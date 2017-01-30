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Дебетовые карты

Данный раздел представляет собой «горячую линию» по вопросам дебетовых карт. Наш эксперт готов ответить на общие вопросы по этой теме, а также дать разъяснения непосредственно по продуктам «Touch Bank». Для того чтобы задать интересующий вас вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.
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На ваши вопросы отвечает эксперт Touch Bank

Андрей Романович
Андрей Романович
начальник управления по развитию банковских продуктов Touch Bank
информация об эксперте
Приём вопросов приостановлен.
Вопрос:

Добрый день!

Меня зовут Виктор.
Вчера начал заказывать карту вашего банка по акции с оператором Теле2, но столкнулся с видимо неразрешимыми трудностями в виде операторов колл-центров и вашего банка и оператора Теле2, которые ничего не знают и видимо плохо ориентируются в вопросе.

Ваш оператор колл-центра сказала, что получить карту можно зарегистрировавшись на сайте вашего банка и после получения смс от оператора. Попробовав так сделать смс я получил но это был код для продолжения регистрации на сайте банка, а не ссылка от оператора, как указано в условиях акции.

Операторы колл-центра Теле2 повторяют одно и тоже. Отправьте с телефона *455# и ждите.
Прождав сегодня целый день и не получив ни звонка ни смс со ссылкой очень расстроился. Чувствуется безразличие русского бизнеса. Как всегда всем на все наплевать

Срок акции до 01.02.2017. Завтра последний день.

Надеюсь поможете мне в решении такого простого вопроса, который оказалось так сложно решить.

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viktor_sv (Санкт-Петербург) 30.01.2017 21:38
Ответ:

Добрый день!

По этому вопросу я рекомендую вам обратиться к нашему представителю — https://www.banki.ru/profile/?UID=810016 , отправив в личные сообщения ваши данные и контактный номер телефона. Коллеги обязательно вам помогут.

Андрей Романович
Вопрос:

Банк «ФК Открытие» выпускает дебетовые карты для пенсионеров эмбоссированные и неэмбоссированные. При этом, судя по тарифам (в тарифах упоминается оплата картами в аптеках) неэмбосированными картами можно оплачивать покупки.
Вопросы:
1) действительно ли неэмбоссированные карты годятся для оплаты покупок?
2) в каких ситуациях использование неэмбоссированных карт несет в себе дополнительные риски (по сравнению с эмбоссированными)

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sanja (СПб) 28.01.2017 21:51
Ответ:

Добрый день!

Неэмбоссированными картами можно расплачиваться за покупки также, как и эмбоссированными. С точки зрения безопасности совершения расчетов между картами разницы нет. Изначально эмбоссирование (т.е. выдавливание данных о владельце карты и реквизитах на карте) было придумано для того, чтобы ею удобно было расплачиваться в магазинах. В то время еще не было электронных терминалов, и оплата покупки осуществлялась путем «выдавливания» данных о карте на торговом чеке.

Андрей Романович
Вопрос:

Здравствуйте.
У меня была бесплатная дебетовая карта сбербанка, которую я заводил для получения пособия ЦЗ. Получив пособие, я забыл о ее существовании, договор с банком потерял. Недавно обнаружил на сайте, что банк начислил на карту абонплату, списал остаток и вывел отрицательный балланс 300 рублей. В отделении мне закрыть договор с банком отказались, с большим трудом мне удалось вручить короткое заявление, в котором указал о прекращении мною всех договоров в одностороннем порядке, указал, что я не имею претензий к банку и не принимаю претензий от банка, т. к. никогда не просил и не давал согласия на оказание услуг в кредит.

Вероятно, я не один такой. Подскажите, как обычно развивается ситуация, будет ли сбербанк продолжать меня преследовать, и как защищаться.

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Oleg Palych (Таганрог) 28.01.2017 15:35
Ответ:

Добрый день!

Как обычно развивается ситуация со Сбербанком я не подскажу, не имею такой статистики. В целом порядок действий в такой ситуации стандартный: подать в банк письменное заявление о несогласии с совершенными операциями и попросить банк письменно объяснить, на каком основании данные операции были совершены. Получить письменный ответ от Сбербанка, далее действовать по ситуации. 

