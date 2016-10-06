На ваши вопросы отвечают эксперты ООО «ГлавСтрахКонтроль»

|Вопрос:
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Возможно ли вернуть вклад в Росинтербанке после 2 октября, к сожалению только сегодня узнал об отзыве у него лицензии.
|Ответ:
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Добрый день!
Если вклады вашего банка застрахованы в АСВ (Агентство по Страхованию Вкладов), то вы можете вернуть сумму своего вклада, если она не превышает 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей. Для этого вам нужно обратиться в АСВ с заявлением о страховом случае. Более подробную информацию можно узнать на сацте АСВ.
|Вопрос:
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Добрый день! Подскажите пожалуйста, при досрочном расторжении договора страхования имущества (в течение 5-ти дней с момента заключения), обязана ли я вернуть в страховую компанию оригинал полиса о страховании имущества? Дело в том, что мной было написано заявление в прокуратуру, с просьбой провести проверку по факту навязывания услуг, там попросили оригинал сохранить. А страховая компания для расторжения договора, требует сдать оригинал полиса, обоснованно ли их требование? Так же мной было отправлено в головной офис страховой компании письменное заявление о расторжении договора, приложены копии полиса и квитанции, а также указаны банковские реквизиты, куда перевести деньги. Но официального ответа я еще не получила. Тем не менее мне звонят сотрудники филиала страховой компании и просят прийти написать еще одно заявление, сдать им оригинал полиса и указать реквизиты. Неужели моего отправленного заявления не достаточно для расторжения и возврата средств? Могу ли я не приходить в филиал до получения официального ответа из головного офиса? Спасибо!
|Ответ:
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Добрый день!
При расторжении договора стороны возвращаются в то положение, в котором они были до заключения такого договора, то есть вам возвращают уплаченную страховую премию, а вы возвращаете оригинал полиса. Для этого вам нужно в любом случае обратиться в офис страховой компании. Статус рассмотрения вашего заявления в страховую компанию вы можете проследить по телефону горячей линии этой страховой компании. Ответ на ваш обращение вам могут распечатать в офисе страховой компании, если по почте вы его не получили.
|Вопрос:
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Здравствуйте, подскажите может ли Банк без объяснения причины в одностороннем порядке, при условии, что у заемщика не было просрочек и задолженностей за весь период обслуживания, расторгнуть кредитный договор (кредитный лимит). Если да, то в какие сроки Банк должен Уведомить Клиента о намерении расторгнуть договор и проинформировать об изменении сроков и суммы погашения общей задолженности. И как быть, если Банк Уведомляет по средствам смс-информирования об одной сумме к оплате и сроке погашения, а по факту взимает другую без всякого оповещения. В итоге у Клиента просрочка и испорченная кредитная история, по причине того, что Банк во время не проинформировал о расторжении и прекращении своих обязательств перед Заемщиком.
|Ответ:
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Добрый день!
Банк вправе расторгнуть кредитный договор в одностороннем порядке при нарушении обязательств заемщиком (несвоевременное внесение платежей и т. д.). При этом, банк обязан проинформировать об этом заемщика за 30 дней до расторжения договора. Если просрочка возникла по вине банка (некорректное смс-информирование), то вы можете обратиться в банк с жалобой и требованием снизить проценты, а после в суд.
|Вопрос:
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Добрый день! Спасибо за быстрый ответ. Это опять я со своими вопросами. Вы пишите, что я должна платить кредит, до того времени, пока не будет решения по моему страховому случаю. А если я это решении буду ждать до своей смерти, а потом еще муж будет им доказывать, что я умерла. В этой страховой компании нет сроков по рассмотрению «страховых случаев». Эти сроки бесконечны. Сейчас они направили запрос в город, где я родилась, чтобы узнать о состоянии моего здоровья за пять лет до взятия кредита, но в этом городе я уже давно не живу. Ответ они будут ждать 2 месяца, если он не придет, то они будут повторять запрос и опять ждать 2 месяца, и так до бесконечности. А я все это время должна платить кредит?
|Ответ:
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Добрый день!
