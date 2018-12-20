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Лизинг

В этом разделе вы можете получить ответы на вопросы, связанные с приобретением в лизинг для физических и юридических лиц автомобилей, строительной и специальной техники.
На ваши вопросы отвечают эксперты компании «Европлан» — ведущей негосударственной автолизинговой компании в России. Специалисты подробно расскажут об оформлении легковых и грузовых автомобилей в лизинг, помогут выбрать между лизингом и другими способами финансирования, проконсультируют по поводу возможных дополнительных услуг (регистрация, страхование, топливная программа, автопомощь на дорогах и т. д.).

Раздел модерируется: вопросы, не относящиеся к основной теме раздела, будут удалены.

На ваши вопросы отвечает эксперт компании «Европлан»

Илья Ноготков
Илья Ноготков
вице-президент АО «ЛК «Европлан»
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Вопрос:

Доброго времени суток. Не далее как два месяца назад стал клиентом компании АО ЛК Европлан, как юрлицо. В момент обращения, получил предложение от компании (пересланное менеджером от автодилера). Были согласованы условия и предмет договора (авто, цвет, комплектация и т. д.). Естественно, предложении от Европлана мне, это все было зафиксировано. Менеджер сработал профессионально, быстро, вопросов — нет! Я, со своей стороны, тоже оперативно произвел все, что от меня зависело. Когда приехал забирать авто, после подготовки, подписания всех документов (кроме расписки за получение авто), а это почти 1—1,5 часа, увидел а/м. Он не соответствовал спецификации указанной в предложении компании Европлан. Я позвонил менеджеру — по телефону услышал забирай, будем выбивать преференции, но, желательно сам и, если уж не получится, будет подключен весь административный пресс нашей компании (Европлан) и продавим дилера. Забрал (дурак, что уж тут) и все… А дилер, на секундочку, пообещал сделать мне по-максимум интересное предложение, но не сегодня (дважды дурак), а во вторник (была пятница, уже часам к 17). Предложение от дилера получил — ТО 0 бесплатно (только на работы, а расходники за мой счет — т. е. грубо говоря решили впарить…пардон, продать мне расходники, ТО 0 то, не входит в регламент производителя) и!!!набор автомобилиста (жилет, огнетушитель, знак ав. ост.). Я, естественно, не удовлетворился такими благами и решил подключать тот пресс (ЛК Европлан). И тут, немного удивился метаморфозами в отношении ко мне того менеджера, который «пылинки с меня сдувала». Она перестала брать трубку, когда дозванивался говорила перезвоню и, пропадала. Потом, ушла в отпуск (по ее словам), скинула меня на др. менеджера, который, надо отдать должное приехал ко мне, красивый, статный, обходительный и учтивый, заверил меня в том, что это недоразумение, которое он решит и первоначальный ответ даст уже завтра до обеда и…не поверите, пропал. Также, не брал трубку, не отвечал в мессенджерах и не перезванивал. Через 5—6 дней я позвонил на горячий номер ЛК Европлан, меня соединили еще с одним сотрудником (которая представилась как руководитель отдела по борьбе с качеством обслуживания или что-то в этом роде), которая, в свою очередь также рьяно взялась за дело и, первые несколько дней своевременно, в рамках наших с ней договоренностей, извещала меня о продвижении моего вопроса. Меня немного смутило и напрягло то, что она постоянно запрашивает документальные подтверждения моего общения с менеджерами Европлана и дилера. Естественно, основные договоренности были по телефону, за редкими исключениями… И, не поверите, пропала и она, на две недели. После моего напоминания и попытки выйти на более крупного специалиста по борьбе с качеством обслуживания, шестеренки закрутились. Итог на сегодня (прошло уже два месяца с момента, как я забрал машину) — сам дурак, все службы ЛК Европлан и автодилера сработали на отлично, я — обманщик и, предложение дилера остается таким же. Это все была лирика. Сам вопрос — является ли, официальной политикой в ЛК Европлан работа с клиентами до того момента, как с него получены деньги? Где искать управу на сотрудников, допускающих прямой игнор клиентов, если, по горячей линии (вроде бы как), уже соединили с этим отделом… Необходимо ли осуществлять записи всех телефонных переговоров с сотрудниками ЛК Европлан и дублировать достигнутые договоренности в мессенджерах? И, в принципе, буду благодарен Вам за оценку клиентоориентированности ЛК Европлан, на примере моей ситуации.

