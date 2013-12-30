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Ипотека

DeltaCredit — входит в тройку крупнейших ипотечных банков России. Благодаря высококачественному обслуживанию и выгодным условиям кредитования, за 15 лет с помощью DeltaCredit обладателями новых квартир стали более 50 000 российских семей из различных регионов страны.
Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.
информация о банке «ДельтаКредит»

На ваши вопросы отвечают эксперты Банка «ДельтаКредит»

Ольга Садыкова
Ольга Садыкова
региональный директор
информация об эксперте
Оксана Фролова
Оксана Фролова
руководитель группы отдела продаж
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

У меня задолженность по кредиту Альфа банку. В связи с переездом утерян договор по кредиту. Как узнать долг и как оплатить. Спасибо.

постоянный адрес
voi1977 (Медвежьегорск) 30.12.2013 15:13
Ответ:

День добрый!

Обратитесь в банк, в котором у Вас задолженность по кредиту. Даже если Вы переехали за пределы региона и по новому месту жительства иной филиал/подразделение Банка, Вам обязательно помогут. 

Ольга Садыкова
Вопрос:

Добрый день! В соответствии с кредитным договором с момента подтверждения целевого использования кредита действует пониженная процентная ставка. 10 декабря я отправил пакет документов (как меня проконсультировали по телефону 8 800 200 0707):
— свидетельство о государственной регистрации права;
— разрешение на ввод в эксплуатацию МКД;
— акт приема-передачи квартиры;
— договор долевого участия.
Через пару дней я перезвонил, чтобы уточнить все ли, что необходимо, банком получено, поскольку вместе с письмом о том, что мое обращение принято в обработку, я получил предупреждение от почтового сервера банка о превышении максимального размера письма. Мои опасения подтвердились, банк не получил мои документы. Однако по телефону мне сообщили, что этот перечень документов избыточный. Достаточно лишь прислать скан свидетельства и заявления о пересмотре ставки. В этот же день, 12 декабря я их отправил. Получил от банка подтверждение о приеме в обработку. Через несколько дней снова перезвонил. Девушка сперва зачем-то напугала меня комиссией за рассмотрение предложения о внесении изменений в условия договора (вероятно не сразу поняла что мне нужно), а потом подтвердила, что документы получены, следующий платеж будет рассчитан исходя из новой ставки, и не позднее 14 дней с момента отправки документов я получу новый график по электронке и увижу обновленную информацию в Webby. Декабрь заканчивается, там затяжные новогодние праздники… Деньги на счете, с которого списывается платеж я привык размещать заранее, а мне так ничего и не прислали пока… Волнуюсь немного…

С наступающим Новым годом!

постоянный адрес
sheril (Калининград) 30.12.2013 12:00
Ответ:

Добрый день!

Спасибо за Ваше обращение! В настоящее время Ваш запрос находится в обработке. График платежей будет направлен Вам до 31 декабря 2013 года на адрес электронной почты.

В случае возникновения вопросов просим обращаться в Центр Клиента по тел. 8-800-200-07-07 в будни с 08.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 18.00

Ольга Садыкова
Вопрос:

Здравствуйте, ситуация такая: взяли ипотеку на 10 лет, оплатили три платежа и узнали, что ребенку требуется реабилитация, нам дали отсрочку платежа на три месяца после чего сделали реструктуризацию с увеличением срока до 20 лет, почти сразу умер муж и я с ребенком-инвалидом оказалась в этой ситуации единственным плательщиком так как я созаемщик, пришла в банк и сказала, что платить не смогу т. к не работаю ребенку нет и полутора лет, из доходов только пособие и пенсия ребенка, в квартире доли нет, вступлю в наследство только после 1 мая там будет еще один несовершеннолетний ребенок от первых отношений, я и мой сын-инвалид, как быть, что делать ума не приложу пока, в банке сказали, что после трехмесячной просрочки подадут в суд, но и квартиру просто так не удастся продать, потому что помимо несовершеннолетних детей там еще прописан человек с постоянной регистрацией (приватизация, муж собирал документы на выписку, но ничего сделать не успел), вот такая ситуация, что делать?

