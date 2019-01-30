На ваши вопросы отвечают эксперты Банки.ру

Вопрос:

Здравствуйте, что мне делать в такой ситуации, в ноябре я пополнял свой счет в Мегафон через кассу салона Мегафона с карты банка ВТБ. При этом 2 операции прошли успешно и я получил кассовый чек, а одна операция закончилась зависанием кассового ПО. При этом я получил на руки только слип с банковского терминала, но не кассовый чек. Но деньги были с карты списаны. Сотрудник салона заверил меня, что денежные средства за неуспешную операцию будут возвращены на карту. Однако этого не произошло. На мои письменные обращения в компанию Мегафон я получил единственный звонок от менеджера, что я должен предоставить выписку по банковской карте, где будет указан телефонный номер, на который производилось пополнение. Выписку в банке я взял и предоставил в Мегафон, но в ней нет указания на номер телефона ни по одной транзакции, проведенной в этот день. Я не понимаю, почему компания Мегафон не желает проводить расследования случая сбоя своего ПО. Имеет ли смысл обратиться в Роспотребнадзор, так как невыдача кассового чека является нарушением законодательства РФ? Номер телефона и номера зарегистрированных обращений в Мегафон прилагаю. постоянный адрес 10.01.2019 11:39 nost (Санкт-Петербург)10.01.2019 11:39