На ваши вопросы отвечает эксперт СПАО «Ингосстрах»

|Вопрос:
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Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!Брала субсидированный кредит в Россельхозбанке,все выплаты осуществляются своевременно. Вынудили оформить страховку, а в случае отказа грозили поднять процент по кредиту.Пришлось оформить страховку. Могу ли я теперь вернуть страховку за выплаченный кредит. Если ДА,то куда мне обратиться и какие документы нужны для предоставления выплат по страховке? Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день! Страхование при получении кредита является добровольным видом страхования. Условия досрочного расторжения определяются договором и Правилами страхования. По вопросу о возможности возврата части страховой премии при досрочном погашении кредита рекомендуем Вам обращаться непосредственно в страховую компанию, где оформлен договор.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Помогите мне пожалуйста разобраться. Я в октября позвонила на телефон горячей линии Восточного Экспресс Банка, подробнее узнать о продуктах банка, процентной ставке, на сумму 100 000 рублей. кредитный специалист мне все подробно рассказала, меня все устроило, предложили мне оформить его по телефону, я согласилась. Специалист сказал что, мне осталось только пройти в офис банка, получить деньги и договор. На следующий день я прихожу в банк, чтобы закончить заключение договора. Но тут выясняется что условия по кредиту изменились,изменился платеж, я сказала что такой кредит я не потяну. Я от него отказалась, на доброй ноте мы попрощались со специалистом. Специалист сказал прийдите через неделю, оформим кредит по другой % ставке. Пришла через неделю, как и договаривались, к тому же специалисту, она оформила мне заявку, говорит у вас отказ, приходите через 2 недели. Прихожу как и договаривались но к другому специалисту Анастасии, она снова оформляет, и мне снова отказ. Я задала вопрос «почему»? ведь у меня очень хорошая кредитная история и в вашем и других банках. Специалист сазала не знаю, сейчас посмотрим, только мне нужно перейти в другую программу. И тут она говорит «Так у вас есть действующий кредит, и у вас по нему просрочка» Какой кредит? Который вы оформляли в октябре месяце. После выяснений оказалось, что предыдущий кредитный менеджер не анулировал договор. У меня шла просрочка в банке, денежных средств я не получала, договор никакой не подписывала, зато должна банку 120 000, хотя договаривались на 100 000. Анастасия сказала что мне в любом случае нужно подписать договор, что отказаться во второй раз я не могу. Ее слова» ИЛИ ВЫ ЗАБИРАЕТЕ КРЕДИТ, ИЛИ ВЫ ДОЛЖНЫ СЕЙЧАС ЗАПЛАТИТЬ БАНКУ 20 000 за страховку, с даты заключения прошел месяц, а отказаться от страховки я могла только в течении 5 дней. Можно сказать заставили забрать этот кредит. Вышла со слезами и деньгами, и платежем в 8 000, плачу… что делать, как платить кредит… Пошла в сбербанк оформила сумму которую мне назвали для досрочного гашения. Погасила кредит досрочно. Попросила чтобы хотябы вернули страховку за тот срок, которым я не пользовалась. Специалисты сказали что, этот вопрос можно решить только через страховую компанию. Позвонила на телефон горячей линиии страховой компании «РЕЗЕРВ» задавала уточняющие вопросы, на что мне ответили, в договоре прописано, что страховая премия не возвращается, при досрочном погашении кредита,а то что вам не объяснил это специалист, я вам ничем помочь не могу. Прошу отзовитесь, помогите пенсионерке решить проблему.
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Здравствуйте Ольга,
|Ответ:
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Добрый день! Наша Компания стремится развивать взаимовыгодные и перспективные партнерские отношения.
Все предложения о сотрудничестве мы принимаем в письменной форме. Вы можете направить нам информацию по электронной почте: ingos@ingos.ru, либо ознакомиться с информацией на нашем сайте http://www.ingos.ru/ru/partners/travel_company/ В случае заинтересованности в предложении, с Вами свяжется представитель Компании.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Страховой полюс Росгосстраха,срок страхования от 07.07.2015 по 06.07.2016 с периодом по 06.01 2016. и уплаченной суммой 7т.р. Своевременно продлить период мне не удалось,т.к. 6 января доп офис не работал,открылся 11 января. Работники главного офиса и доп офиса сейчас говорят,что пошли повышающие К и я теперь должен платить 8751р без учета уплаченной ранее т. к. страховой полюс просрочен, если это так могу ли расторгнуть эту страховку и перейти в другую страховую компанию. Стаж около 30 лет ни разу за возмещением не обращался.
|Ответ:
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Виталий, добрый день!
В своем вопросе Вы не упоминаете о каком виде страхования идет речь.
Если Ваш вопрос касается полиса ОСАГО, то согласно Указанию Банка России № 3384 от 19.09.2014 г. «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов…» при внесении в договор ОСАГО изменений, увеличивающих степень риска (требующих доплаты премии), расчет премии будет осуществляться по тарифам, действующим на дату внесения таких изменений, т. е. на дату доплаты.
По вопросам, касающимся изменения базовых тарифов, порядка расчета доплаты за второй период использования ТС по Вашему договору ОСАГО, а также досрочного расторжения договора ОСАГО, необходимо обратиться непосредственно в Вашу страховую компанию.
Если вопрос касается полиса КАСКО, то условия внесения изменений в договор, а также условия досрочного расторжения определяются непосредственно договором и Правилами страхования. Рекомендуем Вам ознакомиться с данными условиями и обратиться в страховую компанию «Росгосстрах», в которой оформлен договор.