постоянный адрес
julibar (Урай) 29.12.2013 12:44
Ответ:

Добрый день!

Учитывая, что Вы с супругом выступали созаемщиками по кредитному договору и квартира была приобретена в период брака, то приобретенная за счет кредитных средств квартира поступила в вашу с супругом совместную собственность. При отсутствии заключенного брачного договора или соглашения о разделе имущества доли супругов признаются равными. Таким образом, в состав наследства, подлежащего разделу между наследниками войдет только доля умершего супруга в праве общей долевой собственности на квартиру.

В том случае, если при получении ипотечного кредита Вашим супругом был застрахован риск причинения вреда жизни и потери трудоспособности, то Вы можете рассчитывать на уменьшение остатка задолженности за счет страховой суммы, подлежащей выплате страховой компанией.

Для получения конкретных разъяснений по порядку действий в Вашей сложной жизненной ситуации рекомендую обратиться в банк, в котором был оформлен ипотечный кредит.

Удачи Вам и здоровья Вам и Вашему ребенку в наступающем 2014 году!

 

Ольга Садыкова
Вопрос:

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Мы начали оформлять ипотечный кредит по АКЦИИ,но похоже,что все идет к тому мы не попадаем! какая ипотечная ставка(по 2 документам) предполагается на новый год на покупку жилья в новостройке?

постоянный адрес
8an (Александров) 27.12.2013 13:04
Ответ:

Добрый день! Акция «Новогодняя распродажа» предполагает получение одобрения в нашем Банке ДельтаКредит до 31.12.13 г. При этом, условия акции распространяются на весь срок действия решения Банка по Вашей заявке. т. е. на 4 месяца. 

Если же Вы не успеваете получить до конца завтрашнего дня одобрение, то по программе ДельтаПрайм по одному документу минимальная %% ставка до оформления права собственности составляет 11,5%. Для точного расчета обратитесь к своему персональному менеджеру. Напомню, что %% ставка зависит от срока кредита, выбранной опции по программе «Назначь свою ставку»

Ольга Садыкова
Вопрос:

Хотим оформить ипотеки на строительство загородного дома, на сумму от 2 млн до 2.5 млн, в собственности земельный участок в коттеджном поселке и приватизирована комната, в каких банках можно получить ипотеку?

постоянный адрес
Мамс (Екатеринбург) 26.12.2013 22:36
Ответ:

Добрый день! С наступающим Новым 2014 годом! Пусть предстоящие праздники принесут Вам и Вашим близким море положительных эмоций и позитива!

Рекомендую Вам прежде всего изучить предложения банков Екатеринбурга и уточнить наличие ипотечных программ на строительство под залог земельного участка. Если не удастся подобрать соответствующую программу, тогда посмотрите предложения по потребительским кредитам.

Удачи вам! 

 

Ольга Садыкова
Вопрос:

Здравствуйте. Можно ли в сбербанке взять ипотечный кредит молодой семье, на квартиру, которая по документам считается как часть жилого дома поэтажно и поквартирно. Имеется зеленка на каждую квартиру. Сумма запрашиваемого кредита — 1 000 000, 40% оплачено. Спасибо

постоянный адрес
Leyla Tonaeva (Махачкала) 26.12.2013 00:05
Ответ:

Доброе утро! Рекомендую Вам обратиться в банк и получить подробную и качественную консультацию. Если есть такая возможность, захватите копии правоустанавливающих документов на объект. 

Ольга Садыкова
Вопрос:

Добрый день.
Меня интересует программа рефинансирования в Вашем банке.
Я и моя жена, взяли ипотеку в сбербанке на покупку комнаты 1600000руб на 20 лет под 13%.
Сделка состоялась 20 декабря 2013 года.
Не устраивает досрочное погашение. Хотим погашать кредит в сторону уменьшения срока, сбербанк такое право не дает, только уменьшение ежемесячного платежа.
Хотелось бы узнать:
1. Реально ли рефинансирование?
2. Какие документы необходимы для рефинансирования?
3. Через какое время после начала выплат сбербанку мы можем к Вам обратиться для рефинансирования?

