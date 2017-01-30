На ваши вопросы отвечает эксперт Touch Bank

|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
По этому вопросу я рекомендую вам обратиться к нашему представителю — https://www.banki.ru/profile/?UID=810016 , отправив в личные сообщения ваши данные и контактный номер телефона. Коллеги обязательно вам помогут.
|Вопрос:
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Банк «ФК Открытие» выпускает дебетовые карты для пенсионеров эмбоссированные и неэмбоссированные. При этом, судя по тарифам (в тарифах упоминается оплата картами в аптеках) неэмбосированными картами можно оплачивать покупки.
|Ответ:
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Добрый день!
Неэмбоссированными картами можно расплачиваться за покупки также, как и эмбоссированными. С точки зрения безопасности совершения расчетов между картами разницы нет. Изначально эмбоссирование (т.е. выдавливание данных о владельце карты и реквизитах на карте) было придумано для того, чтобы ею удобно было расплачиваться в магазинах. В то время еще не было электронных терминалов, и оплата покупки осуществлялась путем «выдавливания» данных о карте на торговом чеке.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Добрый день!
Как обычно развивается ситуация со Сбербанком я не подскажу, не имею такой статистики. В целом порядок действий в такой ситуации стандартный: подать в банк письменное заявление о несогласии с совершенными операциями и попросить банк письменно объяснить, на каком основании данные операции были совершены. Получить письменный ответ от Сбербанка, далее действовать по ситуации.
|Вопрос:
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Доброе время суток! 23 января 2017 года совершил покупку в интернет-магазине lemall.Ru, который торгует только мобильными телефонами и по факту не является магазином ежедневных покупок (даже описание данного mcc не соответствует действительности. В начале месяца выбрал любимую категорию «Электроника», так как собирался купить ряд товаров из этой категории. Однако, к моему удивлению, я обнаружил, что у выше названного магазина mcc 5399. Я сначала расстроился, но потом понадеялся на то, что банк проявит лояльность и доначислит мне 2% бонусов (259,8 рублей), рассмотрев мою ситуацию и проанализировав её. Однако, банк сначала отказал мне после звонка, а затем и дал отрицательный ответ на моё заявление 00397544. Данная ситуация мягко говоря огорчила. Я пользуюсь услугами банка ещё не так долго. В других финансовых организациях мне всегда шли навстречу.
|Ответ:
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Добрый день!
Покупка на " Lemall.ru» не попадает в любимую категорию, т. к. МСС-код данной операции (5399) не относится к категории «Электроника и гаджеты». Банк производит начисление бонусных баллов на основании информации о значении МСС-кода. МСС-код устанавливается торговой точкой. Детальный перечень МСС-кодов размещен на сайте Банка в разделе «Бонусная программа». Рекомендую Вам уточнять у продавца МСС-код торговой точки. Если МСС-код торговой точки входит в вашу любимую категорию, бонусные баллы будут начислены из расчета 3% за покупку.
|Вопрос:
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Моя родственница имеет дебетовую master card Нью-Йоркского Citibank. Она является гражданкой России, но в настоящее время проживает в Нью-Йорке (учится в одном из университетов). В последнее время ей из Нью-Йорка не удаётся оплатить этой картой товары и услуги российских предприятий, например, оплатить билеты в театр для петербургских друзей. Платёжная система не пропускает такие платежи. Совсем недавно проблем не было. В Сitibank ей сказали, что это какие-то блокировки со стороны России. Помогите разобраться, в чём дело. Заранее благодарю.
|Ответ:
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Добрый день!
Формулировка про «блокировки со стороны России» странная. Видимо, имеется ввиду, что операция отклоняется кем-то из участников на стороне России.
Общий ответ на этот вопрос дать сложно, причины могут быть самыми разными. Например, настройки безопасности на стороне банка-эквайера, обслуживающего торговую точку, либо на стороне банка-эмитента (в вашем случае — Ситибанка).
Могу сказать, что «каких-то» блокировок не бывает: при отказе в совершении операции платежная система между участниками операции передает совершенно конкретный «код отказа», по которому в большинстве случаев можно установить реальную причину. Следует добиться от Ситибанка развернутого ответа на ваш вопрос.
|Вопрос:
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Добрый день, 26.12.16 г. в ОО «Южный» ВТБ банка Москвы в г. Ростове-на-Дону мною была оформлена банковская карта мастеркарт стандарт (неперсонифицированная) для снятия денежных средств в Республике Крым в банке г. Судак РНКБ. Сотрудники банка при оформлении карты, сообщили, что комиссия при переводе, снятии средств с карты взиматься не будет.
|Ответ:
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Добрый день!
Банком по карте могут взиматься только комиссии, предусмотренные договором и тарифами (являющимися его неотъемлемой частью).
