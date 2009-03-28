На ваши вопросы отвечают эксперты Московского Кредитного Банка

|Вопрос:
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Подскажите, пжл, какие банки (фонды) дают кредит на создание бизнеса с нуля?
|Ответ:
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Уважаемая Татьяна!
Для получения кредита на создание бизнеса «с нуля» Вам необходимо обратиться в Банки реализующие программы государственной поддержки малого бизнеса, такие как ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и др.
С уважением,
|Вопрос:
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Подскажите, в каком банке можно оформить кредит на развитие малого бизнеса(покупка грузовой техники), или оформить кредит на покупку, этой же техники. Сумма финансирования около 1 700 000руб.
Я ИП, работаю два месяца. Интересует финансирование, под залог приобретаемой техники.
|Ответ:
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Уважаемый Антон!
Для получения кредита на развитие бизнеса Вам необходимо обратиться в Банки реализующие программы государственной поддержки малого бизнеса, такие как ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и др.
С уважением,
|Вопрос:
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У меня салон красоты, могу ли я взять кредит на ремонт помещения без залога и поручительства. Если да, то какие банки предоставляют такую услугу?
|Ответ:
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Уважаемая Наталья!
Для получения необходимого Вам кредита предлагаю обратиться в Банки реализующие программы государственной поддержки малого бизнеса, такие как ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и др.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день Людмила!Наша организация занимается подготовкой водителей категории В. Возможно кредитовать через Ваш банк учащихся, так как многие желали бы проводить обучение именно в кредит.Заронее благодарны за ответ.С уважением, Захаров В. П.
|Ответ:
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Уважаемый Владимир Петрович!
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день,в связи с временно тяжелой финансовой ситуацией на работе я не внес за январь и март месяц очередной платеж за автокредит. Мне уже звонили,начислили штрафные санкции. Нельзя ли мне этот платеж разбить на определенное время,я бы его оплатил частями включаю в каждую сумму очередного платежа. Потому что До очередного платежа я точно не смогу внести эту сумму. А не очень хочется чтобы набегали штрафы.
|Ответ:
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Уважаемый Иван!
Мы готовы рассмотреть возможность изменения процедуры погашения кредита.
Вам необходимо обратиться в любое отделение МКБ с заявлением с указанием причины, по которой Вы не можете своевременно погашать кредит. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы. Например, если причиной является увольнение с работы, то копию трудовой книжки, если в связи уменьшением дохода, то справку о доходах.
О результатах рассмотрения мы сообщим Вам дополнительно.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Я ИП, с момента регистрации=осуществления ком. деятельности прошло полных 8 мес. Насколько реально взять в вашем банке 100000 руб. в кредит без залога и поручительства?
|Ответ:
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Уважаемый клиент!
Для подробной консультации и предварительной оценки возможности получения кредита Вы можете также обратиться в ближайшее к Вам отделение Банка или в контакт-центр Банка по телефону 8 (800) 100 4 888.
Спасибо за Ваше обращение.
С уважением,
|Вопрос:
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Уважаемая Людмила Салигина.У меня очень сложная ситуация,из за кризиса не могу до конца погасить кредиты.Подскажите как можно выкрутится в этой ситуации,и не подвести свои банки.Можно ли перекредитоватся и разширить свой бизнес.Заранее вам благодарна.
|Ответ:
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Уважаемая Лидия!
Готовы рассмотреть возможность предоставления кредита, при наличии действующих кредитов, на необходимые Вам цели, при достаточной кредитоспособности для погашения нового кредита.
Спасибо за Ваше обращение.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день! Подскажите пожалуйста, Я занимаюсь грузоперевозками, нуждаюсь в дополнительном оборудование. Банки в кредите отказывают. Наш район вы кредитуете. Если да, то куда обращаться и какие документы для этого нужны? Спасибо заранее за ответ!
|Ответ:
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Уважаемый Эдуард!
Мы кредитуем бизнес расположенный в Вашем районе.
Ознакомиться с условиями кредитования в МКБ можно на официальном сайте Банка — http://mkb.ru/facility/business/crediting/
Для подробной консультации Вы можете также обратиться в ближайшие к Вам отделения Банка расположенные в г. Серпухов по адресу ул. Ворошилова, д. 57 и г. Подольск по адресу Революционный пр-т, д. 2/14А или в контакт-центр Банка по телефону 8 (800) 100 4 888.
Спасибо за Ваше обращение.
