На ваши вопросы отвечает эксперт компании «Европлан»

|Вопрос:
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Доброго времени суток. Не далее как два месяца назад стал клиентом компании АО ЛК Европлан, как юрлицо. В момент обращения, получил предложение от компании (пересланное менеджером от автодилера). Были согласованы условия и предмет договора (авто, цвет, комплектация и т. д.). Естественно, предложении от Европлана мне, это все было зафиксировано. Менеджер сработал профессионально, быстро, вопросов — нет! Я, со своей стороны, тоже оперативно произвел все, что от меня зависело. Когда приехал забирать авто, после подготовки, подписания всех документов (кроме расписки за получение авто), а это почти 1—1,5 часа, увидел а/м. Он не соответствовал спецификации указанной в предложении компании Европлан. Я позвонил менеджеру — по телефону услышал забирай, будем выбивать преференции, но, желательно сам и, если уж не получится, будет подключен весь административный пресс нашей компании (Европлан) и продавим дилера. Забрал (дурак, что уж тут) и все… А дилер, на секундочку, пообещал сделать мне по-максимум интересное предложение, но не сегодня (дважды дурак), а во вторник (была пятница, уже часам к 17). Предложение от дилера получил — ТО 0 бесплатно (только на работы, а расходники за мой счет — т. е. грубо говоря решили впарить…пардон, продать мне расходники, ТО 0 то, не входит в регламент производителя) и!!!набор автомобилиста (жилет, огнетушитель, знак ав. ост.). Я, естественно, не удовлетворился такими благами и решил подключать тот пресс (ЛК Европлан). И тут, немного удивился метаморфозами в отношении ко мне того менеджера, который «пылинки с меня сдувала». Она перестала брать трубку, когда дозванивался говорила перезвоню и, пропадала. Потом, ушла в отпуск (по ее словам), скинула меня на др. менеджера, который, надо отдать должное приехал ко мне, красивый, статный, обходительный и учтивый, заверил меня в том, что это недоразумение, которое он решит и первоначальный ответ даст уже завтра до обеда и…не поверите, пропал. Также, не брал трубку, не отвечал в мессенджерах и не перезванивал. Через 5—6 дней я позвонил на горячий номер ЛК Европлан, меня соединили еще с одним сотрудником (которая представилась как руководитель отдела по борьбе с качеством обслуживания или что-то в этом роде), которая, в свою очередь также рьяно взялась за дело и, первые несколько дней своевременно, в рамках наших с ней договоренностей, извещала меня о продвижении моего вопроса. Меня немного смутило и напрягло то, что она постоянно запрашивает документальные подтверждения моего общения с менеджерами Европлана и дилера. Естественно, основные договоренности были по телефону, за редкими исключениями… И, не поверите, пропала и она, на две недели. После моего напоминания и попытки выйти на более крупного специалиста по борьбе с качеством обслуживания, шестеренки закрутились. Итог на сегодня (прошло уже два месяца с момента, как я забрал машину) — сам дурак, все службы ЛК Европлан и автодилера сработали на отлично, я — обманщик и, предложение дилера остается таким же. Это все была лирика. Сам вопрос — является ли, официальной политикой в ЛК Европлан работа с клиентами до того момента, как с него получены деньги? Где искать управу на сотрудников, допускающих прямой игнор клиентов, если, по горячей линии (вроде бы как), уже соединили с этим отделом… Необходимо ли осуществлять записи всех телефонных переговоров с сотрудниками ЛК Европлан и дублировать достигнутые договоренности в мессенджерах? И, в принципе, буду благодарен Вам за оценку клиентоориентированности ЛК Европлан, на примере моей ситуации.
|Ответ:
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Уважаемый Клиент,
На момент проведения сделки вы самостоятельно договорились с поставщиком о компенсации, при этом не уточнили, что в эту компенсацию будет входить. После предоставления Вам компенсации от поставщика, Вы обратились к нашему менеджеру, который пообещал переговорить с поставщиком, а не давал обещание увеличить размер компенсации. После Вашего претензионного обращения в нашу компанию мы сделали несколько попыток договориться с Поставщиком об увеличении размере компенсации, поэтому время ответа было несколько увелечено. При этом, поставщик ответил, что условия компенсации Вы обсудили заранее, именно поэтому, Вы и забрали автомобиль. Этот момент можно было оспорить, если бы у Вас были какие-либо письменные подтверждения обратного. Просто «на словах» нам крайне сложно что-то доказать другому юридическому лицу.
