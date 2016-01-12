На ваши вопросы отвечает эксперт БИНБАНКа

|Вопрос:
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Добрый день! В 2014 году я получила кредитную карту в доп.офисе № 8600/03 Байкальского банка Сбербанка России в г. Чите. Я переехала и в настоящее время проживаю в г. Минске. Кредит погашен не полностью. В БПС — Сбербанке Минска мне объяснили, что можно сделать платеж в банк на оставшуюся сумму переводом. Прошу сообщить необходимые реквизиты указанного банка (Чита, ул. Подгорбунского, 62) для отправки перевода. Возможно, существует вариант пополнения карты VISA Сбербанка России (имеется действующая) в банке БПС-Сбербанк г Минска и с нее оплаты кредита? Заранее благодарю за помощь.
|Ответ:
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Лариса, добрый день!
Рекомендую обратиться с данным вопросом в банк-эмитент и уточнить реквизиты и способы оплаты.
Задать вопрос можно в соответствующем разделе https://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1771062&showForm#success
|Вопрос:
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Взял в банке кредитку в 2010 г, не пользовался, пин код запечатан в конверте, счетом не пользовался. В банке сообщили, что если нет транзакций и если счетом не пользуешься, то деньги за обслуживание не взимаются. Этим летом захотел кредитную карту этого банка, мне сказали, что срок действия карты истек и что нужно повторное рассмотрение и одобрение банка чтоб мне перевыпустили карту. написал заявление на перевыпуск карты. Банк не отзвонился, сам звонить не стал, потому что мне сказали ндфл нести а у меня ее небыло. Прошло 4 месяца и мне сообщили, что у вас задолженность. Карту я не получал, расписку в получении кредитной карты[B] не давал, транзакций не проводил, не активировал, счетом не пользовался. Запросил у банка расписку в получении мной кредитной карты — ответили, что у них ее нет. Но угрожают вычесть долг с зарплаты на предприятии. Как решить вопрос? Платить я не должен! банк Траст
|Ответ:
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Добрый день!
Рекомендую обратиться в банк с письменным заявлением на опротестование операций с просьбой отмены всех комиссий по причине того, что карта была не активирована и не использовалась
С уважением,
|Вопрос:
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здравствуйте Дамир!Хочу получить конкретный ответ на мой вопрос… 26 ноября 2015 г. я обратилась в гл. офис сбербанка в г. Вятские Поляны.по вопросу о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии. Сразу же специалистом сбербанка были оформлены все документы и высланы в акционерное общество(негосударственный пенсионный фонд сбербанка).До сих пор 10.01.2016 на мою карту не перечислены мои средства(пенсионные накопления),хотя пошел 2 ой год как я на пенсии. Никакой информацией о моих накоплениях я не имею. Очень сожалею что поддалась агитации и перевела свои накопления из гос. пенс. фонда в ваш фонд сбербанка. Убедительно прошу решить мой вопрос и перечислить ср-ва на мою карту. С уважением Склеменок. С
|Ответ:
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Добрый день!
Рекомендую обратиться на горячую линию НПФ Сбербанк по номеру 8 800 555 00 41.
С уважением,
|Вопрос:
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Обращаюсь не в первый раз, надеюсь вопрос попадет как раз по адресу. Мое последнее обращение в Бинбанк 103439 рассмотрено формально без знания вопроса. А он таков: согласно договору о кредитной карте (п.7) я не просил о СМС-информировании, картой не пользовался, следовательно СМС не было. Как можно брать деньги за незаказанные и неоказанные услуги? Почему ответ на письменное обращение телефонный, который к делу не пришьешь? Почему Договор составлен с двояким толкованием (в пользу банка)? Почему первое обращение в ДО Молодежный кануло вместе с прежним руководителем? Продолжать мои Почему? Чтобы не портить свою кредитную историю выставленный счет я оплатил. Требую возврата моих денег (это ужу принципиальный вопрос)! В случае отрицательного решения прошу записать меня на прием к сотруднику банка, способного обсудить и решить этот вопрос лично.
|Ответ:
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Анатолий, добрый день!
