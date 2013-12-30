На ваши вопросы отвечают эксперты Банка «ДельтаКредит»

|Вопрос:
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У меня задолженность по кредиту Альфа банку. В связи с переездом утерян договор по кредиту. Как узнать долг и как оплатить. Спасибо.
|Ответ:
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День добрый!
Обратитесь в банк, в котором у Вас задолженность по кредиту. Даже если Вы переехали за пределы региона и по новому месту жительства иной филиал/подразделение Банка, Вам обязательно помогут.
|Вопрос:
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Добрый день! В соответствии с кредитным договором с момента подтверждения целевого использования кредита действует пониженная процентная ставка. 10 декабря я отправил пакет документов (как меня проконсультировали по телефону 8 800 200 0707):
|Ответ:
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Добрый день!
Спасибо за Ваше обращение! В настоящее время Ваш запрос находится в обработке. График платежей будет направлен Вам до 31 декабря 2013 года на адрес электронной почты.
В случае возникновения вопросов просим обращаться в Центр Клиента по тел. 8-800-200-07-07 в будни с 08.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 18.00
|Вопрос:
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Здравствуйте, ситуация такая: взяли ипотеку на 10 лет, оплатили три платежа и узнали, что ребенку требуется реабилитация, нам дали отсрочку платежа на три месяца после чего сделали реструктуризацию с увеличением срока до 20 лет, почти сразу умер муж и я с ребенком-инвалидом оказалась в этой ситуации единственным плательщиком так как я созаемщик, пришла в банк и сказала, что платить не смогу т. к не работаю ребенку нет и полутора лет, из доходов только пособие и пенсия ребенка, в квартире доли нет, вступлю в наследство только после 1 мая там будет еще один несовершеннолетний ребенок от первых отношений, я и мой сын-инвалид, как быть, что делать ума не приложу пока, в банке сказали, что после трехмесячной просрочки подадут в суд, но и квартиру просто так не удастся продать, потому что помимо несовершеннолетних детей там еще прописан человек с постоянной регистрацией (приватизация, муж собирал документы на выписку, но ничего сделать не успел), вот такая ситуация, что делать?
|Ответ:
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Добрый день!
Учитывая, что Вы с супругом выступали созаемщиками по кредитному договору и квартира была приобретена в период брака, то приобретенная за счет кредитных средств квартира поступила в вашу с супругом совместную собственность. При отсутствии заключенного брачного договора или соглашения о разделе имущества доли супругов признаются равными. Таким образом, в состав наследства, подлежащего разделу между наследниками войдет только доля умершего супруга в праве общей долевой собственности на квартиру.
В том случае, если при получении ипотечного кредита Вашим супругом был застрахован риск причинения вреда жизни и потери трудоспособности, то Вы можете рассчитывать на уменьшение остатка задолженности за счет страховой суммы, подлежащей выплате страховой компанией.
Для получения конкретных разъяснений по порядку действий в Вашей сложной жизненной ситуации рекомендую обратиться в банк, в котором был оформлен ипотечный кредит.
Удачи Вам и здоровья Вам и Вашему ребенку в наступающем 2014 году!
|Вопрос:
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ЗДРАВСТВУЙТЕ! Мы начали оформлять ипотечный кредит по АКЦИИ,но похоже,что все идет к тому мы не попадаем! какая ипотечная ставка(по 2 документам) предполагается на новый год на покупку жилья в новостройке?
|Ответ:
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Добрый день! Акция «Новогодняя распродажа» предполагает получение одобрения в нашем Банке ДельтаКредит до 31.12.13 г. При этом, условия акции распространяются на весь срок действия решения Банка по Вашей заявке. т. е. на 4 месяца.
Если же Вы не успеваете получить до конца завтрашнего дня одобрение, то по программе ДельтаПрайм по одному документу минимальная %% ставка до оформления права собственности составляет 11,5%. Для точного расчета обратитесь к своему персональному менеджеру. Напомню, что %% ставка зависит от срока кредита, выбранной опции по программе «Назначь свою ставку»
|Вопрос:
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Хотим оформить ипотеки на строительство загородного дома, на сумму от 2 млн до 2.5 млн, в собственности земельный участок в коттеджном поселке и приватизирована комната, в каких банках можно получить ипотеку?
|Ответ:
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Добрый день! С наступающим Новым 2014 годом! Пусть предстоящие праздники принесут Вам и Вашим близким море положительных эмоций и позитива!
Рекомендую Вам прежде всего изучить предложения банков Екатеринбурга и уточнить наличие ипотечных программ на строительство под залог земельного участка. Если не удастся подобрать соответствующую программу, тогда посмотрите предложения по потребительским кредитам.
Удачи вам!
|Вопрос:
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Здравствуйте. Можно ли в сбербанке взять ипотечный кредит молодой семье, на квартиру, которая по документам считается как часть жилого дома поэтажно и поквартирно. Имеется зеленка на каждую квартиру. Сумма запрашиваемого кредита — 1 000 000, 40% оплачено. Спасибо
|Ответ:
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Доброе утро! Рекомендую Вам обратиться в банк и получить подробную и качественную консультацию. Если есть такая возможность, захватите копии правоустанавливающих документов на объект.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день! В нашем Банке ДельтаКредит действительно есть программа рефинансирования кредита, полученного на приобретение квартиры. И мы при досрочном погашении кредита предлагаем нашим заемщикам выбор — уменьшение срока кредита, либо уменьшение ежемесячного платежа.
