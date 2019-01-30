На ваши вопросы отвечают эксперты Банки.ру

|Вопрос:
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Здравствуйте! 24 декабря 2018 г. оформила кредит в КБ ренессанс кредит; кредитный договор и приобрела телефон в салоне мегафон Меня заставили оформить страховку в ООО СК Ренессанс жизнь в сумме 1381р. 38 коп. До истечения срока охлаждения договора страховани я написала письмо в страховую компанию с просьбой вернуть страховую сумму, на что получила письмо о том, что такая страховая сумма в страховую компанию по номеру не поступала.Как мне вернуть деньги за страховку? Спасибо!
|Ответ:
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Здравствуйте.
Рекомендуем напрямую обратиться в банк или страховую компанию.
|Вопрос:
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Зарегистрировалась на данном сайте для того, что бы задать вопрос, так как код подтверждение пришёл. Ранее здесь не регистрировались и данных не оставляла. Что это может быть?
|Ответ:
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Здравствуйте.
Вероятно, кто-то по ошибке указал ваш номер телефона при регистрации.
|Вопрос:
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Здравствуйте, мне на телефон пришёл код подтверждение в то время, как я не была зарегистрирована на сайте и не совершал здесь никаких действий. Что это значит? Кто то использует мои данные?
|Ответ:
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Здравствуйте.
Если вы действительно не совершали никаких действий, для которых бы понадобился код подтверждения, возможно, кому-то стали известны ваши логин и пароль. Рекомендуем в целях безопасности сменить пароль на аккаунте.
|Вопрос:
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Вопрос по акции #VISA:
|Ответ:
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Здравствуйте.
Насколько мы видим, в условиях акции на сайте МТС указано: «Принять участие в акции можно один раз.»
|Вопрос:
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Вляпался в программу мтс-кэшбэк. Наобещали, что пока на телефоне есть кэшбэк, то за услуги мобильной связи списываться со счёта будет именно он. Однако, абонентская плата за тариф смарт оказалась платой не за услуги связи, а не пойми за что. Это нормально?
|Ответ:
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Здравствуйте.
Вы можете обратиться непосредственно в МТС. Также можно оставить отзыв по ситуации в Народном рейтинге сотовых операторов: https://www.banki.ru/telecom/responses/
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Мы передали ваш вопрос представителям компании МТС.
К сожалению, не можем гарантировать решение, но желаем скорейшего исправления ситуации.
|Вопрос:
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Через карты банков, где трансграничные операции с кодом MCC 7995 ещё не заблокированы, можно спокойно пополнять?
|Ответ:
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Здравствуйте.
Вы обратились на Горячую линию раздела Мобильная связь и интернет.
Для решения вопроса, пожалуйста, обратитесь в раздел Банки или непосредственно банк, карту которого хотите пополнить.
|Вопрос:
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Здравствуйте А я бы хотел узнать статус моей заявки что-то долго не приходит ответ не Да не нет подскажите пожалуйста
|Ответ:
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Здравствуйте.
К сожалению, из вашего вопроса непонятно, о какой заявке идет речь. Если вы оставляли заявку на какой-либо банковский продукт, пожалуйста, обратитесь в раздел Банки или непосредственно в банк, где оставляли заявку.
|Вопрос:
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Беспредел в МТС! не выдают копию договора,поэтому не могу получить деньги с заблокированного киви,привязанного к этому телефону.прошу разобраться!
|Ответ:
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Здравствуйте!
Мы передали ваш вопрос представителям компании МТС.
К сожалению, не можем гарантировать решение, но желаем скорейшего исправления ситуации.
|Вопрос:
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Здравствуйте скажите пожалуйста перевод денег на карту с карты сколько времени???сутки
|Ответ:
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Здравствуйте.
Вы обратились на Горячую линию раздела Мобильная связь и интернет.
Для решения вопроса, пожалуйста, обратитесь в раздел Банки или непосредственно в банк, с карты которого планируете осуществить перевод.
|Вопрос:
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Здравствуйте, что мне делать в такой ситуации, в ноябре я пополнял свой счет в Мегафон через кассу салона Мегафона с карты банка ВТБ. При этом 2 операции прошли успешно и я получил кассовый чек, а одна операция закончилась зависанием кассового ПО. При этом я получил на руки только слип с банковского терминала, но не кассовый чек. Но деньги были с карты списаны. Сотрудник салона заверил меня, что денежные средства за неуспешную операцию будут возвращены на карту. Однако этого не произошло. На мои письменные обращения в компанию Мегафон я получил единственный звонок от менеджера, что я должен предоставить выписку по банковской карте, где будет указан телефонный номер, на который производилось пополнение. Выписку в банке я взял и предоставил в Мегафон, но в ней нет указания на номер телефона ни по одной транзакции, проведенной в этот день. Я не понимаю, почему компания Мегафон не желает проводить расследования случая сбоя своего ПО. Имеет ли смысл обратиться в Роспотребнадзор, так как невыдача кассового чека является нарушением законодательства РФ? Номер телефона и номера зарегистрированных обращений в Мегафон прилагаю.
|Ответ:
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Здравствуйте!
Мы передали ваш вопрос представителям компании МегаФон.
К сожалению, не можем гарантировать решение, но желаем скорейшего исправления ситуации.
|Вопрос:
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Здравствуйте Антонина. такой вопрос: была сделана отмена транзакции по карте через банковский терминал. Может ли бухгалтерия запросить у банка — имя фамилию владельца карты на которую сделан возврат? Спасибо
|Ответ:
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Здравствуйте.
Вы обратились на Горячую линию раздела Мобильная связь и интернет.
Для решения вопроса, пожалуйста, обратитесь в раздел Банки или в банк, выпустивший карту.
|Вопрос:
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Здравствуйте! Мегафон объявил акцию: телефон 26000 руб. — минус 5 тыс. за сданный старый телефон плюс беспроцентная рассрочка. В итоге: кредитная сумма 25000 и сданный телефон за 3 тыс. руб. Ловкость рук, сокрытие информации по ряду пунктов кредита и не показанный график выплаты. Разумеется, все чисто. Но проведенный менеджером спектакль (офис у Технологического института) возмутителен. Прямой обман, рассчитанный на невнимательность покупателя (который, разумеется, сам виноват). Как пожаловаться в Мегафон, этический кодекс которого предусматривает открытость информации и СЧАСТЬЕ покупателя?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Вы можете обратиться в МегаФон по любым доступным каналам: через салоны связи, горячую линию, официальные группы в соцсетях.
Вы также можете оставить отзыв по ситуации в Народном рейтинге Банки.ру
|Вопрос:
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Здравствуйте! Помогите пожалуйста, вопрос по карте. У меня visa. Оплачиваю с мобильного банка, делаю переводы, все хорошо. Но вот хочу ребенку купить игрушку к Новому году, оплатить онлайн, и все время требует аутентификацию. Помогите исправитт ошибку. Спасибо!
|Ответ:
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Здравствуйте!
Рекомендуем обратиться в банк, выпустивший карту.
|Вопрос:
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Здравствуйте,вопрос такой:мой отец взял кредит в отп банке,к сожалению он умер как мне можно его заморозить и куда отправить свидетельство о смерти так как ближайший банк далеко.?
|Ответ:
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Здравствуйте!
Рекомендуем обратиться непосредственно в банк.
Контакты можно найти на странице: https://www.banki.ru/banks/bank/otpbank/
Горячая линия с 21.12.2016 просмотрена 39 688 раз