С уважением,
|Вопрос:
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Уавжаемая Людмила,хочу взять кредит(ипотеку) на преобретение коммерческой недвижимости, но успех возврата кредита на прямую зависит от его срока(от 7 лет).Имееться стабильный бизнес и положительная кредитная история. Есть в вашем банке такие программы на сегодняшний момент, и есть ли ваш банк в нашем городе? С суважением Екатерина
|Ответ:
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Уважаемая Екатерина!
МКБ осуществляет кредитование на приобретение коммерческой недвижимости в рамках реализации программ для частных клиентов.
Мы активно развиваем свою региональную сеть. Информация о новых отделениях постоянно обновляется на нашем сайте в разделе — http://mkb.ru/about_bank/address/offices/moscow/
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день,
нужна небольшая консультация по привлечению кредита в иностранную компанию.
На текущий момент необходимо привлеч кредит в иностранную (Финляндия) компанию для погашения кредита перед собственником с последущей сменой собственника на Российской физ. лицо. + на дальнейшее развитие сети. Компания — Финский концерн, лидерующий на рынке химического сырья в странах СНГ и в Мире.
Какие банки могут на текущий момент разместить на подобные нужды кредит? И работает ли Ваш банк с подобными кредитами?
Заранее благодарю.
|Ответ:
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Уважаемый Алексей!
К сожалению МКБ не кредитует иностранные компаний. О возможности получения подобного кредита в других Банках необходимо уточнять в каждом отдельном Банке.
С уважением,
|Вопрос:
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уважаемая Людмила Салигина МОГУЛИ ОБРАШАТЬСЯ ВАШ БАНК ДЛЯ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
|Ответ:
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Уважаемый Анвар Ширинович!
МКБ предоставляет кредитование для юридических лиц, с условием расположения бизнеса на территории присутствия Банка.
Подробно с условиями кредитования Вы можете ознакомиться на сайте по адресу — http://mkb.ru/facility/business/
Подробно для расчета и консультации Вы можете обратиться в контакт-центр Банка по телефону 8 (800) 100 4 888.
Спасибо за Ваше обращение.
С уважение,
|Вопрос:
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здравствуйте у меня такой вопрос. вот у меня есть бизнес план и давно. я хочу продолжить бизнес действие, в другой сфере и прибыльной. скажите пожайлуста как можно получить кредит на осуществление мечты и работать. но я уже почти год не работала и закрыла старый бизнес. как возможно получить кредит? подскажите.
|Ответ:
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Уважаемая Марина!
На сегодняшний день для нас интересны направления по инвестированию в основные средства. К сожалению, основными условиями предоставления кредита в МКБ является наличие стабильного бизнеса со сроком работы не менее 6 месяцев.
С уважением,
|Вопрос:
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При кредитовании до 1.5 лет на цели финансирования текущей деятельности СМП какие критерии необходимо учитывать?
|Ответ:
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Уважаемая Ирина!
МКБ предлагает своим клиентам широкую линейку программ по кредитованию малого бизнеса. Одним из основных условий является ведение бизнеса в регионе присутствия Банка.
Для Вашего удобства возможно оформление единовременного кредита или траншами на сумму до 15 000 000 руб.
Необходимо открытие расчетного счета в Банке.
У нас достаточно гибкие требования к предоставляемому залогу.
Подробно с условиями Вы можете ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу:
http://mkb.ru/facility/business/crediting/small-scale_business/
Будем рады видеть Вас в числе наших Клиентов.
С уважением,
|Вопрос:
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Могу ли я получить кредит,если банк находится в Оренбурге,Новотроицке,а я живу в гКувандыке?
|Ответ:
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Уважаемая Наталья!
Возможность кредитования на описанных Вами условиях необходимо уточнить в выбранном Вами Банке.
МКБ предоставляет кредиты юридическим лицам, при условии нахождения организации на территории присутствия Банка.
К сожалению, в Оренбурге, Новотроицке и в Кувандыке филиалы нашего Банка не представлены.
Ознакомиться со списком отделений возможно на официальном сайте Банка по адресу:
http://mkb.ru/about_bank/address/offices/moscow/
Спасибо за Ваше обращение.
С уважение,
|Вопрос:
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Людмила скажите работаете ли вы с нашим регионом?
|Ответ:
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Уважаемая Наталья!
К сожалению, в Вашем городе филиал нашего Банка не представлен.
Банк постоянно расширяет свою сеть обслуживания.
Информация о расширении сети отделений Банка постоянно обновляется на сайте в разделе http://mkb.ru/about_bank/address/#TSREG.
Спасибо за Ваше обращение.
С уважением,
Горячая линия с 02.03.2009 просмотрена 16 762 раза