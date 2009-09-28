На ваши вопросы отвечает эксперт «Сведбанка»

|Вопрос:
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почему до сих пор нет филиала в нашем городе
|Ответ:
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Уважаемый Роман, Swedbank не планировал открытие филиала в Ульяновске.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Могу ли я посмотреть балланс заработной карты через интернет?
|Ответ:
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Да, если подключена услуга Интернет-банк.
|Вопрос:
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Здравствуйте, Александра!
Подскажите, пожалуйста, какие документы надо предоставить в банк юридическому лицу-резиденту в банк РФ, если он получил кредит от иностранного банка, а средства необходимо перевести в банк РФ.
С уважением,
Иванова Ирина
|Ответ:
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Ирина, добрый день.
Эту информацию Вам лучше запросить у того банка, куда собираетесь переводить средства.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Мой отец получает на пенсионный счет в «Swedbank» пенсию от Литвы. Сам он проживает в России г. Краснодар. Ездить за пенсией в Литву ему тяжело. Есть ли другая возможность ему снимать деньги со счета (желательно в РОссии)?
|Ответ:
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Александр, для того чтобы получать в Росии деньги надо открыть счет в одном из банков либо текущий, либо карточный. После этого надо в Литве оформить заявление на периодическое перечисление средств со счета в Литве на счет в России.
|Вопрос:
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у нас ипотечный кредит в другом банке, занимается ли ваш банк рефинансированием кредитов?
|Ответ:
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Светлана, Сведбанк рефинансирует как ипотечные, так и другие виды кредитов других банков под залог имеющейся в собственности клиента жилой недвижимости.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
У меня открыт счет в отделении Шведбанка г. Талси, Латвия.
Можно ли внести деньги в Москве у Вас, чтобы их перечислили. в г. Талси?
Там у меня в латах, а здесь вношу в каких?
Номера счета у меня с собой нет, есть только телефон и имя кассира банка в отделении г. Талси.
С уважением, Эглескалн Ю.
|Ответ:
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Юрий, Вы можете открыть счета в рублях и латах в ОАО Сведбанк в г. Москве, предоставив необходимые документы: http://www.swedbank.ru/private/raschetno-kassovoe_obsluzhivanie/
Через кассу внесете рубли на рублевый счет и сконвертируете в латы.Тогда Вы сможете сделать безналичный перевод в латах со счета, открытого в Москве на счет в Латвии. Для осуществления перевода Вам необходимо знать реквизиты Вашего счета в Латвии.
|Вопрос:
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Добрый вечер, вносил деньги, через терминал приема платежей. Деньги все «скушал», а в итоге вышел чек:«Взнос наличных- Отказ»
|Ответ:
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Денис, добрый день.
Ваш вопрос Вам лучше задать представителям банка, терминал которого работает подобным образом. Сведбанк не представлен в Вашем городе.
|Вопрос:
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Здраувствуйте, Александра!
Здравствуйте, наша компания образовалась 24.06.2009 г. и зарегистрирована в г. Санкт-Петербурге. Для развития бизнеса нам необходим кредит в размере 300 тыс. руб. сроком на 1 год. Занимаемся мы оптовыми поставками орехов и сухофруктов. Какова возможность получения такого кредита в вашем банке?
Спасибо,
С уважением,
Блохина Елена Сергеевна,
Генеральный директор ООО «БЕС-ИНВЕСТ»
|Ответ:
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Елена Сергеевна,
спасибо за вопрос. Swedbank предоставляет кредиты на суммы от 300 тыс. до 30 млн. руб. Одно из требований к заемщикам — срок существования бизнеса не менее 12 мес.
|Вопрос:
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Появилась оплата услуг в он-лайне. Замечательно. Абсолютно убежден, что возможность оплатить неустойку за пользование радиоточкой в Саратовской области или справочные услуги сторонних поставщиков в Ульяновской области — это именно то, о чем мечтали все клиенты банка.
