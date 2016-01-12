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Кредитные карты

БИНБАНК предлагает широкую линейку дебетовых и кредитных карт, разработанных с учетом индивидуальных потребностей и целей клиентов.
Среди карт, представленных в БИНБАНКе, легко найти подходящую именно вам!
Оформить карту в можно не выходя из дома или офиса — на сайте binbank.ru или в Интернет-банке «БИНБАНК-онлайн».

Наши эксперты готовы ответить на любые вопросы, связанные с банковскими картами.
Для того чтобы задать вопрос, вам необходимо нажать на значок «Задать вопрос». Раздел модерируется представителями банка.

Просим вас адресовать все вопросы претензионного характера на горячую линию БИНБАНКа.

Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.
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На ваши вопросы отвечает эксперт БИНБАНКа

Дамир Баттулин
Дамир Баттулин
руководитель блока банковских карт ПАО «БИНБАНК»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

Добрый день! В 2014 году я получила кредитную карту в доп.офисе № 8600/03 Байкальского банка Сбербанка России в г. Чите. Я переехала и в настоящее время проживаю в г. Минске. Кредит погашен не полностью. В БПС — Сбербанке Минска мне объяснили, что можно сделать платеж в банк на оставшуюся сумму переводом. Прошу сообщить необходимые реквизиты указанного банка (Чита, ул. Подгорбунского, 62) для отправки перевода. Возможно, существует вариант пополнения карты VISA Сбербанка России (имеется действующая) в банке БПС-Сбербанк г Минска и с нее оплаты кредита? Заранее благодарю за помощь.

постоянный адрес
LAR6 (Минск) 12.01.2016 17:08
Ответ:

Лариса, добрый день!

Рекомендую обратиться с данным вопросом в банк-эмитент и уточнить реквизиты и способы оплаты.

Задать вопрос можно в соответствующем разделе https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1771062&showForm#success

Дамир Баттулин
Вопрос:

Взял в банке кредитку в 2010 г, не пользовался, пин код запечатан в конверте, счетом не пользовался. В банке сообщили, что если нет транзакций и если счетом не пользуешься, то деньги за обслуживание не взимаются. Этим летом захотел кредитную карту этого банка, мне сказали, что срок действия карты истек и что нужно повторное рассмотрение и одобрение банка чтоб мне перевыпустили карту. написал заявление на перевыпуск карты. Банк не отзвонился, сам звонить не стал, потому что мне сказали ндфл нести а у меня ее небыло. Прошло 4 месяца и мне сообщили, что у вас задолженность. Карту я не получал, расписку в получении кредитной карты[B] не давал, транзакций не проводил, не активировал, счетом не пользовался. Запросил у банка расписку в получении мной кредитной карты — ответили, что у них ее нет. Но угрожают вычесть долг с зарплаты на предприятии. Как решить вопрос? Платить я не должен! банк Траст

постоянный адрес
kedrovih (Тверь) 12.01.2016 14:04
Ответ:

Добрый день!

Рекомендую обратиться в банк с письменным заявлением на опротестование операций с просьбой отмены всех комиссий по причине того, что карта была не активирована и не использовалась

С уважением,

Дамир Баттулин
Вопрос:

здравствуйте Дамир!Хочу получить конкретный ответ на мой вопрос… 26 ноября 2015 г. я обратилась в гл. офис сбербанка в г. Вятские Поляны.по вопросу о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии. Сразу же специалистом сбербанка были оформлены все документы и высланы в акционерное общество(негосударственный пенсионный фонд сбербанка).До сих пор 10.01.2016 на мою карту не перечислены мои средства(пенсионные накопления),хотя пошел 2 ой год как я на пенсии. Никакой информацией о моих накоплениях я не имею. Очень сожалею что поддалась агитации и перевела свои накопления из гос. пенс. фонда в ваш фонд сбербанка. Убедительно прошу решить мой вопрос и перечислить ср-ва на мою карту. С уважением Склеменок. С

постоянный адрес
светлана склеменок (Кировская обл. п красная поляна) 10.01.2016 13:35
Ответ:

Добрый день!

