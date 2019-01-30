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Интернет и мобильная связь
Раздел представляет собой «Горячую линию» по вопросам, связанным с мобильной связью, интернетом и телевидением. Чтобы задать вопрос, воспользуйтесь ссылкой «Задать вопрос» и изложите его суть. Вопрос будет направлен эксперту в области телекоммуникаций, который даст на него ответ в краткие сроки.
Раздел модерируется представителями компании.
Вопросы, не относящиеся к телекоммуникациям, будут удаляться.

На ваши вопросы отвечают эксперты Банки.ру

Антонина Самсонова
Антонина Самсонова
руководитель направления «Мобильная связь и Интернет» на портале Банки.ру
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Алиса Рыбакова
Алиса Рыбакова
менеджер по контенту, редактор направления «Мобильная связь и Интернет» на портале Банки.ру
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категории вопросов
все мобильная связь 17 интернет 8
Вопрос:

Здравствуйте! 24 декабря 2018 г. оформила кредит в КБ ренессанс кредит; кредитный договор и приобрела телефон в салоне мегафон Меня заставили оформить страховку в ООО СК Ренессанс жизнь в сумме 1381р. 38 коп. До истечения срока охлаждения договора страховани я написала письмо в страховую компанию с просьбой вернуть страховую сумму, на что получила письмо о том, что такая страховая сумма в страховую компанию по номеру не поступала.Как мне вернуть деньги за страховку? Спасибо!

постоянный адрес
22084 (С Верхние Татышлы Татышлинский района республики Башкортостан) 13.02.2019 15:48
Ответ:

Здравствуйте.

Рекомендуем напрямую обратиться в банк или страховую компанию.

Алиса Рыбакова
Вопрос:

Зарегистрировалась на данном сайте для того, что бы задать вопрос, так как код подтверждение пришёл. Ранее здесь не регистрировались и данных не оставляла. Что это может быть?

постоянный адрес
Bobrova319 (Тула) 04.02.2019 23:22
Ответ:

Здравствуйте.

Вероятно, кто-то по ошибке указал ваш номер телефона при регистрации.

Алиса Рыбакова
Вопрос:

Здравствуйте, мне на телефон пришёл код подтверждение в то время, как я не была зарегистрирована на сайте и не совершал здесь никаких действий. Что это значит? Кто то использует мои данные?

постоянный адрес
Bobrova319 (Тула) 04.02.2019 14:35
Ответ:

Здравствуйте.

Если вы действительно не совершали никаких действий, для которых бы понадобился код подтверждения, возможно, кому-то стали известны ваши логин и пароль. Рекомендуем в целях безопасности сменить пароль на аккаунте.

Алиса Рыбакова
Вопрос:

Вопрос по акции #VISA:
Бесплатный безлимитный интернет в роуминге
Владельцы карт Visa Signature могут 14 дней в год пользоваться бесплатным безлимитным интернетом в международном роуминге, подключив услугу «Автоплатеж» для МТС, Билайн, Tele2, МегаФон. Предложение действует до 31.12.2019 включительно.

Открыл карту в #Альфа-Банк, являюсь пользователем услуг #МТС. Привязал карту, получил свои 14 дней. В 2019 году МТС отказывает в предоставлении этих дней, ссылаясь на то, что акция разовая, на одну карту, продления нет, повторное подключение автоплатежа не поможет.

В банке заявляют обратное, что каждый год я должен получать 14 дней инета.

Кто в итоге обманывает?

постоянный адрес
maxxworld (Москва) 30.01.2019 16:56
Ответ:

Здравствуйте.

Насколько мы видим, в условиях акции на сайте МТС указано: «Принять участие в акции можно один раз.»

Алиса Рыбакова
Вопрос:

Вляпался в программу мтс-кэшбэк. Наобещали, что пока на телефоне есть кэшбэк, то за услуги мобильной связи списываться со счёта будет именно он. Однако, абонентская плата за тариф смарт оказалась платой не за услуги связи, а не пойми за что. Это нормально?
Подскажите, пожалуйста, куда жаловаться на мтс за недостоверную (как минимум!) рекламу?

постоянный адрес
А_1 (Москва) 27.01.2019 20:35
Ответ:

Здравствуйте.

Вы можете обратиться непосредственно в МТС. Также можно оставить отзыв по ситуации в Народном рейтинге сотовых операторов: https://www.banki.ru/telecom/responses/

Алиса Рыбакова
Вопрос:

Добрый день.

Как можно направить в электронном виде обращение в компанию МТС? Через личный кабинет нет возможности, т. к. сим-карты уже нет, а деньги на счете остались. История с возвратом денег затянулось уже на 3 месяца, появляются все новые и новые причины мне отказать. Заявление на 2 страницы с личными данными оставляю в поле «Информация для компании». Спасибо.

постоянный адрес
yu1983 (Краснодар) 23.01.2019 15:57
Ответ:

Здравствуйте!

Мы передали ваш вопрос представителям компании МТС.

К сожалению, не можем гарантировать решение, но желаем скорейшего исправления ситуации.

Алиса Рыбакова
Вопрос:

Через карты банков, где трансграничные операции с кодом MCC 7995 ещё не заблокированы, можно спокойно пополнять?
Скажите какие это банки?

постоянный адрес
Олег Баландин (Москва) 22.01.2019 22:15
Ответ:

Здравствуйте.

Вы обратились на Горячую линию раздела Мобильная связь и интернет.

Для решения вопроса, пожалуйста, обратитесь в раздел Банки или непосредственно банк, карту которого хотите пополнить.

