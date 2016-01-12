На ваши вопросы отвечает эксперт БИНБАНКа

БИНБАНК предлагает широкую линейку дебетовых и кредитных карт, разработанных с учетом индивидуальных потребностей и целей клиентов.

Среди карт, представленных в БИНБАНКе, легко найти подходящую именно вам!

Оформить карту в можно не выходя из дома или офиса — на сайте binbank.ru или в Интернет-банке «БИНБАНК-онлайн» .

Наши эксперты готовы ответить на любые вопросы, связанные с банковскими картами.

Для того чтобы задать вопрос, вам необходимо нажать на значок «Задать вопрос». Раздел модерируется представителями банка.

Просим вас адресовать все вопросы претензионного характера на горячую линию БИНБАНКа.

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