Андрей Романович
Вопрос:

Доброе время суток! 23 января 2017 года совершил покупку в интернет-магазине lemall.Ru, который торгует только мобильными телефонами и по факту не является магазином ежедневных покупок (даже описание данного mcc не соответствует действительности. В начале месяца выбрал любимую категорию «Электроника», так как собирался купить ряд товаров из этой категории. Однако, к моему удивлению, я обнаружил, что у выше названного магазина mcc 5399. Я сначала расстроился, но потом понадеялся на то, что банк проявит лояльность и доначислит мне 2% бонусов (259,8 рублей), рассмотрев мою ситуацию и проанализировав её. Однако, банк сначала отказал мне после звонка, а затем и дал отрицательный ответ на моё заявление 00397544. Данная ситуация мягко говоря огорчила. Я пользуюсь услугами банка ещё не так долго. В других финансовых организациях мне всегда шли навстречу.

постоянный адрес
openid.mail.ru/mail/ZUBOVMAKSIM (Челябинск) 26.01.2017 07:36
Ответ:

Добрый день!

Покупка на " Lemall.ru» не попадает в любимую категорию, т. к. МСС-код данной операции (5399) не относится к категории «Электроника и гаджеты». Банк производит начисление бонусных баллов на основании информации о значении МСС-кода. МСС-код устанавливается торговой точкой. Детальный перечень МСС-кодов размещен на сайте Банка в разделе «Бонусная программа». Рекомендую Вам уточнять у продавца МСС-код торговой точки. Если МСС-код торговой точки входит в вашу любимую категорию, бонусные баллы будут начислены из расчета 3% за покупку. 

Андрей Романович
Вопрос:

Моя родственница имеет дебетовую master card Нью-Йоркского Citibank. Она является гражданкой России, но в настоящее время проживает в Нью-Йорке (учится в одном из университетов). В последнее время ей из Нью-Йорка не удаётся оплатить этой картой товары и услуги российских предприятий, например, оплатить билеты в театр для петербургских друзей. Платёжная система не пропускает такие платежи. Совсем недавно проблем не было. В Сitibank ей сказали, что это какие-то блокировки со стороны России. Помогите разобраться, в чём дело. Заранее благодарю.

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aist234 (Санкт-Петербург) 25.01.2017 12:17
Ответ:

Добрый день!

Формулировка про «блокировки со стороны России» странная. Видимо, имеется ввиду, что операция отклоняется кем-то из участников на стороне России.

Общий ответ на этот вопрос дать сложно, причины могут быть самыми разными. Например, настройки безопасности на стороне банка-эквайера, обслуживающего торговую точку, либо на стороне банка-эмитента (в вашем случае — Ситибанка).

Могу сказать, что «каких-то» блокировок не бывает: при отказе в совершении операции платежная система между участниками операции передает совершенно конкретный «код отказа», по которому в большинстве случаев можно установить реальную причину. Следует добиться от Ситибанка развернутого ответа на ваш вопрос.

Андрей Романович
Вопрос:

Добрый день, 26.12.16 г. в ОО «Южный» ВТБ банка Москвы в г. Ростове-на-Дону мною была оформлена банковская карта мастеркарт стандарт (неперсонифицированная) для снятия денежных средств в Республике Крым в банке г. Судак РНКБ. Сотрудники банка при оформлении карты, сообщили, что комиссия при переводе, снятии средств с карты взиматься не будет.
Однако 29.12.16 г. за предоставление запроса по балансу на экране терминала банка РНКБ в г. Судаке взята комиссия в размере 50 руб. У работников банка Судака и работников банка г. Ростова н/Д на мой вопрос почему, я ответа не получила. Вопрос: Почему и какие виды комиссии по карте ВТБ в Крыму могут взиматься?

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иринасудак (Ростов-на-Дону) 24.01.2017 16:02
Ответ:

Добрый день!

Банком по карте могут взиматься только комиссии, предусмотренные договором и тарифами (являющимися его неотъемлемой частью).

В свою очередь владелец банкомата может взимать свои комиссии (за выдачу денежных средств, за просмотр баланса и т. д), о чем обычно клиенты предупреждаются до совершения операции на экране банкомата, либо такая информация размещается на самом банкомате.

Андрей Романович
Вопрос:

Андрей, добрый день! Что там с Apple Pay на данный момент?

