На ваши вопросы отвечает эксперт компании «Европлан»

Доброго времени суток. Не далее как два месяца назад стал клиентом компании АО ЛК Европлан, как юрлицо. В момент обращения, получил предложение от компании (пересланное менеджером от автодилера). Были согласованы условия и предмет договора (авто, цвет, комплектация и т. д.). Естественно, предложении от Европлана мне, это все было зафиксировано. Менеджер сработал профессионально, быстро, вопросов — нет! Я, со своей стороны, тоже оперативно произвел все, что от меня зависело. Когда приехал забирать авто, после подготовки, подписания всех документов (кроме расписки за получение авто), а это почти 1—1,5 часа, увидел а/м. Он не соответствовал спецификации указанной в предложении компании Европлан. Я позвонил менеджеру — по телефону услышал забирай, будем выбивать преференции, но, желательно сам и, если уж не получится, будет подключен весь административный пресс нашей компании (Европлан) и продавим дилера. Забрал (дурак, что уж тут) и все… А дилер, на секундочку, пообещал сделать мне по-максимум интересное предложение, но не сегодня (дважды дурак), а во вторник (была пятница, уже часам к 17). Предложение от дилера получил — ТО 0 бесплатно (только на работы, а расходники за мой счет — т. е. грубо говоря решили впарить…пардон, продать мне расходники, ТО 0 то, не входит в регламент производителя) и!!!набор автомобилиста (жилет, огнетушитель, знак ав. ост.). Я, естественно, не удовлетворился такими благами и решил подключать тот пресс (ЛК Европлан). И тут, немного удивился метаморфозами в отношении ко мне того менеджера, который «пылинки с меня сдувала». Она перестала брать трубку, когда дозванивался говорила перезвоню и, пропадала. Потом, ушла в отпуск (по ее словам), скинула меня на др. менеджера, который, надо отдать должное приехал ко мне, красивый, статный, обходительный и учтивый, заверил меня в том, что это недоразумение, которое он решит и первоначальный ответ даст уже завтра до обеда и…не поверите, пропал. Также, не брал трубку, не отвечал в мессенджерах и не перезванивал. Через 5—6 дней я позвонил на горячий номер ЛК Европлан, меня соединили еще с одним сотрудником (которая представилась как руководитель отдела по борьбе с качеством обслуживания или что-то в этом роде), которая, в свою очередь также рьяно взялась за дело и, первые несколько дней своевременно, в рамках наших с ней договоренностей, извещала меня о продвижении моего вопроса. Меня немного смутило и напрягло то, что она постоянно запрашивает документальные подтверждения моего общения с менеджерами Европлана и дилера. Естественно, основные договоренности были по телефону, за редкими исключениями… И, не поверите, пропала и она, на две недели. После моего напоминания и попытки выйти на более крупного специалиста по борьбе с качеством обслуживания, шестеренки закрутились. Итог на сегодня (прошло уже два месяца с момента, как я забрал машину) — сам дурак, все службы ЛК Европлан и автодилера сработали на отлично, я — обманщик и, предложение дилера остается таким же. Это все была лирика. Сам вопрос — является ли, официальной политикой в ЛК Европлан работа с клиентами до того момента, как с него получены деньги? Где искать управу на сотрудников, допускающих прямой игнор клиентов, если, по горячей линии (вроде бы как), уже соединили с этим отделом… Необходимо ли осуществлять записи всех телефонных переговоров с сотрудниками ЛК Европлан и дублировать достигнутые договоренности в мессенджерах? И, в принципе, буду благодарен Вам за оценку клиентоориентированности ЛК Европлан, на примере моей ситуации.



P.S. В данный момент, веду переговоры и выхожу на сделку по приобретению в лизинг коммерческого транспорта и промышленного оборудования с др. компанией. Так уж сложилось, к сожалению, что компанию Европлан уже не рассматривал, в качестве бизнес — партнера…



С уважением, клиент ЛК Европлан.

Спасибо, за Ваш ответ!