Рекомендую обратиться на горячую линию НПФ Сбербанк по номеру 8 800 555 00 41.

С уважением,

Дамир Баттулин
Вопрос:

Обращаюсь не в первый раз, надеюсь вопрос попадет как раз по адресу. Мое последнее обращение в Бинбанк 103439 рассмотрено формально без знания вопроса. А он таков: согласно договору о кредитной карте (п.7) я не просил о СМС-информировании, картой не пользовался, следовательно СМС не было. Как можно брать деньги за незаказанные и неоказанные услуги? Почему ответ на письменное обращение телефонный, который к делу не пришьешь? Почему Договор составлен с двояким толкованием (в пользу банка)? Почему первое обращение в ДО Молодежный кануло вместе с прежним руководителем? Продолжать мои Почему? Чтобы не портить свою кредитную историю выставленный счет я оплатил. Требую возврата моих денег (это ужу принципиальный вопрос)! В случае отрицательного решения прошу записать меня на прием к сотруднику банка, способного обсудить и решить этот вопрос лично.

постоянный адрес
tonda (Москва) 09.01.2016 12:07
Ответ:

Анатолий, добрый день!

Данный вопрос направлен на рассмотрение. Ответ будет предоставлен в близжайшее время.

С уважением,

Дамир Баттулин
Вопрос:

Добрый день. У моего мужа кредитная карта Уральского банка(убрир). Мы платим стабильно пор Смс от банка. Карта кончилась давно, платим пор номеру договора. Последний платеж сделали 21.12.15 , внесли положенную сумму (какая была написана в смс). И тут 31.12 приходит Смс с просьбой срочно погасить задолженность 8534 руб. , потом звонок от банка 1.01.16 в 7 утра! Потом. 3.01 Смс, что задолженность уже 8600. И звонили все выходные! Сказали, что кончился срок действия договора и потому нужно срочно погасить остаток.никаких предупреждений от банка не было! Как быть в такой ситуации? Мы как бы не рассчитывали в январские праздники относить 8. Тыс банку, нам еще за машину нужно платить.

постоянный адрес
JuliaBozina (Ульяновск) 05.01.2016 15:20
Ответ:

Юлия, добрый день!

Условиями заключаемого между Банком и Клиентом договора определяются порядок и сроки возврата Клиентом заемных средств, а также возможность и наличие права Банка в выставлении требования о досрочном погашении задолженности Клиентом перед Банком, и случаи применения такого права.

Рекомендуем Клиенту ознакомиться подробно с текстом заключенного договора и при возникновении дополнительных вопросов обратиться в Банк, выпустивший карту, номер телефона которого, обычно, указан на обратной стороне карты.

С уважением,

Дамир Баттулин
Вопрос:

Прошу перевести проценты с депозитного вклада СТАНДАРТ открытого 26-11-15 согласно параметров которого можно перевести проценты на банковскую карту. Данный вопрос связан с тем что я сломал ногу и не смогу лично посетить Подольское отделение банка. Этот вопрос я задаю с 24-12-15 вашим операторам по тел 8 800 200—2080 а также Помощь онлайн. Я до сих пор не получил полохительного ответа! В случае моей смерти меня можно похоронить через 6 месяцев! Жду ответа ввиде исключения так как Новый Год уже наступил! С наступивщим Новым Годом!!!

постоянный адрес
+79154717151 (Подольск) 02.01.2016 16:35
Ответ:

Геннадий, добрый день!

Перевод денежных средств между счетами возможен при подаче соответствующего заявления о переводе в офисе Банка или в интернет-банке.

В случае если Клиент лично не может обратиться в офис Банка, возможно оформление нотариальной доверенности и обращение доверенного лица в Банк.