P.S. В данный момент, веду переговоры и выхожу на сделку по приобретению в лизинг коммерческого транспорта и промышленного оборудования с др. компанией. Так уж сложилось, к сожалению, что компанию Европлан уже не рассматривал, в качестве бизнес — партнера…

С уважением, клиент ЛК Европлан.
Спасибо, за Ваш ответ!

постоянный адрес
sumixamn (Москва) 20.12.2018 16:04
Ответ:

Уважаемый Клиент,

На момент проведения сделки вы самостоятельно договорились с поставщиком о компенсации, при этом не уточнили, что в эту компенсацию будет входить. После предоставления Вам компенсации от поставщика, Вы обратились к нашему менеджеру, который пообещал переговорить с поставщиком, а не давал обещание увеличить размер компенсации. После Вашего претензионного обращения в нашу компанию мы сделали несколько попыток договориться с Поставщиком об увеличении размере компенсации, поэтому время ответа было несколько увелечено. При этом, поставщик ответил, что условия компенсации Вы обсудили заранее, именно поэтому, Вы и забрали автомобиль. Этот момент можно было оспорить, если бы у Вас были какие-либо письменные подтверждения обратного. Просто «на словах» нам крайне сложно что-то доказать другому юридическому лицу.

 

С Уважением,

АО «ЛК «Европлан»

Илья Ноготков
Вопрос:

Добрый вечер, взяла в кредит телефон 11.10.2018 года, было сказано, что без подключений, специально для вас (стоимость телефона 45000) скачав приложение увидела что подключена финансовая защита (сумма составляет почти 54 000) что мне нужно сделать чтоб отказаться от неё и вернуть мои средства за 2 платежа?

постоянный адрес
Я САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ (Город Ставрополь) 12.12.2018 15:52
Ответ:

Добрый день!

Компания АО «ЛК «Европлан» специализируется в сфере лизинга, и, к сожалению, мы не сможем предоставить какие-либо рекомендации по Вашему вопросу.

С Уважением,

АО «ЛК «Европлан»

Илья Ноготков
Вопрос:

Здравствуйте! У меня вопрос по банку Российский капитал по адресу:улица Люблинская,175. Мы с мужем оформляли ипотеку в этом банке.давая немаленькую сумму на кассе кассир сказала что не хватает 100 000р.предварительно мы четко все просчитали.попросив ее пересчитать деньги она пересчитала маленькую часть суммы.мы попросили позвать службу поддержки,сказать что кассир внаглую украла наши деньги, на что банк сказал что разберутся сами…что в этой ситуации делать? Куда подать на них заявку!?

постоянный адрес
nastuxa.yo (Москва) 04.12.2018 13:19
Ответ:

Добрый день!

Компания АО «ЛК «Европлан» специализируется в сфере лизинга, и, к сожалению, мы не сможем предоставить какие-либо рекомендации по Вашему вопросу.

С Уважением,

АО «ЛК «Европлан»

Илья Ноготков
Вопрос:

Добрый день, Илья!
У меня есть мысли о том, чтоб создать свой автопарк для работы такси. Есть ООО. Вопрос возник в том, что лучше для приобретения авто лизинг или автокредит? Или вообще автокредит с остаточным платежом? И что из этого лучше для ООО, а что для ИП?
Спасибо!

постоянный адрес
Kelt89 (Москва) 27.04.2018 16:55
Ответ:

Добрый день, Алексей!

Соглашусь с Вами, что важно рассмотреть все варианты финансирования. При приобретении в кредит определенно есть свои плюсы, но у лизинга есть довольно много преимуществ перед кредитом.

Например:

• В Лизинге большинство автомобилей продаются со скидкой от рыночной стоимости;
• Клиент получает имущество, а не деньги;
• Существует экономия на налоге на прибыль, поскольку клиент может возместить затраты по НДС с переплаты;
• Клиент сам может выбрать балансодержателя Предмета лизинга;
• В договор лизинга могут быть включены сопутствующие услуги.

Предлагаю Вам встретиться с нашим менеджером и после встречи получить расчет по лизингу, тогда Вам будет легче оценить свою выгоду. Для этого, Вам необходимо оставить заявку на Лизинг на нашем сайте https://europlan.ru/leasing. Наш сотрудник свяжется с Вами и назначит встречу в удобное для Вас время.

