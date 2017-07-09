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Страховые споры

ООО «Страховой Юрист» входит в группу компаний ООО «Страховая Касса» и существует на рынке юридических услуг более 9 лет, оказывая профессиональную помощь в различных отраслях права. Основным направлением в работе организации является решение правовых проблем в хозяйственной деятельности юридических лиц и страховых спорах. Нашими клиентами являются как физические лица, так и множество компаний различных сфер деятельности российского бизнеса. Мы оказываем юридическую поддержку в судебных спорах, начиная от достаточно распространенных (взыскание долгов по различным гражданско-правовым договорам) и заканчивая специфическими делами (банкротство, страхование, обжалование действий таможенного или налогового органа, обжалование отказа в регистрации товарного знака или знака обслуживания и т. д.).

Данный раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам, связанным со страховыми спорами. Для того чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

Раздел модерируется представителями компании. Вопросы, не относящиеся к ООО «Страховой Юрист», будут удаляться.

На ваши вопросы отвечает эксперт ООО «Страховой Юрист»

Павел Гущин
Павел Гущин
начальник юридического отдела ООО «Страховой Юрист»
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
категории вопросов
все страхование при оформлении кредита 1
Вопрос:

Когда-то в Приват Банке был потребительский кредит, срок год или более. Была одна или две просрочки, далее я погасил его разом досрочно. Нач. службы безопасности выдал бумагу о том, что я ничего не должен. Через несколько лет я обратился туда же за картой, но мне сообщили о долге в 16000!!! я связался со службой безопасности банка, они проверили и извинились, сославшись на ошибку менеджера. Какие данные они подавали все годы и куда я не знаю(((Как быть в этой. Недавно получил карту в Тинькофф банке с лимитом 5000, пользуюсь.Еще решил воспользоваться программой кредитный доктор в Совком Банке. Подскажите как восстановить репутацию правильнее всего? необходимо получить сумму на развитие своего бизнеса

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antonkursk46 (Курск) 09.07.2017 10:17
Ответ:

Добрый день! Вопрос не связан с темой горячей линии, но для исправления кредитной истории необходимо обратиться с заявлением в банк, внесший недостоверную информацию. При отсутствии реакции, можно пожаловаться в Интернет-приемной Банка России.

Павел Гущин
Вопрос:

Добрый день.
13.02.2016 г. между мной и сбербанком был заключен договор потребительского кредитования. При оформлении потребительского кредита, мне была навязана услуга «Добровольного страхования жизни, здоровья и в связи недобровольной потерей работы заемщика». На мой вопрос о возможности получения кредита без выше обозначенной услуги и о возможности расторжения договора страхования в последующем, сотрудница отделения ответила однозначно, что такой возможности нет. То есть я была вынуждена подписать заявление на участие в программе «Страхование по добровольному страхованию жизни» Но мне не были озвучены условия страхования, не был выдан договор страхования и страховой полис. Сумма моей платы за подключение к программе страхования составила 71462,02 руб. (семьдесят одна тысяча четыресто шестьдесят два рубля 02 коп.)

13 июня 2017 г. я полностью исполнила кредитные обязательства перед банком,вернув всю сумму основного долга и установленные банком проценты. Когда я обратилась в банк с просьбой о написании заявления о прекращении участия в программе страхования, мне отказали. Тогда подала заявление в письменном виде с претензией к банку и требованием о прекращении участия и возврата страховых взносов. При этом я указала, что в условиях заявления на участие п программе страхования однозначно прописано в п. 5.1 -
Выгодоприобретателями являются:
5.1 По страхованию рискам «Смерть застрахованного лица»,«Инвалидность застрахованного лица», «Смерть от несчастного случая«— ПАО Сбербанк
В остальной части(а также в случае полного досрочного погашения задолженности Застрахованного лица по всем действующим кредитам,предоставленным банком)- Застрахованное лицо (а в случае его смерти-наследники Застрахованного лица). На основании этого пункта я делаю вывод, что имею полное право на возврат страховки. Но
на свое обращение о возврате я получила в СБ ответ в письменном виде смс-уведомления. Цитирую: -» Уважаемый клиент, по Вашему заявлению на отключение страховой программы Сбербанк Страхование жизни получен отказ в соответствии с правилами страхования.» Не было указано ни номера, ни даты выпуска правил. Так как у меня договор кредитования и заявление об участи на страхование датируются 13 февраля 2016 года, то в моем случае применимы правила от 11 апреля 2015 года. Внимательно изучив их, видим по «Условиям участия в программе добровольного страхования жизни, здоровья и в связи с
недобровольной потерей работы заемщика» в п. 5 «Прекращение участия клиента в программе страхования» обозначено следующее:
«П. 5.1. Участие физического лица в Программе страхования может быть прекращено досрочно на основании его письменного заявления представленного в подразделение банка при личном обращении…. При этом возврат денежных средств, внесенных физическим лицом в качестве платы за подключение к Программе страхования, производится Банком в случае отказа физического лица от страхования в следующих случаях:
1) подачи физическим лицом в Банк соответствующего заявления в течение 14 календарных дней с даты подачи заявления, предусмотренного п. 2.2 настоящих Условий, независимо от того, был ли Договор страхования в отношении такого лица заключен;
2) подачи физическим лицом в Банк соответствующего заявления по истечении 14 календарных дней с даты подачи заявления, предусмотренного п. 2.2. настоящих Условий в случае, если Договор страхования в отношении такого лица не был заключен. При этом осуществляется возврат физическому лицу денежных средств в размере 100% от суммы Платы за подключение к Программе страхования.
П. 5.2. Если Застрахованное физическое лицо подало заявление на отключение от Программы страхования после того, как в отношении данного Застрахованного лица был заключен Договор страхования, сумма денежных средств, возвращаемая Застрахованному лицу, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13% — для налоговых резидентов, который удерживается налоговым агентом — ПАО Сбербанк в
момент их возврата.». На основании выше приведенного, я делаю заключение, сто ПАО Сбербанк не правомерно отказал мне в принятии заявления о прекращении участия в программе и выплате страховых взносов.

