На ваши вопросы отвечает эксперт ООО «Страховой Юрист»

Добрый день.

13.02.2016 г. между мной и сбербанком был заключен договор потребительского кредитования. При оформлении потребительского кредита, мне была навязана услуга «Добровольного страхования жизни, здоровья и в связи недобровольной потерей работы заемщика». На мой вопрос о возможности получения кредита без выше обозначенной услуги и о возможности расторжения договора страхования в последующем, сотрудница отделения ответила однозначно, что такой возможности нет. То есть я была вынуждена подписать заявление на участие в программе «Страхование по добровольному страхованию жизни» Но мне не были озвучены условия страхования, не был выдан договор страхования и страховой полис. Сумма моей платы за подключение к программе страхования составила 71462,02 руб. (семьдесят одна тысяча четыресто шестьдесят два рубля 02 коп.)



13 июня 2017 г. я полностью исполнила кредитные обязательства перед банком,вернув всю сумму основного долга и установленные банком проценты. Когда я обратилась в банк с просьбой о написании заявления о прекращении участия в программе страхования, мне отказали. Тогда подала заявление в письменном виде с претензией к банку и требованием о прекращении участия и возврата страховых взносов. При этом я указала, что в условиях заявления на участие п программе страхования однозначно прописано в п. 5.1 -

Выгодоприобретателями являются:

5.1 По страхованию рискам «Смерть застрахованного лица»,«Инвалидность застрахованного лица», «Смерть от несчастного случая«— ПАО Сбербанк

В остальной части(а также в случае полного досрочного погашения задолженности Застрахованного лица по всем действующим кредитам,предоставленным банком)- Застрахованное лицо (а в случае его смерти-наследники Застрахованного лица). На основании этого пункта я делаю вывод, что имею полное право на возврат страховки. Но

на свое обращение о возврате я получила в СБ ответ в письменном виде смс-уведомления. Цитирую: -» Уважаемый клиент, по Вашему заявлению на отключение страховой программы Сбербанк Страхование жизни получен отказ в соответствии с правилами страхования.» Не было указано ни номера, ни даты выпуска правил. Так как у меня договор кредитования и заявление об участи на страхование датируются 13 февраля 2016 года, то в моем случае применимы правила от 11 апреля 2015 года. Внимательно изучив их, видим по «Условиям участия в программе добровольного страхования жизни, здоровья и в связи с

недобровольной потерей работы заемщика» в п. 5 «Прекращение участия клиента в программе страхования» обозначено следующее:

«П. 5.1. Участие физического лица в Программе страхования может быть прекращено досрочно на основании его письменного заявления представленного в подразделение банка при личном обращении…. При этом возврат денежных средств, внесенных физическим лицом в качестве платы за подключение к Программе страхования, производится Банком в случае отказа физического лица от страхования в следующих случаях:

1) подачи физическим лицом в Банк соответствующего заявления в течение 14 календарных дней с даты подачи заявления, предусмотренного п. 2.2 настоящих Условий, независимо от того, был ли Договор страхования в отношении такого лица заключен;

2) подачи физическим лицом в Банк соответствующего заявления по истечении 14 календарных дней с даты подачи заявления, предусмотренного п. 2.2. настоящих Условий в случае, если Договор страхования в отношении такого лица не был заключен. При этом осуществляется возврат физическому лицу денежных средств в размере 100% от суммы Платы за подключение к Программе страхования.

П. 5.2. Если Застрахованное физическое лицо подало заявление на отключение от Программы страхования после того, как в отношении данного Застрахованного лица был заключен Договор страхования, сумма денежных средств, возвращаемая Застрахованному лицу, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13% — для налоговых резидентов, который удерживается налоговым агентом — ПАО Сбербанк в

момент их возврата.». На основании выше приведенного, я делаю заключение, сто ПАО Сбербанк не правомерно отказал мне в принятии заявления о прекращении участия в программе и выплате страховых взносов.



Прошу рассмотреть мое обращение, о прекращении участия в программе страхования при условии возврата денежных средств, в порядке досудебного урегулирования. В противном случае оставляю за собой право обращения в суд и другие надзорные органы по защите прав граждан РФ