В Вашем случае, несмотря на то, что при досрочном погашении срок не меняется, экономия будет ощутимой, ведь всегда %% за пользование кредитом начисляются на остаток ссудной задолженности. Если Ваш семейный бюджет позволяет погашать сумму бОльшую, чем ежемесячный платеж, осуществляйте частые досрочные платежи. И таким образом Вы сможете рассчитаться за полученный кредит быстрее, чем установлен срок кредита кредитным договором.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Мы с мужем хотим оформить ипотечный кредит с использованием материнского капитала. Заемщиком будет муж. Я в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком, первый ребенок от другого брака. Возможно ли в данной ситуации погашение кредита материнским капиталом (сертификатом)? Спасибо!
|Ответ:
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Добрый день! Не вижу препятствий в Вашем случае для «раскрытия» сертификата. Но рекомендую также проконсультироваться в Пенсионном фонде.
Несмотря на то, что Вы находитесь в декретном отпуске, Вам следует в сделке принимать участие в качестве созаемщика по кредитному договору.
|Вопрос:
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Продали квартиру,где была доля несовершеннолетнего,с разрешением опеки,приказ гласит разрешить продать для долнейшей покупки жилья в другом городе.Его доля лежит у него на счету открытом при продаже(так сказала опека).Теперь возникла проблема:покупка квартиры в ипотеку где собственниками жилья на время выплаты ипотеки могут только его родители,ему выделить долю не разрешает банк,а воспользоваться деньгами не разрешает опека без выделения ему его доли,как быть без квартиры и без денег в итоге.Помогите пожалуйста.Может есть какие то нотариальные обязательства перед опекой или какой нибудь другой выход? Спасибо
|Ответ:
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Добрый день! Действительно, разрешение на продажу квартиры, где собственником является несовершеннолетний, органы опеки выдают только при наделении несовершеннолетнего в приобретаемой квартире долей, не меньшей, чем была.
Рекомендую изучить рынок предложений ипотечных программ в Вашем городе, наверняка есть банки, которые Ва помогут. Второй вариант — наделить ребенка долей в иной квартире, например родителей, либо других родственников. И третий вариант — получить не целевой кредит на приобретение жилья, а потребительский, купить квартиру и наделить долей Вашего ребенка.
|Вопрос:
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Здравствуйте, хочу взять ипотеку для молодой семьи мне 34 жене 32. Она бюджетник. Её зарплата 15 моя 50. На что могу рассчитывать?
|Ответ:
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Приветствую Вас! Рассчитанная сумма кредита при указанном доходе 3 169 700 р. Точную сумму возможно просчитатьна основании справок о доходах с учетом таких параметров, как размер первоначального взноса, желаемый срок по кредиту, способ подтверждения дохода.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Может ли Ваш банк дать мне кредит в размере 600 000 рублей, для погашения кредитов в других банках, в том числе и в вашем.
|Ответ:
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Здравствуйте! Банк ДельтаКредит — специализированный ипотечный банк. Мы выдаем целевые кредиты на приобретение жилья (вторичный, первичный рынок, коттеджи), либо потребительский кредит под залог имеющейся в собственности квартиры на определенные цели.
|Вопрос:
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Здравствуйте! У нас ипотека в одном из небольших банков, платить нам еще 6 лет. Что будет с зеленками тех граждан, которые еще не погасили свои обязательства перед банками, но платят исправно. Досрочно выплатить не сможем, сумма большая для нас. Не лишимся-ли мы своего единственного жилья в процессе банкротства банков? Надеюсь на лучшее, что банк прокредитовавший нас не тронут, но все же хотелось бы заранее подстраховаться, и знать что с нами будет.
|Ответ:
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День добрый! Нет абсолютно никакой связи между Вашей собственностью и возможным отзывом лицензии у банка, в котором у Вас оформлена ипотека. Квартира, которую Вы приобрели по ипотеке — это Ваша собственность, а банк является залогодержателем.
|Вопрос:
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Добрый день!!! Моя дочь родила второго ребенка, получила материнский капитал, хотели использовать на улучшение жилищных условий — купить квартиру в ипотеку. Подали заявку в сбербанк (ипотека молодая семья), доходы позволяют (2-НДФЛ сдали). После декретного отпуска она вышла на работу (работает главным бухгалтером), у её мужа своя фирма. Но сбербанк в ипотеке отказал. Может они не могли дозвониться по телефону, который указан в 2-НДФЛ, т. к. их фирма поменяли адрес, но пока в офисе нет городского телефона.
|Ответ:
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Приветствую Вас! Каждый банк самостоятельно принимает решения по поданным заявлениям на кредит. Основными причинами для отказа могут быть:
В нашем Банке ДельтаКредит мы рассматриваем заявления на кредит клиентов, работающих от одного месяца. Обратитесь в наш офис по адресу : Островского, 87, тел. (843) 570 66 29, вн. 5512. Менеджер Банка подробно проконсультирует Вас и подберет комфортную программу.
|Вопрос:
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здравствуйте!у меня у мужа есть старая сберегетельная книжка сбербанка 1992г на ней 15р скажите сколько в данный момент на этой книжке денег и можно ли их снять?
|Ответ:
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Добрый день! Вы пишите в разделе ипотечного кредитования. Рекомендую с вашим вопросом обратиться в отделения Сбербанка.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Мне 53 года, мужу- 55 лет. Мы работаем в бюджетных организациях. Хотели бы взять ипотечный кредит. На какой срок кредита мы можем рассчитывать?
|Ответ:
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Приветствую Вас! В нашем Банке ДельтаКредит Вы можете оформить ипотеку на срок до 14 лет.
Горячая линия с 18.03.2009 просмотрена 1 233 896 раз