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Ипотека

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На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

Эдуард Темников
Эдуард Темников
руководитель бэк-офиса департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
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Вопрос:
Здравствуйте;оформила ипотечный договор 06.02 -но аккредитив и суммму не получила,т.к опечатка в постановлении от опеке ; завтра 14.02 донесу в банк исравлннный документ и банк откроет аккредитив и зачислит сумму по ипотеке ; но платёж за пользованием кредита уже наступает 19.02 -просила у менеджере объяснения -сказали,что так положено -рассчитывала на платёж по ипотеке через месяц —правомерны ли действия работников банка..?
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Yumelmira1968 (Санкт-Петербург) 13.02.2019 14:20
Вопрос:
почему военные ипотеки,которые брали раньше передали АО Банк Дом.РФ?Причина?
постоянный адрес
Nik.09.45 (Ульяновск) 12.02.2019 15:33
Вопрос:
Здравствуйте.
У меня сейчас действующая ипотека в одном из банков. Квартиру купили в Москве в 2014 г. на вторичном рынке.

В декабре 2018 года родился 2й ребенок и я хотел бы рефинансировать ипотеку на условиях Семейной ипотеки (6% на 3 года, ключевая ставка + 2 п.п. на остальной срок).

Подскажите пожалуйста в каких банках возможно рефинансироваться на таких условиях?

Поиск на Банки.ру выдает что это возможно чуть ли не во всех крупных банках.

Но когда приходишь с этим вопросом в конкретные банки (ходил в Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ-24), оказывается что рефинансироваться так нельзя.

Можете пожалуйста подсказать в каких банках возможно рефинансироваться на таких условиях?
постоянный адрес
modinokov (Москва) 11.02.2019 23:21
Вопрос:
Добрый день. Подскажите пожалуйста как в этом сервисе оставить заявку на рассмотрение ипотеки для всех банков? Не могу разобраться что то ....
постоянный адрес
FrolovaEM (Ачинск) 11.02.2019 18:48
Вопрос:
Добрый день интересует Ипотека под залог недвижимости!!Имею комнату в коммунальной квартире,хочу предоставить ее под залог банку!
постоянный адрес
Ne budi (Иваново) 11.02.2019 16:26
Вопрос:

Как получить ипотеку? Нужна ли временная прописка в городе. Я прописан в другом районе страны.

постоянный адрес
Kostiy (Санкт Петербург) 10.02.2019 12:32
Ответ:

Добрый день.

Обычно достаточно постоянной или временной регистрации на территории РФ. Тинькофф работает с разными банками-партнерами, у каждого свои условия. Это позволяет подобрать вариант для самых разных ситуаций. Рекомендую оформить заявку на TInkoff.ru, коллеги свяжутся и сообщат о доступных Вам предложениях.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте. Мой муж учитель, мы молодая семья, есть один ребенок. Слышали, что для бюджетников есть ипотеки без вступительного взноса. То есть государство ввплачивает взнос не более 500 000. Куда модно обратиться?

постоянный адрес
Karinanadirovna (Новосибирск) 07.02.2019 10:29
Ответ:

Добрый день.

Для участия в программе молодая семья должна обратиться в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства. Как правило, это департамент недвижимости города или управление по жилищной политики администрации города.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте. .подскажите как решить проблему. ..у меня долдна быть сделка 22 января…банк втб..Химки пролетарская…по причине тех ошибке мне отказывают в проведении сделки подписании кредитного по настоящее время..вмой личный кабинет доступа нет..по той же причине. .

постоянный адрес
P13152p (Химки) 07.02.2019 07:38
Ответ:

Добрый день.

Направьте, пожалуйста, ФИО и дату рождения на connect@tinkoff.ru, приложив ссылку на вопрос. Коллеги детально разберутся в ситуации и предоставят комментарии.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день! Ряд агентств недвижимости предлагает помощь в оформлении ипотеки без первоначального взноса.Такое возможно?

