На ваши вопросы отвечает эксперт «Сведбанка»

Сведбанк предлагает полный комплекс продуктов и услуг для корпоративных клиентов, а также специально разработанных для предприятий малого и среднего бизнеса: финансирование бизнеса; зарплатный проект; корпоративные банковские карты Visa International; размещение денежных средств; расчетно-кассовое обслуживание.

С первого дня работы со Swedbank Вас будет сопровождать Персональный менеджер, который окажет помощь в любых финансовых вопросах: от простой подготовки платежных документов до сопровождения заявки на кредит в течение всего процесса кредитования.

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