Заранее благодарен.

постоянный адрес
Videk88 (Санкт-Петербург) 25.12.2013 13:56
Ответ:

Добрый день! В нашем Банке ДельтаКредит действительно есть программа рефинансирования кредита, полученного на приобретение квартиры. И мы при досрочном погашении кредита предлагаем нашим заемщикам выбор — уменьшение срока кредита, либо уменьшение ежемесячного платежа.

В Вашем случае, несмотря на то, что при досрочном погашении срок не меняется, экономия будет ощутимой, ведь всегда %% за пользование кредитом начисляются на остаток ссудной задолженности. Если Ваш семейный бюджет позволяет погашать сумму бОльшую, чем ежемесячный платеж, осуществляйте частые досрочные платежи. И таким образом Вы сможете рассчитаться за полученный кредит быстрее, чем установлен срок кредита кредитным договором. 

 

Ольга Садыкова
Вопрос:

Здравствуйте! Мы с мужем хотим оформить ипотечный кредит с использованием материнского капитала. Заемщиком будет муж. Я в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком, первый ребенок от другого брака. Возможно ли в данной ситуации погашение кредита материнским капиталом (сертификатом)? Спасибо!

постоянный адрес
1234567890l (Новопавлоск) 24.12.2013 22:23
Ответ:

Добрый день! Не вижу препятствий в Вашем случае для «раскрытия» сертификата. Но рекомендую также проконсультироваться в Пенсионном фонде.

Несмотря на то, что Вы находитесь в декретном отпуске, Вам следует в сделке принимать участие в качестве созаемщика по кредитному договору.

Ольга Садыкова
Вопрос:

Продали квартиру,где была доля несовершеннолетнего,с разрешением опеки,приказ гласит разрешить продать для долнейшей покупки жилья в другом городе.Его доля лежит у него на счету открытом при продаже(так сказала опека).Теперь возникла проблема:покупка квартиры в ипотеку где собственниками жилья на время выплаты ипотеки могут только его родители,ему выделить долю не разрешает банк,а воспользоваться деньгами не разрешает опека без выделения ему его доли,как быть без квартиры и без денег в итоге.Помогите пожалуйста.Может есть какие то нотариальные обязательства перед опекой или какой нибудь другой выход? Спасибо

постоянный адрес
ladakar73 (Новокузнецк) 24.12.2013 16:46
Ответ:

Добрый день! Действительно, разрешение на продажу квартиры, где собственником является несовершеннолетний, органы опеки выдают только при наделении несовершеннолетнего в приобретаемой квартире долей, не меньшей, чем была.

Рекомендую изучить рынок предложений ипотечных программ в Вашем городе, наверняка есть банки, которые Ва помогут. Второй вариант — наделить ребенка долей в иной квартире, например родителей, либо других родственников. И третий вариант — получить не целевой кредит на приобретение жилья, а потребительский, купить квартиру и наделить долей Вашего ребенка.

Ольга Садыкова
Вопрос:

Здравствуйте, хочу взять ипотеку для молодой семьи мне 34 жене 32. Она бюджетник. Её зарплата 15 моя 50. На что могу рассчитывать?

постоянный адрес
vengr18 (Ижевск) 24.12.2013 11:43
Ответ:

Приветствую Вас! Рассчитанная сумма кредита при указанном доходе 3 169 700 р. Точную сумму возможно просчитатьна основании справок о доходах с учетом таких параметров, как размер первоначального взноса, желаемый срок по кредиту, способ подтверждения дохода. 

Ольга Садыкова
Вопрос:

Здравствуйте. Может ли Ваш банк дать мне кредит в размере 600 000 рублей, для погашения кредитов в других банках, в том числе и в вашем.