Но возникла маленькая проблема — как понять, какие из этого огромного списка услуг действительно имеют отношение к реальной жизни? Что именно из Питерских услуг я могу оплатить в он-лайне? Мне нужно перерыть все шесть сотен, параллельно изучая географию бизнеса нашей необъятной родины? А как понять, ГУП ВЦКП ЖХ это тот ГУП ВЦКП ЖХ про который я подумал, или он совсем из другого города?
Не сочтите за обиду, но несмотря на титанические усилия, приложенные Вашими айтишниками, пользоваться новым сервисом совершенно невозможно. Идея свалить всех получателей платежей в одну кучу без возможности сортировки по конкретным городам была не самой удачной.
|Ответ:
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Здравствуйте.
В настоящее время в банке идет процесс по доработке и совершенствованию он-лайн сервисов. Интернет-банк будет существенно дорабатываться. Спасибо за Ваши комментарии.
|Вопрос:
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Я являюсь клиентом Шведбанка зарегестрированный в Латвии, могу ли я пользоваться своим счётом, кредитной карточкой и услугами в Москве?
|Ответ:
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Если у вас открыт счет в Латвийском Swedbank пользоваться своим счетом — выполнять операции по списанию/зачислению на ваш счет через Сведбанк в Москве у Вас нет возможности. Если Вам необходимо из Москвы пополнять свой счет в Латвии, Вы можете открыть счет в Сведбанк в Москве и переводить средства на счет в Латвийском Swedbank через интернет-банк.
Что касается кредитной карты, то вы можете пользоваться ей для оплаты товаров и услуг, снимать наличные по всему миру в соответствии с тарифами на обслуживание Вашей карты.
|Вопрос:
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Какой офис сведбанка ближе к метро братиславская и по какому адресу находится?
|Ответ:
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Эльмира Рабильевна,
ОАО «Сведбанк» имеет 3 отделения в Москве:
Отделение «Никитское»: адрес: ул. Большая Никитская, д. 14/2, стр. 7
Отделение «Тверское»: адрес: ул. 1-я Тверская- Ямская, д. 26
Отделение «Красные ворота»: адрес: ул. Мясницкая, д. 48.
Вы можете выбрать отделение, расположенное для Вас наиболее удобно.
|Вопрос:
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А есть ли в программе Банка кредитование физических лиц для приобретения земельных участков?
|Ответ:
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Вы можете воспользоваться нашими программами под залог имеющейся в
собственности жилой недвижимости с целевым использованием «Приобретение
земельного участка». В течение определенного срока после выдачи кредита Вам
необходимо будет предоставить в банк правоустанавливающие документы на
земельный участок, подтверждающие целевое использование денежных средств.
Более подробную информацию Вы можете получить по телефону или в любом
отделении нашего банка.
|Вопрос:
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У меня счет открыть в Таллине в Hansapank могу ли перевести дньги из Москвы и сколько стоит услуга? спасибо
|Ответ:
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Андрей, конечно можете. С тарифами на переводы (срочный и стандартный) Вы можете ознакомиться здесь: http://www.swedbank.ru/private/tariffs/
|Вопрос:
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Если у меня образование 8 кл средней школы могу ли я подать документы на потребительский кредит Мне 42 года на последнем месте работаю 5 лет
|Ответ:
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Ирина, добрый день.
Для получения кредита необходимо предоставить документ о последнем образовании (если у Вас только среднее образование, т. е. общеобразовательная школа, в этом случае нужен аттестат).
|Вопрос:
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Александра, добрый день!
Подскажите пожалуйста контакты сотрудника Вашего банка,с которым можно обсудить перспективы сотрудичества в сфере бизнес — услуг. Заранее спасибо.
|Ответ:
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Анна, не очень понятно о каких услугах идет речь. Уточните вопрос, пожалуйста.
Горячая линия с 20.03.2009 просмотрена 45 989 раз