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Кредитование малого и среднего бизнеса

Данный раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам кредитования малого и среднего бизнеса. Для того чтобы задать интересующий вас вопрос, вам необходимо нажать на значок «Задать вопрос» и изложить его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. Раздел модерируется представителями банка.

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На ваши вопросы отвечают эксперты Московского Кредитного Банка

Людмила Салигина
Людмила Салигина
директор департамента розничного бизнеса Московского Кредитного Банка
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Условия по кредитам 12 Требования банка 4 Разное 3
Вопрос:
Подскажите, пжл, какие банки (фонды) дают кредит на создание бизнеса с нуля?
постоянный адрес
(NRozenberg) Наталья Розенберг (Новосибирск) 29.03.2009 12:57
Ответ:

Уважаемая Татьяна!

Для получения кредита на создание бизнеса «с нуля» Вам необходимо обратиться в Банки реализующие программы государственной поддержки малого бизнеса, такие как ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и др.

С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса

Людмила Салигина
Вопрос:
Подскажите, в каком банке можно оформить кредит на развитие малого бизнеса(покупка грузовой техники), или оформить кредит на покупку, этой же техники. Сумма финансирования около 1 700 000руб.
Я ИП, работаю два месяца. Интересует финансирование, под залог приобретаемой техники.
постоянный адрес
(NRozenberg) Наталья Розенберг 28.03.2009 23:15
Ответ:

Уважаемый Антон!

Для получения кредита на развитие бизнеса Вам необходимо обратиться в Банки реализующие программы государственной поддержки малого бизнеса, такие как ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и др.

С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса

Людмила Салигина
Вопрос:
У меня салон красоты, могу ли я взять кредит на ремонт помещения без залога и поручительства. Если да, то какие банки предоставляют такую услугу?
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(NRozenberg) Наталья Розенберг (Санкт-Петербург) 28.03.2009 13:19
Ответ:

Уважаемая Наталья!

Для получения необходимого Вам кредита предлагаю обратиться в Банки реализующие программы государственной поддержки малого бизнеса, такие как ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и др.

С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса

Людмила Салигина
Вопрос:
Добрый день Людмила!Наша организация занимается подготовкой водителей категории В. Возможно кредитовать через Ваш банк учащихся, так как многие желали бы проводить обучение именно в кредит.Заронее благодарны за ответ.С уважением, Захаров В. П.
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(NRozenberg) Наталья Розенберг (Рязань) 26.03.2009 21:45
Ответ:

Уважаемый Владимир Петрович!
Предполагаю, что речь идет об оформлении на Ваших учащихся потребительского кредита.
МКБ предоставляет частных клиентам кредиты на любые потребительские цели на сумму до 600 000 руб. и на срок до 3 лет в рублях РФ (до 5 лет в долларах США).
Для рассмотрения возможности предоставления кредита на льготных условиях просьба направить на мой электронный адрес LS@mkb.ru более подробное коммерческое предложение.

С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса

Людмила Салигина
Вопрос:
Добрый день,в связи с временно тяжелой финансовой ситуацией на работе я не внес за январь и март месяц очередной платеж за автокредит. Мне уже звонили,начислили штрафные санкции. Нельзя ли мне этот платеж разбить на определенное время,я бы его оплатил частями включаю в каждую сумму очередного платежа. Потому что До очередного платежа я точно не смогу внести эту сумму. А не очень хочется чтобы набегали штрафы.
постоянный адрес
(NRozenberg) Наталья Розенберг (Москва) 26.03.2009 15:59
Ответ:

Уважаемый Иван!

Мы готовы рассмотреть возможность изменения процедуры погашения кредита.

Вам необходимо обратиться в любое отделение МКБ с заявлением с указанием причины, по которой Вы не можете своевременно погашать кредит. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы. Например, если причиной является увольнение с работы, то копию трудовой книжки, если в связи уменьшением дохода, то справку о доходах.

О результатах рассмотрения мы сообщим Вам дополнительно.

С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса

Людмила Салигина
Вопрос:
Здравствуйте! Я ИП, с момента регистрации=осуществления ком. деятельности прошло полных 8 мес. Насколько реально взять в вашем банке 100000 руб. в кредит без залога и поручительства?
постоянный адрес
Dosch Rokfellera (Ивантеевка, М.О.) 25.03.2009 21:39
Ответ:

Уважаемый клиент!