Страхователь свободен в выборе страховой компании для заключения как договора ОСАГО, так и договора КАСКО.
|Вопрос:
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Возвращается ли страховка при погашении кредита в ОТП банке
|Ответ:
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Добрый день! Страхование при оформлении кредита является добровольным видом страхования. Условия прекращения договора и порядок возврата страховой премии должны быть изложены в договоре страхования. Рекомендуем Вам ознакомиться с условиями страхования и за подробными разъяснениями обратиться в страховую компанию, в которой был оформлен договор страхования.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Мои родители-пенсионеры оформили кредит в Совкомбанке на моего отца. Отец умер в ноябре. Все документы оформлены и высланы в банк.Пришел такой ответ- решение будет принято после вступления матери в наследство.Почему не аннулируется кредит, не понятно?
|Ответ:
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Добрый день! Данный раздел посвящен вопросам по страхованию.
|Вопрос:
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Добрый день. Оформила потребительский кредит в банке ООО «Ренессанс Кредит» в ноябре этого года, сотрудник банка сообщила, что при отказе от страховке 90%, что ответ будет отрицательным. Пришлось согласится, так как срочно нужны были деньги.
|Ответ:
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Добрый день!
Страхование жизни при получении кредита- добровольный вид страхования. Условия досрочного расторжения изложены в договоре и Правилах страхования. Рекомендуем Вам ознакомиться с условиями страхования и кредитования. Для получения разъяснений по вопросу расторжения договора страхования жизни Вы можете обратиться в страховую компанию, в которой был оформлен договор страхования.
|Вопрос:
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в сентябре воспользовался авто кредитом через салон ООО» АВТОПЛЮС» кредитовал ПЛЮСБАНК, Навязали страховку жизни в сумме 148 000, убедили, что через три месяца в любом отделении госстраха можно отказаться, не чего подобного, мало того вписали в кредит эту сумму. как быть?
|Ответ:
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Добрый день!
Страхование жизни при получении кредита является добровольным видом страхования. Условия расторжения определяются договором и Правилами страхования. В данной ситуации рекомендуем Вам ознакомиться с условиями страхования и кредитования. За подробными разъяснениями Вам нужно обратиться в страховую компанию, в которой оформлен договор страхования и в банк, выдавший кредит.
|Вопрос:
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я хочу дізнатись залишок погашення кредиту і неможу дозвонитись на гарячу лінію.
|Ответ:
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Добрый день! Для получения информации по остатку долга Вам необходимо связаться с банком, выдавшим кредит.
|Вопрос:
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Можете ли прокомментировать правомерность удержания НДФЛ при возврате заемщику ранее уплаченной банку страховой суммы из средств, полученных от банка же по кредитному договору в случае коллективной схемы страхования.
|Ответ:
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Добрый день! Ссылки на законы и письма Минфина приведены в полученном Вами ответе. Для получения комментариев о правомерности удержания НДФЛ рекомендуем Вам обратиться в Федеральную Налоговую Службу.
|Вопрос:
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Мне нужны наличные, примерно 43 000 тыс. отдавать смогу по 15 000 тыс в месяц скажите какой будет моя переплата? Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день! Данный раздел посвящен вопросам по страхованию.
Для получения консультации по вопросам, связанным с кредитованием, рекомендуем Вам обратиться непосредственно в банк.
|Вопрос:
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взяла телефон в рассрочку в мтс банке хотела отказаться от страховки но продавцы сказали что нужно обратиться в банк как это сделать.СПАСИБО
|Ответ:
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Добрый день! Рекомендуем Вам ознакомиться с условиями страхования и предоставления рассрочки. За подробными разъяснениями Вы можете обратиться в банк, предоставивший рассрочку, и страховую компанию, в которой оформлен договор страхования.
|Вопрос:
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у меня отец брал кредит в 2012 году и за страховал его ему говорят что страховка с того года не возвращается правда или нет
|Ответ:
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Добрый день! Страхование при получении кредита является добровольным видом страхования. Для предметного рассмотрения вопроса и получения разъяснений рекомендуем Вам обратиться в страховую компанию, в которой оформлен договор страхования.
|Вопрос:
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Добрый день! Вопрос по страхованию жизни и здоровья. Ипотечный договор со Сбербанком. В пункте «Процентная ставка…» прописано о том, «В случае расторжения/невозобновления действия договора/полиса страхования жизни и здоровья… …процентная ставка по Кредиту МОЖЕТ быть быть увеличена…».
|Ответ:
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Добрый день! Так как Ваш вопрос затрагивает возможность изменения условий кредитного договора в зависимости от пролонгации договора страхования жизни и здоровья, рекомендуем Вам обратиться за подробными разъяснениями в банк, выдавший кредит.
|Вопрос:
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Мне сделали предварительный расчет кредита в сбербанке, там по умолчанию в кредит включена сумма страховки и какая то финансовая защита (около 500р в месяц). Что такое финансовая защита и могу ли я подать заявку без этих чудесных услуг? Повлияет ли это на решение о выдаче кредита?
|Ответ:
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Добрый день! Страхование при оформлении кредита является добровольным видом страхования.
Для того чтобы узнать особенности услуги «финансовая защита», необходимо обратиться в компанию, которая ее предлагает.
Возможность и условия получения кредита без оформления страхования жизни и услуги «финансовая защита» рекомендуем Вам уточнить в Сбербанке.
Горячая линия с 05.06.2015 просмотрена 24 743 раза