В свою очередь владелец банкомата может взимать свои комиссии (за выдачу денежных средств, за просмотр баланса и т. д), о чем обычно клиенты предупреждаются до совершения операции на экране банкомата, либо такая информация размещается на самом банкомате.
|Вопрос:
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Андрей, добрый день! Что там с Apple Pay на данный момент?
|Ответ:
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Добрый день!
Пока без изменений. Но когда запустим, — об этом обязательно узнают все наши клиенты!
|Вопрос:
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Здравствуйте. Я не могу оплатить моей дебетовой картой Visa покупку билета на сайте ржд. Пишется следующее: «К сожалению, нет данных для вашей аутентификации. Пожалуйста, получите новый список одноразовых паролей в банкомате или зарегистрируйтесь в системе мобильных банковских услуг.»
|Ответ:
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Добрый день!
Причины могут быть разными. Судя по тексту ответа, он пришел от банка-эмитента вашей карты. Поэтому я вам рекомендую обратиться в службу поддержки банка для точной идентификации и решения проблемы.
|Вопрос:
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Андрей добрый день,
|Ответ:
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Добрый день!
Нам нужно проверить, почему возникает подобная ошибка, поэтому я советую вам обратиться к нашему представителю на портале- https://www.banki.ru/profile/?UID=810016
Вы можете написать ему личное сообщение с описанием проблемы и вашими контактными данными.
|Вопрос:
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Добрый день!
|Ответ:
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Добрый день!
В данной ситуации правы и вы, и банк. Дело в том, что отказ в выдаче карты по доверенности формально ничего не нарушает, банк в данном случае в праве руководствоваться внутренними регламентами. Разная практика выдачи карт по зарплатным проектам и по пенсионным картам тоже оправдана, поскольку эти процессы несут в себе разные риски для банка и клиента.
В случае с зарплатным обслуживанием карты передаются организации, имеющей договор с банком (и соответственно обязательства, подкрепленные материальной ответственностью), и, самое главное, заинтересованной в том, чтобы выдать карту ее владельцу, поскольку именно она является источником выплаты зарплаты на эти карты, а значит не заинтересована в том, чтобы деньги ушли стороннему лицу.
В случае с пенсионными картами источником выплаты средств является наше с вами государство, а все риски выдачи карты «не тому» лицу лежат полностью на банке. Отсюда и повышенные требования со стороны внутренних контролирующих органов банка.
Другое дело, что процесс очевидно не ориентирован на клиента и банк мог бы поступить лучше. С моей точки зрения нормальным решением проблемы было бы таким: дать вам информацию о том, что не так с доверенностью и «как должно быть». Чтобы дополнительно снять все риски (допустим подделки доверенности), банк может связаться с клиентом по телефону, указанному в системе банка и подтвердить с ним «под запись», что вы уполномочены получить карту клиента.
|Вопрос:
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Можно узнать сроки перевыпуска банковской карты Россельхозбанка?
|Ответ:
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Добрый день!
Сроки перевыпуска варьируются от банка к банку. Точный срок можно уточнить в самом банке эмитенте.
|Вопрос:
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Подскажите пожалуйста — если у меня в кошельке лежат две (или три) разные карты с функцией PayWave каждая; при поднесении кошелька к терминалу возможно ли списание сразу с нескольких карт, или списание будет только с одной (первой попавшейся)?
|Ответ:
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Добрый день!
В таком случае оплата произойдет только по одной карте, с которой у терминала будет установлена самая «качественная» связь».
|Вопрос:
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Скоро я получу дебетовую карту TOUCH BANK. Могу ли я ее активировать через 1—1.5 месяца? С какого времени с меня будут вычитать сумму за обслуживание. С момента получения или с момента активации?
|Ответ:
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Добрый день!
Сейчас карта активируется автоматически. У вас будет 90 дней для того чтобы начать ей пользоваться, после этого срока договор будет аннулирован. Плата за обслуживание начинает начисляться со второго расчетного периода, первый бесплатный расчетный период начнется в дату первого зачисления средств на карту.
|Вопрос:
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у меня дебетовая (пенсионная) карта сбербанка maestro. именная. у нас в пансионате стоит банкомат от банка огни Москвы. карту я получил недавно. вопрос. почему, когда я ввел карту, чтобы снять деньги, банкомат пишет мне «операция недопустима»?
|Ответ:
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Добрый день!
Возможные причины могут быть следующими: 1. В банкомате недопустима операция снятия с карты, вставленной вами 2. На карте есть ограничения. Более подробную информацию можно получить у эмитента карты.
|Вопрос:
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при вскрытии был нечаянно поврежден ПИН код, как его восстановить или создать новый. Я живу не в Москве и сходить в отделение банка нет возможности. Помогите. Заранее спасибо.
|Ответ:
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Добрый день!
В такой ситуации кроме банка-эмитента карты Вам никто не сможет помочь. В любом случае необходимо обращаться к нему за разрешением ситуации.
Горячая линия с 01.11.2016 просмотрена 16 599 раз