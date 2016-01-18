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Страхование

СПАО «Ингосстрах» является одним из лидеров российского страхового рынка: с 2004 года компания стабильно входит в топ-3 крупнейших страховщиков России. Основные направления деятельности: автострахование (договоры по страхованию физлиц составляли 40% портфеля, ОСАГО физлиц — 11%), страхование имущества и ответственности юридических лиц (13% портфеля). На территории России компания имеет несколько дочерних предприятий, среди которых: «Ингосстрах-Жизнь» (компания по страхованию жизни), «Ингосстрах-М» (обязательное медицинское страхование), «Чрезвычайная страховая компания» (обязательное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц), «Клиника ЛМС» (сеть медклиник) и др. Региональная сеть «Ингосстраха» насчитывает восемь региональных центров, 83 филиала и 78 дополнительных офисов по всей стране. Агентская сеть компании в регионах насчитывает свыше 4,7 тыс. агентов.

Наш эксперт готов ответить на любые вопросы, связанные со страховыми продуктами, услугами и сервисом. Для того чтобы задать вопрос, вам необходимо нажать на значок «Задать вопрос».

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На ваши вопросы отвечает эксперт СПАО «Ингосстрах»

Ольга Сухова
Ольга Сухова
начальник контакт-центра СПАО «Ингосстрах»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все КАСКО 13 ОСАГО 9 Страхование жизни 7 Страхование имущества 4 Страхование путешествующих 3
Вопрос:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!Брала субсидированный кредит в Россельхозбанке,все выплаты осуществляются своевременно. Вынудили оформить страховку, а в случае отказа грозили поднять процент по кредиту.Пришлось оформить страховку. Могу ли я теперь вернуть страховку за выплаченный кредит. Если ДА,то куда мне обратиться и какие документы нужны для предоставления выплат по страховке? Спасибо.

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openid.mail.ru/mail/KLIMENKOnadezhda (Ульяновск) 25.01.2016 11:50
Ответ:

Добрый день! Страхование при получении кредита является добровольным видом страхования. Условия досрочного расторжения определяются договором и Правилами страхования. По вопросу о возможности возврата части страховой премии при досрочном погашении кредита рекомендуем Вам обращаться непосредственно в страховую компанию, где оформлен договор.

 

Ольга Сухова
Вопрос:

Здравствуйте. Помогите мне пожалуйста разобраться. Я в октября позвонила на телефон горячей линии Восточного Экспресс Банка, подробнее узнать о продуктах банка, процентной ставке, на сумму 100 000 рублей. кредитный специалист мне все подробно рассказала, меня все устроило, предложили мне оформить его по телефону, я согласилась. Специалист сказал что, мне осталось только пройти в офис банка, получить деньги и договор. На следующий день я прихожу в банк, чтобы закончить заключение договора. Но тут выясняется что условия по кредиту изменились,изменился платеж, я сказала что такой кредит я не потяну. Я от него отказалась, на доброй ноте мы попрощались со специалистом. Специалист сказал прийдите через неделю, оформим кредит по другой % ставке. Пришла через неделю, как и договаривались, к тому же специалисту, она оформила мне заявку, говорит у вас отказ, приходите через 2 недели. Прихожу как и договаривались но к другому специалисту Анастасии, она снова оформляет, и мне снова отказ. Я задала вопрос «почему»? ведь у меня очень хорошая кредитная история и в вашем и других банках. Специалист сазала не знаю, сейчас посмотрим, только мне нужно перейти в другую программу. И тут она говорит «Так у вас есть действующий кредит, и у вас по нему просрочка» Какой кредит? Который вы оформляли в октябре месяце. После выяснений оказалось, что предыдущий кредитный менеджер не анулировал договор. У меня шла просрочка в банке, денежных средств я не получала, договор никакой не подписывала, зато должна банку 120 000, хотя договаривались на 100 000. Анастасия сказала что мне в любом случае нужно подписать договор, что отказаться во второй раз я не могу. Ее слова» ИЛИ ВЫ ЗАБИРАЕТЕ КРЕДИТ, ИЛИ ВЫ ДОЛЖНЫ СЕЙЧАС ЗАПЛАТИТЬ БАНКУ 20 000 за страховку, с даты заключения прошел месяц, а отказаться от страховки я могла только в течении 5 дней. Можно сказать заставили забрать этот кредит. Вышла со слезами и деньгами, и платежем в 8 000, плачу… что делать, как платить кредит… Пошла в сбербанк оформила сумму которую мне назвали для досрочного гашения. Погасила кредит досрочно. Попросила чтобы хотябы вернули страховку за тот срок, которым я не пользовалась. Специалисты сказали что, этот вопрос можно решить только через страховую компанию. Позвонила на телефон горячей линиии страховой компании «РЕЗЕРВ» задавала уточняющие вопросы, на что мне ответили, в договоре прописано, что страховая премия не возвращается, при досрочном погашении кредита,а то что вам не объяснил это специалист, я вам ничем помочь не могу. Прошу отзовитесь, помогите пенсионерке решить проблему.