С Уважением,
АО «ЛК «Европлан»
|Вопрос:
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Добрый вечер, взяла в кредит телефон 11.10.2018 года, было сказано, что без подключений, специально для вас (стоимость телефона 45000) скачав приложение увидела что подключена финансовая защита (сумма составляет почти 54 000) что мне нужно сделать чтоб отказаться от неё и вернуть мои средства за 2 платежа?
|Ответ:
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Добрый день!
Компания АО «ЛК «Европлан» специализируется в сфере лизинга, и, к сожалению, мы не сможем предоставить какие-либо рекомендации по Вашему вопросу.
С Уважением,
АО «ЛК «Европлан»
|Вопрос:
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Здравствуйте! У меня вопрос по банку Российский капитал по адресу:улица Люблинская,175. Мы с мужем оформляли ипотеку в этом банке.давая немаленькую сумму на кассе кассир сказала что не хватает 100 000р.предварительно мы четко все просчитали.попросив ее пересчитать деньги она пересчитала маленькую часть суммы.мы попросили позвать службу поддержки,сказать что кассир внаглую украла наши деньги, на что банк сказал что разберутся сами…что в этой ситуации делать? Куда подать на них заявку!?
|Ответ:
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Добрый день!
Компания АО «ЛК «Европлан» специализируется в сфере лизинга, и, к сожалению, мы не сможем предоставить какие-либо рекомендации по Вашему вопросу.
С Уважением,
АО «ЛК «Европлан»
|Вопрос:
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Добрый день, Илья!
|Ответ:
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Добрый день, Алексей!
Соглашусь с Вами, что важно рассмотреть все варианты финансирования. При приобретении в кредит определенно есть свои плюсы, но у лизинга есть довольно много преимуществ перед кредитом.
Предлагаю Вам встретиться с нашим менеджером и после встречи получить расчет по лизингу, тогда Вам будет легче оценить свою выгоду. Для этого, Вам необходимо оставить заявку на Лизинг на нашем сайте https://europlan.ru/leasing. Наш сотрудник свяжется с Вами и назначит встречу в удобное для Вас время.
С Уважением,
АО «ЛК «Европлан»
|Вопрос:
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Добрый день.
|Вопрос:
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Добрый день. С кем можно связаться для сотрудничества? Мы консалтинговая фирма, которая хочет предложить банку услуги по мониторингу залогового/лизингового имущества, включая первичный осмотр.
|Ответ:
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Добрый день!
Предложение о сотрудничестве Вы можете направить на электронную почту commercial@europlan.ru. В случае заинтересованности с Вами обязательно свяжутся.
С Уважением,
АО «ЛК «Европлан»
|Вопрос:
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Илья, здравствуйте! Я являюсь представителем крупного Завода по производству оборудования. В частности мы производим вибропрессовое и бетонное оборудование для производства строительных материалов широкой номенклатурной линейки. В 2017 г. столкнулись с проблемой оформления лизинга оборудования: лизинговые компании очень неохотно принимают этот продукт по лизинговой сделке, мотивируя его высоким уровнем риска. В связи с этим у меня вопрос: специализируется ли ЛК Европлан на лизинге именно оборудования? Если да, то какой пакет документов необходимо для первичного рассмотрения заявки?
|Ответ:
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Уважаемая Диана,
Благодарим Вас за интерес, проявленный к АО «ЛК «Европлан».
Наша компания специализируется на финансировании приобретения автомобильного транспорта в лизинг, а также на предоставлении сопутствующих услуг. На данный момент мы не занимаемся финансированием оборудования.
С Уважением,
АО «ЛК «Европлан»
|Вопрос:
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Илья, добрый день. Пишем Вам от компании ООО «КЭПИТАПЛ-ЭНЕРГО». Пишем потому, что не знаем как еще возможно и где, обсудить сложившуюся ситуацию. Ниже приведен текст письма на имя Михайлова А. С. По данному вопросу было написано официальное письмо в АО «Европлан» (№ 120 от 25.12.16), никакой реакции не последовало. Были проведены телефонные переговоры, никакой реакции не последовало. Вопрос тянется с сентября 2016 года. Отношение к клиентам «посредственное -платите деньги, остальное — вопросы не наши…»
|Ответ:
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Добрый день, Алексей!
Благодарим, что проинформировали нас о возникшей проблеме.
Мы получили Ваше обращение и уже разбираемся в описанной Вами ситуации. В ближайшее время на Ваш электронный адрес будет направлен развернутый ответ.
С Уважением,
ПАО «Европлан»
|Вопрос:
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здравствуйте. мне должны деньги в сумме 1090000 руб. я хочу продать долг,так как от службы судебных приставов толку нет. куда мне обратиться и какие документы предоставить?
|Ответ:
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Добрый день!