Прошу рассмотреть мое обращение, о прекращении участия в программе страхования при условии возврата денежных средств, в порядке досудебного урегулирования. В противном случае оставляю за собой право обращения в суд и другие надзорные органы по защите прав граждан РФ

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pichuginaolia (Пушкино МО) 30.06.2017 10:50
Ответ:

Добрый день! Не очень понятно в чем вопрос. Если это попытка подать досудебную претензию, то к сожалению Банки.ру не подходит для такого формата. Если по существу, то вы сами изложили в каких случаях банк осуществляет возврат денежных средств за подключение к программе коллективного страхования, ваш случай не вписывается в эти рамки. Если в кредитной документации стоят ваши подписи под согласием с подключением к программе страхования, доказать, что услуга навязана, очень непросто. Но, к сожалению, это единственная возможность вернуть денежные средства. Тут вопрос именно в самой услуге подключения, которая формально была оказана в момент подключения, т. к. плата непосредственно за страховое покрытие в таких случаях очень незначительна (не более 20—30% от направленных на страхование средств).

Павел Гущин
Вопрос:

Здравствуйте,Павел. Банк " ФК Открытие» завлекает 1% к ставке по непополняемым вкладам сроком до 1 года. Сделать это просто, достаточно разместить часть средств в Инвестиционном Страховании Жизни или Накопительном Страховании Жизни. Инвестиции таковы, что получает клиент документ сомнительного характера, но я сейчас не об этом. Мой вопрос:1. Банк не выполнил условия размещения влада, т. е. Не увеличил процент по вкладу на 1 процент, причем обещал, но не исполнил, обещания не исполнялись сотрудниками банка два месяца с Открытия вклада и Инвестиционного продукта, с 23 марта 2017 года по 30 мая 2017 года. 30 мая был расторгнут Основной договор вклада и Страхование жизни(так называется полис). Деньги по вкладу вернули, а деньги по Полису Страхование жизни, сотрудники банка незаконно удерживают. Прошу Вас ответить на вопрос? Чем руководствуются сотрудники банка, когда незаконно удерживают денежные средства? Денежные средства по настоящее время не возвращены. Спасибо.

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Liubov1331 (Москва) 29.06.2017 12:47
Ответ:

Добрый день!
Нужно конечно изучить документацию — каким образом банк связал (если связал) два разных договора с разными юрлицами. Если брать исключительно страховой продукт, то по общей норме ГК РФ, при досрочном отказе страхователя от договора премия возврату не подлежит, если договором не предусмотрено иное. В договорах ИСЖ или НСЖ при ранних сроках расторжения по инициативе страхователя обычно предусматривают возврат так называемой выкупной суммы, но практически всегда это связано с серьезными потерями для страхователя. Нужно изучать вашу страховую документацию. С учетом ситуации, рекомендовал бы пытаться решить вопрос с банком в претензионном порядке и не спешить с заявлением о расторжении договора страхования, т. к. возможны существенные потери.

Павел Гущин
Вопрос:

Я детально ознакомилась с договором и считаю, что мои права грубо нарушены, договор расторгнут, а часть денег, за неиспользованное время, не возвращены, хотя возможность наступления страхового случая отпала, так как кредит досрочно выплачен! На данном отзыве останавливаться не будем, планируем обращаться в инстанции выше, как только получим письменный ответ от Кардифф, который отправлен ими по Почте России. Нарушены не только мои права, но и ФЗ РФ. спасибо!

