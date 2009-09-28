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Сведбанк: Горячая линия

Сведбанк предлагает полный комплекс продуктов и услуг для корпоративных клиентов, а также специально разработанных для предприятий малого и среднего бизнеса: финансирование бизнеса; зарплатный проект; корпоративные банковские карты Visa International; размещение денежных средств; расчетно-кассовое обслуживание.

С первого дня работы со Swedbank Вас будет сопровождать Персональный менеджер, который окажет помощь в любых финансовых вопросах: от простой подготовки платежных документов до сопровождения заявки на кредит в течение всего процесса кредитования.

Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ. Раздел модерируется представителями банка. Вопросы, не относящиеся к Сведбанку, будут удаляться.
информация о банке «Сведбанк»

На ваши вопросы отвечает эксперт «Сведбанка»

Александра Бугаева
Александра Бугаева
Начальник Отдела по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса ОАО «Сведбанк»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все Разное 29 Вклады 4 О банке 4 Кредитные карты 3 Ипотека 3 Потребительские кредиты 3
Вопрос:
почему до сих пор нет филиала в нашем городе
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roma3d (Ульяновск) 28.09.2009 20:49
Ответ:
Уважаемый Роман, Swedbank не планировал открытие филиала в Ульяновске.
Александра Бугаева
Вопрос:
Здравствуйте. Могу ли я посмотреть балланс заработной карты через интернет?
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(Svetlana.Smirnova) (Кременчуг) 22.09.2009 16:18
Ответ:
Да, если подключена услуга Интернет-банк.
Александра Бугаева
Вопрос:
Здравствуйте, Александра!
Подскажите, пожалуйста, какие документы надо предоставить в банк юридическому лицу-резиденту в банк РФ, если он получил кредит от иностранного банка, а средства необходимо перевести в банк РФ.

С уважением,

Иванова Ирина
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(Svetlana.Smirnova) (Москва) 22.09.2009 09:34
Ответ:

Ирина, добрый день.

Эту информацию Вам лучше запросить у того банка, куда собираетесь переводить средства.

Александра Бугаева
Вопрос:
Здравствуйте. Мой отец получает на пенсионный счет в «Swedbank» пенсию от Литвы. Сам он проживает в России г. Краснодар. Ездить за пенсией в Литву ему тяжело. Есть ли другая возможность ему снимать деньги со счета (желательно в РОссии)?
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(Svetlana.Smirnova) (Казань) 12.09.2009 15:21
Ответ:

Александр, для того чтобы получать в Росии деньги надо открыть счет в одном из банков либо текущий, либо карточный. После этого надо в Литве оформить заявление на периодическое перечисление средств со счета в Литве на счет в России.

Александра Бугаева
Вопрос:
у нас ипотечный кредит в другом банке, занимается ли ваш банк рефинансированием кредитов?
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(Svetlana.Smirnova) (Москва) 07.09.2009 17:30
Ответ:

Светлана, Сведбанк рефинансирует как ипотечные, так и другие виды кредитов других банков под залог имеющейся в собственности клиента жилой недвижимости.

 

Александра Бугаева
Вопрос:
Здравствуйте!
У меня открыт счет в отделении Шведбанка г. Талси, Латвия.
Можно ли внести деньги в Москве у Вас, чтобы их перечислили. в г. Талси?
Там у меня в латах, а здесь вношу в каких?
Номера счета у меня с собой нет, есть только телефон и имя кассира банка в отделении г. Талси.
С уважением, Эглескалн Ю.
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(Svetlana.Smirnova) (Москва) 06.09.2009 21:59
Ответ:

Юрий, Вы можете открыть счета в рублях и латах в ОАО Сведбанк в г. Москве, предоставив необходимые документы: http://www.swedbank.ru/private/raschetno-kassovoe_obsluzhivanie/

Через кассу внесете рубли на рублевый счет и сконвертируете в латы.Тогда Вы сможете сделать безналичный перевод в латах со счета, открытого в Москве на счет в Латвии. Для осуществления перевода Вам необходимо знать реквизиты Вашего счета в Латвии.

Александра Бугаева
Вопрос:

Добрый вечер, вносил деньги, через терминал приема платежей. Деньги все «скушал», а в итоге вышел чек:«Взнос наличных- Отказ»
и что интересно вышло два чека.
На одном московское время на втором местное.
Написал там же в банке претензию обещали в течении недели зачислить деньги.


сталкиваюсь с таким уже не впервой, неприятный осадок остается.
Первый раз ложил 12000
второй 4000

в общем хотелось бы знать причину таких казусов. и вообще прдпринимаются ли какие либо попытки к их устранению?

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(Nighten) Александр Голованов (Ангарск) 01.09.2009 09:12
Ответ:

Денис, добрый день.

Ваш вопрос Вам лучше задать представителям банка, терминал которого работает подобным образом. Сведбанк не представлен в Вашем городе.

