На ваши вопросы отвечает эксперт АО «ФИНАМ»

|Вопрос:
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Добрый день! Как вы оцениваете итоги заседания ОПЕК? Чего ждать в такой ситуации от долгового рынка? Не стоит ли сейчас добавиться, пока на рынке благоприятные цены?
|Ответ:
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Здравствуйте!
ОПЕК приняла решение сохранить текущую квоту добычи нефти без изменений — 30 млн. барр. в день, пока Саудиты не готовы к дальнейшей ценовой войне. Цены на нефть на этом фоне корректируются и, скорее всего, в ближайшее время продолжат колебаться в районе $62—65/баррель. Для отечественных компаний это, к сожалению, в моменте не самый важный фактор. Сейчас на Украине происходит очередная эскалация конфликта, что приводит к переоценке российских бумаг и сравнительно низких рыночных цен. В то же время, предполагаем, что еврооблигации наиболее крупных и устойчивых отечественных компаний сейчас могут быть интересны для долгосрочного инвестирования, в частности, в рамках ИИС. Также таким образом можно застраховаться от возможной девальвации рубля.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Я выбираю где открыть индивидуальный инвестиционный счет. Лично торговать не хочу, нужно доверительное управление. Есть у Вас ДУ для ИИС? Какие низкорисковые стратегии Вы можете предложить? На сколько % снизит доходность приобретаемых в рамках ДУ инвестинструментов общая сумма всяческих комиссий (Ваши, депозитария и т. д. и т. п.)?
|Ответ:
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В рамках индивидуального инвестиционного счета возможна реализация как консультационных услуг, так и доверительного управления. При этом стоит отметить, что на счетах данного типа доступно подавляющее большинство стратегий, реализуемых в рамках классического доверительного управления.
Характеристики стратегий зависят от ваших пожеланий. Возможны как наиболее консервативные подходы, в рамках которых средства размещаются в долговые инструменты наиболее надежных эмитентов, так и сбалансированные стратегии, подразумевающие инвестиции не только в долговые бумаги, но и в долевые инструменты.
Комиссия, взимаемая управляющим, зависит от выбранного подхода. Так, чем выше ожидаемая доходность, тем выше комиссия управляющего. Она может варьироваться от 0,1% от оборота до 25% от годовой прибыли.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Павел. Подскажите пожалйуста, можно ли сделать вклад в систему Webtransfer? Почему-то везде говорят про него. Спасибо.
|Ответ:
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Риски так называемого взаимного микрокредитования гораздо выше в сравнении с инвестированием в еврооблигации. Это инвестиции абсолютно разного класса. Полагаю, что сравнивать данные типы инвестиций не имеет смысла.
|Вопрос:
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Где можно узнать текущие котировки ГПБ-22-2023-евро XS0975320879? Не подскажете насколько такие бумаги могут быть интересны и какие риски?.
|Ответ:
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На текущий момент вы можете смотреть итоги торгов по еврооблигациям на нашем сайте . Если вы не найдете какие-либо бумаги по данной ссылке, вы можете связаться с нами по общему номеру +7 (495) 796-93-88, попросив соединить со специалистом по еврооблигациям, и мы предоставим вам всю необходимую информацию.
Данный выпуск с точки зрения доходности достаточно привлекателен. Так, доходность к опциону колл сейчас выше 10—11%. Говоря о данной бумаге, можно выделить несколько следующих рисков:
1. Доходность к погашению на 1—1,5% ниже доходности к опциону. Т. е. сказать с уверенностью, что ваша доходность составит 10—11% нельзя;
2. Риск реинвестирования. В случае реализации банком опциона колл реинвестировать средства придется по рыночным ставкам, которые могут быть существенно ниже текущих;
3. Данный выпуск является субординированным. Субординированные выпуски в случае дефолта являются второстепенными в сравнении с обычными выпусками долговых бумаг при погашении займов.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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По сделкам с еврооблигациями в «ФИНАМ» действует привлекательная комиссия — всего 0,118% от объема сделки/ Ставка по плечам на текущий момент составляет не более 6%. Никаких дополнительных комиссий при работе с еврооблигациями не взимается.
|Вопрос:
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Еврооблигации могут покупать только профессиональные участники рынка?