Данный вопрос направлен на рассмотрение. Ответ будет предоставлен в близжайшее время.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день. У моего мужа кредитная карта Уральского банка(убрир). Мы платим стабильно пор Смс от банка. Карта кончилась давно, платим пор номеру договора. Последний платеж сделали 21.12.15 , внесли положенную сумму (какая была написана в смс). И тут 31.12 приходит Смс с просьбой срочно погасить задолженность 8534 руб. , потом звонок от банка 1.01.16 в 7 утра! Потом. 3.01 Смс, что задолженность уже 8600. И звонили все выходные! Сказали, что кончился срок действия договора и потому нужно срочно погасить остаток.никаких предупреждений от банка не было! Как быть в такой ситуации? Мы как бы не рассчитывали в январские праздники относить 8. Тыс банку, нам еще за машину нужно платить.
|Ответ:
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Юлия, добрый день!
Условиями заключаемого между Банком и Клиентом договора определяются порядок и сроки возврата Клиентом заемных средств, а также возможность и наличие права Банка в выставлении требования о досрочном погашении задолженности Клиентом перед Банком, и случаи применения такого права.
Рекомендуем Клиенту ознакомиться подробно с текстом заключенного договора и при возникновении дополнительных вопросов обратиться в Банк, выпустивший карту, номер телефона которого, обычно, указан на обратной стороне карты.
С уважением,
|Вопрос:
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Прошу перевести проценты с депозитного вклада СТАНДАРТ открытого 26-11-15 согласно параметров которого можно перевести проценты на банковскую карту. Данный вопрос связан с тем что я сломал ногу и не смогу лично посетить Подольское отделение банка. Этот вопрос я задаю с 24-12-15 вашим операторам по тел 8 800 200—2080 а также Помощь онлайн. Я до сих пор не получил полохительного ответа! В случае моей смерти меня можно похоронить через 6 месяцев! Жду ответа ввиде исключения так как Новый Год уже наступил! С наступивщим Новым Годом!!!
|Ответ:
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Геннадий, добрый день!
Перевод денежных средств между счетами возможен при подаче соответствующего заявления о переводе в офисе Банка или в интернет-банке.
В случае если Клиент лично не может обратиться в офис Банка, возможно оформление нотариальной доверенности и обращение доверенного лица в Банк.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день! Подскажите, пожалуйста, заказала кредитную карту у LendCredit, оплатила доставку срочную, после этого никакой реакции…ни информации, когда будет отправлена карта, ни письма. Что делать в этой ситуации? обратилась в службу технической поддержки, но все заявки просто закрываются без ответа. Телефоны не отвечают.
|Ответ:
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Евгения, добрый день!
В сложившейся ситуации (игнорируют обращения, не отвечают на звонки) рекомендую вам обратиться в Роспотребнадзор с письменным заявлением, также написать заявление в правохранительные органы.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Иван, добрый день!
Для оформления заявки на кредитную карту необходимо соответствовать следующим требованиям:
Таким образом, Вы можете подать заявку на кредитную карту (https://direct.binbank.ru/index_anketa.php?from=binbank)
Обращаю внимание на необходимость предоставить в Банк адрес проживания в г. Москве
С уважением,
|Вопрос:
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Как узнать телефон чтобы погасить долг по карте если она потеряна?
|Ответ:
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Добрый день!
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста. Планирую взять кредитную карту в банке. Кредит одобрен, должны привезти кред. карту. Точно знаю, что при получении карты нужно обязательно подписать анкету, где прописано следующее: " Я даю согласие Банку на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкете, в том числе третьими лицами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу в целях: создания информационных баз данных Банка; предложения продуктов и услуг Банка и его партнеров; заключения и исполнения договоров, где я являюсь стороной либо выгодоприобретателем или поручителем».
|Ответ:
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Вероника, добрый день!
