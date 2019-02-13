На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

|Вопрос:
|
Здравствуйте;оформила ипотечный договор 06.02 -но аккредитив и суммму не получила,т.к опечатка в постановлении от опеке ; завтра 14.02 донесу в банк исравлннный документ и банк откроет аккредитив и зачислит сумму по ипотеке ; но платёж за пользованием кредита уже наступает 19.02 -просила у менеджере объяснения -сказали,что так положено -рассчитывала на платёж по ипотеке через месяц —правомерны ли действия работников банка..?
|Вопрос:
|
почему военные ипотеки,которые брали раньше передали АО Банк Дом.РФ?Причина?
|Вопрос:
|
Здравствуйте.
У меня сейчас действующая ипотека в одном из банков. Квартиру купили в Москве в 2014 г. на вторичном рынке.
В декабре 2018 года родился 2й ребенок и я хотел бы рефинансировать ипотеку на условиях Семейной ипотеки (6% на 3 года, ключевая ставка + 2 п.п. на остальной срок).
Подскажите пожалуйста в каких банках возможно рефинансироваться на таких условиях?
Поиск на Банки.ру выдает что это возможно чуть ли не во всех крупных банках.
Но когда приходишь с этим вопросом в конкретные банки (ходил в Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ-24), оказывается что рефинансироваться так нельзя.
Можете пожалуйста подсказать в каких банках возможно рефинансироваться на таких условиях?
|Вопрос:
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста как в этом сервисе оставить заявку на рассмотрение ипотеки для всех банков? Не могу разобраться что то ....
|Вопрос:
|
Добрый день интересует Ипотека под залог недвижимости!!Имею комнату в коммунальной квартире,хочу предоставить ее под залог банку!
|Вопрос:
|
Как получить ипотеку? Нужна ли временная прописка в городе. Я прописан в другом районе страны.
|Ответ:
|
Добрый день.
Обычно достаточно постоянной или временной регистрации на территории РФ. Тинькофф работает с разными банками-партнерами, у каждого свои условия. Это позволяет подобрать вариант для самых разных ситуаций. Рекомендую оформить заявку на TInkoff.ru, коллеги свяжутся и сообщат о доступных Вам предложениях.
С уважением,
|Вопрос:
|
Здравствуйте. Мой муж учитель, мы молодая семья, есть один ребенок. Слышали, что для бюджетников есть ипотеки без вступительного взноса. То есть государство ввплачивает взнос не более 500 000. Куда модно обратиться?
|Ответ:
|
Добрый день.
Для участия в программе молодая семья должна обратиться в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства. Как правило, это департамент недвижимости города или управление по жилищной политики администрации города.
С уважением,
|Вопрос:
|
Здравствуйте. .подскажите как решить проблему. ..у меня долдна быть сделка 22 января…банк втб..Химки пролетарская…по причине тех ошибке мне отказывают в проведении сделки подписании кредитного по настоящее время..вмой личный кабинет доступа нет..по той же причине. .
|Ответ:
|
Добрый день.
Направьте, пожалуйста, ФИО и дату рождения на connect@tinkoff.ru, приложив ссылку на вопрос. Коллеги детально разберутся в ситуации и предоставят комментарии.
С уважением,
|Вопрос:
|
Добрый день! Ряд агентств недвижимости предлагает помощь в оформлении ипотеки без первоначального взноса.Такое возможно?
|Ответ:
|
Добрый день.
Действительно есть банки, которые предоставляют ипотеку без первоначального взноса. С такими банками могут сотрудничать различные агентства недвижимости.
С уважением,
|Вопрос:
|
Здравствуйте
|Ответ:
|
Добрый день.
Рекомендую повторно обратиться с просьбой о снижении ставки. Также можно попробовать рефинансировать кредит на Tinkoff.ru. Коллеги помогут подобрать максимально выгодный вариант от наших партнеров.
С уважением,
|Вопрос:
|
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как сейчас можно узнать рейтинг в банке к примеру Россельхозбанк, по поводу ипотеки?
|Ответ:
|
Добрый день.
Запросить информацию о кредитном рейтинге можете на Госуслугах или напрямую в Бюро кредитных историй.
С уважением,
|Вопрос:
|
Доброй ночи, подскажите, жена подала заявку на ипотеку на себя, без поручителей, у нас брачный договор, в банк пришёл ответ:банк готов вам выдать 1 835 000
|Ответ:
|
Добрый день.
У каждой кредитной организации свои критерии одобрения, как и принципы взаимодействия с клиентами. Рекомендую супруге обратиться в службы поддержки банков, в которые подавала заявку, для получения развернутого ответа.
С уважением,
|Вопрос:
|
Добрый день.У моего брата одобрена ипотека. Может ли он подать заявку в банк.А взять кредит после подписания договора ипотеки.Не повлияет ли это на решение по ипотеке. И второй вопрос.Если подавать заявки во все банки не изменится ли решение по одобрение по ипотеке?
|Ответ:
|
Добрый день.
Как в первом, так и во втором случае решение банка может измениться. Это зависит от его внутренних правил и кредитной политики.
С уважением,
|Вопрос:
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста. При платеже по заявлению о досрочном погашении ипотеки какой вариант выгоднее в итоге, чтобы уменьшить сумму переплаты. Уменьшение процента или уменьшения срока ипотеки? Какая разница?
|Ответ:
|
Добрый день.
При частично-досрочном погашении (ЧДП) можно сократить срок или размер ежемесячного платежа. Вся сумма при ЧДП идет на погашение основного долга. Общая переплата будет ниже, если делать ЧДП с сокращением именно срока кредита.
С уважением,
|Вопрос:
|
Здравствуйте Эдуард.
|Ответ:
|
Добрый день.
С помощью рефинансирования в другом банке. Также не исключаю, что банк, в котором оформлена ипотека может снизить ставку по заявлению — для этого нужно обратиться в банк-кредитор или воспользоваться программой Семейная Ипотека и рефинансировать кредит под 6% на 3 года.
Посмотреть варианты предложений можно уже сейчас, заполнив заявку и опросник на нашем сайте.
Горячая линия с 17.12.2015 просмотрена 88 162 раза