|Ответ:
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Все возможные еврооблигации на текущий момент доступны любому клиенту нашей компании, обладающему статусом квалифицированного инвестора. Мы можем помочь клиентам получить статус квалифицированного инвестора. Покупка же еврооблигаций без статуса возможна, но в этом случае доступны только бумаги, торгуемые на Московской бирже.
|Вопрос:
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Какой смысл покупать еврооблигации при текущих ставках доходности? Они же сейчас близки к ставкам по депозитам?
|Ответ:
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Спасибо за вопрос. На сегодняшний день можно найти достаточно большое количество выпусков с доходностями выше вкладов. Так, например, бумаги Промсвязьбанка дают доходность порядка 11,5% годовых с более далекими сроками погащения по сравнению с депозитами (Промсвязьбанк имеет срок погашения в 2019 году). Т. е. сейчас можно зафиксировать ставку в долларах США выше депозита на более продолжительный срок. Более того, в случае с еврооблигациями купон начисляется ежедневно, давая возможность выхода без потери процента.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Доходность к погашению в данных инструментах для эмитентов такого уровня достаточно высокая. Однако нужно понимать, что в данном случае доходность к погашению считается исходя из ближайшей даты, когда еврооблигацию может погасить эмитент(исполнить опцион колл), но при этом обязательства к выкупу у компании нет. Таким образом, сказать, когда именно произойдет погашение и точно посчитать доходность к погашению невозможно. Например, в бумагах ВТБ колл-опцион, к которому считается доходность, компания имеет право реализовать 06 декабря 2022 г. В бумагах Газпромбанка 25 апреля 2018 г. Если колл-опцион не будет реализован в указанную дату, то его можно будет реализовать в каждую последующую дату выплаты купона. Бумаги с такими характеристиками обладают крайне высокой волатильностью в сравнении с бумагами с фиксированной датой погашения и соизмеримым уровнем риска. Еврооблигации ВТБ в ноябре-декабре прошлого года теряли порядка 45%, а еврооблигации Газпромбанк за тот же период 40%. Мы полагаем, что вышеуказанные эмитенты являются хорошим способом размещения долгосрочных сбережений. Тем не менее, нужно понимать, что риски вложений в эти бумаги соизмеримы с инвестированием в акции. В случае необходимости в денежных средствах задолго до даты возможной реализации колл-опциона и повторения кризисных явлений соизмеримых по масштабам с тем, что мы наблюдали в 2008 и 2014 годах, доходность может существенно отличаться от расчетной доходности к погашению на сегодняшний день.
|Вопрос:
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Какой минимальный объём покупки облигаций и возможность покупки физическими лицами?
|Ответ:
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На текущий момент абсолютный минимум составляет 400 000 рублей, покупка еврооблигаций из ограниченного списка в рамках ИИС.
Физическое лицо может приобрести любую еврооблигацию (если сумма позволяет), получив статус квалифицированного инвестора. Для получения данного статуса, необходимо обратиться к вашему брокеру, это совсем не сложно
|Вопрос:
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Павел, Добрый день!
|Ответ:
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Полина, добрый день. Спасибо за вопрос.
На текущий момент мы рекомендуем рассмотреть бумаги с погашением 2018—2020 годов. Данные бумаги предлагают хорошую доходность при сравнительно невысокой волатильности. Мы полагаем, что к моменту начала цикла повышения ставок ФРС США, средневзвешенный срок бумаг будет сравнительно короткий, что минимизирует риски сильных колебаний цен. Мы рекомендуем обратить внимание на бумаги Газпромбанка(XS0954024617). Бумаги с погашением 17.07.2020 на текущий момент предлагают доходность порядка 10% годовых в долларах США. Банк входит в тройку крупнейших в стране и является одним из системообразующих. Мы полагаем, что при минимальных рисках доходность бумаг является достаточно привлекательной на текущий момент
|Вопрос:
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Павел, изучил тему по еврооблигациям и к своему удивлению не нашел ресурсов где можно смотреть котировки.
|Ответ:
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Отдельные котировки по еврооблигациям можно посмотреть на нашем сайте. В ближайшее время их список расширится, добавятся котировки по DDE и итоги торгов. Кроме того, наши специалисты готовы проконсультировать Вас лично и помогут сформировать наиболее оптимальный портфель. Менеджеры АО «ФИНАМ» готовы предложить Вам продукт «ИИС на еврооблигациях» с рублевой и долларовой доходностью. Эта информация также будет размещена на сайте в ближайшее время.
|Вопрос:
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Добрый день. До недавнего времени инвестировал в недвижимость, но сейчас объем сделок значительно снизился. Принял решение вложить в еврооблигации. Посоветуйте, какие бонды лучше взять, на какой срок, какой будет доход?
|Ответ:
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Спасибо за интересный вопрос.