С уважением,

Дамир Баттулин
Вопрос:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, заказала кредитную карту у LendCredit, оплатила доставку срочную, после этого никакой реакции…ни информации, когда будет отправлена карта, ни письма. Что делать в этой ситуации? обратилась в службу технической поддержки, но все заявки просто закрываются без ответа. Телефоны не отвечают.

постоянный адрес
evgesha77750 (Москва) 29.12.2015 14:40
Ответ:

Евгения, добрый день!

В сложившейся ситуации (игнорируют обращения, не отвечают на звонки) рекомендую вам обратиться в Роспотребнадзор с письменным заявлением, также написать заявление в правохранительные органы.

С уважением,

Дамир Баттулин
Вопрос:

Добрый день.
Возможно ли получить кредитную карту в Москве, если у меня есть временная регистрация, и я официально трудоустроен в Москве. НО постоянная регистрация у меня в Крыму.

постоянный адрес
Иван Пашкин (Москва) 28.12.2015 16:56
Ответ:

Иван, добрый день!

Для оформления заявки на кредитную карту необходимо соответствовать следующим требованиям:

  • вам уже исполнилось 22 года, но еще нет 60 лет
  • у вас есть постоянное место работы, стаж на котором составляет больше 3-х месяцев
  • у вас отсутствует просроченная задолженность

Таким образом, Вы можете подать заявку на кредитную карту (https://direct.binbank.ru/index_anketa.php?from=binbank)

Обращаю внимание на необходимость предоставить в Банк адрес проживания в г. Москве

С уважением,

Дамир Баттулин
Вопрос:

Как узнать телефон чтобы погасить долг по карте если она потеряна?

постоянный адрес
швг (Новосибирск) 28.12.2015 09:51
Ответ:

Добрый день!
Обратитесь в контакт-центр банка-эмитента и запросите необходимые реквизиты для опаты и сумму задолженности.

С уважением,

Дамир Баттулин
Вопрос:

Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста. Планирую взять кредитную карту в банке. Кредит одобрен, должны привезти кред. карту. Точно знаю, что при получении карты нужно обязательно подписать анкету, где прописано следующее: " Я даю согласие Банку на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкете, в том числе третьими лицами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу в целях: создания информационных баз данных Банка; предложения продуктов и услуг Банка и его партнеров; заключения и исполнения договоров, где я являюсь стороной либо выгодоприобретателем или поручителем».

Пугает именно формулировка о заключении договоров от моего имени.
Какие последствия возможны для меня, если я это подпишу? Сможет ли банк от моего лица заключить с кем-то договор и сделать меня поручителем по этому договору?

постоянный адрес
Veronika85 (Екатеринбург) 27.12.2015 23:59
Ответ:

Вероника, добрый день!

Ответ от юридического департамента ниже:

Формулировка, согласно которой согласие на обработку персональных данных предоставляется в целях «заключения и исполнения договоров, где я являюсь стороной либо выгодоприобретателем или поручителем» составлена во исполнение норм статьи 9 Федерального закона «О персональных данных», которой предусмотрено, что письменное согласие на обработку персональных данных должно содержать указание на цели, в которых допустимо осуществлять обработку. Данная формулировка не означает наличие у Банка как оператора по обработке персональных данных полномочий на заключение каких-либо договоров от Вашего имени (субъекта персональных данных). Данные полномочия могут быть предоставлены Клиентом Банку посредством выдачи доверенности либо содержаться в договоре между Банком и Клиентом (в силу пункта 4 статьи 185 ГК). Поэтому рекомендуем внимательно ознакомиться с текстом договора, заключаемого с Банком, а также всеми сопутствующими документами, предложенными Банком на подпись

С уважением,

Дамир Баттулин
Вопрос:

Здравствуйте Дамир! Подскажите что делать! Проходил срочную службу в 2010—2011 в городе Ульяновске. Денежное довольствие нам переводили на карты БИНБАНКА. Когда увольнялся оставил карту сослуживцу, он ей пользовался некоторое время. На ней долг −144,32 руб. И вот уже три года мне приходят смс об этом. Реквизитов у меня нет и друг карту выкинул. В офисе БИНБАНКА в Туле мне помочь не смогли, сказали меня нет в базе. Хочу погасить долг, закрыть карту, забыть об этом и спать спокойно))). Как мне быть??? Спасибо.