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vladsor (Москва) 19.01.2017 15:16
Ответ:

Добрый день!

Пока без изменений. Но когда запустим, — об этом обязательно узнают все наши клиенты!

Андрей Романович
Вопрос:

Здравствуйте. Я не могу оплатить моей дебетовой картой Visa покупку билета на сайте ржд. Пишется следующее: «К сожалению, нет данных для вашей аутентификации. Пожалуйста, получите новый список одноразовых паролей в банкомате или зарегистрируйтесь в системе мобильных банковских услуг.»
Мобильный банк подключен, покупки в интернете по карте уже совершала, смс с паролями приходят, карта не заблокирована.

постоянный адрес
Anna Maleeva (Санкт-Петербург) 16.01.2017 15:40
Ответ:

Добрый день!

Причины могут быть разными. Судя по тексту ответа, он пришел от банка-эмитента вашей карты. Поэтому я вам рекомендую обратиться в службу поддержки банка для точной идентификации и решения проблемы.

Андрей Романович
Вопрос:

Андрей добрый день,

Получал вашу дебетовую карту, в том числе, для того, чтобы можно было переводить деньги с данной карты на счет в Открытие брокер через банк Открытие.
Но, пользуясь мобильным приложением, при переводе получаю данную ошибку: «На выбранный счет CORR_ACC_NUMBER'}' перевод запрещен Номер счета не соответствует типу платежа»

Прошу пояснить как я могу через мобильное приложение, зная свои реквизиты счета, переводить деньги.

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johncooper13 (Красноярск) 06.01.2017 08:16
Ответ:

Добрый день!

Нам нужно проверить, почему возникает подобная ошибка, поэтому я советую вам обратиться к нашему представителю на портале- https://www.banki.ru/profile/?UID=810016

Вы можете написать ему личное сообщение с описанием проблемы и вашими контактными данными. 

Андрей Романович
Вопрос:

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться, кто прав, а кто виноват!
Столкнулась впервые с такой ситуацией:
29.12.2016 года, я обратилась в отделение Россельхозбанка в Тверской области для получения перевыпущенной пенсионной карты на имя моей матери. Действую в ее интересах по нотариальной доверенности, во всех государственных учреждениях, а также в Банках, проблем ранее не возникало. Вначале мне порекомендовали обратиться чуть позже, чтобы сотрудник смог согласовать мою доверенность с юристом. Но, на мое удивление — мне отказали выдать карту, ссылаясь на то, что: во-первых — не согласовал юрист банка; во-вторых — необходимо личное присутствие владельца карты. В нотариальной доверенности четко прописаны мои полномочия, в т. ч. получение перевыпущенных карт (касаемо банковских карт расписано все подробно). Я обратилась к начальнику ОО, которая мне пояснила, что не может пойти против юриста и также отказывается выдать мне карту, предложив обратиться к Управляющему. Я обратилась к Управляющему филиала (дополнительного офиса) Банка. В ходе разговора Управляющая ссылалась на юриста, а также на нормативные акты Банка, согласно которых мне не могут выдать карту.
30.12.2016 утром я обратилась с претензией на сайте Банка, в районе 17 ч. со мной связался сотрудник Тверского отделения, которая также ссылается на то, что карту мне по доверенности не выдадут, т. к. у них предусмотрены внутренние регламенты, запрещающие выдавать карту третьему лицу (даже если на него оформлена нотариальная доверенность). Выдачу пенсионной карты они приравнивают чуть ли не к выдаче кредита! На мой вопрос — почему же они тогда выдают бухгалтерам организаций зарплатные карты с пин кодами? Мне ответили, что данные действия предусмотрены регламентом Банка. На мой взгляд, сотрудники сами себе противоречат, одним выдают по письменной доверенности (не нотариальной), другим (по нотариальной) не выдают, либо просто не правильно понимают свои же регламенты!
31.12.2016 я была вынуждена привезти свою маму из другого региона в отделение Банка, чтобы она смогла получить карту, НО, отделение не работало!
На мой взгляд, действия сотрудников неправомерны, действуют вопреки нормам законодательства РФ, отрицают такое понятие как — нотариальная доверенность, нарушают мои права, а также права (в первую очередь) моей матери, т. к. в новогодние праздники (и еще не известно до какого момента) она остается без пенсионной карты, нет возможности снять денежные средства.
Очень хотелось бы получить комментарий по данной ситуации — кто все-таки прав?
С Уважением, Ольга

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Olga_Tver (Тверь, Тверская область) 01.01.2017 12:10
Ответ:

Добрый день!

