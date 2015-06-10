На ваши вопросы отвечает эксперт АО «ФИНАМ»

В период непростой экономической ситуации в России, вызванной геополитической напряженностью и войной санкций, каждый инвестор стремится оперировать инструментами, которые наименее подвержены влиянию внешних факторов и при этом способны обеспечить доходность выше ставок банковских депозитов.

«ФИНАМ» — национальный лидер в сфере инвестиционных услуг — предлагает инвесторам наиболее актуальную возможность последнего времени — покупку еврооблигаций. Международные долговые обязательства крупнейших компаний позволяют инвесторам получать высокую потенциальную доходность (до 30% в валюте) с низкими рисками.

Павел Шахлевич, один из ведущих российских экспертов в сфере финансового инжиниринга и риск-менеджмента , готов ответить на любые вопросы, касающиеся операций с еврооблигациями, объяснить, чем выгодна покупка данного инструмента, а также рассказать, каким образом можно сформировать инвестиционный портфель.

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