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02011961 (Тында) 21.01.2016 14:59
Ответ:

Добрый день!
Страхование при оформлении кредита является добровольным видом страхования. Условия досрочного прекращения и порядок возврата страховой премии определяются договором и Правилами страхования.
Для предметного рассмотрения Вашего вопроса и получения подробных разъяснений по описанной выше ситуации рекомендуем Вам обратиться непосредственно в «Восточный экспресс банк» (ПАО КБ «Восточный»).

Ольга Сухова
Вопрос:

Здравствуйте Ольга,

Есть ли у вас партнёрская программа для физ.лиц? Я являюсь администраторам нескольких туристических сайтов и не только с их помощью я хотел бы предлагать гражданам страховаться, связи с чем интересует сотрудничество.

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Foma5 (Оренбург) 18.01.2016 20:54
Ответ:

Добрый день! Наша Компания стремится развивать взаимовыгодные и перспективные партнерские отношения.

Все предложения о сотрудничестве мы принимаем в письменной форме. Вы можете направить нам информацию по электронной почте: ingos@ingos.ru, либо ознакомиться с информацией на нашем сайте http://www.ingos.ru/ru/partners/travel_company/ В случае заинтересованности в предложении, с Вами свяжется представитель Компании.

Ольга Сухова
Вопрос:

Здравствуйте! Страховой полюс Росгосстраха,срок страхования от 07.07.2015 по 06.07.2016 с периодом по 06.01 2016. и уплаченной суммой 7т.р. Своевременно продлить период мне не удалось,т.к. 6 января доп офис не работал,открылся 11 января. Работники главного офиса и доп офиса сейчас говорят,что пошли повышающие К и я теперь должен платить 8751р без учета уплаченной ранее т. к. страховой полюс просрочен, если это так могу ли расторгнуть эту страховку и перейти в другую страховую компанию. Стаж около 30 лет ни разу за возмещением не обращался.

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Виталий Долгий (Челябинск) 14.01.2016 11:16
Ответ:

Виталий, добрый день!

В своем вопросе Вы не упоминаете о каком виде страхования идет речь.

Если Ваш вопрос касается полиса ОСАГО, то согласно Указанию Банка России № 3384 от 19.09.2014 г. «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов…» при внесении в договор ОСАГО изменений, увеличивающих степень риска (требующих доплаты премии), расчет премии будет осуществляться по тарифам, действующим на дату внесения таких изменений, т. е. на дату доплаты.

По вопросам, касающимся изменения базовых тарифов, порядка расчета доплаты за второй период использования ТС по Вашему договору ОСАГО, а также досрочного расторжения договора ОСАГО, необходимо обратиться непосредственно в Вашу страховую компанию.

Если вопрос касается полиса КАСКО, то условия внесения изменений в договор, а также условия досрочного расторжения определяются непосредственно договором и Правилами страхования. Рекомендуем Вам ознакомиться с данными условиями и обратиться в страховую компанию «Росгосстрах», в которой оформлен договор.

Страхователь свободен в выборе страховой компании для заключения как договора ОСАГО, так и договора КАСКО.

 

Ольга Сухова
Вопрос:

Возвращается ли страховка при погашении кредита в ОТП банке

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Vera Troyanova (Рязань) 05.01.2016 16:35
Ответ:

Добрый день! Страхование при оформлении кредита является добровольным видом страхования. Условия прекращения договора и порядок возврата страховой премии должны быть изложены в договоре страхования. Рекомендуем Вам ознакомиться с условиями страхования и за подробными разъяснениями обратиться в страховую компанию, в которой был оформлен договор страхования.