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stasya0804 (Губкин) 27.06.2017 09:19
Ответ:

Согласно общей нормы ГК РФ, при досрочном отказе страхователя от договора премия возврату не подлежит, если договором не предусмотрено иное. Изучите договор на предмет условий возврата. Если подобного условия нет, то возможность возврата сильно зависит от условий договора (например, как определяется страховая сумма — привязана к остатку задолженности или нет).

Павел Гущин
Вопрос:

Добрый день!В апреле 2016 года мною был взят кредит в ПАО Почта Банк сроком на 5 лет,при оформлении мне навязали страховку,обусловив тем,что кредит не предоставят без нее.Кредит был закрыт досрочно в июне 2017 года,написала обращение в СК Кардиф на возврат неиспользованных денежных средств,на что получила ответ,что договор закрыт без возврата денежных средств.

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stasya0804 (Губкин) 21.06.2017 13:39
Ответ:

Приветствую!

Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.

Ознакомьтесь с Вашим кредитным и страховым договором.

Павел Гущин
Вопрос:

Здравствуйте,

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79516334557 (С Кырен, Республика Бурятия) 05.06.2017 05:55
Ответ:

Приветствую. Нужно обратиться в отделение банка и заблокировать карту, также обратиться в правоохранительные органы. Следует узнать у Сбербанка, компенсируют ли они сумму, списанную мошенниками с Вашей карты.

 

Павел Гущин
Вопрос:

Здравствуйте! Подскажите, я взял кредит в сбербанке со страховкой, страховка большая. В течении 14 дней я пришел написать заявление о возврате страховки, на что менеджер сказала, что почему вы сразу не сказали, что будете возвращать страховку. Я ответил, что в таком случае, мало вероятно, что я получу кредит. Я попросил написать её письменный отказ в возврате страховки, на это получил ответ, что мы же вам не отказываем. Предложили написать заявление с поручителем, я написал маму, на что конечно же получил отказ, так как якобы, если наступит страховой случай, то она не сможет покрыть мой кредит, хотя когда оформляли кредит, менеджер говорила, что я могу взять поручителем маму и у неё хватает з/п, но сегодня они пошли в отказ, сказав ищите другого поручителя.
В договоре нет каких либо ограничений на возврат страховки. Могу ли я её вернуть или это бесполезно?

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28ilyxa (Балаково) 02.06.2017 21:27
Ответ:

Приветствую!

Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.

Если вы заключили коллективный страховой договор, то возможность отказа от страховки в течение 5 дней у вас отсутствует.

Пишите заявление на отказ от страховки.

Павел Гущин
Вопрос:

Добрый день!
В апреле 2017 взял потребительский кредит (рефинансирование кредита в другом банке) в ВТБ24. При подписании договора галочки в полях выбранной программы страхования были проставлены сотрудниками банка до передачи на подпись договора мне. Устно сообщили, что мой кредит одобрен со страховкой. Программа страхования, естественно, коллективная «Финансовый резерв».
В мае 2017 удалось досрочно полностью погасить данный кредит с учетом страховки (включение+премия), включенной в тело кредита. То есть погасил полностью кредит в ноль еще до первого ежемесячного платежа.
В течение первых 5 рабочих дней (но до полного погашения) на всякий случай написал заявление на отказ от страхования, на которое, конечно, получил стандартный отказ-отписку от банка.
На данный момент хочу вернуть страховую премию за неиспользованный срок (48 месяцев минус 29 дней пользования кредитом).
В ВТБ Страховании с первым заявлением (до 5 дней) отправили в сам банк, мотивируя это характером коллективного страхования. В самом банке, как написал выше, отказали в возврате.
Сейчас, после полного досрочного погашения, хочу вернуть страховую премию за неиспользованный период (в договоре указано, что страхование действует в течение всего срока кредита). Подскажите, пжл, что писать и куда, возможно с указанием ссылок на законы, какие документы нужно приложить. Куда обратиться в случае отказа и в этот раз.

Спасибо.

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volodya1086 (Новосибирск) 22.05.2017 12:29
Ответ:

Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.

Если вы заключили коллективный страховой договор, то возможность отказа от страховки в течение 5 дней у вас отсутствует.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 958 ГК РФ, при досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.

Читайте условия страхового договора в части возврата страховой премии.

Павел Гущин
Вопрос:

Здравствуйте! Я оформила кредит в банке ВОСТОЧНЫЙ, но на следующий день приехала в офис банка с просьбой закрыть этот кредит (деньгами не воспользовались,представитель банка принял заявление, но сообщила, что придется выплатить неустойку я ее выплатила но теперь пришла смс о выплате страховки, которая к слову была оформлена неправильно (кредит брали на два года а страховку по нему почему то сделали на три и никак это не объяснили) и теперь там заявляют, что завтра начнут начислять пени. Подскажите пожалуйста как мне поступить, ведь деньгами их банка я не воспользовалась?:

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ash1511 (Плесецк) 17.05.2017 20:43
Ответ:

Приветствую!

Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.

Кроме того, Вы фактически не пользовались кредитом. Пишите Претензионное письмо о расторжении страхового договора. В случае отсутствия удовлетворения претензии, советую обратится в суд.

Павел Гущин
Вопрос:

Здравствуйте Павел! Подскажите пожалуйста могу ли я отказаться от «навязанной» страховки по коллективному договору, на следующий день,после его заключения и вернуть комиссию, если в общих условиях договора потребительского кредита по программе «покупка вкредит» (редакция 2.16) в пункте 12.9 говориться, что «Клиент считаеться ознакомившимся с индивидуальными условиями Договора по истечению 2 (Двух) календарных дней с момента направления Банком СМС-сообщения о принятом положительном решении.»

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zukov33 (Ковров) 16.05.2017 16:53
Ответ:

Приветствую!

Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.

Если вы заключили коллективный страховой договор, то возможность отказа от страховки в течение 5 дней у вас отсутствует.

Однкако пробуйте писать Заявление о расторжении Договора в Банк, в принципе, Ваша позиция имеет право на существование, тем более, что заключается Договор «присоединения», а вы даже толком не знаете к чему вы «присоединились». 

Павел Гущин
Вопрос:

Взяли кредит в Татфондбанке в ноябре 2016 года, сняли деньги и переложили их на вклад в том же банке. У ТФБ отозвали лизенцию, теперь не можем получить деньги кредитного договора, т. к. у есть встречные требования. Что делать??

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rustem05_05 (Бавлы) 16.05.2017 14:59
Ответ:

Приветствую.

Следует обращаться в Агентство по страхованию вкладов, т. к. все вклады в банках застрахованны в определенных лимитах.

Павел Гущин
Вопрос:

Добрый день!

Меня зовут Наталья, в ноябре 2015 года оформляла кредит в «Ренессанс кредит». При оформлении договора была подключена программа страхования жизни и здоровья и услуги адвоката. При подписании документов, сотрудник практически ничего не объяснила.
Спустя два года, я решила отказаться от навязанных услуг. Позвонила в СК, ответ сотрудника был таков, что расторжение договора невозможно и невыгодно, так как берутся дополнительные платы на покрытие расходов страховой компании. На мой вопрос, где это указано и прописано в договоре? Сотрудник ответил, что в общих условиях (кстати с которыми не не дали ознакомится!)
Очень возмущена таким ответом и условиями!!!
Страховой программой не воспользовалась и требую вернуть в полном объеме!!!

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ashmarina79 (Челябинская область, г. Копейск) 16.05.2017 09:02
Ответ:

Приветствую!

Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.

Если вы заключили коллективный страховой договор, то возможность отказа от страховки в течение 5 дней у вас отсутствует.

Павел Гущин
Вопрос:

Добрый день, хочу досрочно погасить кредит, но к кредиту была навязана страховка и соответственно она мне не нужна, банк не хочет расторгать договор страхования а мне он не нужен. Как быть? Сумма страховки около 70000, получается я им должна вернуть больше чем получила. Спасибо.

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valeria123456 (Новосибирск) 15.05.2017 13:34
Ответ:

Приветствую!

Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.

Если вы заключили коллективный страховой договор, то возможность отказа от страховки в течение 5 дней у вас отсутствует.

Павел Гущин
Вопрос:

Добрый вечер!хочется узнать такой момент,у меня есть в банке накопительный счёт,к нему имеют доступ только два человека (я и брат),этот банк находится в России,а я на данный момент в другой стране и брат тоже,возможен ли вариант снятия денег через интернет, или какие ещё в такой ситуации доступны варианты снятия средств со счета?

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DenEfim1 (Омск) 07.05.2017 20:55
Ответ:

Приветствую.

Для поиска способов решения данного вопроса обртаитесь непосредстенно в банк, где открыт Ваш счет.

Павел Гущин
Вопрос:

Здравствуйте! брал кредит в декабре2016 в ОТП банке, был заключен договор страхования. кредит погасил досрочно в этом месяце, могу ли я вернуть часть страховки обратно. в банке мне отказали, аргументируя тем, что я погасил всю сумму кредита.

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monstergym (Димитровград) 02.05.2017 15:52
Ответ:

Приветствую!

Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.

Если вы заключили коллективный страховой договор, то возможность отказа от страховки в течение 5 дней у вас отсутствует.

Ознакомьтесь с Вашим кредитным и страховым договором.

Павел Гущин

Горячая линия с 07.10.2016 просмотрена 24 350 раз