постоянный адрес
cool.spartachok777 (Рязань) 06.02.2019 18:53
Ответ:

Добрый день.

Действительно есть банки, которые предоставляют ипотеку без первоначального взноса. С такими банками могут сотрудничать различные агентства недвижимости. 

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте
У меня есть Ипотека с 2014 года в Сбербанке, ставка 12%. В 2018 году я подавала на понижение ставки заявление, но мне понизили на всего 0.01% хотя я рассчитывала конечно на большее…… Сейчас я в декрете, и мне просто необходимо понизить ставку иначе я не смогу платить как раньше…есть ли какой то выход из данной ситуации? Кроме отсрочки платежа и тл

постоянный адрес
Larunya777 (Краснодар) 02.02.2019 23:56
Ответ:

Добрый день.

Рекомендую повторно обратиться с просьбой о снижении ставки. Также можно попробовать рефинансировать кредит на Tinkoff.ru. Коллеги помогут подобрать максимально выгодный вариант от наших партнеров.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте! Скажите пожалуйста как сейчас можно узнать рейтинг в банке к примеру Россельхозбанк, по поводу ипотеки?

постоянный адрес
Olegin170181 (Йошкар-ола) 01.02.2019 10:48
Ответ:

Добрый день.

Запросить информацию о кредитном рейтинге можете на Госуслугах или напрямую в Бюро кредитных историй.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Доброй ночи, подскажите, жена подала заявку на ипотеку на себя, без поручителей, у нас брачный договор, в банк пришёл ответ:банк готов вам выдать 1 835 000
Решение:отказ
С чем может быть связано и что это значит?
Заранее спасибо!

постоянный адрес
Александр891804 (Жуковка) 30.01.2019 00:19
Ответ:

Добрый день.

У каждой кредитной организации свои критерии одобрения, как и принципы взаимодействия с клиентами. Рекомендую супруге обратиться в службы поддержки банков, в которые подавала заявку, для получения развернутого ответа.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день.У моего брата одобрена ипотека. Может ли он подать заявку в банк.А взять кредит после подписания договора ипотеки.Не повлияет ли это на решение по ипотеке. И второй вопрос.Если подавать заявки во все банки не изменится ли решение по одобрение по ипотеке?

постоянный адрес
Leon4321 (Москва) 28.01.2019 10:33
Ответ:

Добрый день.

Как в первом, так и во втором случае решение банка может измениться. Это зависит от его внутренних правил и кредитной политики.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день. Подскажите пожалуйста. При платеже по заявлению о досрочном погашении ипотеки какой вариант выгоднее в итоге, чтобы уменьшить сумму переплаты. Уменьшение процента или уменьшения срока ипотеки? Какая разница?

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idea24 (Москва) 20.01.2019 15:37
Ответ:

Добрый день.

При частично-досрочном погашении (ЧДП) можно сократить срок или размер ежемесячного платежа. Вся сумма при ЧДП идет на погашение основного долга. Общая переплата будет ниже, если делать ЧДП с сокращением именно срока кредита.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте Эдуард.
Наша семья состоит из 4 человек, я, муж и двое детей. Второй ребёнок был рождён после 1 января 2018 года. У нас есть ипотека с 2014 года под 12% платим исправно и страховку, квартира куплена в новостройке у Застройщика.
Вопрос: С помощью каких программ или условий возможно снижение процентной ставки по ипотеке???
Благодарю за ответ! С уважением Наталья!

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31030908 (Краснодар) 15.01.2019 00:04
Ответ:

Добрый день.

С помощью рефинансирования в другом банке. Также не исключаю, что банк, в котором оформлена ипотека может снизить ставку по заявлению — для этого нужно обратиться в банк-кредитор или воспользоваться программой Семейная Ипотека и рефинансировать кредит под 6% на 3 года.

Посмотреть варианты предложений можно уже сейчас, заполнив заявку и опросник на нашем сайте.

С уважением,

 

Эдуард Темников

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