На ваши вопросы отвечают эксперты компании Europlan

|Вопрос:
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14 февраля мы открыли ООО хотели приобрести ленточную пилораму стоимостью 350 тыс. рубле но наткнулись на отказ в наших банках
ссылаются на то что нужно проработать 6 мес с положительным балансом только тогда можно расчитывать на кредит. Можем ли мы взять по лизингу данное оборудование и желательно без первоначального взноса так как мы еще не работаем и не имеем возможности взять кредит. Спасибо. Владимир
|Ответ:
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Опыт успешного ведения бизнеса и участие в приобретении оборудования авансом со стороны заемщика — как правило, обязательные условия кредитования и в форме банковского кредита, и в форме лизинга.
|Вопрос:
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Скажите пожалуйста я хочу взять в лизинг атобус для междугородних перевозок не новый стоимость три миллиона!Что нужно для этого?И можно ли если я физ лицо?
|Ответ:
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Иметь действующий приносящий доход бизнес, позволяющий обслуживать лизинговые платежи.
Спешу обратиться ко всем физическим лицам, задающим один и тот же вопрос о возможности лизинга без регистрации в качестве индивидуального частного предпринимателя. Каким образом вы намерены использовать автобусы, автокраны, тягачи и т. п. коммерческую технику, т. е. осуществлять предпринмательскую деятельность, без надлежащей налоговой регистрации в качестве ИП или, скажем ООО?
|Вопрос:
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По какой стоимости ставить на баланс автомобиль после уплаты всех лизинговых платежей, по выкупной?
|Ответ:
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Как минимум, по выкупной.
|Вопрос:
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Уважаемый Александр!
Имеется ли возможность задать вопрос кофиденциально: чтобы он не публиковался на сайте?
С уважением,Э.Е.К.
|Ответ:
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Уважаемая Э. Е.!
|Вопрос:
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Добрый день.
В настоящее время я работаю в лизинговой компании в г. Архангельск в должности зам. генерального директора.
Планируете ли вы открыть дополнительный офис в г. Архангельск.
С уважением,
Корельский Андрей Алексеевич
|Ответ:
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Добрый день!
Всегда рассматриваем возможности регионального развития.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Читал ваши ответы по поводу лизинга для физ.лиц. — «для физ.лиц.лизинг невозможен,но можно рассмотреть варианты аренды, рассрочки». Скажите, пожулайста, можно ли в вашей компании оформить рассрочку или аренду грузового автомобиля?
|Ответ:
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Здравствуйте! Мы в Europlan в основном занимаемся классическим лизингом, где лизингополучателями могут быть юр. лица, организации и индивидуальные предприниматели. Ответ на Ваш вопрос зависит от того, какое юр. лицо или ИП Вы представляете.
|Вопрос:
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Добрый день, уважаемый Александр Михайлов!
Мне 50 лет, стаж работы в банковской системе 32 года, из них руководителем филиала банка 5 лет.
Активно ищу работу.
Планируете ли Вы открытие подразделения Вашего банка в г. Пятигорске?
Спасибо.
С уважением,
Великотская Татьяна Ивановна.
|Ответ:
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Добрый день, уважаемая Татьяна Великотская!
Я представляю лизинговую компанию Europlan. Мы уже имеем дополнительный офис в г. Пятигорске.
|Вопрос:
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здравствуйте Александр Михайлович.Есле ИП работало 3года и был доход.но уже 2 года нулевые деклорации.можно получить лизинг или кредит?
|Ответ:
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Здравствуйте, Елена!
Из постановки вопроса не все ясно, но исключать такой возможности нельзя. Необходимо отправить заявки в лизинговые компании.
|Вопрос:
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Подскажите, пожалуйста, возможно ли передать технику сублизингополучателю по выкупной стоимости (500.00 рублей)?
Год назад лизингополучатель был признан банкротом. Конкурсный управляющий отказался от исполнения обязательств по договорам лизинга и они были расторгнуты с момента получения уведомления. Сублизингополучатели же продолжили напрямую перечислять лизингодателю платежи, полностью исполнив все обязательства по договору. Бухгалтерия требует передать технику по остаточной стоимости, которая составляет 700 000.00 рублей, мотивируя это тем, что с суммы невыставленных счетов-фактур придется платить налог на прибыль. Есть ли какой-то способ разрешить эту ситуацию в пользу сублизингополучателя. На какие нормативные акты при этом можно сослаться?
Спасибо.
|Ответ:
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Сумбурное непоследовательное описание сделки и документов вызвало больше вопросов, чем дало возможностей для ответа.
Нормативные акты, по умолчанию, это НК и ГК.
|Вопрос:
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Здравствуйте Александр!Скажите не ужели в России нет возможности прокредитоваться под проект,я являюсь учредителем строительной фирмы в России,так же я разработчик проекта.Проконсультируйте пожалуйста где и как можно прокредитоваться.
|Ответ:
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Здравствуйте, Надежда!
С удовольствием проконсультирую, как взять в лизинг вместо кредита, где это возможно.
|Вопрос:
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Добрый день!мы просчитываем возможность фин.лизинга отеч.воздушного судна с разными лизинговыми компаниями. Столкнулись в недопонимании одного вопроса-плательщик транспортного налога.По НК РФ плательщик-владелец ВС, значит лиз.компания.Но лиз.компании утверждают,что это можно переложить на лизингополучателя,не увелич.этим самым лизинговый платеж.Но сама лиз.компания будет вписана в свидетельсво о регистрации ВС как владелец.Вероятно это возможно при лизинге, но у нас большие сомнения. В законод. базе мы не нашли ответ.
Заранее, спасибо.
|Ответ:
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Добрый день!
К сожалению, я не знаком с нюансами регистрации собственников и владельцев воздушных судов.
По автотранспортным средствам — пожалуйста!
|Вопрос:
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У меня крупное предприятие как взять лизинг без откатов Ваши дастали уже своими вымогательствами.
|Ответ:
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Т. к. это не о нашей компании, предлагаю обращаться с заявкой со страницы:
|Вопрос:
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Хочу создать медицинский центр по безоперационному лечению межпозвонковых грыж. Для этого мне необходимо купить оборудование стоимостью 180000 тыс долларов. С учётом дополнительных вложений стоимость проекта 12—15 млн. руб. (при курсе 35 руб./долл.)
К кому, на Ваш взгляд, я могу обратиться?
|Ответ:
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На мой взгляд, если это стартовый проект, то к тем организациям, которые работают с финансированием green field.
|Вопрос:
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Здравствуйте, вас приветствует транспортная фирма ООО«Фреш-авто».
Хотели вам задать такой вопрос,мы хотим приобрести два новых тягогча Рено мангнум, возможно с полуприцепами в лизинг.Какие требуются от нас документы и какие условия оплаты?
|Ответ:
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Здравствуйте!
|Вопрос:
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здравствуйте Александр я занимаюсь грузоперевозками автомобиль газель есть ип больше пол года налоговые отчесления сейчас хотел бы взять в лизенг тягачь с фурой вольво 2005 года реально это и какие для этого условия?
|Ответ:
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Здравствуйте, Александр!
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