Ольга Сухова
Вопрос:

Здравствуйте! Мои родители-пенсионеры оформили кредит в Совкомбанке на моего отца. Отец умер в ноябре. Все документы оформлены и высланы в банк.Пришел такой ответ- решение будет принято после вступления матери в наследство.Почему не аннулируется кредит, не понятно?

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СВЕТЛАНА КОМЕЛЬКОВА (Челябинск) 21.12.2015 19:52
Ответ:

Добрый день! Данный раздел посвящен вопросам по страхованию.
Для получения консультации по вопросам, связанным с кредитованием, рекомендуем Вам обратиться непосредственно в банк.

Ольга Сухова
Вопрос:

Добрый день. Оформила потребительский кредит в банке ООО «Ренессанс Кредит» в ноябре этого года, сотрудник банка сообщила, что при отказе от страховке 90%, что ответ будет отрицательным. Пришлось согласится, так как срочно нужны были деньги.
Могу ли я сейчас отказаться от страхования, если кредит еще не погашен. (страховка была: ООО «СК «Ренессанс Жизнь»)

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Lidiya Kornilova (Самара) 21.12.2015 09:22
Ответ:

Добрый день!

Страхование жизни при получении кредита- добровольный вид страхования. Условия досрочного расторжения изложены в договоре и Правилах страхования. Рекомендуем Вам ознакомиться с условиями страхования и кредитования. Для получения разъяснений по вопросу расторжения договора страхования жизни Вы можете обратиться в страховую компанию, в которой был оформлен договор страхования.

Ольга Сухова
Вопрос:

в сентябре воспользовался авто кредитом через салон ООО» АВТОПЛЮС» кредитовал ПЛЮСБАНК, Навязали страховку жизни в сумме 148 000, убедили, что через три месяца в любом отделении госстраха можно отказаться, не чего подобного, мало того вписали в кредит эту сумму. как быть?

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arutyunyan_artur (Калужская область, с. Износки) 19.12.2015 22:43
Ответ:

Добрый день!

Страхование жизни при получении кредита является добровольным видом страхования. Условия расторжения определяются договором и Правилами страхования. В данной ситуации рекомендуем Вам ознакомиться с условиями страхования и кредитования. За подробными разъяснениями Вам нужно обратиться в страховую компанию, в которой оформлен договор страхования и в банк, выдавший кредит.

Ольга Сухова
Вопрос:

я хочу дізнатись залишок погашення кредиту і неможу дозвонитись на гарячу лінію.

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Ліля (Івано франківськ) 14.12.2015 22:54
Ответ:

Добрый день! Для получения информации по остатку долга Вам необходимо связаться с банком, выдавшим кредит.

Ольга Сухова
Вопрос:

Можете ли прокомментировать правомерность удержания НДФЛ при возврате заемщику ранее уплаченной банку страховой суммы из средств, полученных от банка же по кредитному договору в случае коллективной схемы страхования.
Вопрос: Прошу объяснить мне правомочен ли банк при отказе от страховки «Защита кредита» удерживать с меня НДФЛ с суммы возврата страховой премии. Это же возврат моих ранее перечисленных средств на страховку. Какой здесь доход?
Ответ: В России представлены две основные схемы продвижения страховок через кредитные учреждения.
1. В первом случае банк выступает как агент страховой компании от ее имени, по ее поручению и за ее счет. Даже если сумма оплаченной клиентом страховки и «проходит» через банк в страховую компанию, все равно именно физлицо является держателем его собственного индивидуального полиса страхования. Страховая компания, в свою очередь, выплачивает банку комиссию за агентские услуги.
Работа по данной схеме подразумевает:
— заключение банком со страховой компанией договора, согласно которому банк выступает в роли агента по оформлению полисов страхования жизни страховой компании;
— выдачу клиентам банка индивидуальных полисов страхования жизни;
— в рамках договора со страховой компанией банк предлагает своим клиентам возможность оформления полиса страхования жизни непосредственно в отделении банка одновременно с оформлением кредита;
— в случае согласия заемщика сотрудник банка оформляет страховой полис;
— заемщик выплачивает страховую премию и получает полис страхования;
— страховая компания выплачивает банку комиссионное вознаграждение за оформленные полисы страхования жизни в соответствии с агентским договором.
Если у вас первый случай, то согласно п. 7 ст. 10 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015—1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» при расторжении договора страхования жизни, предусматривающего дожитие застрахованного лица до определенного возраста или срока либо наступления иного события, страхователю возвращается сумма в пределах сформированного в установленном порядке страхового резерва на день прекращения договора страхования (выкупная сумма).
В силу абз. 3 пп. 2 п. 1 ст. 213 НК РФ в случаях досрочного расторжения договоров добровольного страхования жизни, предусмотренных данным подпунктом (за исключением случаев досрочного расторжения договоров добровольного страхования жизни по причинам, не зависящим от воли сторон), и возврата физическим лицам денежной (выкупной) суммы, подлежащей в соответствии с правилами страхования и условиями указанных договоров выплате при досрочном расторжении таких договоров, налогообложению подлежит полученный доход за вычетом сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов.
Если денежная (выкупная) сумма, полученная налогоплательщиком при досрочном расторжении договора добровольного страхования жизни, меньше суммы внесенных налогоплательщиком страховых взносов (страховой премии), налоговая база равна нулю и оснований для уплаты налога не возникает.
Разъяснения по этому вопросу даны в Письмах Минфина России от 23.01.2013 № 03-04-05/4—58, от 12.03.2013 № 03-04-05/4—208, от 17.04.2013 № 03-04-05/4—382.

2. Есть также так называемая групповая, или коллективная, схема страхования. Это форма страхования, которая применяется для защиты от страховых случаев одновременно нескольких лиц, когда банк заключает единый договор со страховой компанией и предлагает своим клиентам присоединиться к нему при заключении кредитных соглашений.
В этом случае банк сначала покупает страховку на себя, а потом берет деньги с клиентов за присоединение к программе страхования. Неотъемлемой частью этой схемы и является назначение банком самого себя в качестве выгодоприобретателя.
Работа по данной схеме подразумевает:
— заключение банком со страховой компанией договора страхования жизни и здоровья клиентов банка, по которому банк выступает в роли страхователя;
— в рамках данного договора банк предлагает своим клиентам возможность подключения к программе страхования жизни и здоровья страховой компании
— свое согласие застраховать жизнь и здоровье заемщик подтверждает отметкой в соответствующем поле заявки на оформление кредита и подписью;
— за подключение к программе страхования жизни банк взимает с клиентов комиссию;
— поскольку программа страхования является частью кредитного договора (при согласии заемщика), то программа считается вступившей в действие со дня подписания кредитного договора;
— по итогам отчетного периода банк формирует список застрахованных заемщиков и направляет его в страховую компанию вместе со страховой премией за каждого застрахованного.
Если у вас второй случай, то банк действует согласно разъяснениям Минфина России, изложенных в Письме от 06.06.2013 № 03-04-05/20954. Минфин пояснил, что суммы, которые банк вернул заемщику, не являются частью страховой премии. Страховую премию банк уплачивает как страхователь за счет собственных средств и от своего имени, когда включает заемщика в программу страхования. По мнению Минфина России, деньги, возвращенные заемщику банком, представляют собой часть комиссии банка. Другими словами, это возврат платы за обязательство банка застраховать жизнь и здоровье заемщика. А так как банк это обязательство полностью выполнил, возврат части платы произведен на безвозмездной основе. Проще говоря, услуга предоставлена, деньги за нее уплачены, а возврат — безвозмездно полученный доход человека, с которого нужно заплатить НДФЛ на общих основаниях (гл. 23 НК РФ). Данная позиция согласована с Министерством финансов (Письмо Минфина России от 31.07.2013 № 03-04-07/30706).
Так как источником выплаты безвозмездно полученного дохода заемщика является банк, то именно банк является налоговым агентом физического лица. Это значит, что банк обязан удержать налог на доходы физических лиц при выплате суммы возвращенной человеку комиссии.