С Уважением,

АО «ЛК «Европлан»

Илья Ноготков
Вопрос:
Добрый день.
постоянный адрес
oskar7890 (Харьков) 15.02.2018 13:50
Вопрос:

Добрый день. С кем можно связаться для сотрудничества? Мы консалтинговая фирма, которая хочет предложить банку услуги по мониторингу залогового/лизингового имущества, включая первичный осмотр.

постоянный адрес
paulcrew (Москва) 08.02.2018 13:16
Ответ:

Добрый день!

Предложение о сотрудничестве Вы можете направить на электронную почту commercial@europlan.ru. В случае заинтересованности с Вами обязательно свяжутся.

С Уважением,

АО «ЛК «Европлан»

Илья Ноготков
Вопрос:

Илья, здравствуйте! Я являюсь представителем крупного Завода по производству оборудования. В частности мы производим вибропрессовое и бетонное оборудование для производства строительных материалов широкой номенклатурной линейки. В 2017 г. столкнулись с проблемой оформления лизинга оборудования: лизинговые компании очень неохотно принимают этот продукт по лизинговой сделке, мотивируя его высоким уровнем риска. В связи с этим у меня вопрос: специализируется ли ЛК Европлан на лизинге именно оборудования? Если да, то какой пакет документов необходимо для первичного рассмотрения заявки?
Буду очень благодарна за ответ, так вопрос лизинга для нашего завода очень актуален.

С Уважением,
экономист отдела сбыта Завода Монолит
Наумова Диана

постоянный адрес
диана наумова (Златоуст) 05.01.2018 12:53
Ответ:

Уважаемая Диана,

Благодарим Вас за интерес, проявленный к АО «ЛК «Европлан».

Наша компания специализируется на финансировании приобретения автомобильного транспорта в лизинг, а также на предоставлении сопутствующих услуг. На данный момент мы не занимаемся финансированием оборудования.

С Уважением,

АО «ЛК «Европлан»

 

Илья Ноготков
Вопрос:

Илья, добрый день. Пишем Вам от компании ООО «КЭПИТАПЛ-ЭНЕРГО». Пишем потому, что не знаем как еще возможно и где, обсудить сложившуюся ситуацию. Ниже приведен текст письма на имя Михайлова А. С. По данному вопросу было написано официальное письмо в АО «Европлан» (№ 120 от 25.12.16), никакой реакции не последовало. Были проведены телефонные переговоры, никакой реакции не последовало. Вопрос тянется с сентября 2016 года. Отношение к клиентам «посредственное -платите деньги, остальное — вопросы не наши…»
X Уважаемый Александр Сергеевич!
Прошу Вас разобраться и оказать содействие в разрешении следующей ситуации:

Наша компания — ООО «КЭПИТАЛ-ЭНЕРГО» на протяжении более 4-х лет сотрудничает с ПАО «Европлан», исправно выполняя взятые на себя обязательства. Мы и далее намерены приобретать автотранспорт при помощи Ваших программ лизинга.

В ноябре 2016 года возникла абсолютно непонятная для Нас ситуация, нам выслали Акт сверки и счет с просьбой оплатить по Договору КАСКО (сумма193 468 р.), при том, что к тому времени у нас на руках был другой Договор КАСКО (подписанный нами и ПАО Европлан), по которому мы уже произвели платеж, в рамках нового Договора страхования (Новый Договор на сумму порядка 188 702,76 р./год). Получается, что Ваши сотрудники открыли нам новый Договор КАСКО не аннулировав старый Договор. Данное действие не лежит в рамках наших компетенций, а именно, закрывать и открывать внутренние договора страхования ПАО «Европлан», поэтому мы не считаем себя стороной для решения Данного вопроса. Согласно Договора Лизинга, предмет лизинга нами застрахован, ежемесячные платежи платятся исправно.
Краткое пояснение ситуации: 02 августа 2016 года у нас произошел страховой случай с предметом лизинга, мы обратились в страховую СК Согласие по полису КАСКО и 04 августа инспектор озвучил нам решение, а именно — не замена лобового стекла из-за трещины, а его ремонт посредством сверления и заклеивания. Данная постановка вопроса в корне различна с нашим представлением о «страховом сервисе». 08 августа, зная, что наш платеж по продлению полиса будет 26 августа 2016 г, мы обратились в ПАО Европлан с просьбой сменить нам заранее страховщика и что мы не намерены производить платеж 26 августа в СК Согласие, а хотим оплатить в другую Страховую. Нам ответил менеджер Илья Кабанов, который сказал, что подготовит пакет документов на смену и предложения по другим Страховым, вопросов в этом нет. Мы в течении недели ждали документы, их не поступило. 15 августа 2016 года мы дополнительно поинтересовались ходом вопроса, позвонив Илье, нас заверили по телефону, что все хорошо, документы готовят, варианты страховых на выбор предложат. Мы поняли, что данный вопрос решает Европлан, мы ждем перечень страховых на выбор, далее оплачиваем новый счет. В итоге, мы потратили еще месяц своего времени, пытаясь получить данные о новых страховых и счет для оплаты, вопрос наконец решили Данилов Владимир и Аверьянова Кристина, мы выбрали страховую и оплатили новый счет на следующий день после получения.