Ответ от юридического департамента ниже:
Формулировка, согласно которой согласие на обработку персональных данных предоставляется в целях «заключения и исполнения договоров, где я являюсь стороной либо выгодоприобретателем или поручителем» составлена во исполнение норм статьи 9 Федерального закона «О персональных данных», которой предусмотрено, что письменное согласие на обработку персональных данных должно содержать указание на цели, в которых допустимо осуществлять обработку. Данная формулировка не означает наличие у Банка как оператора по обработке персональных данных полномочий на заключение каких-либо договоров от Вашего имени (субъекта персональных данных). Данные полномочия могут быть предоставлены Клиентом Банку посредством выдачи доверенности либо содержаться в договоре между Банком и Клиентом (в силу пункта 4 статьи 185 ГК). Поэтому рекомендуем внимательно ознакомиться с текстом договора, заключаемого с Банком, а также всеми сопутствующими документами, предложенными Банком на подпись
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте Дамир! Подскажите что делать! Проходил срочную службу в 2010—2011 в городе Ульяновске. Денежное довольствие нам переводили на карты БИНБАНКА. Когда увольнялся оставил карту сослуживцу, он ей пользовался некоторое время. На ней долг −144,32 руб. И вот уже три года мне приходят смс об этом. Реквизитов у меня нет и друг карту выкинул. В офисе БИНБАНКА в Туле мне помочь не смогли, сказали меня нет в базе. Хочу погасить долг, закрыть карту, забыть об этом и спать спокойно))). Как мне быть??? Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день, Славомир!
Пришлите, пожалуйста, Ваши данные: ФИО и номер карты (если есть) на электронный адрес l.hanieva@binbank.ru
|Вопрос:
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Здравствуйте! Искал кредитную карту с доставкой на дом, и наткнулся на сайт МФО http://lendcredit.ru/ Они по мимо займов и других услуг, предоставляют карту с кредитным лимитом, беспроцентным периодом, и кэш бэком! Заполнил заявку! Одобрили! И тут же форма для оплаты карты и доставки, сумма 800 руб. Оплачивается на перед! Почитал отзывы о данном МФО действительно, организация выдает займы и исправляет кредитную историю, кому то нравиться данная организация кому то нет, но про карту с кредитным лимитом отзывов не нашел, возможно по причине, что это новое предложение! Ранее я заказывал дебетовые карты по предоплате и мне все приходило без обмана! Вопрос, стоит ли заказывать у них данную карту и оплачивать на перед? Или это очередной развод? В лучшем случае обычный дебетовый пластик, от которого толку 0!
|Ответ:
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Сергей, добрый день!
В случае, если на карте после получения будет отсутствовать кредитный лимит, вы можете обратиться к эмитенту с требованием возместить комиссию за выпуск карты и доставку.
Но, как правило, доставка кредитных карт многими банками осуществляется бесплатно, без дополнительных предоплат, и комиссии списываются после активации карты.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. У меня карта москомприват банка универсальная, сохраняются ли по ней условия обслуживания (% за снятие собственных или кредитных средств).
|Ответ:
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Добрый день!
В настоящий момент Москомприват банк переименован в Бинбанк Кредитные Карты. Все тарифы по действующим картам размещены на сайте Банка: http://binbankcards.ru/
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте, расскажите пожалуйста, что такое баллы браво. И как ими воспользоваться? Спасибо.
|Ответ:
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Ирина, добрый день!
Скорее всего речь идет о бонусной программе банка Тинькофф. Подробнее о правилах можно прочитать тут: https://static.tinkoff.ru/documents/credit_cards/bravo.pdf
С уважением,
|Вопрос:
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Дамир, дело в том, что документы по карте отсутствуют. Самый главный вопрос в том, что как можно взять кредитную карту лимитом 86000, отдать 240000 и еще быть должным такую же сумму? и это при ставке 24%? По горячей линии не отвечают. Дают номер телефона Сбербанка. Если подавать в суд какие я должна предоставить документы и есть ли шанс выиграть суд?
|Ответ:
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Добрый день, Екатерина!
Если документы по кредитной карте утеряны, запросите копию договора в банке (обратившись по адресу: Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1). Также запросите выписку по карте, внимательно изучите, рассчитайте сумму начисленных процентов и сравните с тем, что банк начислял фактически. В случае, если обнаружите расхождения, обращайтесь в суд.
С уважением,
Горячая линия с 29.04.2015 просмотрена 25 102 раза