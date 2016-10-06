На ваши вопросы отвечают эксперты ООО «ГлавСтрахКонтроль»

«ГлавСтрахКонтроль» уже более пяти лет занимается урегулированием споров со страховыми компаниями как на досудебной стадии, так и во всех судебных инстанциях. За это время клиенты «ГлавСтрахКонтроля» получили компенсации на сумму почти 2 млрд рублей. Она складывается как из суммы невыплаченной страховой компенсации, так и значительных штрафов, неустоек и компенсации морального вреда.

«ГлавСтрахКонтроль» первым на российском рынке предложил клиентам гарантию результата и оплату услуг только после получения выплаты от страховой компании, что позволило клиентам не нести расходов на юридическую помощь. Теперь их оплачивает страховая компания.

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