На данный момент нам предлагают оплатить два разных полиса каско на один период действия. Данная абсурдная ситуация, на наш взгляд, никак не совпадает с политикой ведения бизнеса ПАО Европлан, направленной на лояльность и развитие Партнерских отношений с клиентами.

Просим Вас оказать содействие в разрешении данной ситуации — внутренней ситуации ПАО Европлан, кто и по какой причине вовремя не закрыл старый договор, согласовав нам новый, и возложить данную ответственность на виновных, а не на НАС — клиентов ПАО Европлан, не имеющих отношения к данному событию и исполняющих свои обязательства.
Заранее благодарны Вам.
ООО «КЭПИТАЛ-ЭНЕРГО» Веденеев А. А.

Илья, прошу Вас дать рекомендации для организации решения по данному вопросу. Если необходимо отправить еще куда то данное письмо, то прошу порекомендовать. Спасибо. Ожидаем Вашего ответа.

постоянный адрес
CapitalA (Москва) 22.02.2017 14:01
Ответ:

Добрый день, Алексей!

Благодарим, что проинформировали нас о возникшей проблеме.

Мы получили Ваше обращение и уже разбираемся в описанной Вами ситуации. В ближайшее время на Ваш электронный адрес будет направлен развернутый ответ.

С Уважением,

ПАО «Европлан»

Илья Ноготков
Вопрос:

здравствуйте. мне должны деньги в сумме 1090000 руб. я хочу продать долг,так как от службы судебных приставов толку нет. куда мне обратиться и какие документы предоставить?

постоянный адрес
nastya050809 (Железногорск) 06.02.2017 19:17
Ответ:

Добрый день!

Компания ПАО «Европлан» специализируется в сфере лизинга, и, к сожалению, мы не сможем предоставить какие-либо рекомендации по Вашему вопросу о продаже долга.

Илья Ноготков
Вопрос:

Что делать, если банк понизил процентные ставки по вкладу не поставив в известность клиента?

постоянный адрес
openid.mail.ru/mail/ShinkarevGennadiy (Оренбург) 18.01.2017 20:08
Ответ:

Добрый день!

Компания ПАО «Европлан» специализируется в сфере лизинга, по банковским направлениям рекомендуем обращаться в раздел Банки. Ознакомиться с ним Вы сможете, пройдя по следующей ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?show=bank

Илья Ноготков
Вопрос:

Доброго время суток! Владелец автомобиля лизинговая компания (ЛК), решила продать свой автомобиль через автосалон и заключает с ним клиентский договор (КД), в котором прописывает стоимость авто 1300000. А я решил приобрести данный автомобиль, и заключаю договор о купли-продаже (ДКП) с автосалоном на 1200000, т. к. обнаружил недостатки на 100000. Автосалон с радостью идет на уступки и подписывает договор. Думаю соточку придется вернуть ЛК, как скоро? Спасибо.

постоянный адрес
nikola7307 (Москва) 24.12.2016 00:22
Ответ:

Добрый день!

Если под заключенным лизинговой компанией и автосалоном (КД) договором подразумевается Договор комиссии, то сделка не влечет каких-либо юридических последствий для Вас, как для Клиента.

Если автосалон (в качестве комиссионера) продаст автомобиль Клиенту по цене, ниже указанной в договоре комиссии, Автосалон (в качестве комиссионера) должен будет рассчитаться с ЛК (в качестве комитента) без участия Клиента.