Срок страховой выплаты должен быть предусмотрен правилами страхования (выдаются на руки при заключении договора и есть на сайте страховой компании). Если данный срок уже истек, то вы вправе в суде взыскать со страховой компании неустойку за нарушение сроков выплаты.
|Вопрос:
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Здравствуйте! В июле 2014 г. взяла потреб.кредит в сбербанке. Была навязана страховка ООО«Сбербанк- страхование». В апреле этого года со мной случился «страховой случай«— я стала инвалидом 1 группы по онкозаболеванию. В страховую компанию были предоставлены все документы. Но это их не устраивает. Требуют справку о состоянии здоровья за 2009—2014 г. Я им предоставила с последнего места жительства. Сейчас они отправили запрос о состоянии моего здоровья в город, где я родилась. Все эти месяцы я исправно платила кредит. Но видя, что со мной творит страховая кампания, я в сентябре кредит не заплатила. У меня и на самом деле нет денег. Лечение у меня не из дешевых. 13 сентября с моей карточки были сняты 7100руб. моей инвалидной пенсии, а 14 сентября снято 1700руб. со сберкнижки. Я осталась без копейки денег. В сбербанке, сказали, что это пристава. Но у приставов в должниках я не числюсь. Сбербанк не дает никакой информации об аресте счета. Написала им заявление, сказали ждать результата 15 дней. На страховую компанию писала жалобу в ЦБ России, Президенту России. Жалобы приняты к рассмотрению, а ответов нет. Подскажите, что мне делать. Как доказать, что я инвалид 1группы!
|Ответ:
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Добрый день!
Если вы передали в страховую компанию все документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, то рекомендую вам обратиться в суд, чтобы взыскать страховое возмещение в судебном порядке. Запрос дополнительных документов, не имеющих отношения к страховому случаю, не правомерен со стороны страховой компании.
При этом в настоящий момент у вас остается обязанность вносить ежемесячные платежи по кредиту.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
«Период охлаждения» распространяется в том числе и на данный вид страховки. Вы можете отказаться от договора страхование в течение 15 дней после его заключения. Для отказа необходимо обратиться с заявлением о расторжении договора в страховую компанию.
|Вопрос:
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я отправлял все документы по электронке,но они постоянно требуют опять документы.какие спрашиваю не говорят.просто специально тянут резину.куда позвонить на ВТБ страхование пожаловаться.,кроме суда.
|Ответ:
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Добрый день!
Рекомендую обратиться в Центральный Банк РФ, так как именно ЦБ осуществляет надзор в сфере страхования.
|Вопрос:
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Добрый день! Я, Небоженко Светлана Александровна, 14.05.16 оформила кредит наличными в «Восточный экспресс банк». Сотрудник Петрова Ангелина Юрьевна к кредиту присоединила мне программу страхования жизни и трудоспособности заемщиков кредитов и держателей кредитных карт ПАО КБ Восточный. Я не соглашалась и знала, что страхование услуга добровольная. Договор об условиях страхования так же выдан мне не был,только заявление на присоединение программы и без моей подписи согласия. После чего дома увидев, что в сумму кредита мне включена сумма страхового взноса 34 344.00 руб, я позвонила на горячую линию банка 88001007100, где мне сообщили, что в течение 5 календарных дней я имею право написать заявление в офисе банка на отказ от программы страхования и ВОЗВРАТЕ страхового взноса. Что я и сделала на следующий день 15.05.16 после оформления кредита. На что мне пришел очень интересный ответ 18.07.16, что программу страхования мне отключают, но дс за страховой взнос не вернут. Мало того, что они мне не предоставят услугу страхования, так они еще и не будут платить налоги за доход на ту сумму, которую они мне не вернули. Помогите мне пожалуйста, т. к. я считаю это не честно. Сначала навязали мне страховку, не проинформировав меня об этом, после чего не нарушив сроки отказа от услуги при написании заявления, не вернули страховой взнос. Хочу, чтобы вернули сумму страхового взноса 34344руб. в полном объеме по страхованию, которое мне отключили.
|Ответ:
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Добрый день!