Компания ПАО «Европлан» специализируется в сфере лизинга, и, к сожалению, мы не сможем предоставить какие-либо рекомендации по Вашему вопросу о продаже долга.
|Вопрос:
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Что делать, если банк понизил процентные ставки по вкладу не поставив в известность клиента?
|Ответ:
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Добрый день!
Компания ПАО «Европлан» специализируется в сфере лизинга, по банковским направлениям рекомендуем обращаться в раздел Банки. Ознакомиться с ним Вы сможете, пройдя по следующей ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?show=bank
|Вопрос:
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Доброго время суток! Владелец автомобиля лизинговая компания (ЛК), решила продать свой автомобиль через автосалон и заключает с ним клиентский договор (КД), в котором прописывает стоимость авто 1300000. А я решил приобрести данный автомобиль, и заключаю договор о купли-продаже (ДКП) с автосалоном на 1200000, т. к. обнаружил недостатки на 100000. Автосалон с радостью идет на уступки и подписывает договор. Думаю соточку придется вернуть ЛК, как скоро? Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день!
Если под заключенным лизинговой компанией и автосалоном (КД) договором подразумевается Договор комиссии, то сделка не влечет каких-либо юридических последствий для Вас, как для Клиента.
Если автосалон (в качестве комиссионера) продаст автомобиль Клиенту по цене, ниже указанной в договоре комиссии, Автосалон (в качестве комиссионера) должен будет рассчитаться с ЛК (в качестве комитента) без участия Клиента.
При этом, для проверки правомочности автосалона продавать автомобиль, принадлежащий ЛК, необходимо запросить у автосалона копию договора комиссии, для исключения Ваших рисков по приобретению автомобиля у лица, не имеющему права на распоряжение им на законных основаниях.
|Вопрос:
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Здравствуйте. У меня такой вопрос: я хочу купить автомобиль, при покупке авто проверяется на угон и залог в банке. С ГИБДД все понятно, а вот с кредитом возникают вопросы: если в день покупки я проверю авто на сайте Банки.ру, машина окажется «чистой», но через какое-то время окажется, что меня продавец обманул и кредитная организация предъявит ко мне претензии. Подскажите, какой документ является гарантией от неудачной покупки. Извините, что несколько не по Вашему профилю вопрос. Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день!
С 01.07.2014 г. любой покупатель транспортного средства может проверить (бесплатно), не находится ли приобретаемое им транспортное средство в залоге в нотариальном реестре уведомлений о залогах, указав VIN транспортного средства на сайте Федеральной Нотариальной Палаты: https://reestr-zalogov.ru/#/ в разделе Информация о предмете залога, Транспортное средство, VIN. Если на момента покупки информации о залоге ТС в данном реестре нет, покупатель может смело приобретать ТС.
Ст. 339.1 ГК РФ установлено, что если залогодержатель не внес данные о залоге в данный реестр, он не вправе ссылаться на право залога, а ст. 352 ГК установлено, что залог прекращается, если заложенное имущество приобретено лицом, которое не знало и не могло знать о том, что это имущество является предметом залога. Специальный документ у нотариуса получать не обязательно.
|Вопрос:
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Добрый вечер! Сложилась такая ситуация: знакомая попросила выступить поручителем при получении ею кредита, я согласилась, она оформила соответствующие документы, но из банка пришел отказ. Причина отказа — ненадежный поручитель, якобы на мне 2 кредита с большими ежемесячными выплатами, но на самом деле я никаких кредитов не брала. Мне бы хотелось удостовериться, что на моё имя никаких кредитов не оформлено. Как я могу это сделать?
|Ответ:
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Добрый день!
Компания ПАО «Европлан» специализируется в сфере лизинга, по банковским направлениям рекомендуем обращаться в раздел Банки. Ознакомиться с ним Вы сможете, пройдя по следующей ссылке: https://www.banki.ru/services/questions-answers/?show=bank
|Вопрос:
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Здравствуйте!
|Ответ:
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Добрый день!
На сегодняшний день в г. Черкесске отсутствуют представительства ПАО «Европлан». Будем рады предложить Вам услуги финансирования спецтехники, автомобилей на территории Краснодарского края.
По вопросам финансирования оборудования в Вашем регионе, к сожалению, не можем предметно проконсультировать Вас.
Рекомендуем обратиться в федеральные лизинговые компании, в случае отсутствия представительств подобных компаний в Вашем регионе — найти необходимую в Краснодарском крае, и только после этого заняться перерегистрацией Вашего ООО.
|Вопрос:
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здравствуйте
|Ответ:
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Добрый день!
Для уточнения интересующих вопросов по банковскому направлению, Вам необходимо задать вопрос на форуме относящемуся к Банку, пройдя по следующей ссылке:https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=12&TID=182427&MID=4664099#message4664099
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