Александра Бугаева
Вопрос:
Здраувствуйте, Александра!
Здравствуйте, наша компания образовалась 24.06.2009 г. и зарегистрирована в г. Санкт-Петербурге. Для развития бизнеса нам необходим кредит в размере 300 тыс. руб. сроком на 1 год. Занимаемся мы оптовыми поставками орехов и сухофруктов. Какова возможность получения такого кредита в вашем банке?
Спасибо,
С уважением,
Блохина Елена Сергеевна,
Генеральный директор ООО «БЕС-ИНВЕСТ»
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(Svetlana.Smirnova) (Г. Санкт-Петербург) 28.08.2009 11:39
Ответ:

Елена Сергеевна,

спасибо за вопрос. Swedbank предоставляет кредиты на суммы от 300 тыс. до 30 млн. руб. Одно из требований к заемщикам — срок существования бизнеса не менее 12 мес.

Александра Бугаева
Вопрос:
Появилась оплата услуг в он-лайне. Замечательно. Абсолютно убежден, что возможность оплатить неустойку за пользование радиоточкой в Саратовской области или справочные услуги сторонних поставщиков в Ульяновской области — это именно то, о чем мечтали все клиенты банка.

Но возникла маленькая проблема — как понять, какие из этого огромного списка услуг действительно имеют отношение к реальной жизни? Что именно из Питерских услуг я могу оплатить в он-лайне? Мне нужно перерыть все шесть сотен, параллельно изучая географию бизнеса нашей необъятной родины? А как понять, ГУП ВЦКП ЖХ это тот ГУП ВЦКП ЖХ про который я подумал, или он совсем из другого города?

Не сочтите за обиду, но несмотря на титанические усилия, приложенные Вашими айтишниками, пользоваться новым сервисом совершенно невозможно. Идея свалить всех получателей платежей в одну кучу без возможности сортировки по конкретным городам была не самой удачной.
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DVO (Санкт-Петербург) 25.08.2009 18:40
Ответ:

Здравствуйте.

В настоящее время в банке идет процесс по доработке и совершенствованию он-лайн сервисов. Интернет-банк будет существенно дорабатываться. Спасибо за Ваши комментарии.

Александра Бугаева
Вопрос:
Я являюсь клиентом Шведбанка зарегестрированный в Латвии, могу ли я пользоваться своим счётом, кредитной карточкой и услугами в Москве?
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(Svetlana.Smirnova) (Москва) 20.08.2009 20:24
Ответ:

Если у вас открыт счет в Латвийском Swedbank пользоваться своим счетом — выполнять операции по списанию/зачислению на ваш счет через Сведбанк в Москве у Вас нет возможности. Если Вам необходимо из Москвы пополнять свой счет в Латвии, Вы можете открыть счет в Сведбанк в Москве и переводить средства на счет в Латвийском Swedbank через интернет-банк.

Что касается кредитной карты, то вы можете пользоваться ей для оплаты товаров и услуг, снимать наличные по всему миру в соответствии с тарифами на обслуживание Вашей карты.

 

Александра Бугаева
Вопрос:
Какой офис сведбанка ближе к метро братиславская и по какому адресу находится?
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(Svetlana.Smirnova) (Москва) 18.08.2009 17:46
Ответ:

Эльмира Рабильевна,

ОАО «Сведбанк» имеет 3 отделения в Москве:

Отделение «Никитское»: адрес: ул. Большая Никитская, д. 14/2, стр. 7

Отделение «Тверское»: адрес: ул. 1-я Тверская- Ямская, д. 26

Отделение «Красные ворота»: адрес: ул. Мясницкая, д. 48.

Вы можете выбрать отделение, расположенное для Вас наиболее удобно.

 


Александра Бугаева
Вопрос:
А есть ли в программе Банка кредитование физических лиц для приобретения земельных участков?
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(Svetlana.Smirnova) (Москва) 17.08.2009 16:06
Ответ:
Вы можете воспользоваться нашими программами под залог имеющейся в
собственности жилой недвижимости с целевым использованием «Приобретение
земельного участка». В течение определенного срока после выдачи кредита Вам
необходимо будет предоставить в банк правоустанавливающие документы на
земельный участок, подтверждающие целевое использование денежных средств.
Более подробную информацию Вы можете получить по телефону или в любом
отделении нашего банка.
Александра Бугаева
Вопрос:
У меня счет открыть в Таллине в Hansapank могу ли перевести дньги из Москвы и сколько стоит услуга? спасибо
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(Svetlana.Smirnova) (Курск) 17.08.2009 13:23
Ответ:

Андрей, конечно можете. С тарифами на переводы (срочный и стандартный) Вы можете ознакомиться здесь: http://www.swedbank.ru/private/tariffs/

Александра Бугаева
Вопрос:
Если у меня образование 8 кл средней школы могу ли я подать документы на потребительский кредит Мне 42 года на последнем месте работаю 5 лет
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(Svetlana.Smirnova) (Орехово-Зуево Моск обл) 12.08.2009 23:20
Ответ:

Ирина, добрый день.

Для получения кредита необходимо предоставить документ о последнем образовании (если у Вас только среднее образование, т. е. общеобразовательная школа, в этом случае нужен аттестат).

Александра Бугаева
Вопрос:
Александра, добрый день!
Подскажите пожалуйста контакты сотрудника Вашего банка,с которым можно обсудить перспективы сотрудичества в сфере бизнес — услуг. Заранее спасибо.
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(Svetlana.Smirnova) (Москва) 10.08.2009 14:28
Ответ:
Анна, не очень понятно о каких услугах идет речь. Уточните вопрос, пожалуйста.
Александра Бугаева

Горячая линия с 20.03.2009 просмотрена 45 989 раз