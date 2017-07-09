На ваши вопросы отвечает эксперт ООО «Страховой Юрист»

|Вопрос:
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Когда-то в Приват Банке был потребительский кредит, срок год или более. Была одна или две просрочки, далее я погасил его разом досрочно. Нач. службы безопасности выдал бумагу о том, что я ничего не должен. Через несколько лет я обратился туда же за картой, но мне сообщили о долге в 16000!!! я связался со службой безопасности банка, они проверили и извинились, сославшись на ошибку менеджера. Какие данные они подавали все годы и куда я не знаю(((Как быть в этой. Недавно получил карту в Тинькофф банке с лимитом 5000, пользуюсь.Еще решил воспользоваться программой кредитный доктор в Совком Банке. Подскажите как восстановить репутацию правильнее всего? необходимо получить сумму на развитие своего бизнеса
|Ответ:
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Добрый день! Вопрос не связан с темой горячей линии, но для исправления кредитной истории необходимо обратиться с заявлением в банк, внесший недостоверную информацию. При отсутствии реакции, можно пожаловаться в Интернет-приемной Банка России.
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день! Не очень понятно в чем вопрос. Если это попытка подать досудебную претензию, то к сожалению Банки.ру не подходит для такого формата. Если по существу, то вы сами изложили в каких случаях банк осуществляет возврат денежных средств за подключение к программе коллективного страхования, ваш случай не вписывается в эти рамки. Если в кредитной документации стоят ваши подписи под согласием с подключением к программе страхования, доказать, что услуга навязана, очень непросто. Но, к сожалению, это единственная возможность вернуть денежные средства. Тут вопрос именно в самой услуге подключения, которая формально была оказана в момент подключения, т. к. плата непосредственно за страховое покрытие в таких случаях очень незначительна (не более 20—30% от направленных на страхование средств).
|Вопрос:
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Здравствуйте,Павел. Банк " ФК Открытие» завлекает 1% к ставке по непополняемым вкладам сроком до 1 года. Сделать это просто, достаточно разместить часть средств в Инвестиционном Страховании Жизни или Накопительном Страховании Жизни. Инвестиции таковы, что получает клиент документ сомнительного характера, но я сейчас не об этом. Мой вопрос:1. Банк не выполнил условия размещения влада, т. е. Не увеличил процент по вкладу на 1 процент, причем обещал, но не исполнил, обещания не исполнялись сотрудниками банка два месяца с Открытия вклада и Инвестиционного продукта, с 23 марта 2017 года по 30 мая 2017 года. 30 мая был расторгнут Основной договор вклада и Страхование жизни(так называется полис). Деньги по вкладу вернули, а деньги по Полису Страхование жизни, сотрудники банка незаконно удерживают. Прошу Вас ответить на вопрос? Чем руководствуются сотрудники банка, когда незаконно удерживают денежные средства? Денежные средства по настоящее время не возвращены. Спасибо.
|Ответ:
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Добрый день!
|Вопрос:
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Я детально ознакомилась с договором и считаю, что мои права грубо нарушены, договор расторгнут, а часть денег, за неиспользованное время, не возвращены, хотя возможность наступления страхового случая отпала, так как кредит досрочно выплачен! На данном отзыве останавливаться не будем, планируем обращаться в инстанции выше, как только получим письменный ответ от Кардифф, который отправлен ими по Почте России. Нарушены не только мои права, но и ФЗ РФ. спасибо!
|Ответ:
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Согласно общей нормы ГК РФ, при досрочном отказе страхователя от договора премия возврату не подлежит, если договором не предусмотрено иное. Изучите договор на предмет условий возврата. Если подобного условия нет, то возможность возврата сильно зависит от условий договора (например, как определяется страховая сумма — привязана к остатку задолженности или нет).
|Вопрос:
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Добрый день!В апреле 2016 года мною был взят кредит в ПАО Почта Банк сроком на 5 лет,при оформлении мне навязали страховку,обусловив тем,что кредит не предоставят без нее.Кредит был закрыт досрочно в июне 2017 года,написала обращение в СК Кардиф на возврат неиспользованных денежных средств,на что получила ответ,что договор закрыт без возврата денежных средств.
|Ответ:
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Приветствую!
Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.
Ознакомьтесь с Вашим кредитным и страховым договором.
|Вопрос:
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Здравствуйте,
|Ответ:
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Приветствую. Нужно обратиться в отделение банка и заблокировать карту, также обратиться в правоохранительные органы. Следует узнать у Сбербанка, компенсируют ли они сумму, списанную мошенниками с Вашей карты.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Подскажите, я взял кредит в сбербанке со страховкой, страховка большая. В течении 14 дней я пришел написать заявление о возврате страховки, на что менеджер сказала, что почему вы сразу не сказали, что будете возвращать страховку. Я ответил, что в таком случае, мало вероятно, что я получу кредит. Я попросил написать её письменный отказ в возврате страховки, на это получил ответ, что мы же вам не отказываем. Предложили написать заявление с поручителем, я написал маму, на что конечно же получил отказ, так как якобы, если наступит страховой случай, то она не сможет покрыть мой кредит, хотя когда оформляли кредит, менеджер говорила, что я могу взять поручителем маму и у неё хватает з/п, но сегодня они пошли в отказ, сказав ищите другого поручителя.
|Ответ:
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Приветствую!
Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.
Если вы заключили коллективный страховой договор, то возможность отказа от страховки в течение 5 дней у вас отсутствует.
Пишите заявление на отказ от страховки.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.
Если вы заключили коллективный страховой договор, то возможность отказа от страховки в течение 5 дней у вас отсутствует.
Кроме того, согласно п. 3 ст. 958 ГК РФ, при досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
Читайте условия страхового договора в части возврата страховой премии.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Я оформила кредит в банке ВОСТОЧНЫЙ, но на следующий день приехала в офис банка с просьбой закрыть этот кредит (деньгами не воспользовались,представитель банка принял заявление, но сообщила, что придется выплатить неустойку я ее выплатила но теперь пришла смс о выплате страховки, которая к слову была оформлена неправильно (кредит брали на два года а страховку по нему почему то сделали на три и никак это не объяснили) и теперь там заявляют, что завтра начнут начислять пени. Подскажите пожалуйста как мне поступить, ведь деньгами их банка я не воспользовалась?:
|Ответ:
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Приветствую!
Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.
Кроме того, Вы фактически не пользовались кредитом. Пишите Претензионное письмо о расторжении страхового договора. В случае отсутствия удовлетворения претензии, советую обратится в суд.
|Вопрос:
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Здравствуйте Павел! Подскажите пожалуйста могу ли я отказаться от «навязанной» страховки по коллективному договору, на следующий день,после его заключения и вернуть комиссию, если в общих условиях договора потребительского кредита по программе «покупка вкредит» (редакция 2.16) в пункте 12.9 говориться, что «Клиент считаеться ознакомившимся с индивидуальными условиями Договора по истечению 2 (Двух) календарных дней с момента направления Банком СМС-сообщения о принятом положительном решении.»
|Ответ:
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Приветствую!
Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.
Если вы заключили коллективный страховой договор, то возможность отказа от страховки в течение 5 дней у вас отсутствует.
Однкако пробуйте писать Заявление о расторжении Договора в Банк, в принципе, Ваша позиция имеет право на существование, тем более, что заключается Договор «присоединения», а вы даже толком не знаете к чему вы «присоединились».
|Вопрос:
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Взяли кредит в Татфондбанке в ноябре 2016 года, сняли деньги и переложили их на вклад в том же банке. У ТФБ отозвали лизенцию, теперь не можем получить деньги кредитного договора, т. к. у есть встречные требования. Что делать??
|Ответ:
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Приветствую.
Следует обращаться в Агентство по страхованию вкладов, т. к. все вклады в банках застрахованны в определенных лимитах.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Приветствую!
Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.
Если вы заключили коллективный страховой договор, то возможность отказа от страховки в течение 5 дней у вас отсутствует.
|Вопрос:
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Добрый день, хочу досрочно погасить кредит, но к кредиту была навязана страховка и соответственно она мне не нужна, банк не хочет расторгать договор страхования а мне он не нужен. Как быть? Сумма страховки около 70000, получается я им должна вернуть больше чем получила. Спасибо.
|Ответ:
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Приветствую!
Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.
Если вы заключили коллективный страховой договор, то возможность отказа от страховки в течение 5 дней у вас отсутствует.
|Вопрос:
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Добрый вечер!хочется узнать такой момент,у меня есть в банке накопительный счёт,к нему имеют доступ только два человека (я и брат),этот банк находится в России,а я на данный момент в другой стране и брат тоже,возможен ли вариант снятия денег через интернет, или какие ещё в такой ситуации доступны варианты снятия средств со счета?
|Ответ:
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Приветствую.
Для поиска способов решения данного вопроса обртаитесь непосредстенно в банк, где открыт Ваш счет.
|Вопрос:
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Здравствуйте! брал кредит в декабре2016 в ОТП банке, был заключен договор страхования. кредит погасил досрочно в этом месяце, могу ли я вернуть часть страховки обратно. в банке мне отказали, аргументируя тем, что я погасил всю сумму кредита.
|Ответ:
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Приветствую!
Согласно Указанию Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» перечислен четкий список договор, в отношении которых действует период «охлаждения». Период в который вы можете отказаться от навязанной страховки составляет 5 (пять) дней с момента заключения страхового договора.
Если вы заключили коллективный страховой договор, то возможность отказа от страховки в течение 5 дней у вас отсутствует.
Ознакомьтесь с Вашим кредитным и страховым договором.
Горячая линия с 07.10.2016 просмотрена 24 350 раз