При этом, для проверки правомочности автосалона продавать автомобиль, принадлежащий ЛК, необходимо запросить у автосалона копию договора комиссии, для исключения Ваших рисков по приобретению автомобиля у лица, не имеющему права на распоряжение им на законных основаниях.

Илья Ноготков
Вопрос:

Здравствуйте. У меня такой вопрос: я хочу купить автомобиль, при покупке авто проверяется на угон и залог в банке. С ГИБДД все понятно, а вот с кредитом возникают вопросы: если в день покупки я проверю авто на сайте Банки.ру, машина окажется «чистой», но через какое-то время окажется, что меня продавец обманул и кредитная организация предъявит ко мне претензии. Подскажите, какой документ является гарантией от неудачной покупки. Извините, что несколько не по Вашему профилю вопрос. Спасибо.

постоянный адрес
openid.mail.ru/mail/VeriginAndrey (Владивосток) 03.12.2016 16:36
Ответ:

Добрый день!

С 01.07.2014 г. любой покупатель транспортного средства может проверить (бесплатно), не находится ли приобретаемое им транспортное средство в залоге в нотариальном реестре уведомлений о залогах, указав VIN транспортного средства на сайте Федеральной Нотариальной Палаты: https://reestr-zalogov.ru/#/ в разделе Информация о предмете залога, Транспортное средство, VIN. Если на момента покупки информации о залоге ТС в данном реестре нет, покупатель может смело приобретать ТС.

Ст. 339.1 ГК РФ установлено, что если залогодержатель не внес данные о залоге в данный реестр, он не вправе ссылаться на право залога, а ст. 352 ГК установлено, что залог прекращается, если заложенное имущество приобретено лицом, которое не знало и не могло знать о том, что это имущество является предметом залога. Специальный документ у нотариуса получать не обязательно.

Илья Ноготков
Вопрос:

Добрый вечер! Сложилась такая ситуация: знакомая попросила выступить поручителем при получении ею кредита, я согласилась, она оформила соответствующие документы, но из банка пришел отказ. Причина отказа — ненадежный поручитель, якобы на мне 2 кредита с большими ежемесячными выплатами, но на самом деле я никаких кредитов не брала. Мне бы хотелось удостовериться, что на моё имя никаких кредитов не оформлено. Как я могу это сделать?

постоянный адрес
Galina258 (Задонск) 10.09.2016 20:21
Ответ:

Добрый день!

Компания ПАО «Европлан» специализируется в сфере лизинга, по банковским направлениям рекомендуем обращаться в раздел Банки. Ознакомиться с ним Вы сможете, пройдя по следующей ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?show=bank

 

Илья Ноготков
Вопрос:

Здравствуйте!
У моего Босса компания зарегистрирована в КЧР г. Черкесск по производству и розливу питьевой воды. Сейчас хочет открыть дополнительный цех и требуется оборудование в лизинг стоимостью 10—12 млн руб. Но компанию,которая бы финансировала данный регион найти не можем. Вопрос:есть такие компании,которые могли бы оказать услуги по лизингу в данном регионе? Или проще будет перерегистрировать ООО в Краснодарский край(например)? Продавец с нужным нам оборудованием уже найден,ждет от нас компанию по лизингу.

постоянный адрес
Наталья89 (Краснодар) 17.08.2016 22:56
Ответ:

Добрый день!

На сегодняшний день в г. Черкесске отсутствуют представительства ПАО «Европлан». Будем рады предложить Вам услуги финансирования спецтехники, автомобилей на территории Краснодарского края.

По вопросам финансирования оборудования в Вашем регионе, к сожалению, не можем предметно проконсультировать Вас.

Рекомендуем обратиться в федеральные лизинговые компании, в случае отсутствия представительств подобных компаний в Вашем регионе — найти необходимую в Краснодарском крае, и только после этого заняться перерегистрацией Вашего ООО.

 

Илья Ноготков
Вопрос:

здравствуйте
до каких приделов могут опуститься в 2017 г порцентные ставки по вкладам.? в банках не из топ 10

постоянный адрес
ryt67565 (Новороссийск) 03.08.2016 18:57
Ответ:

Добрый день!

Для уточнения интересующих вопросов по банковскому направлению, Вам необходимо задать вопрос на форуме относящемуся к Банку, пройдя по следующей ссылке:https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=12&TID=182427&MID=4664099#message4664099

Илья Ноготков

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