Согласно части 3 статьи 958 ГК РФ страховая премия не возвращается при расторжении договора страхования, если иное прямо не предусмотрено договором. Однако по факту навязывания услуги рекомендую обратиться в Центральный Банк РФ, который осуществляет надзор в сфере страхования и банковской сфере. За навязывание услуги также можно взыскать компенсацию в судебном порядке, но для этого требуется доказать, что страховку вам навязали проив вашей воли.
|Вопрос:
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мне отказали в выплате страховки.подал все документы.планшет нечаяно разбился.1,5 месяца прошло нет ответного письма.хотя говорят что отправили письменно по адресу отказом.не могу узнать причину.по электронке не скидывают.что делать.
|Ответ:
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Добрый день!
Для начала вам нужно написать досудебную претензию, а после обратиться с иском в суд.
|Вопрос:
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куда и как на втб-страхование можно подать в суд
|Ответ:
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Добрый день!
Для обращения в суд необходимо для начала направить претензию с требованиями (досудебный порядок). В суд следует обратиться с исковым заявлением, который должен быть написан в трех экземплярах (для суда, для ответчика и вам для отметки о получении). В какой именно суд обращаться вы можете посмотреть на сайте мос-суд в разделе территориальная подсудность (по адресу).
|Вопрос:
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X здравствуитй.я страховал планшет в втб-страховании.по впросам к вам можно обратиться?
|Ответ:
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Добрый день! Можете обращаться по любым вопросам, связанным со страхованием X
|Вопрос:
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X здравствуйте.по поводу страхования в втб-24 гаджета к вам обращаться?
|Ответ:
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Добрый день! Можете обращаться по любым вопросам, связанным со страхованием X
|Вопрос:
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Добрый день! Мое обращение связано со страховым случаем. В Апреле подала заявку на закрытие остатка по кредитному договору, так как в марте получила 2 группу инвалидности. ID 9033073 Вопрос еще открыт. Почему не выдержаны сроки обработки заявки И когда наступит завершение.
|Ответ:
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Добрый день!
Предлагаю вам написать претензию в страховую компанию, указав на грубое нарушение сроков. Параллельно с данной претензией советую вам написать жалобу в Центральный Банк РФ, который является надзорным органом в сфере страхования.
|Вопрос:
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Добрый день! 29.07.2016 при заключении договора о предоставлении потребительского кредита в ПАО «Почта Банк» было подключена программа «Оптимум» полиса страхования ООО СК «ВТБ Страхование». 30.07. 2016 г. мною было подано письменно заявление об отключении услуги финансовой защиты. Заявление об отказе от договора страхования в письменном виде был подано в течение срока действия периода охлаждения (30.07.2016 г.) Заявление было принято в отделении банка «Почта Банк» Санкт-Петербурга и подтверждено СМС оповещением. Ответ же был направлен в письменно виде почтой из головного офиса ПАО ««Почта Банк» г. Москвы лишь12.08.2016.
|Ответ:
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Добрый день!
Рекомендую обратиться с жалобой в Центральный Банк РФ, который осуществляет надзор за деятельностью страховых компаний и банков.
|Вопрос:
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Доброго времени суток. 15.08.2016 при заключении договора о предоставлении потребительского кредита в Сбербанке у меня было взято дополнительно еще и заявление на страхование, при этом сотрудником банка было озвучено, что страхование — обязательное условие для одобрения выдачи кредита Сбербанком и не было разъяснено, что в течение 14 дней я могу воспользоваться возможностью отказаться от Договора страхования и имею право на возврат уплаченной суммы за подключение к программе страхования. Вопрос: при подаче 29.08.2016 (понедельник) в отделение Сбербанка заявления на отказ от Договора страхования и возврате уплаченной суммы за подключение к программе страхования (с пересчетом кредита и в счет погашения кредита) возможно ли положительное решение банка? Входит ли 29.08.2016 в 14-дневный срок со дня подачи заявления о страховании? Если банк откажет, на что делать упор в исковом заявлении в суд?
|Ответ:
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Добрый день!
Согласно разъяснениям ЦБ РФ у Вас есть 14 дней на то, чтобы отказаться от договора страхования. 14 дней включая последний день, в вашем случае 29.08. То есть заявление вами подано в срок.
Горячая линия с 25.03.2015 просмотрена 53 272 раза