постоянный адрес
славомир (Алексин. Тульская обл.) 24.12.2015 14:33
Ответ:

Добрый день, Славомир!

Пришлите, пожалуйста, Ваши данные: ФИО и номер карты (если есть) на электронный адрес l.hanieva@binbank.ru

 

Дамир Баттулин
Вопрос:

Здравствуйте! Искал кредитную карту с доставкой на дом, и наткнулся на сайт МФО http://lendcredit.ru/ Они по мимо займов и других услуг, предоставляют карту с кредитным лимитом, беспроцентным периодом, и кэш бэком! Заполнил заявку! Одобрили! И тут же форма для оплаты карты и доставки, сумма 800 руб. Оплачивается на перед! Почитал отзывы о данном МФО действительно, организация выдает займы и исправляет кредитную историю, кому то нравиться данная организация кому то нет, но про карту с кредитным лимитом отзывов не нашел, возможно по причине, что это новое предложение! Ранее я заказывал дебетовые карты по предоплате и мне все приходило без обмана! Вопрос, стоит ли заказывать у них данную карту и оплачивать на перед? Или это очередной развод? В лучшем случае обычный дебетовый пластик, от которого толку 0!

постоянный адрес
Sergey-Tsyrkunov (Благовещенск) 23.12.2015 20:47
Ответ:

Сергей, добрый день!

В случае, если на карте после получения будет отсутствовать кредитный лимит, вы можете обратиться к эмитенту с требованием возместить комиссию за выпуск карты и доставку.

Но, как правило, доставка кредитных карт многими банками осуществляется бесплатно, без дополнительных предоплат, и комиссии списываются после активации карты.

С уважением,

Дамир Баттулин
Вопрос:

Здравствуйте. У меня карта москомприват банка универсальная, сохраняются ли по ней условия обслуживания (% за снятие собственных или кредитных средств).

постоянный адрес
Алена (Самара) 22.12.2015 18:20
Ответ:

Добрый день!

В настоящий момент Москомприват банк переименован в Бинбанк Кредитные Карты. Все тарифы по действующим картам размещены на сайте Банка: http://binbankcards.ru/

С уважением,

Дамир Баттулин
Вопрос:

Здравствуйте, расскажите пожалуйста, что такое баллы браво. И как ими воспользоваться? Спасибо.

постоянный адрес
bhbyrf2345 (Ноябрьск) 22.12.2015 16:25
Ответ:

Ирина, добрый день!

Скорее всего речь идет о бонусной программе банка Тинькофф. Подробнее о правилах можно прочитать тут: https://static.tinkoff.ru/documents/credit_cards/bravo.pdf

С уважением,

Дамир Баттулин
Вопрос:

Дамир, дело в том, что документы по карте отсутствуют. Самый главный вопрос в том, что как можно взять кредитную карту лимитом 86000, отдать 240000 и еще быть должным такую же сумму? и это при ставке 24%? По горячей линии не отвечают. Дают номер телефона Сбербанка. Если подавать в суд какие я должна предоставить документы и есть ли шанс выиграть суд?

постоянный адрес
openid.mail.ru/mail/KolodyazhnayaEkaterina (ЧИТА) 22.12.2015 15:33
Ответ:

Добрый день, Екатерина!

Если документы по кредитной карте утеряны, запросите копию договора в банке (обратившись по адресу: Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1). Также запросите выписку по карте, внимательно изучите, рассчитайте сумму начисленных процентов и сравните с тем, что банк начислял фактически. В случае, если обнаружите расхождения, обращайтесь в суд.

С уважением,

Дамир Баттулин

Горячая линия с 29.04.2015 просмотрена 25 102 раза