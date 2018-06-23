На ваши вопросы отвечает эксперт компании БКС

|Вопрос:
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Добрый вечер!
|Ответ:
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Добрый день!
Информация по доходам от продажи ценных бумаг или выплатам дивидендов и купонов по брокерскому счету попадает в налоговую. И в соответствии с действующим законодательством возникает обязанность по алиментам. С другой стороны, у вас сейчас есть возможность воспользоваться инструментами для финансовой защиты ребенка — открыть «детский» депозит, например, или страховку. Это очень распространенная практика в США и Европе, которая сейчас набирает популярность в России. Договор заключается с одним из родителей, а в качестве выгодоприобретателя указывается ребенок. При этом родитель может распоряжаться денежными средствами, находящимися на вкладе, в том числе отзывать средства, пока ребенок не заявит на вклад свои права. Такой подход помогает родителям накопить определенный капитал для ребенка, инвестировать в его будущее образование или жилье.
|Вопрос:
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Добрый день
|Ответ:
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Добрый день!
Учитывая обозначенный диапазон, наиболее подходящим инструментом под заданные цели может стать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Данный продукт является альтернативой банковского депозита и появился три года назад в рамках государственной программы по привлечению инвестиций на российский рынок ценных бумаг. Его особенность состоит в получении дополнительного дохода за счет налогового вычета в размере 13% от внесенной суммы на ваш брокерский счет (но не более 52 т. р в год). На внесенные средства вы можете приобрести облигации ведущих российских компаний. Сейчас доходность по ним составляет в среднем 8%. Следовательно, за первый год ваш доход составит более 20% от внесенной суммы. ИИС согласно законодательству, должен просуществовать не менее трех лет, поэтому данный срок вам вполне подходит. Также вы ежегодно можете вносить на счет денежные средства до 1 млн рублей. Примеры портфелей из облигаций у нас выложены в открытом доступе на сайте БКС Экспресс (https://bcs-express.ru/) в разделе Инвестидеи (https://bcs-express.ru/investidei).
|Вопрос:
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Много прочитал про ИСС. И все-таки непонятно, можно получать по 52000 руб каждый год, если каждый год класть по 400000р (и того 156000р за 3 года). Или
|Ответ:
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Добрый день!
Да, вы можете получать каждый год по 52 тыс. в качестве налогового вычета, если у вас есть достаточная налоговая база и вы вносите каждый год на счёт от 400 тыс. рублей. Максимальная сумма вычета 52 тыс., максимальная сумма взносов на ИИС — 1 млн в год.
|Вопрос:
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Нужен квалифицированный совет по размещению рублёвых вкладов. Иис банковский депозит, что ещё? Надёжность, гарантии, условия. Спасибо
|Ответ:
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Добрый день!
К сожалению, для квалифицированного ответа недостаточно данных. Какие задачи будет решать «вклад», в какой срок, какой объем капитала? Собираетесь инвестировать или сберегать и как срочно понадобятся деньги?
Если речь идёт о банковских вкладах (депозитах), то они застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ), сумма возмещения до 1,4 млн. Условия разные в каждом конкретном банке, сравнить предложения можно в том числе на сайте banki.ru.
Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) не застрахованы государством, но такая инициатива обсуждается. Надежность зависит от каждой конкретной ценной бумаги, которая приобретается на счёт. Например, выплаты по облигациям федерального займа (ОФЗ) гарантируются государством.
У БКС есть структурные продукты (СП) с 100% защитой капитала с доходностью до 15% годовых.
Для подробной консультации позвоните по горячей линии 8 (800) 500-55-45 (звонок по России бесплатный).
|Вопрос:
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добрый день, скажите какой порог входа в американские акции?
|Ответ:
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Добрый день, Вадим! Порог входа зависит от способа покупки акций. Самый простой, для начинающих инвесторов — это открытие счета в БКС Брокер и покупка акций на бирже СПБ. В этом случае нет минимальной суммы открытия счета, ограничением выступает цена покупки каждой конкретной ценной бумаги. Для подробной консультации позвоните по горячей линии 8 (800) 500-55-45 (звонок по России бесплатный).
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день, Дмитрий!
Спасибо за вопросы. Да, мы работаем над функцией по удаленному открытию брокерских счетов для действующих клиентов. Она появится до конца года.
Что касается погашения облигаций, то это не сделка, соответственно, комиссия не взимается.
|Вопрос:
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Здравствуйте!
Вчера прослушал вебинар образовательного проекта «Школа разумного инвестирования»
Считаете ли Вы подобное обучение правильным?
Заранее, благодарю.
С уважением,
Николай
P. S. Ваш совет важен, т. к. мне необходимо качественное обучение по этой тематике.
|Ответ:
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Добрый день, Николай!
Мы можем гарантировать качество только своих образовательных проектов — Учебного центра БКС, БКС Экспресс и Инвестиций101. https://broker.ru/studing
|Вопрос:
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Здравствуйте я хотел бы начать торговать на бирже. т. е как можно начать торги на бирже самостоятельно либо с помощью фирмы какой либо и где возможно контролировать рабочие процессы?
|Ответ:
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Добрый день, Олег!