Алиса Рыбакова
Вопрос:

Здравствуйте А я бы хотел узнать статус моей заявки что-то долго не приходит ответ не Да не нет подскажите пожалуйста

постоянный адрес
user0951651 (Ставрополь) 18.01.2019 13:59
Ответ:

Здравствуйте.

К сожалению, из вашего вопроса непонятно, о какой заявке идет речь. Если вы оставляли заявку на какой-либо банковский продукт, пожалуйста, обратитесь в раздел Банки или непосредственно в банк, где оставляли заявку.

Алиса Рыбакова
Вопрос:

Беспредел в МТС! не выдают копию договора,поэтому не могу получить деньги с заблокированного киви,привязанного к этому телефону.прошу разобраться!

постоянный адрес
В В (Самара) 15.01.2019 21:36
Ответ:

Здравствуйте!

Мы передали ваш вопрос представителям компании МТС.

К сожалению, не можем гарантировать решение, но желаем скорейшего исправления ситуации.

Алиса Рыбакова
Вопрос:

Здравствуйте скажите пожалуйста перевод денег на карту с карты сколько времени???сутки

постоянный адрес
89000542844 (Юрга) 15.01.2019 10:35
Ответ:

Здравствуйте.

Вы обратились на Горячую линию раздела Мобильная связь и интернет.

Для решения вопроса, пожалуйста, обратитесь в раздел Банки или непосредственно в банк, с карты которого планируете осуществить перевод.

Алиса Рыбакова
Вопрос:

Здравствуйте, что мне делать в такой ситуации, в ноябре я пополнял свой счет в Мегафон через кассу салона Мегафона с карты банка ВТБ. При этом 2 операции прошли успешно и я получил кассовый чек, а одна операция закончилась зависанием кассового ПО. При этом я получил на руки только слип с банковского терминала, но не кассовый чек. Но деньги были с карты списаны. Сотрудник салона заверил меня, что денежные средства за неуспешную операцию будут возвращены на карту. Однако этого не произошло. На мои письменные обращения в компанию Мегафон я получил единственный звонок от менеджера, что я должен предоставить выписку по банковской карте, где будет указан телефонный номер, на который производилось пополнение. Выписку в банке я взял и предоставил в Мегафон, но в ней нет указания на номер телефона ни по одной транзакции, проведенной в этот день. Я не понимаю, почему компания Мегафон не желает проводить расследования случая сбоя своего ПО. Имеет ли смысл обратиться в Роспотребнадзор, так как невыдача кассового чека является нарушением законодательства РФ? Номер телефона и номера зарегистрированных обращений в Мегафон прилагаю.

постоянный адрес
nost (Санкт-Петербург) 10.01.2019 11:39
Ответ:

Здравствуйте!

Мы передали ваш вопрос представителям компании МегаФон.

К сожалению, не можем гарантировать решение, но желаем скорейшего исправления ситуации.

Алиса Рыбакова
Вопрос:

Здравствуйте Антонина. такой вопрос: была сделана отмена транзакции по карте через банковский терминал. Может ли бухгалтерия запросить у банка — имя фамилию владельца карты на которую сделан возврат? Спасибо

постоянный адрес
SlimmerThan (Sankt-Petersbourg) 07.01.2019 02:01
Ответ:

Здравствуйте.

Вы обратились на Горячую линию раздела Мобильная связь и интернет.

Для решения вопроса, пожалуйста, обратитесь в раздел Банки или в банк, выпустивший карту.

Антонина Самсонова
Вопрос:

Здравствуйте! Мегафон объявил акцию: телефон 26000 руб. — минус 5 тыс. за сданный старый телефон плюс беспроцентная рассрочка. В итоге: кредитная сумма 25000 и сданный телефон за 3 тыс. руб. Ловкость рук, сокрытие информации по ряду пунктов кредита и не показанный график выплаты. Разумеется, все чисто. Но проведенный менеджером спектакль (офис у Технологического института) возмутителен. Прямой обман, рассчитанный на невнимательность покупателя (который, разумеется, сам виноват). Как пожаловаться в Мегафон, этический кодекс которого предусматривает открытость информации и СЧАСТЬЕ покупателя?

постоянный адрес
koshemchukt (Санкт-Петербург) 30.12.2018 11:07
Ответ:

Здравствуйте!

Вы можете обратиться в МегаФон по любым доступным каналам: через салоны связи, горячую линию, официальные группы в соцсетях.

Вы также можете оставить отзыв по ситуации в Народном рейтинге Банки.ру

Алиса Рыбакова
Вопрос:

Здравствуйте! Помогите пожалуйста, вопрос по карте. У меня visa. Оплачиваю с мобильного банка, делаю переводы, все хорошо. Но вот хочу ребенку купить игрушку к Новому году, оплатить онлайн, и все время требует аутентификацию. Помогите исправитт ошибку. Спасибо!

постоянный адрес
18072016женя (Ярославль) 22.12.2018 07:48
Ответ:

Здравствуйте!

Рекомендуем обратиться в банк, выпустивший карту.

Алиса Рыбакова
Вопрос:

Здравствуйте,вопрос такой:мой отец взял кредит в отп банке,к сожалению он умер как мне можно его заморозить и куда отправить свидетельство о смерти так как ближайший банк далеко.?

постоянный адрес
anton.1989 (Г.Пикалёво.лен.обл) 19.12.2018 17:05
Ответ:

Здравствуйте!

Рекомендуем обратиться непосредственно в банк.

Контакты можно найти на странице: https://www.banki.ru/banks/bank/otpbank/

Алиса Рыбакова

Горячая линия с 21.12.2016 просмотрена 39 688 раз