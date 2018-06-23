На ваши вопросы отвечает эксперт компании БКС

Андрей Алетдинов и команда экспертов БКС отвечают на вопросы пользователей, касающиеся инвестиций. Спрашивайте, мы постараемся ответить как можно скорее.

Здесь мы расскажем про инвестиции в российские и зарубежные активы, проконсультируем по акциям и валюте, поделимся мнениями аналитиков. Для тех, кто хочет торговать с БКС, ответим на вопросы об открытии счета, тарифах, обучающих сервисах и новом приложении «Мой Брокер».

Для того чтобы задать вопрос, вам необходимо нажать на значок «Задать вопрос». Раздел модерируется представителями компании.

Вопросы, не относящиеся к теме раздела, будут удаляться.