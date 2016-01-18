На ваши вопросы отвечает эксперт СПАО «Ингосстрах»

Можете ли прокомментировать правомерность удержания НДФЛ при возврате заемщику ранее уплаченной банку страховой суммы из средств, полученных от банка же по кредитному договору в случае коллективной схемы страхования.

Вопрос: Прошу объяснить мне правомочен ли банк при отказе от страховки «Защита кредита» удерживать с меня НДФЛ с суммы возврата страховой премии. Это же возврат моих ранее перечисленных средств на страховку. Какой здесь доход?

Ответ: В России представлены две основные схемы продвижения страховок через кредитные учреждения.

1. В первом случае банк выступает как агент страховой компании от ее имени, по ее поручению и за ее счет. Даже если сумма оплаченной клиентом страховки и «проходит» через банк в страховую компанию, все равно именно физлицо является держателем его собственного индивидуального полиса страхования. Страховая компания, в свою очередь, выплачивает банку комиссию за агентские услуги.

Работа по данной схеме подразумевает:

— заключение банком со страховой компанией договора, согласно которому банк выступает в роли агента по оформлению полисов страхования жизни страховой компании;

— выдачу клиентам банка индивидуальных полисов страхования жизни;

— в рамках договора со страховой компанией банк предлагает своим клиентам возможность оформления полиса страхования жизни непосредственно в отделении банка одновременно с оформлением кредита;

— в случае согласия заемщика сотрудник банка оформляет страховой полис;

— заемщик выплачивает страховую премию и получает полис страхования;

— страховая компания выплачивает банку комиссионное вознаграждение за оформленные полисы страхования жизни в соответствии с агентским договором.

Если у вас первый случай, то согласно п. 7 ст. 10 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015—1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» при расторжении договора страхования жизни, предусматривающего дожитие застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступления иного события, страхователю возвращается сумма в пределах сформированного в установленном порядке страхового резерва на день прекращения договора страхования (выкупная сумма).

В силу абз. 3 пп. 2 п. 1 ст. 213 НК РФ в случаях досрочного расторжения договоров добровольного страхования жизни, предусмотренных данным подпунктом (за исключением случаев досрочного расторжения договоров добровольного страхования жизни по причинам, не зависящим от воли сторон), и возврата физическим лицам денежной (выкупной) суммы, подлежащей в соответствии с правилами страхования и условиями указанных договоров выплате при досрочном расторжении таких договоров, налогообложению подлежит полученный доход за вычетом сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов.

Если денежная (выкупная) сумма, полученная налогоплательщиком при досрочном расторжении договора добровольного страхования жизни, меньше суммы внесенных налогоплательщиком страховых взносов (страховой премии), налоговая база равна нулю и оснований для уплаты налога не возникает.

Разъяснения по этому вопросу даны в Письмах Минфина России от 23.01.2013 № 03-04-05/4—58, от 12.03.2013 № 03-04-05/4—208, от 17.04.2013 № 03-04-05/4—382.



2. Есть также так называемая групповая, или коллективная, схема страхования. Это форма страхования, которая применяется для защиты от страховых случаев одновременно нескольких лиц, когда банк заключает единый договор со страховой компанией и предлагает своим клиентам присоединиться к нему при заключении кредитных соглашений.

В этом случае банк сначала покупает страховку на себя, а потом берет деньги с клиентов за присоединение к программе страхования. Неотъемлемой частью этой схемы и является назначение банком самого себя в качестве выгодоприобретателя.

Работа по данной схеме подразумевает:

— заключение банком со страховой компанией договора страхования жизни и здоровья клиентов банка, по которому банк выступает в роли страхователя;

— в рамках данного договора банк предлагает своим клиентам возможность подключения к программе страхования жизни и здоровья страховой компании

— свое согласие застраховать жизнь и здоровье заемщик подтверждает отметкой в соответствующем поле заявки на оформление кредита и подписью;

— за подключение к программе страхования жизни банк взимает с клиентов комиссию;

— поскольку программа страхования является частью кредитного договора (при согласии заемщика), то программа считается вступившей в действие со дня подписания кредитного договора;

— по итогам отчетного периода банк формирует список застрахованных заемщиков и направляет его в страховую компанию вместе со страховой премией за каждого застрахованного.

Если у вас второй случай, то банк действует согласно разъяснениям Минфина России, изложенных в Письме от 06.06.2013 № 03-04-05/20954. Минфин пояснил, что суммы, которые банк вернул заемщику, не являются частью страховой премии. Страховую премию банк уплачивает как страхователь за счет собственных средств и от своего имени, когда включает заемщика в программу страхования. По мнению Минфина России, деньги, возвращенные заемщику банком, представляют собой часть комиссии банка. Другими словами, это возврат платы за обязательство банка застраховать жизнь и здоровье заемщика. А так как банк это обязательство полностью выполнил, возврат части платы произведен на безвозмездной основе. Проще говоря, услуга предоставлена, деньги за нее уплачены, а возврат — безвозмездно полученный доход человека, с которого нужно заплатить НДФЛ на общих основаниях (гл. 23 НК РФ). Данная позиция согласована с Министерством финансов (Письмо Минфина России от 31.07.2013 № 03-04-07/30706).

Так как источником выплаты безвозмездно полученного дохода заемщика является банк, то именно банк является налоговым агентом физического лица. Это значит, что банк обязан удержать налог на доходы физических лиц при выплате суммы возвращенной человеку комиссии.