Для подробной консультации и предварительной оценки возможности получения кредита Вы можете также обратиться в ближайшее к Вам отделение Банка или в контакт-центр Банка по телефону 8 (800) 100 4 888.

Спасибо за Ваше обращение.

С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса

Людмила Салигина
Вопрос:
Уважаемая Людмила Салигина.У меня очень сложная ситуация,из за кризиса не могу до конца погасить кредиты.Подскажите как можно выкрутится в этой ситуации,и не подвести свои банки.Можно ли перекредитоватся и разширить свой бизнес.Заранее вам благодарна.
постоянный адрес
(NRozenberg) Наталья Розенберг (Воронежская обл) 23.03.2009 16:41
Ответ:

Уважаемая Лидия!

Готовы рассмотреть возможность предоставления кредита, при наличии действующих кредитов, на необходимые Вам цели, при достаточной кредитоспособности для погашения нового кредита.
С условиями кредитования в МКБ можно ознакомиться на официальном сайте Банка — http://mkb.ru/facility/business/crediting/
К сожалению, мы не перекредитовываем кредиты, оформленные в других Банках.
Для подробной консультации Вы можете обратиться отделение Банка расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 56 или в контакт-центр Банка по телефону 8 (800) 100 4 888.

Спасибо за Ваше обращение.

С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса

Людмила Салигина
Вопрос:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Я занимаюсь грузоперевозками, нуждаюсь в дополнительном оборудование. Банки в кредите отказывают. Наш район вы кредитуете. Если да, то куда обращаться и какие документы для этого нужны? Спасибо заранее за ответ!
постоянный адрес
(NRozenberg) Наталья Розенберг (Чехов) 23.03.2009 11:42
Ответ:

Уважаемый Эдуард!

Мы кредитуем бизнес расположенный в Вашем районе.

Ознакомиться с условиями кредитования в МКБ можно на официальном сайте Банка — http://mkb.ru/facility/business/crediting/

Для подробной консультации Вы можете также обратиться в ближайшие к Вам отделения Банка расположенные в г. Серпухов по адресу ул. Ворошилова, д. 57 и г. Подольск по адресу Революционный пр-т, д. 2/14А или в контакт-центр Банка по телефону 8 (800) 100 4 888.

Спасибо за Ваше обращение.

С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса

Людмила Салигина
Вопрос:
Уавжаемая Людмила,хочу взять кредит(ипотеку) на преобретение коммерческой недвижимости, но успех возврата кредита на прямую зависит от его срока(от 7 лет).Имееться стабильный бизнес и положительная кредитная история. Есть в вашем банке такие программы на сегодняшний момент, и есть ли ваш банк в нашем городе? С суважением Екатерина
постоянный адрес
kotya1804 (Казань) 19.03.2009 14:46
Ответ:

Уважаемая Екатерина!

МКБ осуществляет кредитование на приобретение коммерческой недвижимости в рамках реализации программ для частных клиентов.
Подробно в условиями кредитования можно ознакомиться на официальном сайте Банка — http://mkb.ru/facility/private_person/mortgage_lending/nonlife.php
К сожалению, на сегодняшний день наш Банк не представлен в Вашем регионе.

Мы активно развиваем свою региональную сеть. Информация о новых отделениях постоянно обновляется на нашем сайте в разделе — http://mkb.ru/about_bank/address/offices/moscow/

С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса

Людмила Салигина
Вопрос:
Добрый день,
нужна небольшая консультация по привлечению кредита в иностранную компанию.
На текущий момент необходимо привлеч кредит в иностранную (Финляндия) компанию для погашения кредита перед собственником с последущей сменой собственника на Российской физ. лицо. + на дальнейшее развитие сети. Компания — Финский концерн, лидерующий на рынке химического сырья в странах СНГ и в Мире.
Какие банки могут на текущий момент разместить на подобные нужды кредит? И работает ли Ваш банк с подобными кредитами?
Заранее благодарю.
постоянный адрес
(NRozenberg) Наталья Розенберг (Г. Москва) 17.03.2009 17:50
Ответ:

Уважаемый Алексей!