Как альтернативу недвижимости можно рассмотреть следующие сравнительно консервативные варианты покупки еврооблигаций:
Еврооблигации группы «Евраз» с погашением 24.04.2018 г., которые входят в ломбардный список ЦБ РФ. Таким образом, можно сказать, что риски по данному выпуску являются минимальными. Доходность данного выпуска сейчас на уровне 8,4% годовых к погашению. С помощью покупки с плечом доходность выпуска можно увеличить до 12,8% годовых в валюте. Мы полагаем, что в текущих условиях такой вариант является достаточно консервативным и является хорошей альтернативой инвестициям в недвижимость, где доходность не является фиксированной.
Также можно рассмотреть аналогичный вариант инвестирования с еврооблигациями «РоссельхозБанка», который является одним из крупнейших и системообразующих банков страны, с погашением 29.05.2018. Доходность выпуска сейчас на уровне 7,6% годовых к погашению. С помощью покупки с плечом доходность можно увеличить до 11,3%. Подробную информацию по еврооблигациям вы можете посмотреть здесь.
|Вопрос:
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Павел, добрый день. Посмотрел на сайте финама страницу про еврооблигации (http://bonds.finam.ru/quotes/eurobonds/) и нашел там продукт «депозит на еврооблигации». Вы пишете, что доходность достигает 30% в долларах США. Расскажите об этом продукте, есть ли риски?
|Ответ:
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Как и в любом финансовом продукте — риски есть, однако они имеют скорее кредитную природу (риск дефолта эмитента), нежели рыночную. По факту продукт представляет собой пару еврооблигация+форвардный контракт на рубль/долл, превращая долларовую доходность еврооблигации в рублевую и дополнительно зарабатывая разницу в ставках между долларом и рублем (на текущий момент 14% годовых). Обо всех особенностях продукта можно узнать по телефону +7 495 796 93 88 доб. 2747 и на специальной странице.
|Вопрос:
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Павел, спасибо за ответ.
|Ответ:
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Спасибо за внимание к еврооблигациям.
1). Да, совершенно верно. Оценка налогооблагаемой базы осуществляется в рублях. Моментом формирования дохода для формирования налогооблагаемой базы является продажа/погашение облигации, а в случае купона — момент поступления купона на брокерский счет. Чтобы избежать неприятной ситуации с уплатой налога в условиях снижения долларовой оценки еврооблигации, мы рекомендуем приобретать еврооблигации до погашения. В этом случае инвестор уходит от рыночного риска снижения их котировок, так как погашение происходит по заранее известной цене, чаще всего, по номиналу.
2). Когда приходит купон, пришедшая сумма облагается налогом по ставке 13%.Когда происходит погашение или продажа облигации, ранее уплаченный НКД зачитывается с полученным от продажи/погашения облигации.
3). Мы планируем анонсировать возможность приобретения еврооблигаций на ИИС в ближайшее время, но такая возможность есть уже сейчас. В этом случае Вы можете воспользоваться всеми преимуществами ИИС — получить налоговый вычет 13% или обнулить налогооблагаемую базу по счету. Прелесть в том, что решить, какой именно опцией воспользоваться, Вы можете постфактум.
|Вопрос:
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Павел, добрый день.
|Ответ:
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Да, брокер будет являться налоговым агентом. Далее в зависимости от выбранного продукта (долларовая или рублевая доходность) возникают налоговые последствия ввиду несовершенства законодательства.Однако есть проработанные положительные моменты, например, расходы по маржинальному кредитованию (при покупке с кредитом) будут сальдироваться с купонами. Таким образом, можно будет оптимизировать налогооблагаемую базу.
Горячая линия с 20.03.2015 просмотрена 42 338 раз