В данной ситуации правы и вы, и банк. Дело в том, что отказ в выдаче карты по доверенности формально ничего не нарушает, банк в данном случае в праве руководствоваться внутренними регламентами. Разная практика выдачи карт по зарплатным проектам и по пенсионным картам тоже оправдана, поскольку эти процессы несут в себе разные риски для банка и клиента.

В случае с зарплатным обслуживанием карты передаются организации, имеющей договор с банком (и соответственно обязательства, подкрепленные материальной ответственностью), и, самое главное, заинтересованной в том, чтобы выдать карту ее владельцу, поскольку именно она является источником выплаты зарплаты на эти карты, а значит не заинтересована в том, чтобы деньги ушли стороннему лицу.

В случае с пенсионными картами источником выплаты средств является наше с вами государство, а все риски выдачи карты «не тому» лицу лежат полностью на банке. Отсюда и повышенные требования со стороны внутренних контролирующих органов банка.

Другое дело, что процесс очевидно не ориентирован на клиента и банк мог бы поступить лучше. С моей точки зрения нормальным решением проблемы было бы таким: дать вам информацию о том, что не так с доверенностью и «как должно быть». Чтобы дополнительно снять все риски (допустим подделки доверенности), банк может связаться с клиентом по телефону, указанному в системе банка и подтвердить с ним «под запись», что вы уполномочены получить карту клиента.

Андрей Романович
Вопрос:

Можно узнать сроки перевыпуска банковской карты Россельхозбанка?
Я жду уже 22 день.

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Alim9 (Грозный) 30.12.2016 10:13
Ответ:

Добрый день!

Сроки перевыпуска варьируются от банка к банку. Точный срок можно уточнить в самом банке эмитенте.

Андрей Романович
Вопрос:

Подскажите пожалуйста — если у меня в кошельке лежат две (или три) разные карты с функцией PayWave каждая; при поднесении кошелька к терминалу возможно ли списание сразу с нескольких карт, или списание будет только с одной (первой попавшейся)?

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AlexAK76 (Москва) 27.12.2016 16:45
Ответ:

Добрый день!

В таком случае оплата произойдет только по одной карте, с которой у терминала будет установлена самая «качественная» связь».

Андрей Романович
Вопрос:

Скоро я получу дебетовую карту TOUCH BANK. Могу ли я ее активировать через 1—1.5 месяца? С какого времени с меня будут вычитать сумму за обслуживание. С момента получения или с момента активации?

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mezingena (Москва) 26.12.2016 16:06
Ответ:

Добрый день!

Сейчас карта активируется автоматически. У вас будет 90 дней для того чтобы начать ей пользоваться, после этого срока договор будет аннулирован. Плата за обслуживание начинает начисляться со второго расчетного периода, первый бесплатный расчетный период начнется в дату первого зачисления средств на карту.

 

Андрей Романович
Вопрос:

у меня дебетовая (пенсионная) карта сбербанка maestro. именная. у нас в пансионате стоит банкомат от банка огни Москвы. карту я получил недавно. вопрос. почему, когда я ввел карту, чтобы снять деньги, банкомат пишет мне «операция недопустима»?

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makigor1961 (Москва) 24.12.2016 14:30
Ответ:

Добрый день!

Возможные причины могут быть следующими: 1. В банкомате недопустима операция снятия с карты, вставленной вами 2. На карте есть ограничения. Более подробную информацию можно получить у эмитента карты.

Андрей Романович
Вопрос:

при вскрытии был нечаянно поврежден ПИН код, как его восстановить или создать новый. Я живу не в Москве и сходить в отделение банка нет возможности. Помогите. Заранее спасибо.

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sgvv (Новочеркасск Ростовской области) 23.12.2016 20:00
Ответ:

Добрый день!

В такой ситуации кроме банка-эмитента карты Вам никто не сможет помочь. В любом случае необходимо обращаться к нему за разрешением ситуации. 

Андрей Романович

Горячая линия с 01.11.2016 просмотрена 16 599 раз