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vadpr (Москва) 09.12.2015 16:31
Ответ:

Добрый день! Ссылки на законы и письма Минфина приведены в полученном Вами ответе. Для получения комментариев о правомерности удержания НДФЛ рекомендуем Вам обратиться в Федеральную Налоговую Службу.

Ольга Сухова
Вопрос:

Мне нужны наличные, примерно 43 000 тыс. отдавать смогу по 15 000 тыс в месяц скажите какой будет моя переплата? Спасибо.

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openid.mail.ru/mail/)~^~Olesya~^~ (Калининград) 08.12.2015 19:57
Ответ:

Добрый день! Данный раздел посвящен вопросам по страхованию.

Для получения консультации по вопросам, связанным с кредитованием, рекомендуем Вам обратиться непосредственно в банк.

Ольга Сухова
Вопрос:

взяла телефон в рассрочку в мтс банке хотела отказаться от страховки но продавцы сказали что нужно обратиться в банк как это сделать.СПАСИБО

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openid.mail.ru/mail/KalyiginaMarina (Рязань) 06.12.2015 19:22
Ответ:

Добрый день! Рекомендуем Вам ознакомиться с условиями страхования и предоставления рассрочки. За подробными разъяснениями Вы можете обратиться в банк, предоставивший рассрочку, и страховую компанию, в которой оформлен договор страхования.

Ольга Сухова
Вопрос:

у меня отец брал кредит в 2012 году и за страховал его ему говорят что страховка с того года не возвращается правда или нет

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5599270617 (Калуга) 03.12.2015 20:31
Ответ:

Добрый день! Страхование при получении кредита является добровольным видом страхования. Для предметного рассмотрения вопроса и получения разъяснений рекомендуем Вам обратиться в страховую компанию, в которой оформлен договор страхования.

Ольга Сухова
Вопрос:

Добрый день! Вопрос по страхованию жизни и здоровья. Ипотечный договор со Сбербанком. В пункте «Процентная ставка…» прописано о том, «В случае расторжения/невозобновления действия договора/полиса страхования жизни и здоровья… …процентная ставка по Кредиту МОЖЕТ быть быть увеличена…».
Т. е. в случае непролонгирования мной страхования жизни и здоровья ставка МОЖЕТ быть увеличена, а МОЖЕТ быть и НЕ увеличена?
Сотрудник банка, который оформлял кредит на сделке уверял меня, что страховку жизни достаточно оплатить только первый раз, а потом её можно не платить и ничего не изменится… Тот сотрудник сокращён, чтобы обратиться с претензией.
Сходила на консультацию в банк в Московской области (кредит оформляла в Москве) — ничего однозначного мне не ответили, ссылаясь на то, что у Москвы и МО разные юридические службы, поэтому они не могут сказать, что подразумевают эти слова в договоре (что явно является чушью). Езжайте в Москву и консультируйтесь там.
Всё это напоминает мне очередную уловку банка. Насколько данная формулировка и понятие «Может быть», а может и не быть — являются правомерными? Стоит ли отказаться от страховки, ведь вполне возможно, данная формулировка рассчитана «на дурака» и по закону они не имеют права манипулировать ставкой таким образом?
Буду очень благодарна за ответ!

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AnnaRe (Москва) 28.11.2015 15:29
Ответ:

Добрый день! Так как Ваш вопрос затрагивает возможность изменения условий кредитного договора в зависимости от пролонгации договора страхования жизни и здоровья, рекомендуем Вам обратиться за подробными разъяснениями в банк, выдавший кредит.

Ольга Сухова
Вопрос:

Мне сделали предварительный расчет кредита в сбербанке, там по умолчанию в кредит включена сумма страховки и какая то финансовая защита (около 500р в месяц). Что такое финансовая защита и могу ли я подать заявку без этих чудесных услуг? Повлияет ли это на решение о выдаче кредита?

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ititov99 (Мурманск) 24.11.2015 13:25
Ответ:

Добрый день! Страхование при оформлении кредита является добровольным видом страхования.

 Для того чтобы узнать особенности услуги «финансовая защита», необходимо обратиться в компанию, которая ее предлагает.

Возможность и условия получения кредита без оформления страхования жизни и услуги «финансовая защита» рекомендуем Вам уточнить в Сбербанке.

Ольга Сухова

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