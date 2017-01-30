На ваши вопросы отвечает эксперт Touch Bank

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться, кто прав, а кто виноват!

Столкнулась впервые с такой ситуацией:

29.12.2016 года, я обратилась в отделение Россельхозбанка в Тверской области для получения перевыпущенной пенсионной карты на имя моей матери. Действую в ее интересах по нотариальной доверенности, во всех государственных учреждениях, а также в Банках, проблем ранее не возникало. Вначале мне порекомендовали обратиться чуть позже, чтобы сотрудник смог согласовать мою доверенность с юристом. Но, на мое удивление — мне отказали выдать карту, ссылаясь на то, что: во-первых — не согласовал юрист банка; во-вторых — необходимо личное присутствие владельца карты. В нотариальной доверенности четко прописаны мои полномочия, в т. ч. получение перевыпущенных карт (касаемо банковских карт расписано все подробно). Я обратилась к начальнику ОО, которая мне пояснила, что не может пойти против юриста и также отказывается выдать мне карту, предложив обратиться к Управляющему. Я обратилась к Управляющему филиала (дополнительного офиса) Банка. В ходе разговора Управляющая ссылалась на юриста, а также на нормативные акты Банка, согласно которых мне не могут выдать карту.

30.12.2016 утром я обратилась с претензией на сайте Банка, в районе 17 ч. со мной связался сотрудник Тверского отделения, которая также ссылается на то, что карту мне по доверенности не выдадут, т. к. у них предусмотрены внутренние регламенты, запрещающие выдавать карту третьему лицу (даже если на него оформлена нотариальная доверенность). Выдачу пенсионной карты они приравнивают чуть ли не к выдаче кредита! На мой вопрос — почему же они тогда выдают бухгалтерам организаций зарплатные карты с пин кодами? Мне ответили, что данные действия предусмотрены регламентом Банка. На мой взгляд, сотрудники сами себе противоречат, одним выдают по письменной доверенности (не нотариальной), другим (по нотариальной) не выдают, либо просто не правильно понимают свои же регламенты!

31.12.2016 я была вынуждена привезти свою маму из другого региона в отделение Банка, чтобы она смогла получить карту, НО, отделение не работало!

На мой взгляд, действия сотрудников неправомерны, действуют вопреки нормам законодательства РФ, отрицают такое понятие как — нотариальная доверенность, нарушают мои права, а также права (в первую очередь) моей матери, т. к. в новогодние праздники (и еще не известно до какого момента) она остается без пенсионной карты, нет возможности снять денежные средства.

Очень хотелось бы получить комментарий по данной ситуации — кто все-таки прав?

С Уважением, Ольга