Для самостоятельной торговли ценными бумагами нужно заключить договор с брокерской компанией, например, с БКС Брокер. Контролировать сделки можно через биржевой терминал.
|Вопрос:
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Добрый день! Скажите пожалуйста сколько всего можно вернуть по ИИС и за какой срок. Возврат осуществляется с уплаченного подоходного налога.
|Ответ:
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Добрый день, Михаил! Максимальная сумма, которую вы можете вернуть 52 тыс. рублей в год.
|Вопрос:
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Добрый день! Открыла месяц назад пустой ИИС в Сбере. Могу ли я закрыть счет сейчас и сразу открыть в «Открытие Брокер». Перевести в последний, они сказали- нет тех. возможности. А я где-то видела инфу, что если закрываешь досрочно, то открыть новый можно только через 3 года. Спасибо!
|Ответ:
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Добрый день!
Можно закрыть и сразу открывать. Можно даже сделать закрытие в рамках перехода к другому профучастнику, и этот месяц пойдет в зачет расчтета трехлетнего срока. БКС Брокер таких клиентов принимает.
|Вопрос:
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Добрый день! Открыла инвестиционный счет с ДУ, деньги на счете находятся уже 2 месяца, нет прибыли и еще дополнительно списывается комиссия за управление. Могу ли я без вывода средств с ИИС отказаться от доверительного управления и сама заниматься инвестированием средств. Какие могут быть последствия в случае расторжения договора ДУ?
|Ответ:
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Добрый день, Татьяна!
Для этого необходимо открыть брокерский ИИС и закрыть ваш ИИС ДУ в рамках перехода к другому проф. участнику, далее перевести активы, к примеру, в БКС Брокер.
|Вопрос:
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поясните,пожалуйста, как гарантируется сохранность денежных средств на ИИС(если внес рубли и не покупал ЦБ, а так и лежат рубли)? На банковском депозите АСВ гарантирует возврат вклада в случае отзыва лицензии у банка. А если брокерская фирма лишается лицензии, то как гарантируется возврат? Имеет ли право брокер пользоваться деньгами своих клиентов?
|Ответ:
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Добрый день.
Выбирайте надежного брокера. В планах ЦБ реализовать страхование индивидуальных инвестиционных счетов, возможно, закон уже будет принят до конца этого года.
Если клиент хочет получать дополнительный доход от размещения свох активов, то он дает разрешение брокеру на использование его активов. Но его право этого не делать.
Ценные бумаги хранятся на имя конкретного покупателя.
|Вопрос:
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здравствуйте. вопрос такой — я открыла ИИС 15,10,2016 г. в 2016 и 2017 г. никаких денег не вносила, ЦБ не приобретала. Планирую в 2018 г. внести 400тр. Скажите,
|Ответ:
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Здравствуйте.
Срок будет исчисляться с момента подписания генерального соглашения (заключения договора).
|Вопрос:
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Добрый день, расскажите про дивиденты для владельцев акций. Какие выплаты? Всем ли платят? Как часто? Сколько платят?
|Ответ:
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Добрый день, Олег!
Акция — часть доли в компании, а дивиденды — распределение прибыли этой компании. В каждом конкретном случае условия выплат индивидуальны. Выплаты зависят от прибыли и решения собрания акционеров. Динамично развивающиеся компании могут годами не платить дивиденды и отправлять прибыль на развитие. Акции делятся на обыкновенные и привилегированные, выплаты по ним могут отличаться, иногда выплаты могут быть только по привилегированным, но опять же всё индивидуально. Платят по-разному: раз в год, полгода, квартал зависит от эмитента.
Повторюсь, на дивиденды направляют процент от прибыли компании. Показатель зависит от принятого решения на собрании акционеров и от вида отчетности, по которой работает компания, международная (МСФО) или российская (РСБУ). Если вас интересует дивидендная доходность конкретной компании, можете посмотреть, как эта компания платила в прошлых периодах и исходя из этого принимать решение. Возможно, в следующий период ситуация будет аналогичной.
|Вопрос:
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Андрей,добрый день.У меня 1000 штук обычных не
|Ответ:
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Добрый день, Андрей!
Самую точную информацию по вашему вопросу вам могут дать в банке-эмитенте и по телефону регистратора.
Алгоритм такой — выясните, где содержится запись о ваших ценных бумагах, потом откройте брокерский счет и оставьте запрос на перевод ваших ценных бумаг на этот счет.
Контактная информация ниже в ответе с сайта банка ВТБ.
На сайте банка есть раздел, содержащий ответ на ваш запрос:
«Акционерам и инвесторам > Информация для акционеров > Вопросы и ответы.
Подтверждением права собственности на приобретенные акционером акции Банка ВТБ (ПАО) является:
Выписка из реестра акционеров Банка, которую можно получить у Регистратора Банка ВТБ (ПАО) — АО ВТБ Регистратор по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, тел. +7 (495) 787-44-83 (или в его филиалах), если учет принадлежащих акционеру акций Банка ВТБ (ПАО) ведется регистратором.
Более подробную информацию об услугах, предоставляемых АО ВТБ Регистратор, и тарифах Вы можете узнать на сайте Регистратора http://vtbreg.com
Выписка со счета депо, которую можно получить в депозитарии, если учет принадлежащих акционеру акций Банка ВТБ (ПАО) ведется в депозитарии организации, выступающей в реестре акционеров номинальным держателем акций акционера.
В случае возникновения вопросов по неторговым операциям Вы можете позвонить по телефонам: +7(495) 980-46-86, 8-800-200-31-39 (бесплатно для звонков по России)».
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