постоянный адрес
vtlepf (Белозерск, Вологодская область) 22.12.2013 21:57
Ответ:

Здравствуйте! Банк ДельтаКредит — специализированный ипотечный банк. Мы выдаем целевые кредиты на приобретение жилья (вторичный, первичный рынок, коттеджи), либо потребительский кредит под залог имеющейся в собственности квартиры на определенные цели.

Ольга Садыкова
Вопрос:

Здравствуйте! У нас ипотека в одном из небольших банков, платить нам еще 6 лет. Что будет с зеленками тех граждан, которые еще не погасили свои обязательства перед банками, но платят исправно. Досрочно выплатить не сможем, сумма большая для нас. Не лишимся-ли мы своего единственного жилья в процессе банкротства банков? Надеюсь на лучшее, что банк прокредитовавший нас не тронут, но все же хотелось бы заранее подстраховаться, и знать что с нами будет.

постоянный адрес
albubonya (Челябинск) 22.12.2013 20:20
Ответ:

День добрый! Нет абсолютно никакой связи между Вашей собственностью и возможным отзывом лицензии у банка, в котором у Вас оформлена ипотека. Квартира, которую Вы приобрели по ипотеке — это Ваша собственность, а банк является залогодержателем.

Ольга Садыкова
Вопрос:

Добрый день!!! Моя дочь родила второго ребенка, получила материнский капитал, хотели использовать на улучшение жилищных условий — купить квартиру в ипотеку. Подали заявку в сбербанк (ипотека молодая семья), доходы позволяют (2-НДФЛ сдали). После декретного отпуска она вышла на работу (работает главным бухгалтером), у её мужа своя фирма. Но сбербанк в ипотеке отказал. Может они не могли дозвониться по телефону, который указан в 2-НДФЛ, т. к. их фирма поменяли адрес, но пока в офисе нет городского телефона.
Почему не понятно (причины не озвучивают). Доходы семьи позволяют платить ипотеку ежемесячно. В чем причина отказа не могу понять. А вот друзьям у которых доход семьи кое как хватает на пропитание, им одобрили. Объясните пожалуйста как это так???
Спасибо

постоянный адрес
ejik1959 (Казань) 22.12.2013 14:21
Ответ:

Приветствую Вас! Каждый банк самостоятельно принимает решения по поданным заявлениям на кредит. Основными причинами для отказа могут быть:

  • Фальсификация документов
  • Отрицательная кредитная история
  • Судимости (в том числе любые случаи, связанные с наркотиками)
  • Неподтвержденный доход
  • Недостаточность стажа работы, юный возраст, платежи по уже имеющимся кредитам, значительно уменьшающие доход

    • В нашем Банке ДельтаКредит мы рассматриваем заявления на кредит клиентов, работающих от одного месяца. Обратитесь в наш офис по адресу : Островского, 87, тел. (843) 570 66 29, вн. 5512. Менеджер Банка подробно проконсультирует Вас и подберет комфортную программу. 

    Ольга Садыкова
    Вопрос:

    здравствуйте!у меня у мужа есть старая сберегетельная книжка сбербанка 1992г на ней 15р скажите сколько в данный момент на этой книжке денег и можно ли их снять?

    постоянный адрес
    89529032148 (Yjdjcb,bhcr) 21.12.2013 21:28
    Ответ:

    Добрый день! Вы пишите в разделе ипотечного кредитования. Рекомендую с вашим вопросом обратиться в отделения Сбербанка.

    Оксана Фролова
    Вопрос:

    Здравствуйте! Мне 53 года, мужу- 55 лет. Мы работаем в бюджетных организациях. Хотели бы взять ипотечный кредит. На какой срок кредита мы можем рассчитывать?

    постоянный адрес
    ZTE (Саратов) 21.12.2013 09:18
    Ответ:

    Приветствую Вас! В нашем Банке ДельтаКредит Вы можете оформить ипотеку на срок до 14 лет.

    Ольга Садыкова

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