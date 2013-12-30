На ваши вопросы отвечают эксперты Банка «ДельтаКредит»

Добрый день! В соответствии с кредитным договором с момента подтверждения целевого использования кредита действует пониженная процентная ставка. 10 декабря я отправил пакет документов (как меня проконсультировали по телефону 8 800 200 0707):

— свидетельство о государственной регистрации права;

— разрешение на ввод в эксплуатацию МКД;

— акт приема-передачи квартиры;

— договор долевого участия.

Через пару дней я перезвонил, чтобы уточнить все ли, что необходимо, банком получено, поскольку вместе с письмом о том, что мое обращение принято в обработку, я получил предупреждение от почтового сервера банка о превышении максимального размера письма. Мои опасения подтвердились, банк не получил мои документы. Однако по телефону мне сообщили, что этот перечень документов избыточный. Достаточно лишь прислать скан свидетельства и заявления о пересмотре ставки. В этот же день, 12 декабря я их отправил. Получил от банка подтверждение о приеме в обработку. Через несколько дней снова перезвонил. Девушка сперва зачем-то напугала меня комиссией за рассмотрение предложения о внесении изменений в условия договора (вероятно не сразу поняла что мне нужно), а потом подтвердила, что документы получены, следующий платеж будет рассчитан исходя из новой ставки, и не позднее 14 дней с момента отправки документов я получу новый график по электронке и увижу обновленную информацию в Webby. Декабрь заканчивается, там затяжные новогодние праздники… Деньги на счете, с которого списывается платеж я привык размещать заранее, а мне так ничего и не прислали пока… Волнуюсь немного…



С наступающим Новым годом!