФЛ, а если Вы совершаете спекулятивные краткосрочные операции купли/продажи до погашения, положительный финансовый результат облагается НДФЛ.

Андрей Алетдинов
Вопрос:

У меня есть ПИФы Сбербанка (Управление активами) и брокерский счет в Финаме для покупки акций на ММВБ. На обоих счетах суммы более 400 тыс. рублей. Вопрос: может ли какой-либо из этих уже открытых счетов быть рассматриваем в качестве индивидуального инвестиционного счета, или мне необходимо открывать новый счет?

Далее, я оформляю налоговый вычет с покупки квартиры в 2014 году. Имеет ли мне смысл открывать ИИС (или оформлять, как ИИС, уже имеющиеся счета в Сбербанке и Финаме), если вычет на доход от ПИФ-ов и операций на фондовом рынке (13%) я, насколько я понимаю, могу получить в рамках налогового вычета на покупку недвижимости? Может быть, мне имеет смысл подождать с открытием ИИС до того, как вычет по недвижимости будет в полном объеме получен?

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Amvrosi (St. Petersburg) 15.03.2015 03:51
Ответ:

Добрый день!
Вам необходимо открыть новый брокерский счет с признаком (ИИС), на который можно будет заводить только денежные средства в рублях. ИИС в любом случае лучше открывать, не откладывая, так как в этом случае у Вас быстрее закончится период, когда Вы его сможете закрыть без потери льгот. Если вычет на покупку квартиры покрывает весь уплаченный НДФЛ, то на ИИС Вы сможете воспользоваться льготой освобождения от уплаты НДФЛ всего полученного на нем дохода.

Андрей Алетдинов
Вопрос:

Здравствуйте.

Скажите еще пожалуйста, должен ли ИИС просуществовать 3 полных года, то есть 365*3=1095 дней?

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cheburusska (Москва) 13.03.2015 22:42
Ответ:

Добрый день, Виктор!

Да, закрыть ИИС и сохранить все полагающиеся по нему льготы можно не ранее, чем через 3 года с даты его открытия.

Андрей Алетдинов
Вопрос:

Здравствуйте!

обязательно ли продавать все бумаги при закрытии ИИС? Можно ли их просто перевести на другой счёт?

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Shebnik (Санкт-Петербург) 12.03.2015 18:34
Ответ:

Добрый вечер, Игорь!

Необязательно, можно сделать перевод, например, на брокерский счет, который Вы сможете открыть одновременно с ИИС.

Андрей Алетдинов
Вопрос:

Уточнил, сменить тариф на предложенный вами я, увы, не могу.
Вы абсолютно правы, одна сделка в два года, с объемом в 400 т. р. и комиссии БКС действительно почти не отразятся на ней. Возможно на таких клиентов вы и расчитываете?
Внесение 400 т. р. в течении года с покупками ежемесячно -- и ваши тарифы гарантированно съедят доходность по такому вложению.

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tomich (Томск) 11.03.2015 08:04
Ответ:

Добрый день, Сергей!

Ваше предложение понятно, мы постараемся внести изменения в один из наших тарифов, чтобы описанная Вами стратегия работы на фондовом рынке также оставалась выгодной.

Андрей Алетдинов
Вопрос:

1) Как соотносится налоговый вычет по ИИС и финансовый год (то есть 30 апреля)?
2) Должны ли деньги пролежать на инвестиционном счете 365 дней, чтобы получить вычет?
3) В течение какого времени можно подать на налоговый вычет (к примеру смогу ли я подать заявление на вычет через 2 года или через 4 года, после того как внес деньги)?
4) Объясните пожалуйста как получается доход с облигаций федерального займа. Я правильно понимаю, что я покупаю облигацию к примеру за 1000, а через год ее у меня должны выкупить за 1100 рублей? или есть другие варианты?
5) гарантированно ли я получу доход если куплю ОФЗ или есть вероятность уйти в минус?

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cheburusska (Москва) 08.03.2015 17:09
Ответ:

Добрый день, Виктор!

 

1. Не совсем понятен Ваш вопрос, если речь идет о праве получить вычет с суммы взноса на ИИС, то например, если в течение 2015 года, до 31 декабря, Вы внесете на ИИС 400 000 рублей, то подав декларацию до 1 апреля 2016 года, Вы получаете право на возврат 52000 рублей НДФЛ.

2. Не должны.

3. Право на вычет Вы можете реализовать не позднее чем через 3 года. Поэтому если планируете вносить денежные средства в 2015 году, декларацию необходимо подать до 2018 года включительно.

4. Доход состоит из двух частей: разницы цены покупки и цены погашения, если Вы купили ниже номинала (например, Вы купили ОФЗ за 950 рублей, а при погашении Вам заплатят номинал 1000 рублей) и вторая часть — это купоны, которые выплачиваются держателям облигаций в фиксированные даты их выплат; размер купона по каждой облигации также известен заранее. Сумма этих двух компонент и дает вам итоговую доходность ОФЗ к погашению. Купоны, а также разница цены покупки и погашения для ОФЗ освобождены от уплаты НДФЛ.

5. В минус при покупке облигаций, если Вы держите их до погашения, Вы можете уйти только в случае дефолта эмитента.

Андрей Алетдинов
Вопрос:

Спасибо за совет, к сожалению я уже клиент вашей компании, но узнаю возможно ли перейти на рекомендуемый тариф.

Но проблема не только в минимальных комиссиях.

Предположим, что мы покупаем через вас облигаций на 50 000, с гашением через пару месяцев,
пусть это ОФЗ и нам повезло купить их под 15% годовых. Заработанные 15%: 1233 рубля.
Уплаченные комиссии:
177 за операцию покупки + 177 за обслуживание счета депо при покупке + 177 рублей при погашении облигаций.
Итого: 531 рубль.
заработанные 1233 минус комиссии 531 = 702 рубля, наша итоговая доходность 9% годовых.

Не представляю даже, при каких оборотах такие комиссии становятся приемлиемыми.

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tomich (Томск) 07.03.2015 06:19
Ответ:

Добрый день, Сергей!

Вы приводите расчеты для ситуации ежемесячной торговли на небольшие суммы. Если сделать то же самое, например, когда Вы покупаете ОФЗ на 400 000 рублей, то расчет будет следующий:

— доход в виде купона — 400 000 * (0,15* 2/12) = 10 000 рублей

— комиссии (тариф Профессиональный) остаются те же — 531 рубль

Итого: 10 000—531 = 9469, итоговая доходность — 14.2% годовых, а если погашение наступает не через 2 месяца, а, например, через 2 года, то итоговая доходность будет еще более близка к доходности купона 15% годовых.

Андрей Алетдинов

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