К сожалению МКБ не кредитует иностранные компаний. О возможности получения подобного кредита в других Банках необходимо уточнять в каждом отдельном Банке.

 С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса

Людмила Салигина
Вопрос:
уважаемая Людмила Салигина МОГУЛИ ОБРАШАТЬСЯ ВАШ БАНК ДЛЯ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
постоянный адрес
(gurovaekat) Екатерина Гурова (Нижний новгород) 13.03.2009 23:14
Ответ:
Уважаемый Анвар Ширинович!

МКБ предоставляет кредитование для юридических лиц, с условием расположения бизнеса на территории присутствия Банка.

Подробно с условиями кредитования Вы можете ознакомиться на сайте по адресу — http://mkb.ru/facility/business/

Подробно для расчета и консультации Вы можете обратиться в контакт-центр Банка по телефону 8 (800) 100 4 888.

Спасибо за Ваше обращение.

С уважение,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнес

Людмила Салигина
Вопрос:
здравствуйте у меня такой вопрос. вот у меня есть бизнес план и давно. я хочу продолжить бизнес действие, в другой сфере и прибыльной. скажите пожайлуста как можно получить кредит на осуществление мечты и работать. но я уже почти год не работала и закрыла старый бизнес. как возможно получить кредит? подскажите.
постоянный адрес
(NRozenberg) Наталья Розенберг (Йошкар-ола) 11.03.2009 00:36
Ответ:

Уважаемая Марина!

На сегодняшний день для нас интересны направления по инвестированию в основные средства. К сожалению, основными условиями предоставления кредита в МКБ является наличие стабильного бизнеса со сроком работы не менее 6 месяцев.

С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса

Людмила Салигина
Вопрос:
При кредитовании до 1.5 лет на цели финансирования текущей деятельности СМП какие критерии необходимо учитывать?
постоянный адрес
(gurovaekat) Екатерина Гурова (Г.Павлово) 09.03.2009 23:22
Ответ:
Уважаемая Ирина!

МКБ предлагает своим клиентам широкую линейку программ по кредитованию малого бизнеса. Одним из основных условий является ведение бизнеса в регионе присутствия Банка.

Для Вашего удобства возможно оформление единовременного кредита или траншами на сумму до 15 000 000 руб.

Необходимо открытие расчетного счета в Банке.

У нас достаточно гибкие требования к предоставляемому залогу.

Подробно с условиями Вы можете ознакомиться на официальном сайте Банка по адресу:

http://mkb.ru/facility/business/crediting/small-scale_business/

Будем рады видеть Вас в числе наших Клиентов.

С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса

Людмила Салигина
Вопрос:
Могу ли я получить кредит,если банк находится в Оренбурге,Новотроицке,а я живу в гКувандыке?
постоянный адрес
(gurovaekat) Екатерина Гурова (Кувандык Оренбургской) 06.03.2009 17:13
Ответ:
Уважаемая Наталья!

Возможность кредитования на описанных Вами условиях необходимо уточнить в выбранном Вами Банке.

МКБ предоставляет кредиты юридическим лицам, при условии нахождения организации на территории присутствия Банка.

К сожалению, в Оренбурге, Новотроицке и в Кувандыке филиалы нашего Банка не представлены.

Ознакомиться со списком отделений возможно на официальном сайте Банка по адресу:

http://mkb.ru/about_bank/address/offices/moscow/

Спасибо за Ваше обращение.

С уважение,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнес

 

Людмила Салигина
Вопрос:
Людмила скажите работаете ли вы с нашим регионом?
постоянный адрес
(gurovaekat) Екатерина Гурова (Нижневартовск) 05.03.2009 16:12
Ответ:
Уважаемая Наталья!

К сожалению, в Вашем городе филиал нашего Банка не представлен.

Банк постоянно расширяет свою сеть обслуживания.

Информация о расширении сети отделений Банка постоянно обновляется на сайте в разделе http://mkb.ru/about_bank/address/#TSREG

Спасибо за Ваше обращение.

С уважением,
Салигина Людмила
Директор Департамента розничного бизнеса

 

Людмила Салигина

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